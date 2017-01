Đức: Bắt 1 Thanh Niên Syria Làm Tiền Thám Cho ISIS; Đức: 550 Phần Tử Quá Khích Nguy Hiểm Đang Sinh Sống Trong Nước

BERLIN - 1 di dân thanh niên Syria bị tố cáo là tiền thám của ISIS nhận nhiệm vụ điều nghiên các mục tiêu tấn công tại thủ đô Đức ra toà sáng Thứ Tư.Đây là lần đầu tiên 1 đội viên ISIS, không là sói cơ đơn tự cực đoan hoá, bị truy tố tại Đức.Bị cáo 19 tuổi Shaas al-M. tới Đức từ Tháng 8-2015 như là dân tị nạn trong thời gian cao điểm của khủng hoảng di trú.Công tố liên bang cho hay: y tham chiến trong hàng ngũ jihad từ 2 năm tại bản quán trước khi vượt biên tới Đức. Y bị tống giam để điều tra từ khi bị bắt ngày 22-3 với các tội danh: tham gia tổ chức khủng bố và vi phạm luật súng. Riêng tội tham gia khủng bố bị phạt bằng án 10 năm tù. Toà an ninh đặc biệt đã quyết định 25 phiên điều trần từ nay đến hết Tháng 4. Thông báo của toà này ghi: Al-M. đuợc tin đã tham gia 1 số hoạt động của ISIS tại Syria, xử dụng 1 khẩu súng tự động AK, cung cấp luơng thực và nhu yếu phẩm cho đồng đội. Từ khi đến Đức, bị cáo duy trì liên lạc thân cận với ISIS trong lúc thường lui tới thủ đô Berlin để điều nghiên các mục tiêu tiềm năng.Theo hồ sơ truy tố, Al-M. đang dàn xếp để chuyển 1 tân binh đi Syria, và tự mình nhận vai trò giao liên với các đội viên tấn công tại Đức.Cộng đồng an ninh tình báo Đức đang cảnh giác cao độ sau vụ xe vận tải lớn tông vào đám đông mua bán tại chợ Giáng sinh của thành phố Berlin, là vụ tệ hại nhất mà ISIS nhận trách nhiệm.Nước Đức chứng kiến hàng loạt bạo động khủng bố trong năm qua – cảnh sát phá vỡ ít nhất 2 âm mưu tấn công lớn, tại Dusseldorf vào Tháng 6 và tại phi trường Berlin 4 tháng sau.Cơ quan an ninh nội địa Đức ước lượng 9,000 phần tử quá khích sinh sống trong nước, so với 3800 người của năm 2011 – khoảng 550 người trong số này đuợc xếp hạng nguy hiểm. Ngoài ra, 400 công dân Đức đang chiến đấu trong hàng ngũ jihadist ở Syria và Iraq, có thể lại bạo động khi trở về.Tin khác cho hay: cảnh sát khám nhà của 2 người tình nghi có liên lạc với thủ phạm lái xe vận tải cán chết người tại chợ Giáng sinh –mục tiêu khám xét là nhà tị nạn và 1 căn chúng cư, cùng tại khu vực Berlin, theo tin từ công tố liên bang.