Thời Sự Trong Tuần

Taliban vào Kabul hôm 15 tháng 8 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

Trong tuần qua tin về Taliban chiếm thủ đô Kabul và chính phủ Afghanistan sụp đổ nhanh chóng ngoài dự đoán của mọi người đã làm lu mờ tất cả các tin tức khác kể cả tin về đại dịch với biến thể mới Delta đang lây lan và gây khủng hoảng sức khỏe cho nhiều nơi, gồm một số tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Taliban Chiếm Thủ Đô Kabul, Chính Phủ Afghanistan Thân Mỹ Sụp Đổ

WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden và các viên chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ đã ngạc nhiên hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8 năm 2021, bởi tốc độ của việc Taliban chiếm hoàn toàn Afghanistan, khi việc rút quân đội Mỹ theo kế hoạch khẩn cấp đã trở thành nhiệm vụ để bảo đảm một cuộc di tản an toàn, theo bản tin của AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Tốc độ sụp đổ của chính quyền Afghanistan và những hỗn loạn tiếp theo nêu ra thử thách nghiêm trọng nhất của Biden trong tư cách tổng tư lệnh, và ông là đối tượng của sự chỉ trích từ Cộng Hòa là những người nói rằng ông đã thất bại.





Trong khi đó một bản tin khác của AP hôm Chủ Nhật nói rằng vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm Chủ Nhật nói rằng Hoa Kỳ có thể hiện đang đối diện sự gia tăng các đe dọa khủng bố từ Afghanistan do Taliban cai trị. Cảnh báo đó đến khi các cơ quan tình báo có trách nhiệm với việc tiên đoán các mối đe dọa đó đối diện các câu hỏi mới sau khi quân đội Afghanistan do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã sụp đổ với tốc độc kinh ngạc.





Chưa tới một tuần sau khi đánh giá của quân đội đã tiên đoán Kabul có thể bị bao vây bởi các dân quân nổi dậy trong 30 ngày, thế giới hôm Chủ Nhật đã nhìn xem cảnh tượng ngạc nhiên về các tay súng Taliban đứng trong văn phòng của tổng thống Afghanistan và đám đông người Afghan và ngoại quốc cuống cuồng cố gắng lên các chiếc máy bay thạy thoát khỏi nước.





Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, nói với các thượng nghị sĩ trong cuộc báo cáo qua điện thoại hôm Chủ Nhật rằng các viên chức Hoa Kỳ được dự kiến sẽ thay đổi các đánh giá ban đầu của họ về tốc độ của các nhóm khủng bố tái xây dựng tại Afghanistan, theo một người thông thạo vấn đề nói với The Associated Press.





Trong tháng 6, các lãnh đạo Ngũ Giác Đài nói rằng một nhóm cực đoan giống như al-Qaida có thể tái lập tại Afghanistan và nêu ra mối đe dọa đối với nội địa Hoa Kỳ trong vòng 2 năm quân đội Mỹ rút khỏi nước đó. 2 thập niên sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm Afghanistan bởi vì Taliban dung dưỡng các lãnh đạo al-Qaida, các chuyên gia nói rằng Taliban và al-Qaida vẫn còn liên kết, và nhiều nhóm bạo động khác cũng có thể tìm thấy thiên đường an toàn dưới chế độ mới.





Dựa vào hoàn cảnh đang thay đổi, các viên chức hiện tin rằng các nhóm khủng bố như al-Qaida có thể phát triển nhanh hơn nhiều so với dự đoán, theo một người, có hiểu biết trực tiếp cuộc báo cáo nhưng không có thẩm quyền để thảo luận các chi tiết của cuộc báo cáo qua điện thoại một cách công khai và nói với AP trong điều kiện ẩn danh.





Các viên chức của chính phủ Biden dự cuộc báo báo qua điện thoại với các thượng nghị sĩ – trong đó có Tướng Milley, Ngoại Trưởng Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin – nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang làm việc để hình thành một thời biểu mới dựa vào các đe dọa đang tiến triển, theo người thông thạo vấn đề cho biết.

Mỹ Liên Lạc Hàng Ngày Với Taliban Để Bảo Đảm An Toàn Cho Việc Di Tản Bằng Không Vận Mà Biden Nói Sẽ Chấm Dứt Vào Ngày 31 Tháng 8



Các binh sĩ Hoa Kỳ đứng canh gác dọc theo vòng đai tại phi trường quốc tế tại Kabul, Afghanistan hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021. (AP Photo/Shekib Rahmani – nguồn: https://apnews.com)

WASHINGTON – Taliban đã đồng ý cho phép “hành lang an toàn” từ Afghanistan cho những người dân đang gặp khó khăn để tham gia cuộc không vận do Hoa Kỳ chỉ đạo từ thủ đô Kabul, theo cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Joe Biden cho biết hôm Thứ Ba, 17 tháng 8 năm 2021, dù thời hạn cho việc hoàn tất di tản của người Mỹ, các đồng minh Afghan và những người khác chưa được thông qua với các lãnh đạo mới của Afghanistan, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Jake Sullivan thừa nhận các phúc trình rằng một số người dân đã gặp sự phản kháng – “bị quay lưng hay đẩy lùi hoặc ngay cả đánh đập” – khi họ cố đi tới phi trường quốc tế Kabul. Nhưng ông nói rằng “con số rất lớn” đã tới được phi trường và khó khăn của những người khác đang được giải quyết với Taliban, là nhóm xâm chiếm nhanh chóng một cách bất ngờ Afghanistan hôm Chủ Nhật khiến nỗ lực di tản của Hoa Kỳ rơi vào náo động, hỗn loạn và bạo động.





Các viên chức Bộ Quốc Phòng cho biết sau những gián đoạn hôm Thứ Hai, cầu không vận đã trở lại bình thường và được tăng tốc dù nhiều khó khăn về thời tiết, giữa liên lạc thường trực với các lãnh đạo Taliban. Thêm binh sĩ Hoa Kỳ đã tới và còn nhiều lính Mỹ nữa đang trên đường tới, với tổng số được dự kiến hơn 6,000 lính tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho phi trường trong những ngày tới.





Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng họ đã gửi John Bass, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, để điều hành chiến dịch di tản tại Kabul, và Ngũ Giác Đài cho biết họ sẽ gửi Thiếu Tướng Lục Quân Christopher Donohue, sĩ quan chiến dịch đặc biệt và hiện là tư lệnh Sư Đoàn 82 Nhảy Dù, làm chỉ huy các hoạt động an ninh phi trường.





Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby tiết lộ rằng các viên chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với các tư lệnh Taliban “nhiều lần một ngày” về việc tránh xung đột tại phi trường. Điều này cho thấy rằng các lãnh đạo mới của Afghanistan, những người chiếm quyền sau 20 năm chiến tranh chống chính quyền Kabul do Mỹ ủng hộ, có kế hoạch không phá hoại việc di tản.





Biden cho biết ông muốn việc di tản kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Sullivan đã từ chối trả lời về thời hạn chót đó có cùn giữ hay không.





Liên quan đến tình hình Afghanistan, một bản tin khác của AP hôm Thứ Ba cho biết Taliban hôm Thứ Ba đã cam kết sẽ tôn trọng quyền phụ nữ, tha thứ cho những người đã chống lại họ và bảo đảm Afghanistan không trở thành thiên đường của khủng bố như một phần của chiến dịch công khai nhằm trấn an các cường quốc trên thế giới và dân chúng sợ hãi.





Trong khi đó bản tin NBC News hôm Thứ Tư, 18 tháng 8 năm 2021 cho biết một số sự kiện liên quan đến việc di tản dân Mỹ ra khỏi Afghanistan như sau:

- Vẫn còn 15,000 công dân Mỹ tại Kabul, theo tin NBC News.





- Cuộc di tản an toàn từ sân bay Kabul, quân Taliban không can thiệp tôn trọng lời hứa mở lộ trình an toàn cho thường dân tới sân bay Kabul, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan.





- Trung bình mỗi ngày có thể di tản ra khỏi Afghanistan từ sân bay Kabul 9,000 người/ngày.





- Đêm Thứ Ba, khoảng 1,100 người được lên phi cơ rời Kabul.





- Nguồn tin Quốc Hội nói với báo The Hill là một số công dân Mỹ không tới được sân bay Kabul, dù Taliban đã cam kết để cho đi. Nhiều công dân Mỹ còn ở ngoài Kabul, không thể qua các điểm chặn của Taliban.





- Biden hứa sẽ rút toàn bộ quân Mỹ ra vào ngày 31/8/2021, nhưng báo Wall Street Journal nói sẽ có nhiều ngàn người thông dịch cho Mỹ sẽ bị bỏ lại.

Hiện có 50,000 dân Afghans đủ điều kiện để xin hộ chiếu di dân đặc biệt Special Immigrant Visa vì đã làm cho các cơ quan Mỹ khắp Afghanistan, và không bảo đảm là họ tới sân bay Kabul được.





Ngoài ra một cuộc biểu tình chống Taliban hiếm hoi xảy ra ở Jalalabad, thành phố lớn thứ 5 của Afghanistan. Nhiều người bước ra phố, một số cầm cờ chế độ cũ. Quân Taliban tới giải tán, bắn chỉ thiên rồi bắn vào đám đông để giải tán.





Thông tấn Ả Rập Al Jazeera nói có ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương.

Cựu Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani Đang Ở Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE)



Cựu Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). (nguồn: https://www.cnn.com)

Cựu Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), theo ngoại trưởng của nước này cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Tư, 18 tháng 8 năm 2021.





Tin tức về nơi ở của ông đến nhiều ngày sau khi ông chạy trốn khỏi Kabul khi Taliban tấn công tới gần thành phố này.





“Ngọi Trưởng của UAE và Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế có thể xác nhận rằng UAE đã chào đón Tổng Thống Ashraf Ghani và gia đình ông vào đất nước này theo diện nhân đạo,” theo bộ này cho hay.





Ghani viết trên Facebook hôm Chủ Nhật sau khi ông rời khỏi Afghanistan rằng ông đã chọn con đường ra đi để tránh đổ máu. Taliban hiện đối diện “một thử thách lịch sử mới,” theo ông viết. “Cho dù họ có bảo vệ tên tuổi và danh dự của Afghanistan hay họ sẽ ưu tiên các nơi và mạng lưới khác hay không.”

“Để thắng pháp lý và lòng dân, Taliban cần phải khẳng định với tất cả người dân, các bộ tộc, các mảng khác, những phụ nữ của Afghanistan và thực hiện các kế hoạch rõ rằng và chia xẻ chúng với công chúng,” theo ông viết.





Ghani bị chỉ trích vì để lại cho người dân Afghan một số phận bất ổn dưới thời Taliban.

Lý Do Afghanistan Sụp Đổ Nhanh Chóng Một Cách Bất Ngờ Vì Chính Phủ Chỉ Có 50,000 Chiến Đấu Thực Sự Chứ Không Phải 300,000 Quân

Trong vài tuần trước, các tay súng Taliban, được trang bị với ít súng AK-47, đã xâm chiếm toàn bộ Afghanistan mà không có kháng cự nào đáng kể, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 17 tháng 8 năm 2021.





Chương trình BBC Newsnight được kể cho biết rằng một trong những lý do tiềm ẩn bên sau của sự sụp đổ của Quân Đội Quốc Gia Afghan là số lượng thật sự của lực lượng chiến đấu chỉ là một phần nhỏ của con số chính thức.





Tổng Thống Biden đã lập đi lập lại rằng con số quân đội Afghan là 300,000 binh sĩ đã nhận hàng trăm triệu đô la cho việc trang bị và huấn luyện.





Nhưng 2 nguồn tin đáng tin cậy nói với Newsnight con số thực sự của binh lính thì thấp hơn rất nhiều – gần 50,000.





Một người Afghan với sự hiểu biến trực tiếp nói với Newsnight rằng trong một cuộc gặp với cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Salahuddin Rabbani, Bộ Trưởng Quốc Phòng mới được chỉ định Bismillah Khan Mohammadi đã bày tỏ sự cảnh báo về con số thực sự chỉ 50,000 lính.





Nguồn tin thứ hai, là chuyên gia khủng bố Tiến Sĩ Sajjan Gohel, cũng ủng hộ con số 50,000.





BBC Newsnight nói không thể kiểm chứng điều đó, nhưng nếu là thật, thì sẽ giúp giải thích làm sao Taliban đã tràn ngập vào các thủ phủ của khu vực, và cuối cùng là thủ đô Kabul, quá dễ dàng.





BBC Newsnight đã hỏi Bạch Ốc có phải tình báo cho thấy quân đội Afghan là chỉ có 50,000 đã được cho tổng thống biết.

Người phát ngôn đã từ chối trả lời.

Đức Cần Di Tản 10,000 Người Khỏi Afghanistan, Phi Đạo Bị Dân Tị Nạn Vây Kín Không Bay Được Hôm Thứ Hai

Đức phải khẩn cấp di tản tới 10,000 người ra khỏi Afghanistan vì có trách nhiệm đối với họ, theo Thủ Tướng Đức Angela Markel nói với các người cùng đảng, cảnh báo rằng sự sụp đổ từ cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, theo bản tin của Al Jazeera tường thuật hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021.





Phát biểu này, được đưa ra tại cuộc họp kiến của Đảng Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) hôm Thứ Hai và đã làm trì trệ bởi những người tham dự họp, phản ảnh mối quan tâm ngày càng gia tăng về sử đổ máu tại Afghanistan sau khi Taliban chiếm thủ đô và tuyên bố hòa bình.





“Chúng ta đang chứng kiến thời kỳ khó khăn,” theo bà Merkel phát biểu. “Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào sứ mệnh giải cứu.”





Merkel nói những người cần di tản gồm 2,500 nhân viên hậu thuẫn Afghan cũng như các nhà hoạt động nhân quyền, các luật sư và những người khác mà chính phủ thấy có nguy cơ nếu họ ở lại trong nước, tính chung có tới 10,000 người.





Bà cũng nói rằng Berlin nên hợp tác với các nước chung biên giới Afghanistan để hỗ trợ cho những người thạy thoát hiện nay, thêm rằng, “Mục tiêu này sẽ làm chúng tôi bận rộn một thời gian dài.”





Tuy nhiên, Paul Ziemiak, tổng thư ký Đảng CDU, nói rằng Đức không thể khắc phục tình cảnh tại Afghanistan qua việc lập lại chính sách di dân mở cửa mà họ đã theo đuổi trong năm 2015.





Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nói với cuộc họp rằng Đức đã bố trí các lực lượng đặc biệt và lính dù để giúp việc di tản, thêm rằng đó là “chiến dịch cực kỳ nguy hiểm” đối với các binh sĩ Đức.





“Bao lâu còn có thể, quân đội Đức sẽ bốc càng nhiều người càng tốt ra khỏi Afghanistan và duy tri cầu không vận,” theo bà nói, cho biết thêm rằng điều này tùy thuộc vào ước muốn của Hoa Kỳ duy trì việc mở cửa phi trường.





Không có chuyến bay di tản nào rời khỏi phi trường Kabul vào lúc này bởi vì những người tuyệt vọng cố chạy thoát khỏi nước đã vây kín phi đạo, theo một phát ngôn viên cho bộ ngoại giao Đức cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ hôm Thứ Hai.





40 nhân viên từ tòa đại sứ Đức được bốc tới Doha, thủ đô của Qatar, đêm qua, theo phát ngôn viên này cho biết, nói thêm rằng một nhóm nhỏ chưa tới 10 nhân viên vẫn còn ở phi trường Kabul để điều hợp việc di tản.

Ký Giả Jonathan Lemire Của AP: 4 Đời Tổng Thống Mỹ Chia Xẻ Trách Nhiệm Những Sai Lầm Tại Afghanistan, Nhưng Chỉ Biden Gánh Kết Cuộc

4 tổng thống chia xẻ trách nhiệm đối với những bước sai lầm tại Afghanistan mà đã tích tụ qua 2 thập niên, theo phân tích của ký giả Jonathan Lemire của Hãng Thông Tấn Mỹ AP cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021.





Nhưng chỉ Tổng Thống Joe Biden đối diện với kết cuộc hỗn loạn, bạo động của cuộc chiến.





Tổng thống đã chiến đấu với hiện thực đó hôm Thứ Hai khi ông đổ lỗi cho việc tái chiếm Afghanistan hoàn toàn và nhanh chóng của Taliban, trong bài phát biểu trước quốc dân về tình hình Afghnistan hôm Thứ Hai. Ông nêu ra thỏa thuận trước đây được tạo ra bởi Tổng Thống Donald Trump lúc đó, bày tỏ sự thất vọng với Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani và than thở về sự hoạt động của các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Cộng Hòa chỉ trích áp đảo Biden và ông không tìm được tiếng nói ủng hộ trong Đảng Dân Chủ.









Sự sụp đổ của chính quyền Afghan là khủng hoảng chính sách đối ngoại lớn nhất của nhiệm kỳ tổng thống non trẻ của Biden, nhắc lại sự thất bại đối với các tổng thống trước như việc rút quân khỏi Việt Nam và cuộc xâm lượt Vịnh Con Heo tại Cuba. Tiếng vang thành công của Taliban gây sửng sốt, nguy hiểm cho phụ nữ và con gái Afghan, đặt ra các đe dọa an ninh mới và đe dọa làm giảm cái nhìn toàn cầu về khả năng tin cậy của nước Mỹ.

Trong sự đối diện với những hậu quả nghiêm trọng như thế, Biden thừa nhận không có lỗi đối với cuộc khủng hoảng hỗn loạn và thay vì vậy đã mạnh mẽ bảo vệ hành động rời bỏ một quốc gia mà Hoa Kỳ đã nỗ lực để bảo vệ kể từ khi nó đánh sập chế độ Taliban sau các cuộc tấn công, khói còn bốc lên từ đống đổ nát của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Ngày 11 tháng 9 năm 2001.





“Đây là điều tôi tin vào cốt lõi của mình: Là sai lầm để ra lệnh cho binh sĩ Mỹ bước tới khi chính quân đội của Afghanistan thì không,” theo Biden phát biểu trong bài nói chuyện của ông trước quốc dân hôm Thứ Hai. “Còn bao nhiêu thế hệ của con gái và con trai nước Mỹ mà bạn muốn tôi gửi họ đi chiến đấu cho cuộc nội chiến của Afghanistan? Tôi sẽ không lập lại những sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ.”





Khi Biden nhận trách nhiệm, đó là việc chấm dứt chiến tranh hơn là cách mà trong đó nó đã xảy ra.





“Tôi biết quyết định của tôi sẽ bị chỉ trích. Nhưng tôi nhận lấy sự chỉ trích đó hơn là trao nó lại cho vị tổng thống thứ năm,” theo Biden nói. “Tôi là tổng thống của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chuyện này dừng lại với tôi.”

Giám Đốc Viện Sức Khỏe Quốc Gia Báo Động: Mỹ Có Thể Sẽ Chứng Kiến 200,000 Người Bị Dính Covid-19/Ngày, Kêu Gọi Dân Mỹ Đi Chích Ngừa

Hoa Kỳ có thể sớm chứng kiến các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 trở lại với 200,000 một ngày, là mức độ không được thấy kể từ những ngày tồi tệ nhất của đại dịch trong tháng 1 và tháng 2, theo giám đốc của Viện Sức Khỏe Quốc Gia (NIH) cảnh báo hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8 năm 2021 qua bản tin của báo The Guardian tường thuật hôm Chủ Nhật.





Trong khi Hoa Kỳ gần đây đang chứng kiến trung bình khoảng 129,000 người mới bị truyền nhiễm một ngày – tăng 700% từ đầu tháng 7 – con số đó có thể nhảy vọt lên trong vài tuần tới, theo Bác Sĩ Francis Coolins nói với Fox News hôm Chủ Nhật.





“Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta không vượt qua 200,000 trường hợp một ngày trong vài tuần lễ nữa, và điều đó được xem là đau lòng vì chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta trở lại trong tốc độ đó nữa,” theo Collins cho biết.





Collins khẩn nài những người Mỹ chưa chích ngừa hãy đi chích ngừa, gọi họ là “những con vịt ngồi” đối với biến thể Delta mà đang tàn phá đất nước và cho thấy dấu hiệu nhỏ bé của việc từ bỏ.





Collins cũng nói rằng Hoa Kỳ có thể quyết định trong vài tuần tới có nên cung cấp liều chích ngừa vi khuẩn corona bổ sung cho nhiều người Mỹ hơn nữa vào mùa thu này không.

Chính Quyền CSVN Thừa Nhận: Đại Dịch Còn Rất Nghiêm Trọng, Việc Phòng Chống Dịch Còn Nhiều Thiếu Sót

QUẬN CAM (VB-18/8/2021) --- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h30 ngày 18/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.656 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Kiên Giang (169), Đà Nẵng (134), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (20), Thừa Thiên Huế (17), Hậu Giang (16), Bình Định (15), Đắk Nông (13), Quảng Trị (12), Quảng Ngãi (9), Ninh Thuận (8 ), Quảng Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Gia Lai (7), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (6), Thanh Hóa (6), Đắk Lắk (5), Lào Cai (4), Sơn La (2), Cà Mau (2), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1), Lạng Sơn (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 5.825 ca trong cộng đồng.





Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 951 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.





Thủ Tướng đổ tội cho dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân cần tích cực hơn nữa trong phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ nhận định, tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn rất nghiêm trọng, gây tổn hại và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội không chỉ ở trong nước mà tại hầu hết các nước trên thế giới. Việc phòng, chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam một phần do có lúc, có nơi người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát có lúc chưa nghiêm; việc thực hiện 4 tại chỗ còn hạn chế do thiếu nguồn lực nên khi dịch bệnh phức tạp trở nên quá tải; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cấp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ…





Gần 2.300 ca COVID-19 nặng ở TP.SG đang thở máy. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), hiện thành phố đang điều trị 32.667 bệnh nhân, trong đó có 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy. Tính đến sáng 18/8, TP.HCM có 158.499 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 158.096 ca nhiễm trong cộng đồng, 403 người hợp nhập cảnh. Hiện thành phố đang điều trị 32.667 bệnh nhân, trong đó có 1.978 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).





Tiền Giang vượt mốc 6.500 ca COVID-19, phong tỏa TP Mỹ Tho. Từ 18/8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) triển khai phong tỏa từng khu vực để xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 ở các khu dân cư nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.





Vùng đỏ Bình Dương. Vùng "đỏ" của Bình Dương vì sao vẫn là điểm nóng? TP Thuận An và TX Tân Uyên là 2 "vùng đỏ" về dịch COVID-19 của tỉnh Bình Dương. TS Dương Chí Nam - Tổ trưởng Tổ công tác thường trực của Bộ Y tế phòng chống dịch tại Bình Dương đã có những chia sẻ về việc khống chế dịch tại đây. TS Dương Chí Nam: Ở đợt xét nghiệm diện rộng lần 2 đang triển khai hiện nay cho thấy TP Thuận An và thị xã Tân Uyên đều có tỷ lệ người mắc COVID-19 tăng rất cao đặc biệt là Thuận An. TP Thuận An sát ngay cạnh TP. Thủ Đức và Quận 12 của TP. HCM, nên Thuận An bị ảnh hưởng rất nhiều, đã bị nhiễm rất sâu, rộng, nên cần phải kiên trì, quyết liệt, dùng mọi biện pháp, kể cả các biện pháp rất mạnh (lockdown - tức là khóa chặt toàn bộ Thuận An). Đối với thị xã Tân Uyên diễn biến dịch rất phức tạp, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ giống như tình trạng của Thuận An hiện nay.





Đặc biệt, tại Thuận An với mật độ nhà trọ của công nhân dày đặc, số công nhân lưu trú trong các nhà trọ rất đông, các phòng ở sát nhau, diện tích hẹp, một số nhà trọ sử dụng nhà vệ sinh chung, dễ dàng lây nhiễm chéo trong nhà trọ.





Lính Tàu giúp lính Ta. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vắc xin phòng Covid-19 nhằm giúp đỡ Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Theo kế hoạch, phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển số vắc xin nêu trên tới Việt Nam trong ngày 23/8.





10 nhà sư Nam Định vào Nam giúp. HT Thích Thanh Nhiễu vừa chính thức tiễn 10 vị sư tăng đầu tiên tình nguyện lên đường vào Nam để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc Bệnh viện dã chiến tại tỉnh Long An. 10 sư tăng đi lần này đều là sư tăng trẻ ở tỉnh Nam Định, được chọn ra từ hàng trăm sư tăng đã viết đơn tình nguyện xin vào Nam hỗ trợ chống dịch ở các bệnh viện thời gian qua.





Bộ Y tế phân bổ 30.000 lọ thuốc Remdesivir cho các địa phương. Trong đợt này, 18 bệnh viện và 8 tỉnh, thành sẽ được xuất cấp thuốc Remdesivir - thuốc kháng virus có tác dụng hỗ trợ giúp giảm thời gian điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Theo quyết định của Bộ Y tế, có 18 bệnh viện (gồm các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) và Sở Y tế của 8 tỉnh, thành (gồm TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ) được cấp thuốc Remdesivir trong đợt này. Số lượng gồm 30.000 lọ thuốc Remdesivir.

Thống Đốc Cộng Hòa Texas Greg Abbott Thử Nghiệm Dương Tính Với Covid-19 Đang Cách Ly Và Được Điều Trị

AUSTIN, Texas – Thống Đốc Cộng Hòa Texas Greg Abbott đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 hôm Thứ Ba, 17 tháng 8 năm 2021, theo văn phòng của ông cho biết, là người nói rằng vị thống đốc Cộng Hòa này có sức khỏe tốt và không có các triệu chứng gì, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Abbott, người đã chích ngừa hôm tháng 12 và đã từ chối kêu gọi tái lập lệnh đeo khẩu trang khi biến thể delta lây lan cao hơn gia tăng tại Texas, đã cách ly tại biệt thự của thống đốc tại Austin và đang nhận điều trị bằng kháng thể đơn dòng, theo phát ngôn viên Mark Miner cho biết trong một tuyên bố. Ông là thống đốc thứ 11 thử nghiệm dương tính với vi khuẩn kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo AP cho hay.





Thử nghiệm dương tính đến một ngày sau khi Abbott, người hiếm khi được thấy đeo khẩu trang nơi công cộng gần đây, đã không đeo khẩu trang trong lúc phát biểu bên trong một căn phòng đông người ủng hộ Cộng Hòa gần Dallas, họ là những người cao niên đã không đeo khẩu trang.





Hơn 12,200 bệnh nhân tại Texas được điều trị trong bệnh viện vì dính vi khuẩn tính tới Thứ Ba, là mức cao nhất kể từ tháng 1, và các viên chức y tế tiểu bang nói rằng tuần này họ đã yêu cầu chính phủ liên bang cho 5 xe kéo chứa xác chế để đề phòng. Nhưng trong khi các trường hợp lây nhiễm đã tăng mạnh, Abbott vẫn giữ thông điệp nói rằng con đường phía trước “dựa vào trách nhiệm cá nhân.”

Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Sông Colorado Thiếu Nước Do Biến Đổi Khí Hậu Làm 2 Hồ Chứa Nước Lớn Nhất Ở Mỹ Cạn Tới Mức Báo Động



Mực nước tại Hồ Lake Mead, hồ chứa nước lớn nhất ở Hoa Kỳ tính theo dung lượng, ở mức thấp nhất kể từ khi hồ được đầy nước vào thập niên 1930s. (nguồn: www.cnn.com)



Chính phủ liên bang hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021 đã tuyên bố thiếu nước trên Sông Colorado River lần đầu tiên, đưa tới việc cắt giảm tiêu thụ nước cho nhiều tiểu bang tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ, khi hạn hán do biến đổi khí hậu gây nên thúc đẩy mực nước tại Hồ Lake Mead xuống tới mức thấp chưa từng thấy, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai.





Hồ Lake Mead, hồ chứa nước lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo dung lượng, đã cạn tới mức báo động trong năm nay. Khoảng 1,067 feet trên mặt nước biển và 35% lượng nước còn, hồ chứa nước Sông Colorado River đang ở mức thấp nhất kể từ khi hồ được đầy nước sau khi Đập Hoover Dam được hoàn tất vào thập niên 1930s.





Hồ Lake Powell, cũng lấy nước từ Sông Colorado River và hồ chứa nước lớn thứ hai trên toàn quốc, gần đây đã cạn tới mức thấp kỷ lục và hiện chỉ còn 32% lượng nước.





“Rất nghiêm trọng,” theo Brad Udall, nhà khoa học về nước và khí hậu kỳ cựu tại Đaại Học Colorado, đã nói với CNN như thế. “Đó là điều mà những người như chúng tôi trong cộng đồng khí hậu đã và đang lo ngại cả thập niên nay, dựa vào lượng nước xuống thấp vì biến đổi khí hậu.”





Với hồ nước được dự kiến sẽ giữ ở độ cao khoảng 1,066 feet vào năm 2022, theo các dự đoán hàng tháng mới nhất của US Bureau of Reclamation, là cơ quan đã tuyên bố rằng Sông Colorado River sẽ đi vào mức cắt nước đầu tiên bắt đầu vào ngày 1 tháng 1.





“Vì hạn hán lịch sử đang diễn ra và các điều kiện dòng nước chảy thấp ở Lưu Vực Sông Colorado River, lượng nước xả xuống hạ lưu từ Đập Glenn Canyon Dam và Hoover Dam sẽ bị cắt giảm trong năm 2022 vì sự sút giảm mức nước chứa,” theo phúc trình cho biết.





Hồ Lake Mead cung cấp nước cho khoảng 25 triệu người tại các tiểu bang Arizona, Nevada, California và Mexico, theo Sở Công Viên Quốc Gia. Theo hệ thống ưu tiên phức tạp, Arizona và Nevada sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thiếu nước bậc một.

TQ Lập Nhà Tù Đen Tại Dubai Để Giam Giữ Những Người Họ Bắt Ở Ngoại Quốc Để Mang Về Hoa Lục



Wu Huan, phải, và Wang Jingyn đứng bên nhau trong một căn nhà an toàn tại Ukraine hôm Thứ Tư, 30 tháng 6 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

Một người phụ nữ trẻ Trung Quốc nói rằng cô đã bị giam giữ 8 ngày tại một cơ sở giam giữ bí mật do TQ điều hành tại Dubai cùng với ít nhất 2 người Duy Ngô Nhĩ, trong cái mà là chứng cứ đầu tiên rằng TQ đang hoạt động cái được gọi là “nhà tù đen” bên ngoài biên giới của họ, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021.





Người phụ nữ, Wu Huan 26 tuổi, đang trên đường chạy trốn việc dẫn độ trở lại TQ bởi vì người hôn phu của cô được xem là một người bất đồng chính kiến TQ. Wu nói với AP rằng cô đã bị bắt cóc từ một khách sạn ở Dubai và bị giam giữ bởi các viên chức TQ tại một biệt thự được cải biến thành một nhà tù, nơi cô đã thấy và nghe 2 tù nhân khác, cả hai đều là người Duy Ngô Nhĩ.





Cô đã bị thẩm vấn và đe dọa bằng tiếng TQ và bị ép buộc ký giấy tờ hợp pháp buộc tội vị hôn phu của cô vì sách nhiễu cô, theo cô nói. Cô cuối cùng đã được thả hôm 8 tháng 6 và hiện đang tìm kiếm tị nạn tại Hòa Lan.





Trong khi “các nhà tù đen” là bình thường tại TQ, câu chuyện của Wu là lời khai duy nhất được biết đối với các chuyên gia mà Bắc Kinh đã thiết lập tại một quốc gia khác. Một địa điểm như thế phản ảnh cách TQ đang ngày càng gia tăng việc sử dụng ảnh hưởng quốc tế của họ để giam giữ hay mang các công dân mà họ muốn đem trở về từ ngoại quốc, cho dù họ có là những người bất đồng chính kiến, nghi ngờ tham nhũng hay các nhóm thiểu số như Duy Ngô Nhĩ.

Tin Thêm Trận Động Đất 7.2 Độ Tại Haiti: Số Người Chết Lên Đến 1,297 Và 2,800 Người Bị Thương

LES CAYES, Haiti – Số người chết từ vụ động đất 7.2 độ tại Haiti đã tăng lên tới ít nhất 1,297 hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8 năm 2021, trong khi những người cấp cứu đã chạy đua để tìm người sống sót giữa đống đổ nát trước nguy cơ một trận lụt lớn từ cơn bão đang tiến tới, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Vụ động đất hôm Thứ Bảy cũng đã khiến ít nhất 2,800 người bị thương tại quốc gia vùng Caribbean này, với hàng ngàn người di tản khỏi các căn nhà của họ bị phá hủy hay hư hại. Những người sống sót tại một số vùng bị buộc phải tạm ở trên các đường phố hay sân đá banh với ít đồ đạc đem theo trong khi các bệnh viện quá tải tranh nhau giúp những người bị thương.





Tuy nhiên vụ thiên tai có thể tồi tệ hơn với Trận Bão Áp Thấp Nhiệt Đới Grace đang tới, mà được tiên đoán sẽ đổ bộ Haiti vào tối Thứ Hai. Trung Tâm Bão Quốc Gia Hoa Kỳ hạ cấp bão nhiệt đới xuống còn áp thấp hôm Chủ Nhật, nhưng các nhà tiên đoán khí tượng đã ảnh báo rằng bất luận thế nào, Grace cũng vẫn là mối đe dọa mang mưa lớn, lụt và đất chùi.