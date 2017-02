Trump: Tôi Kính Trọng Putin, Vì Mỹ Cần Nga Giúp Đánh ISIS

WASHINGTON - TT Trump xác nhận với nhà báo sự kính nể đối tác Nga, TT Putin – trong 1 cuộc phỏng vấn, khi phóng viên mô tả ông Putin là “kẻ sát nhân”, ông Trump trả lời “Hoa Kỳ có nhiều sát thủ”.Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm chủ nhật, TT Trump nói rõ “Tôi kính trọng nhiều người – TT Putin là nguyên thủ. Hợp tác với Nga là hơn – nếu Nga giúp chúng ta đánh ISIS và khủng bố Hồi Giáo khắp thế giới là điều tốt””.Về câu hỏi sẽ đồng hành với TT Putin hay không, ông không có ý kiến. Ông Trump từng ngỏ ý nguỡng mộ TT Putin trong thời gian tranh cử và tỏ ý muốn cải thiện các quan hệ với Moscow.Về phần mình, TT Putin mô tả ứng viên TT Trump là tinh khôn và có tài.Tuần qua, chính quyền Trump xét lại trừng phạt gần đây nhất ngăn cấm xuất cảng sang Nga 1 số cơ phận của vật dụng điện tử - trừng phạt này do TT Obama ký ban hành ngày 29-12, tiếp theo kết luận của cộng đồng tình báo về tin tặc Nga phá rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ.Trong cuộc phỏng vấn của nhà truyền thông OReilly, ông Trump nói “Hoa Kỳ có nhiều sát thủ – ông nghĩ rằng nước ta vô tội, vô tội đến thế sao?”.Ông tiếp lời “Hãy nhìn những gì chúng ta làm – chúng ta phạm vô số sai lầm”.Điện Kremlin đòi Fox News xin lỗi về câu hỏi có ý nghĩa xúc phạm của ông OReilly. Trong thời gian ông Putin nắm quyền lãnh đạo liên bang Nga, 1 số chính khách đối lập và nhà báo đã bị thủ tiêu. Trong khi đó thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnell giữ khoảng cách với TT Trump – ông McConnell nhắc lại rằng ông Putin là cựu sĩ quan tình báo KGB, là du đãng, là nhà lãnh đạo không đuợc bầu theo cách trung thực, khả tín.Ông McConnell nói tiếp: Nga sáp nhập Crimea, can thiệp tại Ukraine, quấy rối cuộc bâu cử tại Hoa Kỳ, không cách nào để là tương đương Hoa Kỳ trong hành xử.Với đồng minh NATO, TT Trump khẳng định với TTK Jens Stoltenberg chủ trương hậu thuẫn của Hoa Kỳ, và khuyến khích các đồng minh đóng góp chi phí an ninh quốc phòng chung.Trong cuộc điện đàm hôm chủ nhật với TTK Stoltenberg, 2 vị đã thảo luận tình hình Ukraine, và TT Trump nhận lời dự hội nghị thuợng đỉnh NATO sẽ họp vào Tháng 5.Ông Trump từng nói đến nhu cầu ép các thành viên NATO chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.