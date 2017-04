Bác Sĩ David Đào Thuê 2 Luật Sư Kiện United Airlines; Hàng Chục Ngàn Người Ủng Hộ BS Đào Đòi TGĐ United Từ Chức; BS Đào Là NS Đào Duy Anh Sáng Lập Nhóm Nhạc Bách Việt Trước 1975

WASHINGTON - Trong chương trinh Good Morning America của ABC News, tổng giám đốc Oscar Munoz của hãng United Airlines nhận là hổ thẹn về hình ảnh 1 hành khách bị lôi kéo xuống khỏi 1 chuyến bay hồi chiều Chủ nhật.Ông Munoz tuyên bố “Việc như thế sẽ không tái diễn” và cả quyết sẽ không đưa cảnh sát lên phi cơ để trục xuất 1 hành khách đã mua vé.Trong phản ứng sơ khởi về vụ gây tai tiếng, tổng giám đốc Munoz không xin lỗi, lấy cớ đang thu thập các sự kiện. Ông xác nhận: cảm tưởng bối rối của ông và đồng nghiệp là không thể nghi ngờ.Hành khách bị lôi xuống phi trường OHare lúc 5 giờ 40 phút chiều Chủ nhật là bác sĩ David Đào 69 tuổi từ Kentucky, chuyên khoa phổi.Ông Munoz mô tả điều xẩy ra với bác sĩ Đào là “thất bại có hệ thống” – ông nhấn mạnh “Tôi phải giải quyết – điều đó chúng tôi có thể làm”.Trong khi đó bản tin của báo Los Angeles Times hôm Thứ Tư cho biết bác sĩ Đào không những bị lôi kéo thô bạo ra khỏi máy bay United mà còn bị đánh trào máu miệng.Khi được hỏi ông có tin là hành khách David Đào, 69 tuổi ở Elizabethtown, Ky., có lỗi trong vụ ông bị lôi ra khỏi máy bay, tổng giám đốc hãng hàng không United Airlines Munoz trả lời trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư rằng, “Không, ông ấy không có lỗi. Ông ấy là hành khách trả tiền cho chỗ ngồi trong phi cơ của chúng tôi, và không một ai nên bị đối xử theo cách như thế.”Tin cho biết bác sĩ Đào đã thuê 2 luật sư để lo vụ kiện hãng hàng không United Airlines. Một luật sư là người hàng đầu chuyên về các vụ thương tích trên máy bay là Thomas Demetrio, theo báo The Chicago Tribune cho biết hôm Thứ Tư. Luật sự Thomas đã từng thắng một vụ kiện được trả hơn một tỉ đô la để dàn xếp, theo trang mạng của công ty luật này cho biết. Một luật sư khác là Stephen Golan, chuyên gia về luật công ty.Bác sĩ Đào, là người cha của 5 người con, phủ nhận ông là người đồng tính dù ông đã bị bắt quả tang trong một băng thu hình ông không mặc áo, chỉ có quần với Brian Case, người yêu của ông, 26 tuổi, là tín đồ cùng đi nhà thờ với ông.Bác sĩ Đào tuyên bố trên đài WLKY rằng ông bị thương khắp mình.Người vợ của bác sĩ Đào là bác sĩ Theresa Đào cũng có mặt với ông trên chuyến bay của hãng United Airlines hôm đó.Được biết, bác sĩ David Đào còn là nhạc sĩ Đào Duy Anh.Theo một bản tin của báo Tuổi Trẻ Online hôm 12 tháng 4 có tựa đề “Hành khách David Dao là nhạc sĩ, tác giả ca khúc 'Tát nước đầu đình'” cho biết thêm nhiều chi tiết về nhạc sĩ Đào Duy Anh như sau.“Với lớp văn nghệ sĩ từng hoạt động ở Sài Gòn trước năm 1975, tên của nhạc sĩ - ca sĩ Đào Duy Anh, tức bác sĩ David Dao, không hề xa lạ......“Nghệ sĩ Thúy Hoan cho biết bác sĩ - nhạc sĩ Đào Duy Anh thuộc thế hệ học trò của bà tại trường Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn giai đoạn trước năm 1975.“Ông Duy Anh là người sáng lập nhóm nhạc Bách Việt, một nhóm nhạc ra đời cách nay 50 năm. Các thành viên của nhóm Bách Việt ngày đầu là những sinh viên y khoa, nha khoa, dược khoa, kỹ sư… nhưng cũng có học nhạc tại trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn.”Bản tin báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm rằng, “Theo nhạc sĩ Trần Bộ, nhạc sĩ - bác sĩ Đào Duy Anh được đánh giá là một trong những thành viên tài năng của nhóm Bách Việt. Đây là một nhóm nhạc được thành lập với chủ trương sáng tác và biểu diễn các ca khúc được viết trên nền tảng là chất liệu ca dao, dân ca 3 miền của Việt Nam. Cũng vì lẽ ấy mà nhóm này lấy hình ảnh trống đồng Đông Sơn làm biểu tượng của nhóm.“Nhóm Bách Việt sử dụng các nhạc cụ dân tộc để sáng tác và biểu diễn. Theo đó, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa là cây sáo lừng lẫy một thời của nhóm, còn nhạc sĩ Đào Duy Anh là người thạo ngón đàn tranh và đàn cò.“Nhóm Bách Việt thuở đó còn có những thành viên như ca sĩ Ngọc Anh, Ngọc Yên, Diệu Đức, nhạc sĩ Tonny Hiếu, nhạc sĩ Y Vũ (em của nhạc sĩ Y Vân, tác giả bài Lòng mẹ), sau này có ca sĩ Đình Văn, nhạc sĩ Nhất Sinh (tác giả ca khúc Chim sáo ngày xưa)….“Cũng theo nhạc sĩ Trần Bộ, hai sáng tác được nhiều người biết đến nhất của nhạc sĩ - bác sĩ Đào Duy Anh là Tát nước đầu đình và Ta về ta tắm ao ta.“Riêng ca khúc Ta về ta tắm ao ta đã được tặng giải vàng trong một cuộc thi âm nhạc ở Sài Gòn trước năm 1975, tuy nhiên do tuổi tác và tính bất ngờ của cuộc trao đổi nên nhạc sĩ Trần Bộ chưa thể nhớ chính xác tên cuộc thi đó.”Sau đây là sáng tác mới của BS Đào Duy Anh do chính tác giả trình bày với tiếng đàn của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát ngày 8 tháng 4/2017 tại Viện Việt Học, Westminster, California sau đó trở về nhà thì gặp chuyện không may là bị kéo ra khỏi máy bay ngoài ý muốn:https://www.youtube.com/watch?v=5wfCujPgQ3A&feature=em-upload_ownerNgoài ra trên trang mạng www.change.org đang lưu hành một kháng thư đòi tổng giám đốc hãng hàng không United Airlines là ông Oscar Munoz phải từ chức. Kháng thư này đã nhận được 65,749 người vào ký tên ủng hộ, tính tới 1 giờ trưa giờ California.Địa chỉ mạng của bản kháng thư ở đây:https://www.change.org/p/united-airlines-we-demand-the-resignation-of-united-airlines-ceo-oscar-munoz?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_signer_receipt_rmp