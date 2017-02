Những Ngày Sau Tết

Vẫn còn chút mùi hương ngaỳ xuân...Báo Lao Động kê chuyện Chợ Viềng ở Nam Định... tưng bừng tiền vào như mưa.Bản tin LĐ kể rằng tối mùng 7 tháng giêng, du khách thập phương đã nô nức về chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) để mua lộc, cầu may.Chợ Viềng xuân mỗi năm chỉ họp một phiên vào tối mùng 7, ngày mùng 8 tết âm lịch. Mặt hàng được bày bán chủ yếu là cây cảnh, nông cụ và thịt bò.Chợ Viềng được coi là phiên chợ tâm linh “mua may bán đắt”. Người xưa quan niệm rằng cả người bán và người mua đều sẽ may mắn cả năm nếu tham gia chợ Viềng xuân. Chính vì thế, số lượng người về tham quan, đi lễ và mua bán tại chợ Viềng ngày càng đông.Trong khi đó, chuyện các cô mặc hở hang thì sao? Các cô Hà Nội coi chừng nhé.Báo Tuổi Trẻ kể rằng Thành phố Hà Nội có thể nhắc nhở, phê bình công dân ăn mặc hở hang nơi công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử bản dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội để xin ý kiến đóng góp rộng rãi của dư luận.Bản dự thảo có 3 chương, 14 điều với những quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử tại một số nơi công cộng cụ thể.Bản tin báo TT ghi rằng Quy tắc ứng xử dự định sẽ được áp dụng cho các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.Bản tin TT ghi lại:“Bên cạnh đó là 12 điều Hà Nội khuyến cáo công dân không nên làm, trong đó có những điều như không mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm; không thả rông vật nuôi gây nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng; không nói to, gây ồn ào, mất trật tự; không nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; không hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện; không tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá nhân, không đúng quy định; không viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng…Dự thảo Quy tắc ứng xử cũng nêu rõ, tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch, các công dân nên thể hiện tình cảm đúng mực đồng thời không chen lấn, xô đẩy, gây rối, không ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện.”Trong khi đó, báo Phụ Nữ Today/Khỏe và Đẹp kể chuyện kinh hoàng: Con trai dùng gạch đập mẹ và dì chết tức tưởi.Chuyện ở Lạng Sơn.Hưng và bà L. xảy ra mâu thuẫn. Do không giữ được bình tĩnh, Hưng đã cầm gạch đánh bà L. tử vong. Bà T. (dì ruột Hưng) vào can ngăn thì cũng bị Hưng dùng gạch tấn công tử vong.Theo Báo Gia đình & Xã hội, chiều 3/2 lãnh đạo UBND xã Vân An (Chi Lăng – Lạng Sơn) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng vừa bắt giữ đối tượng Vi Văn Hưng (SN 1983 trú tại xã Vân An) để điều tra về hành vi giết người.Hưng là nghi phạm sát hại bà Vũ Thị L. (SN 1959, mẹ ruột Hưng ở huyện Văn Lãng) và Vũ Thị T. (SN 1966, dì ruột Hưng).Trong khi đó, bản tin Zing kê chuyện học sinh Sài Gòn: 'Đi xe buýt có cảm giác bánh sắp rơi'...Một học sinh phản ánh hiện nhiều học sinh huyện Bình Chánh phải đi học trên xe buýt rất cũ, khi lên dốc hay đến đường vòng thì rất lo sợ, có cảm giác như bánh xe rơi ra ngoài.Sáng nay, 4/2, lãnh đạo TP.SG gặp gỡ thiếu nhi đầu xuân Đinh Dậu, em Đinh Hồ Đoan Nghi (trường THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Bình Chánh) phản ánh hiện nhiều học sinh huyện Bình Chánh phải đi học trên xe buýt 22 rất cũ. Khi lên dốc hay đến đoạn đường vòng thì rất lo sợ, có cảm giác như bánh xe gần rơi ra ngoài.Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.SG, thừa nhận xe buýt tuyến 22 đã cũ và xuống cấp. Theo kế hoạch, đến quý II năm 2017, toàn bộ xe buýt tuyến này sẽ được thay mới để phục vụ người dân và học sinh huyện Bình Chánh.Trong khi đó, bản tin VnExpress ghi lời lãnh đạo Cục An toàn lao động cho biết, Giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ nghỉ một ngày, không phải 4 ngày như đề xuất trước đó.Sáng 4/2, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn Lao động (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết "dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2017 sẽ nghỉ một ngày".Theo lịch, Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào thứ năm (ngày 6/4) không liền kề với ngày nghỉ cuối tuần. Do vậy không nghỉ gộp thành nhiều ngày.Thế thôi, là đủ rồi... Nghỉ hoài lại nhậu, lại đụng xe.