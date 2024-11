- 1 ông gốc Hoa từ California bay tới Florida, bị bắt vì 4 lần tới cửa dinh thự Mar-a-Lago của Trump - Các hội dân quyền tìm luật ngăn cản khi Trump sẽ cho xử tử hàng loạt tử tù - Trump lên ngôi, nhiều phụ nữ Mỹ tuyên bố họ sẽ không còn muốn bồ bịch, kết hôn, đẻ con hay vui sex - TT Biden đã thăm dò riêng là Trump sẽ thắng Biden với 400 phiếu đại cử tri nên Biden mới rút lui, và thấy bà Harris cũ

Nam California: Cháy rừng ở Quận Ventura do gió mạnh đã thiêu rụi 132 kiến trúc nhà cửa, và gây hư hại 88 căn nhà khác.

- 1 ông gốc Hoa từ California bay tới Florida, bị bắt vì 4 lần tới cửa dinh thự Mar-a-Lago của Trump

- Các hội dân quyền tìm luật ngăn cản khi Trump sẽ cho xử tử hàng loạt tử tù

- Trump lên ngôi, nhiều phụ nữ Mỹ tuyên bố họ sẽ không còn muốn bồ bịch, kết hôn, đẻ con hay vui sex

- TT Biden đã thăm dò riêng là Trump sẽ thắng Biden với 400 phiếu đại cử tri nên Biden mới rút lui, và thấy bà Harris cũng có thể thua

- Hàng xóm của Trump than thở kẹt xe, hẹp đường

- Nhóm chuyển giao của Trump soạn các sắc lệnh về năng lượng và khí hậu, sẽ rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris vì không tin hâm nóng địa cầu

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi: lẽ ra TT Biden nên rời cuộc đua sớm hơn, để có bầu cử sơ bộ rộng rãi

- Tổng thống Czech nói Trump có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng Ukraine sẽ mất đất

- Trump lên ngôi: qua vài ngày rồi, vẫn chưa thu xếp được hòa bình cho Ukraine

- Chính quyền Biden sẽ cho phép các nhà thầu quân sự Mỹ Ukraine để giúp kỹ thuật quân đội Ukraine (nhưng không tác chiến)

- Những người ủng hộ người nhập cư California và các quan chức tiểu bang California chuẩn bị sẽ kiện nếu Trump vi phạm quyền công dân California

- Thống đốc Minnesota Tim Walz cam kết chống các chính sách Trump để "bảo vệ" các giá trị của tiểu bang.

- Trump nói phone với Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, hứa hòa bình cho Gaza

- Mỹ phá ổ đặc vụ Iran tính ám sát Trump

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin hoãn phiên tòa hình sự chống Trump

- Cô Hope Walz (con gái của Tim Walz): Đất nước này không xứng đáng với cô Kamala Harris vào thời điểm này.

- Iran: khủng hoảng ở Trung Đông có thể leo thang hơn nữa và lan xa hơn

- Nga: đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

- Bộ Tư pháp kiện Thượng viện tiểu bang Mississippi vì trả lương nữ luật sư da đen chỉ bằng 60% lương da trắng

- Cổ phiếu của Tesla Inc. tăng hơn 7%, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên trên 1 nghìn tỷ đô

- Bộ Quốc phòng Mỹ đầu tư thêm 160 triệu đô vào quỹ theo Đạo luật CHIPS và Khoa học để thúc đẩy năng lực vi điện tử

- Vụ nổ tại thành phố Quetta của Pakistan đã giết ít nhất 25 người, gây bị thương 46 người

- Salesforce Inc. sẽ tuyển hơn 1.000 nhân viên mới để bán sản phẩm AI mới có tên Agentforce

- Hãng xe Stellantis sa thải 400 công nhân ở Detroit

- Pennsylvania: 3 người chết, 3 người khác bị thương, trong các vụ xả súng

- 34 hành khách trên 2 chuyến bay từ Guam đến Nhật lâm bệnh, nghi bị ngộ độc thực phẩm

- Nam California: cháy rừng thiêu rụi 132 công trình nhà cửa, gây thiệt hại 88 nhà

- Massachusetts: Trung Nguyen bị tòa xử có tội chuyển tiền lậu và rửa tiền, chuyển hơn 1 triệu đô la tiền mặt thành Bitcoin

- Missouri: bắt 1 nghi phạm phá hoại quán cà phê Café Ca Phe của chủ người Việt

- HỎI 1: Máy bay nhỏ phản lực tư nhân làm tăng khí thải nhiều hơn so với hành khách phi cơ thương mại? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 23% dân Mỹ bị chứng COVID kéo dài? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/11/2024) ⦿ ---- Vụ nổ tại thành phố Quetta của Pakistan đã giết chết ít nhất 25 người, trong đó có 14 binh sĩ, viên chức cảnh sát địa phương Muhammad Baloch nói với giới truyền thông vào thứ Bảy. Người phát ngôn của bệnh viện thành phố cho biết thêm rằng cơ sở này đang chăm sóc 46 người bị thương. Nhóm ly khai Baloch Liberation Army (BLA) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhóm này đã vận động giành độc lập cho khu vực Balochistan.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo hôm thứ Bảy rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể leo thang hơn nữa và lan sang các khu vực khác trên thế giới. "Thế giới nên biết rằng trong trường hợp chiến tranh mở rộng, tác động có hại của nó sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực Tây Á; tình trạng bất ổn và bất an có thể lan sang các khu vực khác, thậm chí là rất xa", vị quan chức này cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình. Iran và Israel đã tham gia vào các cuộc bắn nhau qua tên lửa thỉnh thoảng xuất phát từ các cuộc xung đột vũ trang của nước này với Hamas và Hezbollah.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Bảy rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quân sự. "Các lực lượng không quân chiến thuật tác chiến, máy bay không người lái (UAV), quân tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, cũng như các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 147 khu vực", tuyên bố của bộ này cho biết.

Bộ này cũng cho biết thêm rằng quân Nga cũng đã phá hủy hai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Hoa Kỳ sản xuất và 67 máy bay không người lái loại máy bay.

⦿ ---- Petr Pavel, Tổng thống Czech, tin rằng Donald Trump có thể cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách đàm phán với nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông cho biết một thỏa thuận như vậy có thể không phù hợp với lợi ích của Ukraine hoặc châu Âu. Theo Aktuality.sk đưa tin.

Pavel lưu ý rằng tình hình hiện tại ở Ukraine dường như đang chuyển sang có lợi cho Nga, khiến việc thúc đẩy cả hai bên theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng phương Tây, đặc biệt là châu Âu, phải hành động mạnh mẽ hơn và không thể chỉ chờ đợi một chính quyền mới của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo Pavel, sự hỗ trợ về quân sự và tài chính của phương Tây là không đủ để Ukraine giành chiến thắng. “Những gì chúng ta thấy trước đây giống như một cái bẫy. Bây giờ, tình hình có lợi hơn một chút cho Nga so với Ukraine. Và trong bối cảnh như vậy, việc thúc đẩy cả hai bên đàm phán là một thách thức”, Tổng thống Czech cho biết.

Ông nói thêm rằng nhiều quốc gia đang chờ đợi một chính quyền mới của Hoa Kỳ, hy vọng rằng Trump sẽ thực hiện những thay đổi đã hứa và chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ. Pavel nghi ngờ khả năng này nhưng tin rằng Trump sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận với Putin. Pavel lập luận rằng một thỏa thuận như vậy có thể sẽ không phục vụ cho lợi ích của Ukraine hoặc châu Âu, vì nó có thể liên quan đến việc nhượng lại một phần lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine cho Nga hoặc trì hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine ít nhất 20 năm.

Vào ngày 6 tháng 11, Tạp chí Wall Street Journal đưa tin rằng các cố vấn của Trump đã đề xuất nhiều kế hoạch khác nhau để đóng băng các tiền tuyến ở Ukraine. Một kế hoạch bao gồm việc cấm Ukraine gia nhập NATO trong 20 năm. Đề xuất này được cho là liên quan đến việc đóng băng tiền tuyến và thiết lập một khu phi quân sự dài 800 dặm (gần 1.300 km). Ngoài ra, nó sẽ để lại cho Nga khoảng 20% ​​lãnh thổ của Ukraine mà Nga hiện đang chiếm đóng.

Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng một ngày, hoặc thậm chí ba ngày nếu được bầu lại, khẳng định ông có thể đạt được điều này trước lễ nhậm chức chính thức vào tháng 1 năm 2025.

⦿ ---- Trump lên ngôi, nhiều phụ nữ nói rằng họ không còn muốn bồ bịch, hẹn hòa gì với đàn ông nữa. Cô Ashli ​​Pollard đã chán hẹn hò với đàn ông. Và với cuộc bầu cử của Donald Trump, nhiều phụ nữ cũng nói rằng họ đã chán. Nữ doanh nhân 36 tuổi này cho biết cô đã tham gia phong trào 4B trong hai năm. Bắt nguồn từ cuộc biểu tình phản đối nạn kỳ thị phụ nữ và phân biệt giới tính ở Nam Hàn, phong trào này có bốn yêu cầu đối với những phụ nữ tham gia: Không hẹn hò với đàn ông, không kết hôn với đàn ông, không quan hệ tình dục với đàn ông và không sinh con.

Sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 − trong đó phá thai trở thành điểm gây tranh cãi đối với nhiều cử tri − một số phụ nữ đang khuyến khích nhau trực tuyến để đưa phong trào này đến Hoa Kỳ. Những người ủng hộ cho biết mục đích là phản đối Trump và đảng Cộng hòa, những người có xu hướng ủng hộ nhiều hạn chế hơn đối với phá thai so với đảng Dân chủ.

Pollard không tham gia phong trào 4B vì lý do chính trị. Cô nói rằng cô chỉ đơn giản là hạnh phúc hơn khi độc thân hơn là hẹn hò với một người đàn ông. Tuy nhiên, cô cho biết, phong trào này hiện đang lan rộng trong số những phụ nữ theo chủ nghĩa tự do, những người chán ngán những người ủng hộ các chính sách mà họ tin rằng sẽ gây nguy hiểm cho quyền của họ.

"Nhiều phụ nữ không cảm thấy được chính phủ chăm sóc tại nhà theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta thấy Brock Turner [kẻ hiếp dâm cô Chanel Miller ở Đại học Stanford] được tha bổng. Chúng ta thấy họ nâng cao Brett Kavanaugh [được Trump đưa vào Tòa Tối Cao bất kể thời trung học đã hiếp cô Christine Blasey Ford]. Chúng ta thấy Trump [nhiều tội tấn công tình dục] trở thành tổng thống", Pollard nói. "Và rồi đến lúc những người phụ nữ đang trải qua cuộc sống bắt đầu nhận thấy tất cả những trải nghiệm này, nhận thấy tất cả những khoảnh khắc văn hóa này và cảm thấy hoàn toàn bị bỏ qua".

Phong trào "4B" lấy tên từ bốn từ tiếng Hàn đều bắt đầu bằng chữ "b": bihon (không hôn nhân khác giới), bichulsan (không sinh con), biyeonae (không hẹn hò) và bisekseu (không sex). Các phụ nữ Nam Hàn tham gia phong trào này bằng cách từ bỏ cả bốn điều kia với đàn ông.

⦿ ---- Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ tiếp tục các vụ xử tử liên bang nếu ông thắng cử và khiến nhiều người đủ điều kiện chịu án tử hình hơn, bao gồm cả những kẻ hiếp dâm trẻ em, những người di dân giết công dân Hoa Kỳ và các nhân viên thực thi pháp luật, và những người bị kết tội buôn bán ma túy và buôn người.

"Những kẻ này thật kinh khủng, kinh khủng, khủng khiếp, những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết, cảnh tàn sát và tội phạm trên khắp đất nước", Trump nói về những kẻ buôn người khi ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024. "Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những kẻ bán ma túy, bị bắt, phải chịu án tử hình vì những hành vi tàn ác của chúng", ông nói thêm.

Mặc dù vẫn chưa rõ Trump sẽ hành động như thế nào để mở rộng án tử hình, các nhóm chống án tử hình và những người ủng hộ cải cách tư pháp hình sự cho biết họ đang xem xét nghiêm túc những tuyên bố của ông, lưu ý đến hàng loạt vụ xử tử liên bang đã xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

“Chúng tôi sẽ đấu tranh quyết liệt với điều này và chúng tôi sẽ tìm cách duy trì các nguyên tắc hiến pháp không đòi hỏi sự mở rộng này”, Yasmin Cader, phó giám đốc pháp lý của ACLU và giám đốc Trung tâm "Trone Center for Justice and Equality" cho biết.

Vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, 13 tù nhân liên bang đã bị xử tử — ngay cả khi đại dịch khiến các tiểu bang phải dừng các vụ hành quyết vì lo ngại về Covid trong các nhà tù. Các trường hợp bao gồm người phụ nữ đầu tiên bị chính quyền liên bang hành quyết trong gần 70 năm; người trẻ nhất dựa trên độ tuổi khi tội ác xảy ra (18 tuổi khi bị bắt); và người Mỹ bản địa duy nhất trong danh sách tử tù liên bang.

Không có tổng thống nào giám sát nhiều vụ xử tử liên bang như vậy kể từ Grover Cleveland vào cuối những năm 1800s và chính phủ Hoa Kỳ đã không hành quyết bất kỳ ai trong hơn 15 năm cho đến khi Trump khôi phục lại thông lệ này. Bộ trưởng Tư pháp khi đó của ông, William Barr, đã nói rằng chính quyền liên bang “nợ các nạn nhân phải thực hiện bản án do hệ thống tư pháp áp đặt”. Chiến dịch của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp dưới thời Biden và Garland đã không tìm cách áp dụng án tử hình trong các vụ án liên bang có thể bảo đảm điều đó, và thậm chí đã rút lại các bản án tử hình trong khoảng hai chục vụ án mà họ đã thừa hưởng. Các công tố viên liên bang có thể yêu cầu một ủy ban án tử hình tại bộ này cho phép đệ trình các cáo buộc tử hình, nhưng cuối cùng thì Bộ trưởng Tư pháp sẽ ký duyệt.

Lee Kovarsky, giáo sư tại Trường Luật Đại học Texas và đồng giám đốc Trung tâm án tử hình của trường, cho biết Biden vẫn có khả năng hành động trước khi Trump nhậm chức bằng cách giảm án cho toàn bộ các tù nhân tử tù xuống tù chung thân. Kovarsky cho biết công lý vẫn sẽ được thực thi vì "họ sẽ không được ra ngoài".

⦿ ---- Một cựu biên tập viên chuyên về các bài diễn văn cho Barack Obama cho biết Joe Biden đã có cuộc thăm dò cho thấy Biden sẽ bị Trump đè bẹp trong cuộc bầu cử - và phó tổng thống của ông có thể sẽ phải đối mặt với số phận tương tự. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã thúc đẩy Kamala Harris là lựa chọn thay thế ông.

"Cuộc thăm dò nội bộ của chính chiến dịch Biden vào thời điểm họ nói với chúng tôi rằng ông là ứng cử viên mạnh nhất, cho thấy Donald Trump sẽ giành được 400 phiếu đại cử tri (nghĩa là thắng áp đảo)", Jon Favreau cho biết trên podcast Pod Saves America. "Đó là những gì cuộc thăm dò nội bộ của chính họ cho thấy".

Biden đã kết thúc cuộc đua vào mùa hè sau một loạt các lỗi sai và lo ngại về tuổi tác của mình. Ông nhanh chóng ủng hộ Harris thay thế ông ở vị trí dẫn đầu. Những lời kêu gọi về một cuộc bầu cử sơ bộ nhanh chóng bị dập tắt vì đảng Dân chủ cũng ủng hộ Harris, cho phép bà đảm bảo được đề cử vài tuần sau đó.

Hôm thứ Ba, Harris đã thua phiếu đại cử tri đoàn khi Trump giành được ít nhất 295 phiếu - lúc đó Nevada và Arizona vẫn chưa được công bố. Trump cũng giành được số phiếu phổ thông lần đầu tiên sau ba cuộc bầu cử. Hiện tại, ông có tổng cộng khoảng 73,6 triệu phiếu bầu so với 69,3 triệu phiếu bầu của Harris.

⦿ ---- Những người hàng xóm của Donald Trump có những điều khác phải lo lắng sau khi cựu tổng thống tái đắc cử: tình trạng giao thông khó chịu. Những người hàng xóm của Câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump giờ đây có thể phải đợi đến sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống thì các chướng ngại vật trên đường xung quanh khu điền trang của ông mới được giải tỏa.

Theo tờ Palm Beach Post, thị trấn nhỏ này "về cơ bản đã bị cắt đôi bởi một con đường đóng" bên cạnh câu lạc bộ, và người dân đang "thất vọng". Các con đường bị đóng cửa bắt đầu sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống vào ngày 13 tháng 7, và giờ đây có thể không thấy hồi kết. Tờ báo đã nói chuyện với Quản lý thị trấn Kirk Blouin, người cho biết kỳ vọng là các chướng ngại vật sẽ được gỡ bỏ nếu ông thua cuộc bầu cử "vì các mối đe dọa sẽ giảm bớt". Bây giờ, điều đó phụ thuộc vào thời điểm Trump về nhà.

⦿ ---- Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang soạn thảo các sắc lệnh hành pháp tập trung vào các chính sách năng lượng và khí hậu, theo CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin. Các kế hoạch chính bao gồm việc tái khởi động việc Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris (Paris Climate Agreement), một động thái mà Trump lần đầu tiên công bố vào năm 2017.

Các kế hoạch bổ sung cũng được cho là bao gồm việc cắt giảm các văn phòng chính phủ nhắm mục tiêu vào ô nhiễm ở các khu vực thu nhập thấp và thu hẹp quy mô các di tích quốc gia để cho phép tăng cường khoan dầu trên đất công. Trump và nhiều người Cộng Hòa không tin có chuyện hâm nóng địa cầu, vì Kinh Thánh giảng rằng địa cầu là nơi xinh đẹp do Chúa Trời tạo ra để loài người cư trú, thờ phượng Chúa (sách Genesis 1:26-27).

⦿ ---- Một người đàn ông California đã bị bắt vì xâm phạm vào dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, theo Sở Cảnh sát Palm Beach đưa tin. Người đàn ông gốc Hoa này, ban đầu đến từ El Monte, đã nhận được cảnh báo xâm phạm vào tháng 7 sau khi cố gắng tiếp cận Trump để nói chuyện với cựu nguyên thủ quốc gia. Kể từ khi nhận được cảnh báo, cảnh sát cho biết anh ta đã quay lại Palm Beach bốn lần, mỗi lần lái xe đến trạm kiểm soát phía bắc của Mar-a-Lago nhưng dừng lại trước khi vào.

Zijie Li, 39 tuổi, đang bị giam giữ mà không được tại ngoại tại Nhà tù Quận Palm Beach sau khi bị bắt vào thứ năm khi anh ta đến cổng vào Mar-a-Lago bằng Uber, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ liên lạc mà anh này có với cảnh sát và các đặc vụ Mật vụ tại hoặc gần khu điền trang kể từ tháng 7.

Li, người sống ở vùng ngoại ô Los Angeles theo thị thực sinh viên, vừa được thả khỏi bệnh viện tâm thần, nơi anh được đưa vào vào cuối tháng 10 sau khi cảnh sát tìm thấy anh ta gần khu điền trang. Hiện anh ta đang phải đối mặt với hai tội danh xâm phạm trái phép.

Vụ bắt giữ Li diễn ra sau khi một tay bắn tỉa suýt giết chết Trump tại một cuộc biểu tình vào tháng 7 ở Pennsylvania và một kẻ ám sát bị cáo buộc đã theo dõi ông vào tháng 9 tại sân golf của ông ở Quận Palm Beach. Vào thứ sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu của Iran nhằm giết Trump.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, đã có nhiều vụ xâm nhập bất hợp pháp vào Mar-a-Lago, bao gồm hai vụ do công dân Trung Quốc thực hiện, nhưng không có vụ nào là cố ý gây hại cho ông. Theo báo cáo của cảnh sát thị trấn Palm Beach, Li lần đầu tiên cố gắng vào Mar-a-Lago vào tháng 7, nói với các mật vụ rằng anh ta có thông tin liên quan đến Trung Quốc trong vụ ám sát ở Pennsylvania. Anh ta được yêu cầu rời đi và không được quay lại.

Anh ta đã bị bắt vào tuần sau đó sau khi cảnh sát cho biết anh ta đã hai lần cố gắng vào Mar-a-Lago. Anh ta bị buộc tội xâm phạm trái phép và được tại ngoại, với thẩm phán ra lệnh cho anh ta tránh xa Mar-a-Lago và Trump.

Sau đó, tuần trước, Li đã tiếp cận một chủ nhà gần Mar-a-Lago, người đã đặt một biển hiệu vận động tranh cử của Trump trong sân nhà bà, hồ sơ cho thấy. Anh ta hỏi người phụ nữ đó rằng bà có phải là thành viên của Mar-a-Lago không và liệu bà có thể đưa anh ta vào trong không. Bà đã gọi cảnh sát, người đã đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần để theo dõi.

Cảnh sát cho biết Li đã được xuất viện vào thứ năm, ngay trước khi anh ta trở lại Mar-a-Lago. Anh ta đã bị bắt lại vì tội xâm phạm trái phép. Tiền bảo lãnh cho lần bắt giữ trước của anh ta đã bị thu hồi.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết Tổng thống Joe Biden lẽ ra nên rời khỏi cuộc đua bầu cử năm 2024 sớm hơn, cho phép có một cuộc bầu cử sơ bộ rộng rãi hơn của đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Pelosi cho rằng việc Biden rời đi sớm hơn có thể dẫn đến một quá trình lựa chọn cạnh tranh hơn, có khả năng củng cố Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách là một ứng cử viên. "Nhưng chúng ta không biết điều đó. Điều đó đã không xảy ra. Chúng ta sống với những gì đã xảy ra", bà kết luận.

⦿ ---- Donald Trump đã không thực hiện được một trong những lời hứa trước bầu cử nổi bật nhất của mình—thời điểm chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc. “Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trong vòng 24 giờ. Và nếu tôi thắng, trước khi nhậm chức, tôi sẽ giải quyết xong cuộc chiến đó. Chắc chắn 100%”, Trump nói trên Hannity năm 2023.

Đã hơn 48 giờ kể từ khi Trump thắng cử tổng thống và vẫn chưa thấy hồi kết cho cuộc xung đột này. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư rằng Trump thực sự không có kế hoạch cụ thể nào để đưa tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán, và đang đưa ra những ý tưởng cạnh tranh từ các cố vấn và đồng minh.

Trump đã không ngừng chỉ trích Joe Biden vì đã cung cấp tiền và vũ khí cho Ukraine, và gọi Zelensky là “người bán hàng vĩ đại nhất”. Trump chưa bao giờ đưa ra giải pháp trong chiến dịch tranh cử cho cuộc xung đột đã diễn ra kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. "Tôi không thể đưa cho bạn những kế hoạch đó vì nếu tôi đưa cho bạn những kế hoạch đó, tôi sẽ không thể sử dụng chúng", tổng thống đắc cử cho biết hồi tháng 9.

⦿ ---- Chính quyền Biden sẽ cho phép các nhà thầu quân sự Hoa Kỳ triển khai đến Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, CNN đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn một quan chức nắm rõ về kế hoạch này.

Theo báo cáo, một trong những lý do chính khiến chính quyền Biden dỡ bỏ lệnh cấm là để các nhà thầu có thể cung cấp "chuyên môn kỹ thuật cụ thể" cần thiết để sửa chữa các hệ thống vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp, cụ thể là máy bay chiến đấu F16 và hệ thống phòng không Patriot. Báo cáo không xác nhận liệu Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có duy trì chính sách này sau khi nhậm chức vào tháng 1 hay không.

"Những nhà thầu này sẽ ở xa tiền tuyến và họ sẽ không chiến đấu với lực lượng Nga. Họ sẽ giúp Lực lượng vũ trang Ukraine nhanh chóng sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp khi cần thiết để có thể nhanh chóng đưa chúng trở lại tiền tuyến", vị quan chức này cho biết, theo CNN.

.

⦿ ---- Những người ủng hộ người nhập cư California và các quan chức tiểu bang California đang chuẩn bị cho những gì họ mô tả là tác động lớn có thể xảy ra của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump đối với các chính sách biên giới — tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại các kế hoạch của Trump tại tòa án, ngay cả khi họ vẫn chưa chắc chắn kế hoạch nào sẽ được đưa từ chiến dịch vận động tranh cử thành hiện thực.

Trung Nguyen

Café Ca Phe

của người Việt

Trump đã cam kết sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào ngày 20/1/2025 khi Trump nhậm chức; đe dọa sẽ áp thuế đối với Mexico nếu nước này không ngăn chặn dòng người di cư và fentanyl về phía bắc; và mô tả các kế hoạch sử dụng quân đội như một phần trong cuộc đàn áp của mình, cân nhắc triển khai Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ trục xuất nếu cần thiết."Chúng ta sẽ phải đóng cửa biên giới và chúng ta sẽ phải để mọi người vào đất nước của chúng ta", tổng thống đắc cử phát biểu trong bài phát biểu chấp nhận của mình vào thứ Ba. "Chúng ta muốn mọi người quay trở lại, nhưng chúng ta phải làm vậy, chúng ta phải để họ quay trở lại, nhưng họ phải vào hợp pháp".Lee Gelernt, một luật sư của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, người đã tranh luận về những thách thức đối với các hạn chế nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cho biết "Nhiều chính sách mà Trump đang ủng hộ và hứa hẹn, như sử dụng quân đội, là bất hợp pháp và chúng tôi đã chuẩn bị để thách thức chúng". Một "lộ trình" của ACLU về việc tái đắc cử của Trump đã mô tả các kế hoạch thúc đẩy các nhà lập pháp chặn trục xuất và cắt giảm các hoạt động giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Nó cũng hình dung ra "một bức tường lửa về quyền công dân" để bảo vệ người nhập cư và các vụ kiện chống lại việc trục xuất."Chúng tôi tin Trump khi ông ấy hứa sẽ ban hành các chính sách tai hại nhằm mục đích chia cắt các gia đình, làm mất ổn định cộng đồng và làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta", Lindsay Toczylowski, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của Trung tâm Luật bảo vệ người nhập cư có trụ sở tại Los Angeles cho biết."Nhưng Hiến pháp Hoa Kỳ không biến mất chỉ sau một đêm. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để bảo vệ và bảo vệ quyền của tất cả người nhập cư và người xin tị nạn", bà nói thêm. Hiến Pháp Mỹ vẫn đón nhận di dân lậu cho các trường hợp cần tỵ nạn.Những người có kế hoạch chống lại chính sách biên giới của Trump phải đối mặt với thách thức chiến lược là không biết liệu mỗi đề xuất liên quan đến biên giới của ông có được thực hiện hay không hoặc khi nào hoặc chúng khả thi và hợp pháp như thế nào.Nhưng những người ủng hộ người nhập cư cho biết tác động từ cuộc bầu cử của ông có thể sẽ rất lớn. California là nơi sinh sống của nhiều người nhập cư hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trong cả nước, khoảng 10,6 triệu người, cũng như là nơi có nhiều người nhập cư trái phép nhất, theo số liệu năm 2022 do Trung tâm nghiên cứu Pew biên soạn. Người nhập cư chiếm hơn 1/4 dân số của tiểu bang và gần 1/2 số trẻ em ở California có ít nhất một cha hay mẹ là người nhập cư không giấy tờ.⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz đã cam kết sẽ chống các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong bài phát biểu tại Eagan, Minnesota. Walz, người ứng cử cùng Kamala Harris trong danh sách ứng cử của đảng Dân chủ, cho biết ông cam kết "bảo vệ" các giá trị của tiểu bang.Trong khi Walz chỉ trích Trump, ông thừa nhận cần phải tương tác với những người ủng hộ Trump ở Minnesota, nơi có khoảng 1,5 triệu cư dân đã bỏ phiếu cho phe Trump. Ông bày tỏ mong muốn đoàn kết, khuyến khích người dân Minnesota thu hẹp khoảng cách và tìm tiếng nói chung."Có lẽ khi chúng ta có một kỳ nghỉ ngắn trong chiến dịch này, chúng ta sẽ có thể nhìn nhau và không nhìn thấy kẻ thù mà là hàng xóm và có lẽ chúng ta sẽ có thể ngồi lại với nhau uống cà phê hoặc uống Diet Mountain Dew và chỉ nói chuyện", Walz nói.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Sáu và nói với ông rằng ông sẽ "nỗ lực chấm dứt chiến tranh", bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác, theo hãng thông tấn Palestine Wafa.Theo báo cáo, Abbas đã chúc mừng Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ, bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với tổng thống mới đắc cử để đạt được "hòa bình công bằng và toàn diện dựa trên tính hợp pháp quốc tế". Trump xác nhận rằng ông cũng sẵn sàng hợp tác với Abbas và "các bên liên quan khác trong khu vực" để đạt được hòa bình ở khu vực Trung Đông.Abbas đã chúc mừng Trump về chiến thắng của ông vào thứ Ba, khi ông bày tỏ sự lạc quan về sự ủng hộ của Trump đối với "những nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine". Trump được cho là đã chú ý đến việc các nhà lãnh đạo thế giới nào sẽ liên lạc với ông sau cuộc bầu cử, lưu ý đến thời điểm và lòng trung thành.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc liên bang liên quan đến một âm mưu bất thành của Iran nhằm ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump trước cuộc bầu cử tổng thống tuần này, theo hãng tin Associated Press cho biết hôm thứ Sáu.Đơn khiếu nại hình sự, được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, tuyên bố rằng một thành viên không rõ danh tính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cung cấp hướng dẫn cho một cộng sự hồi tháng 9 để vạch ra một chiến lược nhằm theo dõi và cuối cùng là ám sát Trump.Theo đơn khiếu nại, nếu Farjad Shakeri, người đàn ông được xác định trong báo cáo, không thể vạch ra một chiến lược trước ngày 5 tháng 11, Iran sẽ dừng kế hoạch của mình cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống. Quyết định này dựa trên niềm tin của viên chức này rằng Trump có khả năng sẽ thua, khiến việc nhắm mục tiêu vào ông sau đó trở nên khả thi hơn.⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu hoãn phiên tòa hình sự chống lại Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Sáu, viện dẫn những gì ông gọi là "hoàn cảnh chưa từng có" sau chiến thắng bầu cử của Trump. Việc tạm dừng, không bị nhóm luật sư của Trump phản đối, sẽ cho phép văn phòng của Smith đánh giá cách tiến hành "phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp", theo hồ sơ tòa án.Vụ án tập trung vào cáo buộc Trump can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, là một trong số nhiều vụ án mà Trump phải đối mặt. Tuy nhiên, với chiến thắng bầu cử 2024 của Trump, vụ án trở nên có vấn đề vì chính sách của Bộ Tư pháp là việc truy tố hoặc truy tố hình sự một Tổng thống đương nhiệm sẽ làm suy yếu khả năng thực hiện các chức năng theo hiến pháp của nhánh hành pháp.⦿ ---- Cô Hope Walz (con gái của Tim Walz) đang đối phó với chiến thắng bầu cử của Donald Trump bằng cách ăn mac và phô mai SpongeBob, xem loạt phim "Outer Banks" và cảm ơn vũ trụ rằng cô không phải là một chính trị gia MAGA khốn khổ. Sau khi thừa nhận rằng cô đã "đạt đến điểm tức giận", cô Hope Walz - con gái của Thống đốc Minnesota và ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz - đã chia sẻ một số suy nghĩ sau bầu cử trong một video được đăng trên TikTok. "Đất nước này không xứng đáng với cô Kamala Harris", cô nói. "Người phụ nữ đó nên sống cuộc sống tốt nhất của mình ở bất cứ nơi nào cô ấy muốn, làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, bởi vì chúng ta không xứng đáng với cô Harris vào thời điểm này".Nhóm nhân khẩu học duy nhất "mang lại" cho tấm vé của đảng Dân chủ là phụ nữ da đen, và đất nước "đã làm họ thất vọng", Walz, người thường xuất hiện cùng cha cô trong suốt hành trình vận động tranh cử, tiếp tục. "Thật đau lòng, và chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ họ và hỗ trợ người dân của chúng ta trong bốn năm tới", cô nói.Bất chấp mất mát, cô gái 23 tuổi cho biết cô rất vui khi được đứng về phía "tình yêu, hy vọng, niềm vui và sự tiến bộ". Cô tiếp tục, “JD Vance và Donald Trump phải là JD Vance và Donald Trump, và đó không phải là hình phạt mà tôi muốn dành cho bất kỳ ai ngoài hai cá nhân đó.” Cô Hope Walz đã tự cho mình một tuần để buồn và chấp nhận mất mát, và sau đó, “Công việc bắt đầu.”⦿ ---- Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố một vụ kiện hôm thứ Sáu chống lại Thượng viện tiểu bang Mississippi vì phân biệt đối xử với một cựu nhân viên da đen. Phụ nữ này, một cựu luật sư nhân viên tại Văn phòng Dịch vụ Lập pháp của tiểu bang, được trả lương chỉ bằng 1/2 so với những người đồng cấp da trắng của cô.Khiếu nại của Bộ Tư pháp lập luận rằng Thượng viện tiểu bang đã vi phạm Mục VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964, trong đó cấm phân biệt chủng tộc trong việc trả lương, cùng với những điều khác. Kristen Clarke, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp của Ban Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp cho biết: "Các hành vi phân biệt đối xử trong tuyển dụng, chẳng hạn như trả lương cho một nhân viên da đen ít hơn các đồng nghiệp da trắng của họ cho cùng một công việc, không chỉ không công bằng mà còn là bất hợp pháp".Khi Kristie Metcalfe được Thượng viện tiểu bang Mississippi thuê vào năm 2011, cô là người da đen đầu tiên được thuê sau 34 năm. Nhưng theo khiếu nại của DOJ, Metcalfe được đề nghị mức lương khởi điểm là 55.000 đô la — ít hơn đáng kể so với mức lương khởi điểm của người da trắng và là mức lương khởi điểm thấp nhất trong 15 năm.Theo đơn kiện, mức lương khởi điểm của Metcalfe chỉ bằng 60% mức lương của luật sư da trắng gần nhất. Mức lương cao nhất là hơn 121.000 đô la. Đơn kiện lập luận rằng Metcalfe được trả ít hơn mặc dù cô được thuê để làm "về cơ bản giống như những đồng nghiệp da trắng của cô".Vào tháng 1/2012, các đồng nghiệp của Metcalfe đã được tăng lương, nhưng cô thì không. Một nhân viên khác không có kinh nghiệm trước đó đã được tuyển dụng vào cùng vị trí mà Metcalfe hiện đang làm và được đề nghị mức lương khởi điểm là 101.500 đô la. Khi Metcalfe phàn nàn và yêu cầu tăng lương, Thượng viện đã từ chối yêu cầu của cô. Cô đã từ chức ngay sau đó.Bộ Tư pháp đang tìm kiếm khoản tiền lương trả chậm và bồi thường thiệt hại cho Metcalfe, cũng như lệnh cấm và các biện pháp khắc phục thích hợp khác.⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã tăng hơn 7% vào thứ Sáu, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên trên 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên kể từ năm 2022. Trong suốt tuần, cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 27% sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư ngày càng hy vọng rằng sự trở lại Bạch Ốc của cựu tổng thống có thể mang lại lợi thế cho Tesla. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch của Trump, đóng góp ít nhất 130 triệu đô la.Tính đến hôm Thứ Sáu, hãng sản xuất xe hơi này đang giao dịch cao hơn 26,46% so với đầu năm. Vào lúc 10:31 sáng theo giờ miền Đông, cổ phiếu của công ty đã tăng 7,03% và bán ở mức 317,79 đô la.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã công bố vào thứ sáu rằng họ đã đầu tư thêm 160 triệu đô la vào quỹ theo Đạo luật CHIPS và Khoa học để thúc đẩy năng lực vi điện tử của đất nước thông qua mạng lưới các trung tâm công nghệ trên toàn quốc, Microelectronics Commons.Phần lớn số tiền, 148 triệu đô la, sẽ được trao trực tiếp cho các Trung tâm Microelectronics Commons để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động và tăng cường phát triển lực lượng lao động trên khắp các trung tâm. Giải pháp hỗ trợ trung tâm chéo (CHES) sẽ nhận được 10 triệu đô la và Trung tâm Silicon Crossroads Microelectronics Commons (SCMC) sẽ nhận được thêm 2 triệu đô la."Các hệ thống quân sự của Hoa Kỳ là hệ thống có năng lực nhất trên thế giới và điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có công nghệ bán dẫn tiên tiến. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống [Hoa Kỳ] Biden và Phó Tổng thống [Hoa Kỳ] Harris, chúng tôi đang thực hiện các khoản đầu tư đổi mới chất bán dẫn ngày hôm nay để củng cố an ninh toàn cầu vào ngày mai", giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Bạch Ốc, Tiến sĩ Arati Prabhakar cho biết.⦿ ---- Salesforce Inc. đang có kế hoạch tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên mới để bán sản phẩm AI mới của mình, Agentforce, được ra mắt vào tháng 10 mà công ty cho biết đã tạo ra phản hồi "đáng kinh ngạc" từ khách hàng, theo báo cáo được Bloomberg công bố vào thứ sáu.Agentforce là một công cụ cho phép các công ty xây dựng và triển khai các tác nhân AI có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ phức tạp nào liên quan đến kinh doanh mà không cần sự giám sát hoặc tham gia của con người. Việc mở rộng nhóm mới của công ty nhằm mục đích tận dụng "động lực đáng kinh ngạc" cho nền tảng Agentforce Agent mới, theo CEO Marc Benioff của Salesforce. Cổ phiếu của công ty phần mềm Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ sáu, bán với giá 322,33 đô la vào lúc 2:55 chiều theo giờ miền Đông.⦿ ---- Hãng sản xuất xe hơi Stellantis đã thông báo vào thứ sáu rằng họ sẽ sa thải 400 công nhân tại cơ sở phụ tùng Detroit, đánh dấu một động thái cắt giảm chi phí khác khi họ tái cấu trúc hoạt động tại Bắc Mỹ. Việc sa thải này tiếp tục làm gia tăng các đợt cắt giảm gần đây, bao gồm 1.100 việc làm tại một nhà máy xe Jeep ở Ohio vào đầu tuần này, khi CEO Carlos Tavares giải quyết tình trạng doanh số và lợi nhuận giảm sút tại thị trường Hoa Kỳ.Stellantis hiện đang chịu áp lực từ công đoàn United Auto Workers (UAW), với Chủ tịch UAW Shawn Fain đe dọa sẽ đình công trên toàn quốc, với lý do công ty chưa thực hiện các cam kết.⦿ ---- Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania (PSP) đã công bố vào thứ Sáu trong một tuyên bố rằng 3 người đã chết, bao gồm cả thủ phạm, trong khi ba người khác bị thương, trong các vụ xả súng xảy ra tại nhiều địa điểm ở miền trung Pennsylvania."Một nghi phạm nam, được xác định là Ricky Shannon, 22 tuổi, đến từ Altoona, đã đột nhập vào một căn hộ tại số 348 Sassafras Terrace trên phố East Main ở quận Mt. Joy, hạt Lancaster. Bên trong căn hộ, anh ta đã bắn nhiều người, khiến một người tử vong, trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe", PSP cho biết thêm. Sau cuộc truy đuổi tốc độ cao kéo dài 40 dặm, nghi phạm đã đấu súng với cảnh sát tiểu bang, cuối cùng dẫn đến cái chết của anh ta.⦿ ---- Tổng cộng 34 hành khách trên hai chuyến bay chở một nhóm học sinh trung học từ Guam đến Nhật Bản đã lâm bệnh với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, các quan chức dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết hôm thứ Sáu. Theo văn phòng sân bay Narita và các nhà chức trách từ Tỉnh Chiba, gần Tokyo, 16 người trên Chuyến bay 942 của Japan Airlines và 18 người trên Chuyến bay 873 của United Airlines, cả hai đều hạ cánh tại sân bay Narita vào đêm thứ Năm.Trong số những hành khách bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng như nôn mửa, 14 người cần được đưa đến bệnh viện sau khi hạ cánh. Một số hành khách cho biết họ cảm thấy không khỏe trước khi lên máy bay và Japan Airlines nói với các quan chức sân bay rằng họ không tin rằng các bữa ăn trên máy bay là nguyên nhân.⦿ ---- Nam California: Một đám cháy rừng ở Quận Ventura do gió mạnh đã thiêu rụi 132 công trình nhà cửa khi nó tàn phá các khu dân cư ở Moorpark và Camarillo đã di chuyển vào địa hình xa xôi và hiểm trở hôm thứ Sáu tại Quận Ventura. Đám cháy Mountain Fire được ước tính vào khoảng 20.500 mẫu Anh hôm thứ Sáu với khả năng khống chế là 7% sau khi bắt đầu vào thứ Tư khoảng 9 giờ sáng tại khu vực Somis. Đám cháy lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc trong điều kiện cờ đỏ nghiêm trọng khiến ngọn lửa lan sang các khu dân cư.Đám cháy đã lan rộng đến khoảng 15.000 mẫu Anh trong vòng 24 giờ. Các viên chức cứu hỏa của Quận Ventura cho biết vào tối thứ Năm rằng các cuộc kiểm tra khu vực bị cháy đã xác định rằng 132 công trình đã bị phá hủy và 88 công trình khác bị hư hại. Nhiều công trình trong số đó được cho là nhà ở, nhưng con số chính xác vẫn chưa rõ ràng.Theo các viên chức của quận, tính đến tối thứ năm, khoảng 10.800 khách hàng ở Quận Ventura đã mất điện, Southern California Edison đã thành lập các trung tâm tài nguyên cộng đồng tại Trung tâm Giải trí Arroyo Vista ở Moorpark, Trung tâm Cao niên Simi Valley tại 3900 Avenida Simi và Ventura Beach Marriott tại 2055 Harbor Blvd. Cảnh sát cho biết tổng cộng có 10 trường hợp thương tích được báo cáo từ vụ cháy, tất cả đều được coi là nhẹ, trong đó hầu hết là do hít phải khói.⦿ ---- Massachusetts:, cư dân thị trấn Danvers đã bị xử có tội tại tòa án liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền sau khi bị buộc tội chuyển hơn 1 triệu đô la tiền mặt thành Bitcoin, bao gồm cả việc chuyển tiền thay mặt cho một kẻ buôn ma túy và kẻ lừa đảo tình cảm.Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết Trung Nguyen, 48 tuổi, bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp có tên là National Vending, LLC từ năm 2017 đến năm 2020, trong đó có 250.000 đô la tiền mặt từ một cá nhân tự nhận với Nguyen là một kẻ buôn ma túy đá.Trong các tài liệu của tòa án, Nguyen cũng bị buộc tội nhận khoảng 325.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm (romance scam) từ Kansas City, 60.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm từ Glastonbury, Connecticut và 60.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm từ Trung Massachusetts.Các công tố viên cho biết trong cả ba trường hợp, các nạn nhân đều bị lừa chuyển tiền mặt thành Bitcoin và gửi tiền kỹ thuật số ra nước ngoài tới những kẻ lừa đảo. Nguyen cũng được tuyên bố không có tội trong một tội danh rửa tiền riêng biệt.Các công tố viên cho biết Nguyen đã che giấu hoạt động kinh doanh rửa tiền của mình bằng cách giữ bí mật như một "doanh nghiệp máy bán hàng tự động" và sử dụng tin nhắn được mã hóa để giao tiếp với khách hàng theo cách khiến việc theo dõi các giao dịch Bitcoin trở nên khó khăn.Các tài liệu của tòa án cũng cho biết Nguyen đã đăng ký một khóa học trả phí về cách che giấu hoạt động kinh doanh của mình, trong đó khuyến nghị Nguyen giả vờ điều hành "một doanh nghiệp mà tiền gửi từ khắp cả nước là hợp lý" và rằng anh ta "phát triển (câu chuyện) ngụy trang", "lập danh sách các nhà cung cấp của bạn Tất nhiên là hư cấu" và "Đừng nói từ 'Bitcoin'".Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns đã lên lịch tuyên án vào ngày 12 tháng 2/2025. Nguyen đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5/2023.⦿ ---- Missouri: Cảnh sát thành phố Kansas đã bắt 1 nghi phạm có liên quan đến vụ phá hoại tại một quán cà phê do người châu Á làm chủ ở khu phố Columbus Park. Vụ này xảy ra tạivào khoảng 2 giờ sáng thứ Tư. Video giám sát cho thấy một người bước ra khỏi chiếc SUV màu bạc và ném đá vào mặt tiền cửa hàng, làm hỏng cửa sổ và cửa ra vào. Tiệm nàytự hào giới thiệu mình là nơi an toàn cho những cộng đồng thiểu số.Việc kẻ phá hoại tấn công gần nơi diễn ra cuộc bầu cử khiến các nhân viên lo ngại rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích. "Tôi nghĩ rằng tại Café Ca Phe, chúng tôi luôn chuẩn bị cho những điều như thế này", Xay DOn Gxay, thành viên nhóm Maarketing cho biết. "Chúng tôi có thể bị nhắm mục tiêu vì niềm tin hoặc lý tưởng của mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần cộng đồng đứng lên và bắt đầu tự tổ chức". Đây là lần thứ ba doanh nghiệp bị phá hoại. KCPD cho biết một nghi phạm đã bị bắt qua đêm và các cáo buộc đang được chờ xét xử.⦿ ---- HỎI 1: Máy bay nhỏ phản lực tư nhân làm tăng khí thải nhiều hơn so với hành khách phi cơ thương mại?ĐÁP 1: Đúng vậy. Do kích thước nhỏ và sức chứa hạn chế, máy bay phản lực tư nhân cực kỳ kém hiệu quả. Chúng có tác động quá lớn đến khí hậu và theo một nghiên cứu mới, lượng khí thải của chúng đang gia tăng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu chuyến bay từ hơn 26.000 máy bay phản lực tư nhân từ năm 2019 đến năm 2023, lập bảng thống kê lượng khí thải của hơn 18 triệu chuyến bay. Họ phát hiện ra rằng, chỉ trong năm năm, lượng khí thải của máy bay phản lực tư nhân đã tăng 46 phần trăm trên toàn cầu. Nghiên cứu của họ đã được công bố trên tạp chí Communications Earth & Environment.Ít hơn một trong 10.000 người sử dụng máy bay phản lực tư nhân, nhưng lượng khí thải carbon của họ lớn hơn đáng kể so với những người bay thương mại. Theo nghiên cứu, những người bay tư nhân nhiều nhất mỗi người thải ra 2.400 tấn carbon dioxide trong không khí vào năm ngoái, hoặc gấp khoảng 500 lần so với lượng khí thải trung bình mà một người trên Trái đất thải ra trong cả một năm.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 23% dân Mỹ bị chứng COVID kéo dài?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn 1 trong 5 người Mỹ có khả năng mắc COVID kéo dài, một đánh giá mới được hỗ trợ bởi AI đã phát hiện ra. Phân tích cho thấy gần 23% người lớn ở Hoa Kỳ gặp phải các triệu chứng của COVID kéo dài, theo kết quả được công bố vào thứ sáu trên tạp chí Med. Các triệu chứng này có thể xảy ra ở nhiều hệ thống cơ thể khác nhau, bao gồm mệt mỏi, ho mãn tính, các vấn đề về tim và "sương mù não". Chúng thường phát triển sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng kể từ khi một người thoát khỏi tình trạng nhiễm COVID-19 ban đầu.Chi tiết: