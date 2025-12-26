Hôm nay,  

Chính Quyền Trump Chủ Trương Gia Tăng Tước Quốc Tịch Công Dân Nhập Tịch

Chỉ dẫn mới về việc “theo đuổi tước quốc tịch” được liệt kê trong bản tài liệu xác định ưu tiên của USCIS cho niên khóa 2026, bên cạnh các mục tiêu hành chánh khác như tăng cường quản lý hồ sơ rủi ro cao hay cải thiện phản hồi nội bộ cho nhân viên. Ảnh: istockphoto.com
 
Chính quyền Trump đang chuẩn bị mở rộng đáng kể việc tước quốc tịch đối với một số công dân Hoa Kỳ nhập tịch, theo chỉ dẫn nội bộ của U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), theo tờ The New York Times tiết lộ tuần trước. Đây được xem là bước leo thang mới trong chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Donald Trump.

Theo văn bản ban hành, các văn phòng địa phương của USCIS được yêu cầu mỗi tháng chuyển từ 100 đến 200 hồ sơ tước quốc tịch cho Văn phòng Tranh tụng Di trú thuộc Department of Justice trong niên khóa 2026. Nếu chỉ tiêu này được thực hiện đầy đủ, số vụ tước quốc tịch sẽ tăng vọt, vượt xa mọi giai đoạn trước đây. Từ năm 2017 đến nay, tổng cộng chỉ hơn 120 hồ sơ như vậy được nộp.

Theo luật liên bang, tước quốc tịch là biện pháp rất hiếm, chỉ áp dụng khi đương sự gian dối nghiêm trọng trong hồ sơ xin nhập tịch. Tuy nhiên, nhiều tổ chức dân quyền lo ngại rằng việc đẩy mạnh chiến dịch này có thể dẫn đến việc truy xét cả những sai sót hành chánh thông thường, gây tâm lý bất an trong cộng đồng công dân nhập tịch vốn sinh sống và làm việc hợp pháp.

Chỉ dẫn mới được ban hành trong bối cảnh suốt năm qua, chính quyền Trump liên tục thu hẹp các ngả đường di trú: hạn chế xin tị nạn tại biên giới phía nam, tạm ngưng nhận đơn tị nạn trong nội địa, và cấm nhập cảnh đối với công dân từ nhiều quốc gia Phi châu và Trung Đông. Giới chức cho rằng các biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh và gìn giữ trật tự quốc gia.

Phát ngôn viên USCIS, Matthew J. Tragesser, nói cơ quan này ưu tiên những trường hợp “chiếm đoạt quốc tịch Hoa Kỳ bất hợp pháp,” đặc biệt trong thời kỳ chính quyền trước. Ông cho biết USCIS sẽ theo đuổi các hồ sơ có dấu hiệu khai gian hoặc che giấu sự thật, phối hợp với Bộ Tư pháp để “giữ gìn sự liêm chính của hệ thống di trú.”

Tuy vậy, một số cựu viên chức USCIS cảnh báo rằng việc áp đặt chỉ tiêu số lượng có thể làm chính trị hóa một biện pháp vốn rất nghiêm trọng. Sarah Pierce, từng làm việc tại cơ quan này, cho rằng biến tước quốc tịch thành công cụ thường xuyên sẽ gây hoang mang cho hàng triệu công dân nhập tịch.
Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ chính sách di trú khắt khe cho rằng cần phải mạnh tay hơn. Mark Krikorian, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di trú, nói Hoa Kỳ “chưa hề tước quốc tịch quá tay,” và cho rằng chiến dịch này sẽ không vô tình nhắm vào những người không đáng bị xử lý.

Theo số liệu của U.S. Census Bureau, hiện Hoa Kỳ có khoảng 26 triệu công dân nhập tịch. Riêng năm ngoái, hơn 800.000 người đã tuyên thệ nhập tịch, phần lớn sinh ra tại Mexico, Ấn Độ, Philippines, Cộng hòa Dominica và Việt Nam. Trong đa số trường hợp, người bị tước quốc tịch sẽ trở lại tình trạng thường trú nhân hợp pháp.

Chủ trương “theo đuổi tước quốc tịch” được liệt kê trong tài liệu xác định ưu tiên của USCIS cho niên khóa 2026, cùng với các mục tiêu hành chánh khác như kiểm soát hồ sơ rủi ro cao và cải thiện phối hợp nội bộ.

Trước đó, Bộ Tư pháp cũng tuyên bố coi tước quốc tịch là một ưu tiên. Một bản ghi nhớ ban hành vào mùa hè cho biết cơ quan này sẽ nhắm đến nhiều đối tượng, từ gian lận nhập tịch cho đến thành viên băng đảng, tội phạm tài chánh, các đường dây ma túy và bạo lực.

Theo quy trình hiện hành, USCIS chỉ chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp; việc tước quốc tịch chỉ có thể do tòa án liên bang quyết định. Trong các vụ dân sự, chính phủ phải chứng minh rõ ràng, không thể chối cãi, rằng đương sự đã nhập tịch trái luật hoặc che giấu chi tiết trọng yếu.

Chính vì yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt này, các vụ tước quốc tịch đã trở nên hiếm hoi từ thập niên 1990. Phân tích của Bloomberg Law cho thấy số hồ sơ đạt mức cao nhất vào năm 2018, với 90 vụ được nộp. Tối Cao Pháp Viện nhiều lần khẳng định quốc tịch là nền tảng của dân chủ, không thể bị tước bỏ tùy tiện.

Dù số hồ sơ có thể tăng mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng việc thực sự tước quốc tịch vẫn rất khó. Tuy nhiên, nỗi lo về tác động tâm lý đối với cộng đồng công dân nhập tịch vẫn còn đó. Margy O’Herron, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Brennan, cảnh báo rằng khi các cơ quan bị giao chỉ tiêu cứng nhắc, những người không đáng bị nhắm đến rất dễ bị cuốn vào guồng máy, gây hoang mang và sợ hãi lan rộng.

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).

Từ các diễn đàn mạng xã hội đến những văn phòng di trú, một khẩu hiệu mới đang lan tỏa mạnh mẽ: “Giấc Mơ Mỹ Mới Là Rời Bỏ Nước Mỹ”. Holly Baxter ghi nhận lời chứng của các bậc phụ huynh, sinh viên, giáo sư và ngay cả những người về hưu – tất cả đều đang lên kế hoạch vĩnh viễn từ biệt Hợp Chúng Quốc trong một tương lai gần.

Sở Di Trú Hoa kỳ hiện đã cung cấp mẫu đơn đăng ký cho Thẻ Vàng. Đó là Mẫu I-140G (“G” có thể là viết tắt của Gold?). Tòa Bạch Ốc gọi đây là “một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đóng góp một khoản tài chính đáng kể và không bị ràng buộc cho Hoa Kỳ.” Nói cách khác: Hoa Kỳ hiện đang bán Thẻ Xanh, và cho rằng với “khoản tặng” dành cho chính phủ Hoa Kỳ, thì nhà đầu tư được xem là đủ điều kiện trở thành đương đơn theo diện EB1 hoặc EB2.

Một loạt đơn khiếu nại do các tổ chức bảo vệ dân quyền Mỹ đồng ký tên vừa được gửi tới cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) cùng Bộ Chỉ huy quân sự Fort Bliss, nêu ra những cáo buộc nghiêm trọng về cảnh đối xử dã man tại trại tạm giam di dân mang tên Camp East Montana đặt trong căn cứ quân sự Fort Bliss, theo tin The Guardian, ngày 9 tháng 12, 2025. Bức thư dài 19 trang khẳng định rằng các nhân viên trại đã vi phạm luật pháp liên bang và hiến pháp khi hành hung, lạm dụng tình dục, và cưỡng ép di dân vượt biên ngược trở lại Mexico trong đêm tối — không qua thủ tục trục xuất hợp pháp.

Có rất nhiều nhầm lẫn về việc người di dân được hưởng những phúc lợi nào. Quy định của liên bang rất chặt chẽ. Hầu hết các phúc lợi liên bang chỉ dành cho một số nhóm người di dân hợp pháp nhất định. Người di dân không có giấy tờ không thể nhận bảo hiểm y tế liên bang, tem phiếu thực phẩm, hoặc phúc lợi An sinh Xã hội.

Một buổi sáng đầu tháng 9 tại tiểu bang Colorado, một sản phụ người Trung Á, mang thai chín tháng, bước vội vào phòng cấp cứu sản phụ khoa. Cuộc sinh nở tưởng chừng bình thường, nhưng rồi mọi sự trở nên rối ren vì một vật nhỏ trên cổ tay bà — chiếc đồng hồ thông minh, không phải loại Apple hay Samsung, mà là thiết bị theo dõi của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Chính quyền luôn biết cách tạo nên những khung hình đẹp. Cuộc bố ráp chung cư ở South Shore, Chicago, hồi tháng Chín là một ví dụ trọn vẹn: trực thăng lơ lửng giữa đêm, dây thả xuống mái nhà, đặc nhiệm xộc vào hành lang, cửa phòng tung ra trước khi máy quay bắt được một màu da ngăm và đôi tay bị trói. Mọi thứ gọn ghẽ như một đoản phim chuẩn bị sẵn cho truyền hình. Nhưng đó chỉ là phần được chiếu. Phần còn lại — phần không hiện ra trong những đoạn phim trơn tru — là đời sống bị giằng khỏi gối ngủ, bị đặt vào xe chở tù giữa đêm, và kỳ lạ thay, không ai biết họ là ai. Chính quyền nói chiến dịch nhắm vào bọn Tren de Aragua. Họ nói tòa nhà có súng, chất nổ, ma túy. Họ nói bắt được hai người có liên hệ. Họ không đưa danh sách ai bị giữ. Không đưa chứng cứ. Không trả lời những câu hỏi đơn giản nhất.

Tháng 10 năm 2025, một phiên bản mới của Bài thi Công dân Nhập tịch Hoa Kỳ chính thức được áp dụng. Bài thi cập nhật có 20 câu hỏi thay vì 10 câu như trước đây, được chọn ra trong bộ 128 câu hỏi. Để thi đậu, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 12 câu. Những người từ 65 tuổi trở lên và đã có thẻ xanh trên 20 năm vẫn được phép thi bài thi đơn giản hơn, chỉ gồm 10 câu hỏi lấy từ trong một bộ câu hỏi giới hạn.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) vừa đề xuất một quy định mới nhằm mở rộng đáng kể phạm vi và phương thức thu thập, sử dụng dữ liệu sinh trắc học của những người liên quan đến quy trình di trú. Việc này sẽ bao gồm dấu vân tay, DNA, quét khuôn mặt và mống mắt. Đề xuất này sẽ cho phép DHS thu thập nhiều thông tin cá nhân hơn từ nhiều đối tượng hơn, bao gồm người di dân, thường trú nhân hợp pháp, và thậm chí cả công dân Hoa Kỳ. Nói ngắn gọn, đề xuất mới sẽ áp dụng với bất kỳ ai có liên quan đến hồ sơ xin hưởng quyền lợi di trú.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

