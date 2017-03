Lợi Ích cho Trẻ Em khi Học Hai Ngôn Ngữ

Sacramento, Calif.— Cô Thuy Quan của Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế Á Châu đã nói: “Khi nhập cư vào Hoa Kỳ, chúng tôi lớn lên và được khuyến khích học tiếng Anh hoàn hảo, thậm chí có nguy cơ quên đi một phần kỹ năng tiếng Việt của mình. Tôi muốn con cái của tôi có thể nói hai thứ tiếng và được học cả tiếng Anh và tiếng Việt.”

Cho bé tiếp xúc với cả ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh từ khi mới sinh sẽ cho em lợi thế nói được hai thứ tiếng và mang lại lợi ích học hành to lớn cả cuộc đời. First 5 California khuyến khích cha mẹ và những người chăm sóc trẻ ủng hộ sự phát triển đồng thời hai ngôn ngữ ở trẻ em.

Nghiên cứu cho thấy việc nói được hai ngôn ngữ lúc tuổi nhỏ có thể mang lại lợi ích rộng rãi, từ các lợi ích kết hợp và giao tiếp xã hội ở tuổi đầu đời, cho tới các cơ hội tìm việc làm về tương lai lâu dài, sự cạnh tranh ở nơi làm việc và các lợi ích về văn hóa cũng như học đường.

Sau đây là một vài lợi ích để xem xét:

Những người học hai ngôn ngữ tỏ ra có khả năng điều hành tốt hơn, phẩm chất này cùng với những phẩm chất khác sẽ giúp các em có thành tích học tập cao hơn. Và khi nói đến những phẩm chất như duy trì sự chú ý và chuyển từ công việc này sang công việc khác một cách hiệu quả, những người nói hai ngôn ngữ thường luôn là người đi trước.

Biết nhiều hơn một ngôn ngữ cũng có thể mở rộng cơ hội việc làm cho họ đến toàn cầu, và tạo nên lợi thế cạnh tranh với những người chỉ có kỹ năng nói một ngôn ngữ.

Sự khác nhau giữa cấu trúc của bộ não giữa trẻ em nói hai thứ tiếng và một thứ tiếng có thể liên quan tới kết quả cho rằng trẻ em nói hai thứ tiếng chứng tỏ có chức năng điều hành tiến bộ hơn là các em cùng tuổi chỉ nói một thứ tiếng.

Trí não con người ưu tiên và bắt sóng học ngôn ngữ trong năm năm đầu đời. Khi lớn lên, việc học ngôn ngữ thứ hai trở nên khó khăn hơn. Ngôn ngữ là sản phẩm của trải nghiệm, và khối lượng cũng như đầu vào ngôn ngữ sẽ quyết định kết quả ngôn ngữ của chúng ta.

Cô Joyce Iseri, Phó Chủ Tịch, Ủy Ban First 5 California đã nói: “Học hơn một ngôn ngữ cùng một lúc không làm cho trẻ em lẫn lộn. Những nghiên cứu cho thấy trí não con người có thể học nhiều ngôn ngữ ngay từ lúc rất nhỏ và trẻ em được sinh ra với khả năng phân biệt âm thanh từ mọi ngôn ngữ. Khi các em lớn lên, các kỹ năng thu hẹp lại để tập trung vào (các) ngôn ngữ mà các em thường nghe. Nói chuyện, đọc sách và hát bằng nhiều ngôn ngữ sẽ đem lại cho bé một bước khởi đầu tốt.

Chiến dịch Talk. Read. Sing. It Changes Everything® của First 5 California khuyến khích sự phát triển trí não khỏe mạnh ở em bé và trẻ em. Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia tích cực và thường xuyên bằng lời nói khuyến khích sự phát triển quan trọng của trí não trong những tháng năm đầu đời của bé.

Hãy ghé vào www.First5California để biết các ý tưởng về nói chuyện, đọc sách và hát với con quý vị mỗi ngày.

Về First 5 California:

First 5 California được thành lập để cung cấp kiến thức cho phụ huynh, ông bà, giáo viên, và những người chăm sóc về vai trò quan trọng của họ trong năm năm đầu đời của trẻ nhỏ — với mục đích tựu trung là giúp thêm nhiều trẻ em California lớn lên khỏe mạnh sẵn sàng thành công ở trường học và ngoài đời.

Để biết thêm thông tin về tổ chức First 5 California, xin ghé vào www.ccfc.ca.gov. Để xem trang mạng tài nguyên cho phụ huynh của First 5 California, xin ghé vào www.first5california.com.

