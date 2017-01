Tình Báo Mỹ Kết Luận: Putin Ra Lệnh Tin Tặc Phá Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - Tình báo Hoa Kỳ đã nhận biết trung gian mà Moscow dùng để chuyển e-mail trộm cắp cho WikiLeaks, theo nguồn thông thạo với phúc trình mật kết thúc cuộc điều tra về hoạt động của tin tặc Nga trong thời gian tranh cử tại Hoa Kỳ đệ trình TT Obama hôm Thứ Năm.Thuyết trình với TT đắc cử đuợc dự kiến trong ngày Thứ Sáu.Trong 1 phỏng vấn của Fox News mới đây, nhà sáng lập WikiLeaks chối Moscow không là nguồn thẩm lậu.Trong khi đó, tình báo Hoa Kỳ nhận đuợc thông tin mới sau tổng tuyển cử ngày 8-11 giúp làm tăng niềm tin rằng kẻ chủ mưu là Điện Kremlin, và 1 phần động lực là giúp ông Trump, ứng viên tỏ ý muốn thân thiện với chính quyền Putin.Đợt thông tin sau này gồm các cuộc trò chuyện giữa các viên chức Nga cảm thấy thích thú với thắng lợi của ứng viên Trump – 1 số trao đổi là lời chúc mừng.Các viên chức tình báo xác nhận: đây chỉ là 1 trong vô số dấu chỉ cho phép tin vào sự can dự và ý định của người Nga.Họ cũng nhắc lại: không có thông tin đơn độc đuợc xếp hạng như là “nòng súng bốc khói”.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết Nga đã thực hiện vụ tin tặc toàn diện để làm thay đổi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, một hoạt động mà đã được Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh và “có động cơ giúp” ứng viên TT Donald Trump bằng cách hạ uy tín của đối thủ Dân Chủ của ông là ứng viên TT Đảng DC Hillary Clinton, theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận trong một phúc trình được công bố hôm Thứ Sáu.Trong khi đó TT đắc cử không thể chờ thuyết trình tình báo đã dự định trước khi đặt nghi vấn về bằng chứng và tiến trình đuợc cộng đồng tình báo dùng trong việc quy trách tin tặc Nga tấn công mạng gây ảnh hưởng bầu cử tại Hoa Kỳ.Ông Donald Trump phóng twitter trong đêm Thứ Năm rạng sáng Thứ Sáu, rằng: ủy ban quốc gia của đảng DC (hay DNC) không cho phép tra xét hệ thống điện toán sau giả định tin tặc Nga xâm nhập thì bằng cách nào có thể đoan chắc về tấn công mạng. Ông Trump nói rõ “Điều gì xẩy ra?”.Trong tuyên bố với báo New York Times, ông Trump mô tả tin về tin tặc Nga quấy rối bầu cử tại Hoa Kỳ không khác cuộc săn đuổi “phù thủy chính trị” của những người cảm thấy hoang mang khi thấy ông là người thắng.