Chùa Bảo Quang Cử Hành Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562-2018

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản Phât Lịch 2562 tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018, tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, (đây cũng là trụ sở của Hội Đồng Điều Hành Giiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, GHPGVNTTG) tọa lạc tại 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2562- 2018.Buổi lễ với sự chứng minh tham dự của hàng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.Chư tôn Giáo Phẩm có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp, HT Thích Tâm Vân, HT Thích Huệ Minh, Hòa Thượng Thích Minh Trí viện chủ chùa Huệ Nghiêm... Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, TT.Thích Trung Duệ, Viện Chủ Chùa Duy Pháp... (vì chư tôn đức Tăng, Ni tham dự qúa đông nên ban tổ chức chỉ giới thiệu chung).Quan khách tham dự gồm có Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Giáo Sư Vân Bằng; ông Vincent Sarmiento, Phó thị trưởng Thành phố Santa Ana; ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, ông Phan Thanh Thắng, ông Nhan Hữu Mai đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, Ban Xây Dựng chùa Bảo Quang, có kỹ sư Trần Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp, nhà thầu Vincent Nguyễn, Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, qúy vị nhân sĩ Phật Giáo, cùng một số đại diện Công Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp nghi thức khai mạc do ông Phạm Công, Đoàn xe Jeep Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Trước khi vào lễ chính thức, một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ tại Littlễ Saigon như Thúy An, Vasa, Quỳnh Hoa, Lê Tín, Tấn Phong,… và các ban văn nghệ chùa Bảo Quang; A Dục Vương; Đoàn vũ Việt Cầm,.Điều hợp chương trình MC Vickie Đỗ.trong lúc nầy Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư tôn đức vào trai đường để làm lễ cúng dường trai tăng và thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo tràng chùa Bảo Quang khoản đãi.Sau khi lễ cúng dường trai tăng, ban tổ chức cùng đồng hương Phật tử trang nghiêm cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ Thế Giới, phút nhập Từ Bi Quán với tiếng kèn truy điệu để tưởng niệm đến những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tự do.Tiếp theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lễn ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy quan khách cùng toàn thể đồng hương tham dự.Hòa Thượng nói: “Thay vì đọc diễn văn khai mạc, tôi xin gởi lời chào mừng tốt đẹp nhất đến quý vị, xin chúc quý vị có một buổi chiều Chủ Nhật tươi đẹp và có ý nghĩa, bởi vì sự hiện diện của mọi người đã nói lễn hết tất cả những gì mà tôi muốn nói.”HT. tiếp: “Những người đi trước như các bậc tổ sư; những vị hòa thượng,… đã khai phá nhiều con đường sáng và đã chịu bao nhiêu cam go để thành đạo; xây dựng chùa hay tạo sự nghiệp về đạo pháp,… Từ đó, vì chúng ta là những người tiếp nối những sự nghiệp đó, nên chúng ta phải nhớ ơn của các Ngài theo truyền thống thọ ơn thì phải trả ơn.2562 năm qua, Đức Phật đã thị hiện và ân đức của Ngài đã phủ lễn bao nhiều thế hệ. Từ đó, sự phát triển của Phật Giáo được liên tục. Thế nên, cho đến bây giờ, sự phát triển của Phật Giáo rất quan trọng trên toàn thế giới. Riêng về Phật Giáo Việt Nam trên đất nước này, sự phát triển cũng đã nổi bật. Phải nói là, trên đà phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, chúng ta còn nhiều khả năng hơn, nhất là đối với tuổi trẻ, nhưng cần thiết để đạt được là sự can đảm, nếu không thì Phật Giáo Việt Nam sẽ dần dần yếu kém ở trên đất nước văn minh này,”Sau đó HT. xin mọi người hãy lắng nghe những bản nhạc do Nhạc Sĩ Lâm Hoài Thạch, Hoàng Quang Huế phổ từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao (HT. Thích Quảng Thanh).Tiếp theo Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, trong lời đạo từ HT. nói: “ cách đây 2562 năm trước, sự ra đời của Ngài không nằm trong bàn tay mẹ và đi trên 7 hoa sen và nói: ‘trên trời cao kia, trái đất dày nầy ta là cao qúy, 7 hoa sen kia là qua 7 hành tinh đến trái đất.. .’ HT. tiếp, “Trong những ngày vừa qua, trải qua hơn 70 năm, hai vị lãnh tụ của Bắc-Nam Triều Tiên đã ôm nhau, còn chúng ta là những người con Phật, còn được gọi là đạo giải thoát, mà chúng ta không giải thoát được; không xả bỏ được tất cả những dị kiến hầu thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, thì đó, không phải là đạo giải thoát. Tôi hy vọng rằng, tất cả chư tôn đức, tăng ni, các Phật tử hãy giải thoát theo đúng nghĩa của Đức Phật.”Sau đó lời đạo từ của HT. Thích Viên Lý Trong đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý đã nói: “Để tỏ lòng tri ân, chúng ta hãy thực thi thông điệp vô tiền khoáng hậu với nội dung bao hàm 8 chử đó là ‘Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn’ chữ Ngã là chân ngã, là Phật tánh, là Như Lai Tạng.Trên bình diện nhân sinh quan, Đức Phật đã khai thị rằng, mỗi một chúng ta đã tự dìm mình trong bể khổ sinh tử luân hồi bởi tham ái, và cũng chính mỗi chúng ta phải tự giải thoát sự khổ đau, phiền não mà mình đã tạo ra...Nhân mùa Phật Đản, xin mỗi một chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa để phát tâm sống đời sống Phật. Bởi vì, ở đó có chánh pháp, mà ở đâu có chánh pháp thì ở đó có thương yêu và hiểu biết. Và, ở đâu có thương yêu và hiểu biết, thì ở đó có hòa bình, hạnh phúc và an lạc, đó là trực tiếp đóng góp vào tiến trình tiến hóa của nhân loại...”Nhân dịp nầy HT. thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTNHN thành thật chia buồn cùng HT. Thích Quãng Thanh về sự viên tịch của bào huynh là Thượng Tọa Thích Quảng Cung Trụ Trì Chùa Phổ Hiền, Tuy Phong Bình Thuận.Trong phần phát biểu của các vị dân cử, đại diện dân cử và một số các ứng cử viên, mở đầu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Bà nói: “Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562 nhắc nhở chúng tôi nhớ đến lòng từ bị của Đức Phật; sống trong tinh thần của Phật Giáo; và luôn xây dựng, giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam còn trong nước. Riêng tại hải ngoại, điều quan trọng là chúng ta cần đoàn kết để cùng chung giúp thế hệ trẻ trong việc phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh. Bà cũng đã kêu gọi đồng hương ký tên ủng hộ Dư Luật SB 895”Trong dịp nầy TNS Jannet Nguyễn cũng đã trao đến HT. Viện Chủ bằng Tưởng Lệ của Thượng Viện Tiểu Bang để ghi nhận những đóng góp tích cực vào các sinh hoạt của cộng đồng trong thời gian qua.Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho trong lời phát biểu nói: “2562 năm trước, Đức Phật đã cho nhân loại biết về Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, về lễ sống bình đẳng trong tất cả mọi lãnh vực. Đối với Ngài, người cùng đinh nghèo khổ, người da vàng, da đen hay da trắng đều bình đẳng, và tinh thần từ bi của Đức Phật đã đến không chỉ con người mà cả đến cho mọi chúng sanh.”Tiếp theo lời phát biểu của ông Vincent Sarmiento, Phó thị trưởng Thành phố Santa Ana, của qúy vị dân cử, tất cả mọi người đều ca ngợi những đóng góp giá trị của HT. Thích Quảng Thanh trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc.Sau đó HT. Viện Chủ giới thiệu cùng mọi người về những đóng góp giá trị mà Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và GS. Vân Bằng, ông Vincent Sarmiento, Phó thị trưởng Thành phố Santa Ana, cho công trình xây dựng Chùa Bảo Quang, nhất là về thủ tục hành chánh.Sau đó Lễ Khánh Đản cử hành, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản. Sau nghi thức khánh đản là Lễ Tắm Phật.Sau lễ tắm Phật, mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải, được vẹn toàn, tránh khỏi ách xâm lăng của Trung Cộng, cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ đã có công dựng nước và giữ nước; những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do được siêu thoát, những nhà đấu tranh cho nhân quyền sớm thoát khỏi gông cùm cộng sản.