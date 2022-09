Cuộc đối đầu kéo dài 9 năm giữa cựu TT Trump với CIA & FBI đến hồi kết?

Bình luận thời cuộc





◉CNBC: Giám đốc cơ quan FBI báo cáo (2013) ông Trump ở lại Mosow 46 giờ nhưng phía ông Trump phủ nhận, ông ta nói không ở lại Moscow mà về Mỹ ngay...

◉BBC News: Trump đã bị camera quay lén khi đang ở cùng với một nhóm gái bán dâm tại phòng ngủ Tổng thống ở khách sạn Ritz-Carlton, Moscow (2013). Nội dung của một cuốn băng có thể được dùng để Nga uy hiếp Trump .

◉The Guardian: Vladimir Putin đã đích thân ủy quyền cho cơ quan gián điệp bí mật hoạt động để hỗ trợ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 - Carnegie Moscow: Mối quan hệ Mỹ-Nga trong suốt lịch sử, logic rất đơn giản: Đảng Cộng hòa tốt cho Điện Kremlin - Đảng Dân chủ thì không.

◉Kremlin Russia: Phát ngôn viên Điện Cẩm Linh phủ nhận thực hiên kế hoạch quay phim, và phủ nhận việc giúp ƯCV Trump thắng cử 2016, nhưng trước đây theo trang web của Điện Cẩm Linh, vào ngày 12.7.2021 phổ biến tuyên bố của TT Putin: "Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine . Và Ukraine sẽ như thế nào - do công dân của họ quyết định. - Kremlin Russia - President of Rusia: " Russia has never been and will never be ”anti-Ukraine“. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide". Nhưng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine ngày 24.2.2022 đã chứng minh… Các phủ nhận trên hiểu theo chiều ngược lại?

◉Lawfare : Trump vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) căn cứ vào tài liệu NARA thu về đợt đầu 1.2022

◉WPTV Floria : Hai người phụ nữ Trung Quốc đột nhập vào Mar-A-Lago và bị bắt – NYP: Người phụ nữ Ukraine đóng giả thành viên gia đình Rothschild xâm nhập Mar-a-Lago

◉News Week: Có 48 tờ bìa hồ sơ "đã phân loại" nay chỉ có bìa và các giấy tờ bên trong không còn đã gây ra nhiều nghi ngờ…

◉Yahoo News: Người dẫn chương trình Fox News hôm Chủ nhật đã tự hỏi liệu cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã bán các tài liệu mật mà ông lưu giữ tại Mar-a-Lago cho Nga hay Ả Rập Xê-út hay không .

◉ News Week: Tài liệu về cuộc đột kích vào nhà Trump có thể liên quan đến danh sách mật báo viên trên bảng lương của Hoa Kỳ bị tiết lộ - Exclusive: Trump Raid Documents Could Reveal Informants on U.S. Payroll

◉BBC: Luật sư Cohn là người đã dạy Trump không bao giờ nhận lỗi và luôn luôn phản công.

◉Reuters: Đại bồi thẩm đoàn ngày 7.9.2022 tống đạt trát đòi hầu tòa vụ chi thu của Save America PAC do cựu TT Trump thành lập – Vụ tống đạt trát tòa trước đó vào tháng 5.2022… NARA gửi 2 thơ cho nhóm Trump, ngày 12.4 và 10.5.2022 đòi thêm hồ sơ, sau khi NARA kiểm tra 15 thùng h̀ồ sơ lấy tử Mar-A-Lago tháng 1.2022, nhưng thất bại. Theo ABC News, đại bồi thẩm đoàn D.C. can thiệp đã tống đạt trát đòi hồ sơ (12.5.2022), nhưng…để rồi dẫn đấn vụ FBI khám xét ngày 8.8.2022.

Sau chuyến đi đến Moscow vào năm 2013 của ông Trump , giới chức tình báo Anh-Mỹ (MI6-CIA) và cơ quan điều tra liên Bang (FBI) đã vào cuộc điều tra về hoạt động của ông Trump tại Moscow , khiến ông cựu TT bất bình và công khai lên tiếng chỉ trích... Dẫn đến việc Giám đốc FBI Comey từ chức, một năm sau đến lượt Giám đốc Cộng đồng Tình báo Quốc gia Dan Cost từ chức.

Phần sau tóm lược từ các bài viết của các cơ quan truyền thông, như Carnegie Moscow đến các bản văn của các hãng tin Anh, Pháp, Mỹ, cho đến các vãn bản của Văn khố Quốc gia (NARA) và của tòa án. Bao gồm đạo luật ̣ TT Trump ký ban hành 2018, nhằm gia tăng hình phạt đối với việc di dời và lưu giữ trái phép các tài liệu hoặc hồ sơ đã được phân loại ̣(Sec. 202: Increased penalty for unauthorized removal and retention of classified documents or material.)

✱ Nga bác bỏ việc sở hữu thông tin 'tục tĩu' về ông Trump

BBC News (15.1.2017) - Nga bác bỏ các cáo buộc theo đó nói cơ quan tình báo nước này đã thu thập những tư liệu về ông Donald Trump. Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, nói đó là những tin 'tào lao' và là 'nỗ lực rõ ràng nhằm gây tổn hại quan hệ'. Các cáo buộc không có căn cứ nói rằng Nga có thông tin về việc Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ dính dáng tới gái mãi dâm. Nội dung các cáo buộc cũng nói rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã bí mật liên hệ với Moscow .





Nội dung của một cuốn băng có thể được dùng để uy hiếp Trump của người Nga đã được nhắc đến trong một loạt các bản báo cáo của một cựu đặc vụ tình báo Anh, được cho là Christopher Steele. Ông Trump đã lên án các tin tức trên. Ông viết trên Twitter: "TIN GIẢ - HOÀN TOÀN LÀ MỘT CUỘC SĂN LÙNG MANG MÀU SẮC CHÍNH TRỊ!" Ông Trump sẽ có cuộc họp báo vào thứ Tư, chín ngày trước khi ông chính thức nhậm chức. Ông đang nỗ lực tách ra khỏi các hoạt động kinh doanh của mình, nhằm giải tỏa những quan ngại về việc có xung đột quyền lực khi ông trở thành tổng thống.





Hồi tuần trước, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ công bố một bản phúc trình theo đó nói Nga đã thực hiện chiến dịch tin tặc nhằm gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống ở Mỹ. Các tường thuật riêng rẽ trên truyền thông Mỹ nay nói rằng Moscow đã làm tổn hại các thông tin về hoạt động kinh doanh của vị tổng thống tân cử, và hiện cũng đang nắm bằng chứng video tục tĩu về đời tư của ông. Trong số các cáo buộc có nội dung nói rằng các cố vấn của ông Trump có liên quan tới cáo buộc theo đó nói Nga đã tấn công tin tặc vào hệ thống máy móc phe Dân chủ của bà Hillary Clinton, đối thủ cạnh tranh với ông.





Michael Cohen, luật sư của ông Trump bị nêu danh trong một tài liệu, đã bác bỏ cáo buộc theo đó nói ông tới Prague hồi tháng Tám hoặc tháng Chín 2016 để gặp đại diện của Kremlin để thảo luận về việc tấn công tin tặc. "Tôi cả đời chưa tới Prague bao giờ, #fakenews (tin giả)," ông viết trên Twitter.



Truyền thông Mỹ nói các đoạn video được làm theo kiểu "kompromat" - có những chi tiết được thu thập về một chính trị gia hay một nhân vật nổi tiếng công chúng nhằm hăm dọa sẽ gây tai tiếng khi cần. Tin tức nói các cơ quan tình báo Mỹ đã trình thông tin - gồm hai trang tóm tắt - lên vị tổng thống tân cử Donald Trump, lên Tổng thống Barack Obama, và lên các lãnh đạo quốc hội hồi tuần trước. Những thông tin này được cho là đã dẫn chiếu tới các tài liệu do một cựu nhân viên tình báo Anh tổng hợp cho các kẻ thù chính trị của ông Trump, CNN và New York Times nói.Một phần những nội dung trong đó được cơ quan tình báo Mỹ coi là đáng tin cậy, các tường thuật nói thêm, mục đích ban đầu là nhằm làm suy yếu vị thế ứng viên của ông Trump. Các cáo buộc bắt đầu được loang ra trong giới chính trị gia và giới truyền thông trong những tuần gần đây. Hôm thứ Tư, nội dung tài liệu đã được Buzzfeed công bố đầy đủ.[1]

✱ Putin quyết định đưa Trump vào Tòa Bạch Ốc

Theo The Guardian, UK (15.7.2021) - Các bài viết về cuộc họp tháng 1.2016 tại Điện Kremlin cho thấy âm mưu của Putin nhằm đưa Trump vào Tòa Bạch Ốc. Vladimir Putin đã đích thân ủy quyền cho một cơ quan gián điệp bí mật hoạt động để hỗ trợ cho một Donald Trump “tinh thần không ổn định” về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 , cuộc thảo luận diễn ra trong một phiên họp kín của hội đồng an ninh quốc gia Nga, theo tin tức bị rò rỉ về tài liệu của Điện Kremlin. Các báo cáo cho thấy cuộc họp quan trọng đã diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2016, với sự tham gia của tổng thống Nga, các bộ trưởng và bộ trưởng gián điệp đều có mặt.

Họ đồng ý rằng một Tòa Bạch Ốc thuộc Trump sẽ giúp đảm bảo các mục tiêu chiến lược của Moscow, trong số đó có "tình trạng bất ổn xã hội" ở Mỹ và sự suy yếu vị thế đàm phán của tổng thống Mỹ. Ba cơ quan gián điệp của Nga được lệnh phải tìm những phương cách thiết thực để hỗ trợ Trump, trong một sắc lệnh được cho là có chữ ký của Putin.

Vào thời điểm này (1.2016), Trump là người dẫn đầu trong cuộc đua đề cử của đảng Cộng hòa. Một báo cáo do bộ phận chuyên biệt của Putin sọan thảo đã khuyến nghị Moscow sử dụng "mọi lực lượng có thể" để đảm bảo Trump chiến thắng. Các cơ quan tình báo phương Tây đã biết về các tài liệu trong vài tháng sau đó và đã kiểm tra chúng một cách cẩn thận. Các giấy tờ, được Guardian nhìn thấy, xuất phát từ một vụ rò rỉ nghiêm trọng và rất bất thường từ bên trong Điện Kremlin. The Guardian đã cho các chuyên gia ðộc lập xem các tài liệu này, họ nói rằng chúng có vẻ là thật. Các chi tiết ngẫu nhiên trở nên chính xác. Giọng điệu và nổ lực tổng thể được cho là phù hợp với tư duy của Điện Kremlin.

• Điện Kremlin bác bỏ

Vào sáng thứ Năm, khi Guardian liên hệ người phát ngôn của Putin, Dmitri Peskov cho biết vấn đề mà các nhà lãnh đạo Nga đã họp và đồng ý ủng hộ Trump tại cuộc họp vào đầu năm 2016 là "một câu chuyện hư cấu tuyệt vời".

Báo cáo - “No 32-04 \ vd” - được coi là bí mật. Theo quan điểm của Điện Kremlin, Trump là "ứng cử viên triển vọng nhất". Từ trong tiếng Nga là perspektivny. Có một đánh giá tâm lý ngắn gọn về Trump, người được mô tả là "người bốc đồng, tinh thần không ổn định và mất cân bằng, người mắc chứng tự ti". Tài liệu cho biết đã có sự xác nhận rõ ràng rằng Điện Kremlin sở hữu kompromat, hoặc tài liệu có khả năng gây tổn hại, về tổng thống tương lai, đã được thu thập - từ "các chuyến thăm không chính thức đến lãnh thổ Liên bang Nga" trước đó của Trump.

Bài báo đề cập đến "một số sự kiện" đã xảy ra trong các chuyến công du của Trump đến Moscow. Các thành viên hội đồng an ninh được mời tìm hiểu chi tiết trong phụ lục #5, tại khoản 5, tài liệu nêu rõ. Không rõ phụ lục gồm những gì. Tờ báo viết: “Cần phải sử dụng tất cả các phượng tiện có thể có để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ông ấy [Trump] đắc cử vào vị trí tổng thống Hoa Kỳ”. Điều này sẽ giúp đưa ra “kịch bản chính trị lý thuyết” được ưa chuộng tại Nga. Một chiến thắng của Trump "chắc chắn sẽ dẫn đến sự mất ổn định của hệ thống chính trị xã hội của Hoa Kỳ" và chứng kiến sự bất mãn tiềm ẩn bùng phát, họ dự đoán (This would help bring about Russia’s favoured “theoretical political scenario”. A Trump win “will definitely lead to the destabilisation of the US’s sociopolitical system” and see hidden discontent burst into the open, it predicts).

• Họp hội đồng an ninh quốc gia tại điện Kremlin

Không có nghi ngờ gì rằng cuộc họp vào tháng 1 năm 2016 đã diễn ra - và nó được triệu tập bên trong Điện Kremlin. Một bức ảnh chính thức của sự kiện này cho thấy Putin ở đầu bàn, ngồi bên dưới lá cờ Liên bang Nga và một con đại bàng vàng hai đầu. Thủ tướng Nga khi đó, Dmitry Medvedev, đã tham dự cùng với bộ trưởng ngoại giao kỳ cựu, Sergei Lavrov. Cùng có mặt còn có Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách GRU, cơ quan tình báo quân sự của Nga; Mikhail Fradkov, lúc đó là giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga; và Alexander Bortnikov, ông chủ của cơ quan gián điệp FSB. Nikolai Patrushev, cựu giám đốc của FSB, cũng tham dự với tư cách thư ký hội đồng an ninh.

Theo một thông cáo báo chí, cuộc thảo luận bao gồm nền kinh tế và Moldova. Tài liệu mà Guardian nhìn thấy có mục đích thực sự, bí mật của hội đồng an ninh, thảo luận về các đề xuất bí mật do phần hành phân tích của tổng thống đưa ra để đáp lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow. Tác giả dường như là Vladimir Symonenko, quan chức cấp cao phụ trách bộ phận chuyên môn của Điện Kremlin - nơi cung cấp cho Putin tài liệu phân tích và báo cáo, một số trong đó dựa trên tình báo nước ngoài.

Qua nhiều bài báo chỉ ra rằng vào ngày 14 tháng 1 năm 2016, Symonenko đã gửi đi một bản điều hành tóm tắt dài ba trang về các kết luận và khuyến nghị của nhóm của mình. Trong một mệnh lệnh được ký hai ngày sau đó, Putin đã chỉ thị cho người đứng đầu ban giám đốc chính sách đối ngoại của ông, Alexander Manzhosin, để triệu tập một cuộc họp kín của hội đồng an ninh quốc gia. Mục đích của nó là để nghiên cứu thêm kế hoạch, tài liệu cho biết. Manzhosin có thời hạn năm ngày để hoàn tất.

Tổng thống và các quan chức tình báo của ông dường như đã ký vào một kế hoạch đa cơ quan nhằm can thiệp vào nền dân chủ của Hoa Kỳ, được đóng khung về mặt tự vệ chính đáng. Nhiều biện pháp khác nhau được trích dẫn mà Điện Kremlin có thể áp dụng để đáp lại những gì họ coi là hành động thù địch từ Washington. Bài báo chỉ ra một số điểm yếu của Mỹ. Chúng bao gồm “hố sâu chính trị ngày càng sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu”, không gian “thông tin-truyền thông” của Hoa Kỳ và tâm trạng chống đối xuất hiện dưới thời Tổng thống Barack Obama.



Có những đoạn nói về cách Nga có thể đưa “vi rút truyền thông” vào đời sống công cộng của Mỹ, thứ có thể trở nên tự duy trì và tự tái tạo. Họ nói rằng những điều này sẽ làm thay đổi ý thức của quần chúng, đặc biệt là trong một số nhóm nhất định. Sau cuộc họp, theo một tài liệu riêng bị rò rỉ, Putin đã ban hành sắc lệnh thành lập một ủy ban liên bộ mới và bí mật. Nhiệm vụ cấp bách của nó là thực hiện các mục tiêu đặt ra trong “phần đặc biệt” của tài liệu số No 32-04 \ vd.

Các thành viên của cơ quan mới thành lập được cho biết bao gồm Shoigu, Fradkov và Bortnikov. Shoigu được chỉ định là chủ tịch ủy ban. Sắc lệnh cho biết nhóm này sẽ thực hiện các bước thiết thực chống lại Mỹ càng sớm càng tốt. Những điều này được chứng minh trên cơ sở an ninh quốc gia và phù hợp với luật liên bang năm 2010, 390-FZ, cho phép hội đồng xây dựng chính sách của quốc gia về các vấn đề an ninh. Theo tài liệu, mỗi cơ quan gián điệp được giao một vai trò. Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ thị điều phối công việc của các phân khu và dịch vụ. Shoigu cũng chịu trách nhiệm thu thập và hệ thống thông tin cần thiết và "chuẩn bị các biện pháp để hành động trên môi trường thông tin của đối tượng" - một lệnh, có vẻ như, để tấn công vào các mục tiêu trên mạng nhạy cảm của Mỹ được SVR xác định.

SVR được yêu cầu thu thập thông tin bổ sung nhằm hỗ trợ các hoạt động của ủy ban. FSB được giao nhiệm vụ chống tình báo. Rõ ràng Putin đã phê duyệt tài liệu ngày 22 tháng 1 năm 2016, được thủ tướng của ông đóng dấu. Sắc lệnh cho biết, các biện pháp có hiệu lực ngay lập tức khi có chữ ký của Putin. Các trưởng nhóm điệp viên được đóng góp những ý tưởng cụ thể, phải đệ trình trước ngày 1 tháng Hai.

Qua các tài liệu dường như cung cấp một cái nhìn chưa từng có về thế giới thường bị che giấu trong quá trình ra quyết định của chính phủ Nga. - Putin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp vào nền dân chủ phương Tây. Các tài liệu dường như mâu thuẫn với tuyên bố này. Họ gợi ý rằng tổng thống, các sĩ quan gián điệp và các bộ trưởng cấp cao của ông đều có liên quan mật thiết đến một trong những hoạt động gián điệp quan trọng và táo bạo nhất của thế kỷ 21: một âm mưu giúp đưa Trump "không ổn định về tinh thần" vào Tòa Bạch Ốc. Tài liệu dường như vạch ra một lộ trình cho những gì đã thực sự xảy ra vào năm 2016. Vài tuần sau cuộc họp hội đồng bảo mật, tin tặc GRU đã đột kích vào máy chủ của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và sau đó tung ra hàng nghìn email riêng tư nhằm gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Theo các nguồn tin ngoại giao, tài liệu được Guardian đưa tin nêu chi tiết về hoạt động tình báo của Nga. Bản phác thảo thu nhỏ về tính cách của Trump là đặc trưng của phân tích cơ quan gián điệp Điện Kremlin, trong đó nhấn mạnh nhiều vào việc xây dựng hồ sơ cá nhân sử dụng cả tâm lý cá nhân và thực tế. Tài liệu viết rằng Moscow sẽ thu được nhiều lợi ích nhất từ một chiến thắng của đảng Cộng hòa. Điều này có thể dẫn đến một "sự bùng nổ xã hội" mà từ đó sẽ làm suy yếu tổng thống Mỹ. Nó nhấn mạnh rằng có những lợi ích quốc tế từ chiến thắng của Trump. Theo lời ông Putin, ông ta sẽ có thể bí mật chi phối bất kỳ cuộc đàm phán song phương Mỹ-Nga nào, cải tổ lập trường đàm phán của Tòa Bạch Ốc và theo đuổi các sáng kiến chính sách đối ngoại táo bạo thay mặt Nga.

Các phần khác của tài liệu nhiều trang liên quan đến các chủ đề không liên quan đến Trump. Theo đó các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 đã góp phần gây ra căng thẳng trong nước. Điện Kremlin nên tìm cách thay thế để thu hút thanh khoản vào nền kinh tế Nga. Tài liệu khuyến nghị định hướng lại thương mại và xuất khẩu hydrocacbon sang Trung Quốc. Trọng tâm của Moscow nên là gây ảnh hưởng đến Mỹ và các quốc gia vệ tinh của họ, để họ bỏ hoàn toàn hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

• Tài liệu phản ánh thực tế

Andrei Soldatov, một chuyên gia về các cơ quan gián điệp của Nga và là tác giả của The Red Web, cho biết tài liệu bị rò rỉ “phản ánh thực tế”. Ông nói: “Nó phù hợp với các quy trình các hoạt động về an ninh và hội đồng an ninh. “Các quyết định luôn được đưa ra như vậy, với các cố vấn cung cấp thông tin cho tổng thống và liên quan đến nhiều mệnh lệnh.” Ông nói thêm: “Điện Kremlin quản lý hầu hết các hoạt động này. Putin đã nói rõ với các điệp viên của mình ít nhất từ năm 2015 rằng không thể làm việc độc lập với ông ta. Không có chỗ cho hành động riêng biệt”. Ông Soldatov cho biết ông Putin đã quyết định công bố các email của Đảng Dân chủ bị đánh cắp sau cuộc họp của hội đồng an ninh vào tháng 4 năm 2016.

Ông Andrew Wood, cựu đại sứ của Vương quốc Anh tại Matxcơva và là đồng sự tại tổ chức tư vấn Chatham House, đã mô tả các tài liệu “chúng phản ánh kiểu thảo luận và đề xuất mà bạn mong đợi. Báo cáo hoàn toàn phù hợp với những điều tôi mong đợi vào năm 2016 và nay thậm chí còn hơn thế nữa. Có rất nhiều điều hoang tưởng. Họ tin rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Quan điểm này đã ăn sâu vào tâm hồn của các nhà lãnh đạo nước Nga." Trump ban đầu đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Sau đó, Liz Harrington, người phát ngôn của Trump, đã thay mặt ông đưa ra một tuyên bố “điều này thật kinh tởm. Đó là tin giả, giống như NGA, NGA, NGA là tin giả. Đó chỉ là những kẻ điên cuồng cấp tiến cánh tả đang làm bất cứ điều gì có thể để hạ thấp tất cả những người bên cánh hữu."- “Đó là điều hư cấu và không ai cứng rắn với Nga hơn tôi, kể cả về đường lối và các lệnh trừng phạt. Đồng thời, chúng tôi đã thân thiện với Nga. Nga tôn trọng chúng tôi, Trung Quốc tôn trọng chúng tôi, Iran tôn trọng chúng tôi, Triều Tiên tôn trọng chúng tôi." - "Và thế giới là một nơi an toàn hơn nhiều so với sự lãnh đạo không ổn định về mặt tinh thần trước đây." [2]

✱ Vai trò tổng thống của Trump và tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga

Carnegie Moscow (9.11.2016) - Không ai ở Mỹ tin rằng quan hệ với Nga sẽ được cải thiện cho đến khi Kremlin thay đổi đường lối chính sách đối ngoại và ngăn chặn cuộc nổi loạn chính trị chống lại hệ thống quan hệ quốc tế do Mỹ thiết lập.

Bài phỏng vấn Dmitri Trenin, được đăng trên Russia Direct, sau đó được loan tải bởi Carnegie Moscow - Dmitri Trenin, là giám đốc của Trung tâm Carnegie Moscow, ông ta đã gắn bó với trung tâm kể từ khi thành lập. Ông cũng chủ trì hội đồng nghiên cứu và Chương trình Chính sách Đối ngoại và An ninh.

Ông Trump đã giành được 288 trong số 270 phiếu bầu theo yêu cầu của Đại cử tri đoàn, trong khi người đồng cấp đảng Dân chủ Hillary Clinton nhận được 215 phiếu bầu. Câu hỏi đặt ra là liệu Trump sẽ đóng vai trò chính trị gì để tiếp tục các chính sách đối nội và đối ngoại gây tranh cãi của mình hay không. Các nhà phê bình chỉ ra một thực tế là Trump và Clinton đã chia đôi số phiếu phổ thông, và nhiều bang mà Trump giành được chiến thắng không cao, chỉ mỏng như lưỡi dao cạo. Ngoài ra, ông ấy vẫn sẽ cần phải tranh đấu trước sự chia rẽ trong Quốc hội Hoa Kỳ, nơi khó đoàn kết quốc gia hơn.

Chủ yếu, chiến thắng của Trump theo kết quả của thực tế là người Mỹ - đối mặt với những thách thức xã hội và kinh tế trong đất nước của họ - trở nên rất thất vọng với sự hình thành giới tinh hoa chính trị của họ ( TT Putin gọi là "deep state"-nhà nước ngầm) cũng như với toàn bộ khái niệm toàn cầu hóa. Và xu hướng này là phổ biến, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn với toàn bộ phương Tây. Như Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin đã viết qua tài khoản Twitter của mình, các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy động lực hiện tại của các quá trình toàn cầu không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Ông mô tả các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ là "sự tiếp nối của Brexit", với các lực lượng cánh hữu và dân túy giành được ảnh hưởng trên khắp châu Âu.

Các chuyên gia nổi tiếng phương Tây lặp lại quan điểm này. Ví dụ, nhà sử học Niall Ferguson, một thành viên cao cấp tại Viện Hoover của Đại học Stanford và Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu của Đại học Harvard, lập luận rằng những người theo chủ nghĩa dân túy như Trump “gần như luôn là một phần của một hiện tượng toàn cầu”, với năm 2016 đã tạo ra “một phản ứng dữ dội của chủ nghĩa dân túy chống lại toàn cầu hóa” và cuộc khủng hoảng này tự nó là “toàn cầu trong phạm vi của nó.” Ferguson viết: “Chủ nghĩa dân túy ngày nay manh tính chất toàn cầu tương tự. “Vào tháng 6, cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu của người Anh đã được những người theo chủ nghĩa dân túy trên khắp lục địa châu Âu cũng như Donald Trump ở Hoa Kỳ và Vladimir Putin ở Nga ca ngợi.” Tuy nhiên, thực tế là Trump cuối cùng đã được bầu, cho thấy rằng nền dân chủ đã chứng minh khả năng phục hồi của nó, bất chấp mọi thách thức hiện tại.

“Đảng Dân chủ đã thua, nhưng nền dân chủ đã thắng. Nước Mỹ tiếp tục vì nó không ngừng thay đổi. [Nó] là một viên thuốc đắng, nhưng chính trị gia cần nó, ”Giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow, Dmitri Trenin, viết sau khi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ loan báo chiến thắng của Trump. Giữa những ồn ào sau bầu cử, Russia Direct đã ngồi lại với Trenin để thảo luận về lý do tại sao người Mỹ bầu Trump và ý nghĩa của nó đối với quan hệ Mỹ-Nga.

Russia Direct/ RD: Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Chúng ta nên mong đợi chính sách nào đối với Nga và nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy có thể ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Nga-Mỹ?

Dmitri Trenin/ D.T: Theo quan điểm của tôi, Trump không thể đoán trước được. Tuy nhiên, mặt khác, phản ứng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông ta cũng sẽ không thể đoán trước được, bởi vì Trump sẽ không thể tự mình tiến hành và thực hiện các sáng kiến đối ngoại, quân sự và bất kỳ sáng kiến nào khác. Ông ấy sẽ cần một đội ngũ chuyên môn. Cho đến nay, rất khó hình dung ai sẽ được đưa vào chính quyền Trump. Làm thế nào để những người này có thể làm việc với nhau và có cùng điểm chung? Đây cũng không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Vì vậy, sự không thể đoán trước này có nhiều tầng trong bản chất của nó. Đó là lý do tại sao không thể vạch ra chính sách của chính quyền Trump. Và ngày nay, khía cạnh này cần được lưu ý, với thực tế là chương trình nghị sự hiện tại của quan hệ Mỹ-Nga có thêm một câu hỏi quan trọng, giống như trong Chiến tranh Lạnh: Làm thế nào để ngăn chặn một cuộc chiến tranh nóng? Tôi hy vọng Mỹ và Nga sẽ hợp tác và có thể ngăn chặn sự leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát và biến thành xung đột ở cấp độ hạt nhân. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tránh được một thảm họa như vậy.

RD: Một số chuyên gia và nhà sử học cố gắng tìm ra những logic nhất định về tác động của các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đối với mối quan hệ Mỹ-Nga trong suốt lịch sử. Logic rất đơn giản: Đảng Cộng hòa tốt cho Điện Kremlin - Đảng Dân chủ thì không; những người theo Đảng Cộng hòa có đầu óc kinh doanh thì dễ dàng hòa hợp với nhau, những người theo Đảng Dân chủ vốn duy tâm thì không. Như vậy, Trump là cơ hội cho Nga - Clinton thì không. Giả định đơn giản hóa quá mức này rất phổ biến đối với nhiều chính trị gia và chuyên gia Nga. Ý của bạn là gì?

D.T: Tất nhiên, đó là một sự đơn giản hóa to lớn. Đó là một huyền thoại và nó xuất hiện trong thời kỳ Tổng thống Richard Nixon của Đảng Cộng hòa (1969–1974), khi Liên Xô và Hoa Kỳ thiết lập một cuộc đối thoại hữu ích và giới tinh hoa Liên Xô đi đến kết luận rằng những người đồng cấp Mỹ của họ coi nhau bình đẳng, dựa trên sự tương đồng về chiến lược-quân sự của họ. Huyền thoại này đã được khẳng định thêm bởi tổng thống Jimmy Carter, người lên nắm quyền với tư cách là đảng viên Dân chủ với những ý tưởng của mình về nhân quyền và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong nhiệm kỳ của ông ta, quan hệ Xô-Mỹ suy giảm đáng kể. Sự khác biệt lớn giữa đảng Cộng hòa, những người mà Điện Kremlin cho là hợp lý và dễ tiếp cận, và đảng Dân chủ không kiên định là điều hiển nhiên đối với các nhà lãnh đạo Liên Xô. Nixon và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger của ông ấy dễ hòa thuận hơn là với Carter và nhóm của ông ta, những người rất khó đàm phán.

Tuy nhiên, nếu nhìn vấn đề từ góc độ lịch sử rộng hơn, các mối quan hệ gần gũi nhất giữa Nga và Hoa Kỳ thường được thiết lập vào thời các tổng thống Dân chủ, bao gồm Franklin Delano Roosevelt (1933–1945) và Bill Clinton (1993-2001), bất kể thực tế là những năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Clinton đã để lại dư vị khó chịu cho nước Nga. Thật vậy, trong nhiệm kỳ của Clinton, Hoa Kỳ đã coi mình là người bảo trợ. Washington vừa rất thân thiện vừa quá xâm phạm đối với nước Nga thời hậu Xô Viết và không coi nước này là một đối tác bình đẳng. Nhưng, dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể phủ nhận sự thật đó là tình bạn giữa Moscow và Washington. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, tin rằng đảng Cộng hòa tốt hơn cho Nga hơn đảng Dân chủ là một huyền thoại, chưa kể đến thực tế là ngày nay (2016) Hoa Kỳ đang thay đổi và bản chất của sự khác biệt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không giống như trước đây.

RD: Tuy nhiên, những huyền thoại như vậy có nguồn gốc từ đâu trong lịch sử? Về mặt chính trị, có căn cứ nào để đưa ra kết luận như vậy không?

D.T: Vâng, có một số lý do để tin vào huyền thoại này. Nếu chúng ta đơn giản hóa quá mức, thì đảng Cộng hòa là hiện thân của hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ - đảng Dân chủ là điển hình cho lý tưởng của nước Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế không có sự nhất trí - có nhiều điểm khác biệt trong cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Kinh doanh là thực dụng. Nó thương lượng, kiên trì bảo vệ lợi ích của mình và chân thành tin tưởng vào sự hoàn thành lành mạnh. Đây là điều mà đảng Cộng hòa đưa ra.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ, kể từ thời Tổng thống Woodrow Wilson (1913-1921), không ưu tiên những thứ vật chất và hữu hình, mà ưu tiên những lý tưởng chính trị như các giá trị về dân chủ. Bởi vì Hoa Kỳ coi mình là trung tâm dân chủ toàn cầu, mục tiêu chính của Đảng Dân chủ là làm cho thế giới an toàn hơn thông qua nền dân chủ. Vì vậy, dân chủ trong bối cảnh này được coi là nền tảng chính của an ninh và toàn bộ trật tự thế giới. Logic như vậy ngụ ý rằng tính ưu việt của đạo đức quan trọng hơn nhiều so với chủ nghĩa duy vật. Đó là lý do tại sao Đảng Dân chủ, không giống như Đảng Cộng hòa, tập trung chặt chẽ hơn vào chính sách đối nội của các quốc gia khác và nhân quyền. Do đó, sự đồng tồn tại của hai xu hướng này - khía cạnh vật chất và đạo đức - đã định hình nền chính trị Hoa Kỳ.

RD: Nếu chúng ta ngoại suy điều này cho chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga, thì bất cứ giá nào chúng ta cũng gặp phải vấn đề: trong trường hợp duy tâm, căng thẳng giữa hai nước sẽ gia tăng nếu kỳ vọng của hai bên về nhau không thành hiện thực. Tương tự như vậy, các chính trị gia có đầu óc kinh doanh và thẳng thừng sẽ không nhất thiết làm giảm bớt những căng thẳng này. Ngược lại, chúng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Vì vậy, bảo rằng chính sách của “Đảng Cộng hòa tốt - Đảng Dân chủ xấu” là hoàn toàn thiếu sót.

D.T: Chính xác.

RD: Có rất nhiều cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại của Mỹ, với việc Đảng Dân chủ trở nên diều hâu hơn đối với Nga và các đối tác Đảng Cộng hòa của họ thân thiện hơn với Điện Kremlin. Tuy nhiên, về mặt lịch sử thì ngược lại.

D.T: Nếu chúng ta nói về Donald Trump, thì đó là trường hợp: Ông ấy sẵn sàng thiết lập đối thoại với Nga. Tuy nhiên, nếu bạn theo phe Cộng hòa nói chung, sẽ không có sự đồng thuận và nhất trí [về cách đối phó với Nga]. Quan trọng nhất, các đại diện của đảng Cộng hòa đang chia rẽ trong quan điểm của họ về Trump: Một số nhìn nhận ông ta theo cách rất tiêu cực, trong khi những người khác muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ.

Nếu chúng ta đặt Nga vào bối cảnh này, nó không được coi là một vấn đề nghiêm trọng đối với chính trị Mỹ mặc dù thực tế rằng Nga đã đóng một vai trò trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay như một yếu tố của cuộc chạy đua trước bầu cử. Tuy nhiên, Nga không phải là một nhân tố trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đây không phải là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ và cơ sở chính trị khó có thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của Nga. Và xu hướng này dường như sẽ vẫn còn tồn tại trong tương lai.

Không ai ở Mỹ tin rằng quan hệ với Nga sẽ được cải thiện cho đến khi Điện Kremlin thay đổi đường lối chính sách đối ngoại và ngăn chặn cuộc nổi loạn chính trị chống lại hệ thống quan hệ quốc tế do Mỹ thiết lập. Tương tự như vậy, không ai trong các chuyên gia Hoa Kỳ thực sự tin rằng chính sách đối ngoại của Nga sẽ được thay đổi dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, chưa kể đến chính sách đối nội của nước này.

Hơn nữa, trên cơ sở của Hoa Kỳ khó có khả năng coi Putin sẽ nghiêm túc khi đàm phán với Trump . Và xu hướng này trong quan hệ song phương Mỹ-Nga sẽ còn tồn tại. Những thay đổi có thể diễn ra trong quan hệ Moscow-Washington sẽ phụ thuộc ở mức độ lớn hơn vào các chính sách đối nội của Nga và của Mỹ.[3]

(Còn tiếp)





-- Đào Văn



Nguồn:



[1] BBC: Nga bác bỏ việc có thông tin 'tục tĩu' về ông Trump

[2] The Guardian Uk: Kremlin papers appear to show Putin’s plot to put Trump in White House

[3] Carnegie Moscow: Trump's Presidency and the Future of US-Russia Relations