Anh: WhatsApp Cần Hợp Tác Trong Việc Mã Hóa Tin Nhắn

Khoảng cuối tháng 03/2017, giới truyền thông Anh đưa tin Khalid Masood đã gửi tin nhắn mã hóa chỉ vài giây trước khi giết chết 4 người bằng cách đâm xe vào người đi bộ và đâm chết 1 cảnh sát khi muốn xông vào nghị trường. Tháng 03/2017, vụ tấn công diễn ra chỉ trong 82 giây, đã làm rung chuyển Luân Đôn.Amber Rudd, Bộ trưởng Nội vụ Anh, cho rằng các hãng công nghệ phải hợp tác hơn nữa với các cơ quan hành pháp và không nên cung cấp “một nơi bí mật cho những kẻ khủng bố liên lạc” thông qua tin nhắn mã hóa. Đề cập đến những kẻ khủng bố sử dụng mạng xã hội làm nền tảng, bà Amber Rudd muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chủ sở hữu dịch vụ nhắn tin, chẳng hạn như WhatsApp là Facebook, thay vì phải đưa ra các luật lệ mới.Trả lời về quan điểm đối với các công ty cung cấp dịch vụ nhắn tin mã hóa đầu cuối, bà cho biết: “Đây là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được, không nên có chỗ ẩn nấp cho bọn khủng bố. Chúng ta cần đảm bảo các tổ chức như WhatsApp và nhiều dịch vụ tương tự không cung cấp một nơi bí mật cho những kẻ khủng bố liên lạc với nhau… Chúng ta cần bảo đảm cơ quan tình báo có thể tiếp cận các trường hợp như WhatsApp”.Theo trang Wired, mã hóa đầu cuối đồng nghĩa tin nhắn chỉ có thể được người nhận giải mã và không một ai trung gian làm được, kể cả công ty cung cấp dịch vụ. Brian Paddick, người phát ngôn của Đảng Tự do dân chủ, cho biết: “Câu hỏi đặt ra là các nạn nhân tại Luân Đôn liệu có được cứu nếu mã hóa đầu cuối bị cấm? Tất cả bằng chứng đều gợi ý câu trả lời là không”.Cuộc tấn công diễn ra ngày 22/03/2017, có thể sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật tại Châu Âu, đặc biệt sau khi các sỹ quan tình báo cảnh báo phương Tây trở thành mục tiêu lớn hơn sau khi tổ chức nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS thua tại Trung Đông.Bà Amber Rudd cho rằng vụ việc của Anh khác biệt so với vụ Apple và FBI diễn ra trước đó. Khi FBI yêu cầu Apple mở cửa hậu trên iPhone của tay súng trong vụ khủng bố San Bernardino nhưng không được công ty đồng ý. Bà chia sẻ: “Đây là điều hoàn toàn khác. Chúng tôi không yêu cầu phải mở cửa ra, chúng tôi không muốn truy cập vào iCloud, chúng tôi không muốn tất cả những điều đó. Chúng tôi muốn họ nhận ra trách nhiệm hợp tác với chính phủ, hợp tác với các cơ quan hành pháp khi có khủng bố”. Điều bà muốn nhìn thấy là ban quản trị toàn ngành được mở tại Anh để cho phép các công ty công nghệ kiểm soát tốt hơn các trang và ngăn chặn việc để cho khủng bố sử dụng các trang, nền tảng và công cụ của mình.Theo: Nguoivietphone.com