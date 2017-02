Liên Âu: Ngưng Đốt Than Đá Để Giữ Cam Kết Về Khí Hậu

BRUSSELS - Liên Âu phải ngưng dùng than đá tại các nhà máy nhiệt điện trước năm 2030 để thực hành cam kết giảm khí thải gây biến đổi khí hậu ghi trong hiệp ước Paris cuối năm 2015.Mục tiêu của hội nghị Paris là hạn chế khả năng tăng nhiệt dưới 2 độ Celsius so với thời kỳ tiền kỹ nghệ, nghĩa là phải dần dần ngưng đốt than tại các nhà máy nhiệt điện.Phúc trình Climate Analytics ghi: mục tiêu lâu dài của hiệp ước Paris là nhanh chóng ngưng carbon-hoá kỹ nghệ điện, từng bước giải thể các nhà máy nhiệt điện dùng than đá trước thời điểm 2030.Climate Analytics ước luợng kỹ nghệ điện thải 6.5 gigaton carbon dioxide từ nay đến 2050 để không tăng nhiệt khí quyển nhiều hơn 2 độ Calsius – nhưng, nếu không giảm từ bây giờ, xả thải sẽ vuợt mức chỉ tiêu đến 85%.28 nước Liên Âu hiện có 315 nhà máy nhiệt điện.