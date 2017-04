Lại Nữ Sinh Đánh Nhau

Làm sao cho hết nạn nữ sinh đánh nhau? Câu hỏi này hình như chính phủ Ba Đình không có câu trả lời...Bản tin VOV kể chuyện ở Thanh Hóa: Lại xảy ra vụ nữ sinh đánh nhau tung clip lên mạng.Trên facebook lan truyền hình ảnh hai nữ sinh dùng gậy chuẩn bị từ trước xông vào đánh nữ sinh kia, một trong hai nữ sinh này còn có hành động lột đồ đối phươngNgày 5/4, thầy Nguyễn Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) xác nhận clip được phát tán trên mạng mấy ngày qua quay cảnh 3 nữ sinh đánh nhau, trong đó có hai nữ sinh là học sinh của trường.Chỉ mới lớp 9 thôi... Bản tin kể rằng 3 nữ sinh trong clip là nữ sinh Trần Thị Q, Đỗ Thị L. (cùng học lớp 9A) và nữ sinh Nguyễn Thị D. (lớp 9, trường THCS Vạn Hòa (huyện Nông Cống). Hai nữ sinh Q. và L. là của trường THCS Yên Thọ còn D. là học sinh ở trường khác sang. Tuy nhiên, Q. và D lại cùng phe đánh L.Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể chuyện: Gần 40.000 người Việt tự tử mỗi năm do trầm cảm.Khoảng 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, trong đó có 25% mắc trầm cảm, là nguyên nhân khiến 36.000 - 40.000 tự tử mỗi năm.Viện Sức khoẻ tâm thần, BV Bạch Mai đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc trầm cảm nặng, muốn tìm đến cái chết.Trong số đó, có một nam thanh niên tự cuốn dây điện vào cổ tay, cổ chân rồi cắm điện để tự tử. Một nữ bệnh nhân 20 tuổi tự cầm dao cứa cổ, rạch cổ tay....Báo Hà Nội Mới kể chuyện xuất khẩu lao động có bằng cấp cao: Chỉ là giải pháp tình thế...Bản tin ghi rằng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho hơn 200 nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp bằng hướng tìm kiếm cơ hội xuất khẩu lao động (XKLĐ) ra những thị trường đang có nhu cầu với mục tiêu: Trong giai đoạn 2017-2020, mỗi năm sẽ đưa từ 100 đến 120 nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong đó có 70-80% lao động đã qua đào tạo.Trong khi đó, Sài Gòn lúc nào cũng đi đầu về khoa học kỹ thuật: Đề xuất gắn chip lên người học sinh tiểu học để tiện kiểm tra.Bản tin VTC News kể rằng trước mắt, quận 1 (TP.SG) sẽ thí điểm việc trang bị chip cho học sinh ở 2 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) và trường Lê Ngọc Hân (đường Nguyễn Du).Báo Tuổi Trẻ kê một chuyện bi thảm ở Mỹ Tho: Té ngã xuống đường, lơ xe buýt bị cán chết thảm...Tối 6-4, công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân của một vụ tai nạn giao thông trên đường Ấp Bắc, thuộc địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho, khiến một người tử vong tại chỗ.Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn N. (30 tuổi, ngụ P.8, TP Mỹ Tho) đang là phụ xe buýt của một công ty trên địa bàn tỉnh Tiền Giang....Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện: Công ty chế biến tinh bột mì xả thải, cá chết trắng thượng nguồn sông Sài Gòn.Ngày 6.4, nguồn tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Phước cho hay: Nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trắng thượng nguồn sông Sài Gòn, thuộc địa bàn ấp 4, xã Minh Tân, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước là do nước trên sông bị ô nhiễm nghiêm trọng...Từ ngày 23.3, tại suối Ru - thượng nguồn sông Sài Gòn, đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Ngày 25.3, Sở TNMT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Bình Phước và nhiều cơ quan chức năng huyện Hớn Quản tiến hành kiểm tra thực tế khu vực suối Ru (đoạn từ điểm xả nước thải của nhà máy chế biến tinh bột mì - Công ty TNHH TM - SX Wusons đến điểm giao với sông Sài Gòn).Báo Người Lao Động kể chuyện ở Khánh Hòa: một ông giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để bỏ túi 6,3 tỉ đồng kinh phí chống hạn.Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Hồng Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa về hành vi tham ô tài sản.Bản tin VnExpress kể về Sài Gòn: Nữ thư ký TAND TP SG bị cáo buộc môi giới 'chạy án'...Là thư ký của thẩm phán xử phúc thẩm bà Vân, Nhung được cho đã gợi ý bà này chi 85 triệu đồng sẽ được hưởng án treo.Công an TP SG ngày 6/4 khởi tố Nguyễn Thị Nhung (thư ký TAND TPHCM) về tội Làm môi giới hối lộ. Liên quan đến vụ án, hồi giữa năm ngoái chồng của Nhung là Phan Văn Khang (37 tuổi) cũng bị khởi tố về cùng hành vi.Báo Người Đưa Tin kể chuyện ở Đà Nẵng: Dùng dao đâm chết người chỉ vì tiếng nẹt pô...Mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô, Tín đã rút dao đâm một người tử vong và một người trọng thương. Sự việc xảy ra ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.Ngày 6/4, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi), huyện Hòa Vang để làm rõ hành vi giết người.Mới biết, cõi này đầy phức tạp...