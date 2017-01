Doanh Lợi Samsung Tăng 120% Dù Galaxy Note 7 Bị Cháy

SEOUL - Dù con chủ bài là Galaxy Note 7 cháy nổ đưa tới quyết định thu hồi hàng triệu sản phẩm, Samsung Electronics báo cáo doanh lợi về hoạt động và về bán hàng trong quý 4 năm ngoái cùng tăng mạnh ngay cả trong lúc ứng phó với hậu quả của tai họa Note 7.Doanh lợi 3 tháng cuối năm 2016 đuợc tính là tăng 120% so với năm trước, phần lớn do kết quả của việc sản xuất chip điện tử.Thông cáo báo chí ghi: doanh lợi tăng do nhu cầu lớn về bộ nhớ, về màn hình. Sự tăng giá của MK cũng giúp doanh lợi của Samsung tăng.Giới phân tích cho biết nhu cầu chip của bộ nhớ tăng trong khi kỹ nghệ điện thoại thông minh của Trung Cộng sản xuất máy di động có máy ảnh độ phân biệt cao và bộ nhớ lớn với ý định bắt kịp các đối thủ Samsung và Apple.Ngoài tai họa Note 7, Samsung cũng lâm vào tình trạng khó khăn vì liên quan với tai tiếng chính trị xoay quanh bạn thân của TT Park khiến phó chủ tịch Lee bị bắt để điều tra.