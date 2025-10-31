Chiếu Khán Thẻ Vàng Mới So Sánh Với Chiếu Khán Eb-5



hình chụp từ website https://trumpcard.gov/

(Robert Mullins International) Đầu năm nay, ông Trump đã công bố kế hoạch triển khai một loại chiếu khán Thẻ Vàng trị giá 5 triệu Mỹ kim. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick thông báo về việc bán ra 1,000 Thẻ Vàng, mang về 5 tỷ Mỹ kim chỉ trong một ngày. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có bất kỳ cách nào để nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin loại chiếu khán này. Vậy liệu chúng ta có thể kỳ vọng chính quyền sẽ minh bạch hơn về Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim?



(Robert Mullins International) Đầu năm nay, ông Trump đã công bố kế hoạch triển khai một loại chiếu khán Thẻ Vàng trị giá 5 triệu Mỹ kim. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick thông báo về việc bán ra 1,000 Thẻ Vàng, mang về 5 tỷ Mỹ kim chỉ trong một ngày. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có bất kỳ cách nào để nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin loại chiếu khán này. Vậy liệu chúng ta có thể kỳ vọng chính quyền sẽ minh bạch hơn về Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim?

Tháng 9 vừa qua, Thẻ Vàng 5 triệu Mỹ kim được đổi tên thành Thẻ Bạch Kim (Platinum Card) trị giá 5 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Chưa có gì chắc chắn. Và cũng chưa có cách nào để nộp đơn cho đến tháng 12 (có thể).





Cũng trong tháng 9, Thẻ Vàng được tái khởi tạo dưới dạng Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim. Ý tưởng giống như trước: Nộp “khoản tặng” 1 triệu Mỹ kim cho chính phủ Hoa Kỳ và người nước ngoài sẽ nhận được Quy trình duyệt xét nhanh cho hồ sơ xin thẻ xanh của mình. Đây là chi tiết duy nhất có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim sẽ hợp pháp.





Số tiền 1 triệu Mỹ kim không mua ngay được thẻ xanh. Mỗi hồ sơ vẫn sẽ có ngày ưu tiên và phải chờ theo thứ tự cùng các đương đơn diện EB-1 và EB-2 khác cho đến khi đến ngày đáo hạn. Điều này đồng nghĩa với việc phải chờ thêm nhiều năm nữa mới có thẻ xanh cho những người nộp đơn Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim.





Tuy nhiên, khoản 1 triệu Mỹ kim sẽ thay thế cho các yêu cầu thông thường. Nó sẽ được coi là “bằng chứng về khả năng vượt trội (exceptional ability) hoặc lợi ích quốc gia (national interest)”, và đương đơn sẽ không phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào khác vốn áp dụng cho chiếu khán EB-1 hoặc EB-2.

Mặc dù có một số ưu điểm, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm khiến nhà đầu tư cần thận trọng với Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim:





Khoản 1 triệu Mỹ kim là một khoản tặng cho chính phủ Hoa Kỳ. Nó sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì , và cũng sẽ không tạo ra lợi nhuận đầu tư.

và cũng sẽ không tạo ra lợi nhuận đầu tư. Có tranh luận về việc liệu Tổng thống có thể dùng Sắc lệnh Hành pháp để tạo ra một chương trình chiếu khán mới hoặc thay đổi các yêu cầu cho việc đủ điều kiện hay không. Chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền đó.

Sắc lệnh nêu rằng tháng 12 năm nay là thời điểm chương trình Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim bắt đầu. Điều này khó khả thi. Các thủ tục, nhân sự, hệ thống duyệt xét và khung pháp lý có thể cần đến 6 tháng để hoàn thiện.

Một số người có thể xem Thẻ Vàng là chính sách ưu ái cho giới siêu giàu, đồng thời làm khó hơn cho những người di dân dựa trên năng lực hoặc kỹ năng. Đặc biệt trong bối cảnh chiếu khán H-1B hiện có chi phí 100,000 Mỹ kim. Do đó, sự phản đối chính trị đối với Thẻ Vàng là rất có khả năng.



Chúng ta thực sự cần chờ đợi cho đến khi có đầy đủ chi tiết chính thức về chiếu khán Thẻ Vàng mới, và cho đến khi nó được Quốc hội phê chuẩn. Khi đó, mới có thể cân nhắc liệu có nên tham gia chương trình Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim hay không. Cho đến lúc đó, chiếu khán EB-5 vẫn là con đường hợp pháp ổn định hơn nhiều.



