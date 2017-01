Lá Thư từ Đức Quốc:





Tả Khuynh, SPD và trường hợp Andrej Holm.

Không bao giờ lại Đỏ-Đỏ!

(Linke, SPD und der Fall Andrej Holm Nie wieder Rot-Rot ! )

* Lê Ngọc Châu

(theo Malte Lehming, 2017/01/18)

Một người lau cửa sổ có thể làm sạch cửa sổ dơ bẩn với nước dơ bẩn. Trong chính trị, điều đó khó khăn hơn !.

Nếu SPD và Tả Khuynh (Linke) liên minh lại, thì được gọi là "Đỏ - Đỏ". Nhưng Đỏ - Đỏ có vẻ kêu leng keng như là tinh thần (hay linh hồn) của một tinh thần (linh hồn), thịt của một xương thịt. Điều đã được báo thù trong trường hợp của Holm.

Một nhận xét.

"Châm ngôn (Sayings) lau những vách tường của cầu tiêu thì như đốt sách": Đây là cách ngôn trên tường nhà xí !. Khôi hài trong câu này là kết quả của sự so sánh mà không so sánh, tuy nhiên vẫn chứa đựng một sự giống nhau - trong trường hợp này là sự tàn phá một sản phẩm văn hóa. Đột nhiên người đọc "Klowandspruch" (tạm dịch: "châm ngôn tường nhà xí" nhận thức được sự khác biệt giữa sự làm sạch tường và đốt sách. Họ nhận ra rằng cả hai hoạt động diễn ra trong các lĩnh vực với cấp độ khác nhau.

Ai chỉ định đặt tên cho sự khác biệt như nhau, thì san bằng những khác biệt. Đối với liên minh của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Tả Khuynh (die Linke) nó đã trở nên phổ biến để nói về "Đỏ - Đỏ". Điều này cho thấy thỏa thuận rộng rãi về các vấn đề chính. Về mức tiền lương tối thiểu hay mức độ giám sát video cứ cho là còn tranh chấp, nhưng vẫn có thể giải quyết nhanh chóng đạt được bằng cách thỏa hiệp. " Rot-Rot , das klingt wie Geist von einem Geist, Fleisch von einem Fleisch " ( tạm dịch: "Đỏ - Đỏ", điều này nghe có vẻ như linh hồn của một linh hồn, thịt của một xương một thịt).

Có lẽ nó cũng ngân vang như thế. Chủ nghĩa xã hội khai thác các từ ngữ cụ thể là bởi vì một số đồng chí vẫn còn khó chịu về một liên minh như vậy với đảng thừa kế SED (Socialist Unity Party of Germany). Những kẻ Tả huynh ngược lại khai thác lợi điểm cho cách viết tắt vì nó "giải phóng" đảng của họ trong bất kỳ "Nimbus (vầng hào quang)" đặc biệt. Màu đỏ và màu đỏ: thực sự phải thuộc về nhau. Điều này là bình thường. Sẵn sàng sát nhập lại với nhau !.

"Đỏ - Đỏ sậm", không dễ dàng đi qua trên đôi môi, còn rất gian nan và không quen thuộc.

Bây giờ nó sẽ là khó khăn khi phải nói về "Đỏ - Đỏ sậm", điều đó không dễ dàng với đôi môi, rất gian nan và không quen thuộc. Tuy nhiên, giá đặc biệt mà SPD phải trả cho sự lựa chọn từ "đỏ-đỏ" thì cao. Đã bị làm quên đi sự thù địch giữa KPD (ghi chú thêm: Đảng Cộng Sản Đức: Kommunistische Partei Deutschlands = Communist Party of Germany) và SPD (Sozialistische Partei Deutschlands = Social Democratic Party of Germany = đảng Dân chủ Xã hội Đức), sau đó bắt buộc sáp nhập trong tháng Tư năm 1946 vào đảng SED (Socialist Unity Party of Germany), sự giam giữ (quản thúc) những người Dân chủ Xã hội bởi những người Cộng sản tại các trại tập trung Sachsenhausen, luồng đưa đến Xì-căng-đanh Guillaume, đã dẫn đến sự sụp đổ của Willy Brandt năm 1974. Tả khuynh lảng tránh tất cả điều này, nhưng họ lãnh trách nhiệm về lịch sử.

Và một khi bất ngờ xảy đến từ bầu trời quang đảng với một trường hợp như Holm, thỉ sự ngạc nhiên rất lớn. "Cái gì, trong số các chính trị gia, những người được đề cử bởi bên Tả Khuynh, vẫn còn có những nhân viên cũ của Stasi? (ghi chú thêm; Stasi viết tắt từ Staatssicherheit ( = Cơ quan an ninh Nhà nước)). Ai có thể nghĩ đến ? "- Vâng, cho ai đỏ nghĩ rằng màu đỏ giống màu đỏ, nội dung hiển thị từ thực tế có thể phá hủy sau đó gấp đôi các ảo giác về sự chung sống luôn thịnh vượng. Trường hợp Holm phải là một bài học cho SPD, cũng quan trọng trong chính trị như là bản sắc riêng biệt.

Và bởi vì sự thật là (thuộc về) một ngôn ngữ thật sự, nên màu ""Đỏ - Đỏ sậm", " không bao giờ được gọi trở lại là màu "Đỏ - Đỏ !" (nguyên văn: Und da zur Wahrheit eine wahrhaftige Sprache gehört, sollte rot und dunkelrot nie wieder Rot-Rot genannt werden = And since truth belongs to a true language, red and dark red should never be called red - red again).

Thay lời kết:

Trong quá khứ và những ngày gần đây xảy ra những tranh chấp liên quan đến Lá Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tỵ nạn (NVTN) cộng sản ở hải ngoại hiện nay và những ai đó từ trong nước đi ra mà NVTN gọi là "văn công" khi họ dùng hay khai thác văn nghệ làm phương tiện để dễ đến gần với NVTN, điển hình là ở ở vùng thủ đô Washington cách đây 11 ngày . Tôi xưa nay không buồn đi nghe "ca sĩ từ quốc nội ra hải ngoại hát" ngay tại nơi tôi định cư mà ưu tiên cho các ca sĩ nghiệp dư của cộng đồng NVTN, thích dù xa đến đâu ở Đức tôi cũng bay hay đáp xe lửa lên nghe cho biết, ngoài việc để ủng hộ tinh thần. Thấy rùm beng về 01 kẻ tự xưng là "nữ nghệ sĩ" mà đối với tôi hoàn toàn xa lạ, vô danh nên tôi tò mò thử nghe một youtube nhận được qua Internet. Tôi đã bật ngữa vì té ra cô này giới thiệu hát bài "Mừng ngày giải phóng". Chuyện nhà nước cộng sản Việt Nam (csVN) đồng ý cho phép "thành phần chống đối" nào đó được đi ra nước ngoài "sinh hoạt" đã là khúc chiếc đối với tình trạng "kém kẹp các nhà đối kháng, đòi Tự Do, Dân Chủ ..." của nhà cầm quyền cộng sản tại VN. Giọng hát yếu, nếu không muốn nói là rất tầm thường nhưng chỉ cần nghe sơ qua 01 phút bản nhạc có tít " Mừng ngày giải phóng" do chính miệng cô giới thiệu thôi có lẽ cũng đủ cho NVTN nhận biết dễ dàng tư tưởng và quan điểm của cô này.

Đi xa hơn tí xíu, ngay cả người viết cũng tự hỏi:

a) không lẽ VN bây giờ "dân chủ như thế sao, mọi người dễ dàng đi xuất ngoại ??" - khác với những hình ảnh đàn áp, tin tức nhiều nhà đấu tranh bị bắt ngay lập tức khi họ lên tiếng chống đối được nhìn thấy phổ biến trên Internet, Facebook !.

b) Không lẽ csVN sẵn sàng cho "thành phần chống đối ngay tại VN đi ra nước ngoài "để tuyên truyền chống đối nhà nước, nếu không muốn nói đúng ra phải ngược lại là bị cấm đoán, quản thúc ?.

Sự thật như thế nào chỉ có những kẻ trong cuộc mới rõ, tiếc thay riêng tôi (và chúng ta) không thể nào thẩm định nổi bởi lẽ "dò sông dó biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người (?)", nhất là giữa một kẻ tự do đi ra từ một nước độc tài đảng trị tuyên truyền chống lại nhà nước cộng sản và mặt khác đối với một người thật sự tị nạn vì cộng sản đang sống lưu vong ở hải ngoại.

Tình cờ thấy bài viết liên quan đến chế độ cộng sản Đông Đức cũ (DDR) tôi tò mò đọc và sẵn chuyển ngữ nhanh để giới thiệu độc giả xa gần. Là một người được Tây Đức cho tỵ nạn chính trị nên tôi là nhân chứng khi nhìn thấy hình ảnh người Đông Đức tìm cách vượt hàng kẻm gai vượt búc tường ô nhục Đông Bá Linh ...để sang Tây Bá Linh tỵ nạn. Qua truyền thông báo chí riêng tôi cũng biêt/thấy những nhà đối kháng dưới thời DDR bị công an và nhà nước đàn áp, giam cầm. Những nhà văn nghệ đối kháng cùng chung số phận, họ không thể tự do sang Tây Đức trình diễn, hát nhạc đấu tranh chống lại nhà cầm quyền DDR lúc đó. Màng lưới công an nổi, công an chìm dày đặt trên khắp nước DDR thời đó làm cho những nhà đối kháng khó vùng vẫy.

Mãi cuối thập niên 80, bức tường ô nhục bị phá vỡ, DDR bị sụp đổ khi phong trào chống nhà nước đồng loạt và mạnh mẽ xảy ra khắp nơi ở DDR và sau đó đưa đến sự thống nhất nước Đức.

Điều mà Đức sau 1990 cho đến nay gặp khó khăn là vẫn chưa nhận diện hết được tất cả những kẻ nào ở DDR từng là công an chìm, làm việc cho Stasi ?. Không những chỉ ở DDR, ngay cả tại Tây Đức cũng có nhiều người làm việc chìm cho DDR mà Đức vẫn còn chưa truy tìm ra qua hồ sơ lưu trữ .

Khác với VN, sau khi Đức thống nhất, Tây Đức không trả thù người phía Đông. Người cộng sản Đông Đức vẫn lập hội, lập đảng ra tranh cử tại Đức và nếu họ đạt được trên 5% số phiếu cử tri bầu thì họ (bây giờ là đảng Tả Khuynh, die Linke) được tham chính ở nghị viện tiểu bang và Quốc hội Đức.

Nếu đảng nào thắng cử liên minh với Tả Khuynh thì họ cùng phân quyền lãnh đạo, điển hình là ở Thủ đô Berlin. Andrej Holm (Tả Khuynh) được Linke đề cử làm Quốc vụ khanh (Staatsseketaer) trong chính quyền tay ba Đỏ + Đỏ + Xanh (SPD+Linke+Gruene) ở Berlin. Đùng một cái, Holm - như báo chí cho biết vốn xuất thân từ một gia đình trung thành với đảng SED - trước đó đã bị nghi ngờ bây giờ rõ ràng là kẻ ngày xưa từng làm việc cho cơ quan an ninh nhà nước DDR (Stasi) nên Holm bị Thị trưởng Mueller (SPD) "sa thải" làm cho Tả Khuynh lâm vào tình trạng khó xử.

Đi từ sự kiện này mới có bài biết ở trên của Malte Lehming được tôi chuyển ngữ. Rõ ràng khó mà biết được ai là tay sai của cộng sản trừ khi bị phanh phui ra sự thật hết đường cãi chày cãi cối, như Holm là một ví dụ.

Một câu hỏi được đặt ra liệu chúng ta NVTN có thể tin tưởng những kẻ đối kháng với nhà nước cộng sản "được nhà nước ban ân huệ lớn cho ra hải ngoại đi khắp nơi để tự do tuyên truyền chống lại nhà nước cộng sản ???". Hãy tự suy ngẫm và câu trả lời xin nhường lại cho mỗi đọc giả !. Còn nếu xấc láo nói rằng ngon thì NVTN về VN chống nhà nước thì cũng có thể đưa ra câu hỏi ngược lại là : tại sao không ở lại trong nước, ở lại VN để trực diện tiếp tục tranh đấu cho Tư Do, Nhân quyền VN như chính đương sự muốn, có PHẢI HỢP TÌNH HỢP LÝ và CÓ CHÍNH NGHĨA HƠN KHÔNG (?) vì từ phía NVNT hải ngoại với kỹ thuật Internet, Facebook, Twitter... bây giờ ai thật sự muốn đấu tranh thì lên tiếng từ "trong lòng địch" và NVTN hải ngoại thế nào cũng sẵng sàng hỗ trợ, quảng bá tin tức, hình ảnh như đã làm từ vài thập niên qua chứ đâu phải chẳng làm gì trong quá khứ mà thách đố này kia và khó giải thích là "tại sao csVN dễ dàng cho a, b, c...có thể nói đi từ Úc, từ Âu sang Mỹ Châu để "tuyên truyền, vận động chống lại nhà nước cộng sản" trong khi nhạc sĩ Việt Khang cũng chỉ vì sáng tác hai bản nhạc nổi tiếng "Anh là Ai? hay Việt Nam tôi đâu thì bị cầm tù, không được tự do vùng vẫy. Bảo đảm phải có sự khác biệt nếu khách quan nhận xét rốt ráo!. Đi từ căn bản này chúng ta có quyền nêu lên một câu hỏi rất đơn giản khác:" Họ là ai, những nghệ sĩ chống đối nhà nước này thật sự họ là ai mà lại được nhà nước csVN ưu ái cho xuất ngoại để tuyên truyền chống lại chế độ ???".

Mượn câu viết của Malte Lehming, rất chí lý để kết thúc bài viết này: " có thể lau cửa sổ dơ bẫn với nước dơ bẩn, nhưng trên lãnh vực chính trị nói chung khó khăn hơn nhiều !", mà chính trị gia Holm của đảng Tả khuynh (die Linke) Đức là thí dụ điển hình vì không thể xóa bỏ quá khứ dơ bẫn nổi.

© Lê-Ngọc Châu chuyển ngữ và bình luận (Nam Đức, chiều 19. Januar 2017)

- (Nguồn : Malte Lehming, 18.01.2017)