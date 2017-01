Những Ngày Gần Tết

Vậy là gần Tết... đủ thứ tin tức để suy nghĩ...Bản tin VTC kể chuyện cháy nhà, 2 trẻ em chết. Trong khi Báo Dân Việt kể chuyện xe lửa đâm chết 18 con bò. Zing kể chuyện giựt iPhone trên đường hoa Nguyễn Huệ. Một Thế Giới kể chuyện chồng đánh vợ giữa phố Sài Gòn, bị một thanh niên can, đấm thẳng mặt... Chuyện nào cũng có thể gợi suy nghĩ về luật nhân quả.Bản tin VTC News ghi rằng vào tối 26/1, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến 2 bé trai thiệt mạng.Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại căn nhà số 48B Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, thành phố Đà Lạt) người dân phát hiện khói bốc lên.Người dân nơi đây cho biết, khi mới nhìn thấy khói họ nghĩ gia đình nấu thức ăn. Nhưng sau đó ngọn lửa bùng phát mọi người mới tá hoả chạy đến hiện trường và trình báo cơ quan chức năng...Trong khi đó, Báo Dân Việt kể rằng vào chiều hôm 26.1.2017 (tức 29 Tết) tại km 529+750 thuộc địa phận TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cả 1 đàn bò 18 con đã bị tàu hỏa số hiệu SE3 cán chết.Bản tin kể rằng những hinh ảnh xót lòng trên được bạn dọc chia sẻ với báo Dân Việt. Bạn đọc này cho biết, đàn bò bị tàu hỏa đâm gồm 18 con được người dân thả rông. Bạn đọc mong muốn chủ nhân của đàn bò sớm có thể đến nhận lại bò.Được biết, khu vực này người dân thường xuyên thả rông đàn bò. Tại khu vưc này cùng đã từng có 1 đàn bò 4 con bị tàu hỏa SE 14 đâm chết.Trong khi đó, bản tin Zing kể: Nhiều người bị cướp giật iPhone ở đường hoa Nguyễn Huệ.Tại đường hoa Nguyễn Huệ, có nhiều cảnh sát công khai và đặc nhiệm hình sự tuần tra, thế nhưng rất nhiều người dân dạo chơi, chụp hình vẫn bị cướp giật xâm hại tài sản.Ngày 26/1/2017, (29 Tết), rất đông người dân TP đã đến đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi, chụp ảnh trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017. Cũng tại đây nhiều người dân bị kẻ gian dàn cảnh trộm cướp giật điện thoại và túi xách.Ghi nhận trong sáng 26/1, đã có 8 nạn nhân đến chốt bảo vệ để trình báo bị cướp giật điện thoại, ví tiền, trong đó đa phần là bị mất iPhone.Anh Lê (ngụ quận 1), bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cho biết khoảng 10h sáng, anh đưa điện thoại cho con gái chụp hình thì bị nhóm khoảng 3 phụ nữ lại gần dùng quạt vờ che nắng sau đó ra tay giật điện thoại bé đang cầm rồi tẩu thoát.Một nữ Việt Kiều cũng bị cướp giật mất chiếc điện thoại iPhone 7. Sau khi trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tại đường hoa, nữ du khách ôm chồng khóc vì trong tài sản chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng.Bản tin viết thêm:“Chiều 26/1, trao đổi với Zing.vn lãnh đạo Công an quận 1 cho biết chưa bắt được băng nhóm trộm cướp nào tại địa điểm nêu trên.”Trong khi đó, lại chuyện chồng đánh vợ giữa phố.Bản tin Một thế Giới kể: Thanh niên xăm trổ đấm thẳng mặt gã chồng đánh vợ giữa đường Sài Gòn.Bản tin này kể, tại đường Hùng Vương, quận 5, TP.SG tối qua, một cặp đôi chồng dừng xe máy chở con trai nhỏ và tranh cãi nảy lửa.Sau một hồi cãi vã, người chồng nổi nóng, cầm nón bảo hiểm định phang vợ nhưng bị cản lại. Ngay sau đó, ông ta tát vợ như trời giáng trước mặt con nhỏ còn thơ dại.Thấy cảnh bất bình, nam thanh niên to lớn đội nón lưỡi trai và đeo kính liền tên T.Đ.M bước tới can thiệp và chửi gã chồng vũ phu rồi nói: “Đàn ông mà đánh đàn bà vậy hả? Đập chết… mày bây giờ”.Dù người vợ mếu máo đẩy T.Đ.M ra song anh ta vẫn bước tới nói: “Uýnh không? Mày muốn uýnh không?” rồi tung cú đấm vào mặt ông chồng....Câu chuyện này lên FaceBook với một clip ghi lại như phim action.Một dân mạng bình luận: “Lấy nhầm kẻ vũ phu là sai lầm lớn nhất đời người phụ nữ. Cũng may mắn là trên đời vẫn còn những người đáng mặt đàn ông như anh mập trong clip. Có ai biết Facebook của soái ca trong clip không?”.MTG ghi rằng dân mạng nhanh chóng tìm thấy địa chỉ Facebook của thanh niên ra tay nghĩa hiệp. Được biết, T.Đ.M đang sống và làm việc tại TP.SG. Anh cũng tự hào chia sẻ lại clip trên Facebook cá nhân.Than ôi, chúng sinh đa sự, lắm buôn hơn vui.