Đức Bắt 1 Vị Thành Niên Úc Nghi Khủng Bố Sắp Nổ Bom

BERLIN - Tình nghi khủng bố 21 tuổi và 1 vị thành niên Austria bị bắt vì âm mưu tấn công tại Đức, theo loan báo hôm chủ nhật của cảnh sát Đức.Phát ngôn viên của công tố tại thành phố Dusseldorf loan báo: nghi can có liên lạc với các tổ chức khủng bố Hồi Giáo và vị thành niên Austria nguồn gốc Albania là khách của nghi can thảo luận kế họach tấn công quân đội Đức.Nhà chức trách Đức nói: đây là bằng chứng về sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan an ninh châu Âu.Hôm Thứ Bảy, Bộ nội vụ Austria xác nhận: vụ bắt nghi can và vị thành niên tại khu chúng cư Neuss của thành phố Vienna đã phá hỏng âm mưu tấn công khủng bố – tổng giám đốc an ninh Konrad Kogler nói: nguy cơ đánh bom đuờng xe điện ngầm đã có thể tránh đuợc.Tạp chí Focus của Đức đưa tin: đơn vị thiện chiến SEK của cảnh sát Đức tấn công nơi ở của nghi can tại chúng cư Neuss – nghi can và vị thành niên đã thử chế tạo chất nổ tại đây, dẫn nguồn tin từ thẩm quyền công tố.Cảnh sát đã tịch thu máy điện toán, điện thoại di động, và tạm giam vợ nghi can để điều tra. Bộ trưởng nội vụ Ralf Jager của Austria tuyên bố: đây là hành động nhanh chống, kết quả của hợp tác hữu hiệu và tin cậy.Hôm Thứ Sáu, bộ trưởng De Maiziere liên lạc với đối tác Austria và đề nghị yểm trợ.