Khủng Bố Khắp Nơi

Bây giờ nhìn đâu cũng thấy khủng bố… Có khủng bố mức độ nhỏ, như bọn thanh niên trong xóm, có khủng bố kiểu du kích chiến tranh, có khủng bố kiểu ám sát chuyên nghiệp, và có khủng bố kiểu trách nhiệm nhà nước…Tuy là khủng bố mức độ nhỏ, nhưng cũng có thể gây chết người được.Báo Lao Động kể chuyện ở tỉnh Bình Thuận: Truy tố nhóm thanh niên truy sát đến chết một học sinh lớp 9 do mâu thuẫn trên Facebook…Bản tin nói, vào ngày 19.12, VKSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND tỉnh Bình Thuận đề nghị đưa ra xét xử nhóm thanh thiếu niên đã tổ chức truy sát và giết chết một học sinh lớp 9 trước cổng trường do mâu thuẫn trên Facebook.Theo cáo trạng, em Võ Ngọc Trọng Hiếu (15 tuổi) là học sinh lớp 9 Trường PTCS Nguyễn Du (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với Lê Minh Huy, học cùng trường. Ngày 29.1, Huy chặn đánh Hiếu trước cổng trường. Sau khi bị đánh, Hiếu về nhà kể lại cho cha mẹ nghe. Sợ con bị đánh tiếp, tối cùng ngày ba mẹ Hiếu đến nhà nói chuyện với cha mẹ Huy nhờ khuyên răn Huy.Việc cha mẹ Hiếu đến nhà khiến Huy tức giận và tiếp tục lên Facebook chửi Hiếu, đồng thời rủ thêm bạn đánh Hiếu vào đêm văn nghệ của trường trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên do không rủ được nhiều người cùng tham gia nên không xảy ra đánh nhau.Tối 14.2, Huy viết status trên Facebook thách thức Hiếu đánh nhau trước cổng trường vào buổi học đầu tiên sau khi nghỉ Tết. Do bị bạn chửi rủa, mạt sát quá nhiều nên Hiếu đồng ý đánh tay đôi và rủ thêm một người bạn đến trước cổng trường hỗ trợ Hiếu. Riêng Huy nhờ người bạn tên Sơn rủ thêm 8 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí là kiếm, dao,… kéo hẹn đúng 11g ngày 15.2 tập trung trước cổng Trường THCS Nguyễn Du để “xử” Hiếu.Trưa ngày 15.2, khi Hiếu vừa tan học ra đứng trước cổng trường tìm bạn thì nhóm thanh thiếu niên này lao vào tấn công, nạn nhân bỏ chạy sang phía bên kia đường nơi có nhiều người lớn để kêu cứu nhưng bị nhóm thanh thiếu niên hung hãn này bao vây đâm 5 nhát trong đó có một nhát thủng tim khiến Hiếu thiệt mạng tại chỗ.Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn rồi tổ chức uống rượu thì bị công an bắt khẩn cấp…Tội rủ nhau vây đánh chết người như thế nên xem là tội khủng bố….Hay như trường hợp ông Đại sứ Nga bị bắn chết. Bản tin VOA kể rằng Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng thương tại một phòng triển lãm nghệ thuật tại thủ đô Ankara hôm 19/12 đã tử vong.Nhiều hãng thông tấn cho hay thủ phạm đã bị bắn hạ. Đại sứ Andrei Karlov bị trúng đạn trong lúc đang đọc diễn văn khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật. Tờ Hurriyet cho hay lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã bao vây tòa nhà và rằng kẻ tấn công đã hô vang các khẩu hiệu Hồi giáo. Theo NTV, có ba người khác bị thương.Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay tay súng ám sát đại sứ Nga là một cảnh sát viên thuộc lực lượng cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Ankara.Hiển nhiên như thế là khủng bố.Một bản tin BBC cũng kể rằng có ít nhất 12 người bị chết và 48 người bị thương vì một xe tải lao vào chợ Giáng Sinh ở Breitscheidplatz, Berlin, Đức. Kênh N24 TV của Đức nói một người lái xe đã bị bắt. Nhân chứng nói chiếc xe lao vào khu chợ Giáng Sinh đông người trên hè phố với tốc độ 65km/giờ. Chiếc xe tải mang biển số Gdansk, Ba Lan, đặt ra câu hỏi có phải xe bị cướp để gây án.Bây giờ tới chuyện Việt Nam mình… Thử suy nghĩ xem, có phải trận xả lũ vừa qua là khủng bố hay không…VietnamNet kể rằng: 15 hồ thủy điện cùng nhau xả lũ, dân chạy lụt suốt đêm…Thế là ngập lụt đang xảy ra tại khắp các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.Bàn tin RFA kể rằng trong vòng một tuần qua từ 12 tới 19/12/2016 mưa lũ bất thường ở miền Trung đã làm thiệt mạng ít nhất 24 người, 2 người được ghi nhận là mất tích. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông báo sáng nay.Bình Định chịu nhiều thiệt hại nhất với 16 người chết, 2 mất tích; thiệt hại nhân mạng ở Thừa Thiên-Huế là 5 người, Khánh Hòa 2 người và Phú Yên có 1 người chết. Trên toàn vùng ghi nhận 16 người mất tích, Tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ 2 tháng 11-12 ở miền Trung khoảng 783 tỷ đồng, khoảng 117.000 căn nhà bị ngập hoặc hư hại.Có phải xả lũ là khủng bố chăng? Thử suy nghĩ xem.Giết người công khai trước mắt cả nước như thế, làm sập nhiều ngàn căn nhà dân như thế… không phải khủng bố là gì? Ngành thủy điện VN phải chăng đã trở thành tay sai chính phủ Bắc Kinh lâu lâu xả lũ để làm kiệt quệ kinh tế VN? Không phải khủng bố thì là gì?