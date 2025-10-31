Hôm nay,  

Chiếu Khán Thẻ Vàng Mới So Sánh Với Chiếu Khán Eb-5

31/10/202500:00:00(Xem: 23)

trump-card
hình chụp từ website https://trumpcard.gov/

(Robert Mullins International)  Đầu năm nay, ông Trump đã công bố kế hoạch triển khai một loại chiếu khán Thẻ Vàng trị giá 5 triệu Mỹ kim. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick thông báo về việc bán ra 1,000 Thẻ Vàng, mang về 5 tỷ Mỹ kim chỉ trong một ngày. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có bất kỳ cách nào để nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin  loại chiếu khán này. Vậy liệu chúng ta có thể kỳ vọng chính quyền sẽ minh bạch hơn về Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim?

Tháng 9 vừa qua, Thẻ Vàng 5 triệu Mỹ kim được đổi tên thành Thẻ Bạch Kim (Platinum Card) trị giá 5 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Chưa có gì chắc chắn. Và cũng chưa có cách nào để nộp đơn cho đến tháng 12 (có thể).

Cũng trong tháng 9, Thẻ Vàng được tái khởi tạo dưới dạng Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim. Ý tưởng giống như trước: Nộp “khoản tặng” 1 triệu Mỹ kim cho chính phủ Hoa Kỳ và người nước ngoài sẽ nhận được Quy trình duyệt xét nhanh cho hồ sơ xin thẻ xanh của mình. Đây là chi tiết duy nhất có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim sẽ hợp pháp.

Số tiền 1 triệu Mỹ kim không mua ngay được thẻ xanh. Mỗi hồ sơ vẫn sẽ có ngày ưu tiên và phải chờ theo thứ tự cùng các đương đơn diện EB-1 và EB-2 khác cho đến khi đến ngày đáo hạn. Điều này đồng nghĩa với việc phải chờ thêm nhiều năm nữa mới có thẻ xanh cho những người nộp đơn Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim.

Tuy nhiên, khoản 1 triệu Mỹ kim sẽ thay thế cho các yêu cầu thông thường. Nó sẽ được coi là “bằng chứng về khả năng vượt trội (exceptional ability) hoặc lợi ích quốc gia (national interest)”, và đương đơn sẽ không phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào khác vốn áp dụng cho chiếu khán EB-1 hoặc EB-2.
Mặc dù có một số ưu điểm, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm khiến nhà đầu tư cần thận trọng với Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim:

  • Khoản 1 triệu Mỹ kim là một khoản tặng cho chính phủ Hoa Kỳ. Nó sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì, và cũng sẽ không tạo ra lợi nhuận đầu tư.
  • Có tranh luận về việc liệu Tổng thống có thể dùng Sắc lệnh Hành pháp để tạo ra một chương trình chiếu khán mới hoặc thay đổi các yêu cầu cho việc đủ điều kiện hay không. Chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền đó.
  • Sắc lệnh nêu rằng tháng 12 năm nay là thời điểm chương trình Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim bắt đầu. Điều này khó khả thi. Các thủ tục, nhân sự, hệ thống duyệt xét và khung pháp lý có thể cần đến 6 tháng để hoàn thiện.
  • Một số người có thể xem Thẻ Vàng là chính sách ưu ái cho giới siêu giàu, đồng thời làm khó hơn cho những người di dân dựa trên năng lực hoặc kỹ năng. Đặc biệt trong bối cảnh chiếu khán H-1B hiện có chi phí 100,000 Mỹ kim. Do đó, sự phản đối chính trị đối với Thẻ Vàng là rất có khả năng.

Chúng ta thực sự cần chờ đợi cho đến khi có đầy đủ chi tiết chính thức về chiếu khán Thẻ Vàng mới, và cho đến khi nó được Quốc hội phê chuẩn. Khi đó, mới có thể cân nhắc liệu có nên tham gia chương trình Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim hay không. Cho đến lúc đó, chiếu khán EB-5 vẫn là con đường hợp pháp ổn định hơn nhiều.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins gần nhất:  Westminster: 714-890-9933, San Jose: 408-294-3888, Sacramento: 916-393-3388.  Hoặc đại diện tại Việt Nam: 028 3914 7638. Hay qua email: [email protected] , www.rmiodp.com  -  www.facebook.com/rmiodp

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ngôi Thánh đường Sacred Heart – chỉ cách Bạch Ốc vài dặm – vốn được xây dựng để làm nơi nương náu tâm linh. Giờ đây, giáo đoàn đa phần là di dân của nhà thờ này đang sống trong nỗi sợ hãi. Từ tháng Tám đến nay, hơn 40 giáo dân bị giam giữ hoặc trục xuất sau khi các lực lượng liên bang gia tăng truy quét. Nhiều người sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà để đi lễ, mua thực phẩm hay đi khám bệnh, trong khi chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền Trump vẫn đang nhắm vào cộng đồng của họ.

Khủng hoảng nhà ở tại Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều thập niên, với giá nhà tăng 60% kể từ năm 2019 và hơn 22 triệu người thuê nhà phải chi quá 30% thu nhập cho chỗ ở. Dù nguyên nhân đến từ tiền lương trì trệ và nguồn cung hạn chế, Phó Tổng thống JD Vance lại quy trách nhiệm cho người di dân không giấy tờ, cho rằng việc “tràn vào nước Mỹ” khiến giá nhà tăng vọt. Ông còn lập luận rằng việc trục xuất di dân sẽ giúp hạ giá, theo bài viết của Rahim Kurwa, giáo sư xã hội học tại Đại học Illinois Chicago, đăng trên The Conversation ngày 27 tháng 10 năm 2025.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chính thức áp dụng bài kiểm tra công dân mới từ đầu tuần hôm thứ Hai, trong đó các câu hỏi được mô tả là “phức tạp và mang tính chủ quan hơn.” Phát ngôn viên Matthew Tragesser tuyên bố trong thông cáo tháng Chín rằng thay đổi này nhằm “bảo đảm chỉ những ai hội đủ tiêu chuẩn, có khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và hiểu hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mới được nhập tịch,” để “người dân Mỹ có thể yên tâm rằng các công dân mới thật sự hòa nhập và đóng góp cho sự vĩ đại của đất nước.”

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.

Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.

Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.