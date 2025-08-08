Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 8/8

Kế hoạch “ăn miếng trả miếng” của Thống Đốc Gavin Newsom đang khiến những người Cộng Hòa tại các bang Xanh lo lắng. (Đồ họa: Việt Báo)

- Đảng viên Cộng Hòa ở bang Dân Chủ cảnh báo thảm cảnh ‘ăn miếng trả miếng’

- Canyon Fire bùng phát, hàng ngàn người California nhận lệnh sơ tán

- Sở Mật Vụ cho dâng mực nước sông ở Ohio để JD Vance chèo thuyền mừng sinh nhật

- Không quân Hoa Kỳ từ chối trợ cấp hưu trí sớm cho quân nhân chuyển giới bị sa thải

- Israel đưa ra kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza

- Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza

- Cựu Superman sẽ trở thành ICE

- Chánh án liên bang Florida ra lệnh tạm dừng xây dựng Alligator Alcatraz

- Số ca Covid-19 ở California tăng do biến thể mới gây khàn giọng

Đảng viên đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang “Xanh” đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành động phân chia lại bản đồ khu vực của Texas. Đây là những người có tương lai chính trị bị đe dọa bởi những kế hoạch trả đũa, “ăn miếng trả miếng” của đảng Dân Chủ, theo nhận định của The Hill. Kế hoạch “ăn miếng trả miếng” của Thống Đốc Gavin Newsom đang khiến những người Cộng Hòa tại các bang Xanh lo lắng.

Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy Texas vẽ lại bản đồ Hạ Viện với mục đích giành năm ghế trong Quốc Hội trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, khiến cho các tiểu bang “Đỏ” và “Xanh” đều cân nhắc vẽ lại bản đồ khu vực trong tiểu bang để đáp trả. Chỉ riêng việc cân nhắc phân chia lại khu vực bầu cử giữa kỳ tại California cũng có thể hủy bỏ chiến thắng của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang “Ngôi Sao Cô Đơn” này.

“Tôi nghĩ toàn bộ sự việc này khá kinh khủng,” Dân biểu Doug LaMalfa (Đảng Cộng Hòa, California) – người có nguy cơ không thể có đủ số phiếu bầu – nếu Đảng Dân Chủ California thực hiện việc phân chia lại khu vực bầu cử, nói với The Hill về các cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử trên khắp đất nước. Các cử tri không muốn các chính trị gia của bất kỳ phe đảng nào tạo ra “một lợi ích tạm thời bằng cách thao túng ranh giới.”

Dân biểu Kevin Kiley (Đảng Cộng hòa-California), người cũng có thể phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gắt gao hơn tại Hạ Viện, đã đưa ra một dự luật trong tuần này nhằm cấm việc phân chia lại khu vực bầu cử. Theo ông Kiley, kế hoạch của Thống đốc Newsom về cuộc bầu cử đặc biệt nhằm lách luật phân chia lại khu vực bầu cử độc lập là “một điều rất nguy hiểm” và là “mối đe dọa với nền Dân Chủ của tiểu bang chúng ta.” Ông cũng nhấn mạnh ông không đồng ý những gì đang diễn ra ở Texas, tức việc Thống đốc Abbott, để tìm cho tổng thống Trump năm ghế, đã đồng ý vẽ lại bản đồ khu vực Hạ Viện.





Nỗ lực thông qua bản đồ khu vực mới của Đảng Cộng Hòa Texas đã bị trì hoãn trong tuần này khi các dân biểu Đảng Dân Chủ rời khỏi tiểu bang để Đảng Cộng Hòa không đạt được số đại biểu tối thiểu. Tuy nhiên, kế hoạch của thống đốc Abbott chắc chắn sẽ được thông qua, theo The Hill, vì Cộng Hòa nắm đa số trong cơ quan lập pháp tiểu bang, có một thống đốc Đảng Cộng Hòa và đa số thành viên bảo thủ tại Tòa án Tối cao Texas.

Canyon Fire bùng phát, hàng ngàn người California nhận lệnh sơ tán

Lực lượng cứu hỏa ở Nam California đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng Canyon Fire đang lan rộng nhanh ở Quận Ventura từ chiều tối thứ Năm, ảnh hưởng đến các cộng đồng ở phía Bắc của L.A. Chủ tịch Hội đồng Giám sát Los Angeles County, bà Kathryn Barger, đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương. Theo thông tin từ giới chức quận, hàng ngàn người đã nhận được lệnh sơ tán đêm thứ Năm 7/8. Tuyên bố khẩn cấp này cho phép địa phương “nhanh chóng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường nỗ lực chữa cháy và phục hồi.”

Đám cháy Canyon bùng phát vào đầu giờ chiều thứ Năm gần Lake Piru, một hồ chứa nước cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 60 dặm về phía Tây Bắc. Theo NYTimes, đám cháy ban đầu thiêu rụi khoảng 30 mẫu Anh (khoảng 12 hecta), nhưng đã nhanh chóng lan rộng và đến tối thứ Năm đã thiêu rụi khoảng 4.850 mẫu Anh (khoảng 1.600 hecta), theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, cơ quan chữa cháy chính của tiểu bang.

Tính tới 11 giờ tối giờ địa phương, đám cháy Caynon vẫn chưa được khống chế, hiện đang tiếp tục lan về phía Đông, hướng về cộng đồng Val Verde thuộc Quận Los Angeles. Các khu vực bị ảnh hưởng cũng nhận được lệnh sơ tán, bao gồm cả cộng đồng xung quanh hồ Lake Piru, các quan chức xác nhận. khoảng 400 nhân viên công lực của Sở Cứu hỏa Ventura và Quận Los Angeles đang nỗ lực khống chế đám cháy.





Bà Barger kêu gọi tất cả cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng cần cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh sơ tán và theo dõi các thông tin từ các kênh chính thức cho đến khi lệnh mới từ chính quyền địa phương.

Cựu Superman trở thành đặc vụ ICE

Diễn viên Dean Cain, 59 tuổi, người từng đóng vai Superman trong loạt phim truyền hình thập niên 1990 tuyên bố chính thức ghi danh gia nhập đặc vụ Di trú ICE.

Dean Cain đã đăng một video lên tài khoản Instagram của mình kêu gọi người dân gia nhập ICE, nêu ra các ưu đãi mà chính quyền cho biết sẽ dành cho các sĩ quan mới. Video sử dụng bài hát chủ đề “Superman.” Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc sử dụng hình ảnh một siêu anh hùng để cổ vũ cho các chiến dịch truy quét nhập cư là “vô cảm” và “gây hiểu lầm.” Còn các nhà phân tích nhận định rằng động thái này có thể là bước đi chiến lược nhằm thu hút sự ủng hộ từ các cử tri bảo thủ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Theo thông tin từ ICE, nam diễn viên Dean Cain – người nổi tiếng với vai Clark Kent trong loạt phim Superman, vừa ký hợp đồng cộng tác với tư cách cố vấn truyền thông và đại diện hình ảnh cho chiến dịch về biên giới do Bộ Nội An phát động. Dean Cain cho biết ông muốn “đóng góp vào việc bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh quốc gia,” đồng thời khẳng định vai trò của mình là “nâng cao nhận thức cộng đồng về các nguy cơ từ nhập cư bất hợp pháp.”

Diễn viên Dean Cain từng là người ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump từ năm 2016. Cain cũng là người tán thành mạnh mẽ các chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời chính quyền Donald Trump, và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình bảo thủ như Fox News.

Israel đưa ra kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza, nội các phê duyệt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm tuyên bố Israel có kế hoạch kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza, bất chấp lời khuyên của quân đội Israel và cảnh báo rằng việc mở rộng các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho các con tin đang bị giam giữ tại đây, khiến thêm nhiều thường dân Palestine thiệt mạng. Khi được hỏi liệu Israel có tiếp quản toàn bộ Gaza hay không, Thủ tướng Netanyahu trả lời: "Chúng tôi có ý định đó.”

Thủ tướng Israel tuyên bố dự định kiểm soát toàn bộ Gaza trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, trước cuộc họp an ninh của nội các nhằm thảo luận về kế hoạch, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả các con tin đang rơi vào bế tắc, và các quan chức Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau. Israel hiện đã kiểm soát khoảng ba phần tư lãnh thổ.

Cuộc họp Nội các An ninh đến tận đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 8/8 đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Netanyahu chiếm đóng thành phố Gaza. Mặc dù, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, người được cho là đã cảnh báo kế hoạch của Netanyahu sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 20 con tin do Hamas đang giam giữ và gây thêm áp lực cho quân đội Israel sau gần hai năm tham chiến.

Giới truyền thông Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu coi việc kiểm soát Dải Gaza là cách duy nhất để tiêu diệt Hamas và giải thoát các con tin vẫn bị nhóm này giam giữ sau khi các cuộc đàm phán ngưng bắn đổ vỡ.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch ban đầu sẽ tập trung vào việc kiểm soát hoàn toàn Gaza City và di chuyển một triệu cư dân về phía Nam. Lực lượng Israel kiểm soát các trại tị nạn ở trung phần Gaza và các khu vực được cho là nơi giam giữ con tin. Kế hoạch hành quân ước tính sẽ cần bảy tháng để hoàn tất và cần huy động khoảng 200,000 quân từ lực lượng trừ bị.

Kế hoạch tiếp thu Gaza của thủ tướng Israel có thể làm gia tăng xung đột giữa quốc gia này và các cường quốc quốc tế, những nước không ngừng kêu gọi ngừng chiến vì nạn đói ở Gaza đang là một thảm họa chết người. Cụ thể Úc và Vương quốc Anh kêu gọi Israel nên cân nhắc lại. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong một tuyên bố rằng “quyết định leo thang hơn nữa cuộc tấn công ở Gaza của Israel là sai lầm. Nó sẽ chỉ gây ra thêm đổ máu. Cả hai bên phải tránh xa con đường hủy diệt.” Căng thẳng có thể gia tăng hơn nữa nếu Netanyahu thực hiện các kế hoạch toàn diện nhằm kiểm soát quân sự toàn bộ lãnh thổ.

Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza

Cũng liên quan đến Thủ tướng Israel, hôm thứ Năm 7/8, khi trả lời phỏng vấn với Fox News, Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza. Benjamin Netanyahu cáo buộc tờ New York Times tội phỉ báng vì bài báo đưa tin về nạn đói ở Gaza, trong đó NYT sử dụng bức ảnh trên trang nhất, chụp một em bé gầy gò trơ xương, mà sau đó tờ báo thừa nhận là tấm ảnh đã gây hiểu lầm.

“New York Times phải bị kiện,” Netanyahu nói với Bill Hemmer của Fox News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ Năm. “Thực ra, tôi đang nghĩ liệu một quốc gia có thể kiện tờ New York Times hay không, và tôi đang tính ngay bây giờ, bởi vì tôi nghĩ rằng đó rõ ràng là một sự phỉ báng.”

Tấm ảnh dùng trong một bài báo của tờ Times có tên “Trẻ, Già và nạn đói ở Gaza: ‘Không có gì cả’” Bức ảnh cho thấy một bé trai đang được mẹ bế. Xương sống của nhô ra ngoài da. Bài báo tập trung vào nội dung về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở khu vực bị chiến tranh tàn phá này.

Vài ngày sau, NYT đã đăng bài đính chính thừa nhận rằng đứa trẻ trong tấm ảnh có bệnh nền từ trước, dẫn đến hình hài của em trong tấm ảnh. Cả bài báo lẫn chú thích ban đầu đều không đề cập đến thông tin này. NYT nói: “Nếu The Times biết về thông tin này, chúng tôi đã đưa vào bài viết và chú thích cho tấm ảnh.” Nhưng Netanyahu cho rằng lời đính chính không thỏa đáng.

“Ý tôi là, các vị đưa ảnh một đứa trẻ lên mạng, lẽ ra phải đại diện cho tất cả những đứa trẻ được cho là đang chết đói, vậy mà...” Netanyahu nói.

Sở Mật Vụ cho dâng mực nước sông ở Ohio để JD Vance chèo thuyền mừng sinh nhật

Nhóm cận vệ của Phó Tổng thống JD Vance đã yêu cầu dâng giới chức địa phương nâng mực nước trên sông Little Miami River, Ohio để ông này có thể tận hưởng buổi chèo thuyền kayak nhân dịp sinh nhật lần thứ 41.

Yêu cầu nâng mực nước sông không chỉ để phó tổng thống thoải mái chèo thuyền, mà còn để bảo đảm cho lực lượng cứu hộ có thể hoạt động an toàn trong nhiệm vụ bảo vệ phó tổng thống. Sự việc này nhanh chóng nhận được nhiều chỉ trích, đặc biệt là khi chính quyền Donald Trump đã ra các lệnh hành pháp viện dẫn cho mục đích giảm ngân sách liên bang.

Richard W. Painter, từng là phụ trách vấn đề đạo đức tại Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống George W. Bush, cho biết trên X: “Thật phi lý khi quân đoàn công binh Lục Quân lại dùng tiền thuế của người dân để tăng lưu lượng nước trên sông cho Phó Tổng Thống có thể chèo thuyền, trong khi đó hoạt động tiết giảm ngân sách tại Cơ Quan Công Viên Quốc Gia NPS thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới những buổi dã ngoại của gia đình người dân.”

Quân Đoàn Công Binh từ chối trả lời về các tác động tài chánh liên quan tới việc dâng mực nước sông.

Phát ngôn viên của phó tổng thống, Taylor Van Kirk cho biết ông phó không hề hay biết mực nước sông đã được “tác động” để dâng cao, phục vụ thú vui chèo thuyền của ông ta. Bà Kirk nói trong tin nhắn trả lời báo chí: ““Sở Mật Vụ thường áp dụng các biện pháp bảo vệ nhưng không báo cho Phó Tổng Thống hoặc các nhân viên dưới quyền biết trước.”

Không quân Hoa Kỳ từ chối trợ cấp hưu trí sớm cho quân nhân chuyển giới bị sa thải

Không quân Hoa Kỳ cho biết họ sẽ từ chối quyền nghỉ hưu sớm cho tất cả quân nhân chuyển giới đã phục vụ từ 15 đến 18 năm và lấy đi các chế độ phúc lợi hưu trí của họ. Một trung sĩ Không Quân cho biết anh đã “bị phản bội và suy sụp” trước quyết định này. Một bản ghi nhớ gửi ra hôm đầu tuần, thông báo về chính sách mới, cho biết quyết định từ chối trợ cấp hưu trí cho quân nhân chuyển giới được đưa ra “sau khi xem xét kỹ lưỡng các đơn xin của từng người.”

Theo chính sách mới của chính quyền Trump đã ký, tất cả các thành viên chuyển giới của Không Quân đều bị tách khỏi lực lượng này. Hành động này đồng nghĩa với việc các quân nhân chuyển giới giờ đây sẽ phải đối mặt với lựa chọn hoặc nhận khoản trợ cấp thôi việc một lần dành cho quân nhân trẻ, hoặc bị loại khỏi quân ngũ.

Phát ngôn viên của Không Quân Hoa kỳ nói với AP rằng “mặc dù các quân nhân có từ 15 đến 18 năm phục vụ danh dự được phép xin chính sách ngoại lệ, nhưng không có chính sách nào được chấp thuận.” Người này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để thảo luận về chính sách nội bộ của Không Quân, khoảng một chục quân nhân đã được “thông báo trước” rằng họ sẽ có thể nghỉ hưu trước khi quyết định đó bị đảo ngược.

Việc này diễn ra sau khi Tối Cao Pháp Viện hồi tháng Năm chuẩn thuận cho Ngũ Giác Đài thi hành lệnh cấm tất cả quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội. Vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegsetan đã công bố một chính sách cho phép các quân nhân chuyển giới hiện đang công khai phục vụ trong quân đội lựa chọn hoặc tự nguyện rời quân ngũ và nhận một khoản tiền bồi thường lớn một lần, hoặc bị buộc phải rời quân ngũ.

Chánh án liên bang Florida ra lệnh tạm dừng xây dựng Alligator Alcatraz

Chánh án liên bang Kathleen M. Williams Williams hôm thứ Năm đã ra lệnh tạm dừng việc xây dựng trung tâm giam giữ người nhập cư ở giữa Florida Everglades, được mệnh danh là “Alligator Alcatraz” ở Florida. Theo NBC News.

Lệnh chặn này sau đó được bà chánh án làm rõ là cơ sở này có thể tiếp tục hoạt động và giam giữ những người bị giam giữ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, nhưng bị cấm thêm bất kỳ hành động xây cất nào liên quan đến cơ sở hạ tầng trong 14 ngày tới. Chánh án Williams đưa ra phán quyết trong phiên tòa hôm thứ Năm 7/8 và cho biết bà sẽ ban hành lệnh bằng văn bản vào cuối ngày.

Chánh án Kathleen M. Williams Williams nhấn mạnh, phán quyết này của bà sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thực thi chính sách nhập cư của trung tâm giam giữ. Bà nói thêm: "Các nguyên đơn không yêu cầu và tòa án này cũng sẽ không ra lệnh ngăn chặn các nỗ lực nhập cư của chính quyền liên bang."

Các nhóm môi trường đệ đơn kiện vào tháng Sáu để ngăn chặn cơ sở này mở ra hoạt động vào tháng Bảy, trên một vùng đất ngập nước của Khu bảo tồn quốc gia Big Cypress ở Ochopee. Bị đơn trong vụ kiện này là chính quyền liên bang và tiểu bang Florida. Đây là một trong hai vụ kiện liên quan tới “Alligator Alcatraz.” Trong vụ kiện thứ nhì, các tổ chức dân quyền cáo buộc chính quyền vi phạm quyền hiến định của người bị giam vì không cho họ gặp luật sư, giam giữ họ mà không đưa ra cáo trạng, và tòa di trú liên bang đã hủy phiên tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại.

Số ca COVID-19 ở California tăng do biến thể mới, gây khàn giọng

Tổ chức OC Patch, California cho biết biến thể mới XFG, thường gọi là Stratus, đang là biến thể lây lan nhiều thứ ba ở Mỹ mùa Hè năm nay. Nó cũng đang làm số nhiễm COVID-19 ở California tăng lên. Theo dữ liệu mới của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cuối tháng Sáu năm nay, Stratus chiếm 14% số ca COVID-19 ở Mỹ. Stratus gây triệu chứng và mức độ nghiêm trọng giống những biến thể phụ khác của Omicron, nhưng còn có thể gây triệu chứng chưa từng thấy, đó là bị khàn giọng.

Mặc dù khàn giọng là triệu chứng đặc trưng của Stratus, nhưng biến thể này còn gây ra một loạt triệu chứng tương tự những biến thể khác, như sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, đau họng, nghẹt mũi và chảy mũi, mất vị giác hoặc khứu giác, mệt mỏi, đau nhức cơ và thân thể, nhức đầu, muốn ói và ói, và tiêu chảy. Mặc dù quy định chích ngừa đang thay đổi, nhưng trang web CDC vẫn cho hay vaccine COVID-19 giúp phòng ngừa “bệnh nặng, vào bệnh viện, và thiệt mạng.”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thêm XFG vào danh sách theo dõi. Trong một báo cáo vào cuối tháng Sáu, WHO đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng do biến thể này gây ra là “thấp” ở cấp độ toàn cầu. Trong đó cũng khuyến cáo rằng các loại vắc-xin Covid-19 hiện đã được phê duyệt vẫn có hiệu quả đối với người có triệu chứng hoặc bệnh nặng do nhiễm biến thể này.