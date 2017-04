VN Sẽ Cấm iPhone, Samsung?

Bộ Công An mới đây đưa ra Dự thảo nghị định quy định nhà báo, người dân không được dùng thiết bị nguỵ trang ghi âm, ghi hình, Câu hỏi nên nêu thêm: Bộ Công An VN sẽ đi xa tới mức sẽ cấm tất cả các điện thoại ghi hình, ghi âm?Cũng có cán bộ không đồng ý...Báo Tiền Phong trong bản tin “Rà soát tính hợp hiến của quy định cấm ngụy trang ghi hình” ghi ý kiếncủa Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu rà soát các căn cứ pháp lý để xem quy định cấm nguỵ trang để ghi âm, ghi hình có hợp hiến, hợp pháp không.Tại Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam với lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội ngày 12/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam “dẫn ra vụ việc bác sĩ David Dao bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay, ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề: Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này? Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại, quay lại cảnh này, rồi tung lên mạng. Hãng hàng không sau đó phải xin lỗi và bị hàng triệu người tiêu dùng phản ứng”...”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi nhận tình hình cấm nhạc: “Cục "đổ" việc cấm ca khúc xưa là do sở đề xuất”...Nói về 5 bài hát bị cấm lưu hành, ông Đào Đăng Hoàn, cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, giải thích rằng Sở Văn hóa - Thể thao TP SG đề xuất tạm dừng 10 bài hát, nhưng Cục chỉ tạm dừng 5 bài. Lý do được ông Hoàn đưa ra là những bài hát này vi phạm bản quyền.Bản tin TT kể chuyện bất ngờ là bài quốc ca hiện nay, tức là bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao cũng từng bị cấm:“Đáp lại thắc mắc của báo chí, vì sao bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao đến năm 2009 mới được cấp phép phổ biến, ông Hoàn nói ông không biết rõ.”Còn nhạc của Trịnh Công Sơn? Báo Dân Trí kể rằng còn nhiều ca khúc Trịnh Công Sơn bị cấm, nhưng bây giờ gỡ rào đối với bài “Nối Vòng Tay Lớn” rồi.Bản tin DT ghi rằng tại buổi họp báo thường kỳ Quý I của Bộ VHTT&DL diễn ra chiều ngày 12/4 tại Hà Nội, đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh “số phận” 3 ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn gồm: Ca dao mẹ, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Đêm thấy ta là thác đổ.Sáng 12/4, Cục NTBD đã có văn bản cấp phép phổ biến trên toàn quốc cho ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn dựa trên đề nghị kèm hồ sơ của Trường Đại học Y dược Huế về việc cấp giấy phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975; biên bản thẩm định của Hội đồng nghệ thuật ngày 11/4/2017 và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Băng đĩa.Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn 3 ca khúc khác của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là Ca dao mẹ, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Đêm thấy ta là thác đổ vẫn chưa được cấp phép phổ biến dù 3 ca khúc này cũng đã ra từng xuất hiện trong rất nhiều chương trình âm nhạc chính thống và một số sản phẩm âm nhạc của nghệ sỹ Việt.Chuyện Giáo sư và Phó giáo sư tràn ngập Viêt Nam, nhưng bi hài là không có bao nhiêu bài công bố ở báo quốc tế.Báo Thanh Niên gọi đó là nghịch lý giáo sư, phó giáo sư: Sững sờ trước những con số.GS Hoàng Xuân Phú, Viện toán học - Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cho rằng những con số mà Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã công bố khiến bất kỳ nhà khoa học thực thụ nào cũng đều phải… sững sờ!GS Hoàng Xuân Phú cho biết, theo báo Thanh Niên:“Dựa vào số liệu thống kê đã được đăng tải về mức độ công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc hai danh sách mang tên ISI (tên mới là Web of Science) và Scopus của đợt xét công nhận chức danh PGS và GS năm 2016, tôi đã thu được những con số rất đáng ngạc nhiên.Với nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, bình quân số bài ISI/Scopus của 411 người được công nhận chức danh PGS và GS chỉ là 5,76 bài/người. Còn với nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn thì bình quân số bài ISI/Scopus của 237 người được công nhận chức danh PGS và GS chỉ là 0,19 bài/người. Đó là chưa kể 7 GS và 48 PGS của nhóm ngành khoa học an ninh và khoa học quân sự không có bài ISI/Scopus nào....năm 2016, hai ngành giáo dục học và tâm lý học có 3 người được phong GS và 42 được phong PGS, nhưng cả 45 người ấy gộp lại chỉ có 2 bài báo ISI/Scopus! Số liệu này nói lên điều gì? Đa số các nhà khoa học trong hai ngành tâm lý học và giáo dục học công tác ở đâu? Có lẽ, với vị thế ấy, họ có tác động không nhỏ trong việc đặt ra các tiêu chuẩn cho chức danh PGS và GS ở nước ta.“Bây giờ là lời cảnh giác về thuốc nam... Báo Infonet kể chuyện: Liệt tứ chi, ngộ độc chì vì uống thuốc nam chữa khớp 2 tháng liền...Uống thuốc nam chữa bệnh khớp trong hai tháng khiến bệnh nhân nữ 30 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, tổn thương thần kinh…do bị ngộ độc chì.Ngày 11/4/2017, ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 30 tuổi đến từ Chương Mỹ, Hà Đông, Hà Nội do bị ngộ độc chì và liệt rất nặng.Bệnh nhân vào Trung tâm Chống độc từ ngày 24/3/2017 với bệnh cảnh chính là thiếu máu, hạn chế vận động, thậm chí không thể ngồi dậy, cũng không thể tự nghiêng mình được.Người nhà bệnh nhân cho biết, vào khoảng tháng 7/2016, bệnh nhân bị đau hai bên đầu gối nên đã mua thuốc nam về uống. Sau hai tháng uống thuốc “đều đặn”, đến tháng 9/2016, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng yếu chân tay, xanh xao, thiếu máu, sụt cân.Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc chì nặng do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc trong một thời gian dài.Coi chừng vậy... Nếu bị cấm ghi hình, ghi âm... các ông thầy thuôc nam sẽ chối biến mọi chuyện vậy.