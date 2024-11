- Dixville Notch, thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, nơi chỉ có 6 cử tri, khui thùng phiếu: Harris-Trump huề 3-3. - Bạn có thể đăng ký xin phiếu bầu và bầu ngay trong Ngày Bầu Cử tại vài tiểu bang, trong đó có California, Maryland, Minnesota, Virginia

Dixville Notch (tiểu bang New Hampshire), thị trấn ít cử tri nhất nước Mỹ, nơi chỉ có 6 cử tri, đã mở và đóng điểm bỏ phiếu ngay sau nửa đêm của Ngày bầu cử kể từ năm 1960, rạng sáng hôm 5/1/2024 khui thùng phiếu: Harris-Trump huề 3-3.

- Bạn có thể đăng ký xin phiếu bầu và bầu ngay trong Ngày Bầu Cử tại vài tiểu bang, trong đó có California, Maryland, Minnesota, Virginia

- Hôm nay, Thứ Ba 5/11/2024, là Ngày Bầu Cử 2024. Ngày bầu cử cũng là ngày lễ ở 13 tiểu bang: Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Montana, New Jersey, New York, Rhode Island, Virginia, West Virginia

- Bất ngờ: Thêm nhiều giáo dân Thiên chúa giáo da trắng nói sẽ bầu cho Harris vì Trump không sống theo Kinh Thánh

- Giờ chót: 7 tiểu bang chiến trường vẫn ngang ngửa

- Ohio: 1 trung úy cảnh sát lên mạng hăm dọa ai bầu cho Harris sẽ bị ông trù dập thê thảm, bị cấp trên truy vấn, nói vì thuốc ngủ làm gõ chữ nhầm

- Tại cuộc vận động tranh cử cuối cùng của Kamala Harris, nghệ sĩ Oprah Winfrey kêu gọi đi bầu: nếu không bầu phiếu, cơ nguy sẽ không còn bầu phiếu nữa

- Luke Meyer (giám đốc Trump Force 47 ở phía tây Pennsylvania) bị Đảng Cộng hòa Pennsylvania sa thải vì lên radio nói muốn nước Mỹ phải là 90% da trắng

- Nhờ câu hài diễn của phía Trump khi miệt thị Puerto Rico là hòn đảo rác nổi, cử tri gốc Latin đang nghiêng về bà Harris.

- Báo The Atlantic và đài MSNBC: Thầm kín, một số cố vấn của Trump muốn Trump phải thất cử.

- Tennessee: 1 ông da trắng thượng đẳng bị bắt vì dàn dựng 1 phi cơ không người lái chở bom sẽ lao vào nổ 1 nhà máy điện ở Nashville

- TT Biden tuyên bố chiến thắng, sau khi 33.000 thợ máy Boeing ngưng đình công, chấp thuận hợp đồng mới, tăng lương 38% trong 4 năm

- Pennsylvania: Thẩm phán bác đơn Biện lý quận Larry Krasner vụ kiện Musk tặng 1 triệu đô/ngày

- Bà Harris kêu gọi cử tri nhớ đi bầu phiếu

- 600 kỹ thuật viên ở tờ New York Times đình công

- Siêu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đính chánh: không ủng hộ ai (vì phe Trump đồn ủng hộ Trump)

- Quốc Hội: nhiều nhà lập pháp chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, bạo loạn ngày 6/1/2025

- Bà Harris tăng điểm từ cử tri nam da đen ở các tiểu bang dao động quan trọng

- Bà Harris tự nhận là bạn của những người gốc Puerto Rico, nói bà có "cam kết lâu dài với Puerto Rico"

- Nhiều hãng Mỹ yêu cầu các hãng cung cấp của họ ngừng nhập cảng một số linh kiện từ TQ

- Airbus SE đạt được "hợp đồng lịch sử" để cung cấp cho Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) 19 trực thăng H135

- TNS Elizabeth Warren kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang giảm 50 điểm cơ bản (0,50%) đối với lãi suất

- Toyota Motor đầu tư thêm vào sản xuất pin xe điện và xe hybrid ở Bắc Mỹ, có thể mở xưởng mới

- Palantir Technologies Inc. doanh thu quý 3 tăng 30%, đạt 726 triệu đô

- Canada: công nhân cảng đình công, ảnh hưởng dây chuyền qua Mỹ.

- Bắc California: 1 phi cơ nhỏ hạ cánh trên xa lộ 85

- Ngoài khơi Los Angeles: thuyền lật, 1 người chết, 5 người khác được cứu

- Quận San Bernardino: 2 người vô gia cư giựt tiền mặt của 1 cụ bà 80 tuổi, bị bắt

- Một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, giá xăng trung bình toàn quốc giảm ào ạt

- Philadelphia: Alan Nguyen bị truy tố tội ngộ sát vì 1 bé gái 7 tuổi chết vì nghịch súng

- Texas: Hung Nguyen, 28 tuổi, bị giết tại một trạm dừng chân trên xa lộ I-40

- Washington: Ut Thi Bui, 73 tuổi, bị người thuê nhà giết

- HỎI 1: Khoảng 1/3 dân chúng không tin vào khoa học đằng sau vaccine ngừa COVID-19? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tin nhắn văn bản (text message) và các phản hồi trực tuyến khác có thể giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-5/11/2024) ⦿ ---- Hàng triệu người Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống khi các điểm bỏ phiếu mở cửa trên khắp Bờ Biển Phía Đông Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba 5/11/2024. Bỏ phiếu bắt đầu từ sáng Thứ Ba tại Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire, Virginia và một số khu vực của Indiana và Kentucky nằm ở múi giờ phía đông, với các điểm bỏ phiếu ở múi giờ trung tâm mở cửa sau đó một giờ. Tại Maine, việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 6 giờ sáng theo giờ miền Đông.

Trong nỗ lực cuối cùng để giành được sự ủng hộ của cử tri tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu là đảng viên Dân chủ Kamala Harris và đảng viên Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi kết thúc vào đêm Thứ Hai nhằm kêu gọi sự ủng hộ tại các tiểu bang có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử.

⦿ ---- Có thể đăng ký xin phiếu bầu và bầu ngay trong Ngày Bầu Cử? Tùy nơi bạn cư trú, và dĩ nhiên bạn phải có quốc tịch Mỹ. Mới đây, có một du học sinh Trung Quốc bầu phiếu ở Michigan (với thẻ ID snh viên University of Michigan và giấy chứng minh cư trú) và một công dân Canada tới Quận Cam (cảnh sát cho ẩn danh, nhưng có lẽ là ông này người Việt) tin vào thuyết âm mưu rằng di dân lậu bầu phiếu được ở California nên đăng ký đi bầu; Cả anh SV Tàu ở Michigan và ông Canada tại Quận Cam đều bị bắt vì chưa có quốc tịch Mỹ mà đi bầu.

Tất cả các tiểu bang, ngoại trừ North Dakota, đều yêu cầu bạn phải đăng ký (ghi danh) bầu phiếu trước khi bầu phiếu. Nhưng thời hạn có thể khác nhau. Hơn 20 tiểu bang và Washington, D.C., cho phép mọi người đăng ký vào Ngày bầu cử và sau đó bỏ phiếu ngay lập tức. Các tiểu bang còn lại yêu cầu đăng ký trước, với thời hạn từ ba đến 30 ngày trước cuộc bầu cử.

Bạn có thể đăng ký ngay hôm nay, Ngày bầu cử, để bầu phiếu hôm nay không? Một vài tiểu bang đông người Việt, như California, Virginia cho phép bạn đăng ký ngay hôm nay và bầu phiếu ngay hô nay. Đây là vài tiểu bang đông người gốc Việt cho phép đăng ký ngay trong ngày cho Ngày bầu cử 2024. Nếu bạn hy vọng đăng ký vào Ngày bầu cử, hãy kiểm tra lại các trang web của chính quyền địa phương để đảm bảo bạn có đủ các tài liệu cần thiết.

California: Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở California là 15 ngày trước Ngày bầu cử. Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn ở California, bạn có thể đăng ký bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu tạm thời trực tiếp trong những ngày trước và bao gồm cả trong Ngày bầu cử.

Maryland: Maryland cho phép cử tri đăng ký trực tiếp trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày bầu cử với thời gian đăng ký trong ngày.

Minnesota: Cư dân Minnesota có thể đăng ký trước cho đến 20 ngày trước cuộc bầu cử. Tiểu bang này cũng cho phép đăng ký vào Ngày bầu cử với bằng chứng cư trú.

Virginia: Virginia cho phép cử tri đăng ký trực tiếp trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày bầu cử với thời gian đăng ký trong ngày.

⦿ ---- Tất cả 50 tiểu bang sẽ bầu phiếu vào hôm nay, Thứ Ba, nhưng hầu hết mọi người sẽ chỉ chú ý đến bảy trong số đó: các tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả của cuộc đua. Sau đây là tình hình thực tế, theo NBC News, Axios và USA Today, cùng với thời gian các cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây nhất tại tiểu bang (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là đi trước California 3 tiếng đồng hồ).

Arizona, 9 giờ tối Thứ Hai: Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Donald Trump dẫn trước từ 2 đến 4 điểm, ở hoặc gần biên độ sai số. Tiểu bang này đã nghiêng về Joe Biden vào năm 2020,tỷ số 49,4% so với 49,1%, nhưng Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2016. Một quận quan trọng cần chú ý: Maricopa, nơi sinh sống của hơn một nửa cư dân của tiểu bang.

Georgia, 7 giờ tối Thứ Hai: Cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy Kamala Harris dẫn trước 1 điểm, trong khi cuộc thăm dò của Emerson College/the Hill cho thấy Trump dẫn trước 1 điểm; tất cả đều nằm trong biên độ sai số. Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với 0,2 điểm vào năm 2020; Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016 với cách biệt lớn là 5,1 điểm. Hai quận quan trọng cần theo dõi: Gwinnett và Cobb; Harris có thể sẽ cần giành chiến thắng ở vùng ngoại ô Atlanta với cách biệt hai chữ số để giành chiến thắng ở tiểu bang Georgia.

Michigan, 9 giờ tối Thứ Hai: Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Harris dẫn trước một chút—2 điểm trở xuống và nằm trong biên độ sai số. Biden đã giành chiến thắng ở tiểu bang này với cách biệt gần 3 điểm vào năm 2020, nhưng Trump đã giành chiến thắng ở tiểu bang này với tỷ lệ 47,6% so với 47,4% vào năm 2016. Một quận quan trọng cần theo dõi: Muskegon, nơi biên độ của đảng Dân chủ tiếp tục thu hẹp.

Nevada: Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Harris tăng 3 điểm trong một trường hợp, nhưng về cơ bản là ngang bằng với Trump trong một trường hợp khác và một lần nữa, nằm trong biên độ sai số. Biden và Hillary Clinton đều giành chiến thắng ở tiểu bang này với cách biệt hơn hai điểm một chút. Một quận quan trọng cần theo dõi: Washoe, nơi Clinton giành chiến thắng với cách biệt 1,3 điểm và Biden giành chiến thắng với cách biệt 4,5 điểm; nếu Harris có thể duy trì các con số theo hướng tăng, thì kết quả của Quận Clark có thể cân bằng.

North Carolina, 7:30 tối Thứ Hai: Cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy Harris dẫn trước hai điểm; cuộc thăm dò của Emerson College/the Hill cho thấy Trump dẫn trước một điểm, với tất cả các kết quả đều nằm trong biên độ sai số. Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với 1,4 điểm vào năm 2020 và 3,7 điểm vào năm 2016. Một quận quan trọng cần theo dõi: Cabarrus, nơi biên độ của Trump tăng từ 20 điểm vào năm 2016 lên 9 điểm vào năm 2020; nếu Trump giành chiến thắng với 5 điểm trở xuống, thì điều đó sẽ tốt cho Harris trên toàn tiểu bang.

Pennsylvania, 8 giờ tối Thứ Hai: Các cuộc thăm dò gần đây ở đây rất sít sao, với Harris dẫn trước trong một trường hợp và Trump trong một trường hợp khác, nhưng cách biệt 1 điểm trở xuống và nằm trong biên độ sai số. Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với khoảng một điểm vào năm 2020; Trump đã giành chiến thắng với ít hơn một điểm vào năm 2016. Một quận quan trọng cần theo dõi: Bucks, nơi cử tri da trắng không có trình độ đại học chiếm khoảng một nửa số cử tri; Biden thắng cách biệt 4 điểm, và nếu Harris thua, điều đó có thể nói lên điều gì đó về sự đồng cảm của bà với các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động.

Wisconsin, 9 giờ tối Thứ Hai: Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Harris có lợi thế ở đây, dù chỉ một chút, và trong phạm vi sai số. Biden thắng cách biệt chưa đến một điểm vào năm 2020, cũng như Trump vào năm 2016. Một quận quan trọng cần theo dõi: Ozaukee, một thành trì của Đảng Cộng hòa mà Trump đã thắng cách biệt 19 điểm vào năm 2016 và 12 điểm vào năm 2020; hướng đi của con số đó lần này có thể nói lên điều gì đó.

⦿ ---- Thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, nơi chỉ có 6 cử tri, khui thùng phiếu: Harris-Trump huề 3-3. Nếu bạn hy vọng thị trấn nhỏ bé Dixville Notch sẽ là một chỉ báo cho Cuộc bầu cử năm 2024, hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng: Địa phương New Hampshire, nơi đã mở và đóng điểm bỏ phiếu ngay sau nửa đêm của Ngày bầu cử kể từ năm 1960, đã báo cáo một kết quả huề: ba phiếu cho Kamala Harris và ba phiếu cho Donald Trump.

.

CNN đưa tin rằng cử tri của thị trấn chưa hợp nhất này bao gồm bốn đảng viên Cộng hòa và hai cử tri chưa tuyên bố. Đối với cuộc đua giành chức thống đốc được theo dõi chặt chẽ và sát sao của tiểu bang, WMUR đưa tin rằng ứng cử viên Cộng hòa Kelly Ayotte đã nhận được năm phiếu so với một phiếu của ứng cử viên Dân chủ Joyce Craig.

.



CNN đưa tin rằng những cử tri đủ điều kiện ở đó đã làm như họ đã làm trong 64 năm qua: Tập trung tại Khách sạn Balsams "hiện đã đóng cửa" để bỏ phiếu ngay sau nửa đêm; AP đưa tin họ đã làm như vậy "sau một phiên bản đàn accordion sôi động của quốc ca". Về lịch sử gần đây của Dixville Notch, cử tri của thị trấn này đã liên kết với đảng Dân chủ trong hai cuộc bầu cử trước: Thị trấn này đã bỏ phiếu 5-0 cho Joe Biden vào năm 2020 và 4-3 cho Hillary Clinton vào năm 2016.

⦿ ---- Một loạt bài đăng trên mạng xã hội của một trung úy cảnh sát ở Ohio gần đây đã gây chú ý, và giờ đây, anh đang đổ lỗi cho thuốc ngủ. John Rodgers, một cảnhs át của Sở Cảnh sát Quận Clark trong hơn hai thập niên, bị cáo buộc đã đăng những nội dung như, "Vấn đề là tôi biết ai trong số các bạn ủng hộ Đảng Dân chủ và tôi sẽ không giúp các bạn sống sót qua cuối những ngày" (Ghi chú: câu hung hiểm này trong Kinh Thánh - to survive the end of days - nghĩa là Thiên Chúa tái lâm). Ông cũng bị cáo buộc đã nói rằng bất kỳ ai nhờ ông giúp đỡ đều phải "cung cấp bằng chứng về người mà bạn đã bỏ phiếu", theo WHIO-TV đưa tin. Một số bài đăng đã được chia sẻ hơn 250.000 lần, theo FOX 8 đưa tin. Nghĩa là, ai bầu cho bà Harris thì tiêu đời với trung úy Rodgers.

Trong một cuộc trao đổi giữa các phòng ban với các giám sát viên có trong hồ sơ điều tra mà WHIO-TV thu thập được, Rodgers đã nói với cấp trên của mình rằng ông bị rối loạn giấc ngủ và đã được kê đơn thuốc hỗ trợ giấc ngủ, và loại thuốc này "khiến một số nội dung giao tiếp của tôi 'không bình thường', đây là một tác dụng phụ đã được ghi nhận". Ông cho biết ông không nhớ mình đã viết các bài đăng đó hay xóa các bài đăng đó.

Sở Cảnh Sát đã xin lỗi, nói trong một tuyên bố rằng những bình luận đó "hoàn toàn không phù hợp". Rodgers đã bị khiển trách vì vi phạm chính sách truyền thông xã hội của sở. "Ông ấy, cũng như Văn phòng Cảnh sát trưởng nói chung, sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để khôi phục lại lòng tin của các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi", tuyên bố cho biết.

⦿ ---- Tại cuộc vận động tranh cử cuối cùng của Kamala Harris, nghệ sĩ Oprah Winfrey đã có lời cảnh báo nghiêm trọng tới những người Mỹ đang nghĩ đến việc không tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Bà cho biết: "Nếu chúng ta không xuất hiện vào ngày mai, rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội bỏ phiếu nữa".

Người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng này đã nói về việc bỏ phiếu cấp bách như thế nào hôm Chủ Nhật, khi bà kể về cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ khi đang đi bộ đường dài, người đã nói với bà rằng bà đang có kế hoạch không tham gia cuộc bầu cử này. Bà cho biết: "Tôi biết bà ấy đã ngay lập tức hối hận vì đã nói với tôi điều đó, vì tôi sẽ không bỏ cuộc".

Oprah, người mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Yes She Can", đang hoàn thành cuộc chạy nước rút kéo dài ba tháng mà bà đã tham gia một cách bất thường vào chính trị, xuất hiện tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và có cuộc phỏng vấn thân mật với Harris. Bà cho biết vào thứ Hai: "Chúng ta đang bỏ phiếu để cứu mình khỏi bờ vực nguy hiểm mà chúng ta đang đứng. Tất cả sự lo lắng và sợ hãi mà bạn đang cảm thấy, bạn cảm thấy chúng vì bạn cảm nhận được mối nguy hiểm. Và bạn thay đổi điều đó bằng lá phiếu của mình".

⦿ ---- Một giám đốc khu vực thực địa cho nỗ lực vận động bỏ phiếu của cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania đã bị sa thải vì bí mật thúc đẩy quan điểm của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, theo nhiều báo cáo. Luke Meyer, giám đốc khu vực thực địa 24 tuổi của Trump Force 47 tại phía tây Pennsylvania, đã dùng bí danh tổ chức một phát thanh podcast với Richard Spencer, một tên phát xít mới khét tiếng trong khi đảm nhiệm vai trò này, theo Politico đưa tin.

Trong các tập podcast, Meyer bày tỏ mong muốn đưa nước Mỹ trở lại thành "80 phần trăm, hay 90 phần trăm là người da trắng" và đăng ảnh mình đeo một chiếc nhẫn có hình sonnenrad - một biểu tượng mà Đức Quốc xã sử dụng. Trump Force 47 là nỗ lực tổ chức cơ sở của chiến dịch được Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và chiến dịch của Trump mô tả là "nỗ lực chung".

Meyer được cho là đã bị Đảng Cộng hòa Pennsylvania sa thải khỏi vai trò này vào thứ Sáu tuần trước và thừa nhận rằng báo cáo là chính xác với cả Politico và The Washington Post. Đảng Cộng hòa Pennsylvania đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Daily Beast, nhưng nói với Politico rằng Meyer đã được kiểm tra lý lịch.

⦿ ---- Nhờ câu hài diễn của phía Trump khi miệt thị cư dân Puerto Rico là hòn đảo rác nổi, cử tri gốc Latin đang nghiêng về bà Harris. Cuộc biểu tình tại Madison Square Garden của cựu Tổng thống Donald Trump có lời giễu rằng Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi" có thể là đòn chí mạng đối với chiến dịch của ông, vì cử tri Puerto Rico tại một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng nhất hiện đang rất muốn bỏ phiếu chống lại ông.

Điều này đã được nêu bật trong một báo cáo trên MSNBC, nơi các phóng viên đã kiểm tra cử tri tại Allentown, nơi có một lượng lớn cử tri Puerto Rico — và đã gặp phải sự tức giận với cựu tổng thống. "Chúng tôi vô cùng tức giận", một cử tri cho biết. "Puerto Rico có thể là một hòn đảo nhỏ, nhưng lòng tự hào của chúng tôi vô cùng lớn. Nó rất lớn. Vì vậy, một khi bạn xúc phạm một người, bạn sẽ xúc phạm tất cả mọi người".

Những người đại diện cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong khu vực đang nắm bắt thời cơ để kích động cử tri tham gia tối đa. Theo Sabrina Rodriguez của The Washington Post, trong một cuộc biểu tình tại Allentown vào những giờ cuối cùng trước Ngày bầu cử, Thị trưởng Matt Tuerk đã nhắc đến câu nói "hòn đảo rác" và tuyên bố, "Puerto Rico se respeta" (Puerto Rico xứng đáng quý trọng). Đám đông phản ứng bằng cách giương cao cờ Puerto Rico.

Hình ảnh này không phải là bằng chứng duy nhất cho thấy một điều gì đó lớn đang diễn ra — nó cũng xuất hiện trong dữ liệu thăm dò. Theo phóng viên Adrian Carrasquillo, một cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri tập trung vào những người bỏ phiếu sớm cho thấy rằng kể từ cuộc biểu tình ở Quảng trường Madison, cử tri gốc Latinh đã chuyển sang Harris với 9 điểm.

"Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi tỷ lệ cử tri Dân chủ và những người chưa quyết định ủng hộ Harris tăng lên. Điểm này là then chốt. Tất nhiên, những cử tri chưa quyết định đã đưa ra quyết định của họ vào tuần trước. Nhưng như vậy, họ đã mắc một lỗi lớn không đáng có từ chiến dịch tranh cử của Trump, một cuộc tấn công vào phẩm giá của họ."

"Những người theo đảng Dân chủ sẽ không còn đánh bại được con ngựa này nếu đó không phải là một lợi ích cho họ và là một trong những lỗi lớn không đáng có trong các chiến dịch hiện đại," ông nói thêm trong một bài đăng trên X. "Tôi được biết @NuestroPAC đang nhắn tin cho 87.000 người Puerto Rico vẫn chưa bỏ phiếu bằng một tin nhắn vào phút chót HÔM NAY."

⦿ ---- Thầm kín, một số cố vấn của Trump bắt đầu muốn Trump phải thất cử. Một cố vấn cấp cao của Trump thấy "có điều gì đó không ổn" với cựu tổng thống, theo Tim Alberta của The Atlantic cho biết hôm thứ Hai. Phát biểu với Nicolle Wallace của MSNBC hôm thứ Hai, Alberta cho biết ông thấy cuộc trò chuyện với cố vấn cấp cao này "thật hấp dẫn".

"Tôi đã dùng bữa với một người khá cấp cao của Trump cách đây khoảng một tháng, có thể là sáu tuần trước, và tôi đã nói với người này vào thời điểm đó, tôi đã nói, 'Có một phần nhỏ nào trong anh hy vọng rằng ông Trump sẽ thua không?' Alberta kể lại.

"Và họ chỉ nghiêng đầu sang một bên, không tin rằng tôi đã hỏi câu hỏi đó, nhưng họ không trả lời", ông nhớ lại. "Và tôi nói, thật sao? Không? Có một phần nhỏ nào trong anh không?' Và người này đã nghĩ về điều đó trong vài phút và nói, 'Vâng, tôi đoán là có vì có lẽ tất cả chúng ta có thể tiếp tục vào thời điểm đó.'"

Ông ấy nói rằng ông ấy có thể "sống đến lúc chết vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện đó". Đó là một người đã "đổ máu, mồ hôi và nước mắt" vào Trump trong nhiều năm qua. "Họ biết rằng điều này không đúng — có điều gì đó không ổn ở đây và họ nhận ra điều đó", Alberta kết luận. "Tôi nghĩ là hầu hết họ đều vậy". Wallace cho biết cô cũng sẽ "không bao giờ quên" câu chuyện đó.

⦿ ---- Bất ngờ: Thêm nhiều giáo dân bầu cho Harris. “Chúng tôi biết rằng có khoảng 15% người Tin Lành da trắng và có thể là 20% người Công giáo da trắng đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa theo phản xạ — bản sắc tôn giáo và bản sắc chính trị của họ là một thỏa thuận trọn gói — và bây giờ họ muốn thay đổi hành vi chính trị của mình mà không thay đổi bản sắc tôn giáo”, theo lời Doug Pagitt, một mục sư và giám đốc điều hành của Vote Common Good, một nhóm phi lợi nhuận huy động cử tri Tin Lành và Công giáo, nói với Raw Story.

Theo PBS News, với việc Trump chiếm 80% số phiếu của người Tin Lành da trắng vào năm 2016 và 2020, các nhóm như Evangelicals for Harris biết rằng không khả thi để lật ngược đa số cử tri. Nhưng dữ liệu thăm dò ý kiến ​​cử tri cho thấy số lượng người Tin Lành chuyển sang ủng hộ Biden vào năm 2020 ở Michigan và Georgia đã tạo ra đủ sự khác biệt để ông Biden giành chiến thắng ở cả hai tiểu bang, theo Jim Ball, một mục sư và lãnh đạo của Evangelicals for Harris, nói với Raw Story.

Trong khi đó, theo báo cáo của Religious News Service, phụ nữ da trắng theo đạo bảo thủ cũng ngày càng ủng hộ Harris. “Chúng tôi không cố gắng để có được tất cả những người theo đạo Tin Lành. Chúng tôi không cố gắng để có được hầu hết những người theo đạo Tin Lành. Chúng tôi chỉ cố gắng để có được một số người theo đạo Tin Lành, và chúng tôi chỉ cố gắng để có được một số người ở các tiểu bang mục tiêu, chủ yếu là vậy,” Ball nói. “Chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi nói về biên độ nhỏ, rằng chúng tôi thực sự có thể tạo ra tác động nghiêm túc và giúp bầu Phó Tổng thống Harris làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.”

Ball cho biết hơn 300.000 cử tri có liên hệ với những người theo đạo Tin Lành trong các hội thánh vừa dẫn hiện ủng hộ Harris. "Hành vi thất thường và những lời đe dọa" của Trump là "rất nguy hiểm", ông nói, đồng thời nêu ra những lo ngại cụ thể về những bình luận gần đây của Trump về việc cựu Dân biểu Liz Cheney bị "chĩa súng vào mặt" trong lời hăm dọa.

"Chúng tôi rất coi nghiêm trọng kiểu nói chuyện này và chúng tôi rất lo ngại, vì vậy chúng tôi rất hy vọng và cầu nguyện rằng Phó Tổng thống Harris sẽ thắng và có thể lật ngược thế cờ về ông Trump và toàn bộ thời đại Trump này, và bắt đầu hàn gắn những chia rẽ trong đất nước chúng ta và đưa chúng ta tiến lên theo những cách tích cực, mang tính xây dựng", Ball nói.

Những cử tri theo đạo Tin lành và Công giáo trong độ tuổi từ 40 đến 65, những người "giữ đức tin của mình khá nghiêm túc và đã đến tuổi trung niên và nhận ra rằng mọi thứ phức tạp hơn một chút so với những gì họ nghĩ khi còn trẻ" có nhiều khả năng sẽ chuyển sang ủng hộ Harris, Pagitt nói.

Những cử tri này ngày càng cảm thấy "bị đánh bật" khỏi Đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Trump, Pagitt nói. Vote for Common Good đã phát hành một quảng cáo vào tuần trước do nữ diễn viên Julia Roberts lồng tiếng, nhắc nhở phụ nữ rằng sự lựa chọn của họ tại thùng phiếu là của riêng họ, không phải của chồng họ.

Bản thân kém tư cách Trump và “sự thiếu hụt các giá trị mà ông ấy đại diện” là lý do chính khiến một số cử tri theo đạo Mormon chuyển sang bỏ phiếu cho Harris, Taber cho biết. Ông cho biết phụ nữ và các thành viên trẻ tuổi của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau (tức đạo Tin Lành Mormon) có nhiều khả năng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vào hôm nay, Thứ Ba.

⦿ ---- Một người đàn ông Tennessee có quan hệ với các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng đẳng đã bị bắt sau khi các công tố viên liên bang cho biết anh ta đã cố gắng sử dụng thứ mà anh ta nghĩ là máy bay không người lái chứa đầy thuốc nổ để phá hủy một nhà máy điện ở Nashville, theo Bộ Tư pháp cho biết hôm qua, Thứ Hai.

Skyler Philippi, 24 tuổi, đã bị cáo buộc tội cố gắng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố gắng phá hủy một cơ sở năng lượng, các công tố viên cho biết trong một bản tin. Theo khiếu nại hình sự mới được công bố gần đây, Philippi bị cáo buộc đã nói với nhiều nguồn tin bí mật từ FBI rằng anh ta muốn cho nổ tung nhiều nhà máy năng lượng để "gây sốc cho hệ thống" và dẫn đến sự sụp đổ của lưới điện quốc gia.

Anh ta cũng bị cáo buộc đã nói về các cuộc tấn công khác, bao gồm một vụ xả súng hàng loạt tại cơ sở YMCA và một kế hoạch làm trật bánh một chuyến tàu ở Tennessee. Philippi đã nói với các nguồn tin của FBI rằng anh ta có liên hệ với nhiều nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và nói rằng anh ta tin vào một thuyết âm mưu về các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9.

Vào tháng 9 năm 2024, Philippi bị cho là đã bắt đầu vạch ra kế hoạch gắn thuốc nổ vào máy bay không người lái và phóng nó vào một trạm biến áp điện. Y đã nhắc đến các cuộc tấn công vào lưới điện trước đó và cáo buộc rằng y muốn tấn công nhiều trạm biến áp, bao gồm một trạm ở Nashville và một trạm ở Louisville. Vào cuối tháng, y bị cáo buộc đã nói rằng y muốn nhắm vào hai trạm biến áp ở khu vực Nashville.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden tuyên bố chiến thắng khi các thợ máy của Boeing chấp thuận một thỏa thuận lao động mới, chấm dứt cuộc đình công kéo dài 53 ngày khiến hầu hết hoạt động sản xuất máy bay tại một nhà xuất khẩu và nhà thầu quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ phải dừng lại và làm giảm báo cáo việc làm trước cuộc bầu cử tổng thống vào hôm Thứ Ba.

Thỏa thuận "đã đạt được với sự hỗ trợ của nhóm kinh tế của tôi, bao gồm Quyền Bộ trưởng Lao động Julie Su và Cố vấn Kinh tế Quốc gia Lael Brainard", Biden cho biết trong một tuyên bố. "Trong bốn năm qua, chúng tôi đã chứng minh được rằng thương lượng tập thể có hiệu quả. Các hợp đồng tốt mang lại lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng — và là chìa khóa để phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ từ trung bình đến sâu", ông cho biết.

Hợp đồng mới của Boeing dành cho 33.000 thợ máy có công đoàn, chủ yếu ở Bờ Tây Hoa Kỳ, bao gồm mức tăng lương 38% trong bốn năm, tiền thưởng khi ký hợp đồng là 12.000 đô la và một thỏa thuận với công ty rằng họ sẽ chế tạo máy bay tiếp theo tại một trong những nhà máy có công đoàn ở khu vực Seattle. Công nhân sẽ quay trở lại làm việc sớm nhất là vào ngày mai, Thứ Tư, mặc dù công ty vẫn chưa thoát khỏi khó khăn khi một số chương trình máy bay bị trì hoãn, bao gồm cả những chiếc Boeing 747 đến muộn sẽ đóng vai trò là máy bay Không lực Một tiếp theo.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Ba 5/11/2024, là Ngày Bầu Cử 2024. Câu hỏi là: Ngày bầu cử được chỉ định là ngày lễ ở những tiểu bang nào? Tại Hoa Kỳ, có 13 tiểu bang đã chỉ định Ngày bầu cử là ngày lễ. Trong khi tất cả các tiểu bang này đều công nhận ngày này là ngày lễ công cộng, thì năm tiểu bang trong số đó yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp thời gian nghỉ có lương để đi bỏ phiếu, bạn sẽ thấy ghi chú kèm bên dưới.

Các tiểu bang cho Ngày Bầu Cử là ngày lễ bao gồm:

. Delaware

. Hawaii (Thời gian nghỉ có lương)

. Illinois (Thời gian nghỉ có lương)

. Indiana

. Louisiana

. Maryland (Thời gian nghỉ có lương)

. Michigan

. Montana

. New Jersey

. New York (Thời gian nghỉ có lương)

. Rhode Island

. Virginia

. West Virginia (Thời gian nghỉ có lương).

⦿ ---- Một luật sư của ủy ban hành động chính trị của Elon Musk đã nói với một thẩm phán ở Philadelphia hôm thứ Hai rằng cái gọi là "người chiến thắng" trong cuộc rút thăm trúng thưởng 1 triệu đô la/ngày của Musk tại các tiểu bang dao động không phải được chọn ngẫu nhiên mà thay vào đó được chọn để trở thành "người phát ngôn" được trả lương cho nhóm.Luật sư của Cộng Hòa Chris Gober cũng cho biết những người nhận giải hôm thứ Hai và thứ Ba sẽ đến từ Arizona và Michigan, do đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Pennsylvania. Ông cho biết những người nhận giải được chọn dựa trên câu chuyện cá nhân của họ và ký hợp đồng với tổ chức chính trị America PAC."Những người nhận giải 1 triệu đô la không phải được chọn ngẫu nhiên", Gober cho biết vào thứ Hai. "Chúng tôi biết chính xác ai sẽ được công bố là người nhận giải 1 triệu đô la vào hôm nay và ngày mai".Musk không tham dự phiên điều trần được tổ chức vào ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Luật sư quận Philadelphia Larry Krasner đã lên bục nhân chứng vào thứ Hai và gọi cuộc xổ số là trò lừa đảo khi ông yêu cầu thẩm phán chấm dứt nó. America PAC hy vọng cuộc xổ số sẽ giúp ích cho chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Krasner cho biết 18 giải thưởng đã được công bố cho đến nay.Các luật sư của Musk và America PAC của ông đã xác nhận với thẩm phán rằng họ không có kế hoạch kéo dài cuộc xổ số sau thứ Ba 5/11/2024. Tuy nhiên, Krasner gọi đó là một cuộc xổ số bất hợp pháp theo luật của Pennsylvania, không có quy tắc công bố hoặc chính sách bảo mật nào đối với thông tin mà PAC thu thập về những cử tri ký tuyên thệ theo Hiến pháp Hoa Kỳ khi họ đăng ký tham gia cuộc xổ số.⦿ ---- Một thẩm phán Pennsylvania đã bác bỏ yêu cầu của Biện lý quận Larry Krasner hôm thứ Hai về việc dừng chương trình tặng thưởng 1 triệu đô la mỗi ngày cho cử tri của CEO Tesla Elon Musk tại Pennsylvania và các tiểu bang dao động khác trước Ngày bầu cử.Trong hành động pháp lý của mình, Biện Lý Krasner cho rằng Musk và ủy ban hành động chính trị của ông, America PAC, đang cố gắng tác động đến quyết định của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cảnh báo America PAC rằng chương trình xổ số 1 triệu đô la mỗi ngày của họ có khả năng vi phạm các quy định bầu cử liên bang.Trước đó, luật sư Chris Gober của Musk đã tiết lộ rằng những người nhận giải không được "chọn ngẫu nhiên" và họ đã được thẩm tra trước, để "tìm hiểu tính cách của họ, đảm bảo rằng họ là người có các giá trị phù hợp" với America PAC.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Hai đã kêu gọi những người ủng hộ bà "tận hưởng khoảnh khắc này" và "bắt tay vào làm việc", khi chiến dịch tranh cử tổng thống đang đi đến ngày kết thúc. "Có một số việc mà mỗi người trong số các bạn có thể làm ngay lúc này, nhưng các bạn đã ở đây, và tất cả chúng ta đều ở đây cùng nhau dưới một mái nhà này như một cộng đồng những người quan tâm và tận tụy với công việc khó khăn mà nó đòi hỏi", bà nói với những người ủng hộ tại một sự kiện vận động cử tri ở Scranton, Pennsylvania, đồng thời kêu gọi họ đi bỏ phiếu."Tôi cảm ơn tất cả các bạn vì đã dành thời gian ra khỏi cuộc sống bận rộn của mình", bà nói thêm. "Các bạn biết đấy, tôi muốn nói rằng, khi bạn yêu thích một điều gì đó, bạn sẽ đấu tranh vì nó".⦿ ---- Các nhân viên phụ trách các chức năng công nghệ tại tờ New York Times đã khởi xướng một cuộc đình công của công đoàn UPL vào thứ Hai, ủng hộ việc tăng lương và nhiều lựa chọn hơn cho công việc từ xa, cùng với các yêu cầu khác, công đoàn của họ thông báo."Chúng tôi đã thông báo cho ban quản lý @nytimes trước nhiều tháng về thời hạn đình công, chúng tôi đã sẵn sàng 24/7, nhưng công ty đã quyết định rằng các thành viên của chúng tôi không đủ giá trị để đồng ý với một hợp đồng công bằng và ngừng thực hiện các hành vi lao động không công bằng", theo The Times Tech Guild đăng trên X.Theo công đoàn đại diện cho 600 nhân viên công nghệ, nếu cuộc đình công này kéo dài đến Thứ Ba 5/11/2024, đây sẽ là lần đầu tiên lệnh đình công, ngừng việc trùng với cuộc bầu cử tổng thống trong sáu thập niên.⦿ ---- Siêu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đang làm rõ sự thật sau khi có tin đồn rằng huyền thoại NBA ủng hộ Donald Trump. Người đại diện của Jordan nói với tờ Daily Mail rằng anh không ủng hộ bất kỳ ai trong cuộc bầu cử này, bất chấp những lời đồn đoán. "Hoàn toàn không có sự thật nào trong tuyên bố rằng Michael Jordan đã ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống", người đại diện của Jordan nói với tờ báo.Nhiều người nổi tiếng, ngay cả những người trong thế giới thể thao, đã chọn một phe trong cuộc bầu cử này. Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đã được Nick Bosa của San Francisco 49ers, cựu tiền vệ NFL Brett Favre, Giám đốc điều hành UFC Dana White và nhiều người khác ủng hộ. Ứng cử viên của Đảng Dân chủ Kamala Harris đã được LeBron James, Magic Johnson và Steph Curry cùng nhiều người khác ủng hộ.Với cuộc đua gay cấn đang diễn ra đến thứ Ba, ngay cả sự ủng hộ của người nổi tiếng cũng có thể xoay chuyển cán cân giữa hai ứng cử viên. Jordan là một người khá kín tiếng và hầu như vẫn giữ im lặng về chính trị, anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình là một nhà hoạt động mà là một cầu thủ bóng rổ.⦿ ---- Nỗi sợ hãi xung quanh bạo lực chính trị tiềm tàng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 khiến một số nhà lập pháp chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Một số đảng viên Dân chủ tại Quốc hội thậm chí còn lo sợ một cuộc tấn công thứ hai vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2025 bởi những người ủng hộ Donald Trump.Một nhà lập pháp nói với NOTUS rằng ông đã tập hợp một "trang phục chạy trốn bạo loạn", bao gồm quần chiến thuật, giày chiến thuật và một phụ kiện chìa khóa bí mật. "Tôi thực sự đã cố gắng gây ấn tượng với nhân viên của mình rằng tôi không đùa", theo thành viên của Quốc hội cho biết. "Đây là điều rất nghiêm trọng".Nhiều nhân viên Dân chủ được cho là có kế hoạch ở nhà vào ngày 6 tháng 1/2025, ngày Quốc hội chứng nhận cuộc bầu cử. "Nổi loạn với tôi một lần, thật đáng xấu hổ cho các người. Hai lần? Không, cảm ơn", một nhân viên cấp cao nói với hãng tin này. Bất kể kết quả của cuộc bầu cử như thế nào, Bộ An ninh Nội địa đã chỉ định ngày chứng nhận phiếu trên Quốc Hội (6/1/2025) sẽ là "sự kiện an ninh đặc biệt của quốc gia", cho phép Mật vụ kêu gọi các nhánh khác của chính phủ và quân đội giúp bảo vệ Điện Capitol. Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch an ninh cho ngày 6 tháng 1 cho biết thêm rằng, trong số các kế hoạch an ninh và phòng ngừa, Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai bên trong tòa nhà Quốc Hội.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris và các đồng minh của bà đang đưa ra lời kêu gọi cuối cùng tới các cử tri nam da đen ở các tiểu bang dao động quan trọng, với hy vọng củng cố sự ủng hộ của khối cử tri đã thể hiện một số dấu hiệu hoài nghi đối với ứng cử viên của đảng Dân chủ. Trong tuần qua, Harris đã quảng bá "Chương trình nghị sự cơ hội cho nam giới da đen" (Opportunity Agenda for Black Men,) của mình, lên sóng cùng ngôi sao phát thanh nổi tiếng Charlamagne tha God và đến các tiệm cắt tóc trên khắp cả nước để tiếp cận nam giới da đen.Các cuộc thăm dò cho thấy nỗ lực này đang giúp ích cho bà. Liên minh vì bình đẳng da đen (Alliance for Black Equality), một siêu PAC huy động cử tri da đen ở các tiểu bang dao động, nhận thấy rằng Harris đã tăng 10 điểm ủng hộ của mình với những người đàn ông da đen thuộc thế hệ Z kể từ đầu tháng 10.Cuộc thăm dò của News/SurveyMonkey lần thứ 19 vào tháng 9 cho thấy 71% nam giới da đen tin rằng phá thai nên được hợp pháp hóa trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp. Gần một nửa cũng tin rằng các quan chức được bầu nên làm việc để bảo vệ phương pháp điều trị vô sinh, biện pháp kiểm soát sinh đẻ và biện pháp tránh thai khẩn cấp.Khi Harris công bố chiến dịch của mình vào tháng 7, hơn 53.000 nam giới da đen đã tham gia một sự kiện trực tuyến với Win With Black Men và đã quyên góp được 1,3 triệu đô la trong bốn giờ. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự ủng hộ của Harris trong nhóm nhân khẩu học đã giảm kể từ đó.Cuộc thăm dò của Đại học Chicago GenForward vào tháng 10 cho thấy 26% nam giới da đen trong độ tuổi từ 18 đến 40 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump, so với chỉ 12% phụ nữ da đen. Cựu Phó Thống đốc Wisconsin Mandela Barnes (D) nói với The Hill rằng một phần động lực hướng tới GOP có thể là do nam giới da đen không cảm thấy được lắng nghe.⦿ ---- Harris tự coi mình là bạn của những người gốc Puerto Rico, kêu gọi những cử tri đã bị một diễn viên hài chế giễu về hòn đảo này trong cuộc mít tinh của Trump vào tháng trước tại New York. Harris mở đầu buổi xuất hiện kéo dài 20 phút của mình tại thành phố có đa số người gốc Tây Ban Nha này bằng cách đảm bảo với cử tri rằng bà có "cam kết lâu dài với Puerto Rico" và nếu được bầu, "sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ".Bà không nhắc đến tên Trump, cũng không nhắc đến việc diễn viên hài miêu tả Puerto Rico là "một hòn đảo rác nổi". Nhưng một thông điệp mà bà và những người khác đưa ra tại sự kiện này là cử tri gốc Tây Ban Nha nói riêng cần phải từ chối ứng cử của Trump.Một trong những diễn giả làm nóng đám đông là Fat Joe, một rapper người Mỹ. Tựa vào bục phát biểu tại Cao đẳng Muhlenberg College, ông kể lại một số sự việc đã xảy ra tại cuộc mít tinh của Trump tại Madison Square Garden. "Nó tràn ngập sự căm ghét", ông nói. "Những người Mỹ gốc Latinh của tôi, lòng tự hào của các bạn đâu rồi?"Sự xuất hiện của Harris là một phần của chiến dịch tấn công nhiều thành phố trên khắp Pennsylvania, một tiểu bang dao động quan trọng với 19 phiếu đại cử tri đóng vai trò then chốt đối với cơ hội của Harris. "Đây rồi", bà nói với đám đông hân hoan tụ tập tại phòng tập thể dục của trường. "Chỉ còn một ngày nữa thôi. Còn một ngày nữa là đến một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, và động lực đang đứng về phía chúng ta. Bạn có cảm nhận được không? Chúng ta đang có động lực".Kể từ khi tham gia cuộc đua vào tháng 7, Harris đã tự coi mình là kẻ yếu thế. Nhưng vào đêm trước Ngày bầu cử, bà đã có giọng điệu táo bạo và tự tin hơn. "Đừng nhầm lẫn; chúng ta sẽ chiến thắng", bà nói.Khi chiến dịch kết thúc, Harris đã tránh nhắc đến tên Trump với hy vọng kết thúc bằng một nốt nhạc tích cực hơn. Tuy nhiên, bà vẫn có một vài lời chỉ trích Trump. Nhắc đến sự tập trung của Trump vào những người mà ông không thích, bà nói: "Khi tôi bước vào Bạch Ốc, thay vì suy nghĩ về danh sách kẻ thù, tôi sẽ dành cả ngày để làm việc với danh sách việc cần làm của mình".⦿ ---- Một số công ty Hoa Kỳ sản xuất thiết bị cho sản xuất chất bán dẫn đã yêu cầu các hãng cung cấp của họ ngừng nhập cảng một số linh kiện nhất định cho sản phẩm của họ từ Trung Quốc để tiếp tục hợp tác, báo The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin vào thứ Hai.Theo nguồn tin của hãng tin này, các công ty cũng yêu cầu các nhà cung cấp không có nhà đầu tư hoặc cổ đông Trung Quốc. Applied Materials Inc. và Lam Research Corporation nằm trong số những công ty đã trình bày yêu cầu như vậy với các đối tác của mình, được cho là để ủng hộ nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp chip.⦿ ---- Airbus SE đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã đạt được "hợp đồng lịch sử" để cung cấp cho Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) 19 trực thăng H135 để huấn luyện quân sự, đánh dấu lần đầu tiên Airbus gia nhập thị trường quân sự Canada.Thỏa thuận này, một phần của Chương trình Đào tạo phi hành đoàn tương lai (FAcT) của Canada, không chỉ bao gồm trực thăng mà còn bao gồm cả gói hỗ trợ và dịch vụ. Các trực thăng sẽ được lắp ráp tại cơ sở Fort Erie, Ontario của Airbus, với các sửa đổi tùy chỉnh cho RCAF. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2026. SkyAlyne, một liên doanh của Canada giữa CAE và KF Aerospace, đã hợp tác với Airbus trong thỏa thuận này."Việc tham gia vào quan hệ đối tác này với SkyAlyne và Bộ Quốc phòng là một khoảnh khắc lịch sử đối với Airbus Helicopters tại Canada. Chúng tôi cảm ơn Không quân Hoàng gia Canada đã đặt niềm tin vào Airbus và H135, cùng với 12 quân đội khác trên khắp thế giới sử dụng H135 hai động cơ để đào tạo phi công tương lai", Chủ tịch Airbus Helicopters tại Canada Dwayne Charette cho biết.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang thực hiện thêm một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản (0,50%) đối với lãi suất quỹ liên bang, trích dẫn dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy lạm phát đã gần đạt mục tiêu của Fed.Trong một tuyên bố chung với Thượng nghị sĩ John Hickenlooper vào thứ Hai, Warren nhấn mạnh rằng việc cắt giảm như vậy sẽ giúp giảm chi phí vay và nhà ở, giúp nhiều gia đình có thể sở hữu nhà hơn. "Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát đã giảm xuống 2,1 phần trăm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Không cần phải áp dụng lãi suất hạn chế khi xét đến dữ liệu lạm phát này. Ngay cả khi nền kinh tế vẫn mạnh, nhu cầu về người lao động có thể đang giảm do chính sách tiền tệ hạn chế của Fed", bà cho biết.Những phát biểu của thượng nghị sĩ được đưa ra sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2020 và trước cuộc họp tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách, những người sẽ công bố quyết định của mình vào thứ Năm.⦿ ---- Toyota Motor đặt mục tiêu đầu tư thêm vào sản xuất pin xe điện và xe hybrid ở Bắc Mỹ, có khả năng bao gồm một nhà máy mới, Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời Chủ tịch Battery Manufacturing North Carolina của công ty Sean Suggs. Trong một cuộc phỏng vấn, Suggs đã đề cập rằng nếu nhu cầu về xe điện và xe hybrid tiếp tục tăng, "chúng tôi có thể cần cân nhắc xây dựng thêm [năng lực sản xuất] và có thể bao gồm một địa điểm khác".⦿ ---- Công ty nhu liệu (phần mềm) Palantir Technologies Inc. đã công bố hôm thứ Hai rằng doanh thu của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã tăng 30% hằng năm, đạt 726 triệu đô la, vượt qua ước tính. Thu nhập ròng của công ty tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 143,5 triệu đô la. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng vọt 100%, đạt 0,06 đô la.Công ty phần mềm này dự kiến doanh thu của mình trong quý 4 năm 2024 sẽ đạt từ 767 triệu đô la đến 771 triệu đô la. Ngoài ra, công ty cũng nâng dự báo doanh thu lên từ 2,805 tỷ đô la đến 2,809 tỷ đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Palantir đã tăng vọt 13,62% trong giao dịch ngoài giờ và được bán ở mức 47,07 đô la.⦿ ---- Canada: công nhân cảng đình công, ảnh hưởng dây chuyền qua Mỹ. Các cảng chính ở Bờ Tây của Canada, bao gồm cảng container lớn nhất tại Vancouver và Cảng Prince Rupert, đã bị đóng cửa do cuộc đình công của công nhân hôm thứ Hai. Công đoàn quản đốc tàu và bến tàu quốc tế Longshore and Warehouse Union Local 514 bắt đầu đình công vào sáng thứ Hai, ngay lập tức dừng các container và hàng hóa. Theo Hội đồng Thương mại Đại Vancouver, 800 triệu đô la thương mại chảy qua các cảng Bờ Tây mỗi ngày.Khoảng 20% thương mại của Hoa Kỳ đến các cảng Vancouver và Prince Rupert của Canada, nơi các cuộc đình công nổ ra sau khi lãnh đạo công đoàn và đại diện ngành không đạt được thỏa thuận trước khi thời gian hòa giải hết hạn. Hợp đồng của ILWU Local 514 đã hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, với 96% thành viên công đoàn bỏ phiếu ủng hộ đình công hồi tháng 9.Cuộc đình công này diễn ra sau một cuộc đình công gần đây vẫn đang ảnh hưởng đến cảng lớn thứ hai của đất nước, Cảng Montreal (Prince Rupert là cảng lớn thứ ba của Canada). Montreal xử lý 40% tổng lưu lượng container của Bờ Đông. Hai nhà ga đã bị chặn kể từ thứ năm khi một cuộc đình công được công bố bởi Liên đoàn Công chức Canada (CUPE) Chi nhánh 375.Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Các container chứa đầy giày dép, quần áo, phụ tùng xe hơi, hóa chất và gỗ chỉ là một số sản phẩm hàng đầu vào Cảng Vancouver và sử dụng đường sắt hoặc xe tải của Canada để vào Hoa Kỳ.Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, thương mại đường sắt xuyên biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ chiếm 14% tổng thương mại song phương là 382,4 tỷ đô la trong nửa đầu năm. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, khoảng 572 triệu đô la thương mại container đến Hoa Kỳ mỗi ngày từ Canada.⦿ ---- Phi cơ hạ cánh trên xa lộ. Sáng sớm thứ Hai, Cảnh sát tuần tra đường bộ California đã phản hồi báo cáo về một chiếc máy bay nhỏ hạ cánh trên xa lộ 85 ở South Bay (Bắc California). Vào khoảng 7 giờ sáng, chiếc máy bay một động cơ đã hạ cánh trên làn đường hướng Nam của xa lộ 85, phía bắc đại lộ De Anza gần Cupertino, ban đầu đã chặn ít nhất ba làn đường, theo CHP. Chiếc máy bay, chỉ có phi công, sắp hết nhiên liệu, CHP cho biết.Phi công tự nhận mình là Peterson Conway và nói với NBC Bay Area rằng anh đang bay từ Carmel, nơi anh sống, đến Palo Alto. Anh cũng cho biết anh không chắc chắn về vấn đề nhiên liệu sắp hết. Cục Hàng không Liên bang cho biết chiếc máy bay là loại CubCrafters CC11 một động cơ và đang điều tra vụ việc. Không có thương vong nào được báo cáo.⦿ ---- Theo Sở Cứu hỏa Quận LA, một người đã được tìm thấy đã chết và năm người khác được cứu khỏi một con tàu bị lật ngoài khơi bờ biển Redondo Beach. Các nhà chức trách đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 1:30 chiều Chủ Nhật về một chiếc thuyền dài 26 feet (8 mét) bị lật.Khi cứu hộ đến, có năm người bám vào thuyền. Nhóm gồm những người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã được đưa đến bến cảng để đánh giá. Một đội lặn đã được gọi đến để tìm kiếm một hành khách mất tích. Bên trong cabin của con tàu, thợ lặn đã có thể xác định vị trí của một người đàn ông đã chết. Không rõ chiếc thuyền bị lật như thế nào.⦿ ---- Theo Cảnh sát Quận San Bernardino, hai người vô gia cư bị cáo buộc tội lấy tiền mặt của một phụ nữ 80 tuổi sau khi bà rời khỏi một ngân hàng ở Chino Hills đã bị bắt giữ tại Quận Cam trong các cuộc điều tra không liên quan. Vào ngày 20 tháng 3, người phụ nữ, danh tính chưa được tiết lộ, đang ngồi trong xe của mình tại bãi đậu xe của Chợ thịt Larios, 4008 Chino Hills Parkway, thì một người đàn ông và một người phụ nữ đến gần xe của bà và làm bà mất tập trung, theo tin Cảnh sát Quận San Bernardino.Nữ nghi can, được chính quyền xác định là Nadia Stroe, 47 tuổi, bị cáo buộc đã mở cửa xe bên hành khách và giật lấy chiếc ví, dẫn đến một cuộc vật lộn giành giật chiếc túi. Cuối cùng, nghi can Store đã buông chiếc ví và bỏ chạy, nhưng trước đó đã giật lấy tiền mặt, các nhà điều tra cho biết.Các thám tử xác định nam nghi can là Agapie Vidrel, 42 tuổi, và anh ta đã bị bắt vào ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, Stroe đã bị bắt vào ngày 23 tháng 10. Hai người này phải đối mặt với các cáo buộc cướp, ngược đãi người già và âm mưu.⦿ ---- Một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, giá xăng trung bình toàn quốc của Hoa Kỳ cho mỗi gallon tại trạm xăng tiếp tục giảm, với cả GasBuddy và AAA dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 3 đô la "sớm thôi". Hôm Thứ Hai, ngày 4 tháng 11, giá xăng trung bình toàn quốc cho một gallon là 3,10 đô la, thấp hơn ba xu so với một tuần trước và thấp hơn 32 xu so với một năm trước, theo AAA.Tuần trước, giá xăng tiếp tục giảm do giá dầu giảm mạnh do phản ứng của thị trường đối với quyết định của Israel nhằm tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran. Điều này kết hợp với việc giá cả thường xuyên giảm do nhu cầu theo mùa giảm, vốn đang trên đà giảm vào thời điểm này trong năm, đã khiến giá xăng và dầu diesel giảm xuống, với Gasbuddy lưu ý rằng dầu diesel "chưa giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm".“Trong khi nhiều người Mỹ có thể đổ lỗi sai lầm cho cuộc bầu cử sắp tới về sự sụt giảm, các chính trị gia có ít ảnh hưởng đến các lực lượng theo mùa mạnh mẽ khiến giá giảm vào mùa thu”, Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ tại GasBuddy, cho biết vào tuần trước.“Với việc xăng mùa đông sắp tràn đến phần còn lại của California và nhu cầu tiếp tục giảm khi người Mỹ vật lộn với thời tiết lạnh hơn, nhu cầu giảm đang đẩy giá xăng xuống — không phải các chính trị gia ở cả hai bên, mặc dù họ có thể muốn nghĩ như vậy. Tôi dự đoán giá xăng sẽ tiếp tục giảm trong và thậm chí sau cuộc bầu cử sắp tới”.Khoảng 20 tiểu bang của Hoa Kỳ hiện đang được hưởng giá xăng dưới 3 đô la một gallon, với giá thấp nhất ở Texas, ở mức 2,63 đô la một gallon tính đến thứ Hai. California tiếp tục chịu mức giá cao nhất, ở mức 4,548 đô la một gallon.⦿ ---- Philadelphia:bị truy tố tội ngộ sát. Một người đàn ông hiện phải đối mặt với các cáo buộc sau khi một bé gái 7 tuổi bị giết trong một vụ nổ súng ngoài ý muốn bên trong một ngôi nhà ở Philadelphia vào chiều Chủ Nhật, cảnh sát cho biết. Cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở khu 3800 phố I vào khoảng 2:30 chiều để báo cáo về một vụ nổ súng. Khi họ đến nơi, họ phát hiện một bé gái -- sau đó được xác định là Mia Andujar, 7 tuổi -- đã bị bắn vào mặt. Andujar được đưa đến Bệnh viện St. Christopher, nơi cô bé bị tuyên bố đã chết vào lúc 2:39 chiều cùng ngày.Các nhà điều tra cho biết có vẻ như có hai người lớn ở tầng một của ngôi nhà và ba trẻ nhỏ - bao gồm cả nạn nhân - ở tầng hai của ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Thanh tra cảnh sát Philadelphia D.F. Pace nói với NBC10 rằng vụ nổ súng có vẻ là vô tình và Andujar đã nhặt khẩu súng và vô tình bắn mình hoặc một đứa trẻ 2 tuổi bên trong ngôi nhà đã vô tình bắn cô bé.Pace cho biết vào Chủ Nhật rằng cả chủ sở hữu khẩu súng và chủ nhà đều đã bị bắt giữ. Vào Thứ Hai, cảnh sát thông báo Alan Nguyen, 24 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vụ nổ súng và bị buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn, gây nguy hiểm cho trẻ em và vô ý gây nguy hiểm cho người khác.Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ liệu Nguyen có sở hữu khẩu súng hay là chủ sở hữu ngôi nhà hay không. Họ cũng chưa tiết lộ mối quan hệ của anh ta với Andujar, nếu có, hoặc liệu người thứ hai bị bắt giữ có bị buộc tội hay không.⦿ ---- Texas:, 28 tuổi, đã bị giết vào thứ Bảy tại một trạm dừng chân trên I-40 ở Quận Gray. Nguyen phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ đã bị sát hại ở Texas Panhandle (KVII). Cảnh sát Texas và Cảnh sát trưởng Quận Gray đang điều tra vụ giết người. Chi tiết về những gì đã xảy ra không được công bố. Bạn bè nói với ABC 7 News rằng Nguyen, người vừa được giải ngũ danh dự, đang trên đường từ Virginia đến California để bắt đầu một công việc mới.Nguyen cũng đang học quản lý hàng không để trở thành phi công trong quân đội. "Lý do duy nhất khiến anh ấy xuất ngũ là vì anh ấy có nguyện vọng trở thành phi công hoặc cảnh sát", Ray Reina, Giám sát viên và cựu chiến binh Hải quân cho biết. "Vì vậy, kế hoạch của anh ấy là đi đến California và ở đó anh ấy đã xin vào trường đào tạo hàng không".Nguyen đến Hoa Kỳ cùng gia đình khi mới 16 tuổi. Sau đó, anh ấy gia nhập Hải quân và phục vụ trong sáu năm với tư cách là thợ máy động cơ diesel. Reina mô tả Nguyen là người chăm chỉ và tốt bụng. "Tôi chắc chắn sẽ gọi anh ấy là một thủy thủ xuất sắc vì khi mặc quân phục, anh ấy luôn cố gắng hết sức", Reina nói. "Và khi không mặc quân phục thường dân, anh ấy luôn cố gắng hết sức, quan tâm đến bạn bè và làm điều đúng đắn khi không ai nhìn thấy".Người bạn cùng tàu của anh ấy đã lập một quỹ GoFundMe để giúp đưa thi thể Nguyen trở về Việt Nam để chôn cất. "Hãy nghĩ về gia đình, ở quê nhà Việt Nam, họ không ngờ điều này và thậm chí có lẽ họ không tin", Reina nói. "Với họ, điều đó gần như là bịa đặt. Và việc thi thể anh ấy được đưa về nhà sẽ có ý nghĩa hơn nhiều, vì họ có thể nhìn thấy tận mắt và nói lời tạm biệt đàng hoàng".⦿ ---- Washington: Người dân trong cộng đồng White Center đang đau buồn vì mất đi một chủ nhà được yêu mến, người bị chính người thuê nhà của mình sát hại. Nạn nhân là73 tuổi, là chủ sở hữu bất động sản đã cho nghi phạm Sofia Fishchuk, 19 tuổi thuê phòng trong khoảng một năm.Vào khoảng 7:15 tối thứ Sáu, cảnh sát trưởng Quận King đã trả lời các cuộc gọi về một vụ giết người tại một tòa nhà chung cư ở khu 9800 của Đại lộ 15 Tây Nam trong khu vực White Center thuộc Quận King chưa hợp nhất. “Có người luôn ở dưới cô ấy trong suốt thời gian đó, một người mà cô ấy đã giúp đỡ,” người thuê nhà William Boone cho biết.Boone nói với KIRO 7 rằng anh đã thuê phòng của Bui trong nhiều năm. Anh mô tả cụ bà Út Thi Bùi không chỉ là một chủ nhà. “Cô Bui giống như mẹ tôi vậy. Cô ấy quan tâm và yêu thương tôi hết mực,” Boone giải thích. “Cô ấy sẽ đưa các con tôi đi ăn tối, sinh nhật, cho chúng tiền. Con tôi chỉ thấy đau khổ. Đó là ấn tượng sâu sắc mà bà ấy để lại cho mọi người. Ut là một người tốt bụng.”Theo các tài liệu xuất hiện lần đầu, cô Fishchuk đã chậm trả tiền thuê nhà. Khi bị Bui đối đầu, Fishchuk đã đánh trả và đâm bà hai nhát. Sau gần 50 phút, cô Fishchuk gọi cho chị gái mình để kể lại những gì bà đã làm. Anh rể của nghi phạm đã gọi 911 và nói rằng "cô Fishchuk đã giết người" sau khi Fishchuk cho chị gái mình xem thi thể của Bui qua cuộc gọi điện thoại video. Cô Fishchuk đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận King với tội danh giết người cấp độ hai.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 1/3 dân chúng không tin vào khoa học đằng sau vaccine ngừa COVID-19?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Trường Cao học Y tế Công cộng và Chính sách Y tế CUNY (CUNY SPH) và Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) thực hiện đã làm sáng tỏ niềm tin của công chúng vào khoa học vaccine ngừa COVID-19 và tác động của nó đến việc chấp nhận vaccine tại Hoa Kỳ từ năm 2021 đến năm 2023.Phân tích dữ liệu từ một cuộc khảo sát cắt ngang được thực hiện vào năm 2021, 2022 và 2023, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng một phần ba số người được hỏi bày tỏ sự không tin tưởng vào khoa học đằng sau vaccine ngừa COVID-19 (36,1% vào năm 2021, 32,8% vào năm 2022 và 36,2 vào năm 2023).Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tin nhắn văn bản (text message) và các phản hồi trực tuyến khác có thể giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới chứng minh rằng tin nhắn văn bản (text message) và các phản hồi trực tuyến khác có thể giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ em có đường cong tăng trưởng cân nặng theo chiều cao khỏe mạnh hơn trong hai năm đầu đời nếu cha mẹ được cung cấp phản hồi điện tử về thói quen ăn uống, thời gian vui chơi và tập thể dục. Khoảng 1/5 trẻ em trong độ tuổi đi học bị béo phì vào năm 2017-2018 và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên kể từ khi xảy ra đại dịch, các nhà nghiên cứu cho biết.Chi tiết: