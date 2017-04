Trump ra tín hiệu Nhường TQ Biển Đông; Tổng Thống Phi Lạnh Cẳng, Hủy Bỏ Chuyến Ra Biển Đông Cắm Cờ

BIỂN ĐÔNG - Nhà lãnh đạo Philippines bãi bỏ chương trình thăm đảo mà Manila tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông tiếp theo khuyến cáo từ Bắc Kinh.Tuần qua, TT Duterte tuyên bố sẽ ra đảo, dựng cờ tại đảo Thitu và xây dựng doanh trại để trấn giữ.Ông tuyên bố với cộng đồng Philippines tại thủ đô Saudi Arabia “Vì tình bạn với Trung Quốc và vì chúng ta đánh giá cao tình hữu nghị, tôi không ra đảo dựng quốc kỳ Philippines”.Theo lời ông, Beijing khuyên “không ra đảo, làm ơn không tới đó”.Nhưng, ông sẽ cho con trai tới đảo mà Philippines nhận chủ quyền.TT Duterte nói: Beijing báo động rằng sẽ là rắc rối nếu mọi quốc trưởng tới đảo tranh chấp để dựng quốc kỳ của mình.Ông Duterte đang công du Trung Đông tìm kiếm đầu tư và thăm hỏi kiều dân làm việc tại nuớc ngoài – hơn 1 triệu người Philippines làm công tại Trung Đông, trong năm qua gửi về nước 7.6 tỉ MK, theo thống kê chính thức.Trong khi đó, có một vấn đề được RFI nêu lên: Trung Quốc có vẻ hài lòng khi Trump lộ vẻ lún sâu vào Syria và căng thẳng với Nga, trong khi để mặc Trung Quốc tung hoành Biển Đông.Bản tin RFI dẫn ra một bài phân tích ngày 11/04/2017, nhật báo Úc The Age đã cho rằng thay vì lo ngại, Trung Quốc có thể là vui mừng trước việc Mỹ sẽ bị vướng chân tại Trung Đông mà để yên cho Bắc Kinh tự do tung hoành tại châu Á, đặc biệt tại Biển Đông.Tác giả bài phân tích, Peter Hartcher, cho rằng nhận định chung từ phía Hoa Kỳ đều thống nhất trên một điểm: quyết định tấn công Syria đúng vào lúc đón ông Tập Cận Bình, hiển nhiên là một hành động răn đe, hù dọa, cho thấy rằng Mỹ hùng mạnh, Mỹ nguy hiểm, Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh, cho nên hãy coi chừng.Tuy nhiên, Peter Hartcher lại cho rằng Trung Quốc có một cách diễn giải khác: Hành động của Mỹ không mang tính chất đe dọa mà là một sự trấn an đối với Bắc Kinh. Một lần nữa Mỹ lại phải bận tâm vì Trung Đông. Một lần nữa, một tổng thống Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, nhưng lại bị Trung Đông chia trí. Và một lần nữa, Trung Quốc lại có thể thúc đẩy những mũi tiến công chiến lược lớn của họ mà không sợ bị Mỹ chống đối thật sự.Đặc biệt chính Donald Trump công nhận là không thu hoạch được gì từ Tập Cận Bình...Phân tích về cuộc gặp trực tiếp đầu tiên Donald Trump – Tập Cận Bình tuần qua, nhà báo Úc cho rằng Tập Cận Bình đã không nhượng bộ tổng thống Mỹ bất kỳ điều gì, ngay cả trên những điểm nhỏ nhất.Điều đáng nói là chính ông Trump đã tự nhận điều đó. Sau vòng đàm phán đầu tiên trước buổi dạ tiệc tối thứ Năm, 06/04, lãnh đạo Mỹ đã nói với với nhà báo:“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất dài. Và đến giờ, tôi đã không đạt được gì. Hoàn toàn không được gì cả. Nhưng chúng tôi đã phát triển được một tình hữu nghị lớn.”Theo Peter Hartcher, nếu ông Trump nghĩ là loạt oanh kích giữa khuya vào Syria sẽ làm ông Tập Cận Bình thay đổi thái độ thì ông đã lầm to. Tập Cận Bình đơn giản là đã phớt lờ một năm thịnh nộ và hù dọa của ông Trump trước đó.