Pháp: Phát Hiện Một Người Trốn Trong Gầm Máy Bay, Tình Trạng Nguy Kịch

Báo New York Times đã kiện Microsoft Corporation Inc. và OpenAI Inc. hôm thứ Tư tại Tòa án quận Liên bang ở Manhattan dựa trên nghi ngờ rằng nội dung của báo này đã được sử dụng để đào tạo các chatbot trí tuệ nhân tạo mà không có sự chấp thuận của tờ báo.