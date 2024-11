Rainbow Fentanyl (Photo: DEA)

ĐỘC DƯỢC FENTANYL XÂM NHẬP HOA KỲ TỪ TRUNG QUỐC



PT. Nguyễn Mạnh San

(Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ - Oklahoma City, Oklhoma )



Nguồn tin trên báo chí mới đây cho biết hầu như những loại thuốc phiện cần sa ma túy marijuana, cocaine v.v.. mang tên khác nhau, nhưng nay trong các loại thuốc cần sa này đều có pha trộn nhiều hay ít chất độc fentanyl nên dễ gây tử vong, cho những ai bị nghiền uống những loại thuốc phiện gọi chung là thuốc cần sa ma túy, do nhập cảng từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ ào ạt qua mấy tháng nay và đa số nguyên liệu này cũng lại do Trung Quốc bào chế ngay tại Hoa Kỳ.



Khởi sự chủ đích chính yếu của những loại thuốc này chỉ để dùng vào việc chữa trị những căn bệnh đau nhức kinh niên như bệnh ung thư, bệnh tâm thần hay sau khi bệnh nhân mới được giải phẫu thương tích v.v.. Và những bệnh nhân nào muốn mua loại thuốc này đều phải có toa bác sĩ chứng nhận mới có thể mua được. Nhưng sau khi một số tiểu bang như California, Oklahoma v.v.. chấp thuân đạo luật cho phép công chúng được quyền công khai buôn bán cần sa ma túy marijuanna trên thị trường thương mại, mà ít ai để ý đến những yếu tố độc hại giết người của chất fentanyl và theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ cho biết, các loại thuốc phiện tổng hợp như fentanyl chiếm 70% số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ và con số đó mỗi ngày mỗi tăng lên.



Riêng tại tiểu bang Oklahoma, chính quyền còn cho phép trồng cần sa marijuana bằng đèn điện tại tư gia, nên đã có nhiều người Việt bỏ nghề làm nail hay bỏ công việc phục vụ nhà hàng để đi làm cho các chủ trại trồng cần sa hoặc chính tự mình làm chủ trồng cần sa tại nhà. Vì công việc booming business mới này không phải lao động vất vả, không cần phải làm nhiều giờ mà lại kiếm được nhiều tiền hơn trước. Chính vì thế đã có một số chủ nhà hàng đóng cửa tiệm ăn, mua một khu đất trống ở ngoại ô thành phố, để mở một nông trại trồng cần sa rất thành công.



Dưới đây là danh sách thống kê những chi tiết diễn tiễn về những hậu quả đáng lo ngại của những người nghiện cần sa ma túy fentanyl làm nhiều người qua đời tại Hoa Kỳ trong những năm vùa qua vì dùng quá liều và còn gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh tội phạm hình sự chỉ vì bị nghiền chất ma túy này.



1. Năm 2022, những ca dùng dùng quá liều loại thuốc cần sa ma túy này chiếm khoảng 74.000 ca, cao gấp 25 lần so với năm 2010.

2. Trong số những vấn đề nan giải nhất với fentanyl là liều nhỏ có thể gây tử vong, và có thể được tiết ra bên trong những viên thuốc khác.3. Đây không phải là thứ thuốc mà một người ta có thể nhìn thấy, nếm hoặc ngửi thấy.4. Trẻ em có thể bị tử vong sau khi vô tình nuốt phải loại thuốc này.5. Khoảng 400.000 người Mỹ đã tử vong do sử dụng fentanyl bất hợp pháp trong những năm gần đây, theo ước tính của tổ chức Facing Fentanyl.6. Cơ quan Phòng Chống Ma Túy Hoa Kỳ cho biết, họ đã thu giữ hơn 80 triệu viên thuốc giả pha fentanyl vào năm 2023, cùng với gần 12.000 pound bột fentanyl, tương đương với khoảng 390 triệu liều gây tử vong — đủ để cướp đi tính mạng của toàn bộ dân số Hoa Kỳ.7. Chỉ cần uống 2 miligam chất này là đủ để khiến một người bình thường tử vong.8. Ở Hoa Kỳ, có khoảng 150 người vẫn tử vong mỗi ngày vì dùng quá liều fentanyl, tức là cứ 10 phút lại có một người tử vong.Trong phạm vi thu hẹp của bài viết này, chúng tôi chỉ muốn trình bầy về những hình phạt pháp lý của tiểu bang Oklahoma nói riêng, đối với những ai có liên quan đến vấn đề vi phạm một cách trực tiếp hay gián tiếp gây ra sự tử vong dùng thuốc cần sa ma túy fentanyl, qua những hành động xảy ra như sau:1. Gian lận, lừa đảo, mưu mô.2. Giả mạo, sửa đổi, thêm bớt lời viết vào của bác sĩ biên toa thuốc.3. Che dấu lời khai sự thật.4. Ghi tên giả và khai địa chỉ giả.5. Dùng toa thuốc của bác sĩ biên toa đã quá hạn 30 ngày để mua thuốc loại quốc cấm (Controlled Dangerous Substance)6. Không được giả mạo là nhà bào chế thuốc.7. Ngoại trừ đạo luật cho phép, không được phép tự bào chế thuốc, cất giữ thuốc hay có giao thuốc cho người mua.8. Không được thương lượng cấu kết với bác sĩ để mua thuốc quốc cấm.Vậy những ai vi phạm những điều lệ ghi trên, đều bị lãnh hình phạt ở tù không quá 10 năm hoặc bị phạt vạ không quá 10 ngàn Mỹ kim hay bị lãnh cả 2 hình phạt. Nhưng nếu tái phạm lần thứ hai có thế bị phạt tù ở từ 4 năm cho đến không quá 20 năm và tiền phạt vạ là 20 ngàn Mỹ kim hoặc lãnh cả 2 hình phạt. Theo một vài giới chức cao cấp đang phục vụ trong ngành y tế địa phương của 2 tiếu bang có đông dân cư người Việt cư ngụ nhất cho biết, là hiện nay trong các bệnh viện công tư của 2 tiểu bang có hàng chục bệnh nhân Việt - Mỹ đang nằm điều trị tại nhà thương vì uống quá liều thuốc độc dược này, không hy vọng thoát khỏi tử thần.