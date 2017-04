Sài Gòn Tháo Dỡ Chung Cư

Đó là 2 chung cư ở trung tâm Sài Gòn. Bản tin VOH cho biết rằng cư dân hai chung cư ở trung tâm TP phải di dời khẩn cấp vì các công trình này cần phải tháo dỡ khẩn cấp do đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.Ngày 31-3, UBND quận 1, TP.SG thông báo cho cư dân chung cư 155-157 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão và chung cư 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao về tình trạng xuống cấp chung cư, phải di dời, phá dỡ khẩn cấp.Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng TP.SG, chung cư 128 Hai Bà Trưng có mức độ nguy hiểm cấp D, tức kết cấu của công trình không đảm bảo khả năng chịu lực trong điều kiện sử dụng bình thường, cần phá dỡ để đảm bảo an toàn cho cư dân. Hiện trạng chung cư này có quy mô trệt, lửng và hai lầu, mái bê tông cốt thép.Ghi nhận thực tế, chung cư trên đường Bùi Viện gồm một trệt, 6 tầng, có kết quả kiểm định ở mức D - khả năng chịu lực của kết cấu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường. Chung cư xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.Trong khi đó, bản tin Zing kể: Đi xem tai nạn, 3 chú cháu bị ôtô tông tử vong.Nghe thông tin vụ tai nạn xe khách làm ba người chết, ba chú cháu chở nhau đi xem. Trên đường về nhà, họ bị ôtô tải tông tử vong.Ông Thái Bá Lâm, Bí thư xã Nghĩa Xuân cho biết chiều 31/3, khi ôtô khách của nhà xe Minh Loan chạy trên quốc lộ 48 hướng TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An) đến địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An đâm ngang.Va chạm mạnh làm 3 người trên ôtô khách tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Hai người khác ngồi trên xe cũng bị thương. Vụ tai nạn khiến ôtô khách biến dạng hoàn toàn.Trong khi đó, báo Thanh Niên sau một thời gian bị khán giả phê phán mạnh mẽ tình trạng hài nhảm, phô, tục, bẩn... xuất hiện trên một số kênh truyền hình, các nhà đài đang tìm cách “gạn đục khơi trong” để có những tác phẩm hài “sạch”.Giới nghệ sĩ đang xôn xao trước thông tin Đài Vĩnh Long vừa cương quyết không ký hợp đồng với một nghệ sĩ hài nổi tiếng có lượng khán giả thuộc hàng cao nhất hiện nay, do người này thường xuyên diễn “cương”, nói “nhảm”, gây ra những pha hài phản cảm liên tục bị khán giả phản ứng. Đây được cho là một động thái đáng chú ý của một đài truyền hình đang có đông đảo khán giả theo dõi các chương trình giải trí.Cũng quyết tâm hạn chế hài nhảm, hài bẩn, ông Nguyễn Đức Hòa (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV-TMS, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung phát sóng trên 9 kênh của HTVC) cho rằng việc điều chỉnh phải đến từ nhiều khâu, từ đội ngũ biên tập, sản xuất đến các nghệ sĩ hài.Báo Tuổi Trẻ kê chuyện Kiên Giang: Thiếu máu não cho siêu âm ổ bụng để...tận thu.Bệnh viện và nhà đầu tư đặt máy CT tại bệnh viện có thỏa thuận mỗi ngày chụp tối thiểu cho 5 bệnh nhân. Chuyện hi hữu này xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.Lần đầu tiên trong quá trình thanh tra tại các bệnh viện, ông Đặng Văn Chính, chánh Thanh tra Bộ Y tế, cho biết đoàn đã phát hiện một hợp đồng đặc biệt như thế.“Tuy nhiên, thực tế bệnh viện chỉ chụp được bình quân 3 ca/ngày, nên nhà đầu tư yêu cầu bệnh viện bồi thường cho công ty theo thỏa thuận với mức 12 x 30 ngày x 5 bản chụp x đơn giá hai bên thỏa thuận” - ông Chính cho biết.Trong khi đó, Quảng Ngãi thê thảm, theo báo Lao Động: Dưa hấu chín đỏ đồng, nông dân “ngồi khóc“.Từ đầu tuần đến nay, nhiều hộ trồng dưa tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang rối ruột vì dưa hấu chín rộ từng ngày, trong khi bóng dáng thương lái không thấy đâu. Hàng trăm hécta dưa hấu của các tỉnh miền Trung Quảng Ngãi, Quảng Nam liệu có lại rơi vào tình cảnh phải đổ cho bò ăn như 1-2 năm trước?Hiện tại, người trồng dưa ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đang héo hết ruột gan khi giá dưa tại vườn rớt xuống còn 1-2 nghìn đồng/kg nhưng vẫn không có người mua. “Có một vài thương lái ghé hỏi qua loa rồi đi nhưng cũng không thấy quay lại mua. Nếu 2-3 ngày nữa mà vẫn không bán được thì dưa sẽ chín rục và thối hết" – nhiều người trồng dưa than thở.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kể: Mỗi năm, cả nước có khoảng 40.000 người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.Theo Ths. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó hơn 200 loại hóa chất có hại cho sức khỏe và hơn 40 chất gây ung thư.Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Nếu các biện pháp kiểm soát thuốc lá không được áp dụng kịp thời thì số người tử vong vì thuốc lá sẽ tăng lên thành 70.000 người vào năm 2030.Thế gian đầy lo buồn vậy...