8 TB Mỹ Định Đánh Thuế Cá Nhân, Hãng Làm Cho Amazon, eBay

Các tiểu bang thiếu tiền mặt tại Hoa Kỳ báo cáo suy nghĩ họ đã xác nhận mục tiêu “chính” để giúp nhanh chóng lấp đầy kho bạc. Các tiểu bang có thể bắt đầu tính thuế những cá nhân và công ty nhỏ giúp gia tăng thương vụ của thị trường mạng của công ty Amazon.com, theo báo The Wall Street Journal cho biết.Ít nhất có 8 tiểu bang đang xem xét các dự luật mới trong năm nay nhắm tới việc buộc các thị trường như Amazon và eBay Inc. để thu thuế doanh thu trên hàng hóa bán trên các trang mạng của họ hay buộc những công ty bán hàng phải báo cáo các thương vụ, theo Hội Các Giám Đốc Ngân Sách Tiểu Bang Quốc Gia (NASBO) cho biết.“Những nhà buôn bán bên thứ 3, hiệm chiếm hơn một nửa các thương vụ của Amazon, thường là những cơ sở kinh doanh nhỏ nói rằng họ không thể dễ dàng theo dõi hàng hóa đang được giữ và bán ra ở đâu, và không nhất thiết biết cái gì làm tăng nhu cầu thu hoạch và trả thuế doanh thu tại các tiểu bang bên ngoài nơi mà họ đặt trụ sở,” theo báo Journal cho biết.“Theo luật liên bang hiện nay, các nhà bán lẻ được đòi hỏi phải thu thuế doanh thu chỉ tại những tiểu bang nào mà họ có cơ sở vật chất hiện hữu. Điều đó có nghĩa là nếu một nhà buôn bán đặt trụ sở tại New York và chỉ có các hoạt động tại tiểu bang đó, thì họ sẽ thu thuế doanh thu chỉ từ các khách hàng ở New York mà thôi,” theo tờ báo nói trên cho biết thêm.Thu nhập thuế doanh thu của tiểu bang gia tăng ở mức yếu kém chỉ 1.7% trong quý 4, theo báo Journal trích phúc trình Viện Chính Phủ của Nelson A. Rockefeller Institute của Đại Học Tiểu Bang New York cho biết.