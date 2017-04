Báo Nguy Nghiện Xài Điện Thoại

Thống kê cho biết nhiều người Hoa Kỳ và khắp thế giới đang nghiện sử dụng điện thoaị tinh khôn.Và nhiều vấn đề sẽ xảy ra, kể cả các bệnh tâm lý.Riêng tại Hoa Kỳ, trong 4 năm liên tục số người đi bộ gặp tai nạn chết đã tăng, tới gần 6,000 người bộ hành Hoa Kỳ bị xe đụng chết trong năm 2016.Có nhiều lý do, trong đó một lý do vì hoặc người lái sử dụng điện thoaị trong khi lái, và cả trường hợp người đi bộ dùng điện thoaị nên gặp bất cẩn.Trong khi đó, thông tấn KBS cho biết có 5% người lớn Nam Hàn nghiện smartphone.Bộ Y tế và phúc lợi Nam Hàn hôm thứ Năm (13/4) đã công bố một kết quả điều tra về rối loạn tinh thần liên quan tới thói quen sử dụng smartphone. Cuộc điều tra được nhóm nghiên cứu do giáo sư Hong Jin-pyo thuộc Bệnh viện Samsung Seoul đứng đầu thực hiện từ tháng 7 tới tháng 11 năm 2016 với 5.102 người trên 18 tuổi trên toàn Nam Hàn, theo phương thức người được điều tra tự đưa ra đánh giá về thói quen sử dụng smartphone của bản thân.Kết quả điều tra cho thấy tỷ suất hiện mắc (prevalence rate) chứng nghiện smartphone trong vòng một năm đạt 5%, và theo đó khoảng 5% người trưởng thành Nam Hàn từng hơn một lần gặp rối loạn về tinh thần trong vòng một năm qua.Xét theo giới tính, tỷ lệ nghiện smartphone ở nữ giới là 6,6%, cao gấp đôi so với nam giới với 3,3%. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ mắc chứng nghiện smartphone ở nhóm tuổi từ 18 tới 29 tuổi là 18,2%, cao nhất trong số các nhóm tuổi. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 30 tới 39 tuổi với 4,8%, từ 40 tới 49 tuổi là 1,5%, từ 60 đến 69 tuổi là 1,3% và từ 50 tới 59 tuổi là 0,8%.Mặt khác, kết quả điều tra cũng cho thấy tỷ suất hiện mắc chứng nghiện internet ở người trưởng thành Nam Hàn là 1,4% và nghiện game là 1,2%.