Mark Sẽ Bán 75 Triệu Cổ Phiếu Facebook Để Góp Quỹ Từ Thiện

Khoảng cuối tháng 09/2017, CEO Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ bán 75 triệu cổ phiếu Facebook trong vòng 18 tháng tiếp theo. Với mức giá hiện nay là 170 USD/cổ phiếu, tổng giá trị của số cổ phiếu Facebook mà Mark Zuckerberg định bán ra có thể lên đến 12.7 tỷ USD.Toàn bộ số tiền sẽ được tài trợ cho quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative, do Mark Zuckerberg và vợ mình thành lập vào cuối năm 2015. Do giá cổ phiếu của Facebook đang tăng, Zuckerberg có thể bán một số cổ phiếu để có tiền tài trợ mà vẫn giữ được quyền biểu quyết của mình tại Facebook.Được biết, cổ phiếu của Facebook được chia làm 3 loại. Trong đó, cổ phiếu loại A tương đương một phiếu biểu quyết, cổ phiếu loại B tương đương 10 phiếu biểu quyết và cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết.Mark Zuckerberg chỉ sở hữu khoảng 15% cổ phần của Facebook, nhưng hầu hết là các cổ phiếu loại B, nên quyền biểu quyết của anh vẫn cao hơn những cổ đông còn lại, cho phép Mark Zuckerberg có thể đưa ra các quyết định và điều hành công ty. Sau khi bán cổ phần của Facebook, các cổ phiếu loại B của Zuckerberg sẽ được chuyển thành cổ phiếu loại C, nên các nhà đầu tư mới sẽ chỉ đơn thuần được hưởng lợi từ cổ tức mà không có quyền quyết định.CEO Mark Zuckerberg đã từng tuyên bố sẽ bán 99% cổ phần của mình tại Facebook, ước tính tổng giá trị khoảng 70 tỷ USD. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để làm từ thiện.Nguoivietphone.com.