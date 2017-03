Mỹ: Sẽ Bỏ 236 Chiếc F-15 Để Thay Bằng F-16 Nâng Cấp

WASHINGTON - Chiến đấu cơ F-15 Eagle của thập niên 1980, có tiếng là hiệu quả về không chiến, sắp bị loại bỏ, không vì phi cơ địch mà vì nhu cầu giảm ngân sách của không quân.Các Tướng của không quân đã ám chỉ khả năng cho “về hưu” hàng trăm chiếc F-15 trong vai trò “king of the skies” trong điều trần tuần qua tại Capitol Hill.Không quân dự kiến thay thế F-15 bằng loại F-16 nâng cấp.Không quân hiện có 236 chiếc F-15 và gần 1200 chiếc F-16.Nhà báo nhắc lại: F-15 đuợc Boeing thiết kế với hiệu quả cao trong không chiến và F-16 do Lockheed Martin chế tạo với nhiều vai trò khác nhau.Các Tướng báo cáo: F-16 thay thế sẽ đuợc trang bị radar mạnh để không chiến hiệu quả không khác F-15.Trong năm qua, không quân đưa F-15 tới Iceland, Phần Lan và Hoà Lan để trấn an NATO sau khi Nga xâm lăng Ukraine.50 chiếc F-15 cũng đuợc đưa tới Nhật như là 1 phần trong chiến luợc dự kiến tại Thái Bình Duơng.