Mưa lớn kèm giông lốc, nhiều tuyến đường Lâm Đồng ngập nặng, cây cối ngã đổ. Hình trên là một phố ở Bảo Lộc, nước ngập. (Photo: VTC)

.

- Quận Cam (California) truy tố một thường trú nhân tội bầu cử gian lận vì chưa nhập tịch.

- Viện thăm dò ý kiến ​​của Anh Focaldata (nổi tiếng với độ chính xác cao): Harris sẽ thắng cử

- Tại 7 tiểu bang chiến trường: Harris và Trump suýt soát

- Bất ngờ ở thành trì Cộng Hòa Iowa: Harris 47%, Trump 44%

- Bà Harris bất ngờ xuất hiện trên chương trình hài diễn Saturday Night Live, đóng tiểu phẩm bên Maya Rudolph, nữ diễn viên đóng vai Harris.

- Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama: Trump là một "kẻ lừa đảo trơ tráo [và] khoa trương"

- Trump tung tin giả về bầu cử gian lận, để sẽ quậy phá khi thua phiếu, trong khi các quan chức bầu cử, kể cả tại các tiểu bang Cộng Hòa, nói không hề thấy gian lận.

- Ban biên tập New York Times viết bài, chính thức kêu gọi cả nước bầu cho bà Harris, vì hãy tin lời các quan chức nói về Trump, và vì Trump đã từng bạo loạn, đe dọa nền dân chủ Mỹ

- Bà Harris tới Georgia, tự tin sẽ thắng cử Tổng Thống, nói rằng Trump ngày cảng bất ổn, chỉ lo trả thù

- Nam diễn viên Harrison Ford tuyên bố ủng hộ Harris

- Thăm dò ở Virginia: Bà Harris 51%, Trump 41%

- Trump: nếu thắng ở Virginia, ông sẽ thắng toàn bộ cuộc bầu cử tổng thống 2024.

- Dân biểu Steve Cohen (D-Tenn.) lo ngại dự đoán rằng nếu bà Harris thắng cử thì "có thể sẽ có đổ máu" vì Trump muốn kéo cả nước vào địa ngục

- Trump hứa sẽ dựng một "lá chắn phòng thủ tên lửa" xung quanh Mỹ, trong khi đem hòa bình khẩn cấp cho Ukraine và Trung Đông

- Trump ca ngợi tỷ phú Elon Musk, nói cần bảo vệ Musk

- Thăm dò ở Iowa: bà Harris 47%, Trump 44%

- Khoảng 71,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu

- 2 cụ bà da đen ở tuổi 109 và 110, sống sót sau vụ thảm sát da đen ở Tulsa năm 1921, vui mừng bầu phiếu cho bà Harris

- Lại tin giả do Nga phóng ra. FBI báo động về 1 video trên mạng nói FBI đã "bắt 3 nhóm gian lận phiếu bầu" là tin giả

- Trump lại nói xạo: di dân lậu vào dành việc làm của dân Mỹ, thống kê cho thấy ngược lại

- Nam Hàn, Mỹ, Nhật sẽ tập trận Không quân

- Israel ra lệnh cho dân ở thị trấn Baalbek của Lebanon di tản để sẽ dội bom

- Israel dội bom trại tị nạn Nuseirat tại miền trung Gaza đã khiến 4 người chết

- Phi Châu sắp dậy sóng: Nga nói quân Mỹ di chuyển từ Niger đến Benin.

- LHQ: hơn 50 trẻ em đã chết ở Jabalia trong 48 giờ qua vì bom Israel.

- Máy bay dội bom chiến lược B-52 Stratofortress của Mỹ đã đến Trung Đông, ngừa Iran

- Nếu bạn chưa đổi giờ vào lúc rạng sáng hôm nay, Chủ Nhật 3/11/2024, thì bây giờ, hãy vặn đồng hồ lùi lại một giờ

- California: chế giễu dân da đỏ, bị học trò quay video, lộ ra, cô giáo bị học khu sa thải.

- TIN VN. 35 triệu lượt du khách đến TP.HCM trong 10 tháng, doanh thu tăng 12%.

- TIN VN. Hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích mỗi năm tại Việt Nam.

- TIN VN. Mưa lớn kèm giông lốc, nhiều tuyến đường Lâm Đồng ngập nặng, cây cối ngã đổ.

- HỎI 1: Người có nhiều tiền và học vấn cao sẽ ít nguy cơ bệnh lãng trí khi già đi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vũ trụ đang giãn nở vì năng lượng tối (dark energy) liên hệ hố đen (black holes) thúc đẩy? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/11/2024) ⦿ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn thông báo hôm Chủ Nhật rằng Seoul, Washington và Tokyo đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung với máy bay ném bom B-1B để ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây nhất của Bắc Hàn.

.

Đây là cuộc tập trận quân sự chung thứ hai giữa Nam Hàn-Mỹ-Nhật Bản trong năm nay và là lần thứ tư máy bay ném bom của Hoa Kỳ được triển khai. Ngoài máy bay ném bom B-1B, máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Nam Hàn, máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản cũng được sử dụng. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này thể hiện khả năng răn đe của các đồng minh. Bắc Hàn đã bắn tên lửa vào cuối tháng 10.

.

⦿ ---- Israel đã ra lệnh cho người dân ở thị trấn Baalbek của Lebanon di tản ra khỏi một số tòa nhà trong khu vực, cảnh báo về các đợt dội bom sắp xảy ra. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichay Adraee đã công bố chỉ thị này, kêu gọi mọi người rời khỏi khu vực Douris. Adraee khuyên người dân nên sơ tán ngay lập tức vì sự an toàn của chính họ và gia đình họ, khuyến cáo họ nên duy trì khoảng cách ít nhất 500 mét. Thông điệp nêu lý do cho các hoạt động đã lên kế hoạch là sự hiện diện của các cơ sở của Hezbollah.

.

⦿ ---- Các cuộc không kích của Israel ở phía bắc trại tị nạn Nuseirat tại miền trung Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng, theo Al Jazeera Arabic. Các cuộc không kích, tấn công vào nhà cửa và nơi trú ẩn trong khu vực kể từ thứ sáu, đã khiến hàng chục người thương vong, làm gia tăng số người chết trong cuộc xung đột đang diễn ra. Các nhân viên cứu hộ và gia đình đã dành nhiều ngày để đào bới đống đổ nát, cố gắng tìm kiếm những người vẫn mất tích.

.

⦿ ---- Phi Châu có vẻ sẽ dậy sóng. Đại sứ Nga tại Benin và Togo Igor Evdokimov đã trả lời RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn được đăng vào Chủ Nhật rằng Nga đang theo dõi các báo cáo về việc Hoa Kỳ di chuyển quân đội của mình từ Niger đến Benin. "Cho đến nay, Cotonou vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Không giống như các đồng nghiệp phương Tây, chúng tôi công nhận quyền của Cotonou trong việc tự do lựa chọn đối tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh", phái viên này cho biết.

.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ, Tướng Michael Langley trước đây đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ đang thảo luận với Bờ Biển Ngà, Ghana và Benin về khả năng triển khai quân đội của mình đến các quốc gia này.

.

⦿ ---- Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết trong một tuyên bố rằng hơn 50 trẻ em "được báo cáo đã chết ở Jabalia" trong 48 giờ qua. Bà nói: "Các cuộc dội bom vào Jabalia, vào phòng tiêm chủng và vào nhân viên UNICEF là những ví dụ nữa về hậu quả nghiêm trọng của các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường ở dải Gaza." Russell kêu gọi Israel mở cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh việc nhắm mục tiêu vào nhân viên của tổ chức, đồng thời thúc giục những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

.

⦿ ---- Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Hoa Kỳ đã đến Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo trong một bài đăng trên X. Việc triển khai máy bay ném bom B-52 được công bố vào ngày 1 tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. "Nếu Iran, các đối tác của họ hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực, Hoa Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi", phát ngôn viên Pentagon, Thiếu tướng Pat Ryder nhấn mạnh.

.

Trong khi đó, các báo cáo trước đó tuyên bố rằng Mỹ đã cảnh báo Iran rằng nếu họ phát động một cuộc tấn công trả đũa mới vào Israel, Mỹ sẽ không thể ngăn cản được Israel.

.

⦿ ---- Một công ty thăm dò ý kiến ​​của Anh nổi tiếng với độ chính xác cao đã đưa ra một số tin không vui cho cựu Tổng thống Trump. Theo báo cáo từ Politico, Harris sẽ thắng cử, theo Focaldata, công ty đã triển khai phương pháp biên soạn và phân tích độc quyền có tên gọi là "MRP" đã rất thành công trong việc dự đoán các cuộc bầu cử ở Anh.

.

Theo Tim Ross và Emilio Casalicchio của Politico, "Kết hợp kết quả MRP với cuộc thăm dò trực tuyến quy mô lớn tại các tiểu bang dao động, Focaldata đánh giá Harris có khả năng giành chiến thắng tại Michigan, với khoảng cách dẫn trước gần 5 điểm, Nevada với khoảng cách dẫn trước Trump khoảng 2 điểm và có lợi thế nhỏ tại Pennsylvania và Wisconsin. Nghiên cứu của Focaldata cho thấy Trump chỉ vượt qua Harris ở Georgia và North Carolina. Dữ liệu thăm dò ý kiến ​​và mô hình MRP bị chia rẽ ở Arizona."

.

Trong một cuộc phỏng vấn, James Kanagasooriam, giám đốc nghiên cứu của Focaldata, giải thích, "Mô hình MRP của chúng tôi đã cho thấy chiến thắng của Trump trong suốt chiến dịch và chỉ trong bản cập nhật cuối cùng, nó mới thúc đẩy đảng Dân chủ", đồng thời nói thêm, "Chúng tôi thấy là 'đảng Dân chủ thiên về', nhưng chỉ với biên độ rất nhỏ".

.

Báo cáo lưu ý rằng phương pháp mà Focaldata sử dụng vào năm 2017, "... đã dự đoán chính xác Thủ tướng Theresa May sẽ mất đa số ghế tại Quốc hội vào thời điểm mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy bà sẽ giành chiến thắng lớn".

.

Báo cáo lưu ý rằng, "Những người ủng hộ phương pháp này cho biết phương pháp này có khả năng hiệu quả hơn nữa ở Hoa Kỳ, nơi chỉ có 50 tiểu bang. Ở Anh, mô hình MRP cần đưa ra dự báo cho 650 khu vực bầu cử được đại diện trong quốc hội Westminster, một hoạt động phức tạp hơn".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump dẫn đầu ở các tiểu bang dao động quan trọng khác nhau, theo cuộc thăm dò mới. Cuộc thăm dò của The New York Times/Siena College và The New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College, được công bố hôm Chủ Nhật

.

cho thấy Harris giành được:

- 49% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 46% sự ủng hộ của Trump ở Nevada;

- 48% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 46% của Trump ở North Carolina;

- 49% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 47% của Trump ở Wisconsin; và

- 48% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 47% của Trump ở Georgia.

.

Trump đã dẫn trước trong cuộc thăm dò

- ở Arizona, giành được 49% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 45% của Harris,

- ở Michigan, cả hai huề nhau, đều có 47% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng và

- ở Pennsylvania, 48% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng hơn Harris một điểm.

.

Harris dẫn trước ở bảy tiểu bang chiến trường tính chung với 1 điểm, giành được 48% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng so với 47% sự ủng hộ của Trump.

.

Trong các cuộc thăm dò toàn quốc trung bình từ The Hill/Decision Desk HQ, Trump dẫn trước Harris 0,2 điểm, với cựu tổng thống giành được 48,3% sự ủng hộ so với 48,1% của phó tổng thống.

.

Cuộc thăm dò của Times/Siena cũng cho thấy tin tốt cho các ứng cử viên Thượng viện Dân chủ ở các tiểu bang dao động, với 50% cử tri tiềm năng ở bảy tiểu bang cho biết họ "có nhiều khả năng bỏ phiếu cho" một đảng viên Dân chủ trong cuộc đua so với 45% cho biết họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng hòa.

.

Cuộc thăm dò của Times/Siena và Times/Inquirer/Siena diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 1/11, với sự tham gia của 7.879 cử tri và biên độ sai số lấy mẫu cộng hoặc trừ 1,3 điểm phần trăm, trong đó mỗi tiểu bang có biên độ sai số lấy mẫu khoảng cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamal Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tại Iowa, theo một cuộc thăm dò mới của Des Moines Register/Mediacom Iowa cho thấy. Theo cuộc thăm dò, trong khi 47% cử tri tiềm năng ủng hộ Harris, thì 44% ủng hộ Trump. Điều này có thể được coi là bất ngờ vì Trump đã dẫn trước Harris bốn điểm vào tháng 9 và dẫn trước Tổng thống Joe Biden tới 18 điểm vào tháng 6. Người ta còn tiết lộ thêm rằng các cử tri độc lập, những người từng nghiêng về Trump, hiện đã chuyển sang Harris.

.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò do Rasmussen Reports và American Thinker thực hiện cho thấy tại Michigan, 49% cử tri tiềm năng ủng hộ Harris, trong khi 48% muốn Trump làm tổng thống của họ.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bất ngờ xuất hiện trên chương trình hài diễn Saturday Night Live, đóng một tiểu phẩm cùng Maya Rudolph, nữ diễn viên đóng vai Harris. "Bây giờ, Kamala, hãy cầm lấy palmala của tôi. Người dân Mỹ muốn chấm dứt sự hỗn loạn này", nữ diễn viên Rudolph nhận xét. "Và chấm dứt sự kịch tính", Harris nói thêm.

.

Harris ban đầu được cho là sẽ đến Detroit bằng Không lực Hai, sau một cuộc biểu tình ở North Carolina. Tuy nhiên, máy bay của bà đã hạ cánh tại Sân bay LaGuardia ở Queens, để dừng chân ngoài lịch trình.

.

⦿ ---- Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania rằng cựu Tổng thống Donald Trump là một "kẻ lừa đảo trơ tráo [và] khoa trương". Bà nhấn mạnh: "Sự thay đổi thực sự, tiến bộ thực sự rất khó đạt được và phải mất nhiều thế hệ. Nhưng kết quả sai lầm [tuần tới] có thể phá hỏng rất nhiều tiến bộ đó."

.

Bà Obama khẳng định rằng một cá nhân "nháy mắt với sự căm ghét" và coi việc gọi ai đó là "con đĩ, chỉ số thông minh IQ thấp, [hoặc] cặn bã của loài người" là bình thường thì không thể kiểm soát được "lửa căm ghét đó sẽ lan rộng nhanh và xa đến mức nào".

.

⦿ ---- Trump tung tin giả về bầu cử gian lận, để sẽ quậy phá khi thua phiếu, trong khi các quan chức bầu cử, kể cả tại các tiểu bang Cộng Hòa, nói không hề có gian lận. Donald Trump đang sử dụng lại chiến thuật năm 2020 của mình để tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử năm 2024 đang bị đánh cắp khỏi ông và được các đồng minh sử dụng loa phóng thanh lớn khuếch đại những lời dối trá của ông trước Ngày bầu cử.

.

Trump đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng đảng Dân chủ đang gian lận trong cuộc bầu cử và ông đã bóp méo những vấn đề riêng lẻ trong việc bỏ phiếu trước Ngày bầu cử, tất cả đều nhằm mục đích khiến những người ủng hộ Trump tin rằng cuộc bầu cử là không hợp pháp nếu Trump thua cuộc.

.

Điều này bao gồm việc nói rằng việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân là một vấn đề phổ biến. Ông tuyên bố rằng không có xác minh nào đối với các lá phiếu ở nước ngoài hoặc quân đội. Ông tuyên bố các quan chức bầu cử đang sử dụng hình thức bỏ phiếu sớm để thực hiện gian lận. Ông tuyên bố rằng một lượng lớn lá phiếu gửi qua thư là bất hợp pháp, ngay cả khi ông khuyến khích những người ủng hộ mình sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư lần này.

.

Quan trọng nhất, Trump đã tuyên bố rằng cách duy nhất để Phó Tổng thống Kamala Harris có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử là gian lận. Những tuyên bố này là vô căn cứ.

.

“Thật không may khi ông ấy coi con đường trở lại Bạch Ốc của mình là hạ thấp một thể chế cơ bản của Mỹ như bầu cử”, Ben Ginsberg, một cộng tác viên của CNN và là luật sư chiến dịch của Đảng Cộng hòa, người từng là cố vấn chung cho một số ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trước đây, cho biết. “Nếu bạn mới bắt đầu chú ý đến điều này, những tuyên bố mà bạn nghe thấy vào năm 2024 về hệ thống bầu cử không đáng tin cậy rất giống với những gì ông ấy và những người ủng hộ ông ấy đã nói vào năm 2020”.

.

Vào năm 2020, Trump đã thua một cuộc bầu cử sát nút, và sau đó dành hai tháng để cố gắng lật ngược kết quả. Vào năm 2024, với các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc bầu cử rất sát nút ở bảy tiểu bang chiến trường, các quan chức bầu cử đang chuẩn bị cho một đợt thông tin sai lệch khác về kết quả - đặc biệt là nếu cuộc bầu cử phụ thuộc vào kết quả của hàng trăm lá phiếu ở một hoặc hai tiểu bang.

.

Các chuyên gia bầu cử cho biết rằng bất chấp những tuyên bố mang tính lan truyền và cường điệu, phần lớn cử tri chắc chắn sẽ có trải nghiệm nhanh chóng và không có sự trục trặc nào bất cứ khi nào họ bỏ phiếu, cho dù là thông qua bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua thư hay vào Ngày bầu cử.

.

Khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu, nhiều quan chức địa phương và tiểu bang, ngay cả nơi các thành trì Cộng Hòa, cho thấy họ có ý định chủ động bác bỏ những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia bầu cử phi đảng phái, gian lận cử tri rất hiếm, nhưng khi xảy ra, thường bị phát hiện nhờ các lớp bảo vệ được tích hợp sẵn trong quy trình bỏ phiếu.

.

Justin Levitt, một cộng tác viên của CNN và chuyên gia luật bầu cử tại Trường Luật Loyola, người từng là cố vấn về quyền bỏ phiếu tại Bạch Ốc của Biden, cho biết: "Thật sự hữu ích khi nhắc nhở mọi người trong thời điểm lo lắng gia tăng này rằng họ vẫn là người chịu trách nhiệm (quyết định kết quả bầu cử)".

.

"Hiện tại, có rất nhiều tiếng ồn ngoài kia. Levitt nói thêm, ám chỉ đến biên độ ở Florida trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2000. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng ngăn chặn được các thuyết âm mưu lan truyền trên mạng xã hội - bao gồm cả Elon Musk, CEO của X, người đã rót hàng chục triệu đô la để thúc đẩy chiến dịch của Trump. Các quan chức bầu cử cảnh báo rằng họ đang bị đánh bại và đang phải vật lộn để chống lại làn sóng thông tin sai lệch đến từ Musk và nền tảng của ông ta.

.

Tập ​​trung mạnh mẽ vào Pennsylvania: Pennsylvania có thể là tiểu bang nơi chiến dịch năm 2024 được quyết định và nơi này đã trở thành điểm nóng cho cả các cuộc chiến pháp lý về quy tắc bỏ phiếu - và sự lan truyền của thông tin sai lệch. Trump đã tuyên bố mà không có bằng chứng rằng đối thủ của ông đang gian lận trong tiểu bang, cả trên mạng xã hội và tại các cuộc vận động tranh cử. Tại một cuộc vận động tranh cử vào thứ Ba tại Allentown, Pennsylvania, Trump tuyên bố rằng việc phát hiện ra hàng trăm đơn đăng ký cử tri bị nghi ngờ là gian lận ở Quận Lancaster là bằng chứng của hành vi gian lận.

.

Các viên chức bầu cử Lancaster và luật sư quận đã thông báo tuần trước rằng họ đã nhận được một loạt đơn đăng ký cử tri bị nghi ngờ là gian lận, có nét chữ viết tay giống nhau (nghi là cùng 1 người viết), thông tin không chính xác và các vấn đề khác.

.

Nhưng đó khó có thể là bằng chứng gian lận - và trên thực tế, nó là chứng cớ cho thấy hệ thống đã hoạt động hiệu quả để đánh dấu các đơn đăng ký, nhờ vào các biện pháp kiểm tra được áp dụng để xác minh thông tin cá nhân và chữ ký của cử tri trước khi bỏ phiếu, theo Kathy Boockvar, cựu thư ký tiểu bang Pennsylvania cho biết.

.

"Tất cả các biện pháp bảo vệ này đảm bảo rằng điều này không ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu", Boockvar, một đảng viên Dân chủ hiện là chủ tịch của Athena Strategies cho biết. "Điều mà nó không làm được là nó thực sự không làm tăng khả năng có thêm bất kỳ phiếu bầu không hợp lệ nào nữa, nhờ vào tất cả các rào cản đã được áp dụng".

.

Vì cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang này rất cạnh tranh, nên nó đã trở thành một thùng thuốc súng để các khiếu nại về gian lận lan truyền như cháy rừng.

.

⦿ ---- Diễn viên Harrison Ford đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 ba ngày trước Ngày bầu cử. Ford chia sẻ rằng ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ trong một video được ghi lại cho chiến dịch Harris-Walz. Trong đó, ông ca ngợi ứng cử viên của đảng Dân chủ vì tin vào "pháp quyền" trong khi chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì "ủng hộ những kẻ độc tài và bạo chúa trên khắp thế giới".

.

Ngôi sao "Indiana Jones" đã nhắc đến các cựu quan chức chính quyền Trump đã lên tiếng phản đối ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong video được đăng tải vào thứ Bảy và nói thêm rằng Harris sẽ bảo vệ "quyền không đồng tình với bà ấy về các chính sách hoặc ý tưởng" của người dân.

.

"Bạn phải chú ý", Ford nói. "Họ đang nói với chúng ta điều gì đó quan trọng. Đây không phải là những người yếu đuối. Họ là những thống đốc, tướng lĩnh đứng lên chống lại lãnh đạo của đảng. Họ đã dành cả cuộc đời để ủng hộ nhiều người trong số họ. Đây sẽ là lần đầu tiên họ bỏ phiếu cho một người không có chữ R bên cạnh tên, vì họ biết điều này thực sự quan trọng". (R là viết tắt: Cộng Hòa))

.

“Người kia [Trump], ông ta đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối, nói rằng ông ta muốn trả thù,” Ford nói trong video. “Tôi là Harrison Ford. Tôi có một phiếu bầu, giống như bất kỳ ai khác, và tôi sẽ sử dụng nó để tiến về phía trước. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris.”

.

Ford gia nhập nhóm những người nổi tiếng, nghệ sĩ và ngôi sao Hollywood khác đã ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ, bao gồm Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, George Clooney và những người khác. Một số người đã xuất hiện cùng Harris trong chiến dịch tranh cử.

.

Ford, trong một video khác được Rolling Stone phát hành vào thứ Bảy, nhấn mạnh rằng ông không đồng ý với mọi lập trường chính sách mà liên danh Dân chủ nắm giữ, nhưng cho biết họ sẽ điều hành, nếu được bầu, vì tất cả người Mỹ.

.

“Nhưng hai người này tin vào pháp quyền,” nam diễn viên nói trong video. “Họ tin vào khoa học. Họ tin rằng khi bạn điều hành, bạn làm như vậy vì tất cả người Mỹ, họ tin rằng chúng ta cùng nhau làm điều này. Đây là những ý tưởng mà tôi tin tưởng. Đây là những người mà tôi có thể ủng hộ.”⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ là cựu Tổng thống Trump tại Virginia, khi chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, theo một cuộc thăm dò được công bố vào thứ Sáu. Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Chính sách và Ý kiến (IPOR) tại Cao đẳng Roanoke College thực hiện cho thấy phó tổng thống Harris dẫn trước Trump 10 điểm, 51 phần trăm so với 41 phần trăm, trong số những người có khả năng bỏ phiếu tại Virginia.Ứng cử viên độc lập Cornel West và ứng cử viên tự do Chase Oliver đều nhận được 2 phần trăm sự ủng hộ trong khi ứng cử viên của Đảng Xanh Jill Stein nhận được 1 phần trăm. Khoảng 2 phần trăm số người được hỏi vẫn chưa quyết định trong khi 2 phần trăm khác cho biết họ sẽ chọn một ứng cử viên khác.Nền kinh tế là vấn đề hàng đầu đối với những người có khả năng bỏ phiếu với 43 phần trăm. Phá thai đứng thứ hai với 20 phần trăm, tiếp theo là nhập cư với 12 phần trăm. Theo cuộc khảo sát, các vấn đề đối ngoại là vấn đề quan trọng thứ tư với 8 phần trăm trong khi tội phạm là 3 phần trăm.

Những. người được hỏi tin tưởng Harris hơn về cả tội phạm và chính sách đối ngoại, 49 phần trăm so với 45 phần trăm của Trump. Họ ủng hộ Trump về kinh tế, 49 phần trăm so với 46 phần trăm. Về vấn đề nhập cư, cả hai ứng cử viên Nhà Trắng đều hòa nhau ở mức 48 phần trăm. Những cử tri có khả năng tin tưởng Harris hơn về vấn đề phá thai, 57 phần trăm so với 36 phần trăm của ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

.

⦿ ---- Ban biên tập tờ New York Times đã đăng một bài xã luận hôm thứ Bảy, kêu gọi mọi người không nên bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump. "Các bạn đã biết Donald Trump rồi. Ông ta không đủ tư cách để lãnh đạo. Hãy theo dõi ông ta. Hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ta nhất", tờ NY Times viết cho công chúng. "Ông ta đã cố gắng phá hoại một cuộc bầu cử và vẫn là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông ta đã giúp lật ngược phán quyết Roe [tiền lệ phá thai], với hậu quả khủng khiếp".

.

Họ đã liên kết siêu văn bản (hyperlinked) hơn hai chục bài xã luận được đăng trên báo, lên án hành động của Trump đã làm chệch hướng quyền phá thai và mô tả ông ta là một cá nhân tìm cách phá vỡ sự ổn định của đất nước Hoa Kỳ.

.

"Sự tham nhũng và vô luật pháp của ông Trump không chỉ giới hạn ở các cuộc bầu cử: Đó là toàn bộ đạo đức của ông ta. Ông ta nói dối không giới hạn", họ nói thêm bằng những từ được gạch chân bằng màu đỏ. "Nếu ông Trump tái đắc cử, Đảng Cộng hòa sẽ không kiềm chế ông ta. Ông Trump sẽ sử dụng chính phủ để truy đuổi những người đối lập".

.

Bài xã luận được đưa ra khi các hãng thông tấn lớn bao gồm tờ Washington Post và Los Angeles Times quyết định không ủng hộ một ứng cử viên nào trong chu kỳ bầu cử này. Lựa chọn của họ đã gây ra phản ứng dữ dội trên diện rộng và dẫn đến việc hủy đăng ký tin tức.

.

Giữa lúc tranh cãi, tờ New York Times vẫn không thay đổi quan điểm của họ vào tháng 9, trong đó họ gọi Phó Tổng thống Harris là lựa chọn "yêu nước" duy nhất cho chức tổng thống. Họ kết thúc bài viết vào tháng 11 bằng cách kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu với các chính sách và tuyên bố trước đây của Trump. "Một nhiệm kỳ nữa của Trump sẽ gây tổn hại đến khí hậu, phá vỡ các liên minh và củng cố chế độ độc tài. Người Mỹ nên đòi hỏi điều tốt hơn", hội đồng kết luận. "Hãy bỏ phiếu".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tập hợp những người ủng hộ tại Atlanta, Georgia, với thông điệp đầy tự tin về chiến dịch của bà. "Đừng nhầm lẫn. Chúng ta sẽ chiến thắng", Harris nói với đám đông, nhấn mạnh cam kết của bà đối với những gì bà đại diện.

.

"Khi bạn biết mình đại diện cho điều gì, bạn biết mình chiến đấu vì điều gì", bà nói thêm, thu hút sự cổ vũ từ khán giả. Harris cũng nhắc lại lời chỉ trích của bà đối với đối thủ, gọi ông là "ngày càng bất ổn" và "ám ảnh với sự trả thù".

.

⦿ ---- Quận Cam truy tố một thường trú nhân tôi bầu cử gian lận vì chưa nhập tịch. Một người đàn ông Canada đang phải đối mặt với 4 trọng tội sau khi các công tố viên Quận Cam cho biết ông đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử năm 2016, Biện lý Quận Cam Todd Spitzer cho biết hôm thứ Năm. Theo văn phòng Biện lý Quận Cam, người đàn ông 76 tuổi này bị buộc tội một tội khai man, hai tội vi phạm luật bầu cử của tiểu bang vì không đủ điều kiện bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử và tội thứ tư là gian lận đăng ký cử tri.

.

Theo hồ sơ tòa án, công dân Canada này không nhận tội. Bị cáo là công dân Canada và là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Spitzer cho biết các cáo buộc đã được báo cáo lên đường dây nóng về gian lận bầu cử của Biện lý Quận.

.

"Bất kỳ cáo buộc can thiệp bầu cử nào cũng sẽ được điều tra kỹ lưỡng và nếu có bằng chứng không còn nghi ngờ hợp lý nào về việc đã xảy ra tội phạm, chúng tôi sẽ buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về hành động của họ", Biện lý Quận Cam Todd Spitzer cho biết trong một tuyên bố.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định hôm thứ Bảy rằng nếu ông thắng ở Virginia, ông sẽ thắng toàn bộ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tại một cuộc mít tinh ở Salem, Virginia, Trump cho biết trong khi Phó Tổng thống "IQ thấp" Kamala Harris "phá vỡ" đất nước, ông có kế hoạch "sửa chữa nó". "Nước Mỹ sẽ lớn hơn, tốt hơn, táo bạo hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông thốt lên.

.

Trong suốt lịch sử, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đạt được thành công ở Virginia. Trong thời gian gần đây, trong khi Đảng Cộng hòa giữ vững vị trí này cho đến năm 2004 trong cuộc bầu cử tổng thống, bắt đầu từ năm 2008, thì Đảng Dân chủ đã chiếm ưu thế. Cuộc thăm dò gần đây nhất của Cao đẳng Roanoke College cho thấy Harris đã mở rộng vị thế dẫn đầu của mình tại tiểu bang này.

.

⦿ ---- Nếu Trump thua, là sẽ có tắm máu? Dân biểu Steve Cohen (D-Tenn.) dự đoán rằng nếu Phó Tổng thống Harris thắng cử tổng thống, "có thể sẽ có đổ máu". Cohen đã tham gia cùng Dan Abrams của NewsNation vào tối thứ Năm khi ông chia sẻ rằng ông lo lắng về hậu quả của cuộc bầu cử nếu Harris thắng, điều mà ông nghĩ bà sẽ thắng.

.

"Tôi nghĩ Kamala sẽ giành được ít nhất 5, 6 triệu phiếu phổ thông. Tôi nghĩ bà ấy sẽ giành được phiếu đại cử tri, nhưng tôi nghĩ Trump sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì. Sẽ phải ra tòa; sẽ phải kiện tụng. Trump sẽ lại bảo mọi người đến Điện Capitol nếu muốn đất nước và chiến đấu như địa ngục", Cohen nói. "Có thể sẽ có đổ máu, và có một số lo ngại", ông tiếp tục.

.

Harris và cựu Tổng thống Trump sẽ đối đầu trực diện trong vài ngày tới trong cuộc tổng tuyển cử. Theo cuộc thăm dò toàn quốc của The Hill/Decision Desk HQ, Harris dẫn trước Trump 0,7 phần trăm.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ xây dựng một "lá chắn phòng thủ tên lửa" xung quanh Hoa Kỳ, trong một cuộc biểu tình ở Salem, Virginia. "Chúng ta sẽ xây dựng lại các thành phố của mình, bao gồm cả thủ đô của chúng ta ... làm cho chúng an toàn, sạch sẽ và tươi đẹp trở lại", ông nhấn mạnh. Trump tiếp tục nhắc lại rằng nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông. Ông cảnh báo rằng Thế chiến thứ III chưa bao giờ gần hơn thế, với Trung Đông "khắp mọi nơi".

.

⦿ ---- Trump đã ca ngợi tỷ phú và doanh nhân Elon Musk vào thứ Bảy tại một cuộc mít tinh ở Salem Virginia. "Ông ấy là một người đáng kinh ngạc ... Mọi người rất tôn trọng ông ấy. Ông ấy là một người độc đáo. Chúng ta cần bảo vệ những người tài giỏi của mình, vì chúng ta không có quá nhiều người như vậy", Trump nhấn mạnh.

.

Cựu nguyên thủ quốc gia này còn nhấn mạnh thêm rằng ông rất ấn tượng với tàu vũ trụ cao 22 tầng của Musk, chia sẻ rằng doanh nhân công nghệ này đã nói với ông rằng cả Trung Quốc và Nga đều không có công nghệ như vậy.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris nắm giữ 47% so với 44% của cựu Tổng thống Donald Trump trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu trong Cuộc thăm dò cuối cùng của Iowa trước Ngày bầu cử từ thăm dò của báo Des Moines Register và Mediacom. Biên độ đó nằm trong biên độ sai số mẫu 3,4 điểm của cuộc thăm dò và cho thấy không có nhà lãnh đạo rõ ràng nào ở tiểu bang, nơi được đánh giá rộng rãi là vững chắc trong phía Cộng Hòa trong chiến dịch năm nay.

.

Những phát hiện cho thấy sự thay đổi về phía Harris so với Cuộc thăm dò trước đó của Iowa, vào tháng 9, trong đó phát hiện ra một lợi thế nhỏ cho Trump. Trong cuộc thăm dò đó, 47% cử tri có khả năng bỏ phiếu ủng hộ Trump so với 43% cho Harris.

.

Cho đến nay, có rất ít cuộc thăm dò chất lượng cao khác ở Iowa trong chu kỳ này để so sánh những phát hiện này. Iowa có thành tích trái chiều trong bốn cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, nghiêng về Barack Obama vào cả năm 2008 và 2012, trong khi Trump giành chiến thắng vào năm 2016 và một lần nữa vào năm 2020.

.

Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy phụ nữ trong tiểu bang phần lớn ủng hộ Harris hơn Trump và cho thấy những cử tri lớn tuổi chắc chắn ủng hộ Harris. Hơn 9/10 cử tri tiềm năng của Iowa cho biết họ đã đưa ra quyết định trong cuộc thăm dò mới.

.

Cuộc thăm dò của Des Moines Register/Mediacom Iowa được Selzer & Co. tiến hành từ ngày 28 đến 31 tháng 10 trong số 808 cử tri tiềm năng của Iowa. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại. Kết quả trong số những cử tri tiềm năng có biên độ sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 3,4 điểm.

.

⦿ ---- Khoảng 71,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, theo dữ liệu từ 47 tiểu bang và Thủ Đô DC do CNN, Edison Research và Catalist thu thập.

.

Trước nguy cơ bất ổn dân sự do cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Ba, Vệ binh Quốc gia đang trong tình trạng sẵn sàng như một biện pháp phòng ngừa tại một số tiểu bang, bao gồm Washington, Nevada và Oregon.

.

⦿ ---- Cụ bà da đen ở tuổi 109, Lessie Benningfield Randle, một trong hai người sống sót sau vụ thảm sát chủng tộc Tulsa năm 1921, cho biết bà đã bỏ phiếu vắng mặt cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

.

"Tôi không biết mình còn bao lâu nữa. Nhưng nếu đây là lá phiếu cuối cùng của tôi, thì tôi rất biết ơn vì nó dành cho Kamala Harris", Benningfield Randle cho biết trong một thông cáo báo chí. "Tôi có năm người con và hơn 20 đứa cháu. Phó Tổng thống Harris có nhiều cơ hội hơn để xây dựng đất nước mà tôi muốn họ kế thừa".

.

Benningfield Randle sinh vào tháng 11 năm 1914 và lớn lên tại cộng đồng Greenwood, Oklahoma. Greenwood, được gọi là Phố Wall Street của người da đen, là nơi xảy ra một trong những thời điểm bạo lực chủng tộc lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Có tới 300 người da đen đã thiệt mạng và hơn 1.000 ngôi nhà, doanh nghiệp, trường học và nhà thờ đã bị phá hủy khi một đám đông người da trắng cướp bóc và đốt cháy khu vực này.

.

“Bọn côn đồ đã giết hại những người hàng xóm của tôi ở Greenwood đã rất tức giận, và đất nước này đang có nguy cơ để cơn giận dữ đó lại chiếm lấy tâm hồn mình. Nhưng cử tri có thể nói không với một chính trị gia kích động người da trắng chống lại những người hàng xóm da ngăm của họ,” Benningfield Randle cho biết.

.

“Là cử tri, chúng ta phải bảo vệ con em mình khỏi những chính trị gia tin rằng trả thù và bạo lực là đức tính,” Benningfield Randle cho biết. “Bởi vì tôi đã sống qua cơn ác mộng đó. Và tin tôi đi, chúng ta không thể để điều đó xảy ra nữa.”

.

Viola Fletcher, 110 tuổi và là người sống sót còn lại của vụ thảm sát, cũng có kế hoạch bỏ phiếu cho Harris trực tiếp vào Ngày bầu cử, theo thông cáo báo chí.

.

⦿ ---- Lại tin giả do Nga phóng ra. Hôm thứ Bảy, FBI cho biết một video lan truyền trên mạng xã hội khẳng định rằng FBI đã "bắt giữ ba nhóm có liên quan đến hành vi gian lận phiếu bầu" và một video khác liên quan đến ông Doug Emhoff (chồng của bà Harris) đều là sai sự thật. "Những video này không xác thực, không phải từ FBI và nội dung chúng mô tả là sai sự thật", FBI cho biết trong một tuyên bố.

.

Các video chỉ được lưu hành và chưa có nhiều lượt xem, nhưng các quan chức FBI muốn đưa ra cảnh báo cho công chúng, đặc biệt là vì các video này được cho là sai sự thật từ cơ quan này, các quan chức cho biết. Theo một quan chức Hoa Kỳ, các điều tra viên FBI tin rằng các video này có nguồn gốc từ Nga.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã lặp lại tuyên bố vô căn cứ rằng người di cư đang nhập cư bất hợp pháp và chiếm mất việc làm của người Mỹ gốc Phi. "Những người di cư nhập cư bất hợp pháp đã chiếm mất việc làm của người Mỹ gốc Phi. Những người đã làm rất tốt. Họ đã làm việc ở đó trong 20, 25 năm ở nhiều nơi khác nhau. Và ở mức độ thấp hơn, là việc làm của người gốc Tây Ban Nha, nhưng là số lượng lớn người Mỹ gốc Phi", Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Gastonia, North Carolina.

.

Ông đã đưa ra tuyên bố sai trái tương tự vào đầu ngày, nói trên Fox News: "Những người da đen làm việc rất chăm chỉ, họ đã có việc làm trong 20 năm, họ đang bị sa thải và họ đang bị thay thế".

.

Trump đã nhiều lần lập luận rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang chiếm mất việc làm của người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha. Tháng trước, ông đã tuyên bố sai sự thật về người Mỹ gốc Phi: "Tỷ lệ thất nghiệp của họ đang tăng vọt. Hãy đợi cho đến khi bạn nghe thấy những con số".

.

Kiểm tra thực tế: Tỷ lệ thất nghiệp của người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi đã giảm vào tháng 9, xuống còn 5,7%. Con số này chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, 5,3%, trong hai tháng của năm 2019. Con số này cũng thấp hơn mức trước đại dịch vào tháng 2 năm 2020, cũng dưới thời Trump, là 6,1%.

.

⦿ ---- Nếu bạn chưa đổi giờ vào lúc rạng sáng hôm nay, Chủ Nhật 3/11/2024, thì bây giờ, khi bạn đọc những dòng chữ này, là lúc bạn phải vặn đồng hồ lùi lại một tiếng đồng hồ. Đầu tháng 11 có nghĩa là đã đến lúc đổi giờ đồng hồ và ngủ thêm một giờ. Chính thức, giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày năm 2024 kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 11, lúc 2:00 giờ sáng, khi đồng hồ cần quay lại đúng một tiếng đồng hồ. Sự thay đổi giờ này sẽ giữ nguyên trong bốn tháng tiếp theo cho đến tháng 3/2025.

.

.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, các tiểu bang và vùng lãnh thổ sau của Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày: Hawaii, Hầu hết các quận của tiểu bang Arizona, lãnh thổ Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Virgin Islands, Quần đảo North Mariana.

.

⦿ ---- California: chế giễu dân da đỏ, cô giáo bị sa thải. Một giáo viên ở Quận Riverside bị phát hiện bắt chước để chọc quê người Mỹ bản địa đã bị sa thải nhiều tháng sau khi vụ việc bị một học sinh người Mỹ bản địa quay lại bằng điện thoại di động, theo một nhóm người Mỹ bản địa địa phương. Phong trào người Mỹ bản địa SoCal đã gây sức ép buộc Khu học chánh thống nhất Riverside phải hành động.

.

Một học sinh người Mỹ bản địa đã quay cảnh một giáo viên toán tại Trường trung học John W. North ở Riverside đội mũ lông vũ giả và nhảy múa trong lớp trong khi có thể đang cố gắng diễn đạt một thiết bị ghi nhớ lượng giác gọi là SOH CAH TOA. Nhiều người Mỹ bản địa cảm thấy giáo viên này chế giễu di sản của họ và trong nhiều tháng, họ đã tổ chức các cuộc biểu tình, gây sức ép buộc khu học chánh phải sa thải cô.

.

"Bạn biết đấy, chúng tôi đã nhận được nhiều bình luận từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đã theo dõi Khu học chánh thống nhất Riverside và họ cần phải thay đổi", Dee Dee Ybarra cho biết. Ybarra làm việc cho tổ chức Phong trào người Mỹ bản địa SoCal (American Indian Movement SoCal). Cô đã tham dự cuộc họp hội đồng nhà trường vào thứ năm và cho biết ban quản lý nhà trường đã sa thải một nhân viên trong một phiên họp kín riêng tư, nhưng không tiết lộ tên.

.

"Mặc dù họ không bao giờ nói tên cô ấy, nhưng họ đã cung cấp số nhân viên của cô ấy", Ybarra nói. Người phát ngôn của khu học chánh không xác nhận liệu giáo viên toán có phải là người bị sa thải hay không. Ông đã gửi một tuyên bố, nói rằng các quy tắc về quyền riêng tư của tiểu bang đã ngăn cản việc công bố tên nhân viên. "Cô giáo này đã truyền bá những định kiến và thông tin sai lệch cho cả một thế hệ học sinh", Ybarra nói.

.

⦿ ---- TIN VN. 35 triệu lượt du khách đến TP.HCM trong 10 tháng, doanh thu tăng 12%. Theo Hà Nội Online. Trong 10 tháng năm 2024, ngành du lịch TP.HCM đón hơn 35,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu đạt hơn 156 nghìn tỉ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ và đạt 82,4% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM trong tháng 10 đạt gần 3,6 triệu lượt, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2023; lũy kế 10 tháng năm 2024 đạt gần 31 triệu lượt. Lũy kế 10 tháng năm 2024, doanh thu du lịch TP.HCM đạt trên 156.000 tỷ đồng, tăng gần 12,% so với cùng kỳ năm 2023, đạt trêm 82% so với kế hoạch năm 2024.

.

⦿ ---- TIN VN. Hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích mỗi năm tại Việt Nam. Theo Báo Lâm Đồng. Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2019 - 2023, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 1,1 triệu trường hợp mắc tai nạn thương tích đến khám và điều trị tại cơ sở y tế và hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích. Tai nạn thương tích không chỉ gây ra những mất mát to lớn về sinh mạng mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế và xã hội đáng kể.

.

⦿ ---- TIN VN. Mưa lớn kèm giông lốc, nhiều tuyến đường Lâm Đồng ngập nặng, cây cối ngã đổ. Theo Báo Giao Thông. Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ kèm theo giông lốc khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngập nặng, nhiều cây xanh bị ngã đổ. Khoảng 16h30 ngày 3/11, tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy trận mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại phường 1 và phường 2 bị ngập nặng. Giông lốc giật mạnh cũng khiến nhiều cây xanh trên tuyến đường Thủ Khoa Huân (phường 2), Hồ Tùng Mậu (phường 1), Lê Thị Pha và trong khuôn viên Chợ mới Bảo Lộc (phường 1) bị gãy đổ, bật gốc khiến một số xe máy dựng dưới tán cây bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, mưa lớn đã khiến nước suối Số 1 (phường 2) dâng cao tràn vào nhà khiến nhà của 20 hộ dân bị ngập sâu đến 1m.

Thị trấn Bảo Lộc ngập nước.

.

⦿ ---- HỎI 1: Người có nhiều tiền và học vấn cao sẽ ít nguy cơ bệnh lãng trí khi già đi?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy những người có nhiều tiền hơn và trình độ học vấn cao hơn ít có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ khi họ già đi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có hoàn cảnh thuận lợi ít có khả năng mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ và từ đó tiến triển thành chứng mất trí nhớ. Theo nghiên cứu được công bố vào thứ sáu trên tạp chí Scientific Reports, họ cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc chống lại chứng suy giảm nhận thức nhẹ và phục hồi chức năng não khỏe mạnh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/01/money-education-risk-dementia/3921730466093/

.

⦿ ---- HỎI 2: Vũ trụ đang giãn nở vì năng lượng tối (dark energy) liên hệ hố đen (black holes) thúc đẩy?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà thiên văn học có thể đã tìm thấy bằng chứng hấp dẫn rằng năng lượng tối — năng lượng bí ẩn thúc đẩy sự giãn nở ngày càng nhanh của vũ trụ của chúng ta — có thể liên quan đến các lỗ đen. Năng lượng tối chiếm khoảng 70% vũ trụ của chúng ta và được cho là đã xuất hiện sau Vụ nổ lớn, 13,8 tỷ năm trước, để thúc đẩy sự phát triển của vũ trụ.

.

Giờ đây, một nghiên cứu mới tuyên bố đã tìm thấy những gợi ý đầu tiên về mối liên hệ giữa hai hiện tượng dường như không liên quan: sự phù hợp giữa mật độ năng lượng tối ngày càng tăng và khối lượng ngày càng tăng của các lỗ đen khi vũ trụ già đi. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ vào ngày 28 tháng 10 trên Tạp chí Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Chi tiết:

https://www.msn.com/en-us/news/technology/black-holes-could-be-driving-the-expansion-of-the-universe-new-study-suggests/ar-AA1tiBlP?ocid=BingNewsVerp

.

.