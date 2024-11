- Trump tuyên bố: lẽ ra tôi không nên rời Bạch Ốc để Biden vào hồi năm 2020. - Trump có một binh đoàn mai phục sẵn để quậy phá bầu cử, họ tự nhận là "cảnh sát trưởng theo hiến pháp" - Trump: sẽ tính chuyện bỏ vác-xin n

CBCP News: ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn nói có dấu hiệu Đức Giáo Hoàng sẽ sớm thăm VN.

.

- Trump tuyên bố: lẽ ra tôi không nên rời Bạch Ốc để Biden vào hồi năm 2020.

- Trump có một binh đoàn mai phục sẵn để quậy phá bầu cử, họ tự nhận là "cảnh sát trưởng theo hiến pháp"

- Trump: sẽ tính chuyện bỏ vác-xin nếu Trump thắng cử và nếu Robert F. Kennedy Jr. đề nghị

- Đảng Cộng hòa lộ dấu hiệu sẽ ủng hộ Trump nếu Trump cãi bướng, phản đối kết quả bầu cử năm 2024

- Bị Biden sa thải, cả 3 viên chức của Trump nhất quyết bám ghế, kiện lên Tòa Tối Cao, bị Tòa này quăng bỏ đơn kiện.

- Bà Harris cam kết toàn lực kết thúc chiến tranh Gaza, cho dân tộc Palesine cơ hội sống bình đẳng

- Chiến dịch của Trump chuẩn bị cho cả thắng và thua

- NBC chiếu video Trump phát biểu sau cuộc đua vòng loại trực tiếp NASCAR 2024 Cup cho huề giờ bà Harris ở SNL

- Bà Harris thuyết phục nhà thờ Detroit, nói Thiên Chúa sẽ cho dân Mỹ sức mạnh hàn gắn, hứa làm mọi cách để ngưng bắn ở Gaza và hòa bình cho Trung Đông

- Bà Judith Kent, vợ của giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, đi bộ phát truyền đơn kêu gọi bầu cho bà Harris

- Thủ đô ngừa bạo loạn, tăng cường rào chắn quanh Bạch Ốc, dinh Phó Tổng thống, quanh Mar-a-Lago của Trump

- Trump hứa giữ việc làm cho người Mỹ, nhưng Trump Media thú nhận đang thuê lập trình viên từ Mexico.

- Texas là hang ổ Cộng Hòa, cũng bị Trump chụp mũ là nơi gian lận phiếu, nhưng các quan chức Cộng Hòa Texas nói hoàn toàn chưa có gian lận nào

- Fox News nghe Trump bịa đặt chuyện gian lận bầu cử là tắt sóng liền vì Fox đã phải đền gần 800 triệu USD cho hãng máy bầu Dominion, làm Trump nổi giận với Fox.

- Trump khoe nhờ bị Facebook và Twitter cấm [sau bạo loạn 2021], nên bây giờ ông có mạng Truth Social trị giá 10 tỷ đô

- Trump đòi nên bầu bằng giấy vì chửi mắng các máy bầu phiếu ở Pennsylvania sẽ góp phần vào gian lận bầu cử.

- Một ủy viên (do Trump bổ nhiệm) của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nói bà Harris lên diễn hài SNL là vi phạm thời lượng, nhưng FCC nói chưa có ý kiến

- Florida: cậu 17 tuổi cuồng MAGA đấm té ngã cụ bà 70 tuổi đứng trong nhóm ủng hộ Harris

- Texas: Mục sư Dwight McKissic Sr. nổi tiếng bảo thủ tuyên bố ủng hộ bà Harris bởi vì Trump phạm nhiều điều răn, và Kinh Thánh dạy là cần chặt bỏ cây sinh quả đắng [như Trump] và ném vào lửa.

- Trump vận động ở Pennsylvania: Tôi được kính che đạn bảo vệ, sẽ không bận tâm nếu các tay súng bắng xuyên qua [bọn viết] tin giả

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói trên MSNBC: Trump đã bệnh tâm thần khi khuyến khích bắn vào các phóng viên bị cho là tin giả

- Israel: bắn chết 2 chỉ huy Hezbollah trong không kích ở Lebanon.

- Israel chính thức hủy bỏ thỏa thuận 1967, tuyên bố cấm cửa Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA)

- Gaza: 33 người chết và 156 người bị thương trong 24 giờ qua. Chết ít nhất 43.374 người Palestine và bị thương 102.261 người kể từ ngày 7/10/2023.

- Putin: Nga sẽ giành lại khu vực Kursk từ quân Ukraine.

- Liên Âu hoan nghênh kết quả bầu cử tổng thống Moldova (Tổng thống thân Liên Âu Maia Sandu đã thắng phiếu), lên án Nga can thiệp thô bạo

- Đức: Ukraine cần được giúp trước mùa đông

- TQ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thuế quan Liên mÂu EU đối với xe điện YQ

- Doanh số bán xe điện sản xuất tại TQ của Tesla Inc. đạt 68.280 xe vào tháng 10, giảm 5,3%, trong khi hãng xe BYD Auto tăng 66,2%

- Thị trấn Geary (Oklahoma): toàn bộ cảnh sát và 2/3 hội đồng thành phố cùng ngày từ chức

- 10 tiểu bang chi phí sinh hoạt cao nhất tại Mỹ là: 1. Hawaii; 2. California; 3. Thủ đô Washington, D.C.; 4. Massachusetts; 5. New York; 6. Alaska; 7. Washington; 8. New Jersey; 9. Maryland; 10. Vermont

- Thị trấn đại học tốt nhất Mỹ: 1. Austin, TX; 2. Ann Arbor, MI; 3. Orlando, FL; 4. Tampa, FL;

5. Raleigh, NC.

- Thị trấn đại học tốt nhất tại California: 1. Sacramento; 2. San Diego; 3. Santa Barbara; 4. Berkeley; 5. Pasadena; 6. Fresno; 7. Irvine; 8. Chico; 9. Costa Mesa; 10. San Luis Obispo.

- Các nhà tù của Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) là các nhà tù nguy hiểm nhất tại Mỹ: tù chết nhiều nhất

- Quận Cam: gia đình Peter Lee và Vicki Nguyen mất trộm trị giá 250.000 đôla.

- Massachusetts : Katrina Nguyen ra tòa vì đụng xe, chết 2 người

- TIN VN. Đề xuất siêu đề án di dời toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch TP.HCM (hiện còn khoảng 46.452 căn nhà trên và ven sông chưa triển khai thực hiện).

- TIN VN. Một Bộ trưởng nhìn nhận: bộ giảm 40% biên chế cũng không hề hấn gì.

- TIN VN. NÓI THẲNG: Lãng phí lớn từ “tiết lộ” của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

- HỎI 1: Những người trầm cảm có thân nhiệt cao hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tập yoga ảo, tức là học yoga qua hướng dẫn trên Internet như YouTube, có thể chữa khỏi hay giảm đau lưng dưới mãn tính? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-4/11/2024) ⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thuế quan của Liên minh Châu Âu EU đối với xe điện Trung Quốc. Một phát ngôn viên của bộ cho biết động thái này được thực hiện nhằm "bảo vệ lợi ích phát triển của ngành xe điện và hợp tác chuyển đổi xanh toàn cầu".

Bộ tuyên bố rằng thuế quan thiếu cơ sở thực tế và pháp lý và vi phạm các quy tắc của WTO. "Chúng tôi kêu gọi EU đối mặt với những sai lầm của chính mình, ngay lập tức sửa chữa các hành vi bất hợp pháp của mình và cùng nhau duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và ngành xe điện toàn cầu cũng như tình hình chung của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU", người phát ngôn cho biết.

.

⦿ ---- Doanh số bán xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla Inc. đạt 68.280 xe vào tháng 10, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội xe Trung Quốc (CPCA) tiết lộ trong báo cáo sơ bộ hôm thứ Hai. Trong khi đó, đối thủ của Tesla là BYD Auto Co., Ltd., doanh số bán xe du lịch đạt 500.526 xe, đạt kỷ lục hàng tháng và tăng 66,2% so với cùng kỳ năm trước. CPCA chia sẻ rằng doanh số bán xe năng lượng mới tại Trung Quốc đạt 1,4 triệu xe, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và 14% so với cùng kỳ tháng trước.

.

⦿ ---- Thị trấn Geary, Oklahoma, đã mất toàn bộ lực lượng cảnh sát và hai phần ba hội đồng thành phố vào cùng ngày tuần trước. Cảnh sát trưởng thành phố và cả bốn cảnh sát tuần tra đã từ chức hôm thứ năm, tờ Oklahoman đưa tin. Họ đã nộp phù hiệu mà không đưa ra lời giải thích cho sự ra đi của mình, tờ KOCO đưa tin. Hai trong số ba thành viên hội đồng của thành phố đã từ chức vào cùng ngày và cũng không đưa ra lời giải thích nào về lý do, tờ New York Times đưa tin.



Một trong những thành viên hội đồng cho biết bà không tin rằng thị trưởng đang hành động vì lợi ích tốt nhất của thành phố. Trong một lá thư gửi cho Fox 25, thành viên hội đồng kia viết, "Các giá trị cốt lõi của tôi không phù hợp với định hướng hiện tại của thành phố". Ông tiếp tục chỉ trích cách truyền đạt của hội đồng là "thiếu sót" và kêu gọi tăng cường tính minh bạch.



Ông viết: "Hội đồng thành phố và chính quyền không nên để các mục tiêu hoặc chương trình nghị sự cá nhân ảnh hưởng đến thành phố. Các quyết định chỉ nên được đưa ra để mang lại lợi ích cho thành phố".



Cựu cảnh sát trưởng nói với KOCO rằng hội đồng thành phố đã thuê một người để kiểm toán sở cảnh sát và người đó hiện là cảnh sát trưởng tạm quyền. "Cùng một người là quyền cảnh sát trưởng tạm thời đã được hội đồng thành phố thuê để kiểm toán sở cảnh sát và giờ ông ấy là cảnh sát trưởng tạm thời. Điều đó có vẻ hơi đáng ngờ", một cư dân trầm ngâm. Các văn phòng cảnh sát trưởng gần đó hiện đang hỗ trợ các nhiệm vụ của cảnh sát trong thành phố.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã giết chết hai chỉ huy Hezbollah trong các cuộc không kích ở Lebanon. Họ được xác định là Riyad Reda Ghazzawi, một chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng của Lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah, và một chỉ huy giấu tên chịu trách nhiệm chuyển giao vũ khí cho Hezbollah. IDF tuyên bố Ghazawi "đã thúc đẩy và thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố, bao gồm một kế hoạch bắn tên lửa chống tăng vào hậu phương của Israel và các lực lượng IDF hoạt động ở miền nam Lebanon."

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Israel chính thức thông báo với Liên hợp quốc rằng họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận năm 1967 cho phép Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) hoạt động tại Israel, Bờ Tây và Dải Gaza.

.

Trong một lá thư gửi chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Bộ Ngoại giao Israel Jacob Blitshtein đã viết rằng Israel sẽ "tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế, bao gồm các cơ quan khác của Liên hợp quốc, để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân thường ở Dải Gaza theo cách không làm suy yếu an ninh của Israel". (Ghi chú: chức vụ Israeli Director-General of the Ministry of Foreign Affairs có lẽ dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao Israel.)

Động thái này diễn ra sau khi quốc hội Israel thông qua luật vào tuần trước, cắt đứt quan hệ của nước này với UNRWA. Luật này dự kiến ​​có hiệu lực vào cuối tháng 1/2025.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết 33 người Palestine đã thiệt mạng và 156 người bị thương trong giai đoạn báo cáo 24 giờ gần đây nhất. Các trận tấn công của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 43.374 người Palestine và làm bị thương 102.261 người kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tại Lebanon, ít nhất 2.897 người đã thiệt mạng và 13.402 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, Bộ Y tế Lebanon cho biết.

.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo rằng tình hình nhân đạo ở Gaza "có thể sớm leo thang thành nạn đói" vì lực lượng Israel tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt việc đưa thực phẩm và các nguồn cung cấp khác vào vùng đất này. Israel chính thức thông báo với Liên hợp quốc về quyết định cắt đứt quan hệ với cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) của mình.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố vào thứ Hai rằng Nga cuối cùng sẽ giành lại khu vực Kursk từ lực lượng Ukraine. Trong bài phát biểu của mình với các thành viên của trung tâm quân sự-yêu nước Vympel, Putin tuyên bố, "Một khi lãnh thổ được giải phóng khỏi kẻ thù, sẽ có rất nhiều việc cho các bạn." Phát biểu của Putin được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đưa tin rằng quân đội phía nam của họ tiếp tục tiến sâu vào các tuyến phòng thủ của Ukraine.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã hoan nghênh kết quả bầu cử tổng thống Moldova vào thứ Hai, trong đó Tổng thống ủng hộ Liên Âu Maia Sandu đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai. Borrell lưu ý "sự can thiệp chưa từng có của Nga" vào cuộc bầu cử, tuyên bố rằng cuộc bầu cử này bao gồm các âm mưu mua phiếu bầu và thông tin sai lệch, "nhằm phá hoại các thể chế dân chủ của đất nước và con đường gia nhập EU của nước này".

.

Borrell cho biết EU sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Moldova để thúc đẩy các cải cách sâu rộng hơn nữa và tăng cường sự ổn định và thịnh vượng của Moldova khi nước này tiếp tục thực hiện nỗ lực xin gia nhập EU. Gần đây, quốc gia này đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU và đã được chấp thuận với tỷ lệ tối thiểu.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine cần được hỗ trợ ngay trước mùa đông, mùa thứ ba kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. "Chúng ta đang chống lại sự tàn bạo này bằng lòng nhân đạo và sự hỗ trợ của mình để người dân Ukraine không chỉ có thể sống sót qua mùa đông mà còn để đất nước của họ có thể tồn tại. Bởi vì họ cũng đang bảo vệ quyền tự do của tất cả chúng ta ở châu Âu", Baerbock tuyên bố khi đến Kiev. Trong chuyến thăm của mình, Baerbock sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Ukraine của bà, Andrii Sybiha.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết Robert F. Kennedy Jr. sẽ có "vai trò lớn trong chính quyền" nếu Trump thắng cử vào thứ Ba, theo trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NBC News rằng ông cởi mở với một số ý tưởng gây tranh cãi hơn của ông.

.

Kennedy, người đã tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập trong năm nay trước khi ông từ bỏ chiến dịch và ủng hộ Trump, từ lâu đã lan truyền các thuyết âm mưu và thông tin sai lệch về vắc-xin và các vấn đề sức khỏe cộng đồng khác. Ví dụ, ông thường xuyên tuyên bố rằng vắc-xin có liên quan đến chứng tự kỷ, mặc dù các nghiên cứu đã bác bỏ lý thuyết đó trong nhiều thập niên.

.

Khi được hỏi vào Chủ Nhật rằng liệu việc cấm một số loại vắc-xin nhất định có phải là một lựa chọn trong nhiệm kỳ thứ hai hay không, Trump đã không loại trừ khả năng này. "Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với [Kennedy] và những người khác, và tôi sẽ đưa ra quyết định, nhưng ông ấy là một người rất tài năng và có quan điểm mạnh mẽ", Trump nói.

.

Trump từ chối nói về những vai trò cụ thể mà Kennedy có thể đảm nhiệm trong chính quyền thứ hai, nhưng trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, ông đã nói rõ rằng ông hình dung ra một vai trò nổi bật cho mình. “Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn,” Trump phát biểu tại một sự kiện hôm thứ năm ở Arizona.

.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa hiện ra dấu đang chuẩn bị ủng hộ cựu Tổng thống Trump nếu Trump phản đối kết quả bầu cử năm 2024 so với bốn năm trước, khi những nỗ lực của ông nhằm lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden đã thất bại tại tòa án và Quốc hội. Những tuyên bố kiên định của Trump về hệ thống bầu cử của quốc gia bị "gian lận" đã liên tục nhận được sự chấp nhận nhiều hơn từ các cử tri Cộng hòa cấp cơ sở trong bốn năm qua và những người chỉ trích ông nhiều nhất là đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã nghỉ hưu, sẽ sớm nghỉ hưu hoặc đã mất đi ảnh hưởng.

.

Ngoài ra, các đồng minh của Trump trên khắp đất nước đã nỗ lực để giành được nhiều ảnh hưởng hơn đối với các hội đồng bầu cử cấp tiểu bang và địa phương, những nơi sẽ chịu trách nhiệm kiểm phiếu và chứng nhận kết quả. Đảng Cộng hòa ngày càng lạc quan rằng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dữ dội nếu Phó Tổng thống Harris được kết quả đếm phiếu tuyên bố là người chiến thắng.

.

"Sức mạnh của sự sùng bái Trump trong số các cử tri là rất lớn nên các thành viên đang phản ánh những gì cử tri của họ muốn họ làm", một chiến lược gia đảng Cộng hòa và cựu phụ tá lãnh đạo Thượng viện cho biết.

.

“Góc nhìn khác là có rất nhiều lo ngại về cách thức tiến hành bầu cử và sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội và tin tức đảng phái của chúng ta”, chiến lược gia cho biết. “Những người Cộng hòa theo dõi rất nhiều Twitter và Fox News, và họ thấy những bất thường trong việc bỏ phiếu”, họ tiếp tục, chỉ ra một báo cáo gần đây của Detroit News rằng một công dân Trung Quốc theo học tại Đại học Michigan đã bỏ phiếu bất hợp pháp bằng lá phiếu vắng mặt và các quan chức bầu cử không thể thu hồi được.

.

Bốn năm trước, tuyên bố của Trump rằng Biden và các đồng minh của ông đã “đánh cắp” cuộc bầu cử khiến nhiều người Cộng hòa ở Washington cảm thấy kỳ quặc, mặc dù hầu hết trong số họ đã dành cho vị tổng thống thứ 45 sự lịch sự khi cho phép ông theo đuổi các khiếu nại của mình tại tòa án, nơi họ đã thất bại.

.

Tháng 11 này, bối cảnh chính trị đã thay đổi đáng kể. John Ullyot, một chiến lược gia Cộng hòa và cựu phụ tá Thượng viện và quan chức chính quyền Trump, cho biết các nhà lập pháp và cử tri của Cộng Hòa đã tập trung nhiều hơn vào “tính toàn vẹn của cuộc bầu cử” kể từ khi Trump rời nhiệm sở.

.

“Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là vấn đề được Đảng Cộng hòa quan tâm hàng đầu sau cuộc bầu cử năm 2020 và thậm chí còn quan tâm hơn nữa khi bước sang năm 2024, vì họ đã từng chứng kiến ​​điều này trước đây và họ muốn đảm bảo rằng chúng ta có một cuộc bầu cử tự do và công bằng”, ông cho biết.

.

Ullyot cho biết Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã triển khai một đội quân gồm những người giám sát cuộc bỏ phiếu trên khắp cả nước để hỗ trợ phản đối bất kỳ kết quả nào mà nhóm của Trump coi là đáng ngờ.

.

“Các bước đang được thực hiện trên thực địa do Ủy ban RNC chỉ đạo là rất quan trọng — chúng lớn hơn nhiều so với năm 2016 hoặc 2020”, ông cho biết. “Đây là những người giám sát cuộc bỏ phiếu và luật sư được Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa huy động trên thực địa."

.

Một cuộc thăm dò của Associated Press/NORC được tiến hành vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 cho thấy những người Cộng hòa có thể tin tưởng vào tuyên bố của Trump về kết quả bầu cử hơn là tin tưởng vào kết luận của các quan chức tiểu bang và địa phương. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 2/3 số người Cộng hòa sẽ tin tưởng vào chiến dịch của Trump trong việc cung cấp thông tin chính xác về kết quả bầu cử, trong khi khoảng 1/2 cho biết họ sẽ tin tưởng vào kết quả được chứng nhận chính thức.

.

Để so sánh, 9/10 người Dân chủ cho biết họ sẽ tin tưởng vào kết quả bầu cử được chứng nhận. Hơn nữa, chỉ có 31 phần trăm người Cộng hòa nói rằng Biden được bầu một cách hợp pháp, giảm đáng kể so với 39 phần trăm người Cộng hòa nói như vậy vào năm 2021, theo một cuộc khảo sát của Washington Post/Đại học Maryland được công bố vào tháng 1.

.

⦿ ---- Bị Biden sa thải, cả ba viên chức của Trump nhất quyết bám ghế, kiện lên Tòa Tối Cao, bị Tòa này quăng bỏ đơn kiện. Tòa án Tối cao hôm thứ Hai đã bác bỏ đơn kháng cáo của một số đồng minh của cựu Tổng thống Trump thách thức cách Tổng thống Biden loại họ khỏi các ban cố vấn quân sự. Các cựu thành viên ban cố vấn cho rằng Biden không có thẩm quyền sa thải họ trước khi nhiệm kỳ ba năm của họ hết hạn, nhưng một tòa kháng án cấp dưới đã bác bỏ đơn kháng cáo của họ vì cho rằng vô ích.

.

Vụ kiện của họ cũng thách thức cách chính quyền Biden đình chỉ hoạt động của các ban cố vấn trong nhiều tháng vào năm 2021 và cho phép thành lập các tiểu ban. Các tòa án cấp dưới phán rằng các thành viên không có tư cách pháp lý để đưa ra những khiếu nại đó.

.

"Bằng cách thực hiện những hành động này, Tổng thống và các quan chức cấp cao của ông đã phá vỡ các thông lệ quan trọng, đã được thiết lập tốt và vượt quá giới hạn của luật pháp", bản kiến ​​nghị nêu rõ.

.

Các cựu thành viên ban cố vấn thừa nhận rằng họ không thể yêu cầu được phục hồi chức vụ trong ban cố vấn vì nhiệm kỳ ba năm của họ đã kết thúc, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý với hy vọng ngăn chặn các tổng thống sa thải các thành viên ban cố vấn quân sự trong tương lai. Chính phủ liên bang đã từ bỏ quyền trả lời bản kiến ​​nghị.

.

Nguyên đơn bao gồm ba người được Trump bổ nhiệm vào Ban giám sát Học viện Không quân: Heidi Stirrup, nhân viên liên lạc Bạch Ốc thời Trump với Bộ Tư pháp; Douglas Legenfelder, cựu ủy viên Đảng Cộng hòa tại Quận Cambria, Pa.; và Robert Gleason, cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa Pennsylvania.

.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mark Green (R-Tenn.) đã phản đối việc bãi nhiệm ông khỏi ban giám đốc Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point. Dân biểu Ralph Norman (R-S.C.), người không có mặt trong bất kỳ ban giám đốc nào, cũng tham gia vụ kiện.

.

Sean Spicer, người từng là thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump, là nguyên đơn cuối cùng, mặc dù ông chỉ phản đối việc đình chỉ hoạt động và các tiểu ban, chứ không phải việc bãi nhiệm ông khỏi ban giám đốc Học viện Hải quân. Spicer đã phản đối việc bãi nhiệm của mình trong một vụ kiện riêng biệt nhưng không thành công.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thừa nhận rằng "năm nay là năm khó khăn", xét đến "quy mô tử vong và tàn phá ở Gaza và thương vong dân sự và di dời ở Lebanon".

.

"Thật là thảm khốc", Harris phát biểu trong cuộc biểu tình của bà tại Michigan, nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất tại Hoa Kỳ, đồng thời cam kết sẽ làm "mọi thứ" trong khả năng của mình để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, "đưa các con tin trở về nhà, chấm dứt đau khổ ở Gaza, đảm bảo Israel được an toàn và đảm bảo người dân Palestine có thể nhận ra quyền được tôn trọng, tự do, an ninh và quyền tự quyết của họ".

.

"Và chúng tôi tiếp tục làm việc để tìm ra giải pháp ngoại giao trên khắp biên giới Israel-Liban nhằm bảo vệ dân thường và mang lại sự ổn định lâu dài", Harris nói thêm.

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump, trong khi công khai thể hiện sự tự tin, đang âm thầm chuẩn bị cho bất kỳ kết quả nào trong cuộc bầu cử vào thứ Ba, theo Axios đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn một email nội bộ được gửi cho nhân viên. Email do Susie Wiles, đồng giám đốc chiến dịch, viết, phác thảo các kế hoạch sau bầu cử và thừa nhận khả năng thua cuộc, trái ngược với lập trường lạc quan thường thấy của Trump.

.

Hơn nữa, email "Bản cập nhật hành chính của Donald J. Trump" nêu chi tiết rằng nếu Trump giành chiến thắng, nhân viên sẽ chuyển sang các nhóm nhậm chức, nhưng bất kể kết quả thế nào, công việc của họ sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11/2024.

.

⦿ ---- Sau khi một ủy viên tuyên bố sự xuất hiện bất ngờ của Kamala Harris trên chương trình diễn hài Saturday Night Live đã vi phạm các quy tắc "thời lượng ngang nhau" của Ủy ban Truyền thông Liên bang, NBC đã đề nghị Donald Trump có thời lượng ngang nhau. Brendan Carr, một đảng viên Cộng hòa được Donald Trump bổ nhiệm vào FCC, đã đăng trên X Saturday rằng sự xuất hiện của Harris trên SNL dường như là một "nỗ lực rõ ràng và trắng trợn nhằm trốn tránh" các quy tắc, trong đó yêu cầu các đài truyền hình phải cung cấp "thời lượng và vị trí tương đương với các ứng cử viên đối lập", tờ Guardian đưa tin.



uy nhiên, bản thân FCC đã tuyên bố trong một tuyên bố được đưa ra thông qua người phát ngôn rằng không có khiếu nại nào được đưa ra liên quan đến các quy tắc thời lượng ngang nhau và ủy ban "chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các quy tắc lập trình chính trị".



Mặc dù vậy, NBC đã nhanh chóng phản ứng với tranh cãi bằng cách nộp thông báo lên FCC khẳng định rằng Trump sẽ được đề nghị có thời lượng ngang nhau, USA Today đưa tin. Cuối cùng, Trump đã phát biểu trước người xem sau cuộc đua vòng loại trực tiếp NASCAR 2024 Cup hôm Chủ Nhật, theo nhà báo Brian Stelter của CNN, người cho biết Trump đã "kêu gọi trực tiếp đến máy quay ... 'hãy đi bỏ phiếu'" trong chương trình sau cuộc đua.

.

Ghi nhận rằng, nhà sản xuất điều hành của SNL Lorne Michaels đã nói cách đây hai tháng rằng cả Harris và Trump đều sẽ không xuất hiện trong chương trình trong chu kỳ bầu cử, theo tờ The Hill đưa tin. Trong khi đó, chương trình đã thông báo vào Chủ Nhật rằng tập phim hậu bầu cử vào ngày 9 tháng 11 sẽ do diễn viên hài Bill Burr dẫn chương trình, với khách mời âm nhạc Mk.gee. Charli XCX sẽ đóng vai trò là người dẫn chương trình và khách mời âm nhạc vào cuối tuần sau, tờ AP đưa tin.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói với một giáo đoàn Kitô ở Detroit hôm Chủ Nhật rằng những người ủng hộ bà "sẽ bị thử thách" từ bây giờ cho đến Ngày bầu cử vào thứ Ba. "Những ngày này sẽ đòi hỏi mọi thứ chúng ta có", bà nói, theo tờ New York Times, "nhưng khi tôi nghĩ về những ngày sắp tới và về Thiên Chúa mà chúng ta phục vụ, chúng ta được sinh ra để dành cho thời điểm như thế này".

.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã thể hiện sự tự tin tại Nhà thờ Chúa Kitô Greater Emmanuel Institutional, theo tờ Washington Post đưa tin. Thiên Chúa đang ban cho quốc gia một "kế hoạch thiêng liêng đủ mạnh để chữa lành sự chia rẽ", bà nói, đồng thời cảnh báo: "Chỉ tin vào những kế hoạch đó thôi là chưa đủ. Chúng ta phải hành động". Các chủ đề khác mà Harris đề cập vào Chủ Nhật bao gồm như sau.

.

Chiến tranh Israel-Hamas: Tại khu vực Detroit, nơi một bộ phận lớn người Mỹ gốc Ả Rập đã hoài nghi về việc ủng hộ bà vì cách chính quyền Biden hỗ trợ Israel trong các cuộc tấn công vào Gaza, một phóng viên đã hỏi bà sẽ nói gì với những cử tri đó về vấn đề này. Theo USA Today, bà cho biết số lượng "người Palestine vô tội" bị giết là "vô lương tâm. Chúng ta cần chấm dứt chiến tranh, và chúng ta cần giải thoát các con tin, và với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được mục đích đó".

.

Harris phản đối lời chỉ trích của Donald Trump về hệ thống bầu cử, nói rằng những bình luận của Trump "có mục đích đánh lạc hướng khỏi thực tế là chúng ta có và ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở đất nước chúng ta". Bà cho biết bà tin tưởng hệ thống sẽ đếm phiếu chính xác, theo AP. Ứng cử viên nói với các phóng viên rằng bà đã điền vào lá phiếu bầu qua thư và gửi đến California.

.

Lần thứ hai trong giai đoạn nước rút của chiến dịch, Harris đã đến thăm một tiệm cắt tóc do người da đen làm chủ. Khi rời khỏi công ty Pontiac, theo NBC News, bà đã nói, "Đây là cuộc chiến không phải chống lại điều gì mà là vì điều gì đó."

.

Phó tổng thống Harris đã lên lịch dừng chân nhiều lần hơn ở Michigan hôm Chủ Nhật, theo Wall Street Journal, bao gồm một buổi tối tại Đại học tiểu bang Michigan ở East Lansing. Chủ Nhật là ngày thứ 16 Harris đến thăm Michigan trong năm nay, theo Detroit Free Press; Trump đã đến đó cùng một số lần.

.

⦿ ---- Một nhà đại tư bản tài chính, vợ của giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon đã được phát hiện ủng hộ chiến dịch tranh cử của Kamala Harris vào Chủ Nhật, theo tờ The New York Times. Bà Judith Kent đã gõ cửa từng nhà quanh thị trấn Lansing, Michigan, để kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Dân chủ năm 2024 như một phần của nỗ lực vận động tranh cử vào phút chót chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử.

.

Trong một tuyên bố do chiến dịch cung cấp, Kent nói với tờ NY Times: "cuộc bầu cử này có rủi ro rất lớn đối với đất nước chúng ta, các nguyên tắc cốt lõi của chúng ta, an ninh và nền kinh tế của chúng ta". Tờ NY Times cũng có được một bức ảnh của Kent trong khi vận động tranh cử. Người chồng quyền lực của bà vẫn chưa công khai ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào, mặc dù thực tế là Trump đã tuyên bố Dimon đã ủng hộ ông vào tháng trước. Tuy nhiên, tin đồn trên thị trường là Dimon đang âm thầm ủng hộ Harris.

.

⦿ ---- Các nhà chức trách đã dựng thêm một lớp hàng rào và rào chắn xung quanh Bạch Ốc và dinh thự của Phó Tổng thống tại Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật, tăng cường sự hiện diện an ninh đã được tăng cường tại thủ đô của quốc gia này trước cuộc bầu cử. Cơ quan Mật vụ đã bổ sung thêm hàng rào kim loại cao tám feet ở cả thủ đô D.C. và một số khu vực của West Palm Beach, Florida - địa điểm có khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Donald Trump, The Washington Post đưa tin.

.

"Những cải tiến an ninh này không nhằm mục đích ứng phó với bất kỳ vấn đề cụ thể nào mà là một phần trong các hoạt động chuẩn bị an toàn công cộng rộng rãi cho cuộc bầu cử vào thứ Ba", Cơ quan Mật vụ cho biết trong một tuyên bố gửi cho tờ báo. Cơ quan Công viên Quốc gia đã đóng cửa một số khu vực của Công viên Lafayette và vỉa hè Bạch Ốc hồi tháng 10 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các hạn chế này dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực cho đến tháng 2 năm 2025.

.

Trong khi đó, Sở Cảnh sát Đô thị D.C. cũng đã thông báo đóng cửa đáng kể các con đường và hạn chế đậu xe trong thành phố để chuẩn bị cho bữa tiệc theo dõi của Phó Tổng thống Kamala Harris tại trường cũ của bà, Đại học Howard ở khu phố Shaw của thành phố.

.

⦿ ---- Trump hứa giữ việc làm cho người Mỹ, nhưng Trump Media thú nhận đang thuê lập trình viên từ Mexico. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lên án các công ty Mỹ thuê ngoài việc làm cho các nước ngoài, nhưng có vẻ như chính ông cũng đang tham gia vào hoạt động này. Một cuộc điều tra của hãng tin phi lợi nhuận ProPublica đã phát hiện ra rằng Trump Media, công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, đã thuê công nhân ở Mexico từ một thực thể bên ngoài "để lập trình và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác".

.

Tháng trước, hãng tin này đưa tin rằng một người tố giác trong công ty đã kêu gọi CEO Devin Nunes từ chức do công ty quyết định thuê ngoài các công việc mà người Mỹ có thể làm. Bức thư cáo buộc rằng "Nunes đã áp đặt chỉ thị chỉ thuê các nhà thầu nước ngoài với cái giá phải trả là hy sinh 'những công nhân Mỹ hết lòng vì sứ mệnh của chúng tôi'". Người tố giác gọi quyết định này tương đương với chính sách "Nước Mỹ sau cùng".

.

Nhóm của Trump nhìn nhận với ProPublica rằng công ty chỉ có hai chuyên viên ở Mexico và gọi báo cáo này là "thuyết âm mưu phỉ báng do những kẻ bịa đặt hàng loạt tại ProPublica bịa ra". Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã đe dọa sẽ “trừng phạt” các công ty thuê ngoài việc làm, thậm chí còn chỉ định những công ty thuê ngoài cho Mexico. Ông gọi lời hứa này là “một cuộc cải tổ toàn diện ủng hộ nước Mỹ”.

.

⦿ ---- Fox News nghe Trump bịa đặt chuyện gian lận bầu cử là tắt sóng liền vì Fox đã phải đền gần 800 triệu USD cho hãng máy bầu Dominion, do vậy Trump không vui với Fox. Donald Trump đã dành một số khoảnh khắc cuối cùng quý giá của mình trong 48 giờ trước cuộc bầu cử có thể đưa ông trở lại Bạch Ốc để phát sóng những lời bất bình của mình với kênh truyền hình đang cố gắng đưa ông đến đó vì đã không phát sóng những lời nói dối của ông về cuộc bầu cử mà ông đã thua.

.

"Nếu bạn thậm chí chỉ đề cập đến sự thật rằng có gian lận trong một cuộc bầu cử, họ sẽ khiến bạn mất hứng", Trump nói với đám đông ở Lititz, Pennsylvania, vào Chủ Nhật. "Ý tôi là, đây được cho là một trong những kênh truyền hình dũng cảm, rất dũng cảm của chúng ta. Tôi sẽ không đề cập đến kênh nào, nhưng bạn có thể tưởng tượng ra". Trump rõ ràng đang ám chỉ đến Fox News, kênh truyền hình bảo thủ mà ông đã biến thành cả anh hùng và kẻ xấu trong suốt những tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

.

Trong những tuần gần đây, Trump đã phàn nàn về việc Fox News phát sóng các quảng cáo tấn công của đảng Dân chủ chống lại Trump và vì có sự góp mặt của thư ký báo chí Ian Sams của Kamala Harris, nhưng điều đó không ngăn cản Trump xuất hiện cùng với những người dẫn chương trình như Sean Hannity, Harris Faulkner và vào thứ Bảy, gọi điện đến Fox & Friends trong 30 phút. Fox News thường đính chánh những lời nói dối của Trump về cuộc bầu cử năm 2020 sau khi kênh này phải bồi thường 787 triệu USD trong một thỏa thuận pháp lý vì đã cung cấp nền tảng cho những lời nói dối này.

.

⦿ ---- Donald Trump đã đưa ra một số phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử hôm Chủ Nhật tại Pennsylvania, bao gồm cả việc ông "không nên rời" Bạch Ốc sau khi thua Joe Biden hồi năm 2020. Bình luận của cựu tổng thống được đưa ra khi thảo luận về biên giới phía nam, trong đó ông tuyên bố "Chúng ta có biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước vào ngày tôi rời đi". Trump tiếp tục, "Thành thật mà nói, tôi không nên rời đi. Chúng ta đã làm rất tốt", trước khi im bặt.

.

Phát biểu của ông lặp lại phản ứng được cho là của ông sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020 khi nói với các trợ lý rằng ông sẽ vẫn ở Bạch Ốc, một kế hoạch mà Trump đã cố gắng thực hiện bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử tràn lan và phản đối kết quả. Tại cuộc vận động tranh cử hôm Chủ Nhật, Trump một lần nữa cố gắng gieo rắc sự nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024, vài ngày trước Ngày bầu cử. Giống như năm 2020, Trump đã tái chế những tuyên bố sai sự thật rằng máy bỏ phiếu sẽ bị hack, sẽ có gian lận bầu cử và nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử phải được hoãn lại trước 11 giờ tối Thứ Ba.

⦿ ---- Trump có một binh đoàn mai phục sẵn để quậy phá bầu cử. Vài tháng sau Ngày bầu cử năm 2020, một cảnh sát và một người đàn ông thứ hai đã bước vào văn phòng của nhân viên văn phòng Rutland Charter Township ở phía tây nam Michigan. Mặc trang phục chỉnh tề, người đàn ông tự nhận mình là một thám tử tư và cho biết y đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về gian lận bầu cử, NBC News đưa tin.“Đó thực sự là một cú sốc”, nhân viên văn phòng Robin Hawthorne nhớ lại. “Chúng tôi không có bất kỳ sự sai lầm khả nghi nào. Chúng tôi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu với kết quả tốt, vì vậy tôi tự hỏi, ‘Họ đang làm gì ở đây?’”Bà Hawthorne là một đảng viên Cộng hòa trong một thị trấn toàn là Cộng Hòa với 4.100 người. Bà đã làm nhân viên văn phòng Rutland Charter từ năm 2001 và chưa bao giờ gặp phải điều gì như thế này. Hawthorne đã trả lời các câu hỏi của thám tử tư khi cảnh sát kia quay phim lại cuộc trò chuyện trên điện thoại của mình. Nhưng khi họ yêu cầu xem máy kiểm phiếu của bà, bà vẫn kiên quyết từ chối.Bà nhớ lại đã nói với những người đàn ông rằng họ có thể nhìn máy, nhưng bà không cho họ chạm vào bất cứ thứ gì. Họ đứng dậy để rời đi. Nhưng trước khi làm vậy, Hawthorne nói, họ khăng khăng dặn rằng bà không được nhắc đến chuyến thăm của họ với bất kỳ ai để bảo vệ cuộc điều tra. Bà kể: "Tôi thấy như kiểu bịa chuyện nhảm nhí."Thế rồi bà sớm biết rằng cảnh sát kia và thám tử tư kia đã đến các văn phòng thị trấn khác như một phần của nỗ lực tìm kiếm bằng chứng gian lận bầu cử. Và người chịu trách nhiệm cho việc này là cảnh sát trưởng hàng đầu trong khu vực — Cảnh sát trưởng Quận Barry là ông Dar Leaf.Leaf tự coi mình là "cảnh sát trưởng theo hiến pháp" (constitutional sheriff). Những cảnh sát trưởng như ông tự cho mình là người nắm giữ quyền lực tối cao trong quận của họ, vượt xa các quan chức thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang. Họ đã trở thành những nhân vật nổi bật trong phong trào của Trump phủ nhận bầu cử và theo những người chỉ trích, họ là những người nguy hiểm nhất. “Cảnh sát trưởng theo hiến pháp” tin rằng họ có thẩm quyền tịch thu máy bỏ phiếu, tập hợp lực lượng vũ trang để tuần tra gần các điểm bỏ phiếu và từ chối thực thi bất kỳ luật nào mà họ cho là vi hiến.“Đây là hành động tự phát ẩn sau một tấm phù hiệu”, Matt Sanderson, một luật sư bầu cử tại Washington cho biết. “Không có viên chức nào ở đất nước này có quyền lực không bị kiểm soát, và thật vô lý khi nói rằng một cảnh sát trưởng địa phương trong số tất cả mọi người sẽ có một số siêu năng lực theo hiến pháp để coi thường tòa án và luật pháp để theo đuổi một chương trình nghị sự phi pháp”.Mặc dù các nỗ lực chứng minh gian lận bầu cử vào năm 2020 đã thất bại, nhưng cảnh sát trưởng theo hiến pháp chỉ ngày càng phát triển trong những năm gần đây. Frank Figliuzzi, cựu Phó giám đốc FBI phụ trách phản gián, cho biết ông lo ngại khả năng một trong những cảnh sát trưởng này can thiệp vào quá trình bầu cử ở một tiểu bang quan trọng như Michigan hoặc Wisconsin.“Kịch bản tệ nhất là ở một tiểu bang dao động quan trọng, một trong những cảnh sát trưởng ngu ngốc này cố gắng và bằng cách nào đó thành công trong việc tịch thu phiếu bầu hoặc ngăn chặn quá trình bỏ phiếu”, Figliuzzi cho biết. “Điều đó cho phép Trump tuyên bố chiến thắng và sau đó các thành viên dân quân được đào tạo của họ sẽ vào cuộc và làm những gì không biết.” Leaf không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn email yêu cầu bình luận.⦿ ---- Texas là hang ổ Cộng Hòa, nhưng cũng bị Trump chụp mũ là nơi gian lận phiếu, một quy chụp để Trump sẽ tuyên bố bầu cử gian lận khi bà Harris thắng cử. Phó Thống đốc đảng Cộng hòa của Texas đang phản hồi những tuyên bố sai sự thật về việc máy bỏ phiếu của Quận Tarrant thay đổi lựa chọn của cử tri được chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội.Lara Trump, con dâu của Donald Trump và đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, gần đây đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội rằng cử tri ở Quận Tarrant đang báo cáo rằng máy bỏ phiếu đang đảo ngược phiếu bầu của họ từ Trump sang Kamala Harris.

"Tôi vừa nói chuyện với Phó Thống đốc @DanPatrick về việc bỏ phiếu ở Quận Tarrant, TX. Họ đã xem xét vấn đề này và lỗi đã được sửa bằng máy bỏ phiếu", bà Lara viết vào ngày cuối cùng của đợt Bỏ phiếu sớm ở Texas.

.

Phó Thống đốc Dan Patrick đã lên mạng xã hội để phản hồi rằng ông đã nói chuyện với Lara Trump về những câu chuyện trên mạng xã hội đó rằng, "Thực ra không có lỗi nào cần sửa sau khi chúng tôi điều tra một số trường hợp đó. Ở Quận Tarrant, chúng tôi chỉ có một người nói rằng phiếu bầu của họ đã bị đảo ngược trong số 591.885 phiếu bầu đã bỏ cho đến nay". Và người đó nói sai lầm.

.

Theo như NBC 5 đưa tin vào ngày 22 tháng 10, các viên chức của Quận Tarrant cho biết không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của một cử tri rằng lựa chọn của họ đã bị đảo ngược và khi phát hiện ra lựa chọn sai trên lá phiếu đã in của cử tri, nhân viên bầu cử đã hủy bỏ lá phiếu ban đầu và cử tri đã bỏ phiếu lại, xác minh lựa chọn của mình và sau đó lá phiếu của họ đã được bỏ. (Ghi chú của người dịch tin: Texas cũng giống Caliofrnia, khi bạn điều sai, thì bạn xin lá phiếu khác và hủy lá phiếu cũ.)

.

Bài đăng của Patrick tiếp tục chia sẻ dữ liệu của tiểu bang. "Tính đến hôm nay, có chưa đến mười cáo buộc về việc đảo ngược phiếu bầu trong số gần 7 triệu phiếu bầu trên toàn tiểu bang. KHÔNG CÓ MỘT LẦN xác nhận nào cho thấy điều đó thực sự đã xảy ra".

.

Các viên chức của Quận khuyến khích tất cả cử tri "xác nhận lựa chọn của họ trên lá phiếu giấy trước khi đưa vào máy quét để kiểm phiếu". (Nghĩa là, cho nhìn lại, xem nếu ghi ra, thì xin phiếu khác để điền lại.)

.

Hơn một nửa trong số 1,3 triệu cử tri đã đăng ký của Quận Tarrant đã bỏ phiếu sớm, trung bình 53.000 người mỗi ngày trong thời gian bỏ phiếu sớm kéo dài 12 ngày.

.

Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 là Ngày bầu cử. Vào ngày đó, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa tại Texas từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Bạn sẽ được phép bỏ phiếu nếu xếp hàng trước 7 giờ tối vào Ngày bầu cử.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania, thảo luận về lệnh cấm phương tiện truyền thông xã hội của ông trên Twitter, Facebook và Instagram. Ông tuyên bố rằng ông đã tiếp cận được hơn 200 triệu người trước lệnh cấm và cáo buộc kẻ thù của mình thúc đẩy việc xóa ông khỏi các nền tảng này.

.

"Kẻ thù của tôi đã cấm tôi", Trump nói. Ông giải thích rằng ông phải bắt đầu nền tảng riêng của mình, Truth Social, do đó, và nhận xét rằng động thái này đã thành công về mặt tài chính. "Bây giờ kẻ ngốc đó đã kiếm được 10 tỷ đô la", Trump nói đùa. Thực tế, lệnh cấm Trump trên các mạng Facebook và Twistter là do tự các mạng này cấm để tránh kéo dài bạo loạn 6/1/2021.

.

⦿ ---- Lại chừi mắng bầu máy. Cựu tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa hiện tại Donald Trump đã chỉ trích các máy bỏ phiếu tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania của ông hôm Chủ Nhật, tuyên bố rằng chúng góp phần vào gian lận bầu cử.

.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa khẳng định rằng những người đối lập của ông quyết tâm thao túng quá trình bầu cử. Ông kêu gọi quay trở lại "bỏ phiếu một ngày" và chỉ sử dụng phiếu giấy. Ông nhấn mạnh lời kêu gọi cải cách trước đây của mình, tuyên bố, "Chúng ta có một nhóm gian lận".

.

⦿ ---- Một ủy viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã tuyên bố rằng sự xuất hiện gần đây của Phó Tổng thống Harris trên chương trình hài diễn "Saturday Night Live", thường được gọi là "SNL", vi phạm quy tắc "thời lượng phát sóng ngang nhau". Ủy viên Brendan Carr đã đăng trên nền tảng xã hội X vào thứ Bảy để trả lời bài đăng của The Associated Press về việc Harris tham gia chương trình vào đêm đó: "Đây là nỗ lực rõ ràng và trắng trợn nhằm trốn tránh quy tắc Thời lượng phát sóng ngang nhau của FCC."

.

"Mục đích của quy tắc này là để tránh chính xác loại hành vi thiên vị — một đài truyền hình được cấp phép sử dụng sóng phát thanh công cộng để gây ảnh hưởng cho một ứng cử viên vào đêm trước cuộc bầu cử. Trừ khi đài truyền hình đó cung cấp Thời lượng phát sóng ngang nhau cho các chiến dịch đủ điều kiện khác", Carr, một người được Trump bổ nhiệm, tiếp tục. Vấn đề để tranh cãi: diễn hài có phải là quảng cáo hay không?

.

Các quy tắc "thời lượng phát sóng ngang nhau" của FCC cho phép các ứng cử viên đối thủ yêu cầu thời lượng phát sóng ngang nhau. Trong lần xuất hiện của mình trong tập "SNL" tuần này, Harris đã tham gia cùng diễn viên hài Maya Rudolph, người thường bắt chước cô, để có một tiểu phẩm mở đầu lạnh lùng. Trong khi Rudolph đang đóng vai phó tổng thống, Harris bắt đầu màn ra mắt "SNL" của mình ở phía bên kia tấm gương của diễn viên hài.

.

"Tôi chỉ ở đây để nhắc nhở bạn, bạn có thể làm được điều này, vì bạn có thể làm điều mà đối thủ của bạn không thể làm được — bạn có thể mở cửa", Harris nói với Rudolph, dường như đang ám chỉ đến một video từ đầu tuần trong đó cựu Tổng thống Trump đã rất khó khăn khi nắm lấy tay nắm cửa xe chở rác.

.

Nhà sản xuất điều hành của "SNL", Lorne Michaels, đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng cả Harris và Trump đều sẽ không xuất hiện trên chương trình của ông trong chu kỳ bầu cử này.

.

"Bạn không thể đưa những người thực sự đang chạy đua vào vì luật bầu cử và các điều khoản về thời gian bình đẳng", ông nói với The Hollywood Reporter hai tháng trước. "Bạn không thể có những ứng cử viên chính mà không có tất cả các ứng cử viên, và có rất nhiều ứng cử viên phụ chỉ có trên lá phiếu ở ba tiểu bang, và điều đó trở nên thực sự phức tạp".

.

Trong một tuyên bố gửi qua email tới The Hill, người phát ngôn của FCC cho biết cơ quan này "chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các quy tắc lập trình [chính trị] và chúng tôi cũng chưa nhận được khiếu nại nào từ bất kỳ bên quan tâm nào".

.

⦿ ---- Florida: coi chừng phe cuồng bạo động. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày bầu cử, một thiếu niên và là người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bắt tại đây vào thứ Bảy tại một cuộc biểu tình ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và bị cáo buộc tội đấm vào bụng một phụ nữ 70 tuổi.

.

Một cậu 17 tuổi — mặc áo phông có hình Trump giơ ngón giữa trước nền cờ Hoa Kỳ — đã đấm vào người ủng hộ Harris, khiến bà ngã té, theo cảnh sát và người phụ nữ, cư dân Stuart Kathleen Tomasko. Cậu 17 tuổi đã bị bắt sau khi cảnh sát, được ban tổ chức sự kiện thuê, đến hiện trường ở đầu phía bắc của Cầu Roosevelt trên Quốc lộ 1 Hoa Kỳ. Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát Stuart Brian Bossio, cậu bị buộc tội tấn công một người từ 65 tuổi trở lên.

.

⦿ ---- Texas: Một mục sư nổi tiếng bảo thủ tuyên bố ủng hộ bà Harris và giải thích vì Trump phạm nhiều điều răn, và Kinh Thánh dạy là cần chặt bỏ cây sinh quả đắng [như Trump] và ném vào lửa. Mục sư Nhà thờ Cornerstone Baptist của Arlington, Texas, Wm. Dwight McKissic Sr. vẫn thường bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa — nhưng lần này thì không. "Có một câu Kinh thánh trong chương thứ bảy của Matthew nói rằng một cây không sinh trái tốt nên bị chặt đi và ném vào lửa. Đó là cách tôi nghĩ những người theo đạo Tin lành nên đối xử với Đảng Cộng hòa ngày nay", theo mục sư chống phá thai viết trong bài xã luận đăng trên MSNBC vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 11.

.

"Liên quan đến phá thai, Đảng Cộng hòa luôn là những người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền được sống. Đó là một trong những trụ cột mà Đảng Cộng hòa đưa vào cương lĩnh chính thức của đảng. Đó là lý do tại sao việc bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa có ý nghĩa với tôi", McKissic nhấn mạnh.

.

Bây giờ, "Tôi thậm chí không còn nhận ra Đảng Cộng hòa nữa. Ví dụ, năm nay, cương lĩnh của đảng Cộng hòa đã từ bỏ lời kêu gọi lâu nay về lệnh cấm phá thai trên toàn quốc và xóa bỏ câu nói rằng hôn nhân là 'giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, và là nền tảng cho một xã hội tự do.'"

.

Ngoài lập trường thất thường của Donald Trump về quyền sinh sản, McKissic cho biết "nhiều mối quan hệ ngoại tình, nhiều lần bị kết án trọng tội, kích động chủng tộc, hùng biện bạo lực, nhiều lần nói dối, không giống Chúa Kitô hay nhà thờ của Ngài theo bất kỳ cách nào" của Trump — tất cả đều khiến mục sư bảo thủ này không còn muốn ứng cử viên của đảng Cộng hòa năm 2024.

.

McKissic viết: "Đảng mà tôi biết và yêu mến sẽ không bao giờ chọn Donald Trump, một kẻ ngoại tình, trẻ con, thường xuyên nói dối và bị kết án hình sự, làm ứng cử viên của mình. Các nhà lãnh đạo Tin lành đã đúng khi lên án Clinton vì vụ bê bối tình dục của ông với Monica Lewinsky và sau đó là lời nói dối của ông về vụ bê bối đó. Thật đáng kinh ngạc khi thấy những nhà lãnh đạo này phớt lờ nhiều vụ bê bối tình dục của Trump và phớt lờ việc ông bị tòa án kết tội lạm dụng tình dục một phụ nữ... Đảng viên Cộng hòa Donald Trump không có tư cách, năng lực hoặc khả năng của bà Harris".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông không bận tâm nếu những kẻ ám sát "bắn xuyên qua [bọn viết] tin giả" vì ông được bảo vệ bằng kính chống đạn. Tại một cuộc vận động tranh cử vào Chủ Nhật ở Pennsylvania, Trump lưu ý rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã lắp đặt kính chống đạn sau một vụ ám sát bất thành trước đó. "Và tôi có một tấm kính [che đạn] ở đây, và tôi không có mảnh kính nào ở đó, và tôi có mảnh kính này ở đây", ông bày tỏ quan điểm. "Nhưng tất cả những gì chúng ta thực sự có ở đây là [phóng viên viết] tin giả, phải không?"

.

"Và để hạ gục tôi, ai đó sẽ phải bắn xuyên qua tin giả, và tôi không bận tâm đến điều đó", ông tiếp tục. "Tôi không bận tâm, tôi không bận tâm đến điều đó". Trump phàn nàn rằng kính bảo vệ "không đẹp trên truyền hình". Cựu tổng thống tự nhận mình là "người rất thông minh" vì khả năng tự mô tả của ông là "dệt" những điểm nói chuyện vô nghĩa lại với nhau.

.

"Bạn biết đấy, giờ họ nói rằng đó là bài phát biểu tuyệt vời nhất là nói rằng đó là một sự thêu dệt", Trump nói. "Và sau đó, điều xảy ra là khi bạn ở đây, có một điểm liên quan đến điểm đó. Và bạn cứ thêu dệt, thêu dệt, rồi bạn đến đây, rồi bạn lại thêu dệt, thêu dệt, thêu dệt [tin giả]."

.

"Và nó rất phức tạp. Nhưng sau đó nó trở nên rất đơn giản vì tất cả đều kết hợp lại với nhau một cách tuyệt vời và đẹp đẽ. Và họ thực sự thừa nhận thiên tài tuyệt đối này ở đó."

.

⦿ ---- Đã lên lịch xuất hiện cùng Jen Psaki của MSNBC để nói về cuộc bầu cử hôm thứ Ba, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-CA) ngay lập tức được yêu cầu giải quyết vấn đề Donald Trump khuyến khích những kẻ xả súng nhắm vào các phóng viên trong bài phát biểu sáng Chủ Nhật.

.

Tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania, cựu tổng thống đã chỉ ra những điểm mà ông được bảo vệ bằng kính chống đạn trước khi nói thêm rằng các phóng viên ––những người mà ông gọi là "tin giả" –– sẽ nằm trong tầm ngắm nếu một sát thủ bắn ông.

.

Ông nói với người hâm mộ MAGA của mình, "Và để giết tôi, ai đó sẽ phải bắn xuyên qua những tin giả, và tôi không bận tâm nhiều đến điều đó. Tôi không bận tâm, tôi không bận tâm."

.

Ngay sau khi ông đưa ra những bình luận đó, Pelosi đã xuất hiện trên MSNBC và được người dẫn chương trình hỏi, "Tôi chỉ muốn biết phản ứng của bà về những gì ông ấy vừa nói tại cuộc mít tinh mà chúng tôi đã phát cho khán giả."

.

"Tôi nghĩ những gì cựu tổng thống vừa nói với dấu hiệu tiếp theo về sự thoái hóa nhận thức của ông ấy," bà bắt đầu. "Gần đây, bạn đã thấy ông ấy nói về việc ông ấy sẽ chọn bị điện giật hay bị cá mập ăn thịt."

.

"Có điều gì đó rất sai ở đây và cũng chỉ ra việc làm giảm sức mạnh của báo chí, vốn là người bảo vệ tự do của chúng ta ở đất nước chúng ta," bà tiếp tục. "Vì vậy, tôi nghĩ những người có thể đang nghĩ đến việc bỏ phiếu cho ông Trump phải biết rằng ông ấy không thể giữ chức tổng thống trong bốn năm với bộ não đang suy yếu theo tốc độ này và điều đó rõ ràng là hiển nhiên và họ có thể bỏ phiếu cho J.D. Vance, điều đó sẽ là một điều khủng khiếp đối với đất nước chúng ta."

.

⦿ ---- Tiểu bang đắt đỏ nhất tại Hoa Kỳ không phải là New York hay California. Realtor.com đã công bố danh sách các tiểu bang có chi phí sinh hoạt cao nhất dựa trên dữ liệu từ Stacker và Hawaii đã giành vị trí số 1. Để tạo ra bảng xếp hạng, Stacker, một nền tảng dựa trên dữ liệu, đã sử dụng một cuộc khảo sát từ Hội đồng Nghiên cứu Cộng đồng và Kinh tế (Council for Community and Economic Research) để đo lường chi phí sinh hoạt tại mỗi tiểu bang trong quý 2 năm 2024. Chi phí sinh hoạt được tính bằng cách sử dụng giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ tại các khu vực đô thị và thành phố của tiểu bang đó.

.

Báo cáo phát hiện ra rằng các tiểu bang đắt đỏ nhất tại Hoa Kỳ chủ yếu nằm ở bờ biển phía Tây và Đông Bắc. Nhóm 10 tiểu bang có chi phí sinh hoạt cao nhất tại Hoa Kỳ là:

1. Hawaii

2. California

3. Thủ đô Washington, D.C.

4. Massachusetts

5. New York

6. Alaska

7. Washington

8. New Jersey

9. Maryland

10. Vermont

.

⦿ ---- Theo báo cáo mới của WalletHub, hai thành phố ở California nằm trong số 20 thị trấn đại học tốt nhất cả nước. Mùa tuyển sinh đại học đang diễn ra sôi nổi, WalletHub tuần này đã công bố báo cáo về các thị trấn đại học tốt nhất và tệ nhất tại Hoa Kỳ năm 2025. Báo cáo này nhằm mục đích giúp những sinh viên tương lai thu hẹp lựa chọn trường học của mình sau khi WalletHub công bố Bảng xếp hạng đại học và cao đẳng năm 2025.

.

Các nhà nghiên cứu tại trang web tài chính cá nhân đã so sánh hơn 400 thành phố có quy mô khác nhau của Hoa Kỳ dựa trên 31 chỉ số chính về cơ hội học tập, kinh tế và xã hội dành cho sinh viên. Bộ dữ liệu bao gồm từ chi phí sinh hoạt và tỷ lệ tội phạm đến chất lượng giáo dục đại học.

.

1. Austin, Texas được xếp hạng là thị trấn đại học tốt nhất cả nước. Thành phố này là nơi có Đại học Texas tại Austin, Đại học Concordia, Đại học Huston-Tillotson và Đại học St. Edward. Austin có một trong những tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Hoa Kỳ và tỷ lệ tăng trưởng việc làm hàng năm tốt thứ năm, cho phép sinh viên dễ dàng tìm được việc làm trong khi đi học hoặc giúp họ chuyển sang công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

.

2. Ann Arbor, Michigan, được xếp hạng là thị trấn đại học tốt thứ hai và

3. Orlando, Florida, được xếp hạng thứ ba.

4. Tampa, Florida, thứ tư và

5. Raleigh, North Carolina, thứ năm

.

---- Sacramento được xếp hạng là thị trấn đại học tốt nhất tại California, theo báo cáo. Thành phố này xếp hạng thứ 13 chung cuộc và là thị trấn đại học lớn tốt thứ tám. San Diego xếp hạng thứ 20 chung cuộc và thứ 10 trong số các thành phố lớn. Xếp hạng chung của họ được ghi trong ngoặc đơn. Nhóm 10 thành phố đại học tuyệt vời nhất Californai là (số trong ngoặc là thứ hạng toàn quốc):

.

1. Sacramento (13)

2. San Diego (20)

3. Santa Barbara (27)

4. Berkeley (29)

5. Pasadena (37)

6. Fresno (41)

7. Irvine (45)

8. Chico (64)

9. Costa Mesa (66)

10. San Luis Obispo (69)

.

⦿ ---- Các nhà tù của Quận Riverside, nơi giáp biên Quận Cam, nằm trong số những nhà tù nguy hiểm nhất tại Hoa Kỳ hiện nay. Hệ thống nhà tù đã báo cáo số lượng tù nhân tử vong cao nhất trong nhiều thập niên, bao gồm một số vụ tự tử, theo tờ New York Times đưa tin. Các trường hợp tử vong được báo cáo là do giết người, dùng thuốc quá liều, nguyên nhân tự nhiên và tự tử.

.

Alicia Upton, người đã chết vì tự tử vào năm 2022, là một trong 19 người chết trong khi bị giam giữ trong năm đó. Đây là năm có nhiều người chết nhất trong hệ thống này trong hơn ba thập niên. Tờ báo đưa tin Upton là một trong ít nhất bốn vụ tự tử. Tờ New York Times đưa tin, việc nhân viên nhà tù bỏ bê, tiếp cận ma túy và phân công phòng giam khiến tù nhân có nguy cơ gia tăng trong suốt năm 2022.

.

⦿ ---- Quận Cam: gia đình Peter Lee và Vicki Nguyen mất trộm trị giá 250.000 đôla. Hai nghi phạm trộm cắp vẫn đang lẩn trốn sau khi các nạn nhân cho biết họ đã lấy cắp số đồ vật trị giá lên tới 250.000 đô la từ ngôi nhà của họ ở Quận Cam vào đêm Halloween.

.

Camera an ninh tại nhà dọc theo Đại lộ Gardenia ở Garden Grove đã ghi lại cảnh những tên trộm đội mũ trùm đầu đang làm việc, lấy cắp đồ vật có giá trị từ một ngôi nhà mà chúng đột nhập vào ngay trước 9 giờ tối, vô hiệu hóa phần lớn hệ thống an ninh và phá cửa trước, có thể bằng xà beng.

.

Ngoài ra, khi nghiên cứu một góc quay khác của cảnh quay an ninh và so sánh các ghi chú, các nạn nhân phát hiện ra rằng thủ phạm đã theo họ đến một bữa tiệc Halloween cách nhà họ 20 phút và vô hiệu hóa xe của họ, cắt lốp xe, sau đó quay trở lại khu phố để tấn công. Theo các báo cáo, số tiền cướp được bao gồm túi xách đắt tiền, đồ trang sức, đồng hồ, tiền mặt và một két sắt lớn đựng súng và các vật dụng quan trọng.

.

Chris Wolfe của KTLA đã nói chuyện với các nạn nhân, Peter Lee và Vicki Nguyen, những người đang yêu cầu cộng đồng giúp đỡ để xác định danh tính nghi phạm. "Bây giờ tôi không cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình", Nguyen nói. "Chúng chắc chắn đã cướp đi sự bình yên của tôi".

.

Cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm đều là nam giới, nhưng không có thông tin nào khác được cung cấp ngoài việc họ được che phủ từ đầu đến chân bằng quần áo đen và xám trong vụ trộm. Các nạn nhân đang treo giải thưởng 5.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ hoặc thu hồi tài sản bị đánh cắp của họ. Bất kỳ ai có thông tin nên liên hệ với Cảnh sát Garden Grove.

.

⦿ ---- Katrina Nguyen, người tài xế đã bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn xe hơi chết người ở Methuen, Massachusetts khiến hai người tử vong. Văn phòng Biện lý Quận Essex xác nhận rằng Cảnh sát Tiểu bang Massachusetts đang điều tra vụ tai nạn xe cơ giới chết người xảy ra trên đường I-495 hướng bắc ngay sau 6 giờ sáng.

.

Theo văn phòng Biện lý, cảnh sát tiểu bang và nhân viên Sở Cứu hỏa Methuen đã phản hồi cuộc gọi vào khoảng 6:12 sáng và phát hiện một số người bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng đã đâm vào một cái cây ở dải phân cách gần cột mốc dặm 104.4, phía bắc hoặc Tuyến đường 213.

.

Các quan chức cho biết một người đã tử vong tại hiện trường. Một người thứ hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lawrence, nơi họ đã tử vong do vết thương tại phòng cấp cứu, cảnh sát cho biết. Hai người khác ở bên trong xe tải cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lawrence với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

.

Katrina Nguyen, 26 tuổi, bị cáo buộc đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn và sau đó tự nộp mình tại Sở cảnh sát Lawrence, theo Biện Lý. Nguyen bị cáo buộc tội ngộ sát bằng phương tiện cơ giới do điều khiển xe liều lĩnh, rời khỏi hiện trường dẫn đến tử vong, rời khỏi hiện trường gây thương tích cá nhân, rời khỏi hiện trường gây thiệt hại tài sản và điều khiển phương tiện cơ giới sau khi bị đình chỉ. Cô dự kiến sẽ ra Tòa án cấp cao Lawrence vào hôm nay, Thứ Hai.

.

⦿ ---- Theo CBCP News. Đối với một quốc gia chưa từng có vị Giáo hoàng nào đến thăm, hy vọng rằng Đức Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm Việt Nam "lớn hơn nhiều", theo một giám mục Công giáo. Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn của Hà Tĩnh, một giáo phận mới thành lập ở phía bắc VN, đã bày tỏ sự lạc quan về một chuyến viếng thăm mang tính lịch sử của Giáo hoàng trong tương lai.

.

"Kỳ vọng về việc Giáo hoàng đến đất nước này là rất lớn", Tuấn nói với AsiaNews, hãng thông tấn của Viện Giáo hoàng về Truyền giáo Nước ngoài (PIME). GM Tuấn gần đây đã có mặt tại Rome để tham dự phiên họp thứ hai và cũng là phiên họp cuối cùng của Thượng hội đồng Giám mục về tính công đồng, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 27/10.

.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng giám mục Paul Gallagher, đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức cấp cao khác tại Hà Nội, tiếp tục thúc đẩy sự suy đoán về chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một viên chức cấp cao của Vatican đến quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.

.

Gallagher trước đó cho biết ông cũng lạc quan rằng chuyến thăm của Giáo hoàng sẽ diễn ra trong tương lai. "Tôi nghĩ điều đó sẽ [xảy ra]", ông nói. "Nhưng vẫn còn một vài bước nữa cần thực hiện trước khi điều đó trở nên phù hợp".

"Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng rất muốn đi, chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui khi muốn Đức Giáo Hoàng đi, và tôi nghĩ điều đó sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực", ông nói thêm.

.

Mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đã bị cắt đứt vào năm 1975, sau khi Đảng Cộng sản thiết lập quyền cai trị toàn bộ đất nước sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bất chấp những căng thẳng đang diễn ra, hai bên đã tham gia vào các cuộc đàm phán thường xuyên kể từ ít nhất là cuối những năm 1990.



Giám mục Tuấn lạc quan rằng Thượng hội đồng vừa kết thúc sẽ mang lại lợi ích cho Giáo hội tại Việt Nam, mô tả tháng họp tại Vatican là một "cơ hội tuyệt vời". Việt Nam có dân số Công giáo lớn thứ năm ở Châu Á, với ước tính bảy triệu người Công giáo, chiếm khoảng 7% tổng dân số khoảng 97,5 triệu người. Giáo hội tại Việt Nam được phục vụ bởi 41 giám mục đang hoạt động và 8.000 linh mục, trải rộng trên 3.000 giáo xứ, hơn 7.000 cơ sở khác và 11 chủng viện.

.

⦿ ---- TIN VN. Đề xuất siêu đề án di dời toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch TP.HCM (hiện còn khoảng 46.452 căn nhà trên và ven sông chưa triển khai thực hiện). Theo Báo Tuổi Trẻ. Dự kiến, siêu đề án thực hiện mục tiêu di dời toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM sẽ được thí điểm thực hiện tại quận 8. Nội dung được nêu trong công văn của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND TP.HCM về việc tham mưu, đề xuất xây dựng đề án để thực hiện mục tiêu di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh rạch. Theo Sở Xây dựng, hiện thành phố có khoảng 48.143 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch. Trong đó có 9 dự án đã và đang triển khai thực hiện di dời, giải tỏa để chỉnh trang đô thị (đã bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.149 căn, đang tiếp tục thực hiện 243 căn). Còn khoảng 46.452 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch tại thành phố chưa triển khai thực hiện, chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

.

⦿ ---- TIN VN. Một Bộ trưởng nhìn nhận: bộ giảm 40% biên chế cũng không hề hấn gì. Theo Báo Lao Động. “Có đồng chí bộ trưởng nói với tôi rằng, nếu bộ tôi giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì” - đại biểu Quốc hội tiết lộ khi tranh luận tại hội trường. Tranh luận tại hội trường chiều 4.11, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Đoàn Nam Định) cho biết, báo cáo 205 của Chính phủ mới nói về tinh giản biên chế bộ máy hành chính của cấp huyện, cấp xã. “Nếu như vậy tôi thấy chưa được, cần phải cách mạng hóa bộ máy trung ương và địa phương, các ngành. Tôi xin phản ánh chính xác 100% là có đồng chí bộ trưởng nói với tôi rằng, nếu bộ tôi giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì” - đại biểu khẳng định. Theo đại biểu Vũ Trọng Kim: "Nếu giảm biên chế thì tôi thấy có 2 tác dụng, giảm được người sách nhiễu và tăng được lương cho cán bộ mẫn cán, cán bộ chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn”.

.

⦿ ---- TIN VN. NÓI THẲNG: Lãng phí lớn từ “tiết lộ” của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Theo Báo Người Lao Động. Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư (sửa đổi) cuối tuần qua của kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, khi đề cập đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kể câu chuyện về thủ tục trong xây dựng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông nói: Người ta chỉ mất 5 năm để xây dựng nên TP Dubai với 500 tòa nhà, trị giá 20 tỉ USD. Trong khi đó, mỗi khách sạn 5 sao ở Việt Nam phải mất ba năm thủ tục. Nếu Dubai được xây dựng với một "rừng" quy định ở Việt Nam thì phải mất… 1.500 năm.

.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch – Đầu tư tiếp tục dẫn chứng câu chuyện ở Trung Quốc, thủ tục cho xây dựng một nhà máy ô tô trị giá hơn 1 tỉ USD từ lúc cấp phép đến khi hoàn thành chỉ mất 11 tháng; xây dựng một trung tâm thương mại cả thủ tục lẫn triển khai chỉ mất 68 ngày. Ở Việt Nam, thủ tục hành chính "đè" doanh nghiệp, người dân được nhận diện ở mọi ngành nghề, lĩnh vực, từ địa phương đến bộ ngành. Đơn cử, pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản hiện có tới khoảng 15 luật nhưng lại thiếu nhất quán, đồng bộ. Có những dự án chủ đầu tư muốn triển khai thực hiện phải cần đến 38-40 con dấu, từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, định giá...

.

⦿ ---- HỎI 1: Những người trầm cảm có thân nhiệt cao hơn?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Để điều trị và ngăn ngừa trầm cảm tốt hơn, chúng ta cần hiểu rõ hơn về não bộ và cơ thể nơi mà nó xảy ra. Thật kỳ lạ, một số ít nghiên cứu đã xác định được mối liên hệ giữa các triệu chứng trầm cảm và nhiệt độ cơ thể, nhưng quy mô mẫu nhỏ của chúng đã để lại quá nhiều chỗ cho sự nghi ngờ. Trong một nghiên cứu gần đây hơn được công bố vào tháng 2, các nhà nghiên cứu do một nhóm từ Đại học California San Francisco (UCSF) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu từ 20.880 cá nhân được thu thập trong bảy tháng, xác nhận rằng những người bị trầm cảm có xu hướng có nhiệt độ cơ thể cao hơn.

.

Mặc dù nghiên cứu này rất kỹ lưỡng - bao gồm những người tham gia từ 106 quốc gia - nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh rằng nhiệt độ cơ thể cao hơn gây ra trầm cảm, hoặc thực sự là trầm cảm dẫn đến tình trạng cơ thể nóng lên. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy có một mối liên hệ ở đây đáng để điều tra. Nếu một điều đơn giản như giữ mát có thể giúp giải quyết các triệu chứng của bệnh trầm cảm, thì điều đó có khả năng giúp ích cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/theres-a-curious-link-between-depression-and-body-temperature-study-finds

.

⦿ ---- HỎI 2: Tập yoga ảo, tức là học yoga qua hướng dẫn trên Internet như YouTube, có thể chữa khỏi hay giảm đau lưng dưới mãn tính?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Yoga ảo có thể là một cách thành công và dễ tiếp cận để kiểm soát chứng đau lưng dưới mãn tính - một căn bệnh phổ biến với những hậu quả nghiêm trọng, một nghiên cứu mới cho thấy. Nghiên cứu được công bố vào thứ sáu trên JAMA Network Open. Theo nghiên cứu, chứng đau lưng dưới mãn tính có thể dẫn đến đau đớn về thể chất và tinh thần, đồng thời làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, giảm năng suất và gây gánh nặng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

.

Mặc dù các bác sĩ lâm sàng trước tiên khuyên bạn nên thử các biện pháp can thiệp phi y khoa, chẳng hạn như yoga, nhưng vẫn có những trở ngại khi thực hành kỹ thuật kết hợp giữa tâm trí và cơ thể này, các nhà nghiên cứu cho biết. "Nếu bạn bị đau lưng dưới mãn tính và bác sĩ cho rằng bạn không cần phẫu thuật gấp, thì các lớp yoga như thế này có thể là phương pháp an toàn và hiệu quả dành cho bạn", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Robert Saper, nói với UPI.

.

Trong số hai nhóm người tham gia nghiên cứu, những người tập yoga có mức giảm cường độ đau đáng kể hơn những người chờ đợi mới thử can thiệp. Cơn đau giảm 42% ở nhóm đầu tiên so với 2% ở nhóm so sánh. Khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như leo cầu thang và mang đồ tạp hóa, cũng được cải thiện 51% ở nhóm tập yoga so với chỉ 11% ở nhóm đối chứng, các nhà nghiên cứu phát hiện. Các loại thuốc phẫu thuật, thuốc uống và thuốc tiêm có thể không hiệu quả hoặc có thể gây ra tác dụng phụ, nhưng phương án ảo chi phí thấp này có thể giúp mọi người kiểm soát tình trạng đau lưng dưới mãn tính, Saper, chủ tịch khoa sức khỏe và y học phòng ngừa tại Cleveland Clinic ở Ohio cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/01/lower-back-pain-virtual-yoga-study/4961730422930/

.

.