Kết quả bầu cử: Donald Trump thắng cử Tổng Thống. Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện với thắng 52 ghế Thượng nghị sĩ. Cộng Hòa cũng có thể sẽ kiểm soát cả Hạ Viện, hiện nay là lúc 6:30 giờ sáng Thứ Tư, nếu đếm phiếu chung cuộc mà kết quả các chức Dân Biểu không đảo ngược nổi về phía Dân Chủ. Hình trên: màn hình ABC News lúc 6:30 giờ sáng.

Kết quả bầu cử: Trump thắng cử Tổng Thống; Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng Viện và có thể cả Hạ Viện

- Dân Biểu liên bang địa hạt 45: Michelle Steel (Derek Trần thua phiếu)

- Dân Biểu tiểu bang địa hạt 70: Trí Tạ

- Giám sát viên Quận Santa Clara địa hạt 2: Betty Dương

- Nghị viên thành phố Sunnyvale: Eilleen Le

- Giám sát viên Quận Cam địa hạt 1: Janet Nguyễn

- Nghị viên Garden Grove, địa hạt 2: Phillip Nguyễn; địa hạt 6: Trí Lâm

- Nghị viên Irvine, địa hạt 3: James Mai

- Nghị viên Fountain Valley:Ted Bùi

- Phu Nguyen, Dina Nguyen, Julie Diệp thắng chức ủy viên học khu 3 khu vực

- Trump: kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 là "một chiến thắng to lớn cho nền dân chủ và tự do"

- Cổ phiếu Trump Media & Technology tăng gần 40% trước giờ mở cửa

- Tesla Inc.: ​​cổ phiếu tăng vọt 15% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa nhờ tin Trump thắng cử

- Thay mặt không chính thức cho chiến dịch Kamala Harris, tỷ phú Mark Cuba nhận thua về phía bà Harris và chúc mừng Trump. Bà Harris sẽ nói chuyện hôm nay.

- Chiến lược gia Dân chủ David Axelrod: Bà Harris thua vì đa số dân Mỹ òn kỳ thị màu da, kỳ thị phụ nữ

- Zelensky chúc mừng Trump, hy vọng có thể đưa Ukraine đến gần hơn với mục tiêu đạt được "hòa bình công bằng".

- Bộ Ngoại giao Nga: hy vọng Trump đề xuất "những hành động cụ thể" để kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine (ám chỉ Nga không rút quân ra khỏi Ukraine)

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Đức chúc mừng Trump

- Tổng Thống, Thủ tướng Israel chúc mừng Trump

- FBI: nhiều lời đe dọa đánh bom "không đáng tin cậy" được gửi đến các điểm bỏ phiếu ở Michigan và Wisconsin, có vẻ là email từ Nga

- Milwaukee: 30.000 lá phiếu bầu vắng mặt sẽ được kiểm lại vì cửa máy kiểm phiếu đã đóng không đúng cách.

- NBC: da trắng ủng hộ Trump đã giảm so với 4 năm trước, nhưng da đen và nâu ủng hộ tăng

- Reuters: người mua sắm tại Mỹ sẽ mất tới 78 tỷ đô tiền chi tiêu hàng năm nếu Trump áp thuế quan hàng nhập cảng như Trump hứa

- AARP: 90% người từ 50 tuổi trở lên nói họ có động lực mãnh mẽ để bỏ phiếu (phần lớn bầu Cộng Hòa), so với 75% cử tri dưới 50 tuổi.

- 27% dân Mỹ: Đi mua sắm để trong lòng đỡ bất an. Và 60% dân Mỹ lo ngại về tình hình thế giới và kinh tế

- Cử tri kiện: Musk chơi cú lừa, nói xổ số 1 triệu đô/ngày nhưng không thực sự xổ số mà chọn theo tiêu chuẩn riêng

- Trump Media & Technology lỗ ròng trong quý 3 là 19,2 triệu đô

- Trump viết trên mạng Truth Social: có gian lận lớn ở Philadelphia

- Sở Cảnh sát Philadelphia: bầu cử tốt đẹp, không trục trặc gì, không rõ tại sao Trump dựng chuyện có gian lận

- Ủy viên thành phố Philadelphia Seth Bluestein: Trump bịa đặt khi vu khống Philadelphia gian lận bầu cử hàng loạt

- Trump trụ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach ở Florida đêm bầu cử

- Bà Harris theo dõi kết quả bầu cử tổng thống từ Wilmington, Delaware

- NBC: 43% cử tri nói họ không hài lòng với hiện trạng, chỉ có 26% nói hài lòng

- AP VoteCast: cử tri coi vấn đề nhập cư và kinh tế là mối quan tâm hàng đầu

- Cảnh sát Điện Capitol bắt 1 ông mang xăng, cầm đuốc và súng bắn pháo sáng.

- Bỏ phiếu tại 2 phòng phiếu ở Quận Fulton, Georgia, gián đoạn vì có 5 lời đe dọa đánh bom từ Nga phá hoại

- Thời gian bỏ phiếu được gia hạn tại Quận Cambria của Pennsylvania sau khi "sự trục trặc phần mềm"

- Amazon thêm Khu vực đô thị West Valley Phoenix ở Arizona vào nơi giao bằng máy bay không người lái

- Quân đội Mỹ chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III

- Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bán hơn 1 triệu cổ phiếu, tổng cộng là 213,8 triệu đô

- Nvidia Corporation đã vượt qua Apple Inc. để trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới

- Los Angeles: truy tìm 2 tài xế bỏ chạy sau khi cán qua 1 người đi xe máy đã té chết

- Long Beach: 1 ông 72 tuổi chết vì súng trong nhà riêng, có vẻ như tự sát, nhưng nghi là bị giết

- San Diego: 1 ông thú tội quậy sex bé gái 14 tuổi không quen trên chuyến bay chỉ vì ngồi kế bên

- California: bị cảnh sát truy đuổi, lái xe lao xuống vực, bị thương nặng

- San Diego: Nhà thầu quốc phòng Leonard Glenn "Fat Leonard" Francis bị kết án 15 năm tù vì hối lộ Hải quân Mỹ. Khoảng 30 sĩ quan Hải quân Mỹ dính tội theo.

- HỎI 1: Khi trẻ em 8 tới 12 tuổi thấy khẩu súng trong nhà, phản ứng các em tùy thuộc các em đã xem video an toàn súng chưa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống dầu cá có thể ngừa bớt ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ là Donald Trump. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã chính thức được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, với Fox News, CNN và Associated Press xác nhận. Các dự đoán được chia sẻ bởi CNN và Associated Press xác nhận rằng Trump đang chuẩn bị giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường quan trọng Wisconsin, đảm bảo đủ số phiếu đại cử tri cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Điều này sẽ khiến ông trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử đất nước trở lại Bạch Ốc sau khi thua cuộc bầu cử lại năm 2020.

Trump đã tuyên bố chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử vào đêm qua, trong khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris từ chối phát biểu trước thứ Tư. Số phiếu đại cử tri từ Michigan, Nevada, Alaska và Arizona vẫn đang chờ đếm cho đủ, nhưng kết quả lúc rạng sáng Thứ Tư cho thấy Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri, vượt qua con số 270 cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo Associated Press, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ có 226 phiếu đại cử tri. Chiến thắng này cũng cho thấy rằng không hề có cái gọi là gian lận bầu cử tại Hoa Kỳ như Trump thường chụp mũ sau khi thua phiếu 2020.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump gọi kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 là "một chiến thắng to lớn cho nền dân chủ và tự do" và là một sự tái định hướng lịch sử. "Đây sẽ mãi mãi được ghi nhớ như ngày người dân Mỹ giành lại quyền kiểm soát đất nước của họ", Trump phát biểu trong bài phát biểu của mình. Ông cũng nhắc đến hai lần ám sát ông, nói rằng "Chúa đã cứu mạng tôi vì một lý do, và lý do đó là để cứu đất nước chúng ta và đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại".

"Nhiệm vụ trước mắt chúng ta sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ mang mọi năng lượng, tinh thần và sự chiến đấu mà tôi có trong tâm hồn để thực hiện công việc mà các bạn đã giao phó cho tôi", Trump tuyên bố, gọi vai trò của tổng thống là "công việc quan trọng nhất trên thế giới".

⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group Corp. tăng vọt gần 40% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Tư sau khi hầu hết các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ tuyên bố Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cổ phiếu của Trump Media tăng vọt 37,24% vào lúc 6:20 sáng theo giờ miền Đông và được bán với giá 46,68 đô la.

⦿ ---- Tesla Inc. đã chứng kiến ​​cổ phiếu của mình tăng vọt tới 15% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi việc Donald Trump giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk là một trong những người đóng góp lớn nhất cho chiến dịch của Trump và đã xuất hiện bên cạnh ông tại các cuộc mít tinh. Musk cũng đang đàm phán với Trump để lãnh đạo một ủy ban hiệu quả của chính phủ trong chính quyền mới. Tesla đã tăng vọt 14,98% vào lúc 6:20 sáng theo giờ miền Đông, đạt 251,44 đô la.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Tư rằng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang "ở mức thấp nhất trong lịch sử" và sự phát triển của mối quan hệ này sẽ phụ thuộc vào chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ. "Chúng tôi đang phân tích cẩn thận mọi thứ, theo dõi mọi thứ và sẽ đưa ra kết luận dựa trên những từ ngữ và bước đi cụ thể", ông nói.

Peskov lưu ý rằng Hoa Kỳ "có khả năng giúp" chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nhưng cảnh báo rằng điều này "không thể thực hiện được trong một sớm một chiều". Ông cũng bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Moscow không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Ông nói thêm rằng ông không biết về kế hoạch chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ được cho là Donald Trump của Tổng thống Vladimir Putin.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chúc mừng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. "Trong một thời gian dài, Đức và Hoa Kỳ đã hợp tác thành công trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng và tự do ở cả hai bờ Đại Tây Dương", Scholz viết trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác "vì hạnh phúc của công dân chúng ta".

Trump đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó sau khi Fox News đưa tin ông đã giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường quan trọng Wisconsin, đưa ông lên tổng cộng 277 phiếu đại cử tri, vượt quá mức cần thiết là 270 phiếu.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo có khả năng là Donald Trump phải đề xuất "những hành động cụ thể mà mọi người sẽ hướng tới" nếu ông có ý định chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết xung đột ngay cả trước khi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025.

Người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky cho biết Đảng Cộng hòa không ủng hộ việc "ném ngày càng nhiều tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ vào lò lửa của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga", ngụ ý rằng chính quyền Trump sẽ không muốn tiếp tục gửi hỗ trợ quân sự cho Ukraine. "Có lẽ có cơ hội cho một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn ở đây", ông nói.

⦿ ---- Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm thứ Tư đã chúc mừng Donald Trump về "sự trở lại lịch sử của ông tới Bạch Ốc", nhấn mạnh rằng tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là "một người bạn thực sự và thân thiết của Israel, và là người đấu tranh cho hòa bình và hợp tác" ở khu vực Trung Đông.

Trong một bài đăng trên X, Herzog bày tỏ mong muốn hợp tác với Trump "để củng cố mối quan hệ sắt đá giữa các dân tộc chúng ta, để xây dựng một tương lai hòa bình và an ninh" cho toàn bộ khu vực. "Thay mặt cho Nhà nước Do Thái và dân chủ Israel, và toàn thể nhân dân chúng tôi, tôi chúc ông thành công", nguyên thủ quốc gia Israel kết luận.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và vợ ông, Melania Trump, ca ngợi "sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử" của họ sau khi Trump tuyên bố giành chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

"Sự trở lại lịch sử của ngài tại Bạch Ốc mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Hoa Kỳ. Đây là một chiến thắng to lớn!" Netanyahu viết trong tuyên bố chia sẻ với vợ ông, Sara Netanyahu. Trump đã giành được số phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Tư đã "nồng nhiệt" chúc mừng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong một bài đăng trên X, Von der Leyen chia sẻ rằng Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ không "chỉ là đồng minh". "Chúng tôi gắn kết với nhau bằng mối quan hệ đối tác thực sự giữa người dân của chúng tôi, đoàn kết 800 triệu công dân", bà lưu ý.

Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban châu Âu kêu gọi tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ hợp tác với EU "về một chương trình nghị sự xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ tiếp tục mang lại lợi ích" cho người dân của cả hai khu vực.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã chúc mừng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump về "chiến thắng ấn tượng", tuyên bố rằng cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh" của Trump đối với các vấn đề toàn cầu có thể đưa Ukraine đến gần hơn với mục tiêu đạt được "hòa bình công bằng".

"Chúng tôi mong đợi một kỷ nguyên của một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục của lưỡng đảng đối với Ukraine tại Hoa Kỳ", Zelensky cho biết trong tuyên bố. Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn của Kiev thúc đẩy hợp tác chính trị và kinh tế cùng có lợi giữa hai nước.

"Ukraine, với tư cách là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất châu Âu, cam kết đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở châu Âu và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương với sự hỗ trợ của các đồng minh của chúng tôi", ông nói thêm.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trước công chúng vào thứ Tư, theo chiến dịch xác nhận. Phó tổng thống hiện tại được cho là đã giành được 226 phiếu đại cử tri, không đạt được 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, trong khi dự đoán của các hãng tin chỉ ra rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 277 phiếu, sau khi chiếm ưu thế ở các tiểu bang dao động là Pennsylvania và Wisconsin.

⦿ ---- Thay mặt không chính thức cho chiến dịch Kamala Harris, tỷ phú Mark Cuba nhận thua về phía bà Harris và chúc mừng Trump. Người đại diện của Kamala Harris, tỷ phú Mark Cuban, thừa nhận thất bại trước Donald Trump khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tiếp tục nghiêng về phía người đàn ông 78 tuổi này. Cuban trước đây đã gây phẫn nộ sau khi xuất hiện trên The View, trong đó ông tuyên bố Trump từ chối vây quanh mình bằng "những người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh", khiến những người phụ nữ của MAGA bao gồm Marjorie Taylor Greene và Lara Trump phải lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Cựu tổng thống cũng chửi mắng Cuban trong một bài đăng trên Truth Social, gọi Cuban là "thằng ngốc". Lên tiếng trên X vào sáng thứ Tư, Cuban đã viết, "Xin chúc mừng @realdonaldtrump. Bạn đã giành chiến thắng công bằng và sòng phẳng. Xin chúc mừng @elonmusk nữa. Ông nói thêm, "Chúc may mắn." Bài đăng được đưa ra khi chiến dịch tranh cử của Harris thông báo rằng ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ không phát biểu trước công chúng cho đến chiều thứ Tư, vì cơ hội vào Bạch Ốc của bà ngày càng mong manh.

⦿ ---- Bà Harris thua vì đa số dân Mỹ còn kỳ thị da màu, kỳ thị phụ nữ, theo một chiến lược gia. Chiến lược gia Dân chủ David Axelrod đã chỉ trích "sự thiên vị chủng tộc" và "phân biệt giới tính" vì những gì ông gọi là "tác động" của chúng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống.

"Hãy trung thực về điều này, hãy thẳng thắn về nó. Có những lời kêu gọi phân biệt chủng tộc trong chiến dịch này, và có sự thiên vị chủng tộc ở đất nước này, và có sự phân biệt giới tính ở đất nước này", Axelrod nói trên CNN vào sáng sớm thứ Tư, sau khi cựu Tổng thống Trump được dự đoán là người chiến thắng.

"Và bất kỳ ai nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc đua này đều sai", ông nói thêm trong cuộc phỏng vấn, được Mediaite nêu bật. Tuy nhiên, chiến lược gia này lưu ý rằng ông không nghĩ đây là những lý do chính khiến Phó Tổng thống Harris thua cuộc và Trump đã giành được nhiệm kỳ thứ hai. Ông cũng khen ngợi nhóm của cựu tổng thống vì đã điều hành một chiến dịch "rất thông minh".

"Tôi nghĩ rằng họ đã điều hành, có chiến lược, chiến dịch của ông Trump — và tôi đã nói điều đó nhiều lần — họ đã điều hành một chiến dịch rất thông minh", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. “Đó là một chiến dịch cuối cùng hợp lý, được hình thành tốt và thực hiện tốt cho một ứng cử viên phi lý, rất thường là phi lý.”

Harris đã đề cập đến vấn đề phân biệt giới tính, cùng với một số chủ đề khác mà cử tri quan tâm hàng đầu, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào tháng trước, bác bỏ những lo ngại rằng vấn đề phân biệt giới tính đang diễn ra trong cuộc đua.

“Vâng, rõ ràng tôi là phụ nữ, tôi không cần phải chỉ ra điều đó với bất kỳ ai,” Harris nói trong cuộc phỏng vấn. “Điểm mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là bạn có thể làm công việc đó không và bạn có kế hoạch thực sự tập trung vào họ không.”

Khi được hỏi liệu đất nước đã sẵn sàng cho một người phụ nữ và một người phụ nữ da màu trở thành tổng thống hay chưa, phó tổng thống trả lời, “Hoàn toàn có thể. Và tôi thấy điều đó ở mọi tầng lớp xã hội của đất nước chúng ta.”

Một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Trung tâm nghiên cứu Associated Press/NORC cho thấy 38 phần trăm cử tri cho rằng việc là phụ nữ làm tổn hại đến cơ hội chiến thắng của Harris và chỉ có 13 phần trăm cử tri nói như vậy về ứng cử viên của Cộng Hòa.

Tuyên bố rằng chủ nghĩa phân biệt giới tính và chủng tộc hiện diện trong cuộc đua đã được khuếch đại vào tháng trước khi Dân biểu Maxwell Frost (D-Fla.) cho biết ông nghĩ rằng chúng "vẫn tồn tại" trong nền chính trị Hoa Kỳ, lấy cuộc đua tổng thống làm ví dụ.

"Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề của rất nhiều cử tri khác nhau trên khắp đất nước này, và đó là điều mà đất nước chúng ta, bạn biết đấy, chúng ta đã đi một chặng đường dài về quyền bầu cử của phụ nữ", Dân biểu Florida Democrat cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng ta đã đi một chặng đường dài về việc đảm bảo công bằng ở đất nước này, nhưng vẫn còn rất nhiều sự cố chấp này ở đất nước này về chủ nghĩa phân biệt giới tính, về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và chúng ta vẫn phải nỗ lực để vượt qua điều đó".

"Những điều đó vẫn còn ở đây", ông tiếp tục. "Chúng vẫn tồn tại trong rất nhiều cộng đồng, và chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây".

⦿ ---- THƯỢNG VIỆN: Đảng Cộng hòa sẽ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện lần đầu tiên sau bốn năm, AP dự đoán. Tính tới sáng nay, Thứ Tư, theo kết quả bầu cử, Đảng Cộng hòa sẽ nắm ít nhất 52 ghế Thượng nghị sĩ liên bang và lợi thế của đảng này có thể tăng lên tùy thuộc vào kết quả của một số cuộc đua chưa đếm hết phiếu.

⦿ ---- HẠ VIỆN: Dự kiến Đảng Cộng hòa cũng kiểm soát Hạ viện liên bang, nếu đếm phiếu chung cuộc không đảo ngược được. Tính tới 6 giờ sáng, kết quả bầu cử cho thấy Cộng Hòa đã nắm 200 ghế Dân Biểu, Dân Chủ nắm 188 ghế. Nếu đếm hết phiếu, có lẽ cũng sẽ khó cho Dân Chủ vượt qua.

⦿ ---- KẾT QUẢ BẦU CỬ CALIFORNIA

Kết quả tính vào sáng ngày Thứ Tư 6/11/2024, chưa chính thức vì sẽ còn một số phiếu cần đếm cho đủ. Hiện thời đã đếm 23,476 phòng phiếu trong tổng số 24,811 phòng phiếu ở California.

-- Chức Thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ đầy đủ:

. Adam B. Schiff (Dân Chủ): 5,439,612 phiếu => 57.5%

. Steve Garvey (Cộng Hòa): 4,027,646 phiếu => 42.5%

-- Chức Thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ không đầy đủ:

. Adam B. Schiff (DC): 5,327,909 => 57.4%

. Steve Garvey (CH): 3,957,887 => 42.6%

-- Dân Biểu liên bang địa hạt 12 (Jennifer Trần thua phiếu xa):

. Lateefah Simon (DC): 60,178 => 63.0%

. Jennifer Tran (DC): 35,284 => 37.0%

-- Dân Biểu liên bang địa hạt 45 (Derek Trần thua phiếu):

. Derek Tran (DC): 106,015 => 47.5%

. Michelle Steel (CH, đương nhiệm): 117,378 => 52.5%

-- Dân Biểu tiểu bang địa hạt 70 (Trí Tạ thắng phiếu Jimmy Phạm):

. Jimmy D. Pham (DC): 53,177 => 42.8%

. Tri Ta (CH, đương nhiệm): 70,937 => 57.2%

⦿ ---- KẾT QUẢ BẦU CỬ QUẬN SANTA CLARA

-- Giám sát viên Quận Santa Clara địa hạt 2 (Betty Dương dẫn đầu, nếu không thay đổi nhiều, sẽ thắng cử):

. Betty Dương: 51.88%: 29,470 phiếu.

. Madison Nguyễn: 48.12%: 27,335 phiếu.

-- Nghị viên thành phố Sunnyvale:

. Eilleen Le: 54% phiếu (dẫn đầu cách biệt).

⦿ ---- KẾT QUẢ BẦU CỬ QUẬN CAM:

-- Giám sát viên Quận Cam địa hạt 1:

. Janet Nguyễn: 63.17%: 120,917 phiếu (thắng quá xa)

-- Thị Trưởng Garden Grove:

. Stephanie Klopfenstein: 27.36%: 11,104 phiếu (có vẻ sẽ thắng)

. Diedre Thu-Ha Nguyễn: 23.40%: 9,495 phiếu

-- Nghị viên Garden Grove:

. địa hạt 2: Phillip Nguyễn: 55.93%: 4,017 phiếu (chắc chắn thắng)

. địa hạt 6: Trí Lâm: 53.28%: 2,178 (chắc chắn thắng)

-- Nghị viên Irvine:

. địa hạt 3: James Mai: 44.99%, 6,531 (chắc chắn thắng)

-- Nghị viên Fountain Valley (bầu 2 người: Ted Bùi dẫn đầu):

. Ted Bùi: 36.27%: 10,810 (chắc chắn thắng)

-- Ủy viên Học khu cao đẳng Coast Community College District:

. Phu Nguyen: 56.88%: 16,724 phiếu (thắng xa)

-- Ủy viên Học khu Thống nhất Garden Grove USD, khu vực 5:

. Dina Nguyen: 87.66%: 10,831 (thắng quá xa)

-- Ủy viên Học khu Tiểu học Anaheim Elementary Scool District, khu vực 3:

. Julie Diệp: 60.45%: 4,381 phiếu (thắng quá xa)

⦿ ---- Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) được cho là đang điều tra các mối đe dọa đánh bom "không đáng tin cậy" được gửi đến các điểm bỏ phiếu ở Michigan và Wisconsin, ngoài Georgia, NBC News đưa tin, trích dẫn lời một quan chức cấp cao của FBI.

Một phát ngôn viên của văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Michigan nói với hãng thông tấn rằng họ biết về những mối đe dọa không đáng tin cậy như vậy. Chiều Thứ Ba, quản trị viên Ủy ban Bầu cử Wisconsin Meagan Wolfe cho biết "theo hiểu biết của chúng tôi, hiện không có mối đe dọa nào đối với bất kỳ điểm bỏ phiếu nào của Wisconsin".

Trước đó, FBI cho biết "nhiều" mối đe dọa "có vẻ như xuất phát từ các tên miền email của Nga", đồng thời nói thêm rằng "Không có mối đe dọa nào được xác định là đáng tin cậy cho đến nay".

⦿ ---- Người phát ngôn của Milwaukee, Jeff Fleming, thông báo rằng 30.000 lá phiếu vắng mặt sẽ được kiểm lại vì lý do thận trọng sau khi phát hiện ra rằng cửa máy kiểm phiếu đã đóng không đúng cách.

"Đã có những cuộc thảo luận sâu rộng với các viên chức bầu cử tại đây khi tham vấn với những người ở Madison và các luật sư của chúng tôi, và họ nói rằng, hãy đảm bảo rằng không có câu hỏi nào cả, và để một phần của quy trình đó được thực hiện lại", Fleming nêu chi tiết trong một tuyên bố. Ông giải thích rằng các máy sẽ được đặt về số không và các lá phiếu vắng mặt sẽ được kiểm lại một lần nữa.

⦿ ---- Theo kết quả ban đầu từ cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của NBC News, mức độ ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giảm so với bốn năm trước. Tỷ lệ ủng hộ Trump trong số các cử tri da trắng là 49% vào tối Thứ Ba, thấp hơn mức 57% vào năm 2020. Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ ông tăng lên trong số các cử tri da đen và gốc La-tinh.

Tỷ lệ ủng hộ ông trong số các cử tri gốc La-tinh là 42%, tăng so với mức 38% vào năm 2020, trong khi đó, trong số các cử tri da đen, tỷ lệ ủng hộ ông là 14%, tăng nhẹ so với mức 10% vào năm 2020, theo cuộc thăm dò ý kiến sau khi bỏ phiếu.

⦿ ---- Bản tin Reuters ghi rằng người mua sắm tại Hoa Kỳ có thể mất tới 78 tỷ đô la tiền chi tiêu hàng năm nếu đề xuất thuế quan mới của ứng cử viên tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập cảng được thực hiện, một nghiên cứu từ Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) cho biết vào thứ Hai.

Nghiên cứu cho biết mức thuế quan được đề xuất sẽ tác động đến các danh mục sản phẩm tiêu dùng như quần áo, đồ chơi, đồ nội thất, đồ gia dụng, giày dép và hàng du lịch, đặc biệt là các mặt hàng mà Trung Quốc là nhà cung cấp chính. Người tiêu dùng đã trở nên tiết kiệm trong vài năm qua và ngày càng tìm cách hạn chế chi tiêu bằng cách hạn chế chi tiêu không cần thiết, điều này lại ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại các nhà bán lẻ và công ty hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

"Các nhà bán lẻ phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm nhập cảng và linh kiện sản xuất để họ có thể cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm với giá cả phải chăng", Jonathan Gold, phó chủ tịch chính sách chuỗi cung ứng và hải quan của NRF cho biết.

Tuy nhiên, nếu thuế quan nhập cảng được thực hiện, nó sẽ làm trầm trọng thêm tác động đối với các gia đình có thu nhập thấp, vì thuế quan là khoản thuế mà nhà nhập khẩu Hoa Kỳ phải trả cuối cùng sẽ được lấy từ túi của người tiêu dùng thông qua giá cao hơn, báo cáo cho biết. Tháng trước, NRF dự báo doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ tại Mỹ sẽ tăng tới 3,5% lên 989 tỷ đô la từ tháng 11 đến tháng 12, mức chậm nhất trong sáu năm.Trump đã đưa ra ý tưởng về mức thuế quan phổ cập 10%, mở một tab mới cho hàng nhập cảng từ tất cả các quốc gia nước ngoài trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post vào tháng 8 năm ngoái và cho biết vào tháng 2 rằng sẽ có thêm mức thuế quan từ 60% đến 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.⦿ ---- Trong một cuộc đua tổng thống căng thẳng, có một nhóm tuổi — cử tri từ 50 tuổi trở lên — có thể giúp quyết định người chiến thắng cuối cùng. "Chúng tôi kỳ vọng cử tri từ 50 tuổi trở lên sẽ chiếm đa số trong cử tri đoàn, và chúng tôi nghĩ rằng vào cuối ngày, họ sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động", John Hishta, phó chủ tịch cấp cao phụ trách các chiến dịch tại AARP, một nhóm lợi ích tập trung vào các vấn đề liên quan đến những người từ 50 tuổi trở lên, cho biết.AARP phát hiện ra rằng khoảng 90% người từ 50 tuổi trở lên cho biết họ có động lực mãnh mẽ để bỏ phiếu, so với 75% cử tri dưới 50 tuổi. Phần lớn việc những người trong nhóm tuổi từ 50 trở lên chọn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump hay ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đều phụ thuộc vào việc họ cho rằng ai sẽ tốt hơn cho ví tiền của mình.Hishta cho biết "Tất cả đều liên quan đến các vấn đề về ví tiền hàng ngày và ai có khả năng xử lý những vấn đề đó tốt hơn trong tương lai". Lạm phát được xếp hạng là mối quan tâm hàng đầu, cũng như An sinh xã hội do chi phí sinh hoạt cao, ông nói.Giá thuốc theo toa, có xu hướng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ngân sách hộ gia đình khi mọi người già đi, cũng là mối quan tâm hàng đầu. Chăm sóc là một lĩnh vực khác mà nhóm này đang chú ý, vì một bộ phận đáng kể những người từ 50 tuổi trở lên đảm nhiệm những vai trò đó, ông nói.Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Chắc chắn, những cử tri từ 50 tuổi trở lên không giống nhau. Những người từ 50 đến 64 tuổi có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên hiện chia đều khoảng 50/50, Hishta nói.Giống như các cử tri khác, có sự chia rẽ về giới tính. Hishta cho biết Trump có "lợi thế khá đáng kể" trong số những người đàn ông trên 50 tuổi, trong khi những người phụ nữ từ 50 tuổi trở lên nghiêng về Harris.Một cuộc khảo sát của KFF vào đầu năm nay cho thấy những phụ nữ Cộng hòa lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên coi vấn đề nhập cư và lạm phát là những vấn đề hàng đầu của họ. Đối với những phụ nữ Dân chủ lớn tuổi, mối đe dọa đối với nền Dân chủ đứng đầu danh sách của họ.⦿ ---- Đi mua sắm để trong lòng đỡ bất an. Kinh tế học gọi nỗi xao xuyến đó là tiêu xài bi quan vì trong lòng lo lắng: Khoảng 27% người mua sắm được thăm dò cho biết họ đang "chi tiêu theo kiểu bi quan" — tức là chi tiền mặt bất chấp lo ngại về nền kinh tế và các vấn đề đối ngoại — theo báo cáo mới của Intuit Credit Karma. Thói quen này phổ biến hơn ở các thế hệ trẻ, với 37% thế hệ Z và khoảng 39% thế hệ thiên niên kỷ cho biết họ làm như vậy.Hơn một nửa, hay 60%, người Mỹ được khảo sát lo ngại về tình hình thế giới và nền kinh tế, nhiều hơn so với một năm trước. Trang web đã thăm dò ý kiến 1.001 người lớn ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 10. Theo báo cáo, những lo lắng hàng đầu của những người chi tiêu theo kiểu bi quan bao gồm chi phí sinh hoạt (55%), lạm phát (43%) và cuộc bầu cử tổng thống (28%).Theo Intuit Credit Karma, hơn một phần ba, 36% số người được hỏi cho biết họ không thể hợp lý hóa việc tiết kiệm tiền vì cảm giác không chắc chắn về thế giới và nền kinh tế. Con số này tăng lên 47% ở thế hệ Z và 43% ở thế hệ Y.⦿ ---- Musk chơi cú lừa, nói xổ số nhưng không thực sự xổ số, thế là bị cử tri kiện. Cử tri Arizona Jacqueline McAferty đã đệ đơn kiện liên bang vào thứ Ba cáo buộc Elon Musk và siêu PAC ủng hộ Trump của ông ta gian lận. McAferty tuyên bố rằng khoản tặng thưởng 1 triệu đô la của Musk đã đánh lừa những người tham gia bằng cách không chọn ngẫu nhiên những người chiến thắng như đã hứa ban đầu.Vụ kiện ở Texas nêu rõ rằng nhóm luật sư của CEO Tesla đã tiết lộ trong một phiên tòa riêng rằng những người chiến thắng được chọn dựa trên sự phù hợp của họ để quảng bá cho PAC ủng hộ Trump của ông ta chứ không phải ngẫu nhiên. "Các bị cáo biết những tuyên bố này là sai sự thật", đơn kiện tuyên bố, lập luận rằng McAferty sẽ không ký nếu bà biết.⦿ ---- Trump Media & Technology Group Corp. cho biết trong một hồ sơ không công bố vào ngày bầu cử hôm thứ Ba rằng khoản lỗ ròng của công ty trong quý 3 năm 2024 là 19,2 triệu đô la. Công ty lưu ý rằng con số này bao gồm 12,1 triệu đô la chi phí pháp lý, cũng như 3,9 triệu đô la chi cho nghiên cứu và phát triển.Khoản lỗ hoạt động là 23,7 triệu đô la, trong khi doanh thu trong quý là 1 triệu đô la, phần lớn đến từ "doanh thu giai đoạn đầu liên quan đến các sáng kiến quảng cáo mới nổi trên nền tảng Truth Social". Công ty bày tỏ sự tin tưởng rằng dịch vụ phát trực tuyến Truth+ của mình sẽ "trở thành động lực chính thúc đẩy thu nhập dài hạn và giá trị cổ đông"."Đây là một quý phi thường đối với Công ty, đối với người dùng Truth Social và đối với đội ngũ các nhà đầu tư bán lẻ ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đầu cầu cho quyền tự do ngôn luận trên Internet", CEO Devin Nunes tuyên bố. Cổ phiếu Trump Media tăng 1,83% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social, vào thứ Ba, rằng "có rất nhiều cuộc nói chuyện về GIAN LẬN lớn ở Philadelphia". Ông nói thêm rằng lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường đến.Trong một video riêng, được đăng trước đó trên nền tảng này, Trump nhấn mạnh rằng Đảng Cộng hòa sẽ có "chiến thắng lớn vào đêm nay", kêu gọi những người ủng hộ ông "trực tuyến và bỏ phiếu". Các điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa vào sáng sớm, với hàng triệu người Mỹ đi bỏ phiếu. Trump không đưa ra chứng cớ "gian lận" nào và cũng không gọi cảnh sát tới điểm bỏ phiếu nào có vấn đề.⦿ ---- Sở Cảnh sát Philadelphia đã nói với CNN vào thứ Ba rằng họ không biết về bất kỳ sự bất thường nào liên quan đến việc bỏ phiếu tại tiểu bang này. Bình luận này được đưa ra ngay sau khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng có những cuộc thảo luận về "gian lận nghiêm trọng" ở Philly. Sở cảnh sát cho biết họ không biết về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bỏ phiếu đòi hỏi phải thực thi pháp luật ở mức thấp để hành động.Hàng triệu người Mỹ đã đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ ưa thích. Trong khi đó, một cuộc thăm dò ý kiến cử tri của NBC News cho thấy 43% số người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với tình hình chung của cả nước.⦿ ---- Trump bịa đặt. Ủy viên thành phố Philadelphia Seth Bluestein khẳng định rằng "hoàn toàn không có sự thật nào trong cáo buộc này", sau khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Truth Social rằng có "rất nhiều lời bàn tán về GIAN LẬN hàng loạt ở Philadelphia", CBS News đưa tin..."Đây lại là một ví dụ nữa về thông tin sai lệch. Việc bỏ phiếu ở Philadelphia diễn ra an toàn và bảo mật", Bluestein nói thêm. Ngoài ra, Luật sư quận Philadelphia Larry Krasner cho biết "hoàn toàn không có cơ sở thực tế nào trong cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ cho cáo buộc vô lý này"."Chúng tôi đã mời gọi để nhận được khiếu nại và cáo buộc về hành vi không đúng mực cả ngày. Nếu Donald J. Trump có bất kỳ sự thật nào để hỗ trợ cho cáo buộc vô lý của mình, chúng tôi muốn có ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Chúng tôi không nín thở chờ đợi", Krasner nhấn mạnh.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu trước những người ủng hộ ông tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach ở Florida vào đêm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với tình hình. Trung tâm sự kiện này nằm gần dinh thự Mar-a-Lago của Trump, nơi ông sẽ theo dõi kết quả bầu cử, cùng với tỷ phú Elon Musk. Trump đã nói với các phóng viên trước đó rằng ông vẫn chưa quyết định về kế hoạch buổi tối của mình nhưng theo CNN, các phụ tá tin rằng ông sẽ phát biểu bất kể kết quả ra sao.⦿ ---- Phần lớn nhóm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ theo dõi kết quả bầu cử tổng thống từ Wilmington, Delaware, với một số phụ tá cấp cao trên đường đến Washington để dành buổi tối với phó tổng thống, NBC News đưa tin.Hàng chục nhân viên chiến dịch tranh cử của Harris tại trụ sở Wilmington được cho là đã "gọi điện thoại" suốt cả ngày để cố gắng tiếp cận cử tri cho đến tận phút cuối cùng trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, hãng thông tấn này cho biết thêm, trích dẫn lời một viên chức chiến dịch tranh cử của Harris.⦿ ---- Phần lớn cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình chung của đất nước, một cuộc thăm dò ý kiến cử tri của NBC News cho thấy vào thứ Ba. Theo cuộc khảo sát, 43% số người được hỏi cho biết họ không hài lòng, trong khi 29% khác cho biết họ tức giận về cách mọi thứ đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Chỉ có 26% bày tỏ quan điểm tích cực, với 19% cho biết họ hài lòng và 7% cho biết họ nhiệt tình.Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là 41%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chấp thuận của người tiền nhiệm Donald Trump vào cuối nhiệm kỳ của ông, khi đó là 50%.⦿ ---- AP VoteCast, một cuộc khảo sát do AP News thực hiện, cho thấy vào thứ Ba rằng cử tri coi vấn đề nhập cư và kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của đất nước. Kết quả, phản ánh ý kiến của hơn 10.000 cử tri, cho thấy khoảng 40% coi vấn đề kinh tế là vấn đề hàng đầu, với việc làm và lạm phát vẫn còn tồn tại kể từ đỉnh lạm phát năm 2022.Tuy nhiên, gần một nửa số cử tri cho biết mối quan tâm về dân chủ là động lực chính để đi bỏ phiếu. Hơn nữa, gần 2/10 cử tri cho biết vấn đề nhập cư là vấn đề hàng đầu và khoảng 1/10 người chọn phá thai là quan tâm hàng đầu.⦿ ---- Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ đã bắt một người đàn ông hôm thứ Ba vì nghi ngờ cố gắng thực hiện một vụ tấn công đốt phá tại Trung tâm Du khách Điện Capitol. "Các cảnh sát của chúng tôi vừa bắt một người đàn ông đã bị chặn lại trong quá trình kiểm tra của chúng tôi tại Trung tâm Du khách Điện Capitol (CVC). Người đàn ông này có mùi xăng, cầm đuốc và súng bắn pháo sáng. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể", cảnh sát cho biết thêm. Ngoài ra, CVC đã đóng cửa để phục vụ du khách trong ngày trong khi cơ quan thực thi pháp luật điều tra.⦿ ---- Hoạt động bỏ phiếu tại hai điểm bỏ phiếu ở Quận Fulton, Georgia, đã bị gián đoạn sau khi chính quyền nhận được năm lời đe dọa đánh bom, khiến cả hai địa điểm phải sơ tán trong khoảng 30 phút. "Rất may là các địa điểm này hiện đã hoạt động trở lại và tất cả các điểm bỏ phiếu đều được bảo vệ an toàn với sự hiện diện của lực lượng an ninh tích cực", giám đốc đăng ký và bầu cử của quận Nadine Williams cho biết.Theo Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, các mối đe dọa đánh bom không đáng tin cậy tại các điểm bỏ phiếu đã được truy nguyên từ Nga. "Chúng tôi đã xác định được nguồn gốc; nó đến từ Nga", ông nói thêm.⦿ ---- Thời gian bỏ phiếu đã được gia hạn tại Quận Cambria của Pennsylvania sau khi "sự trục trặc phần mềm" làm gián đoạn quá trình quét phiếu bầu, CNN đưa tin vào thứ Ba. "Hội đồng đã đệ đơn lên Tòa án gia hạn thời gian bỏ phiếu trong Quận Cambria. Không ai được phép rời khỏi điểm bỏ phiếu nếu họ muốn bỏ phiếu. Hội đồng Bầu cử Quận Cambria đã thực hiện các biện pháp để triệu tập các chuyên gia CNTT đến xem xét vấn đề phần mềm. Tất cả các lá phiếu đã hoàn thành sẽ được Hội đồng Bầu cử chấp nhận, bảo mật và kiểm đếm", Văn phòng Ủy viên Quận cho biết.⦿ ---- Amazon.com Inc. đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã thêm Khu vực đô thị West Valley Phoenix ở Arizona vào danh sách các khu vực mà dịch vụ giao hàng Prime Air của họ có thể được giao bằng máy bay không người lái (UAV), lần đầu tiên với máy bay không người lái MK30 mới vừa được Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) chấp thuận."Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào hơn 50.000 mặt hàng thiết yếu hàng ngày—bao gồm các sản phẩm gia dụng, đồ làm đẹp và đồ dùng văn phòng/công nghệ—lựa chọn mặt hàng lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay để giao hàng bằng máy bay không người lái nhanh chóng với một khoản phí dịch vụ", tuyên bố của Amazon có đoạn.Công ty cho biết thêm rằng họ đã dành gần hai năm để tạo ra máy bay không người lái MK30, bao gồm "các tính năng sáng tạo, quan trọng đối với an toàn" và "bay xa gấp đôi so với các máy bay không người lái trước đây của chúng tôi, yên tĩnh hơn khoảng 50% đối với tai người và được chế tạo để bay trong thời tiết mưa".⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III của Không quân từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở California, ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu vào Ngày bầu cử, theo báo cáo của Daily Mail vào thứ Ba.Theo báo cáo, mục đích của cuộc thử nghiệm này là để chứng minh "sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Hoa Kỳ" và tạo "niềm tin vào khả năng răn đe hạt nhân của quốc gia", trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng bùng nổ Thế chiến thứ III.Đồng thời, một đại diện từ Bộ phận Công vụ của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân tuyên bố rằng thời điểm phóng "không liên quan" đến Ngày bầu cử, giải thích rằng "các vụ phóng này được lên lịch trước nhiều năm theo từng quý".⦿ ---- Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.com Inc., đã bán hơn một triệu cổ phiếu của công ty với giá 200,07 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 213,8 triệu đô la, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được tiết lộ vào thứ Ba. Do giao dịch này, quyền sở hữu của ông trong công ty đã giảm 1%, đưa tổng số cổ phiếu ông nắm giữ xuống còn 926,4 triệu cổ phiếu.⦿ ---- Nvidia Corporation đã vượt qua Apple Inc. để trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, trang web Companies Market Cap cho biết vào thứ Ba. Theo tính toán, giá trị của Nvidia ước tính là 3,431 nghìn tỷ đô la. Vốn hóa thị trường của Apple hiện được định giá là 3,377 nghìn tỷ đô la. Sự thay đổi ở vị trí cao nhất trước đó đã diễn ra rất nhanh vào đầu ngày. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 0,16% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc của thứ Ba và được bán với giá 139,69 đô la.⦿ ---- Sở Cảnh sát Los Angeles đang truy tìm 2 tài xế đã cán qua một người đi xe máy bị văng ra khỏi xe và nằm trên đường Northridge hồi tháng trước. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 17/10, người đi xe máy, danh tính chưa được công bố, đã đi về hướng đông "với tốc độ cao" trên Đại lộ Devonshire khi anh ta vượt đèn đỏ tại Đại lộ Louise và đâm vào một chiếc xe hướng bắc, cảnh sát cho biết trong một bản tin.Người đi xe máy đã bị văng ra, và hai chiếc xe đi về hướng tây trên Đại lộ Devonshire đã đâm vào anh ta mà không dừng lại để giúp đỡ hoặc xác định danh tính. Cảnh sát cho biết người đàn ông, được tuyên bố đã chết tại hiện trường, ở độ tuổi đầu 20. Đoạn video mờ do cảnh sát chia sẻ cho thấy hai chiếc xe, một chiếc SUV màu trắng và một chiếc xe xe hơi màu trắng, đã đâm vào người đàn ông mà không dừng lại. Cảnh sát đã chia sẻ hình ảnh về những chiếc xe bị nghi ngờ là bỏ chạy sau khi tông xe.Người đi xe máy bị hất văng, cán qua hai lần ở Porter Ranch. Sẽ có phần thưởng lên đến 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc giải quyết các tài xế thông qua một thỏa thuận dân sự. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu gọi cho Điều tra viên Takishita hoặc Ramirez theo số 818-644-8116. Cần ẩn danh, hãy gọi cho Crime Stoppers theo số 1-800-222-TIPS (8477) hoặc truy cập trực tiếp vào lacrimestoppers.org.⦿ ---- Sở Cảnh sát Long Beach đang điều tra sau khi vụ việc ban đầu có vẻ là vụ tự tử của một người đàn ông vào thứ Sáu thực chất là một vụ giết người. Nạn nhân, một người đàn ông 72 tuổi, đã chết trong nhà riêng tại khu 4700 đường Greenmeadow, cảnh sát cho biết trong một bản tin. Khi cảnh sát đến nhà lúc 8:22 giờ tối, người đàn ông này "nằm trong nhà với vết thương do súng bắn vào phần thân trên dường như là do tự gây ra" và được tuyên bố đã chết tại hiện trường.Tuy nhiên,thám tử và Sở Giám định Y khoa "xác định vết thương không phải do tự gây ra". Các điều tra viên hiện đang làm việc để xác định động cơ có thể xảy ra, nghi phạm nổ súng và những gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc dẫn đến vụ tấn công chết người. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với các thám tử Eric Thai hoặc Kelsey Myers theo số 562-570-7244. Bạn có thể gửi thông tin ẩn danh thông qua Crime Stoppers bằng cách gọi đến số 800-222-TIPS (8477) hoặc truy cập lacrimestoppers.org.⦿ ---- Một người đàn ông ở San Diego đã nhận tội xâm hại tình dục một bé gái 14 tuổi khi cả hai đang là hành khách trên một chuyến bay xuyên quốc gia đã bị kết án hai năm tù vào thứ Hai. Ryan Coffey đã thú nhận trong một thỏa thuận nhận tội rằng đã cho thiếu nữ uống rượu rum và sờ mó không đúng cách vào cô gái, người mà y không quen biết, trên chuyến bay của American Airlines vào ngày 7 tháng 1/2023 từ Charlotte, North Carolina, đến San Diego.Các công tố viên đã viết trong một bản ghi nhớ tuyên án rằng một hành khách khác trên máy bay đã nghe thấy cô gái nói với Coffey - y lúc đó 31 tuổi - rằng cô chưa đủ tuổi thành niên. "Khi nghe nói rằng cô ấy sợ bay, y đã lấy một chai rượu từ trong túi của mình và nói rằng nó sẽ giúp cô ấy thư giãn", các công tố viên đã viết. Sau đó, cô gái đã báo cáo vụ việc với một người bạn.“Nhờ lòng dũng cảm của một cô gái dũng cảm đã báo cáo những gì đã xảy ra trong bóng tối trên máy bay và sự can thiệp nhanh chóng của cảnh sát, bị cáo này đã bị đưa ra xét xử”, Luật sư Hoa Kỳ Tara McGrath cho biết vào tháng 8/2024 khi Coffey nhận tội. “Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cam kết bảo vệ công chúng trên không, trên mặt đất hoặc trên biển”. Đầu năm nay, Coffey đã nhận tội về một tội danh tiếp xúc tình dục lạm dụng trẻ vị thành niên trên máy bay và nhận mức án tối đa cho tội danh đó.⦿ ---- California: Một người đã bị thương nghiêm trọng vào chiều thứ Hai sau khi lái xe lao xuống vực ở Carlsbad sau một cuộc truy đuổi. Lính cứu hỏa và cảnh sát Carlsbad đã phản ứng tại Đường Sân bay Palomar và Đường Avenida Encinas vào khoảng 4:10 giờ chiều. Một trung úy của Sở Cảnh sát Quận San Diego cho biết sở này đã hỗ trợ cảnh sát Carlsbad truy đuổi vài phút trước đó.Sở Cảnh sát Carlsbad, nơi đang điều tra vụ việc này, cho biết một trong những cảnh sát của sở đã nhìn thấy một chiếc xe đâm vào hàng rào của một văn phòng chính quyền thành phố ở khu 2400 Đường Impala ngay sau 4 giờ chiều. Chiếc xe sau đó đã chạy đi và các cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu ra dấu chận xe để xét.Cảnh sát bắt đầu truy đuổi chiếc xe khi tài xế không dừng lại, nhưng cuộc truy đuổi sau đó đã bị hủy bỏ tại Đường Sân bay Palomar, phía tây Đường Avenida Encinas, vì lo ngại an toàn. Một lúc sau, các cảnh sát cho biết chiếc xe đã lao xuống vực ở khu 5500 Đường Carlsbad. Nơi đó cách văn phòng chính quyền thành phố khoảng 4 dặm và cách nơi cảnh sát cho biết cuộc truy đuổi đã bị hủy bỏ chưa đầy nửa dặm.Các cảnh sát đã gọi cấp cứu và đi bộ xuống vách đá để cứu sống. Người lái xe, bị thương nguy hiểm đến tính mạng, đã được đưa đến bệnh viện sau khi được nhân viên Cứu hỏa Carlsbad điều trị. Cảnh sát cho biết người lái xe dự kiến sẽ sống sót. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Cảnh sát Carlsbad cho biết ma túy và rượu không được cho là yếu tố gây ra vụ tai nạn này.⦿ ---- Gần một thập niên sau khi nhận tội hối lộ nhiều quan chức cấp cao của Hải quân để hưởng lợi cho công ty quản lý tàu của mình, nhà thầu quốc phòng nước ngoài Leonard Glenn "Fat Leonard" Francis đã bị kết án tại San Diego hôm thứ Ba với mức án 15 năm tù.Bản án được tuyên vào thứ Ba bao gồm vai trò lãnh đạo của ông trong vụ bê bối hối lộ và tham nhũng trên diện rộng và việc ông trốn khỏi Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2022 trong khi bị quản thúc tại gia. Francis, người ban đầu bị bắt tại San Diego vào năm 2013, sẽ được ghi nhận [để giảm] cho hơn sáu năm bị giam giữ tại Hoa Kỳ và Venezuela, nơi ông bị bắt sau khi trốn khỏi San Diego vào năm 2022.Francis, 60 tuổi, thừa nhận đã tặng bữa ăn miễn phí, phòng khách sạn, gái mại dâm và các món quà khác cho các quan chức Hải quân, những người sau đó đã giúp điều hướng các tàu của Hải quân đến các cảng do Francis kiểm soát. Các công tố viên cho biết công ty của ông, Glenn Defense Marine Asia, sau đó đã tính phí quá cao cho Hải quân hơn 35 triệu đô la cho các dịch vụ của công ty.Tại phiên tòa tuyên án hôm thứ Ba, Francis đã yêu cầu Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Janis Sammartino khoan hồng và cho biết ông muốn đoàn tụ với các con mình vào một ngày nào đó với "thời gian còn lại hạn hẹp" mà ông có.Theo yêu cầu của bên bào chữa, Thẩm phán Sammartino đề nghị Francis nên được đưa đến một cơ sở có thể cung cấp cho ông mức chăm sóc y tế cao nhất có thể cho các vấn đề sức khỏe khác nhau của ông. Bà cũng ra lệnh cho Francis phải trả cho Hải quân 20 triệu đô la tiền bồi thường. Bản án hôm thứ Ba vượt quá khuyến nghị của công tố viên là gần một chục năm tù giam.Thông tin mà Francis cung cấp đã dẫn đến việc truy tố hàng chục bị cáo, bao gồm một số sĩ quan Hải quân cấp cao. Mặc dù đã đảm bảo kết án và nhận tội đối với hơn 30 người, vụ án sau đó đã sa lầy trong tranh cãi, với các công tố viên bị buộc tội che giấu bằng chứng khỏi các luật sư bào chữa trong phiên tòa duy nhất.⦿ ---- HỎI 1: Khi trẻ em 8 tới 12 tuổi thấy khẩu súng trong nhà, phản ứng các em tùy thuộc các em đã xem video an toàn súng chưa?ĐÁP 1: Đúng vậy. Sở Cứu hỏa Grand Chute khuyến khích cha mẹ thường xuyên nói chuyện với trẻ em về những việc cần làm nếu tìm thấy súng, ngay cả khi bạn không có súng trong nhà. Sở cứu hỏa đã cảnh báo chúng tôi về một nghiên cứu mới về súng trong nhà. Một phòng chơi được dựng lên với đồ chơi và trò chơi. Một khẩu súng bị vô hiệu hóa được giấu trong phòng. Trong số 226 trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, 96% phát hiện ra khẩu súng. Những gì chúng làm tiếp theo khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng xem video an toàn về súng hay video an toàn trên xe hơi ở nhà vào tuần trước. Trong số những trẻ em xem video an toàn về súng, 34% đã kể với người lớn về khẩu súng mà chúng tìm thấy, so với 11% trẻ em xem video an toàn trên xe hơi. Ngoài ra, 39% trẻ em xem video an toàn về súng đã chạm vào khẩu súng, ít hơn nhiều so với 67% trẻ em xem video về ô tô. Nhưng một số trẻ em đã bóp cò: 9% trẻ em xem video an toàn về súng và 30% trẻ em không xem.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Uống dầu cá có thể ngừa bớt ung thư?ĐÁP 2: Đúng vậy. Chất axit béo omega-3 và omega-6 trong các chất bổ sung dầu cá có thể giúp bảo vệ mọi người khỏi bệnh ung thư, theo một nghiên cứu mới tuyên bố. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia nghiên cứu có mức omega-3 cao hơn có tỷ lệ mắc ung thư ruột kết, dạ dày, phổi và các bệnh ung thư đường tiêu hóa khác thấp hơn.Tương tự như vậy, mức omega-6 cao dẫn đến tỷ lệ mắc 14 loại ung thư khác nhau thấp hơn, bao gồm não, u ác tính, bàng quang, v.v., theo kết quả cho thấy. "Những phát hiện này cho thấy rằng một người bình thường nên tập trung vào việc bổ sung nhiều axit béo này hơn vào chế độ ăn uống của mình", nhà nghiên cứu chính Yuchen Zhang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Cao đẳng Y tế Công cộng của Đại học Georgia, cho biết.Chi tiết: