Miếng Pho-Mát Của Elon To Cỡ Nào?

Hình chụp lại từ đài truyền hình ABC Chicago.



Đối thủ của Thẩm phán Crawford





“Lớn lên ở Chippewa Falls, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được, vì công lý ở Wisconsin, mình sẽ đối đầu với người đàn ông giàu nhất thế giới. Và chúng tôi đã thắng. Wisconsin đã đứng thẳng lên và nói lớn rằng công lý không có giá. Tòa án của chúng tôi không phải thứ để mua bằng tiền.” Thẩm phán Susan Crawford, người vừa giành chiếc ghế ở Tòa Tối Cao Wisconsin đã nói về chiến thắng của bà như thế trong đêm thứ Ba, 01/4 ở Madison, Wisconsin.





Như tất cả những gì đang diễn ra đã chứng minh đây là thời điểm không bình thường của nước Mỹ. Huống chi, hãng thông tấn AP đã gọi “đây là cuộc bầu cử tư pháp tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.”





Đó chính là nhờ tỷ phú Elon Musk.





Musk đã bay đến Wisconsin, đầu đội một chiếc mũ phô-mai bằng chất liệu xốp – chiếc mũ tượng trưng cho niềm tự hào về ngành công nghiệp phô-mai của tiểu bang, được người hâm mộ đội Green Bay Packers ưa chuộng từ những năm 80 và có tên gọi “cheesehead.”





Tỷ phú cố vấn của tổng thống Trump mang theo chuyến đi này sứ mệnh “giải cứu thế giới” bằng chiến lược không mới: mua phiếu của cử tri, với lý do “số phận của thế giới phụ thuộc vào cuộc bầu cử Tòa Tối Cao của tiểu bang.” Theo AP, Elon Musk và các nhóm America PAC đã chi hơn $20 triệu để đưa ứng cử viên bảo thủ Brad Schimel vào một chiếc ghế của Tòa Tối Cao Wisconsin.





Hôm Chủ Nhật 30/3, Musk đã bước lên sân khấu ở Green Bay, Wisconsin, tặng cho hai cử tri mỗi người một tấm ngân phiếu trị giá $1 triệu, và tuyên bố hai người này là phát ngôn viên cho nhóm chính trị của ông ta. Hành động này diễn ra chỉ vài phút sau khi tòa án tối cao của tiểu bang từ chối can thiệp vào vụ kiện của Tổng chưởng lý bang Wisconsin Josh Kaul - ngăn chặn việc tặng ngân phiếu cho cử tri đổi lấy phiếu bầu. Musk đã công bố giải thưởng này trước cuộc bầu cử ở Tòa án Tối cao của Wisconsin, nỗ lực để đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát tòa tối cao tiểu bang.





Những người trân trọng nền tư pháp Mỹ và tin vào công lý của tòa án có quyền lo sợ. Vì đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk tuyên bố cho tiền cử tri. Năm ngoái, Musk cũng đã đưa ra giải thưởng tiền mặt trị giá $1 triệu/1 ngày cho cử tri ở Wisconsin và sáu tiểu bang chiến trường khác nếu họ ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền Tu chính án thứ nhất và thứ hai.





Musk và các đồng minh Cộng Hòa đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác trong các cuộc vận động rằng “Schimel sẽ ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump!” hoặc “Tổng thống Donald Trump cần phiếu bầu của bạn. Hãy ngăn chặn sự tiếp quản của đảng tự do cấp tiến” hoặc “Chúng ta đã giành được Tòa Bạch Ốc. Bây giờ là lúc để giành chiến thắng tại tòa án.”





Sự thật là Thẩm phán Susan Crawford đã đối đầu với Elon Musk, chứ không phải Brad Schimel, Thẩm phán Waukesha County, cựu tổng chưởng lý đảng Cộng hòa. Bà ý thức rất rõ điều này. Trong cuộc vận động ở Kenosha, bà đã nói: “Cho tôi dành một đến hai phút để nói về đối thủ của mình, Elon Musk.”





Trong một tuyên bố trước đó, Derrick Honeyman, phát ngôn viên chiến dịch của bà Crawford cho biết Musk ở Wisconsin vì ông ta “biết Brad Schimel đã bị mua chuộc và không có khả năng trở thành người nắm cán cân công lý mà tiểu bang của chúng ta xứng đáng có được.”





Miếng pho-mát không mua được công lý





Cuộc đua vào Tòa án Tối cao Wisconsin rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến các vấn đề pháp lý và chính sách trong tiểu bang. Wisconsin là một bang chiến địa quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tòa tối cao tiểu bang có thể đóng vai trò lớn trong các tranh chấp liên quan đến luật bầu cử, quyền tiếp cận lá phiếu và các thách thức đối với kết quả bầu cử.





Cuối cùng, sự lo lắng có cơ sở của người dân cuối cùng đã được hóa giải. Số tiền “đầu tư” $20 triệu của Musk đã không thắng được sự lựa chọn của Wisconsin.





Thời điểm chiến thắng của Thẩm phán Crawford diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump và DOGE của Musk tấn công dồn dập vào An sinh Xã hội, cắt giảm hàng loạt các cơ quan liên bang, tăng thuế nhập cảng…Do đó, Chủ tịch Đảng Dân chủ Wisconsin Ben Wikler đã gọi cuộc bầu cử tư pháp ở WI lần này là “cuộc trưng cầu dân ý” khi ông trả lời Mother Jones: “Musk đã biến cuộc trưng cầu dân ý này thành ý tưởng về một chế độ đầu sỏ của Mỹ.”





Bên ngoài trung tâm hội nghị Green Bay Convention Center nơi Musk đang rao bán công lý với giá $1 triệu/ 1 người thì bên ngoài, hàng trăm người biểu tình cầm những tấm biển lớn cùng với dòng chữ “WI NOT FOR SALE” – WI KHÔNG PHẢI ĐỂ BÁN, và những người khác gọi Musk là “Đức quốc xã”. Nhóm người này đứng trong cơn mưa lạnh để nói lên tiếng nói của họ.





Tờ báo Milawaukee Journal Sentinel thuật lại về Emily Rogers của The Wisconsin Democracy Campaign (WDC), người đã đi biểu tình với chồng của cô. Rogers nói: “Khi tôi cảm thấy Musk đang can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi, tôi không thể chỉ ngồi ở nhà.” Cả hai ứng cử viên Crawford và Schimel đều có quỹ ủng hộ từ các tỷ phú nổi tiếng, như George Soros (người đã quyên góp $2 triệu cho các nhóm ủng hộ Crawford) và Richard Uihlein, ông trùm vận tải biển cánh hữu (người đã quyên góp gần $6 triệu cho các nhóm ủng hộ Schimel). Tuy nhiên, số tiền của Musk thì vượt quá số tiền đóng góp của tất cả các tỷ phú khác cộng lại.





Chủ tịch Đảng Dân chủ Wisconsin Ben Wikler tuyên bố trong đêm chiến thắng của Thẩm phán Susan Crawford: “Người đàn ông giàu nhất thế giới đã cố gắng mua nền dân chủ của Wisconsin để làm hỏng hệ thống tư pháp của Wisconsin, nhưng người dân Wisconsin đã chứng minh rằng tiểu bang của chúng ta không phải để bán.”





Thống đốc Illinois JB Pritzker, một tỷ phú đã quyên góp hơn $1triệu cho Đảng Dân chủ Wisconsin trước cuộc đua, đã viết trên Twitter vào đêm muộn thứ Ba, đêm Musk mất trắng hơn $20 triệu đã thua cuộc: “Elon Musk không giỏi việc này.”





Patrick Guarasci, nhà hoạt động chính trị tại Wisconsin, từng là cố vấn cao cấp cho chiến dịch của Thẩm phán Susan Crawford đồng tình với quan điểm đó. Theo ông, một trong những bài học quan trọng của đảng Dân chủ là tầm quan trọng của việc đối đầu trực tiếp với các nỗ lực chính trị của Musk.





Cử tri Wisconsin đã đưa ra câu trả lời của họ. Miếng phó-mát của Elon Musk tuy to, và ông ta đã hào phóng quăng xuống khán đài cho bất kỳ ai muốn đón nhận, nhưng cứ tri đã đưa ra một phán quyết của họ, dành cho Wisconsin.





Nói như cách của Ben Wikler, trong khoảnh khắc đen tối của quốc gia, cử tri Wisconsin đã thắp lên một ngọn nến. “Hãy để bài học về cuộc bầu cử của Wisconsin vang lên trên khắp đất nước: hy vọng không mất đi, nền dân chủ vẫn có thể tồn tại và tiếng nói của người dân Mỹ sẽ không bị dập tắt.”





Phó-mát của tiểu bang Wisconsin, phải do người Wisconsin làm ra!

Kalynh Ngô