Mỹ: Vị Thành Niên Bị Trầm Cảm Tăng 63%

WASHINGTON -- Dân chúng Hoa Kỳ đang nhanh chóng rơi vào trầm cảm.Nghiên cứu mới cho thấy có mức tăng vọt các hô sơ trầm cảm nặng nề tại Mỹ mấy năm gần đây, đặc biệt là giới trẻ -- cả vị thành niên và giới trẻ thiên niên kỷ (millennials == sinh trong khoảng từ 1981 và 1996, tức là từ 22 tuổi tới 37 tuổi trong năm 2018).Bản phân tích của công ty Blue Cross Blue Shield Association cho thấy tỷ lệ tổng cộng trầm cảm nặng nề là 4.4%, và tỷ lệ chẩn bệnh tăng 33% trong khoảng giữa 2013 và 2016).Tỷ lệ đó tăng 63% trong nhóm thiếu niên (teens) và tăng 47% trong giới trẻ thiên niên kỷ.Tỷ lệ chẩn bệnh trong năm 2016 thay đổi dị biệt giữa các tiểu bang tới 300%, từ mức cao là 6.4% trong tiểu bang Rhode Island tới thấp là 2.1% tại Hawaii và 3.2% tại Nevada.Khi tính theo thành phố, tỷ lệ chẩn bệnh này dị biệt tới 400% với các thành phố, từ tỷ lệ cao là 6.8% ở Topeka, Kan., tới mức thấp 1.5% ở Laredo, Texas, và 2% ở McAllen/Edinburg/Mission, Texas.Phụ nữ có gấp đôi tỷ lệ rủi ro bị trầm cảm nặng so với quý ông: 6% so với 3%... theo bản phân tích Health of America Report phổ biến hôm Thứ Năm 10/5/2018.Người bị trầm cảm nặng có gần 30% bị kém sức khỏe, so với trung bình.Có 85% người trầm cảm nặng sẽ có thêm 1 hay 2 bệnh kinh niên.Người trầm cảm nặng cũng sử dụng dịch vụ y tế nhiều hơn người không trầm cảm -- là xài $10,673 so với mức xài y tế $4,283.