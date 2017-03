Tiểu Bang Đứng Đầu Bậc Đại Học: Florida, Utah, Cali, Wyoming

MIAMI, Florida -- Khi cô sinh viên Sarah Nguyen ở trường UF nghĩ về các đại học ở Florida, cô nghĩ ngay về các chương trình thể thao, không nhất thiết là nổi tiếng về học vấn.Do vậy, cô sinh viên 18 tuổi này ngạc nhiên khi nghe thấy Florida đứng đầu Hoa Kỳ về bậc đại học, cao hơn các đại học nổi tiếng trong hàng truyền thống Ivy League.Tạp chí The U.S. News and World Report chấm điểm tiểu bang Florida số 1 về bậc đại học trong bản nghiên cứu phổ biến trong tháng 3/2017.Chấm điểm này so sánh tỷ lệ học phí Florida với các tiểu bang khác, với tỷ lệ nợ thấp của sinh viên khi tốt nghiệp, theo tạp chí này.Tiểu bang hạng nhì là Utah, và hạng 3 là California.Cô Nguyen nói các đại học Florida trước giờ nổi tiếng về các chương trình thể thao.Nhưng bản nghiên cứu của US News and World Report tính rằng Florida đứng thứ nhì về học phí và lệ phí thấp, đứng thứ 3 về tỷ lệ tốt nghiệp bậc cao đẳng 2 năm, đứng thứ 11 về nợ thấp khi tốt nghiệp, và thứ 32 về tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm.Phát ngôn nhân đại học UF là Steve Orlando nói rằng chương trình thể thao của trường tự tạo ra tiền, và là một trong các chương trình thể thao ở các đại học Hoa Kỳ có lợi tức.Danh sách 5 tiểu bang đứng 9ầu về bậc đại học là:No 1 FloridaNo. 2 UtahNo. 3 CaliforniaNo. 4 WyomingNo. 5 Washington.