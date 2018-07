Nữ Võ Sĩ Gốc Việt Sẽ Lên Truyền Hình CBS

Bi Nguyen tập võ nơi bờ biển.

Một nữ võ sĩ Mỹ gốc Việt sẽ lên chương trình truyền hình thực tế “Survivor” trong mùa sắp tới của đài CBS -- đây là một chương trình đòi hỏi nhiều thể lực, thông minh, sức chịu đựng dẻo dai để sống sót.Cô Bi Nguyen từ nhiều năm nay nổi tiếng là một võ sĩ chuyên nghiệp MMA (mixed martial arts -- môn võ cho phép dùng tất cả cơ phận tay chân, đầu gối, cùi chỏ... làm vũ khí) từ trường võ Jackson-Wink MMA ở Alburuerue, N.M.Cô nổi tiếng với thành tích trong các trận đấu võ đài chuyên nghiệp MMA, thắng 4 trận và chỉ thua 2 trận.Cô cũng là một võ sĩ môn võ Muay Thai, nhưng ghi danh môn võ này trong các trận tài tử.Bi Nguyen năm nay 30 tuổi, sinh ngày 30 tháng 10/1987.Cô sẽ tham dự mùa truyền hình Season 37 cho chương trình “Survivor: David vs. Goliath” dự kiến bắt đầu chiếu ngày 26/9/2018 trên đài CBS.Người thắng trận sống sót chương trình này sẽ được giải 1 triệu đôla.Chương trình Survivor sẽ gồm một nhóm người lạ trên một nơi biệt lập, nơi họ phải tự tìm lương thực, lửa, nơi cư trú cho chính họ. Nhóm người dự thi này phải cạnh tranh nhau. Người nào yếu sẽ bị đồng hành bỏ phiếu loại ra chương trình, từ từ cho tới khi chỉ còn 1 người sống sót, và người cuối cùng đó sẽ lãnh giải 1 triệu đô.Cô Bi Nguyen tâm sự trên MMAjunkie rằng ngày nhóm tổ chức CBS điện thoại cho cô để mời tham dự chương trình sống sót này, trước đó cô nhận được cú phone từ người chị báo tin rằng cha cô vừa từ trần 2 phút trước đó.Cha cô bị ung thư từ nhiều năm.Cô Nguyen nói cô có đủ thể lực để tranh đua sống sót, vì một võ sĩ chuyên nghiệp MMA như cô đã chuẩn bị tác chiến cho mọi trường hợp.Cô Bi Nguyen thực sự dày đặc chương trình: cô sẽ lên võ đài đấu với võ sĩ Jayme Hinshaw (thành tích: thắng 3, thua 3 trận) để tranh giải King of the Cage hạng nặng atomweight trận KOTC vào Thứ Bảy tới, dự kiến tại võ đài ở sòng bài Sky Ute Casino Resort ở Ignacio, Colorado.Cô Bi Nguyen còn nhìn xa hơn: cô tập luyện ráo riết và nghĩ tới ngày cô đấu võ đài với người nữ võ sĩ vô địch thiên hạ Angela Lee, đang là nữ hoàng võ MMA giải ONE Chamionship -- cô Lee có thành tích thắng 9 trận, không hề thua trận nào.Độc giả gốc Việt có thể chờ tới tháng 9 xem CBS, hy vọng cô sẽ là người sống sót cuối cùng...