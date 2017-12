VN Chỗ Nào Cũng Có Công An

HANOI -- Tại Việt Nam, tai mắt công an gài khăp nơi...Báo Hà Nội Mới ghi rằng trên cả nước có 700 loại mô hình quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự...Sáng 8-12, tại Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”.Bản tin HNM ghi rằng:“Theo thông tin tại Hội thảo, hiện cả nước có hơn 700 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự, trong đó phần lớn tập trung ở địa bàn nông thôn. Trong đó, có 61.158 tổ an ninh nhân dân với 306.524 thành viên; 36.361 tổ hòa giải với 174.524 thành viên; 92.623 tổ tự quản với 358.021 thành viên; 31.392 đội thanh niên xung kích (chiếm 57,69% tổng số các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong toàn quốc).Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ở địa bàn thôn, xóm được xây dựng và nhân rộng như: “Tự quản về an ninh, trật tự”, “Nông dân với pháp luật”, “Xóm đạo bình yên”, “Dòng họ an toàn về an ninh, trật tự”, “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”…Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài; tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn, nhất là địa bàn phức tạp tại các tuyến giáp ranh giữa nông thôn với thành thị; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự ở địa bàn nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.”Nghĩa là, chỗ nào cũng có công an...