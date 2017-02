Nhật: Lão Hóa, Cần Đón Di Dân

Trong khi Tổng Thống Donald Trump gặp Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuần trước, hãy hình dung rằng Trump có thể hỏi Abe về chính sách “cấm cửa di dân” ảnh hưởng thế nào tới tương lai Nhật Bản.Trump có thể nhận được câu trả lời nhức nhối: dân số Nhật Bản sẽ mất 44 triệu người vào cuối thế kỷ này.Trong bản chiết toán dân số Nhật Bản, cho thấy:- Năm 2015, dân số Nhật là 127 triệu người;- Năm 2050, sẽ là 107 triệu người;- Năm 2100, sẽ còn 83 triệu người.Tổng số di dân vào Nhật chính thức là số không (net migration rate = 0).Luật di dân của Nhật Bản gắt gao, và điều kiện văn hóa dè dặt với ngoại kiều đã hiếm hoi mới đón di dân vào Nhật làm thường trú nhân và công dân Nhật.Đó là lý do gần 99% dân số Nhật Bản hiện nay là thuần sắc tộc Nhật Bản.Vì lý do phụ nữ Nhật sinh sản ít hơn, và sinh ở tuổi trễ hơn, vì các thế hệ trẻ thường ưu tiên theo đuổi sự nghiệp trước khi kết hôn, nên dân Nhật lão hóa nhanh chóng với tình hình di dân vẫn còn đón nhận quá ít.Dân số Nhật giảm 1 triệu người trong khoảng thời gian 2010 và 2015. Đó chỉ là khởi đầu.Dự kiến Nhật Bản mất 44 triệu người (tức giảm 35%) trong khoảng 2015 và 2100, giảm từ 127 triệu người còn 83 triệu người.Một nhà nghiên cứu nơi viện American Enterprise Institute là Nicholas Eberstadt nói rằng dân số tuổi lao động Nhật Bản sẽ co cụm 30% trong ba thập niên tới, nếu không đón di dân vào.