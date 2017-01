Hoà Lan: Các Đền Hồi Đóng Cửa Sau Vụ Bắn Ở Đền Quebec

THE HAGUE - 4 trong 6 đền Hồi Giáo lớn nhất Hoà Lan loan báo đóng cửa trong thời gian tập họp cầu kinh sau vụ nổ súng gây thương vong tại đền Quebec (Canada) – 4 đền của các thành phố Amsterdam, Rotterdam, The Hague và Utrecht nói : họ buộc phải đóng cửa vì nhu cầu an ninh của đồng đạo. Ngoài ra, nhà chức trách thủ đô tăng thêm camera an ninh tại khu vực Blue Mosque.Trên 5000 người dự lễ cầu kinh hàng ngày tại 4 đền lớn này. Ông Said Bouharrou là thành viên HĐ đền Hồi Giáo Morocco nói : đền Hồi Giáo là cơ sở thờ phượng mở cửa đón tiếp mọi người, nhưng chúng tôi buộc phải cảnh giác chống lại mưu toan bạo động khủng bố. Hoà Lan tổ chức bầu cử QH vào Tháng 3 với chính khách chống Hồi Giáo Geert Wilders dẫn đầu trong các thăm dò dân ý.Ông Wilders báo trước : sẽ đóng cửa các đền đài, trường học của Hồi Giáo và cấm Kinh Koran nếu đắc cử Thủ Tướng.