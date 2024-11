Bà Susie Wiles sẽ giũ chức chánh văn phòng Bạch Ốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức danh này.

- Phía bảo thủ của Trump thúc giục xóa sổ Hướng Đạo Hoa Kỳ và triệt hạ hệ thống Đại học Công giáo

- Trump bổ nhiệm bà Susie Wiles làm chánh văn phòng Bạch Ốc; bà Wiles trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức này.

- Trump sẽ siết Iran chặt hơn

- Trump cân nhắc: Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ có thể sẽ giao cho Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Missouri là Andrew Bailey

- Tòa bác ngay: Biden ký lệnh giúp lộ trình nhập tịch người nhập cư lậu đã kết hôn với công dân Mỹ

- Trump thắng cử: tăng vọt những cú phone phòng ngừa tự tử từ giới trẻ LGBTQ+.

- Chiến lược gia chính trị Dân Chủ David Axelrod: Thua Trump, chỉ vì cử tri Dân Chủ thông minh, học cao, xa quần chúng

- Tỵ nạn vì Trump: Nhiều người Mỹ chuẩn bị dọn sang Canada, Úc, New Zealand

- Rudy Giuliani giải thích với tòa vì sao chưa nộp tài sản bồi thường vụ ông vu khống 2 nữ viên chức bầu cử là gian lận

- Trump: ngay ngày đầu ở Bạch Ốc, sẽ ký lệnh trục xuất di dân ào ạt mà không tốn kém gì

- Bạch Ốc: Mỹ tiếp tục ngoại giao để tìm hòa bình cho Trung Đông, và vẫn hỗ trợ Ukraine

- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell: giảm lãi suất 25 điểm, kinh tế Mỹ đang tăng tốc, sẽ không từ chức ngay cả khi bị Trump sa thải

- TT Biden nói, nhắm vào Trump: bạn không thể chỉ yêu đất nước khi bạn chiến thắng và chỉ yêu hàng xóm khi bạn đồng ý

- Viên chức ECB cảnh báo nếu Trump thực hiện các mức thuế đã đề xuất, kinh tế châu Âu sẽ thê thảm.

- Một người Pháp đặt cược vào Trump, trúng cá độ 50 triệu đô nhờ phân tích "hiệu ứng hàng xóm"

- Thống đốc California Gavin Newsom sẽ họp đặc biệt ngành lập pháp tiểu bang, nhằm bảo vệ các quyền công dân trước khi Trump nhậm chức. Newsom là ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ năm 2028

- Đức bắt 1 công dân Mỹ tình nghi gián điệp cho TQ

- Cổ phiếu Trump Media & Technology giảm 12,22%

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Trump hãy giữ lời hứa hòa bình cho Trung Đông

- Hòa Lan: 10 người Israel bị thương và 2 người vẫn mất liên lạc ở Amsterdam vì người ủng hộ Palestine tấn công

- Thủ tướng Hoà Lan: tấn công người Israel tại Amsterdam là không thể chấp nhận được.

- Israel Katz lên chức Tân bộ trưởng quốc phòng Israel

- LHQ: Gần 70% số người chết trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza là phụ nữ và trẻ em Palestine.

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với gia đình các con tin Israel rằng "không còn gì" để quân đội Israel làm ở Gaza. Phía bắc Gaza là gạch vụn, không còn gì nữa. Định cư Israel sẽ vào Gaza. Thường dân Palestine phải di dời cưỡng bức không còn nơi nào để trở về.

- Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên Âu giúp Ukraine thêm 2 năm nữa.

- Thủ tướng Hungary: Trump lên, bây giờ là lúc Ukraine phải chịu hòa

- Paramount Global doanh thu quý 3 giảm 6%, đạt 6,73 tỷ đô

- Hãng TSMC ngừng sản xuất cho TQ các chất bán dẫn tiên tiến nhất chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) theo lệnh Biden

- Sony doanh số thứ 2 tới 19,5 tỷ đô, tăng 9%

- Nam Hàn bắn một tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II vào Biển Hoàng Hải

- General Motors sẽ ngưng làm xe SUV chạy xăng Cadillac XT4 để chuyển sang sản xuất xe điện.

- Hãng xe Rivian Automotive Inc. doanh thu quý 3 giảm 34%, đạt 874 triệu đô

- Cổ phiếu Pinterrest giảm hơn 15%

- Nam California: Đám cháy Mountain Fire thiêu rụi 19.643 mẫu Anh và hàng chục căn nhà

- TIN VN. VN bắt đầu phòng thủ: Xuất khẩu sang Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sắp tới chú ý điều gì?

- TIN VN. Sài Gòn: Hai nhân viên tiệm vàng bị bắt với cáo buộc vận chuyển 20 triệu USD.

- TIN VN. Kết quả điều tra: Công ty GFDI lừa đảo, nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỉ đồng.

- HỎI 1: Hơn 1/4 các bà mẹ mới sinh đã ngủ gục trong khi cho con bú, gây nguy cơ con đột tử? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mẹ uống vitamin D, sinh con xương chắc hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/11/2024) ⦿ ---- Công ty mẹ của Paramount Pictures Corporation là Paramount Global đã công bố vào thứ sáu rằng doanh thu của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,73 tỷ đô la.

.

Thu nhập ròng của công ty truyền thông này đã giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 1 triệu đô la. Công ty cũng báo cáo khoản lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 0,01 đô la, chênh lệch so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,36 đô la được ghi nhận trong quý 3 năm 2023. Trong suốt quý, Paramount+ đã có thêm 3,5 triệu người đăng ký mới.

.

⦿ ---- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) đã thông báo với các đối tác tại Trung Quốc rằng họ sẽ ngừng sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến nhất chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phù hợp với các chính sách mới của Hoa Kỳ đối với ngành chip của Bắc Kinh, theo tờ Financial Times (FT) đưa tin vào thứ Sáu.

.

Theo ba người quen thuộc với vấn đề này, TSMC cho biết quyết định sẽ có hiệu lực vào thứ Hai tuần tới. Họ nói thêm rằng động thái này áp dụng cho các chất bán dẫn AI tại các nút quy trình tiên tiến có kích thước bảy nanomet hoặc nhỏ hơn. Hai nguồn tin cho biết thêm rằng nhà sản xuất chip có thể xem xét lại biện pháp này nếu Hoa Kỳ chấp thuận hợp tác với một số doanh nghiệp Trung Quốc.

.

Đầu tuần này, có thông tin cho biết một số công ty Hoa Kỳ chế tạo thiết bị sản xuất chất bán dẫn đã yêu cầu các nhà cung cấp của họ ngừng nhập cảng các bộ phận cho sản phẩm của họ từ Trung Quốc nếu họ muốn nối lại quan hệ đối tác.

.

⦿ ---- Tập đoàn Sony đã chia sẻ vào thứ sáu rằng doanh số bán hàng trong quý thứ hai của năm tài chính 2024 đạt 2,9 nghìn tỷ yên (khoảng 19,5 tỷ đô la), tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba tháng được báo cáo, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty đã tăng vọt 54% lên 292 tỷ yên, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 57% lên 48,06 yên. Thu nhập hoạt động trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 đạt 389,3 tỷ yên, tăng vọt 57% so với cùng kỳ năm 2023.

.

⦿ ---- Nam Hàn đã bắn một tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II vào Biển Hoàng Hải vào thứ Sáu, thể hiện sức mạnh quân sự, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS). JCS tuyên bố cuộc tập trận này nhấn mạnh sự sẵn sàng của Seoul trong việc chống lại mọi hành động khiêu khích từ Bắc Hàn, nhấn mạnh "quyết tâm mạnh mẽ" và khả năng tấn công chính xác của nước này.

.

Cuộc tập trận bắn đạn thật, được tiến hành tại Taean, cách Seoul 108 km về phía tây nam, diễn ra sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Hàn vào thứ Ba và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tuần trước. Quân đội Nam Hàn cũng cam kết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Bắc Hàn cùng với Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Thủ tướng Hoà Lan Dick Schoof đã chỉ trích hôm thứ sáu rằng các cuộc tấn công vào những người ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Maccabi Tel Aviv của Israel tại Amsterdam là hành vi bài Do Thái và không thể chấp nhận được. "Tôi đang liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan và vừa nói chuyện qua điện thoại với @IsraeliPM Netanyahu [Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu] để nhấn mạnh rằng những kẻ gây án sẽ bị xác định và truy tố", Schoof đã đăng dòng tweet.

.

Vụ việc xảy ra sau trận đấu bóng đá giữa Maccabi và AFC Ajax khi một nhóm người bạo loạn tấn công người hâm mộ câu lạc bộ cũ trong khi hét lớn "giải phóng Palestine". Bộ Ngoại giao Israel sau đó đã xác nhận rằng có 10 người bị thương trong sự kiện đó.

.

⦿ ---- Israel Katz đã chính thức trở thành bộ trưởng quốc phòng Israel hôm Thứ Sáu sau vụ sa thải Yoav Gallant gần đây. Trong một buổi lễ nhỏ có sự tham dự của cả Diễn đàn Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhân viên bộ, Katz đã đảm nhận vai trò này và hứa sẽ là người bảo vệ IDF và cho phép lực lượng này "xử lý những vấn đề cần giải quyết, bằng toàn lực". Ông nói thêm: "Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch này với mục tiêu là kiềm chế sự xâm lược của Iran và vô hiệu hóa năng lực của họ, tiếp tục phá vỡ Hamas như một lực lượng quân sự và chính phủ, và đánh bại Hezbollah".

.

Trong khi đó, Gallant thú nhận cảm giác "đau đớn" khi phải rời khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của mình trước khi tất cả các con tin được trả về nhưng cũng tự hào về những thành tựu của mình và hứa rằng "đây không phải là lời tạm biệt hoàn toàn", vì ông có kế hoạch làm việc vì an ninh của Israel như ông đã làm trong suốt cuộc đời mình.

.

⦿ ---- "[Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald] Trump đã hứa sẽ chấm dứt những cuộc xung đột do Israel khởi xướng. Chúng tôi muốn lời hứa đó được thực hiện và chúng tôi muốn Israel phải dừng lại", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với các nhà báo hôm thứ Sáu.

.

Erdogan nhận xét rằng một "khởi đầu tốt" cho Trump sẽ là ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. "Bất kỳ động thái nào ủng hộ tham vọng bành trướng của Israel đều có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và mở rộng các vùng xung đột", ông cảnh báo. Erdogan tiếp tục đề cập rằng ông đã nói chuyện với Trump, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Hoa Kỳ mới được mời đến thăm Ankara.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Israel cho biết 10 người Israel đã bị thương và hai người vẫn mất liên lạc sau các cuộc đụng độ ở Amsterdam xảy ra khi người hâm mộ Maccabi rời khỏi sân vận động sau trận đấu Europa League với đội Ajax của Hoà Lan.

.

Truyền thông Israel trước đó đưa tin rằng người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Maccabi Tel Aviv của Israel đã bị tấn công bởi những kẻ bạo loạn ủng hộ Palestine, những kẻ có thể được nghe thấy đang hét lên "giải phóng Palestine". Chính quyền Israel kêu gọi người dân tránh xa đường phố và ở trong phòng khách sạn của họ. Ngoài ra, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel khuyên những người ra ngoài nơi công cộng không nên trưng bày bất kỳ biểu tượng nào của Israel hoặc Do Thái. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi điều hai máy bay đến Amsterdam và đưa người Israel trở về nhà.

.

⦿ ---- Những người định cư Israel được cho là đã tấn công một ngôi nhà của người Palestine và đốt một chiếc xe ở thị trấn Jaba, được tìm thấy ở phía nam thành phố Jenin thuộc Bờ Tây, Wafa đưa tin. Những người định cư được cho là đã tấn công ngôi nhà của Aysar Saleh Khaliliya, hành hung gia đình anh và đốt một chiếc xe của anh trai anh.

.

.

⦿ ---- Gần 70% số người chết trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza là phụ nữ và trẻ em, theo Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, gọi đây là "sự vi phạm có hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế".

.

Theo bộ y tế của Gaza , ít nhất 39 người Palestine đã thiệt mạng và 123 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza trong 24 giờ qua. Cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 43.508 người Palestine và làm bị thương 102.684 người kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023.

.

Các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon, nơi 52 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Tại Lebanon, ít nhất 3.102 người đã thiệt mạng và 13.819 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

.

⦿ ---- Truyền thông Israel đưa tin hôm thứ Năm rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với gia đình của các con tin Israel rằng "không còn gì" để quân đội Israel làm ở Gaza và Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ giữ quân Israel ở lại Dải Gaza "vì muốn ở lại đó".

.

Netanyahu đã sa thải Gallant hôm thứ Ba và theo tờ The Times of Israel, cuộc trò chuyện của Gallant với gia đình các con tin diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh sa thải ông có hiệu lực và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz chính thức thay thế ông.

.

Theo Kênh 12 của Israel, Gallant đã nói với gia đình rằng "các điều kiện đã chín muồi" cho một thỏa thuận con tin với Hamas từ tháng 7/2024 và rằng ông đã cố gắng thuyết phục Netanyahu đạt được thỏa thuận. "Người đứng đầu Shin Bet, tổng tham mưu trưởng và tôi nghĩ là người đứng đầu Mossad cũng đồng ý với tôi", ông nói.

.

Trong các cuộc đàm phán vào mùa hè, Netanyahu bắt đầu ra yêu cầu Israel duy trì quyền kiểm soát biên giới Gaza-Ai Cập, được gọi là Hành lang Philadelphi. Vào thời điểm đó, các báo cáo của phương tiện truyền thông Israel và các bình luận từ các quan chức đã nêu rõ rằng Netanyahu đã đưa ra yêu cầu này như một cách để phá hoại cơ hội đạt được thỏa thuận.

.

"Tôi có thể nói với các bạn rằng không có lý do gì để ở lại Hành lang Philadelphi. Tổng tư lệnh IDF và tôi đã nói rằng không có lý do an ninh nào để ở lại Hành lang Philadelphi", Gallant nói với các gia đình con tin. "Netanyahu nói rằng đó là một cân nhắc ngoại giao, tôi nói với các bạn rằng không có cân nhắc ngoại giao nào cả".

.

Gallant cho biết Israel không có lý do gì để giữ binh lính Israel ở Gaza. "Không còn gì để làm ở Gaza nữa. Những thành tựu lớn đã đạt được", ông nói. "Tôi sợ rằng chúng ta ở lại đó chỉ vì có mong muốn ở lại đó".

.

Tờ Times of Israel cho biết Gallant dường như đang ám chỉ đến các thành phần của chính phủ Israel muốn thành lập các khu định cư Do Thái ở Gaza. Nhiều bộ trưởng Israel và thành viên của Knesset gần đây đã tham dự một hội nghị "tái định cư ở Gaza" và kêu gọi trục xuất người Palestine và xây dựng các khu định cư cho dân Israel tới.

.

Các lực lượng Israel ở phía bắc Gaza hiện đang tiến hành một chiến dịch thanh trừng sắc tộc được gọi là "kế hoạch của tướng quân" (general’s plan). Các phóng viên của Haaretz được phép tiếp cận Beit Lahia, một trong những khu vực mà kế hoạch đang được thực hiện, cho biết không còn một ngôi nhà nào còn sót lại trong thành phố vì lực lượng Israel đã phá hủy các tòa nhà để những thường dân Palestine phải di dời cưỡng bức không còn nơi nào để trở về.

.

⦿ ---- Hội đồng châu Âu hôm Thứ Sáu đã gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EUMAM Ukraine) thêm hai năm nữa. Phái bộ này được thành lập vào tháng 10 năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine. Hội đồng cho biết cho đến nay, phái bộ đã đào tạo được 63.000 quân nhân Ukraine và đang trên đường đào tạo thêm 15.000 quân nhân nữa trong những tháng tới.

.

EUMAM Ukraine sẽ được cung cấp ngân sách gần 409 triệu euro trong hai năm tới. "Các mục tiêu đào tạo trong tương lai của EUMAM Ukraine sẽ liên tục được điều chỉnh về số lượng quân nhân được đào tạo và các kỹ năng, theo nhu cầu chiến đấu do Ukraine nêu ra và phối hợp với các đối tác", Hội đồng cho biết.

.

⦿ ---- Thủ tướng Hungary Victor Orban tuyên bố hôm thứ Sáu rằng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có tác động sâu sắc đến tình hình ở châu Âu, đồng thời cho biết họ [Liên Âu] không thể mong đợi tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine một mình và đã đến lúc chuyển sang cách tiếp cận hòa bình hơn.

Trong khi phát biểu với Đài phát thanh Kossuth, Orban cho biết: "Có những người muốn tiếp tục gửi số tiền khổng lồ cho cuộc chiến [chống Nga] nói chung là đã thua này. Nhưng đồng thời, số lượng những người thận trọng suy nghĩ về nhu cầu [tìm hòa bình] với tình hình mới đang tăng lên."

.

Điều này diễn ra sau những lời chỉ trích của Trump về số tiền mà Washington gửi cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông có kế hoạch chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine ngay cả trước khi nhậm chức. Điện Kremlin sau đó gọi đánh giá đó là "có phần cường điệu" mặc dù lưu ý rằng Nga vẫn nhớ ý định của ông về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng.

.

⦿ ---- Phía bảo thủ của Trump thúc giục xóa sổ Hướng Đạo Hoa Kỳ. Kevin Roberts, kiến ​​trúc sư của Dự án 2025 (Project 2025) viết trong cuốn sách sắp phát hành của mình rằng ông muốn tiến hành "đốt cháy chậm" nhiều cơ chế của Mỹ. The Guardian đã có được một bản sao của cuốn sách có tựa đề "Ánh sáng ban mai của Bình minh: Lấy lại Washington để cứu nước Mỹ" (Dawn’s Early Light: Taking Back Washington to Save America,) và kêu gọi đốt cháy nhiều định chế khác nhau không đủ chất bảo thủ.

.

"Nhiều thể chế của Mỹ đã bị khoét rỗng hoàn toàn", Roberts khẳng định. "Những thể chế này suy đồi và vô căn cứ, chỉ đóng vai trò là nơi trú ẩn cho giới tinh hoa tham nhũng của chúng ta. Trong khi đó, chúng chặn ánh sáng và hút cạn chất dinh dưỡng cần thiết để các thể chế mới của Mỹ phát triển. Để nước Mỹ phát triển trở lại, chúng không cần phải được cải cách; chúng cần phải bị đốt cháy".

.

Danh sách các tổ chức cần được thanh trừng bằng lửa của Roberts bao gồm cả những kẻ bảo thủ truyền thống như phương tiện truyền thông và các trường đại học ưu tú trong nhóm Ivy League nhưng cũng có một số tổ chức từng được coi là bảo thủ cứng rắn, bao gồm FBI, "80% giáo dục đại học 'Công giáo'" và thậm chí cả "Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ" (including the FBI, "80% of ‘Catholic’ higher education," and even "The Boy Scouts of America."). (Ghi chú của người dịch tin: tại sao Công giáo và Hướng Đạo bị bảo thủ thù nghịch? Có lẽ vì Công Giáo và Hướng Đạo trong các thập niên gần đây đa số là di dân da vàng, da nâu, da đen vào Hoa Kỳ.)

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có ý định theo đuổi chiến lược "gây sức ép tối đa" đối với Iran bằng cách đưa ra các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran, kìm hãm thu nhập từ dầu mỏ của Tehran và cắt đứt hỗ trợ tài chính cho các nhóm mà Washington xác định là tổ chức khủng bố, theo các nguồn tin cho biết với tờ The Wall Street Journal.

.

"Tôi nghĩ rằng nhận định là Iran chắc chắn đang ở thế yếu ngay lúc này và đây là cơ hội để khai thác điểm yếu đó", một người hiểu rõ vấn đề này nói với tờ báo. Tuy nhiên, những người trong cuộc không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp mà Trump đã lên kế hoạch chống lại Iran.

.

Năm 2018, Washington đã đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) dưới thời chính quyền Trump, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Sau đó, Trump đã ban hành chiến dịch "gây sức ép tối đa", áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia và công ty có liên hệ với Iran. Chiến dịch này vấp phải sự phản đối từ các bên ký kết JCPOA, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, những nước vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân dân sự.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Missouri là Andrew Bailey hiện được cho là đang được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, theo CNN đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin. Bailey gần đây đã thu hút sự chú ý khi ông thúc giục Tòa án Tối cao dừng bản án của Trump và dỡ bỏ lệnh cấm phát ngôn trong vụ án tiền bịt miệng ở New York, lập luận rằng lệnh cấm phát ngôn hạn chế quyền của cử tri Missouri được nghe trực tiếp từ ứng cử viên tổng thống, nhưng cuối cùng tòa án đã từ chối yêu cầu của ông Bailey.

.

Theo hãng truyền thông, những ứng cử viên khác có thể cho vị trí này bao gồm Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton, cựu Quyền Bộ trưởng Tư pháp Matt Whitaker, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe và luật sư bảo thủ Mark Paoletta.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã bổ nhiệm quản lý chiến dịch tranh cử của mình, Susie Wiles, làm chánh văn phòng Bạch Ốc, khiến bà Wiles trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức danh này. "Susie Wiles vừa giúp tôi đạt được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch thành công năm 2016 và 2020 của tôi", Trump cho biết trong một tuyên bố.

.

Bà Wiles được nhiều người ghi nhận là người điều hành chiến dịch được coi là tinh vi và kỷ luật nhất của Trump cho đến nay. "Thật vinh dự khi Susie trở thành nữ Chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ", Trump nói thêm, mô tả Wiles là "thông minh, sáng tạo" và "được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng".

.

Phản ứng trước động thái này, Phó Tổng thống đắc cử JD Vance cho biết Wiles là "tài sản lớn của Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử và sẽ là tài sản lớn trong Bạch Ốc".

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã bác bỏ chính sách của chính quyền Biden nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một số người nhập cư không có giấy tờ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ có thể nhập tịch. Chương trình này được ca ngợi là một trong những hành động lớn nhất của Tổng thống Biden nhằm giúp đỡ các gia đình đã nhập cư vào Mỹ trong nhiều năm qua, cho phép vợ/chồng và con riêng không có giấy tờ của công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin thẻ xanh mà không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ trước, theo AP đưa tin.

.

Việc tạm thời thoát khỏi lệnh trục xuất đã mang lại cảm giác an toàn trong chốc lát cho khoảng 500.000 người nhập cư ước tính sẽ được hưởng lợi từ chương trình này trước khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Texas J. Campbell Barker ra lệnh tạm dừng chương trình vào tháng 8/2024, vài ngày sau khi người nộp đơn nộp giấy tờ.

.

Barker đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng chính quyền Biden đã vượt quá thẩm quyền của mình khi triển khai chương trình và đã kéo dài thời hạn giải thích pháp lý của luật nhập cư có liên quan "vượt quá giới hạn".

.

Sáng kiến ​​tồn tại trong thời gian ngắn của chính quyền Biden có tên gọi "Giữ gia đình bên nhau" (Keeping Families Together) khó có thể tiếp tục được duy trì sau khi Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Nhưng việc chấm dứt sớm sáng kiến ​​này tạo ra sự bất ổn lớn hơn cho các gia đình nhập cư vì nhiều người đang chuẩn bị cho sự trở lại Bạch Ốc của Trump.

.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã bổ nhiệm Barker làm thẩm phán tại Tyler, Texas, nằm tại Tòa Kháng án Liên bang Hoa Kỳ số 5, một địa điểm được ưa chuộng đối với những người ủng hộ thúc đẩy các lập luận bảo thủ. Barker đã tạm dừng sáng kiến ​​nhập cư sau khi Texas và 15 tiểu bang khác, do các Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa của họ đứng đầu, đệ đơn kiện cáo buộc nhánh hành pháp bỏ qua Quốc hội để giúp các gia đình nhập cư vì "mục đích chính trị trắng trợn". Đảng Cộng hòa lập luận rằng sáng kiến ​​này tạo ra chi phí cho các tiểu bang của họ và có thể thu hút nhiều người di cư hơn đến Hoa Kỳ.

.

Chính sách này sẽ áp dụng cho những người đã sống liên tục tại Hoa Kỳ trong ít nhất 10 năm, không gây ra mối đe dọa an ninh và đã sử dụng thẩm quyền pháp lý hiện hành được gọi là "tạm tha tại chỗ" cung cấp các biện pháp bảo vệ trục xuất. Những người đã kết hôn với một công dân trước ngày 17 tháng 6/2024, một ngày trước khi chương trình được công bố, có thể trả lệ phí nộp đơn là 580 đô la và điền vào một đơn dài giải thích lý do tại sao họ xứng đáng được tạm tha nhân đạo. Nếu được chấp thuận, người nộp đơn sẽ có ba năm để xin thường trú và xin giấy phép lao động.

.

Vợ/chồng không phải là công dân đã đủ điều kiện để có tư cách pháp lý nhưng thường phải nộp đơn từ quốc gia của họ. Quy trình này thường bao gồm thời gian chờ đợi nhiều năm bên ngoài Hoa Kỳ, có thể tách biệt các thành viên gia đình có tình trạng nhập cư khác nhau.

.

⦿ ---- Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống được cho là đã gây ra sự gia tăng đột biến các cuộc gọi đến đường dây nóng khủng hoảng dành cho thanh thiếu niên giới tính thứ ba LGBTQ+. Tờ Washington Post đưa tin rằng Dự án Thanh thiếu niên Cầu vồng (The Rainbow Youth Project), nơi cung cấp tư vấn sức khỏe tâm thần và phòng ngừa tự tử, đã nhận được hơn 3.810 cuộc gọi cho đến nay trong tháng 11—mà tổ chức này cho biết đã tăng vọt trên mức trung bình hàng tháng là 3.765 chỉ trong sáu ngày.

.

Dự án Trevor, nơi cũng cung cấp các dịch vụ phòng ngừa tự tử cho thanh thiếu niên LGBTQ+, cho biết họ cũng ghi nhận mức tăng 125 phần trăm các cuộc gọi đến, tin nhắn văn bản và tin nhắn trò chuyện vào Ngày bầu cử. Nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ cho người LGBTQ+ cũng đã báo cáo về sự gia tăng các cuộc gọi và yêu cầu, theo WP đưa tin.

.

Với việc Trump thường xuyên đưa ra các quan điểm chống lại người chuyển giới trong quá trình vận động tranh cử, các cuộc gọi này không phải là không có cơ sở. Giám đốc Dự án Thanh thiếu niên Cầu vồng Lance Preston nói với WP rằng: "Chúng tôi nhận được những cuộc gọi này vì sợ hãi. Sợ rằng chúng tôi sẽ mất con cái vì tự tử và sợ những thách thức mà chính quyền mới này sẽ đặt ra cho chúng tôi".

.

⦿ ---- Chiến lược gia chính trị Dân Chủ David Axelrod lập luận hôm thứ Năm rằng đảng Dân chủ đang trở thành một "đảng của những người thông minh, cư trú ở ngoại ô, có trình độ đại học" có thể tiếp tục thua trong các cuộc bầu cử tương lai nếu không thay đổi hướng đi.

"Bạn không thể tiếp cận những người lao động như những nhà truyền giáo và nói rằng, 'Chúng tôi ở đây để giúp bạn trở nên giống chúng tôi hơn'. Có một loại sự khinh miệt ngầm, sự khinh miệt không cố ý trong đó", Axelrod, một cộng tác viên của CNN, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình này.Chiến lược gia lâu năm của đảng Dân chủ đã ca ngợi Tổng thống Biden vì đã làm một số "điều tốt cho người lao động", nhưng tuyên bố rằng toàn bộ đảng "ngày càng trở thành một đảng của người thông minh, cư trú ở ngoại ô, có trình độ đại học và nó dẫn đến loại phản ứng dữ dội mà chúng ta đã thấy".Bình luận của ông về "AC360" của CNN được đưa ra một ngày sau khi cuộc đua vào Bạch Ốc năm 2024 được gọi là của Tổng thống đắc cử Trump. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ở tất cả bảy tiểu bang chiến trường và đạt được lợi thế bầu cử ở một số nhóm nhân khẩu học và ở các tiểu bang thiên về đảng Dân chủ. Sau thất bại của Phó Tổng thống Harris, đảng Dân chủ bắt đầu chỉ trích ai hoặc điều gì đáng trách cho sự đảo lộn này. Axelrod đã cân nhắc về thất bại cùng với Anderson Cooper của CNN."Tôi thực sự lo ngại về cách Đảng Dân chủ liên quan đến cử tri thuộc tầng lớp lao động ở đất nước này", Axelrod nói với Cooper. "Nhóm duy nhất mà đảng Dân chủ giành được trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba là những người tốt nghiệp đại học da trắng, và trong số những cử tri thuộc tầng lớp lao động, đã có sự suy giảm đáng kể".Axelrod, người từng là cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Obama, cho biết đảng này chỉ giành chiến thắng trong số những người kiếm được hơn một trăm nghìn đô la một năm và cảnh báo rằng "bạn không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc gia theo cách đó, và chắc chắn không nên như vậy đối với một đảng tự coi mình là đảng của những người lao động".⦿ ---- Nhiều người Mỹ bắt đầu tìm hiểu cách chuyển đến một quốc gia khác khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump được xác nhận trong tuần này. Theo Reuters, các tìm kiếm trên Google về "chuyển đến Canada" đã tăng vọt 1.270 phần trăm trong 24 giờ sau khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​ở Bờ Đông đóng cửa vào thứ Ba, trong khi các truy vấn tương tự về việc chuyển đến New Zealand đã tăng gần 2.000 phần trăm và các câu hỏi về dọn sang Úc tăng 820 phần trăm.Một quan chức của Google nói với hãng thông tấn rằng vào cuối thứ Tư ở Bờ Đông, các tìm kiếm về việc di cư đến ba quốc gia này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù Google không tiết lộ số liệu thô, dữ liệu từ trang web nhập cư của New Zealand cho thấy có khoảng 25.000 người dùng mới của Hoa Kỳ đã truy cập vào ngày 7 tháng 11/2024 - so với chỉ 1.500 người vào cùng ngày năm ngoái. Evan Green, một đối tác quản lý tại Green and Spiegel - công ty luật nhập cư lâu đời nhất - cũng báo cáo rằng họ đã bị ngập trong sự quan tâm. Green nói với Reuters rằng "Cứ nửa giờ lại có một yêu cầu qua email mới".⦿ ---- Rudy Giuliani tuyên bố rằng một vụ kiện dân sự để lấy đi những tài sản quý giá nhất của ông giống như "một cuộc đàn áp chính trị" trước khi ông vào tòa án thành phố New York hôm thứ năm để giải thích với một thẩm phán liên bang lý do tại sao ông không giao nộp những đồ vật có giá trị của mình như một phần của phán quyết Giuliani phải bồi thường tội phỉ báng trị giá 148 triệu đô la.Thẩm phán Lewis Liman đã ra lệnh cho cựu thị trưởng thành phố New York phải ra hầu tòa sau khi luật sư của hai cựu nhân viên bầu cử Georgia được trao phán quyết lớn đã đến căn hộ Manhattan của Giuliani vào tuần trước chỉ để phát hiện ra rằng nó đã được dọn sạch từ nhiều tuần trước. Thẩm phán đã đặt ra thời hạn là ngày 29 tháng 10 để đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump trước đây và tương lai giao nộp nhiều tài sản của mình cho luật sư của Ruby Freeman và con gái bà, Wandrea "Shaye" Moss.Những tài sản này bao gồm căn hộ chung cư Upper East Side trị giá 5 triệu đô la của ông, một chiếc Mercedes đời 1980 từng thuộc sở hữu của ngôi sao điện ảnh Lauren Bacall, một chiếc áo sơ mi có chữ ký của huyền thoại New York Yankees Joe DiMaggio, hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ và những đồ vật có giá trị khác. Khi đến tòa án liên bang Manhattan, Giuliani nói với các phóng viên rằng ông không cản trở lệnh của tòa án, theo AP đưa tin."Mọi tài sản mà họ muốn đều có sẵn, nếu họ có quyền sở hữu", ông nói. "Bây giờ, luật pháp quy định rằng họ không có quyền sở hữu nhiều tài sản. Ví dụ, họ muốn chiếc đồng hồ của ông tôi, đã 150 năm tuổi. Đó là một vật gia truyền. Thông thường, bạn không nhận được những thứ đó trừ khi bạn tham gia vào một cuộc đàn áp chính trị. Trên thực tế, việc tôi có mặt ở đây hôm nay giống như một cuộc đàn áp chính trị vậy".Trong quá trình tố tụng tại tòa kéo dài hơn một giờ, một luật sư của Freeman và Moss và một luật sư của Giuliani đã tranh cãi liệu Giuliani đã làm mọi cách có thể để chuyển giao tài sản hay chưa. Liman đã ra lệnh cho Giuliani phải giao nộp chiếc Mercedes vào thứ Hai. Giuliani đã đến một địa điểm bỏ phiếu ở Florida bằng xe hơi này hôm thứ Ba.Tại phiên điều trần, Aaron Nathan, một luật sư của những người làm công tác bầu cử [bị Giuliani vu cáo là gian lận và bây giờ thắng kiện], đã phàn nàn rằng những nỗ lực để tịch biên tài sản đã bị Giuliani "trì hoãn rồi trốn tránh". Giuliani đã nói chuyện trực tiếp với thẩm phán tại một thời điểm, nói rằng ông đã bị "đối xử thô lỗ" bởi những người cố gắng kiểm soát tài sản của ông.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào thứ năm rằng "không có mức giá nào cả" khi nói đến kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông. Trong suốt chu kỳ vận động tranh cử, Trump đã quảng cáo "chương trình nghị sự Ngày 1" thường tập trung vào các cuộc đàn áp biên giới và nhập cư, nói tại hầu hết mọi cuộc biểu tình rằng "Vào Ngày 1, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

.

Trump đã nói rằng các cuộc trục xuất hàng loạt sẽ nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp và đặc biệt là những người có tiền án. Ông cũng nói rằng ông sẽ chủ yếu dựa vào các sở cảnh sát địa phương để được hỗ trợ, nhưng chương trình này sẽ cần sự phối hợp với các cơ quan liên bang và có khả năng sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ một số khu vực pháp lý địa phương.

.

Khi được hỏi về tài chính cho kế hoạch của mình trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Trump nhấn mạnh rằng "không có mức giá nào cả". "Không phải là vấn đề về mức giá. Không phải vậy - thực sự, chúng ta không có lựa chọn nào cả. Khi mọi người đã giết chóc và giết người, khi các trùm ma túy đã phá hủy các quốc gia, và bây giờ chúng sẽ quay trở lại các quốc gia đó vì chúng không ở lại đây." Ông cho biết, "Không có giá nào cả", theo như NBC News đưa tin.

.

Trump cũng đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng mọi người vẫn có thể vào nước này. "Rõ ràng là chúng ta phải xây dựng biên giới vững chắc và hùng mạnh, và chúng ta phải làm như vậy — đồng thời, chúng ta muốn mọi người vào nước ta", ông nói. "Và bạn biết đấy, tôi không phải là người nói rằng, 'Không, bạn không thể vào'. Chúng tôi muốn mọi người vào", NBC News đưa tin Trump đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

.

Mặc dù đảng Dân chủ đã cố gắng lôi kéo cử tri gốc Latinh khỏi Trump bằng cách sử dụng những phát biểu của ông về người nhập cư và một câu chuyện cười phân biệt chủng tộc về Puerto Rico do một diễn viên hài kể tại một trong những cuộc mít tinh gần đây của ông, nhưng thành tích của ông trong số các cử tri gốc Latinh đã cho thấy sự ủng hộ đáng kể.

.

Một cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của CNN cho thấy Trump đã giành chiến thắng ở nhóm cử tri gốc Latinh với 12 điểm so với Phó Tổng thống Harris — chênh lệch 35 điểm so với năm 2020, khi Biden giành chiến thắng ở nhóm này với 23 điểm. Tuy nhiên, Harris đã giành chiến thắng dễ dàng trong số phụ nữ gốc Latinh, vượt lên trước Trump 22 điểm, nhưng đó là một sự khác biệt lớn so với khoảng cách dẫn trước 39 điểm mà Biden đã vượt qua trong nhóm này chỉ bốn năm trước.

.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy Harris giành chiến thắng trong số cử tri gốc Latinh so với Trump với tỷ lệ 52% so với 46%, đây là mức dẫn trước một chữ số so với Tổng thống Biden, người đã vượt qua Trump trong nhóm này, với 65% sự ủng hộ so với 32% của Trump vào năm 2020. Theo NBC News, Trump đã nói rằng thông điệp của ông về vấn đề nhập cư đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Tư rằng mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chưa trao đổi với các nhà lãnh đạo thế giới về tương lai gần của mối quan hệ với các quốc gia, thông điệp chung là chính quyền của ông sẽ "tiếp tục ở đó" đối với các vấn đề quan trọng như Trung Đông và tình hình Ukraine.

.

Trong cuộc họp báo, Jean-Pierre đã đề cập rằng Washington sẽ tiếp tục tham gia vào các biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông, liên quan đến Lebanon, và sự hỗ trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục chảy.

.

⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trả lời rằng ông sẽ không từ chức nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu ông rời đi. Powell trả lời ngắn gọn "không" cho câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có từ chức nếu Trump yêu cầu ông hay không, và đưa ra câu trả lời tương tự khi được hỏi liệu ông có bắt buộc phải rời đi về mặt pháp lý hay không.

.

Đồng thời, Powell không muốn nói về cuộc bầu cử tổng thống gần đây và tác động tiềm tàng của nó đối với vị trí chủ tịch Fed của ông. Powell cũng không trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu ông có lo ngại về ảnh hưởng tiềm tàng của Trump đối với sự độc lập của ngân hàng trung ương hay không.

.

⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã nói hôm thứ năm, trong cuộc họp báo sau quyết định giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ngân hàng trung ương, rằng quá trình bầu cử gần đây ở Hoa Kỳ sẽ vẫn tách biệt với chiến lược ngắn hạn của ngân hàng trung ương.

.

"Trong tương lai gần, cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của chúng tôi. Như bạn biết đấy, rất nhiều thứ ảnh hưởng đến nền kinh tế", Powell giải thích thêm. "Chúng tôi không đoán, chúng tôi không suy đoán, chúng tôi không cho rằng các chính sách nào sẽ được đưa vào thực hiện".

.

"Chúng tôi nghĩ rằng ngay cả với đợt cắt giảm hôm nay, chính sách vẫn còn hạn chế", Powell nói thêm. Ông cũng đề cập thêm rằng cách tiếp cận liên quan đến chính sách sẽ dần chuyển sang "lập trường trung lập hơn theo thời gian".

.

Powell cho biết vào thứ năm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ, đồng thời nói thêm rằng đã có những tiến triển đáng kể hướng tới các mục tiêu của ngân hàng trung ương trong hai năm qua. Ngoài ra, Powell cho biết thị trường lao động đã "hạ nhiệt" và lạm phát đã giảm đáng kể.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng "bạn không thể chỉ yêu đất nước khi bạn chiến thắng" và "chỉ yêu hàng xóm khi bạn đồng ý", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng câu hỏi về tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử tại Hoa Kỳ giờ đây sẽ được "giải quyết".

.

"Tôi biết đối với một số người, đây là thời điểm chiến thắng, để nói lên điều hiển nhiên, đối với những người khác, đây là thời điểm mất mát", Biden nói, nhấn mạnh đến nhu cầu "hạ nhiệt" trong chính trường Hoa Kỳ. Ông cho biết hệ thống bầu cử là công bằng và minh bạch, bất kể ai thắng. Những phát biểu của Biden có thể nhắm vào Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Trump đã thua Biden.

.

⦿ ---- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp Yannis Stournaras đã cảnh báo hôm thứ năm về chính sách kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo, Donald Trump. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về "Nợ công: Bài học quá khứ, thách thức tương lai", đại diện ECB cho biết nếu Donald Trump thực hiện các mức thuế đã đề xuất, điều này có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế châu Âu.

.

Nhận xét này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử bận rộn của mình, ông đã nhiều lần hứa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 60% và thuế 10% đối với hàng nhập cảng từ tất cả các quốc gia. Zhu Baoliang, cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung Quốc, cho biết động thái này có thể làm giảm 200 tỷ đô la kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Một trong những người vui mừng nhất về kết quả bỏ phiếu hôm thứ Ba không phải là đảng viên Cộng hòa—hay thậm chí là người Mỹ. Thay vào đó, đó là một người Pháp chỉ được biết đến với cái tên Theo, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Theo, Business Insider lưu ý, đang trên đà kiếm được khoảng 50 triệu đô la vì anh ta đã cược đúng rằng Donald Trump sẽ giành chiến thắng tại Đại cử tri đoàn và số phiếu phổ thông, và tung hoành ở các tiểu bang dao động.

.

"Không giống như hầu hết các nhà bình luận chính trị tại bàn giấy, anh ta đã đặt cược vào nơi anh ta nói, đặt cược hơn 30 triệu đô la", theo tờ Journal, tờ báo đã trao đổi thư từ với nhà giao dịch có biệt danh là "cá voi Trump". Tờ báo đã xác nhận Theo đã đặt cược trên nền tảng cá cược Polymarket, mặc dù anh ta chọn cách ẩn danh. Trong số ít thông tin chi tiết được biết về anh ta là anh ta là một nhà giao dịch tài chính giàu có và là công dân Pháp.

.

Một chìa khóa thành công của anh ta: Theo nói với tờ Journal rằng anh ta cảm thấy các cuộc thăm dò của Hoa Kỳ đã phóng đại cơ hội của Kamala Harris và đã ủy quyền cho một "nhà thăm dò ý kiến lớn" giấu tên để đo lường cái được gọi là "hiệu ứng hàng xóm". Nghĩa là, người thăm dò ý kiến đã hỏi mọi người không chỉ về cách họ dự định bỏ phiếu mà còn về cách họ nghĩ hàng xóm của họ sẽ bỏ phiếu. Mọi thứ đều hướng đến Trump. "Dư luận sẽ được chuẩn bị tốt hơn nếu các cuộc thăm dò mới nhất đo lường được hiệu ứng hàng xóm đó", ông nói.

.

⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom (D) đã ban hành một tuyên bố vào thứ năm để triệu tập một phiên họp đặc biệt của Cơ quan lập pháp tiểu bang, với mục tiêu bảo vệ các quyền công dân và cho phép các vụ kiện tụng tiềm năng trước khi chính quyền Trump nhậm chức.

.

Phiên họp đặc biệt, dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 12, sẽ tập trung vào việc tăng cường các nguồn lực pháp lý của California để bảo vệ các quyền cơ bản, quyền tự do sinh sản, hành động vì khí hậu và các gia đình nhập cư, theo tuyên bố. "Các quyền tự do mà chúng ta trân trọng ở California đang bị tấn công — và chúng ta sẽ không ngồi yên", Newsom, người được coi rộng rãi là ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ cho Bạch Ốc vào năm 2028, cho biết trong một tuyên bố.

.

"California đã từng đối mặt với thách thức này trước đây và chúng ta biết cách ứng phó", ông tiếp tục. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo người dân California có được sự hỗ trợ và các nguồn lực mà họ cần để phát triển".

.

Bản tuyên bố này sẽ là sáng kiến đầu tiên trong số nhiều sáng kiến do Newsom thực hiện, hợp tác với Cơ quan lập pháp, nhằm bắt đầu "củng cố hàng phòng thủ của California trước một chính quyền liên bang sắp tới đã đe dọa tiểu bang trên nhiều mặt trận", theo văn phòng thống đốc.

.

Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta đã lặp lại những quan điểm này tại một cuộc họp báo vào thứ năm, nhấn mạnh rằng ông "sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ sức mạnh của luật pháp, toàn bộ thẩm quyền của văn phòng tôi, để giải quyết bất công, để bảo vệ tất cả mọi người, đặc biệt là những người từ lâu đã bị bỏ qua và đánh giá thấp".

.

"Tôi ở đây hôm nay để trấn an các bạn rằng ở California, sự tiến bộ sẽ thắng thế, bất kể ai ở Bạch Ốc, bất kể ai kiểm soát Quốc hội", Bonta nói. "Ở California, chúng ta sẽ chọn sự bình tĩnh thay vì hỗn loạn, sự thật thay vì hư cấu, sự gắn bó thay vì đổ lỗi".

.

⦿ ---- Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã công bố vào thứ năm về vụ bắt giữ một công dân Hoa Kỳ tên là Martin D., người được cho là đã làm việc cho các lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Đức và bị tình nghi cố gắng tham gia vào hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

.

"Bị cáo bị tình nghi mạnh mẽ vì đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các hoạt động gián điệp cho một cơ quan tình báo nước ngoài", các công tố viên cho biết trong một tuyên bố. Sau khi bị bắt, kẻ phạm tội đã được lên lịch tham dự phiên điều trần luận tội vào cuối ngày hôm Thứ Năm và dự kiến sẽ vẫn bị giam giữ trước khi xét xử.

.

"Vào năm 2024, anh ta đã liên lạc với các quan chức nhà nước Trung Quốc và đề nghị họ chuyển thông tin nhạy cảm thuộc về quân đội Hoa Kỳ cho một cơ quan tình báo tại Trung Quốc", tài liệu cho biết thêm.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group đã giảm mạnh hôm thứ năm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa khi đợt tăng giá sau bầu cử dường như đã hạ nhiệt sau khi công ty chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt sau khi phương tiện truyền thông Hoa Kỳ xác nhận ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

Đầu tuần này, công ty mẹ của Truth Social đã báo cáo khoản lỗ ròng 19,2 triệu đô la trong quý 3 của năm tài chính 2024. Các khoản lỗ bao gồm 12,1 triệu đô la phí luật sư và 3,9 triệu đô la chi phí nghiên cứu và phát triển. Cổ phiếu của công ty đã giảm 12,22% xuống còn 31,56 đô la một cổ phiếu vào lúc 8:14 sáng theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- General Motors Co. (GM) đã xác nhận hôm thứ năm rằng họ có kế hoạch chấm dứt sản xuất mẫu SUV nhỏ chạy bằng xăng Cadillac XT4 vào tháng 1/2025 khi công ty chuyển sang sản xuất xe điện. "General Motors tự tin vào danh mục xe điện và xe điện mạnh mẽ của mình và sẽ tận dụng các cơ hội tăng trưởng theo nhu cầu của khách hàng. Không có thay đổi nào đối với khoản đầu tư 391 triệu đô la và kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại Fairfax Assembly mà chúng tôi đã công bố trước đó. Cơ sở này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai của GM với mẫu xe điện Chevrolet Bolt EV mới", người phát ngôn của General Motors, Kevin Kelly tuyên bố.

.

Nhà máy Fairfax Assembly là nơi sản xuất Cadillac XT4 và cũng là nơi kết thúc quá trình sản xuất xe hơi Chevrolet Malibu vào đầu tháng này. Quá trình sản xuất thế hệ xe điện Chevrolet Bolt mới dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới.

.

⦿ ---- Hãng xe Rivian Automotive Inc. (bản doanh ở Quận Cam, California) đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 874 triệu đô la, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặt khác, khoản lỗ ròng của nhà sản xuất xe hơi này là 1,10 tỷ đô la, cải thiện so với mức 1,37 tỷ đô la được báo cáo trong cùng kỳ năm trước.

.

Trong khi đó, khoản lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã tăng từ 1,44 đô la so với cùng kỳ năm trước lên 1,08 đô la. Đối với năm 2024, Rivian vẫn giữ triển vọng giao hàng từ 50.500 đến 52.000 xe và 1.200 triệu đô la chi tiêu vốn. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Rivian đã tăng 0,60% trong phiên giao dịch ngoài giờ và được bán ở mức 10,09 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Pinterest Inc. đã giảm mạnh hơn 15% sau khi thị trường đóng cửa vào thứ năm do dự báo đáng thất vọng về báo cáo thu nhập quý 3 cho năm tài chính 2024. Mặc dù Pinterest đã vượt qua những gì các nhà phân tích dự đoán, nhưng công ty đã công bố rằng doanh thu của công ty trong quý 4 dự kiến sẽ dao động từ 1,125 tỷ đô la đến 1,145 tỷ đô la.

.

Con số trung tâm trong dự báo này là 1,135 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà phân tích, được chốt ở mức 1,143 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã giảm 15,80% và được bán với giá 28,57 đô la trong giao dịch sau giờ làm việc.

.

⦿ ---- Đám cháy Mountain Fire đã lan rộng tới 19.643 mẫu Anh và vẫn chưa được khống chế vào chiều thứ năm khi nó tàn phá dữ dội nhà cửa, tài sản nông nghiệp và trang trại cưỡi ngựa ở Quận Ventura. Đám cháy bùng phát vào khoảng 9:30 sáng thứ tư gần Đường Balcom Canyon và Đường Bradley, phía bắc Tuyến đường Tiểu bang 118 ở khu vực Somis và Camarillo.

.

Ban đầu được báo cáo là đám cháy bụi rậm rộng 50 mẫu Anh do gió Santa Ana thổi bùng, đám cháy nhanh chóng lan ra xa lộ và bùng phát dữ dội. Cảnh quay từ trực thăng và mặt đất cho thấy rất nhiểu ngôi nhà bốc cháy khi cư dân vội vã di tản cùng đồ đạc, vật nuôi và trong nhiều trường hợp là cả ngựa.

.

⦿ ---- TIN VN. Kết quả điều tra: Công ty GFDI lừa đảo, nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỉ đồng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định Công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng, với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng. Chiều 8-11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

.

⦿ ---- TIN VN. Sài Gòn: Hai nhân viên tiệm vàng bị bắt với cáo buộc vận chuyển 20 triệu USD. Theo VnExpress. Lê Văn Hòa, 47 tuổi, và đồng nghiệp làm cho tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD ra nước ngoài. Ngày 8/11, Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang, 54 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) cầm đầu.

.

⦿ ---- TIN VN. VN bắt đầu phòng thủ: Xuất khẩu sang Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sắp tới chú ý điều gì? Theo Báo Người Lao Động. Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, với chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Donald Trump sắp tới, việc bảo hộ hàng sản xuất tại Mỹ, thị trường Mỹ sẽ gia tăng. Các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được thiếp lập và các vụ kiện phòng vệ thương mại có thể sẽ nhiều hơn. Đặc biệt, Việt Nam đang thặng dư thương mại với Mỹ do đó cần thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước bằng biện pháp tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam, tránh xuất khẩu những mặt hàng quá ồ ạt. Một lần nữa, ông Hưng nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiêm túc, rõ ràng và minh bạch về nguồn gốc xuất xứ khi nhập hàng vào Mỹ. "Những ngành có thể bị tác động xấu, nguy cơ bị kiện phòng vệ cao chính là các ngành có xuất khẩu tăng đột biến vào Mỹ"- lời Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ.

.

⦿ ---- HỎI 1: Hơn 1/4 các bà mẹ mới sinh đã ngủ gục trong khi cho con bú, gây nguy cơ con đột tử?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hơn một phần tư các bà mẹ mới sinh đã ngủ quên trong khi cho con bú, khiến trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Virginia tiết lộ. Hơn 80% không có ý định ngủ quên và nhiều người đã chọn cho con bú trên ghế hoặc ghế sofa thay vì trên giường. Thật không may, đệm và không gian hạn chế của những nơi đó có thể rất không an toàn cho trẻ sơ sinh, làm tăng nguy cơ tử vong từ 49 đến 67 lần.

.

Các nhà nghiên cứu, với UVA Health và UVA Health Children's, đang kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cung cấp thêm hướng dẫn cho các bậc cha mẹ mới về các biện pháp cho con bú an toàn, chẳng hạn như thông báo cho các bà mẹ mới rằng một loại hormone được giải phóng tự nhiên trong quá trình cho con bú sẽ khiến họ buồn ngủ. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ trên tạp chí Pediatrics.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-11-moms-fall-asleep-endangering-babies.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Mẹ uống vitamin D, sinh con xương chắc hơn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới của Anh cho thấy những phụ nữ dùng viên bổ sung vitamin D trong thời kỳ mang thai có thể truyền lại cho con mình di sản xương chắc khỏe hơn. Một nghiên cứu từ Đại học Southampton cho thấy trẻ em có mẹ dùng viên bổ sung vitamin D khi mang thai có xương chắc khỏe hơn, đặc hơn khi 7 tuổi so với trẻ em có mẹ không dùng viên bổ sung vitamin D.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/07/vitamin-d-supplements-pregnancy-stronger-bones-kids/9331730988188/

.

.