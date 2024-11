Hình trên: một đơn vị nữ quân nhân Ukraine phòng thủ sau các chiến tuyến. Đơn vị này dùng xe Toyota gắn súng đại liên trong khi đi tuần. Cuộc chiến ngày một gian nan.

.

- Trump thắng ở cả 7 tiểu bang chiến trường

- Lẽ ra bà Harris phải thắng ở 1 tiểu bang chiến trường đặc biệt, như ở Pennsylvania, Wisconsin, nơi đông người gốc Ukraine, nhưng họ lại bầu Trump

- CISA: không hề có chuyện 20 triệu phiếu biến mất năm 2024.

- Phân tích: Trump không thắng cử, nhưng Tin vịt thắng cử. Quyền tự do ngôn luận dẫn đến quyền tự do tung tin vịt. Tin vịt từ YouTube, podcast, email, radio ban đêm đã chiến thắng.

- Nga: hoàn toàn đồng ý với lời Trump nói rằng Hoa Kỳ là một "xã hội bệnh hoạn"

- Trump cấm cửa 2 người Cộng Hòa: Haley và Pompeo

- Nhiều nơi truyền thống là Dân Chủ, bây giờ bầu cho Cộng Hòa vì thấy cần đuổi di dân lậu, không tin chuyện khoa học hâm nóng địa cầu và đồng tính bẩm sinh...

- Trump chưa cam kết tránh xung đột lợi ích khi vào Bạch Ốc

- Sau Ngày Bầu Cử: 10 tỷ phú thêm 64 tỷ đô trong 1 ngày

- Bạch Ốc: Biden và Trump sẽ gặp nhau vào thứ Tư

- Iran: không hề dính tới âm mưu ám sát Trump

- Một nhân viên FEMA bị sa thải vì chỉ thị một nhóm cứu trợ thiên tai "tránh những ngôi nhà quảng cáo" cho Trump.

- Trump chọc quê thô bạo: Chiến dịch của Harris còn nợ 20 triệu đô sau khi bà Harris thất cử.

- Bộ Tư pháp tập trung bắt những kẻ bạo loạn "hung hăng nhất" vụ bạo loạn 6/1/2021 trước khi Trump lên ngôi

- Phong trào Cải cách Tông đồ Mới NAR: Trump được Chúa chọn để chống cái ác. Giáo lý Bảy Núi sẽ xóa bỏ ngăn cách nhà thờ và nhà nước: Ky tô hóa 7 lĩnh vực kinh doanh, chính phủ, truyền thông, nghệ thuật và giải trí, giáo dục, gia đình và tôn giáo.

- Lebanon: Israek không kích, chết 20 người, trong đó có 3 trẻ em

- Gaza: 46.603 người chết, 102.929 người bị thương từ tháng 10/2023.

- Nga phóng 145 máy bay không người lái, con số cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh, trong 1 đêm vào Ukraine

- Nga đang huấn luyện lính đánh thuê từ Phi Châu, Cuba tới để chiến đấu chống lại Ukraine

- Cựu Tổng thống Jimmy Carter được đề cử Giải Grammy cho Bản thu âm Sách nói, Thuyết minh và Kể chuyện hay nhất

- 1 chiếc Boeing 787 của Hainan Airlines bốc cháy khi bay từ 1 sân bay Ý, tới TQ phải đổ xăng xuống biển để hạ cánh khẩn, tất cả hành khách an toàn

- Lãng mạn chết người: 1 nữ du khách Mỹ 31 tuổi bị giết khi đang đi nghỉ ở Hungary, thủ phạm là 1 nam du khách người Ireland

- Canada: cúm gia cầm H5 đầu tiên ở người

- Nhật Bản đang xây "con đường băng chuyền" khổng lồ từ Tokyo đến Osaka dài 515 kilômét để chở hàng

- Anh quốc: Có 17 người đã phải nhập viện sau khi hai chiếc xe hai tầng đâm nhau ở Manchester

- Washington: cặp vợ chồng đâm nhau, bắn và giết nhau tại nhà riêng, cậu con 11 tuổi đang chơi game ở phòng khác

- Quận Riverside: sau vài tiếng súng nổ, nhiều xe đụng nhau.

- HỎI 1: Chỉ 10 tới 20 phút thể dục/ngày sẽ giảm 10% cơ nguy bệnh tim? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em sinh non lớn lên gặp nhiều khó khăn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-10/11/2024) ⦿ ---- Một quan chức sân bay cho biết động cơ bên phải của một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Hainan Airlines đã bốc cháy ngay sau khi khởi hành từ sân bay Fiumicino của Rome. Chiếc máy bay đang trên đường đến Thâm Quyến, Trung Quốc thì xảy ra tai nạn. Các báo cáo trên X, trước đây là Twitter, tuyên bố rằng máy bay vẫn ở trên không trong khoảng 50 phút trước khi hạ cánh. Theo quan chức sân bay, phi công đã cố gắng đưa máy bay trở lại điểm khởi hành một cách an toàn sau khi xả nhiên liệu xuống biển. Tất cả hành khách đều được báo cáo là an toàn sau khi hạ cánh.

.

⦿ ---- Một nữ du khách người Mỹ 31 tuổi đã bị giết khi đang đi nghỉ ở Hungary, và một nam nghi phạm người Ireland 37 tuổi đã bị bắt hôm thứ Bảy. Nạn nhân, cô Mackenzie Michalski đến từ Portland, Oregon, được báo cáo mất tích vào ngày 5 tháng 11 sau khi cô được nhìn thấy lần cuối tại một hộp đêm ở trung tâm Budapest, theo AP. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra về người mất tích và xem lại đoạn phim an ninh từ các hộp đêm địa phương, nơi họ phát hiện Michalski đi cùng một người đàn ông sau đó được xác định là nghi phạm tại một số hộp đêm vào đêm cô mất tích. Người đàn ông đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 và bị cảnh sát thẩm vấn, sau đó đã thú nhận tội giết người.

.

Trước khi y thú nhận, gia đình và bạn bè của Michalski đã nỗ lực tìm kiếm cô, lập một nhóm trên Facebook để thu thập thông tin về tung tích của cô. Cha mẹ cô đã đến Hungary để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng trên đường đi đã biết rằng cô đã bị giết. Tại một buổi cầu nguyện dưới ánh nến ở Budapest vào tối thứ Bảy, cha của nạn nhân, Bill Michalski, nói với AP rằng ông "vẫn còn vô cùng xúc động" trước cái chết của con gái mình. "Không có lý do gì để điều này xảy ra", ông nói. "Tôi vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra... Tôi không biết mình có bao giờ hiểu được không nữa."

.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, một công dân Ireland, vào tối ngày 7 tháng 11. Các nhà điều tra cho biết Michalski và nghi phạm đã gặp nhau tại một hộp đêm và khiêu vũ trước khi rời đi đến căn hộ thuê của người đàn ông. Cảnh sát cho biết người đàn ông đã giết Michalski khi họ đang "quan hệ thân mật". Nghi phạm, được cảnh sát xác định bằng chữ viết tắt L.T.M., đã thú nhận hành vi giết người, nhưng nói rằng đó là một tai nạn. Cảnh sát cho biết anh ta đã cố gắng che giấu tội ác của mình bằng cách dọn dẹp căn hộ và giấu xác Michalski trong tủ quần áo trước khi mua một chiếc vali và đặt xác cô vào trong. Sau đó, y thuê một xe hơi và lái đến Hồ Balaton, cách Budapest khoảng 90 dặm về phía tây nam, nơi y vứt xác cô ở một khu rừng bên ngoài thị trấn Szigliget.

.

⦿ ---- Canada đã xác định trường hợp cúm gia cầm H5 đầu tiên được cho là ở người hôm thứ Bảy tại British Columbia. Theo các viên chức y tế, thiếu niên này có khả năng đã tiếp xúc với vi-rút thông qua tiếp xúc với chim hoặc động vật bị nhiễm bệnh. "Đây là một sự kiện hiếm gặp", Tiến sĩ Bonnie Henry, Cán bộ Y tế British Columbia cho biết. Đồng thời, Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Holland cũng xác nhận rủi ro công cộng thấp trong một tuyên bố được đăng trên X.

.

Cá nhân này hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện nhi trong khi tỉnh điều tra nguồn tiếp xúc và theo dõi những người tiếp xúc tiềm ẩn, mặc dù các viên chức nhấn mạnh rằng rủi ro đối với công chúng vẫn ở mức thấp.

.

⦿ ---- Ít nhất 20 người, bao gồm ba trẻ em, đã chết trong một cuộc tấn công của Israel vào làng Alamat, phía bắc thủ đô Beirut của Lebanon, Bộ Y tế Lebanon xác nhận vào Chủ Nhật. "Cuộc tấn công của kẻ thù Israel vào Almat ở quận Jbeil đã giết chết 20 người, bao gồm ba trẻ em và làm bị thương sáu người, theo số liệu cập nhật", Bộ này cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin rằng lực lượng Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhắm vào các địa điểm ở miền nam và miền đông Lebanon.

.

⦿ ---- Tổng số người chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 46.603, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong bản cập nhật mới nhất vào Chủ Nhật. Theo ước tính của bộ, số người bị thương ở vùng đất này hiện là 102.929.

.

Trong 24 giờ qua, thêm 51 người chết và 164 người bị thương sau khi lực lượng Israel "thực hiện ba vụ thảm sát", các cơ quan y tế tuyên bố. Ngoài ra, bộ này lưu ý rằng nhiều thương vong vẫn còn nằm dưới đống đổ nát.

.

⦿ ---- Quân đội Nga đã phóng 145 máy bay không người lái, con số cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine chỉ sau một đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trong một bài đăng trên X vào Chủ Nhật. Zelensky cho biết lực lượng Nga đã "sử dụng hơn 800 quả bom dẫn đường, khoảng 600 máy bay không người lái tấn công và gần 20 tên lửa các loại" trong suốt cả tuần, đồng thời nhấn mạnh rằng "không thể ngăn chặn nỗi kinh hoàng như vậy bằng lời nói. Nếu không có công lý, sẽ không có hòa bình lâu dài và Ukraine hoàn toàn sẽ là như thế."

.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 62 máy bay không người lái, sử dụng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động. Họ nói thêm rằng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, mặc dù các tòa nhà dân cư ở Odessa đã bị hư hại trong các cuộc tấn công.

.

⦿ ---- Nga đang huấn luyện lính đánh thuê để chiến đấu chống lại Ukraine tại bãi tập Kazachiy ở Crimea, vùng đất Ukraine mà Nga chiếm đóng từ 2014, theo phong trào du kích Atesh đưa tin vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11. Nằm ở Quận Gagarinsky của Sevastopol, bãi tập Kazachiy đang được sử dụng để chuẩn bị lính đánh thuê từ Châu Phi và Cuba, theo tin Atesh.

.

"Bãi tập thuộc về Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810. Thỉnh thoảng, xe tải quân sự được nhìn thấy đến, dỡ những người có ngoại hình không điển hình của cư dân địa phương", báo cáo của Atesh nêu rõ, trích dẫn lời các điệp viên của họ. Những người du kích cũng đưa tin rằng bãi tập Kazachiy thỉnh thoảng tổ chức các cuộc tập bắn cho thanh thiếu niên từ nhóm thanh niên quân sự hóa Yunarmiya. Atesh nhấn mạnh rằng những kẻ chiếm đóng Nga đang sử dụng trẻ em làm lá chắn sống để bảo vệ binh lính và lính đánh thuê của họ tại địa điểm này khỏi các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

.

.

Hồi tháng 10, có báo cáo cho biết công dân Cuba đã chiến đấu cùng lực lượng Nga, đặc biệt là ở Kherson Oblast. Các báo cáo cho biết nhiều người Cuba đã đồng ý chiến đấu chống lại Ukraine để được trả 200.000 rúp (khoảng 2.400 đô la) một tháng, một con số đáng kinh ngạc so với mức lương trung bình hàng tháng ở Cuba, chỉ là 17 đô la.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Jimmy Carter vẫn đang tạo nên lịch sử trong chuyến đi thứ 100 của ông quanh mặt trời. Sau khi thực hiện được ước mơ cuối cùng là bỏ phiếu cho Kamala Harris, mặc dù ông phải vào viện dưỡng lão, Carter cũng có thể trở thành người lớn tuổi nhất giành giải Grammy cho Bản thu âm Sách nói, Thuyết minh và Kể chuyện hay nhất (Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording). Ông đã là người lớn tuổi nhất được đề cử giải Grammy.

.

Carter, một người theo đạo Thiên chúa sùng đạo, được đề cử cho album tổng hợp các bài học trường Chủ Nhật (giảng đạo theo kinh Thánh) cuối cùng của ông tại Nhà thờ Baptist Maranatha ở Plains, Georgia, nơi ông đã giảng dạy trong nhiều thập niên. Mỗi bài học đều có phần đệm của một nhạc sĩ nổi tiếng, bao gồm Jon Batiste, Keb Mo, Leann Rimes và Darius Rucker.

.

Trong một tuyên bố được đăng trên X, Quỹ Carter gọi đề cử này là một "vinh dự". Rimes gọi Carter là lời nhắc nhở về cách "tình yêu của một người có thể tác động đến thế giới". Là người đã ba lần giành giải Grammy và được đề cử 10 lần, Carter sẽ cạnh tranh với các sách nói được thu âm bởi Dolly Parton, 78 tuổi và Barbra Streisand, 82 tuổi cùng nhiều nghệ sĩ khác tại Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 67 vào tháng 2 năm 2025.

.

⦿ ---- Bây giờ thì thấy rõ rồi: bà Harris thua vì đưa ra nhiều chính sách nhân đạo quá, như bênh vực người chuyển giới, cam kết mở lộ trình nhập tịch cho di dân lậu, giữ y tế ObamaCare bất kể gánh nặng ngâns ách, lại trí tuệ quá, khi nói chuyện trên trời dưới đất, như sẽ siết nạn hâm nóng toàn cầu, tăng năng lượng sạch thế là giá mọi thứ đều tăng... Gia đình Jorge Bazan đã sống ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico qua nhiều thế hệ và đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ kể từ khi ông còn nhớ. Năm nay, ông đã phá vỡ truyền thống gia đình và bỏ phiếu cho Donald Trump vì ông không tin tưởng vào các chính sách kinh tế của Đảng Dân chủ.

.

"Tôi nghĩ họ đã quên mất tầng lớp trung lưu", Bazan, người làm việc cho công ty tiện ích tại Rio Grande City, trụ sở của quận có nhiều người gốc Tây Ban Nha nhất cả nước, cho biết. "Mọi người đang phải chịu đựng ngay lúc này. Mọi thứ đều rất đắt đỏ". Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba đã chứng minh rõ ràng rằng Bazan không đơn độc trong quan điểm của mình.

.

Khu vực Nam Texas—kéo dài từ San Antonio đến Thung lũng Rio Grande—từ lâu đã là thành trì của đảng Dân chủ. Một sự trượt dốc về phía Trump hồi năm 2020 đã làm rung chuyển đảng Dân chủ ở khu vực chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha, nơi mà trong nhiều thập kỷ, đảng Cộng hòa hiếm khi bận tâm đến việc đưa ra ứng cử viên trong các cuộc đua địa phương. Tuy nhiên, ít đảng viên Dân chủ nào dự đoán sự sắp xếp lại đáng kể đã xảy ra vào thứ Ba, khi Trump đảo ngược một số quận dọc biên giới bao gồm Hidalgo và Cameron, hai quận đông dân nhất ở Thung lũng Rio Grande. Tại Quận Starr, nơi Bazan sinh sống, cử tri đã ủng hộ một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lần đầu tiên sau một thế kỷ.

.

Quận nông thôn chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha và tầng lớp lao động, với thu nhập hộ gia đình trung bình là 36.000 đô la, một trong những mức thấp nhất cả nước, đã mang lại cho Trump tỷ lệ chiến thắng cách biệt 16% so với Phó Tổng thống Kamala Harris. Khoảng 2 triệu cư dân sống ở điểm cực nam của Texas, giữa những vùng đất nông nghiệp rộng lớn và nhiều đặc vụ tiểu bang và liên bang tuần tra biên giới. Chiến thắng của Trump tại Thung lũng Rio Grande cho thấy rõ ràng rằng cử tri thuộc tầng lớp lao động trên toàn quốc đang chuyển sang Đảng Cộng hòa. Điều đó bao gồm các cử tri ở biên giới Texas, nơi nhiều đảng viên Dân chủ từ lâu đã lập luận rằng các biện pháp trấn áp nhập cư mà Trump hứa sẽ khiến cử tri mất hứng thú.

.

"Tôi luôn là một đảng viên Dân chủ suốt đời, nhưng tôi quyết định chuyển sang Đảng Cộng hòa với bối cảnh chính trị như hiện nay", Luis Meza, một cử tri 32 tuổi của Quận Starr cho biết. "Tôi cảm thấy rằng việc chuyển sang Đảng Cộng hòa là lựa chọn tốt hơn, đặc biệt là với các vấn đề về nhập cư và mọi thứ tương tự đang diễn ra".

.

Tại McAllen, Texas, Jose Luis Borrego, 37 tuổi, cho biết lạm phát và lời hứa về các hạn chế biên giới chặt chẽ hơn khiến anh bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lần đầu tiên. "Tôi muốn thấy sự thay đổi và đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Trump", anh nói, "Tôi sẽ không tự gọi mình là một đảng viên Cộng hòa".

.

Như thế, chúng ta thấy rằng, nếu bà Harris hứa rằng bà sẽ không can thiệp tất cả các ý tưởng độ lượng (như bảo vệ người chuyển giới, phá thai...) sẽ trao quyền tiểu bang, hứa đuổi hàng loạt di dân lậu bất kể họ đã ở Mỹ nhiều năm sau một ngưỡng thời gian, hứa chỉ cho xóa nợ sinh viên ở ngưỡng giảm thiểu, hứa cho cấm sách tùy quyền các học khu, và vân vân... thì có thể sẽ thắng cử. Nghĩa là, đi về mức giữa thì chắc ăn. Và dĩ nhiên, Dân Chủ cũng phải học đối thủ ở cách tung ra Fake News trên YouTube, podcast, radio, email...

.

⦿ ---- Lẽ ra bà Harris phải thắng ở 1 tiểu bang chiến trường đặc biệt, như ở Pennsylvania, Wisconsin, nơi đông người gốc Ukraine. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris có thể đã giành chiến thắng nếu tất cả người Ukraine ở tiểu bang Pennsylvania bỏ phiếu cho bà, theo Alexander Motyl, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers-Newark, nói với Radio NV vào ngày 7 tháng 11.

.

"Bạn hiểu mà, nếu một vài nghìn phiếu bầu ở Pennsylvania, Wisconsin hoặc một số tiểu bang khác dành cho [Đảng viên Dân chủ Kamala] Harris thay vì Trump, về nguyên tắc bà ấy có thể đã giành chiến thắng", Motyl nói.

.

"Trump thắng ở các tiểu bang này với khoảng 50-51% so với 49-50%. Vì vậy, nói về một chiến thắng đặc biệt nào đó là điều khó khăn. Và các cuộc thăm dò cho thấy gần đúng những gì đã xảy ra. Ngay cả khi nói đến những tiểu bang quan trọng đó, ở hầu hết các tiểu bang, chúng gần như ngang nhau. Hóa ra là Trump đã thắng. Một lần nữa, hãy giả sử rằng nếu tất cả người Ukraine ở Pennsylvania bỏ phiếu đồng thuận cho Harris, bà có thể đã giành chiến thắng. Nhưng họ đã chia rẽ, giống như người Ba Lan. Và đây ít nhất là một trong những lý do khiến ông ấy có thể giành chiến thắng ở tiểu bang này."

.

Nhà khoa học chính trị lưu ý rằng người Mỹ gốc Ukraine đã bỏ phiếu cho Trump vì họ có quan điểm bảo thủ. "Họ lo ngại rằng Harris quá tả, quá cấp tiến, ủng hộ một số quyền của người chuyển giới, v.v. Vì vậy, điều này khiến họ lo lắng", ông tuyên bố. Motyl cũng lưu ý rằng ông đã nói rằng người Ukraine có thể quyết định số phận của Pennsylvania, "nửa đùa nửa thật", nhưng "điều đó cũng đúng. Nếu khoảng X nghìn người Ukraine bỏ phiếu cho Harris, thì hoàn toàn có khả năng Pennsylvania sẽ thuộc về bà Harris. Bà Harris có thể mất các tiểu bang khác, nhưng ít nhất Pennsylvania vẫn có thể là tiểu bang của bà Harris."

.

⦿ ---- CISA: không hề có chuyện 20 triệu phiếu biến mất năm 2024. Khi Donald Trump thua cuộc tái tranh cử năm 2020, nhiều đảng viên Cộng hòa — bao gồm cả Trump — đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử tràn lan. Bây giờ, sau thất bại của Phó Tổng thống Kamala Harris năm 2024, một số người đã lên mạng xã hội để cáo buộc gian lận.

.

"Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho an ninh máy tính của Hải quân và NSA", Wayne Madsen, một nhà văn nổi tiếng với việc truyền bá các thuyết âm mưu, đã viết trong bài đăng trên Threads ngày 6 tháng 11. "Tôi bắt đầu tin rằng cuộc bầu cử của chúng ta đã bị tấn công ồ ạt giống như những gì đã xảy ra vài tuần trước tại Cộng hòa Georgia. Hãy nghĩ đến Elon Musk, StarLink, Peter Thiel, [Steve] Bannon, [Michael] Flynn và [Vladimir] Putin. 20 triệu phiếu bầu của đảng Dân chủ không tự biến mất".

.

Một người đăng bài khác đã ngăn cản Harris thừa nhận kết quả bầu cử, cũng cáo buộc những bất cập trong cuộc bầu cử. "Ít hơn 20 triệu phiếu bầu so với cuộc bầu cử trước? Nhiều hơn 14 triệu phiếu bầu cho Trump so với Harris? Trump và những người xung quanh ông ấy rất tự tin rằng Trump sẽ thắng cử”, bài đăng trên Threads ngày 6 tháng 11 viết. “Chúng ta cần một cuộc điều tra. Cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp”.

.

Các bài đăng trên Facebook, Instagram và Threads đã được gắn cờ (lagged) như một phần trong nỗ lực của Meta nhằm chống lại tin tức sai lệch và thông tin sai lệch trên Bảng tin của mình. Những tuyên bố này là không chính xác. Không có cáo buộc đáng tin cậy nào về gian lận bầu cử hoặc bằng chứng về số phiếu bầu đã biến mất trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

Vào ngày 6 tháng 11, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) Jen Easterly cho biết các quan chức bầu cử vẫn đang kiểm phiếu và không báo cáo bất kỳ sự cố nào về an ninh bầu cử bị xâm phạm. “Như chúng tôi đã nói nhiều lần, cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng ta chưa bao giờ an toàn hơn thế và cộng đồng bầu cử chưa bao giờ chuẩn bị tốt hơn để mang lại các cuộc bầu cử an toàn, bảo mật, tự do và công bằng cho người dân Hoa Kỳ”, Easterly cho biết. “Đây là những gì chúng tôi thấy ngày hôm qua trong quá trình thực hiện dân chủ một cách hòa bình và an toàn. Điều quan trọng là chúng tôi không có bằng chứng về bất kỳ hoạt động độc hại nào có tác động đáng kể đến an ninh hoặc tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng tôi”.

.

Tương tự như vậy, Ishan Mehta, giám đốc truyền thông và dân chủ tại Common Cause, một nhóm vận động công chúng, cho biết cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra an toàn, bảo mật và "khá suôn sẻ". Ông cho biết Common Cause có hàng nghìn tình nguyện viên ở tất cả 50 tiểu bang theo dõi cuộc bầu cử tại các điểm bỏ phiếu và trung tâm kiểm phiếu. Nhóm này cũng có một nhóm theo dõi các cuộc trò chuyện về việc bỏ phiếu trên mạng xã hội.

.

Vì lý do đó, Common Cause thường biết khi nào các vấn đề về bầu cử phát sinh — và những sự cố đó thường kết thúc bằng "một số loại lỗi của máy móc hoặc con người mà chúng tôi có hệ thống để sửa chữa", Mehta cho biết. Ông cho biết những sự trục trặc như vậy không có nghĩa là "cuộc bầu cử đã bị hack hoặc có bất kỳ hoạt động bất chính nào nhằm thay đổi phiếu bầu thực tế của bất kỳ người Mỹ nào".

.

Mehta cho biết "Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ phiếu bầu nào đã biến mất" hoặc các hoạt động gian lận khác trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông cũng cho biết ông không biết bằng chứng nào về các nỗ lực - chứ đừng nói đến những nỗ lực thành công - nhằm "hack" hoặc "đánh cắp" cuộc bầu cử. Ngay cả khi những nỗ lực như vậy xảy ra, chúng cũng sẽ thất bại, các chuyên gia cho biết.

.

Mehta cho biết: “Không có một ‘hack’ nào có thể thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử hoặc thay đổi tổng số phiếu bầu”. “Mỗi tiểu bang đều có hệ thống độc lập, không kết nối riêng” và các nhân viên bầu cử được đào tạo để điều hành các cuộc bầu cử và giải quyết mọi vấn đề phát sinh và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đó. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm 2024 vẫn đang được tính toán, nhưng các biến động không báo hiệu gian lận, các chuyên gia cho biết Các chuyên gia liên tục nói với PolitiFact rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng giảm theo từng cuộc bầu cử.

.

Paul Gronke, giáo sư khoa học chính trị tại Cao đẳng Reed, cho biết các yếu tố như sự nhiệt tình dành cho các ứng cử viên, nỗ lực vận động tranh cử và tính cạnh tranh của cuộc bầu cử đều ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. “Nếu kết quả cuối cùng cho thấy ứng cử viên Dân chủ tranh cử Tổng thống năm 2024 ít hơn 20 triệu phiếu so với năm 2020, điều đó cho thấy 20 triệu cử tri đã quyết định không bỏ phiếu, hoặc không đi bỏ phiếu hoặc có đi bỏ phiếu nhưng chỉ điền tên ứng cử viên địa phương và không ghi cho ứng cử viên Tổng Thống nào”, Gronke cho biết. “Đó là kết luận của câu chuyện”.

.

David Becker, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Trung tâm Đổi mới và Nghiên cứu Bầu cử (Center for Election Innovation and Research), một nhóm phi đảng phái làm việc với các viên chức bầu cử từ cả hai đảng phái chính trị để xây dựng lòng tin vào các cuộc bầu cử, cho biết việc phủ nhận bầu cử là phản dân chủ.

.

"Chúng ta sẽ biết toàn bộ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sau khi các tiểu bang xác nhận số phiếu bầu, trong vài tuần nữa", ông nói với PolitiFact. Becker chỉ ra dữ liệu từ Đại học Florida: "Chúng ta đang trên đà đạt được tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thứ hai hoặc thứ ba tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ khi những người 18 tuổi được trao quyền bỏ phiếu", ông nói.

.

Tính đến 4 giờ chiều ngày 7 tháng 11, Trump đã nhận được 72,8 triệu phiếu bầu và Harris nhận được khoảng 68 triệu phiếu bầu. Năm 2020, Trump đã nhận được 74,2 triệu phiếu bầu và Tổng thống Joe Biden nhận được 81,2 triệu phiếu bầu.

.

Phán quyết: Threads đăng bài cáo buộc gian lận bầu cử và nói rằng 20 triệu phiếu bầu của đảng Dân chủ đã "biến mất" trong bầu cử năm 2024. Các chuyên gia bầu cử và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng đã báo cáo không có bằng chứng nào về việc phiếu bầu biến mất hoặc gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng giảm từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác là bình thường. Những tuyên bố này là Sai!

.

⦿ ---- Trump cấm cửa 2 người Cộng Hòa: Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Bảy rằng cựu Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ không tham gia vào chính quyền của ông. Trong một tuyên bố trên Truth Social, Trump đã ca ngợi công việc trước đây của họ và thừa nhận những đóng góp của họ nhưng nói rõ rằng họ không nằm trong kế hoạch của ông trong tương lai. "Tôi sẽ không mời cựu Đại sứ Nikki Haley hoặc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia Chính quyền Trump, hiện đang trong quá trình thành lập", Trump tuyên bố.

.

⦿ ---- Donald Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang Arizona, giành được cả bảy tiểu bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm 2024 và đưa tiểu bang này trở lại phe Cộng hòa, CBC News và CNN dự đoán vào cuối ngày thứ Bảy. Kết quả này kết thúc cuộc kiểm phiếu với việc Trump giành được 312 phiếu Đại cử tri đoàn, trong khi Kamala Harris giành được 226 phiếu.

.

Với 11 phiếu của Arizona, chiến thắng của Trump thể hiện sự thay đổi đáng kể ở một tiểu bang có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ trong những năm gần đây, với nhiều chức vụ toàn tiểu bang do đảng Dân chủ nắm giữ.

.

Chiến dịch của Trump tại Arizona tập trung vào an ninh biên giới và nhập cư, cam kết trục xuất hàng loạt và ủng hộ 10.000 nhân viên biên giới mới. Arizona là tiểu bang thứ sáu mà Trump đã đảo ngược chiến thắng của Biden tại Đại cử tri đoàn vào năm 2020. Các tiểu bang khác mà Biden giành chiến thắng và Trump giành chiến thắng trong năm nay là Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin và North Carolina.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ sự đồng tình với cách miêu tả gần đây của Donald Trump về Hoa Kỳ là một "xã hội bệnh hoạn" sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. "Chúng ta phải công nhận Trump xứng đáng với điều đó. Ông ấy công khai thừa nhận xã hội Hoa Kỳ là bệnh hoạn", Zakharova tuyên bố. Bà mô tả sự thay đổi này là sự phản ánh "thực tế hơn" về những thách thức nội bộ của quốc gia, nhấn mạnh rằng Nga vẫn phải hợp tác với Hoa Kỳ bất chấp căng thẳng gia tăng. Zakharova cũng chỉ ra "Nỗi sợ Nga" đang gia tăng ở Hoa Kỳ, mô tả nó như một phần trong "triết lý chung" của quốc gia này.

.

⦿ ---- Trump không thắng cử, nhưng Tin vịt thắng cử. Các nhà lãnh đạo và đảng đương nhiệm trên toàn thế giới đã bị đánh bại hoặc đa số của họ bị giảm đi, trong một 'hiệu ứng cực đoan hóa' toàn cầu vẫn còn tồn tại từ nền kinh tế Covid. Trên khắp quang phổ chính trị, cử tri đã trừng phạt các đảng đương nhiệm ở Nhật Bản, Nam Phi, Ý, Áo, Anh, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, New Zealand, Bỉ, Bồ Đào Nha và Hoà Lan. Như Matthew Yglesias đã viết cho New York Times, "bất cứ nơi nào bạn nhìn vào thế giới của các nền dân chủ giàu có, điều chính xác tương tự đang xảy ra: Đảng đương nhiệm đang thua và thường thua rất thảm hại".

.

Như một liều thuốc chữa lành, điều này có vẻ mỏng manh. Rốt cuộc, các quốc gia khác không có người tương đương với Trump (ngoại trừ có lẽ Netanyahu, người có chiến tranh giúp ông ta giữ chức vụ và Putin, người có cuộc bầu cử là một trò đùa). Người Mỹ dường như đã chấp nhận Trump, một kẻ rao bán bạo lực chính trị và lòng căm thù, kẻ đã cố gắng lật đổ cuộc bầu cử gần đây nhất. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn thế. Những người ủng hộ Trump ở Hoa Kỳ tiêu thụ nhiều tuyên truyền cánh hữu hơn phần còn lại của đất nước, điều đó có nghĩa là họ không được thông báo về các kế hoạch nham hiểm của Trump, hoặc Fox News và Musk đã thành công trong việc hù dọa họ bằng vòi rồng thông tin sai lệch.

.

Luật Tu chính án thứ nhất cần phải bắt kịp với bối cảnh truyền thông đã thay đổi. Mặt trái của tự do ngôn luận là công chúng đọc và nghe tin vịt. Đây chính xác là điều mà Musk, Murdoch, Putin và các thế lực gây bất ổn trên khắp thế giới đang trông cậy vào. Những kẻ phá hoại trong nước đang biến Tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ thành vũ khí để loại bỏ nó để những nhà tài phiệt tài trợ cho chúng có thể khoan dầu tự do, bán súng tự do, gây ô nhiễm và lừa đảo người tiêu dùng Hoa Kỳ mà không bị trừng phạt.

.

Thông tin sai lệch (disinformation) được vũ khí hóa cuối cùng sẽ giết chết Tu chính án thứ nhất, mà Tòa án Tối cao đã công nhận vào năm 1969 khi chấp thuận Học thuyết Công bằng ( Fairness Doctrine) và yêu cầu tính chính xác trong phương tiện truyền thông. Ngay cả trong chính trị, vai trò cơ bản của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận là thúc đẩy các ý tưởng miễn phí, chứ không phải để bảo vệ độc quyền của một nhà xuất bản bất chính.Musk, Fox và Putin lan truyền thông tin sai lệch về bầu cử tràn lan. Elon Musk là một kẻ phát tán thông tin sai lệch siêu hạng, người đã sử dụng Twitter/X để khuếch đại những lời nói dối trắng trợn chống lại Harris cho 200 triệu người theo dõi của mình. Fox là một mạng lưới nói dối từng tự thú nhận (và bồi thường gần 800 triệu đô cho Dominion), một mạng lưới có phạm vi tiếp cận toàn quốc gần bằng Musk. Nga cũng phát tán thông tin sai lệch để có lợi cho Trump, phát tán video giả mạo và thông cáo báo chí liên quan đến bầu cử trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm cả trò lừa bịp mạo danh các quan chức FBI để dọa mọi người tránh xa các cuộc bỏ phiếu.Thực tế, Trump đã không thắng cuộc bầu cử này. Nhưng Thông tin sai lệch đã thắng phiếu, chứng minh rằng những người đàn ông giàu nhất thế giới, tài trợ cho thông tin sai lệch, sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì để khai từ các luật kinh doanh và mức thuế của chính phủ, hoặc để đánh bại chính nền dân chủ.Hoa Kỳ là một quốc gia đã bị lừa dối. Bởi Fox, bởi Nga, bởi Elon Musk. Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, phục hồi sau Covid tốt hơn bất kỳ nền kinh tế tiên tiến nào khác, tỷ lệ thất nghiệp thấp và thị trường chứng khoán của Biden đạt nhiều kỷ lục hơn của Trump, nhưng Fox, Musk và Nga đã thuyết phục một nửa đất nước rằng Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm về kinh tế. Theo cuộc khảo sát toàn diện của AP VoteCast và các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri khác, hầu hết cử tri tập trung vào nền kinh tế 'sụp đổ' và họ đã ủng hộ Trump.Mặc dù đúng là kế hoạch cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Biden đã tạm thời làm trầm trọng thêm lạm phát lên tới 3 điểm phần trăm, nhưng nó cũng thúc đẩy sự trở lại đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ sau Covid. Các nhà kinh tế đã quan sát thấy rằng khoảng cách giữa nhận thức tích cực của cử tri về sức khỏe tài chính của chính họ, so với nhận thức tiêu cực của họ về sức khỏe kinh tế của đất nước, chủ yếu được giải thích bởi những gì họ được truyền thông đưa tin.Những người đàn ông giàu nhất thế giới đã mua cuộc bầu cử. Trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử, Elon Musk đã tổ chức các cuộc họp thị trấn trên khắp các tiểu bang chiến trường và quảng bá một "cuộc xổ số" gian lận thực chất không phải là xổ số, tặng 1 triệu đô la mỗi ngày để quảng bá cho Trump. Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, cho biết ông và America PAC của mình, được tài trợ bằng 118 triệu đô la tiền của chính ông, sẽ "tiếp tục sau cuộc bầu cử này và chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và bất kỳ cuộc bầu cử trung gian nào". Chúng ta hãy cùng chờ xem.Việc Musk và Fox sẵn sàng lách luật cho thấy thành quả của một chiến dịch đe dọa của các Bộ trưởng Tư pháp và nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa được thiết kế để buộc các phương tiện truyền thông xã hội phải đưa tin sai sự thật và ngôn từ kích động thù địch. Những thế lực đen tối này sẽ phản đối mọi nỗ lực áp đặt sự công bằng trong phạm vi đưa tin về chính trị của phương tiện truyền thông, bởi vì, hiện tại, họ được hưởng lợi về mặt chính trị từ những lời nói dối. Nhưng sẽ đến một ngày khi mục tiêu của họ trái ngược với Trump/Musk, và ngay cả họ, những người được các tòa án liên bang giáo dục, sẽ thấy được giá trị trong việc bảo vệ sự thật. Bải vừa dịch sơ lược là của nhà văn Sabrina Haake.⦿ ---- Chuyến trở lại Bạch Ốc của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ rất gập ghềnh vì ông chưa cam kết tránh xung đột lợi ích, cùng với những lo ngại về đạo đức khác, trong khi tại nhiệm. Tờ New York Times đưa tin rằng nhóm chuyển giao của Trump đã bỏ lỡ thời hạn ngày 1 tháng 10/2024 để nộp kế hoạch đạo đức theo Đạo luật chuyển giao tổng thống (Presidential Transition Act). Hơn nữa, NYT đưa tin rằng nhóm chuyển giao được tập hợp của Trump đã từ chối tham gia vào quá trình chuyển giao đã được thiết lập, thường bắt đầu từ nhiều tháng trước cuộc bầu cử.Nhóm này cũng đã bỏ lỡ nhiều thời hạn ký kết các thỏa thuận bắt buộc để tham gia các cuộc họp an ninh quốc gia và tiếp cận các cơ quan liên bang. "Mặc dù lập kế hoạch chuyển giao là hoạt động riêng tư, nhưng nó có liên quan sâu sắc đến hoạt động của chính phủ chúng ta và việc quản lý các nguồn lực công", Max Stier, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Đối tác vì Dịch vụ Công, cho biết. Nhóm phi đảng phái này hỗ trợ các ứng cử viên tổng thống trong quá trình chuyển giao thông qua Trung tâm Chuyển giao tổng thống.Stier nói thêm, "Việc tránh xung đột lợi ích và việc xuất hiện xung đột lợi ích là rất quan trọng đối với nhiệm vụ đó". Trump chính là lý do khiến Quốc hội sửa đổi luật Đạo luật Chuyển giao Tổng thống năm 2019, yêu cầu các ứng cử viên phải đăng một kế hoạch đạo đức với "thông tin về cách các ứng cử viên tổng thống đủ điều kiện sẽ giải quyết xung đột lợi ích của riêng họ trong nhiệm kỳ tổng thống".Mặc dù ban lãnh đạo chuyển giao của Trump đã soạn thảo một bộ quy tắc đạo đức và tuyên bố để quản lý đội ngũ nhân viên của mình, NYT đưa tin rằng kế hoạch của Trump không được đưa vào. Có vẻ như Trump cố 1y không tuân thủ đạo luật chuyển giao này.⦿ ---- Một ngày sau Ngày Bầu Cử: Theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, tài sản của 10 người giàu nhất thế giới cũng tăng vọt lên mức kỷ lục. Người kiếm được nhiều tiền nhất là Elon Musk, người giàu nhất thế giới và là một trong những người ủng hộ Trump nhiệt thành và thẳng thắn nhất, với khối tài sản tăng 26,5 tỷ đô la lên 290 tỷ đô la hôm thứ Tư, theo Bloomberg. Tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã tăng 7,1 tỷ đô la một tuần sau khi bảo vệ quyết định không ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris của Washington Post. Đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, một người ủng hộ Trump khác, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng 5,5 tỷ đô la hôm thứ Tư.Những người kiếm được nhiều tiền khác bao gồm cựu giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates và Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành Google Larry Page và Sergey Brin và Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett. Mặc dù không có tỷ phú nào trong số những người này ủng hộ một ứng cử viên nào trong năm nay, nhưng họ đã từng lên tiếng ủng hộ các ứng cử viên và mục đích của đảng Dân chủ trong quá khứ. Tổng cộng, 10 người giàu nhất đã kiếm được 64 tỷ đô la.Bloomberg lưu ý rằng đây là "mức tăng hàng ngày lớn nhất" về tài sản mà họ thấy kể từ khi chỉ số này bắt đầu vào năm 2012. Thị trường đã tăng giá vào thứ Tư khi cuộc bầu cử kết thúc nhanh chóng và với kỳ vọng rằng Trump sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về bãi bỏ quy định và các luật và chính sách có lợi cho doanh nghiệp khác mà các nhà đầu tư tin rằng có thể mang lại lợi ích cho thị trường chứng khoán nói chung — đặc biệt là các tỷ phú nắm giữ phần lớn tài sản của thế giới.Michael Block, giám đốc điều hành tại AgentSmyth cho biết: "Có một nhận thức lớn về chế độ thân thiện với doanh nghiệp, thân thiện với thuế đang được áp dụng, đặc biệt là khi họ giành chiến thắng tại Thượng viện".Chủ sở hữu Truth Social Trump Media & Technology Group, công ty truyền thông xã hội của Trump, cũng đã kiếm được tiền khi giá cổ phiếu tăng vọt sau khi CNN và các phương tiện truyền thông khác dự đoán Trump sẽ thắng. Cổ phiếu đã tăng tới 35% tại một thời điểm trước khi giảm xuống.Trump là cổ đông chi phối trong công ty truyền thông xã hội bảo thủ này, công ty có doanh thu ít ỏi và đang thua lỗ. 114,75 triệu cổ phiếu của tổng thống đắc cử có giá trị khoảng 5,3 tỷ đô la trong thời gian ngắn dựa trên mức tăng ban đầu, tăng từ 3,9 tỷ đô la khi giao dịch kết thúc vào Ngày bầu cử.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm kiêm người kế nhiệm Donald Trump sẽ gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào thứ Tư, Bạch Ốc thông báo hôm thứ Bảy. Theo tuyên bố do Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre chấp bút, cuộc gặp sẽ diễn ra lúc 11:00 sáng theo giờ miền Đông và được tổ chức theo lời mời của Biden. "Chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin chi tiết sau", Jean-Pierre kết luận.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định hôm thứ Bảy rằng đất nước ông không dàn dựng một vụ ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Bây giờ, với một cuộc bầu cử khác, một kịch bản mới được dựng lên với cùng mục tiêu: vì kẻ giết người không tồn tại trong thực tế, các biên kịch được đưa vào để sản xuất một bộ phim hài hạng ba. Ai có thể tin rằng một kẻ ám sát được cho là NGỒI Ở IRAN và nói chuyện trực tuyến với FBI [Cục Điều tra Liên bang]?!" nhà ngoại giao này đã tweet. Ông nhấn mạnh rằng Tehran tôn trọng sự lựa chọn bầu cử của công dân Hoa Kỳ và sẵn sàng đối thoại, nhấn mạnh rằng "Iran KHÔNG theo đuổi vũ khí hạt nhân, chấm hết."

.

Đầu tuần này, FBI được cho là đã buộc tội Farjad Shakeri nhận chỉ thị từ Iran để cố gắng ám sát Trump trong một nỗ lực không thành hiện thực. Sau đó, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc, mô tả chúng là "âm mưu độc hại do các nhóm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống Iran dàn dựng."

.

⦿ ---- Một nhân viên của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã bị sa thải sau khi chỉ thị cho một nhóm cứu trợ thiên tai "tránh những ngôi nhà quảng cáo" cho Donald Trump. Đội cứu trợ đã đi vận động ở Florida vào ngày 27 tháng 10 sau cơn bão Milton, Quản trị viên FEMA Deanne Criswell cho biết hôm thứ Bảy. Bà gọi hành vi của cựu nhân viên này là "đáng chê trách", trước khi nói thêm rằng "kiểu hành vi và hành động này sẽ không được dung thứ tại FEMA và chúng tôi sẽ buộc mọi người phải chịu trách nhiệm nếu họ vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử này".

.

Criswell đã giải quyết vụ việc trong một loạt bài đăng trên X hôm Thứ Bảy, trong đó bà nhắc lại rằng "Đây là hành vi vi phạm rõ ràng các giá trị và nguyên tắc cốt lõi của FEMA nhằm giúp đỡ mọi người bất kể khuynh hướng chính trị của họ". Một phát ngôn viên cho biết cơ quan này đang điều tra xem nhóm cứu trợ nói trên đã bỏ qua bao nhiêu ngôi nhà.

.

Và hôm thứ Sáu, một nhóm mới đã được triển khai để kết nối với những cư dân có thể chưa được tiếp cận. Cùng ngày hôm đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức tiểu bang điều tra "hành vi vũ khí hóa trắng trợn của các nhà hoạt động đảng phái trong bộ máy quan liêu liên bang", đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

⦿ ---- Mặc dù đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu tuần này, Donald Trump vẫn chưa ngừng chọc quê đảng Dân chủ. Tổng thống đắc cử đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social, vào thứ Bảy để suy đoán về quỹ vận động tranh cử của đảng. "Tôi rất ngạc nhiên khi đảng Dân chủ, những người đã chiến đấu hết mình và dũng cảm trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, gây quỹ được số tiền kỷ lục, lại không còn nhiều tiền nữa", Trump viết. Tuyên bố của Trump dường như ám chỉ đến báo cáo của tờ New York Times rằng chiến dịch của Kamala Harris đã gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la.

.

"Bây giờ họ đang bị các nhà cung cấp và những người khác vắt kiệt. Bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp họ trong giai đoạn khó khăn này, tôi thực sự khuyên chúng ta, với tư cách là một Đảng và vì SỰ ĐOÀN KẾT vô cùng cần thiết, hãy làm", ông nói thêm trước khi khoe khoang rằng chiến dịch của ông "còn rất nhiều tiền nữa".

.

Bình luận của Trump vào thứ Bảy được đưa ra sau khi Christopher Cadelago của Politico đưa tin trên X hôm Thứ Tư rằng chiến dịch của Harris thấy mình mắc nợ 20 triệu đô la sau thất bại của bà. Trong khi chiến dịch tranh cử của Harris không bình luận khi được liên lạc về khoản nợ được cho là, Lindy Li, từ Ủy ban Tài chính Quốc gia của DNC, đã gọi chiến dịch này là "thảm họa trị giá 1 tỷ đô la" trong chương trình Fox & Friends Weekend hôm thứ Bảy.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp có kế hoạch tập trung vào việc bắt giữ những kẻ bạo loạn "hung hăng nhất" vào ngày 6 tháng 1/2021 — đặc biệt là những kẻ đã thực hiện hành vi tấn công trọng tội vào các nhân viên thực thi pháp luật nhưng vẫn chưa bị bắt — trong 72 ngày còn lại trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Bạch Ốc, một viên chức thực thi pháp luật nói với NBC News tuần này.

.

Trump dự kiến sẽ chấm dứt cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 và tuyên bố ông sẽ "hoàn toàn" ân xá cho một số, nếu không muốn nói là tất cả, những người ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày hôm đó, gọi họ là "chiến binh", "những người yêu nước không thể tin được", tù nhân chính trị và "con tin". Một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về những kẻ bạo loạn nào mà Trump sẽ cân nhắc ân xá, mặc dù trước đó chiến dịch đã nói rằng ông sẽ ân xá cho những bị cáo vào ngày 6 tháng 1 "trên cơ sở từng trường hợp cụ thể khi ông trở lại Bạch Ốc".

.

Tổng thống Donald Trump khi đó đến phát biểu trước những người ủng hộ từ The Ellipse gần Bạch Ốc, tại Washington, DC, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Với chiến thắng bầu cử ngoạn mục của Trump, các công tố viên liên bang tại Ban bao vây Điện Capitol của Bộ Tư pháp đã nhận được hướng dẫn trong tuần này về cách tiến hành các vụ án đang chờ xử lý ngày 6 tháng 1/2021, NBC News đã biết, bao gồm chỉ thị chống lại bất kỳ yêu cầu trì hoãn nào của bị cáo vào ngày 6 tháng 1. Các công tố viên được hướng dẫn lập luận rằng có lợi ích xã hội trong việc thực thi công lý nhanh chóng và các vụ án này nên được xử lý theo trình tự thông thường.

.

Đối với các vụ bắt giữ mới, viên chức thực thi pháp luật cho biết, các công tố viên sẽ "tập trung vào các hành vi và vụ án nghiêm trọng nhất cho đến khi chính quyền kết thúc". Có khả năng sẽ không có thêm bất kỳ vụ bắt giữ nào đối với các bị cáo phạm tội nhẹ vào ngày 6 tháng 1 — chẳng hạn như những người đã vào Điện Capitol nhưng không tấn công lực lượng thực thi pháp luật — trừ khi một thẩm phán đã ký vào các vụ án đó, nhưng các vụ án tấn công trọng tội sẽ được tiến hành, viên chức này cho biết.

.

Các thám tử trực tuyến đã hỗ trợ FBI trong hàng trăm vụ bắt giữ những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol cho biết với NBC News rằng họ đã xác định và nộp bằng chứng cho cơ quan này về 75 người hiện đang bị đưa lên trang web Bạo lực Điện Capitol của FBI và bị dán nhãn là bị truy nã vì tội tấn công cảnh sát liên bang hoặc tấn công phương tiện truyền thông, cả hai đều là trọng tội.

.

Cho đến nay, FBI đã bắt giữ hơn 1.560 bị cáo bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021. Các công tố viên đã thực hiện hơn 1.100 bản án và hơn 600 bị cáo đã nhận các bản án tù giam từ nhiều ngày trong tù đến 22 năm trong nhà tù liên bang.

.

Tuần này, một kẻ bạo loạn đã tấn công các cảnh sát và đập vỡ cửa sổ Sảnh của Chủ tịch Hạ viện ngay trước khi một kẻ bạo loạn khác bị bắn — và sau đó trở thành mục tiêu của một thuyết âm mưu cho rằng anh ta là người cung cấp thông tin cho liên bang — đã bị kết án tám năm tù liên bang.

.

⦿ ---- Một phong trào đang tin rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thay mặt Thiên Chúa để đấu tranh tâm linh chống lại các thế lực ma quỷ bên trong Hoa Kỳ. Bản thân Trump đã tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 6 tháng 11 năm 2024 rằng lý do "Chúa tha mạng cho tôi" là để "khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ". Thực tế đang có nhiều phong trào tôn giáo khác nhau nhằm định hình và kiểm soát xã hội Hoa Kỳ. Một trong số đó là Phong trào Cải cách Tông đồ Mới (New Apostolic Reformation), hay NAR, những người theo phong trào này tin rằng họ đang tiến hành một cuộc chiến tâm linh để giành quyền kiểm soát Hoa Kỳ. NAR là một nhánh của chủ nghĩa truyền bá Tin lành Cơ đốc.

.

Những người ủng hộ NAR tuyên bố rằng họ nhận được sự hướng dẫn của Chúa trong việc tái thiết xã hội hiện đại dựa trên các tín ngưỡng tâm linh của Cơ đốc giáo. Vào năm 2015, ước tính có khoảng 3 triệu người Mỹ trưởng thành đã đến các nhà thờ công khai là một phần của NAR. Một số học giả ước tính rằng số lượng tín đồ NAR tích cực có thể lớn hơn, vì phong trào này có thể bao gồm các thành viên của các nhà thờ Tin lành Cơ đốc không liên kết trực tiếp với phong trào NAR.

.

Niềm tin cốt lõi của NAR là niềm tin rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo Cơ đốc giáo nên là nguồn chính của thẩm quyền văn hóa và chính trị ở Hoa Kỳ. Những người ủng hộ NAR lập luận rằng các nhà lãnh đạo được chọn nhận được sự mặc khải trực tiếp từ Chúa, hướng dẫn định hướng của các nhà thờ và chiến đấu chống lại các thế lực ma quỷ, mà họ tin rằng làm tha hóa hành vi của các cá nhân và quốc gia.

.

NAR ủng hộ một cấu trúc phân cấp trong đó các nhà lãnh đạo tôn giáo và các đồng minh chính trị của họ nắm giữ quyền lực trong xã hội. Họ tin vào "Lệnh Bảy Núi" (The Seven Mountains Mandate), một cách để thể hiện sự kiểm soát của Cơ đốc giáo đối với xã hội thông qua một chiến lược mà Cơ đốc giáo nên thâm nhập, gây ảnh hưởng và cuối cùng là kiểm soát bảy lĩnh vực chính trong xã hội - kinh doanh, chính phủ, phương tiện truyền thông, nghệ thuật và giải trí, giáo dục, gia đình và tôn giáo - để mang lại sự chuyển đổi văn hóa.

.

Bằng cách làm như vậy, những người ủng hộ NAR tin rằng họ có thể thiết lập một hình thức thuần túy và chân thực về những gì họ tin là một xã hội được cai trị bởi sự hướng dẫn của Chúa và tuân thủ chặt chẽ các ý tưởng trong Kinh thánh. Nghĩa là, nguyên tắc nhà thờ tách rời nhà nước phải bị xóa bỏ, hay ít nhất phải xóa mờ, để sẽ Ki tô hóa xã hội.

.

Lance Wallnau, một tác giả, diễn giả, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và cố vấn Cơ đốc giáo nổi tiếng liên kết với NAR, đã thúc đẩy ý tưởng rằng sự tham gia như vậy, nơi các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo NAR nắm giữ quyền lực thông qua một chính phủ gắn liền với ý muốn của Chúa là điều cần thiết để thúc đẩy sự chuyển đổi xã hội. Wallnau là người ủng hộ mạnh mẽ Trump, coi ông là một nhân vật quan trọng trong tầm nhìn của NAR.

.

Trump được Chúa chỉ định: Nhiều nhà lãnh đạo và người theo NAR ủng hộ Trump, coi ông là một nhân vật được Chúa chỉ định, người sẽ tạo điều kiện cho các mục tiêu tái thiết xã hội của NAR, tin rằng ông được Chúa chọn để hoàn thành một sứ mệnh tiên tri.

.

Họ định vị Trump là một chiến binh chống lại cái gọi là "nhà nước ngầm" do ma quỷ kiểm soát - và do đó bị tha hóa - phù hợp với sự nhấn mạnh của NAR về chiến tranh tâm linh và sự thống trị văn hóa như được nêu trong nhiệm vụ "Bảy ngọn núi". Các nhà lãnh đạo NAR đã tuân theo sự hiểu biết của Trump về một chính phủ tham nhũng.

.

NAR đã dẫn đầu một cuộc biểu tình tôn thờ "Một triệu phụ nữ" vào ngày 12 tháng 10/2024, tại Washington, D.C., trong đó những người tổ chức tìm cách khuyến khích 1 triệu phụ nữ theo NAR đến cầu nguyện, phản đối và ủng hộ chiến dịch của Trump. Sự kiện này được quảng bá là "khoảnh khắc cuối cùng" để cứu đất nước bằng cách giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tư cách là nhà vô địch chống lại các thế lực đen tối, quỷ dữ.

.

Một số chính trị gia, nhà lập pháp và thành viên tư pháp nổi tiếng, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito, đã treo lá cờ "Kêu gọi Thiên đường" (Appeal to Heaven) của NAR.

.

Đối với những người theo đạo Tin lành NAR, cuộc bầu cử tổng thống được diễn giải thông qua một bài diễn văn về ngày tận thế của Cơ đốc giáo. Trong bài biện luận này, một ứng cử viên là một thế lực vì điều tốt, một chiến binh của Chúa - tức là Trump - và ứng cử viên còn lại do các thế lực ma quỷ như Harris lãnh đạo. Chiến thắng năm 2024 của Trump được coi là thời điểm quan trọng của cuộc chiến tâm linh, nơi các thế lực của Chúa đánh bại các thế lực của cái ác.

.

Mặc dù ngày càng phổ biến, NAR phải đối mặt với sự chỉ trích đáng kể. Nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo chính thống cho rằng giáo lý của phong trào này đi chệch khỏi giáo lý chính thống của Cơ đốc giáo truyền thống. Những người chỉ trích nhấn mạnh đến việc lạm dụng quyền lực của những người tuyên bố rằng Chúa đang chỉ đạo hành động của họ và khả năng lạm dụng quyền lực của những người tự nhận mình là tông đồ. Việc ủng hộ Trump làm dấy lên mối lo ngại về việc pha trộn đức tin Tin lành và tham vọng chính trị.

.

Những người chỉ trích cho rằng sự ủng hộ của NAR đối với Trump đã làm tổn hại đến tính toàn vẹn của phúc âm, ưu tiên quyền lực chính trị hơn tính toàn vẹn về mặt tinh thần. Các sự kiện xung quanh vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã làm phức tạp thêm mối quan hệ này, phơi bày những nguy cơ tiềm ẩn của việc kết hợp niềm tin tôn giáo với chính trị đảng phái.

.

Hơn nữa, việc NAR nhấn mạnh vào chiến tranh tâm linh và ý tưởng kiểm soát xã hội đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhóm Cơ đốc giáo khác về khả năng nuôi dưỡng tâm lý "chúng ta chống lại họ", dẫn đến sự phân cực gia tăng trong xã hội. Phong trào Cải cách Tông đồ Mới đại diện cho một sự phát triển đáng kể, kết hợp các hoạt động có sức lôi cuốn với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào chính trị và chuyển đổi văn hóa. Bản tin vừa dịch là từ báo The Conversation.

.

⦿ ---- Nhật Bản đang xây dựng một "con đường băng chuyền" khổng lồ từ Tokyo đến Osaka để vận chuyển hàng hóa, theo báo cáo của Guardian. Dự kiến dài 320 dặm (515 kilômét): Theo AP, hành lang vận tải sẽ dài 320 dặm từ thủ đô đến Osaka trên mặt đất, ở giữa đường cao tốc. Nghĩa là, xe hơi sẽ di chuyển ở hai bên của hành lang. Hành lang này sẽ vận chuyển các container có kích thước bằng một tủ quần áo tiêu chuẩn, chứa đầy hàng hóa.

.

Khi nào: Các đợt chạy thử đầu tiên dự kiến bắt đầu vào năm 2027. Nếu mọi việc suôn sẻ, thử nghiệm sẽ được mở rộng sang các thành phố khác. Lý do: Nói một cách ngắn gọn, đó là nhân khẩu học. Theo Business Insider, Nhật Bản đang "cực kỳ" thiếu tài xế xe tải và tình trạng này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn khi dân số trong độ tuổi lao động của quốc gia này già đi. Điều này xảy ra khi các đơn đặt hàng trực tuyến cho mọi thứ trên đời tiếp tục tăng vọt. Yuri Endo thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch cho biết: "Chúng ta cần phải đổi mới cách tiếp cận đường bộ". Dự án cũng nên cắt giảm lượng khí thải carbon, ông nói thêm.

.

Nơi khác: Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất đang lập kế hoạch cho một dự án như vậy, Fast Company lưu ý, nơi nêu chi tiết các tuyến đường băng chuyền tiềm năng cho hàng hóa ở Thụy Sĩ, Trung Quốc và Hoà Lan. Một điểm khác biệt là chúng sẽ nằm dưới lòng đất.

.

Một quan điểm: "Nếu bạn nghĩ về điều đó, điều đó có lý", Kyle Phillippi viết trên Vice. "Tự động hóa giúp mọi thứ nhanh hơn, phải không? Hãy tính đến tình trạng thiếu giao thông và tình trạng chậm trễ thường gặp mà người lái xe gặp phải, và không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này đang hướng tới việc sử dụng kế hoạch này làm giải pháp của mình". Hãy mong đợi Amazon sẽ theo dõi chặt chẽ.

.

⦿ ---- Anh quốc: Có 17 người đã phải nhập viện sau khi hai chiếc xe hai tầng đâm nhau ở Manchester, mặc dù không có ai bị thương nghiêm trọng, theo Dịch vụ xe cứu thương Tây Bắc tuyên bố vào thứ Bảy. Tai nạn xảy ra trên Đường Rochdale vào khoảng 8:34 sáng giờ địa phương. Ban đầu, có thông tin cho biết 13 người đã được đưa đến các bệnh viện của thành phố.

.

⦿ ---- Trong khi một cặp vợ chồng đâm, bắn và cuối cùng giết nhau tại nhà riêng ở tiểu bang Washington vào lễ Halloween, cậu con trai 11 tuổi của họ đang chơi trò chơi điện tử trong một căn phòng khác trong nhà, không hề hay biết về vụ bạo lực. Theo báo cáo của cảnh sát về vụ việc, cậu bé đang đeo tai nghe và không nhận ra chuyện gì đã xảy ra cho đến khi phát hiện ra thi thể của cha mẹ mình, Juan Antonio Alvarado Saenz, 38 tuổi và Cecilia Robles Ochoa, 39 tuổi. .

Mặc dù cảnh sát không thể xác định được ai là kẻ gây hấn chính trong cuộc xung đột, nhưng họ cho biết ông Alvarado Saenz đã chết vì nhiều vết đâm vào ngực, trong khi bà Robles Ochoa vừa bị bắn vừa bị đâm. Khi phát hiện ra thi thể, cậu bé đã gọi 911, nhưng cả hai người lớn đều tử vong vì vết thương của mình. Không có ai khác ở trong nhà vào thời điểm đó. Cảnh sát địa phương cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy cặp đôi "có vấn đề về mối quan hệ và có ý định chia tay" trước vụ giết nhau kinh hoàng.

.

⦿ ---- Quận Riverside: sau vài tiếng súng nổ, nhiều xe đụng nhau. Một phần của Đường cao tốc 215 đã bị đóng cửa qua đêm gần UC Riverside sau một vụ va chạm nhiều xe. Theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California, vụ này được báo cáo vào lúc gần 2 giờ sáng thứ Bảy ở phía Nam của Đường cao tốc 215 gần Đại lộ University.

.

Không rõ có bao nhiêu người bị thương và mức độ nghiêm trọng của các vết thương của họ. Cảnh sát đã điều tra về một vụ nổ súng có thể xảy ra vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Không rõ liệu có thực sự có tiếng súng nổ hay không. Chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Không có vụ bắt giữ nào được công bố liên quan đến vụ việc.

.

⦿ ---- HỎI 1: Chỉ 10 tới 20 phút thể dục/ngày sẽ giảm 10% cơ nguy bệnh tim?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Chỉ cần vài phút mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn về huyết áp của bạn, theo một nghiên cứu mới được công bố trên Circulation, tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu tại University College London (UCL) và Đại học Sydney đã đánh giá tác động của các đợt tập thể dục ngắn đến huyết áp của mọi người. Theo thông cáo báo chí từ UCL, tổng cộng 14.761 người tham gia trên sáu quốc gia đã đeo máy theo dõi hoạt động khi thực hiện các nhiệm vụ thể chất ngắn, bao gồm đi bộ với nhiều tốc độ khác nhau, chạy, đạp xe hoặc leo cầu thang.

.

Trong suốt một ngày 24 giờ, những người tham gia ngủ khoảng bảy giờ, 10 giờ ít vận động (như ngồi), ba giờ đứng, một giờ đi bộ chậm, một giờ đi bộ nhanh và chỉ 16 phút tập thể dục, thông cáo nêu rõ. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích những gì xảy ra với huyết áp khi một người thay thế một hành vi ít vận động bằng năm phút tập thể dục, và phát hiện ra rằng điều này dẫn đến những cải thiện "có ý nghĩa về mặt lâm sàng".

.

Bản thông cáo nêu rõ, chỉ cần thêm 10 đến 20 phút tập thể dục mỗi ngày có thể tương đương với việc giảm 10% nguy cơ mắc bệnh tim. "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng, đối với hầu hết mọi người, tập thể dục là chìa khóa để giảm huyết áp, thay vì các hình thức vận động ít gắng sức hơn, chẳng hạn như đi bộ", Tiến sĩ Jo Blodgett, tác giả đầu tiên của nghiên cứu từ UCL Surgery & Interventional Science và từ viện Institute of Sport, Exercise & Health, cho biết trong bản thông cáo.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/just-minutes-exercise-could-reduce-high-blood-pressure-study-finds

.

⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em sinh non lớn lên gặp nhiều khó khăn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trẻ sinh non phải đối mặt với cuộc sống có triển vọng thấp hơn, một nghiên cứu mới cảnh báo. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ tư trên tạp chí PLOS One rằng những người trưởng thành sinh non ít có khả năng đạt được trình độ học vấn cao hơn hoặc có được một công việc lương cao.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/08/preterm-babies-harms-education-employment/8571731079293/

.

.