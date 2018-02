Tiệc Tất Niên Đinh Dậu của Truyền Thông Bắc California



Lê Bình





Các cơ quan truyền thông báo chí tại Bắc California đã tổ chức tiệc Tất Niên tiễn năm cũ Đinh Dậu và đón chào năm mới Mậu Tuất tại nhà hàng GF Grand Fortune, 4100 Monterey Rd., San Jose, vào lúc 5:00pm ngày 28/1/2018. Có khoảng 100 quan khách tham dự. Trong không khí gia đình đầm ấm thân mật, tiếng cười đùa, lời chúc Tết át cả không khí lạnh từ bên ngoài. Các nữ xướng ngôn viên, nữ ký giả trẻ trung, trang trọng, lịch sự trong những bộ trang phục tuyệt đẹp làm cho không gian phòng tiệc rực sáng.



Buổi tiệc quy tụ hầu hết các cơ quan truyền thông và báo chí Việt Ngữ trong vùng. Người ta ghi nhận có một số báo chí, truyền hình, phát thanh và các trang mạng tham dự: Bạch Phụng (Chủ nhiệm Nàng Thế Kỷ XXI), Lê Văn Hải (Chủ nhiệm Tuần báo Thằng Mõ), Lê Diễm, (Việt Weekly), Tuần báo Việt Tribune, Vân Hằng (Tuần báo Sóng Thần, TX), Đinh Vinh (Tuần Báo Thằng Bờm) Hạ Vân (Việt Nam Bắc Cali Radio), Viet Today, Nguyễn Hồng Dũng (Hệ thống Cali Today Network), Duy Văn (Tuần báo Đời Mới), Cao Ly Sâm (Truyền Hình VieTV), Mây Lan (Sống Việt Radio), Hoàng Sơn Long (Việt Tribune), Phạm Lễ (Báo CM), Vũ Nhân (Truyền hình SBTN), Hùng Anh, Mike Nghĩa Trần (Radio Bolsa), Như Hà, Nghê Lữ (Truyền hình Nét Việt), Ngô Tôn, Hoàng Thưởng, Tony Phan, Thư Sinh (CT Phát Thanh Cư An Tư Nguy), Nhiếp ảnh gia TX Mẫn (Việt Tribune), Mạc Phương Đình (Blogger Nhìn Ra Bốn Phương), Phạm Đức Nghĩa (Blogger), Andy Phạm (Bình luận gia Đài Quê Hương Media), Mỹ Lợi (Việt Vùng Vịnh), Huỳnh Lương Thiện (Tuần báo Mõ SF), Hải Nguyên, Thụy Dung (CT Phát thanh Sống Khỏe), Trường Kỳ (Báo Tiếng Dân), Phóng viên Trung Cang, Hoa Hậu XNV Đan Vy (Truyền hình Việt Today), Đỗ Hồng Nga, Lâm Văn Sang…v.v.









Trong hàng quan khách người ta ghi nhận: Ông Hiệp Nguyễn (Đại diện DB Ro Khanna), Ông bà Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ (Đại diện TNS Janet Nguyễn), UCV Quận 7 Ông Chris Lê, và Ông Omar Vasquez, Ông bà Lê Minh Hải (Giám đốc Di Trú RMI) , Ông Victor Wang (Chủ tịch Hiệp Hội Kim Hoàn Bắc CA), Ông Lê Thái Phúc, Ông Nguyễn Cười (Hội Bạch Đằng), Ông Trịnh Phương, Joseph Bùi (Khóa 73A Không Quân), Ông Trương Văn Hàm (Hội Thiết Giáp), Ông Việt Nguyễn (Biệt Hải SEAL), Anh Hinh (CSQG), Vân Phi, Cô Phước Điềm, Ca sĩ Thiếu nhi Jenny Đan Anh (Ban Hương Sen), Cô Thái Hằng (Biệt Đoàn Mê Linh), Ông bà Lê Minh Nguyên, Ông Phương Nguyễn, Ông bà Lâm Hữu Đức, Dung Trần, Bà Ngọc Bích và một số hội viên Hội AVVA Chapter 201, Chị Mỹ Phụng, Ông Ngô Nghi, Ông Đoàn Lập…v.v.





Trong giờ tiếp tân, nhà hàng rộn rã tiếng cười, các đài truyền hình bận rộn làm phóng sự, phỏng vấn “phe ta”. Các nhà báo, phóng viên được dịp phỏng vấn “gà nhà” rất tích cực, trực tiếp truyền hình, live stream cho độc giả, khán thính giả qua các phương tiện có trong tay. Nói thật, nói thẳng, nói hết …không cắt xén lắp ráp, không “fake news”.

Nghi Lễ khai mạc diễn ra lúc 6:00pm, chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, do MC Nguyễn Hồng Dũng, nhà bình luận chính trị thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam Cali Today, điều khiển. Sau lễ chào cờ là một phút tưởng niệm nhớ ơn tổ tiên, tiên hiền, tiên liệt dựng nước, và tưởng niệm các nhà báo, ký giả đã bỏ mình khi đang làm phận sự.

Sau phần giới thiệu quan khách, nhà báo Lê Văn Hải, thay mặt BTC là Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí, ngỏ lời chào mừng, cảm ơn sự hiện của mọi người, nói lời chúc Tết các đồng nghiệp. Ông cũng nêu lên một vài điểm nổi bậc của ngành truyền thông, những vinh dự, và những khó khăn không kém phần nguy hiểm, ông còn đề cập đến tình đồng nghiệp, mối tương quan xã hội của ký giả phóng viên gốc Việt tại địa phương. Ông kêu gọi mọi người nên nghĩ đến việc tương thân tương trợ đồng nhiệp khi đau yếu, hoặc qua đời…v.v. Ông mời mọi người nâng ly chúc Tết, một chút rượu vang cho má thêm hồng và môi thêm thắm, cho tiếng cười càng giòn giã hơn. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Ánh đèn màu trong nhà hàng lung linh chớp sáng, không gian huyền ảo tràn ngập tiếng cười. Tết đã về bên cửa.



Sau đó, BTC giới thiệu Ban Điều Hành CLB Truyền Thông Báo Chí Bắc California lên sân khấu chào quan khách và đồng nghiệp. Gồm có: Chủ tịch CLB Ký giả Lê Bình, Phó CT Nội vụ Ký giả Duy Văn, Ngoại vụ Ký giả Vinh Đinh, Tổng Thư Ký Nhà báo Lê Văn Hải, Đặc trách tin Viet Nam Phóng viên Nghê Lữ. Ban Giám Đốc, và Cố vấn: Tất cả các vị Chủ nhiệm, Chủ bút, Giám đốc các cơ quan truyền thông và Báo chi Bắc Cali…

CT/CLB nói lời chào mừng và chúc Tết. Ông nhấn mạnh mấy điểm: Tất cả các cơ quan truyền thông và báo chí Bắc California hoàn toàn độc lập, không phe phái, là Người Việt tị nạn cộng sản, cờ Vàng là nền tảng chung. Theo ông, tại Bắc California có hơn 40 cơ quan truyền thông và báo chí, gồm có truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo web, you-tube, blogger…v.v. Ông cho rằng Truyền Thông Việt Ngữ Bắc Cali là những cơ quan truyền thông đúng nghĩa. Là những người làm truyền thông trung thực không có “fake news”; đã thực hiện Đệ Tứ quyền tự do ngôn luận. Ông cũng kêu gọi mọi người cộng tác để xây dựng cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông, báo chí bên cạnh vấn đề thông tin còn phát triển về phương diện thương mại. Sự tương quan giữa thông tin và thương mại cần được phát triển song song, và các cơ sở thương mại Việt Nam muốn phát triển cần có các cơ quan truyền thông và báo chí Việt ngữ.

Phần còn lại của chương trình là văn nghệ. Có Sớ Táo Quân và Ngọc Hoàng, cùng các tiếng hát của thân hữu và các nhà báo. Với những phần quà do nhà báo Lê Văn Hải tặng và cuộc xổ số, lô tô thêm hào hứng đến phút chót. Mọi người xổ số lấy lộc đầu năm. Có 12 phần xổ số và 3 phần thường Lô tô, một bức tranh Cá bằng vàng, do Tiệm vàng Vĩnh Thành tặng. Cuộc sổ số do nhà báo Andy Phạm, và ca sĩ Thái Hằng điều khiển. Trong cuộc xổ số và lô tô, bàn nào cũng trúng thưởng với các phần thưởng thực dụng như pháo tết, rượu vang, máy xay sinh tố, lò nướng, và vé số Cali…v.v. Mọi người đều vui.

Tưởng cũng nên biết thêm. Bức tranh Cá bằng vàng được BTC trao tặng cho hiền thê của nhà báo Lê Văn Hải vì sự đóng góp cho cộng đồng của cá nhân anh. Một tờ báo lâu đời nhất tại San Jose, và anh Lê Văn Hải là một trong những nhà tổ chức con tàu Tình Thương, quyên góp tiền bạc trong việc cứu trợ người vượt biển, 25 năm làm từ thiện “Bữa Cơm Thân Ái” mỗi tuần, yểm trợ cộng đồng và các sinh hoạt của Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali…v.v.

Các nhà báo, phóng viên, ký giả gần nhau, tâm tình, chia xẻ, nâng ly chúc Tết. Phóng viên Cao Ly Sâm, của VieTV tại SJ, đã tâm tình: “Cám ơn các anh chị em đồng nghiệp thật đáng yêu. Vui lắm, hạnh phúc lắm!. Quanh năm cứ vác máy đi làm các events: Cũng ca nhạc, cũng hát hò, cũng đèn màu sân khấu .v.v...nhưng sao có vẻ như trách nhiệm với công việc nên có phần áp lực hơn chăng ?!. Đêm qua mới thật sự có một đêm được "cháy" hết mình, như đang được trở về mái ấm tình thân..."Come Back To Sorrento " trong những vòng tay ân tình, nông ấm...”. Hai UCV Chris Lê và Omar ngồi chung bàn. Chris Lê cho biết “Chân thành cám ơn BTC mời Chris Le và Omar Vasquez tham gia tiệc tất niên báo chí 2018. Kính chúc nhà báo năm mới tốt đẹp gặp nhiều may mắn.”

Gần cuối tiệc, thay mặt BTC, Ký giả Lê Bình nói lời cảm tạ. Trong phần cảm tạ, ông cho biết buổi tiệc được thành công là nhờ sự chung tay của tất cả các nhà báo, ký‎ giả, phóng viên…và đặc biệt các nhà bảo trợ. Ông Lê Minh Hải và Vĩnh Thành tặng bức tranh Cá vàng và $1,000.00, UCV Chris Lê $500.00, nhà báo Lê Văn Hải $500.00, Hải Nguyên Thụy Dung $200.00, KS Nguyễn Tấn Thọ $100.00, UCV Omar Vásquez $100.00. Đặc biệt nhà hàng GF Grand Fortune do HQ Nguyễn Tuấn và cựu xướng ngôn viên Thanh Bình điều hành đã lấy giá tượng trưng, nhưng thức ăn ngon và hợp khẩu vị thực khách.