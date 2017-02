Nhận Xe Biếu Thoải Mái

Vô tư, thoải mái... cứ nhận xe biếu. Đó là chuyện mới lộ ra ở vài nơi. Biếu ai? Dĩ nhiên, xe biếu cán bộ. Vì không lẽ, biếu xe cho hội người già, cho trại nuôi trẻ em mồ côi... Cán bộ có gì cho lại hay không? Không lẽ, nhận chùa?Bản tin VOA kể chuyện: Cục trưởng chống tham nhũng 'bào chữa' việc nhận xe biếu?Bản tin viết rằng trong một cuộc phỏng vấn được nhiều trang tin lớn Việt Nam đăng tải trong ngày 26 và 27/2, Cục trưởng Cục chống Tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho cục của ông, ông “sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng”.Báo chí đã phỏng vấn ông Đạt sau khi trong tuần trước có tin các doanh nghiệp khác nhau đã tặng tổng cộng 10 xe hơi hạng sang cho chính quyền hai tỉnh Cà Mau và Đà Nẵng. Giá trị mỗi chiếc xe dao động từ trên 1 tỷ đến hơn 6 tỷ đồng.Con sô 6 tỷ đông là tương đương 263340 đôla Mỹ.Sao biếu xe trị giá cao thế? Cán bộ sẽ nói: Không lẽ, biếu xe xích lô làm kiểng?Bản tin VOA viết:“Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét với VOA:“Tôi nghĩ chắc là ông cũng muốn biện bạch cho mấy cơ quan đang bị kêu là nhận tiền, nhận ô tô của doanh nghiệp. Theo tôi thì nó cũng rất là vô duyên. Trong trường hợp đấy, theo tôi cục trưởng chống tham nhũng không nên nói như vậy. Mọi giao dịch mang tính chất vụ lợi, đối với các công chức và cơ quan nhà nước, cần phải có quyết định rằng là không được phép. Bất kỳ một doanh nghiệp nào mà biếu một quan chức, theo chúng tôi đều là vụ lợi hết. Không có ai lại cho không ai cái gì. Tôi nghĩ là cái lời của ông ý là một cái lời vô trách nhiệm. Thực ra là để gọi là bào chữa cho cái hành vi mà lẽ ra phải xử lý của chính quyền của Cà Mau cũng như Đà Nẵng trong việc nhận ô tô của doanh nghiệp”.Việc tặng và nhận xe vừa qua đã gây sự chú ý lớn trong báo giới và công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Việt Nam, bản thân ông Đạt, Cục trưởng Cục chống Tham nhũng cũng cho rằng “cần phải xem động cơ, mục đích của việc này”.Cụ thể hơn, ông nói cần kiểm tra lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa tặng xe ở Cà Mau và Đà Nẵng để xem họ hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước thế nào, hiệu quả kinh doanh ra sao, mà có thể tặng xe vài tỷ đồng. Ông cũng nói cần làm rõ sau khi tặng xe, doanh nghiệp có được chính quyền địa phương ưu đãi gì không. Tuy nhiên, ông Đạt cũng chỉ ra rằng việc làm rõ động cơ, mục đích này là “không dễ”...”(ngưng trích)Báo Tuổi Trẻ ghi lời thanh minh thanh nga từ các quan chức.Bản tin kể rằng trong vụ doanh nghiệp tặng xe hơi cho Cà Mau và Đà Nẵng, ngày 23-2 lãnh đạo hai địa phương này đã có những trả lời chính thức.Tuôỉ Trẻ viết:“...Cá nhân tôi cho rằng việc các doanh nghiệp tặng ôtô giúp giảm bớt chi phí trong việc mua sắm xe công” - ông Đào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành ủy, nói.Ngoài 4 xe doanh nghiệp tặng Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đang quản lý 4 ôtô khác, tất cả đều của doanh nghiệp trao tặng.”Phía Cà Mau nói rằng:“Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Tiến Hải - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ký, nêu rõ: việc nhận 2 xe Lexus do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) là không vì vụ lợi cá nhân và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành.Theo giải thích của người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau, thời điểm Công ty Công Lý tặng xe, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang xảy ra hạn hán gay gắt.“Công ty Công Lý khi tặng xe nêu rõ ràng mục đích tặng xe cho tỉnh là để phục vụ công việc như đi kiểm tra chỉ đạo đê, kè, khắc phục tình trạng hạn hán kéo dài, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng..., không tặng riêng cho người nào” - nội dung báo cáo viết...”Tặng xe xịn vì trong tỉnh hạn hán? Dưới bản tin TT có một góp ý:“Chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn tại TP Đà Nẵng nên thấy mình phải có một phần trách nhiệm trong việc cùng nhau xây dựng địa phương giàu mạnh, tươi đẹp.Sao không tặng xe cứu hỏa, cứu thương, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, bệnh viện, mà phải tặng xe sang cho lãnh đạo đi?”Báo Dân Trí đã phỏng vấn một luật sư, ghi lại ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPSG - cho rằng việc cho, tặng, biếu quà giá trị lớn giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có thể làm dấy lên những nghi ngại về việc doanh nghiệp mong muốn nhận được những ưu đãi, những hỗ trợ, thậm chí là che giấu, lấp liếm cho những sai phạm của mình đã, đang, thậm chí là sẽ có trong tương lai.Trong khi đó, báo An Ninh Thủ Đô cho biết, nhà nước không thiếu xe đâu, cần gì tặng:“Mặt khác, có thể thấy, các cơ quan Nhà nước đều cơ bản được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện theo đúng định mức để hoạt động, nên việc nhận quà tặng từ các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc để tránh tự làm khó mình và làm khó cho các doanh nghiệp không có tài sản để tặng cho...Câu hỏi là sau khi nhận xe, địa phương có ưu ái, hỗ trợ cho doanh nghiệp theo kiểu “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” mà dư luận đặt ra hay không? Vì vậy, dư luận cho rằng, địa phương nên có văn hóa từ chối!”Từ chối? Từ chối xe biếu?