Chính phủ VN: Xem xét khả năng tăng nhập khẩu điện Trung Quốc nếu cần.

.

- Sẽ kinh hoàng nếu Trump thắng cử: Luật Mỹ cho Trump 210 ngày tự do kiểu Stalin trước khi chính thức có Bộ trưởng Tư pháp, kể cả truy tố Joe Biden.

- Khi còn là giám sát viên Quận Cam (California) năm 2020, Dân biểu Cộng Hòa Michelle Steel dàn xếp hợp đồng 1,2 triệu đô cho hãng in mà bà đang dùng: cấp bữa tối cho người cao tuổi giá 24 đô/bữa, nhưng giá ở các tiệm Quận Cam là từ 7,50 đô đến 11 đô/bữa.

- Trump nổi giận vì Thủ tướng quê của mẹ Trump (Scotland) bầu cho bà Harris.

- Nhóm người vận động tranh cử làm việc cho America PAC, tổ chức chính trị ủng hộ Trump do Musk tài trợ, kiện tập thể chống lại công ty

- Vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường, nếu Trump thắng cử và đồng ý với Kennedy Jr.

- John Bolton (Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump): Trump không bao giờ chịu thua, kể cả khi thua phiếu bà Harris, và đã có 200 đơn kiện chờ rồi.

- Bà Harris hứa đặt quốc gia lên trên đảng phái và bản thân để làm Tổng thống của tất cả người Mỹ.

- Nhóm người Mỹ trúng thưởng 1 triệu đô la từ siêu PAC của tỷ phú Elon Musk là phe ta của MAGA

- Sở Y tế Quận Tây Nam (quản lý 6 quận dọc biên giới Idaho-Oregon) cấm tiêm vaccine ngừa COVID-19

- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney kêu gọi cựu Tổng thống George W. Bush (Cộng Hòa) lên tiếng ủng hộ bà Harris

- Pennsylvania: Ủy ban Dân Chủ kiện vì 1.800 phiếu bầu của quận Erie biến vào hư vô.

- Nhiều phụ tá thân cận của Trump hoảng sợ vì tình hình lạc quan mấy tuần trước bây giờ Trump xuống điểm ào ạt

- Nhà thăm dò dư luận Nate Silver nói có dấu hiệu bà Harris sẽ thắng, nhưng khó đoán vì thăm dò đều ngang ngửa

- Tòa liên bang tại Pennsylvania gửi ngược về tòa tiểu bang hồ sơ kiện tỷ phú Elon Musk vụ tặng 1 triệu đô mỗi ngày cho cử tri

- Mỹ hợp pháp hóa cho mở thị trường cá độ, hay đặt cược vào kết quả bầu cử, có mạng cho đặt cược tới 100 triệu đô la.

- Có thể xảy ra Harris-Trump huề nhau với 269 phiếu đại cử tri mỗi bên, Quốc hội sẽ bỏ phiếu chọn

- Cựu cố vấn an ninh quốc gia (thời Trump) H.R. McMaster: Trump không ra lệnh được cho lính đàn áp thường dân, nhưng Trump sẽ làm suy yếu nước Mỹ

- Bà Harris: nếu thắng cử, trong ngày đầu tiên, bà sẽ ký 1 lệnh hành pháp xóa bỏ "các yêu cầu về bằng cấp không cần thiết" đối với công chức liên bang.

- Chiến dịch Harris cảnh báo: Trump có âm mưu sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi tất cả các phiếu bầu được đếm xong

- CIA và FBI ra thông báo chung: tình báo Nga đã làm ra video sai sự thật về những người tự nhận là Haiti và bỏ phiếu bất hợp pháp ở Georgia.

- Tỷ phú Elon Musk không có kế hoạch cụ thể nào cho ủy ban hiệu quả chính phủ mà Musk Trump hứa cho lãnh đạo

- Bắc California: Một ông MAGA lỡ lời, khoe một tay ông điền phiếu gian lận để bầu 6 phiếu, liền bị điều tra, đuổi sở

- Bộ trưởng Tư pháp Kris Mayes của tiểu bang Arizona điều tra lời Trump hăm dọa 9 nòng súng chĩa vào mặt cựu DB Liz Cheney có thể là "đe dọa giết người" theo luật của Arizona.

- Nhóm Cộng hòa chống Trump đăng quảng cáo TV hăm dọa Fox News rằng năm nay đừng đăng tin vịt cho Trump vì sẽ bị kiện đền bạc tỷ

- Tesla Inc.sẽ có xe điện "gần như hoàn toàn" được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

- Apple Inc. sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ đô la vào đối tác với hãng vệ tinh Globalstar Inc. để nối vệ tinh iPhone

- Canada: bố ráp, tịch thu 1.100 pound ma túy, 90 khẩu súng, nhiều băng đạn, áo giáp và 500.000 đô tiền mặt

- Wendy's sẽ đóng cửa 140 tiệm ăn

- Los Angeles: 1 ông bị truy tố vì bắn chết 2 người

- Anh quốc: Cảnh sát xin tìm giúp thông tin về cô Loan-Thi Nguyen, 24 tuổi, mất tích từ cuối tháng 8/2024

- TIN VN. Từ ngày mai (Chủ Nhật), miền Trung mưa lớn, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nguy cơ ngập lụt.

- TIN VN. Đầu tư vào khu công nghiệp tại TP.HCM giảm mạnh.

- TIN VN. Chính phủ: Xem xét khả năng tăng nhập khẩu điện Trung Quốc nếu cần.

- HỎI 1: Bỏ hút thuốc sau khi bị chẩn đoán bệnh ung thư sẽ giảm rủi ro chết tới 26%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sinh ba hay nhiều hơn đã giảm tại Mỷ, chỉ còn 2,505 bà mẹ năm 2023? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-2/11/2024) ⦿ ---- Một nhóm người vận động tranh cử làm việc cho America PAC, tổ chức chính trị ủng hộ Trump do tỷ phú công nghệ Elon Musk tài trợ, đã đệ đơn kiện tập thể chống lại công ty của họ, theo WIRED đưa tin hôm thứ Sáu. America PAC, cùng với nhà thầu phụ Blitz Canvassing được giao nhiệm vụ vận động bỏ phiếu độc lập cho cựu Tổng thống Donald Trump và một số đảng viên Cộng hòa khác, thực chất đang thay thế cho những gì mà Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và các chiến dịch tranh cử tổng thống của GOP đã thực hiện trong những năm trước.

.

Các nguyên đơn được nêu tên là Tamiko Anderson và Patricia Kelly, những người đang làm công tác tiếp cận cử tri cho Dân biểu Michelle Steel (R-CA), cáo buộc họ được thuê với lý do sẽ được trả lương theo giờ, nhưng sau khi được tuyển dụng, họ được thông báo rằng tiền lương của họ thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng cửa nhà họ gõ, gây nguy hiểm đáng kể đến số tiền họ nghĩ rằng mình sẽ kiếm được.

.

Theo báo cáo, những người vận động tranh cử cũng đang kiện vì "không hoàn trả chi phí kinh doanh và bị cáo buộc cung cấp bảng lương không chính xác". Điều này xảy ra sau khi có báo cáo riêng rằng những người vận động tranh cử cho biết họ bị ngược đãi và làm việc quá sức, bị đe dọa rằng họ sẽ không được đền bù tiền phòng khách sạn và vé máy bay nếu họ không đạt được hạn ngạch công việc tăng vọt như gõ cửa 1.000 ngôi nhà mỗi tuần. Ít nhất một người trong số họ cho biết họ thậm chí không được thông báo rằng công việc sẽ liên quan đến việc vận động tranh cử cho Trump và đảng Cộng hòa, hoặc thay mặt cho Musk, khi họ nộp đơn.

.

Tất cả những cáo buộc này cung cấp bối cảnh cho các báo cáo khác rằng một số người gõ cửa làm việc với Blitz Canvassing đã dùng đến cách chế tạo dữ liệu bằng cách giả mạo định vị GPS, đến mức có tới 25% số liên lạc cử tri của họ ở các tiểu bang chiến trường là Arizona và Nevada có thể là giả mạo. Blitz Canvassing được cho là đã đe dọa nhân viên không được nói chuyện với báo chí.

.

Trong khi đó, America PAC phải đối mặt với nhiều mối đe dọa điều tra hình sự, bao gồm cáo buộc rằng họ đã lấy thông tin cá nhân của cử tri một cách không đúng cách thông qua một cổng thông tin đăng ký cử tri không hoạt động, và cáo buộc rằng chương trình xổ số 1 triệu đô la một ngày của Musk dành cho những cử tri đã đăng ký ký vào bản kiến ​​nghị "ủng hộ Hiến pháp" của ông là một chương trình mua phiếu bầu bất hợp pháp.

.

⦿ ---- Vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường, nếu Trump thắng cử và đồng ý với Kennedy Jr. Howard Lutnick, đồng chủ tịch nhóm chuyển giao Trump-Vance, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr., người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, đang tìm kiếm dữ liệu liên bang để chứng minh rằng vaccine nên bị loại khỏi thị trường.

.

Tuy nhiên, Lutnick nói thêm rằng Kennedy sẽ không nhận được — và ông cũng không muốn — giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS). "Ông ấy sẽ không nhận được công việc cho HHS", Lutnick nói với Kaitlan Collins của CNN, phản bác lại tuyên bố rằng Trump đã hứa với Kennedy về công việc này.

.

"Ông ấy muốn có dữ liệu để có thể nói rằng, 'Những thứ này không an toàn'. Ông ấy nói rằng, 'Nếu bạn đưa cho tôi dữ liệu, tất cả những gì tôi muốn là dữ liệu, và tôi sẽ tiếp nhận dữ liệu và chứng minh rằng nó không an toàn. Và sau đó, nếu bạn rút trách nhiệm sản phẩm, các công ty sẽ ngay lập tức rút những loại vaccine này khỏi thị trường.'"

.

"Vì vậy, đó là quan điểm của ông ấy. Ông ấy không cố gắng làm bất cứ điều gì, mà chỉ cố gắng làm những điều có ý nghĩa", Lutnick nói thêm. Ông cho biết gần đây ông đã dành 2 tiếng rưỡi với Kennedy, người đã giải thích cho ông một số lý thuyết liên quan đến vaccine mà Lutnick cho là có lý với ông. Lutnick đã nhắc lại một số tuyên bố chưa được chứng minh trong cuộc phỏng vấn với Collins, bao gồm cả việc chính phủ đang che giấu dữ liệu về vaccine, rằng vaccine không an toàn.

.

⦿ ---- John Bolton (Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump): Trump không bao giờ chịu thua, kể cả khi thua phiếu bà Harris, và đã có 200 đơn kiện chờ rồi. Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết ông không nghĩ cựu Tổng thống Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống nếu ông không thắng cử, đồng thời cảnh báo rằng "chúng ta nên chuẩn bị cho điều đó". Khi được Kaitlan Collins của CNN hỏi liệu ông có nghĩ cựu tổng thống sẽ chấp nhận kết quả không có lợi cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump hay không, Bolton trả lời: "Không, tôi không nghĩ vậy".

.

"Và tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho điều đó", ông nói. Cựu phụ tá của Trump tiếp tục đề cập đến vụ kiện tụng trước bầu cử đang diễn ra trước tháng 11, gọi đó là một điều tốt. "Mọi người đã nói về vụ kiện tụng được đệ trình trước Ngày bầu cử", ông nói với Collins, người dẫn chương trình "The Source" của CNN. "Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một điều tốt. Tôi nghĩ rằng càng có nhiều vấn đề - rõ ràng là bây giờ đã muộn rồi. Nhưng càng có nhiều vấn đề được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử thì càng tốt", Bolton nói thêm.

.

Theo Marc Elias, người đứng đầu các nỗ lực kiện tụng bầu cử của Phó Tổng thống Harris, hiện có hơn 200 vụ kiện liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử đang chờ xét xử trên toàn quốc. Đảng Cộng hòa đã đệ đơn kiện liên quan đến các yêu cầu chứng minh quyền công dân và thời hạn bỏ phiếu qua thư. Đảng Dân chủ đã thách thức các quan chức bầu cử của tiểu bang đã mở rộng vai trò của họ — và nhiều người ở các tiểu bang chiến trường quan trọng có thể thay đổi quỹ đạo kết quả bầu cử.

.

Tòa án Tối cao cũng đang nóng lên với các tranh chấp liên quan đến bầu cử trong danh sách khẩn cấp của họ. Tuần qua, Tòa tối cao của quốc gia đã bị kéo vào bốn đơn kiện liên quan đến bầu cử riêng biệt. "Ít nhất là bây giờ, một số vụ kiện tụng này đã được đệ trình trước và chúng tôi đang có kết quả, một số có lợi cho Trump, một số không có lợi cho Trump", Bolton nói về vụ kiện tụng. "Nó đang loại bỏ những vấn đề đó khỏi bàn đàm phán".

.

Sau đó, ông nhấn mạnh rằng "mọi người đều phải sẵn sàng" nếu Trump không thắng. "Nhưng tôi nghĩ mọi người đều phải sẵn sàng. Bởi vì Trump không bao giờ thua", cựu cố vấn an ninh quốc gia cho biết. "Và nếu ông Trump thua, thì đó là vì nó bị đánh cắp. Vì vậy, sẽ rất khó khăn.” Harris cũng đã nói vào đầu tuần này rằng nhóm của bà sẽ sẵn sàng nếu ứng cử viên của Cộng Hòa tuyên bố chiến thắng sớm.

.

⦿ ---- Quê của mẹ Trump bầu cho bà Harris. Công ty Scotland của Donald Trump, đơn vị điều hành các sân golf của Trump tại quốc gia này, đã gọi việc Thủ tướng Scotland John Swinney ủng hộ Kamala Harris là "kinh khủng", theo BBC. "Người dân Hoa Kỳ nên bỏ phiếu cho Kamala Harris", Swinney nói với các phóng viên vào đầu tuần này. "Và tôi không đi đến kết luận đó chỉ vì Donald Trump phản đối nền độc lập của Scotland".

.

Trump, người có mẹ sinh ra và lớn lên ở Scotland trước khi di cư đến Hoa Kỳ, đã nói trên podcast Flagrant vào đầu tháng này rằng ông hy vọng Scotland sẽ ở lại Vương quốc Anh. Sau đó, Trump International Scotland đã đưa ra một tuyên bố lên án việc Swinney ủng hộ đối thủ của Trump. "Gia đình Trump đã thể hiện cam kết không lay chuyển đối với Scotland - đổ hàng trăm triệu đô la vào nền kinh tế Scotland - và thu hút hàng chục nghìn du khách quốc tế đến Scotland mỗi năm", người phát ngôn Sarah Malone cho biết. "Thật kinh khủng khi thấy thủ tướng, người nói về nhu cầu khuyến khích tăng trưởng kinh tế, lại xúc phạm cam kết này và tất cả những người tham gia cung cấp các dịch vụ đẳng cấp thế giới tại Scotland".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris đã hứa rằng bà sẽ luôn đặt "quốc gia lên trên đảng phái và bản thân" và trở thành "tổng thống của tất cả người Mỹ".

.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Milwaukee, Wisconsin, Harris một lần nữa chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump vì thái độ của ông đối với những người không đồng tình với ông. "Ông ấy muốn bỏ tù họ, tôi sẽ cho họ một chỗ ngồi tại bàn". Theo Harris, cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử "có hậu quả nghiêm trọng nhất" trong lịch sử.

.

⦿ ---- Khi còn là giám sát viên của Quận Cam (California) hồi năm 2020, Dân biểu Cộng Hòa Michelle Steel đã chỉ đạo một hợp đồng trị giá 1,2 triệu đô la do người nộp thuế tài trợ cho một công ty tiếp thị và in ấn mà bà đang sử dụng vào thời điểm đó cho các tờ rơi vận động tranh cử quốc hội của mình. Hợp đồng này là cung cấp bữa tối cho những người cao tuổi có nhu cầu trong khu vực của bà, với chi phí 24 đô la một bữa.

.

Nhưng bi hài là: chi phí bữa ăn ở hầu hết các khu vực giám sát khác của Quận Cam (bao trùm khu Little Saigon gồm 3 thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley) dao động từ 7,50 đô la một bữa đến 11 đô la một bữa. Theo một cuộc kiểm toán do quận yêu cầu, công ty mà Steel đã chọn, DTN Tech, không có kinh nghiệm trước đó về loại hình tài trợ của chính phủ này.

.

Theo hồ sơ thanh toán được gửi đến quận và các bài đăng trên mạng xã hội của công ty mà LAist đã xem xét, ít nhất hai phần ba số tiền công mà công ty trả cho các bữa ăn đã được chuyển đến các nhà hàng đã thuê công ty làm khách hàng in ấn. Tiền của người nộp thuế đến từ chính phủ liên bang và được các giám sát viên ủy quyền trong thời gian xảy ra đại dịch mà không cần bỏ phiếu công khai hoặc đấu thầu cạnh tranh.

.

⦿ ---- Nhóm người Mỹ trúng thưởng 1 triệu đô la từ siêu PAC của tỷ phú công nghệ Elon Musk có một vài điểm chung. Theo các quy tắc đã nêu của chương trình tặng thưởng, tất cả họ đều là cử tri đã đăng ký, theo hồ sơ công khai. Tất cả họ đều sống ở các tiểu bang chiến trường bầu cử tổng thống, theo cùng hồ sơ. Và có lẽ tất cả họ đều đã ký vào bản kiến ​​nghị của Musk "Ủng hộ Quyền tự do ngôn luận và Quyền mang vũ khí" — một yêu cầu để giành chiến thắng trong cuộc thi theo kiểu xổ số, mặc dù chữ ký của họ trên bản kiến ​​nghị không được công khai.

.

Và một phân tích về những người chiến thắng cho thấy ít nhất một điểm tương đồng khác: Hầu hết họ đều là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký hoặc có vẻ nghiêng về đảng Cộng hòa.

.

Có 9 trong số 14 người chiến thắng cho đến nay là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, theo danh sách cử tri của tiểu bang. Người chiến thắng thứ 10 sống ở một tiểu bang không cho phép công chúng xem đảng tịch, nhưng cô thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Và 4 người khác cư trú tại các tiểu bang mà cử tri không đăng ký bỏ phiếu với đảng phái nào, nhưng một người trong số họ đăng các thông điệp ủng hộ Trump trên mạng xã hội và một người khác tự mô tả mình trong một video từ PAC America của Musk với tư cách là cựu đảng viên Dân chủ. Một người khác trong số bốn người đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta ủng hộ Trump và đã bỏ phiếu. Musk đã nói rằng đảng phái không ảnh hưởng đến người chiến thắng.

.

⦿ ---- Một sở y tế công cộng khu vực tại Idaho đã thẳng thừng cấm tiêm vaccine ngừa COVID-19, hãng tin Associated Press đưa tin hôm thứ Sáu. Hội đồng Sở Y tế Quận Tây Nam (Southwest District Health Department), quản lý sáu quận dọc biên giới Idaho-Oregon, đã bỏ phiếu 4-3 chống lại các khuyến nghị của giám đốc y tế của quận, Bác sĩ Perry Jansen.

.

"Yêu cầu của chúng tôi đối với hội đồng là chúng tôi có thể mang theo và cung cấp những [vaccine] đó, thừa nhận rằng chúng tôi luôn có những cuộc thảo luận về rủi ro và lợi ích", Jansen cho biết tại cuộc họp vào tháng trước. "Đây không phải là cách tiếp cận mù quáng, mọi người đều được tiêm. Đây là cách tiếp cận có cân nhắc".

.

AP lưu ý rằng lệnh cấm này dường như là trường hợp đầu tiên một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chặn việc tiêm chủng. Thông tin sai lệch về vaccine đã lan truyền không chỉ ở cấp địa phương và cấp tiểu bang mà còn trên toàn quốc bởi những người như Robert F. Kennedy Jr. và đồng chủ tịch nhóm chuyển giao của Donald Trump là Howard Lutnick.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Liz Cheney đã kêu gọi cựu Tổng thống George W. Bush lên tiếng về cuộc bầu cử. Cheney, người đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ Trump kể từ khi bà ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ, cho biết cha bà, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, không gặp khó khăn gì khi tuyên bố ủng hộ Harris và kêu gọi Bush làm theo.

.

"Tôi cho rằng ông Bush đã hoàn toàn lo lắng thậm chí còn lâu hơn cả tôi về mối nguy hiểm mà Donald Trump gây ra, và tôi không thể giải thích tại sao George W. Bush vẫn chưa lên tiếng, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi và tôi mong ông Bush sẽ lên tiếng", Cheney cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp hôm Thứ Sáu trên chương trình phát thanh Radio Hour của The New Yorker.

.

Văn phòng của cựu tổng thống Bush cho biết vào tháng 9 rằng Bush, cựu tổng thống Cộng hòa duy nhất còn sống ngoài Trump, không có kế hoạch ủng hộ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử này, nói rằng ông đã "nghỉ hưu khỏi chính trường tổng thống cách đây nhiều năm". Văn phòng của Bush đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào tối Thứ Sáu.

.

⦿ ---- Kinh hoàng nếu Trump thắng cử: Luật cho Trump 210 ngày tự do quậy phá, kể cả truy tố Joe Biden. Biên tập viên an ninh quốc gia của NBC, David Rohde, phân tích hôm thứ sáu rằng có một nguy cơ rất thực tế là Donald Trump tái đắc cử có thể thực hiện lời đe dọa của mình là sẽ ra lệnh cho Bộ Tư pháp truy tố những kẻ thù chính trị của mình.

.

Ông xuất hiện trên MSNBC để giải thích thêm về một bài viết mà ông đã viết, trong đó ông nói rằng, "Những gì Trump đề xuất sẽ phá vỡ 50 năm chuẩn mực hậu Watergate quy định rằng các công tố viên liên bang không được nhận lệnh từ tổng thống liên quan đến các cuộc điều tra hình sự.

.

"Những quy tắc đó được thiết kế để ngăn chặn sự lặp lại của những hành vi lạm dụng của Richard Nixon, người đã sử dụng Bộ Tư pháp một cách không đúng mực để trừng phạt những kẻ thù chính trị của mình." Rohde lưu ý rằng một điểm kỳ quặc trong luật sẽ cho phép cựu tổng thống Trump bổ nhiệm một Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền, người sẽ thực hiện theo lệnh của ông thông qua việc né tránh sự chấp thuận của Thượng viện Hoa Kỳ.

.

Thừa nhận rằng điều đó có thể dẫn đến một "triều đại khủng bố" với Bộ trưởng Tư pháp do Trump đích thân lựa chọn để đưa ra hồ sơ cáo buộc hình sự đối với các đối thủ chính trị của Trump, theo chuyên gia pháp lý cho biết sẽ có một khoảng thời gian 210 ngày để Trump mở chiến dịch trả thù.

"Bạn có thể có một Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền, bất kỳ thành viên nội các nào, trong 210 ngày, vì vậy ông Trump không cần sự xác nhận của Thượng viện", Rohde phân tích. "Và ông Trump đã nói trên một podcast bảo thủ về một triều đại khủng bố, nơi ông Trump sẽ đích thân phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền để truy tố Joe Biden, và thả tự do cho các bị cáo ngày 6 tháng 1."

.

⦿ ---- Ủy ban Dân Chủ kiện vì 1.800 phiếu bầu của quận Erie biến vào hư vô. Vào Đêm Bầu cử năm 2024, một trong những tiểu bang được theo dõi chặt chẽ nhất sẽ là Pennsylvania, nơi với 19 phiếu đại cử tri, có thể quyết định cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua rất sát nút tại đó giữa Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris và cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Khi cuộc bỏ phiếu chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, Đảng Dân chủ Pennsylvania đang kiện Hội đồng Bầu cử Erie về hàng nghìn lá phiếu bầu qua thư bị mất.

.

Phóng viên Kim Lyons của Pennsylvania Capital-Star đã viết, "Các vấn đề ở khu vực Erie bắt đầu từ một nhà cung cấp bên thứ ba có trụ sở tại Ohio, ElectionIQ, mà quận ký hợp đồng để in và gửi phiếu bầu qua thư của mình, xét đến khối lượng yêu cầu gửi phiếu bầu qua thư mà quận đã nhận được cho cuộc bầu cử sắp tới…. Một lỗi phần mềm đã khiến ElectionIQ gửi các lá phiếu trùng lặp được gửi vào phong bì không đúng."

.

Lyons nói thêm, "Quận ước tính rằng khoảng 300 người đã nhận được lá phiếu trùng lặp hoặc không chính xác, và Bưu điện Hoa Kỳ đã 'không thể giải trình' về 1.800 lá phiếu qua thư khác, theo đơn kiện, mà quận cho biết chưa bao giờ được ElectionIQ gửi qua thư."

.

Theo Lyons, vụ kiện của Đảng Dân chủ Pennsylvania "nhằm buộc Hội đồng Bầu cử (Erie) công bố tên của tất cả những cử tri đã nhận được lá phiếu không chính xác hoặc chưa nhận được lá phiếu của họ, đảm bảo rằng họ được thông báo và kéo dài giờ làm việc tại Hội đồng Bầu cử cho đến ngày 4 tháng 11, một ngày trước Ngày Bầu cử."

.

"Erie được coi rộng rãi là một phần quan trọng của câu đố bầu cử Pennsylvania, là chỉ báo của tiểu bang chiến trường phải thắng," Lyons giải thích. "Cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một trong những cuộc vận động tranh cử đầu tiên của mình vào năm 2024 tại Erie vào tháng 7 năm 2023 và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ J.D. Vance của Ohio, đã phát biểu tại Erie vào tuần trước."

.

Lyons tiếp tục, "Trump đã đánh bại Hillary Clinton ở Quận Erie vào năm 2016 với hơn 1900 phiếu bầu, một thất bại nặng nề cho đảng Dân chủ khi tiểu bang này chuyển sang phe Cộng hòa. Clinton đã không xuất hiện trong chiến dịch tranh cử ở Erie trong suốt thời gian tranh cử tổng thống."

.

⦿ ---- Theo người đồng dẫn chương trình "Morning Joe" Jonathan Lemire, có lý do chính đáng để những phụ tá thân cận của Donald Trump hoảng sợ rằng cuộc tái tranh cử của Trump, mà họ mới đây đã rất tự tin vào vài tuần trước, đang sụp đổ. Trên MSNBC vào sáng thứ sáu, người đồng dẫn chương trình Joe Scarborough đã thúc đẩy hội thảo của mình bằng cách nhận xét rằng, "Bạn có những người như Charlie Kirk đang hoảng loạn, nói sự thật. Nói rằng các con số đang rất tệ ở Pennsylvania, rằng ngay lúc này, Trump đang trên đường thua cuộc."

.

"Chiến dịch tranh cử của Trump có hai điều đang xảy ra: một, Donald Trump đang bắt đầu –– bạn biết mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ở Pennsylvania cho [Kamala] Harris vì ông Trump bắt đầu tuyên bố, 'Ôi trời ơi, họ đang đánh cắp phiếu bầu của tôi'", Scarborough tiếp tục. "Đó là một mặt. Mặt khác, Charlie Kirk và những người khác gắn bó với chiến dịch tranh cử của Trump, thực sự đang hoảng loạn, nói công khai rằng chúng ta sẽ thua nếu mô hình bỏ phiếu tiếp tục theo cách này."

.

"Đúng vậy, bạn đang thấy một sự tự tin sai lầm được đưa ra bởi chiến dịch tranh cử của Trump," Lemire đồng ý. "Một phần là vì họ muốn xoa dịu ứng cử viên không thích nghe tin xấu. Đằng sau hậu trường, nỗi lo lắng ngày càng tăng. Tôi đã nói chuyện với những người có liên quan đến chiến dịch trong một hoặc hai ngày qua và những người của Trump cảm thấy tốt hơn nhiều vào một vài tuần trước so với hiện tại".

.

Sau khi chỉ ra rằng chiến dịch của Harris đã trở nên "ngày càng tự tin" nhưng vẫn mong đợi một cuộc đua sát nút, ông nói thêm, "Joe đã đề cập đến bài đăng trên Truth Social của mình vào ngày hôm kia, tuyên bố gian lận ở Pennsylvania –– không có bằng chứng nào về điều đó".

.

"Tôi nghĩ chúng ta đang thấy những cơn bùng nổ và lời lẽ bạo lực của Trump ngày càng tăng. Điều đó thường cho chúng ta thấy điều gì?" ông hỏi. "Đằng sau hậu trường, điều đó có nghĩa là ông Trump đang lo lắng. Truth Social là cửa sổ nhìn vào tâm hồn ông Trump, những gì ông Trump thực sự nghĩ và có một nỗi lo lắng ngày càng tăng tại Mar-a-Lago rằng điều này có thể tuột khỏi tay ông Trump. Nếu ông Trump thua, đột nhiên, các vụ án hình sự lại quay trở lại –– điều đó làm tăng thêm áp lực, tôi được nghe như thế."

.

⦿ ---- Nhà thăm dò dư luận kỳ cựu Nate Silver cho biết cuộc thăm dò Marist (Marist College Institute for Public Opinion của Đại học Marist College) hôm thứ Sáu báo hiệu tốt cho chiến dịch của Phó Tổng thống Harris, chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Silver, người sáng lập 538 của ABC, đã lên mạng xã hội để chia sẻ quan điểm của mình, cho rằng vị trí dẫn đầu ở ba tiểu bang "bức tường xanh" đã bầu cho cựu Tổng thống Trump hồi năm 2016 và chuyển sang bầu cho Tổng thống Biden vào năm 2020 có thể đưa chiến thắng cho Harris.

.

"Các cuộc thăm dò an ủi cho Harris theo nghĩa là cuộc đua có khả năng vẫn còn cân bằng", ông đăng trên nền tảng xã hội X. "Trừ khi các cuộc thăm dò cuối cùng của NYT/Siena đều nghiêng về cùng một hướng, tôi đoán vậy".

.

Cuộc thăm dò của Marist cho thấy phó tổng thống đang dẫn trước Trump 3 điểm ở Michigan và 2 điểm ở Pennsylvania và Wisconsin, tăng so với các cuộc thăm dò tương tự của Marist được công bố vào tháng 9.

.

Trong Silver Bulletin Substack của mình, Silver dự đoán rằng Harris sẽ có lợi thế ở ba tiểu bang dao động quan trọng. Trong chỉ số thăm dò của mình, sử dụng các phương pháp tương tự như 538, ông thấy ứng cử viên đảng Dân chủ dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa của mình 1,1 điểm trên toàn quốc. Nó cũng cho thấy Harris dẫn trước ở Michigan 1,2 điểm và Wisconsin 0,8 điểm.

"Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề: Vậy, ai sẽ thắng cử? Thành thật mà nói, chúng ta không biết", bài đăng của ông viết. "Những điều kỳ lạ hơn đã xảy ra so với một ứng cử viên bị tụt hậu trong các cuộc thăm dò lại giành chiến thắng", Silver viết.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại Pennsylvania hôm thứ sáu đã gửi lại tòa án tiểu bang một vụ kiện chống lại tỷ phú Elon Musk và ủy ban hành động chính trị của Musk nhằm ngăn chặn việc tặng 1 triệu đô la mỗi ngày cho cử tri tại tiểu bang dao động này. Lệnh trả lại vụ kiện cho tòa án tiểu bang tại Philadelphia được đưa ra một ngày sau khi vụ kiện của Biện lý quận thành phố Larry Krasner được chuyển lên tòa án liên bang theo yêu cầu của Giám đốc điều hành Tesla Musk và America PAC của ông.

.

Vụ kiện của Krasner cáo buộc Musk và PAC điều hành một cuộc xổ số bất hợp pháp bằng cách cung cấp giải thưởng tiền mặt ngẫu nhiên cho những cử tri đã đăng ký tại Pennsylvania. Luật cấm chi tiền mua phiếu, trong khi việc Musk tặng 1 triệu đô/ngày hiểu ngầm là mua phiếu cho Trump vì tất cả những người liên hệ đều là MAGA.

.

Phán quyết của thứ sáu mở đường cho Krasner có khả năng nhận được lệnh nhanh chóng tại Tòa án thường dân Philadelphia ngăn chặn America PAC trao thêm bất kỳ giải thưởng 1 triệu đô la nào cho những cử tri đã đăng ký tại tiểu bang này.⦿ ---- Cá độ, hay đặt cược vào kết quả bầu cử hiện đã hợp pháp tại Hoa Kỳ và dễ như cá cược cho một đội thể thao giành chiến thắng. Nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên nhầm lẫn thị trường cá cược với các cuộc thăm dò ý kiến. Một số ít công ty, bao gồm Kalshi và Interactive Brokers, đã cho phép người dùng khai thác để đặt cược vào Donald Trump hoặc Kamala Harris để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, ngay cả nền tảng giao dịch chứng khoán Robinhood cũng tham gia, cung cấp một thị trường cá cược của riêng mình. Các công ty tự đặt ra giới hạn cá cược của riêng mình, với Kalshi cho phép người dùng đặt cược tới 100 triệu đô la."Chúng tôi tin rằng các hợp đồng sự kiện cung cấp cho mọi người một công cụ để tham gia vào quá trình ra quyết định theo thời gian thực, mở ra một loại tài sản mới giúp dân chủ hóa quyền truy cập vào các sự kiện khi chúng diễn ra", Robinhood cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.Các độ cá cược bầu cử đã được chấp thuận hợp pháp chỉ vài tuần trước, khi cuộc đua năm 2024 hướng đến chặng nước rút trên sân nhà. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Trading Commission), cơ quan quản lý các hợp đồng tài chính đặt cược vào các sự kiện, đã liên tục chặn các đơn xin mở cược vào các cuộc bầu cử dưới thời cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ.Nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng trước khi một tòa án quận của Hoa Kỳ đứng về phía Kalshi trong vụ kiện mà công ty đã đệ đơn chống lại CFTC, lập luận rằng công ty nên được phép cung cấp các hợp đồng. Phán quyết đã mở đường cho Kalshi mở các thị trường cá cược về cuộc bầu cử trong khi CFTC kháng cáo. Cuộc tranh cãi pháp lý đang diễn ra vẫn có thể dẫn đến việc đóng cửa các thị trường cá cược bầu cử của Hoa Kỳ, nhưng không phải cho đến sau cuộc bỏ phiếu năm 2024.Trong khi đó, "điều đó kéo chúng tôi, CFTC, vào trách nhiệm của một cảnh sát bầu cử", Chủ tịch Rostin Behnam cho biết vào tuần trước, khẳng định rằng cơ quan này sẽ tôn trọng quyết định của tòa án trong khi những người cá cược bầu cử đặt cược. Hàng triệu đô la đã tràn ngập thị trường kể từ đó. Kalshi cho biết các khoản cược vào cuộc tổng tuyển cử đã đạt 30 triệu đô la trong ba tuần đầu tiên, tăng vọt lên 139 triệu đô la vào thứ Sáu. Ở nước ngoài, nơi cá cược vào cuộc bầu cử ở Mỹ không còn là điều mới mẻ, hàng tỷ đô la đã được lưu hành.⦿ ---- Cuộc bầu cử đã tràn ngập những sự kiện bất ngờ và bất thường trong lịch sử. Một kịch bản tiềm năng khác đang nổi lên vào mùa thu năm nay: nếu không ai có thể đảm bảo 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Điều đó đã không xảy ra trong thời hiện đại, nhưng có một số con đường có thể hình dung được (nếu không có khả năng xảy ra) trên bản đồ Đại cử tri đoàn có thể dẫn đến việc cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris kết thúc cuộc đua huề nhau với 269 phiếu đại cử tri.Trong trường hợp huề, Quốc hội sẽ quyết định tổng thống tiếp theo. Quốc hội có một quy trình được thiết lập để quyết định một tổng thống trong kịch bản đó, điều này chắc chắn sẽ diễn ra sau một loạt các vụ kiện tụng tại các tiểu bang quan trọng nhằm thách thức kết quả bầu cử tại đó. Sau đây là cách thức hoạt động."Mỗi tiểu bang, bất kể dân số, đều bỏ một phiếu bầu duy nhất cho Tổng thống trong một cuộc bầu cử bất ngờ", theo Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội (Congressional Research Service). Điều đó có nghĩa là nhóm thành viên Hạ viện từ mỗi tiểu bang sẽ chọn trong số ba ứng cử viên có nhiều phiếu Đại cử tri đoàn nhất và ứng cử viên được đa số các tiểu bang ủng hộ sẽ thắng.Quốc hội mới đắc cử nhậm chức vào tháng 1/2025 sẽ bỏ phiếu theo kịch bản đó. Vì vậy, kết quả của cuộc bầu cử quốc hội sẽ rất quan trọng. Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát đa số 26 phái đoàn tiểu bang, trong khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát đa số 22 phái đoàn và hai tiểu bang (Minnesota và North Carolina) đang huề nhau. Các thành viên của Quốc hội sẽ không bị ràng buộc phải bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mình, nhưng họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn để làm như vậy.Mặc dù Washington, D.C. có ba phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng thành phố này sẽ không có phiếu bầu tại Hạ viện trong cuộc bầu cử có điều kiện vì đây không phải là một tiểu bang. Trong cuộc bầu cử có điều kiện, phó tổng thống được bầu bằng toàn bộ phiếu bầu của Thượng viện, với mỗi thượng nghị sĩ bỏ phiếu cho một trong hai ứng cử viên phó tổng thống có nhiều phiếu đại cử tri nhất.⦿ ---- Cựu cố vấn an ninh quốc gia Bạch Ốc H.R. McMaster hôm thứ Sáu cho biết ông không nghĩ rằng cựu Tổng thống Trump sẽ "huy động được quân đội chống lại người Mỹ", như Trump đã gợi ý. "Tôi không nghĩ ông Trump sẽ huy động được quân đội chống lại người Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng những gì ông Trump đang làm là đang suy kiệt niềm tin của chúng ta vào các thể chế của mình", McMaster cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên "Firing Line with Margaret Hoover".Tuy nhiên, McMaster cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng người Mỹ nên coi nghiêm trọngg các kế hoạch nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Hoover đã thúc giục McMaster giải thích lý do tại sao ông nghĩ Trump sẽ không huy động được quân đội chống lại người dân Hoa Kỳ, mặc dù cựu tổng thống Trump đã gợi ý rằng ông sẽ làm như vậy. Trump đã đề xuất sử dụng Vệ binh Quốc gia hoặc quân đội vào Ngày bầu cử để chống lại những gì Trump mô tả là sự hỗn loạn tiềm tàng từ "kẻ thù từ bên trong" — một nhóm mà Trump chụp mũ là "những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là những người từ bên trong. Chúng ta có một số người rất xấu. Chúng ta có một số người bệnh hoạn, những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả".“Và tôi [Trump] nghĩ rằng nếu cần thiết, Vệ binh Quốc gia hoặc nếu thực sự cần thiết, quân đội sẽ xử lý vấn đề này rất dễ dàng, vì họ không thể để điều đó xảy ra”, Trump nói thêm trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước.McMaster trả lời Hoover rằng McMaster “tin tưởng vào sự phân chia quyền lực. Bởi vì tôi nghĩ rằng có những sự kiểm soát đối với quyền lực của tổng thống. Và tôi tin tưởng vào sự phân chia quyền lực.”Ông McMaster tiếp tục nói rằng các quyền lực đã được “kiểm tra căng thẳng” trong các cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và trong quá trình chuyển giao quyền lực sau khi Tổng thống Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng nó đã bị đánh cắp.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết hôm thứ Sáu rằng, nếu bà đắc cử, bà có kế hoạch ký một sắc lệnh hành pháp xóa bỏ "các yêu cầu về bằng cấp không cần thiết" đối với các công việc liên bang.Phát biểu tại một sự kiện ở Wisconsin, Harris lưu ý rằng bà sẽ ký một sắc lệnh hành pháp như vậy vào ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống và nói thêm rằng bà cũng sẽ thúc giục khu vực tư nhân làm theo và xóa bỏ các yêu cầu như vậy đối với một số công việc nhất định.Bà Harris cũng nhắc lại lời cam kết của mình là đảm bảo nước Mỹ "chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cho thế kỷ 21" trước Trung Quốc bằng cách đảm bảo các đột phá về công nghệ, chẳng hạn như pin tiên tiến và tấm pin mặt trời, đều được phát minh và sản xuất tại Hoa Kỳ.⦿ ---- Chiến dịch Harris đã cảnh báo hôm thứ sáu rằng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có âm mưu sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi tất cả các phiếu bầu được đếm xong, theo phụ tá của chiến dịch nói với các phóng viên. "Ông Trump đã làm điều này trước đây - nó đã thất bại. Nếu ông Trump làm lại, nó cũng sẽ thất bại", phóng viên Philip Wegmann của RealClearPolitics (RCP) trích lời người này.Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News được công bố vào đầu tuần này cho thấy một cuộc đua ngang tài ngang sức ở Pennsylvania, với cả Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đều nắm giữ 49% số phiếu bầu.⦿ ---- Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đã công bố một tuyên bố chung hôm thứ Sáu trong đó họ cho biết "Những tác nhân gây ảnh hưởng của Nga đã tạo ra một video gần đây mô tả sai sự thật những cá nhân tự nhận là người Haiti và bỏ phiếu bất hợp pháp tại nhiều quận ở Georgia".Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ (IC) nêu chi tiết rằng nhận định này dựa trên "thông tin mà IC có được và các hoạt động trước đó của những tác nhân gây ảnh hưởng khác của Nga, bao gồm các video và các hoạt động thông tin sai lệch khác", đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền tiểu bang Georgia đã bác bỏ những tuyên bố sai sự thật.IC còn đề cập thêm rằng những tác nhân người Nga này cũng đứng sau một video giả khác cáo buộc một cá nhân có liên quan đến ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nhận hối lộ. Hoạt động này là "một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Moscow nhằm nêu ra những câu hỏi vô căn cứ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và khơi dậy sự chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ", IC cảnh báo.⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk không có kế hoạch cụ thể nào cho ủy ban hiệu quả chính phủ mà ông được cho là sẽ lãnh đạo nếu cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu. Theo những người quen thuộc với Musk, cho đến nay, kế hoạch của ông vẫn chưa vượt ra ngoài "các cuộc trò chuyện và meme", khi ông và Trump có thể có quan điểm khác nhau về mục tiêu mà ủy ban này được cho là sẽ đạt được. "Trump coi đó là việc cắt giảm nợ quốc gia và ông ấy không quan tâm đến nhiều thứ mà Elon quan tâm nhất", một nguồn tin nói với tờ Washington Post.Một cố vấn giấu tên của Trump cho biết cơ quan này có thể yêu cầu Quốc hội cấp 30 triệu đô la tiền tài trợ ban đầu và có thể yêu cầu khu vực tư nhân chi trả chi phí nếu Quốc hội từ chối. Theo báo cáo, ủy ban có thể bao gồm đồng sáng lập Palantir Joe Lonsdale và các cựu giám đốc điều hành của FedEx và Home Depot, Fred Smith và Robert Nardelli.⦿ ---- Bắc California: Một MAGA trong cơn hứng, khoe điền phiếu gian để bầu 6 phiếu cho những người đã dọn ra khỏi chung cư, bị điều tra. Một bài đăng trên Reddit của một người quản lý bất động sản ở California, trong đó anh ta tuyên bố đã gian lận bầu cử bằng cách điền phiếu bầu qua thư của những người thuê nhà trước đây, được cho là đã mất việc và y có thể phải đối mặt với truy tố trọng tội.Sự việc nổ ra sau khi một người dùng Reddit có tài khoản hiện đã xóa là "ManCow2000" đăng một bài trả lời cho subreddit r/WorkAdvice, trong đó y tự nhận mình là người quản lý bất động sản và nói với những người dùng khác rằng anh ta đã điền bốn lá phiếu dành cho những người thuê nhà không còn cư trú tại khu chung cư mà anh ta quản lý."PS: Tôi là một người quản lý bất động sản. Tôi đã nhận được bốn lá phiếu bầu qua thư… những người không gửi thông báo thay đổi địa chỉ, tôi đoán vậy", bình luận cho biết, theo báo SFGATE. "Tôi đã bỏ phiếu cho cả bốn lá phiếu đó. KHÔNG kiểm soát tiền thuê nhà. KHÔNG trái phiếu trường học. và… Trump baby", anh ta nói thêm: "… Tôi tuân theo quy tắc bỏ phiếu của Chicago: bỏ phiếu sớm — bỏ phiếu thường xuyên".Ngoài bốn lá phiếu mà y tuyên bố đã sử dụng để bỏ phiếu gian lận, người đàn ông này sau đó được xác định là đến từ thị trấn Redding, California, đã nói trong bài đăng trực tuyến của mình rằng "ông ta đã bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump bằng lá phiếu của chính ông và điền vào lá phiếu của vợ ông để bỏ phiếu cho Trump, nâng tổng số phiếu bầu của ông ta lên sáu phiếu", SFGATE đưa tin.Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, FBI đã biết được những tuyên bố này sau khi người dùng Reddit chuyển tiếp tên của y đến cơ quan này. Văn phòng đăng ký cử tri của Quận Shasta đã nói với SFGATE rằng khiếu nại đang được xem xét nghiêm túc và đã được chuyển đến văn phòng luật sư quận. Luật sư quận Shasta Stephanie Bridgett đã xác nhận với phương tiện truyền thông địa phương rằng một cuộc điều tra về hành vi gian lận cử tri tiềm ẩn đang được tiến hành.Một đài truyền hình Redding TV đưa tin rằng người đàn ông này cho biết lời cáo buộc đã bị "thổi phồng quá mức" và "hoàn toàn sai sự thật"."Trong một tuyên bố, anh ta nói rằng anh ta 'không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào', đồng thời nói thêm rằng các bài đăng của anh ta là cường điệu và anh ta 'quá giỏi' trong việc kích động và khiến khán giả của mình tức giận", theo đài truyền hình, đài này cũng cho biết thêm rằng anh ta đã bị chủ khu chung cư sa thải.⦿ ---- Những bình luận của Donald Trump rằng cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney cần phải bị 9 họng súng chĩa vào mặt tại Arizona hôm thứ Năm đã thu hút sự chú ý vì lời lẽ bạo lực của họ — giờ đây chúng có thể gây ra rắc rối pháp lý. Đài 12News tại Phoenix đưa tin vào chiều thứ Sáu rằng Bộ trưởng Tư pháp Kris Mayes đã công bố một cuộc điều tra về bình luận này vì nó có thể cấu thành "một mối đe dọa giết người theo luật của Arizona"."Tôi đã yêu cầu giám đốc bộ phận hình sự của mình bắt đầu xem xét tuyên bố đó, phân tích xem nó có đủ điều kiện thành tội hay không", bà nói trong khi ghi hình một tập phim "Sunday Square Off" cho kênh truyền hình. "Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu nó có đủ điều kiện hay không, nhưng điều đó không hữu ích khi chúng ta chuẩn bị cho cuộc bầu cử và khi chúng ta cố gắng đảm bảo rằng chúng ta giữ được hòa bình tại các điểm bỏ phiếu và trong tiểu bang của mình", bà tiếp tục.Trump cho biết hôm thứ Năm rằng Cheney là một "kẻ hiếu chiến" và phải đối mặt với 9 họng súng chĩa vào mặt để biết chủ hòa. Một số người đang diễn giải toàn bộ bình luận của Trump là ám chỉ một đội xử bắn Cheney."Đây là cách những kẻ độc tài phá hủy các quốc gia tự do", Cheney trả lời trên mạng xã hội. "Họ đe dọa những người lên tiếng chống lại họ bằng cái chết. Chúng ta không thể giao phó đất nước và tự do của chúng ta cho một kẻ nhỏ nhen, thích trả thù, tàn ác, bất ổn muốn trở thành một bạo chúa".Theo báo cáo, việc đe dọa hoặc uy hiếp một người theo luật của Arizona là bất hợp pháp và có thể bị buộc tội là tội nhẹ Hạng 1 hoặc trọng tội Hạng 6.⦿ ---- Chỉ vài ngày nữa là bầu cử, một nhóm chính trị đã tung ra các quảng cáo ở Washington, D.C., với mục tiêu bất thường: các giám đốc điều hành của Fox News. Quảng cáo được sản xuất khéo léo này có cảnh quay về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol cùng với Rupert Murdoch và những nhân vật khác của Fox News."Hai cộng hai bằng bốn, và Trái đất tròn. Donald Trump đã thắng cử năm 2020. Chỉ có một trong những câu đó là dối trá — một lời nói dối mà Fox News và những người khác đã lặp lại hàng trăm lần", quảng cáo cho biết. "Một lời nói dối dẫn đến các mối đe dọa giết người đối với những người làm công tác bầu cử, bạo lực vào ngày 6 tháng 1/2021 và những mất mát không thể kể xiết đối với những người và công ty biến cuộc bầu cử của chúng ta trở nên trong sạch nhất đối với thế giới".Rick Wilson, cựu đảng viên Cộng hòa chuyển sang làm việc chống Trump sau The Lincoln Project, cho biết ông được Chiến dịch 2+2 đưa vào trong những tháng gần đây để giúp nhóm truyền tải thông điệp và chiến lược. Ông cho biết một trong những mục tiêu của nhóm là cảnh báo ban lãnh đạo Fox News và những người khác về khả năng phát sóng các tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2024.Wilson và những người khác đứng sau nhóm tin rằng Fox News đã đạt đến điểm dễ bị tổn thương về tài chính nghiêm trọng sau vụ kiện tụng của hai công ty hệ thống bỏ phiếu liên quan đến các khiếu nại được đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Dominion Voting Systems đã đạt được thỏa thuận trong đó Fox News đền Dominion 787 triệu đô la vào tháng 4 năm 2023 để hủy vụ kiện, và một vụ kiện riêng của Smartmatic dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2025 có thể khiến kênh truyền hình cáp này phải bồi thường hàng tỷ đô la tiền thiệt hại.⦿ ---- Tesla Inc. và SpaceX Tổng giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch X Corp. Elon Musk đã thông báo vào thứ sáu rằng tùy chọn Tự lái hoàn toàn (FSD: Full Self-Driving) của nhà sản xuất xe điện (EV) hiện "gần như hoàn toàn" được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).Doanh nhân tỷ phú đã tiết lộ tin tức này trong một bài đăng ngắn trên X, trước đây là Twitter, trong đó ông đính kèm một video về chính mình từ năm 2022, trong đó ông nói về việc AI thay thế mọi mã (code) của con người trong FSD. Bản cập nhật được đưa ra sau khi Musk được cho là đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới cho công ty AI xAI của mình để tăng định giá lên 45 tỷ đô la.⦿ ---- Apple Inc. sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ đô la vào quan hệ đối tác với công ty truyền thông vệ tinh Globalstar Inc. để công ty này mở rộng dịch vụ vệ tinh iPhone, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết vào thứ Sáu.Các giấy tờ cho thấy Apple sẽ cung cấp cho đối tác của mình 1,1 tỷ đô la tiền mặt, trong đó 232 triệu đô la là nợ của Globalstar và đổi lại nhận được 20% cổ phần. Phần lớn số tiền đó sẽ được dùng để Globalstar mua vệ tinh mới và phát triển thêm cơ sở hạ tầng mặt đất. Các công ty dự đoán họ sẽ hoàn tất thỏa thuận vào thứ Ba tuần tới. Hai doanh nghiệp bắt đầu quan hệ đối tác vào năm 2022 khi Globalstar thành công trong việc triển khai dịch vụ nhắn tin vệ tinh khẩn cấp trên iPhone.⦿ ---- Cảnh sát liên bang Canada đã thu giữ 1.100 pound ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả thuốc phiện fentanyl gây chết người, trong một cuộc đột kích tại một siêu phòng thí nghiệm ma túy lớn ở British Columbia. Cảnh sát thu hồi được 119 pound fentanyl, 860 pound methamphetamine, 77 pound cocaine và 33 pound MDMA trong cuộc đột kích, phần lớn trong số đó được dùng để xuất cảng quốc tế, theo bản tin cảnh sát.Cuộc đột kích diễn ra tại một vùng nông thôn ở phía đông nam British Columbia tại nơi mà cảnh sát gọi là "siêu phòng thí nghiệm ma túy fentanyl và methamphetamine lớn nhất và tinh vi nhất ở Canada. Tổng lượng fentanyl và tiền chất bị thu giữ tại cơ sở này có thể lên tới hơn 95.500.000 liều fentanyl có khả năng gây tử vong, đã bị ngăn chặn không cho vào cộng đồng của chúng tôi hoặc xuất cảng ra nước ngoài."Các nhà chức trách cũng thu hồi được gần 90 khẩu súng, "một lượng lớn" hóa chất tiền chất ma túy, một lượng lớn đạn dược, ống giảm thanh súng, băng đạn dung lượng lớn, áo giáp và 500.000 đô la tiền mặt trong chiến dịch này. Trước cuộc đột kích vào cuối tháng 10, các quan chức cũng đã thu giữ thêm 683 pound methamphetamine liên quan đến siêu phòng thí nghiệm và sẽ được xuất cảng.⦿ ---- Wendy's sẽ đóng cửa hơn 100 nhà hàng "hoạt động kém hiệu quả" từ cuối năm 2024, theo các quan chức thông báo hôm thứ năm. Thông báo này được đưa ra khi các chuỗi thức ăn nhanh phổ biến như Wendy's, McDonald's và Burger King đang nỗ lực giành lại khách hàng thông qua các chương trình khuyến mại và giảm giá bữa ăn giá trị.Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Wendy's Kirk Tanner cho biết các đợt đóng cửa này dựa trên "cuộc đánh giá kỹ lưỡng" về từng nhà hàng. Tanner tiếp tục nói rằng việc đóng cửa các nhà hàng đã lỗi thời và nằm ở "những khu vực hoạt động kém hiệu quả". Theo Tanner, các đợt đóng cửa, lên tới khoảng 140 nhà hàng, đã được đẩy nhanh. Wendy's không cung cấp ngay thông tin chi tiết về địa điểm của các cửa hàng dự kiến đóng cửa.

"Đây là những đợt đóng cửa sẽ diễn ra vào năm 2025, 2026 và 2027, theo các quan chức và nói thêm rằng số lượng cửa hàng tương tự dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm. Bất chấp việc đóng cửa, Wendy's cho biết họ đã mở hơn 500 nhà hàng trên toàn quốc trong hai năm qua và chuỗi cửa hàng này "tự tin sẽ đạt được mức tăng trưởng cao vào năm 2025 và những năm tiếp theo", một người phát ngôn cho biết.

.

⦿ ---- Một người đàn ông Los Angeles đã bị truy tố tội giết người vào thứ năm liên quan đến vụ nổ súng chết người vào một người đàn ông đi xe đạp điện ở khu vực Mid-Wilshire và một người phụ nữ được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe ở khu vực Koreatown. Marvin Magana, 50 tuổi, đã bị ra lệnh giam giữ thay vì nộp 6 triệu đô la tiền bảo lãnh trong khi chờ ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 12 tại tòa án trung tâm thành phố Los Angeles về hai tội danh giết người, cùng với các cáo buộc sử dụng súng.

.

"Nghi phạm chịu trách nhiệm cho cả hai vụ giết người đã đi vào đồn cảnh sát Khu vực 77 và được xác định là Marvin Magana", theo Cảnh sát Los Angeles. Vào khoảng 4:20 chiều thứ ba, các cảnh sát đã đến khu nhà 900 của Đại lộ South Victoria, gần đại lộ Crenshaw và Olympic, ở khu vực Mid-Wilshire sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ súng, Sở Cảnh sát Los Angeles đưa tin.

.

"Các cảnh sát đã đến và được hướng dẫn đến một nạn nhân nam bị thương do trúng đạn", cảnh sát cho biết trong tuyên bố. "Các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Los Angeles tuyên bố anh ta đã tử vong tại hiện trường. Sau đó, người ta biết được rằng nghi phạm đã cố tình đâm nạn nhân bằng xe của mình trước khi bắn anh ta." Tên của nạn nhân đàn ông 43 tuổi này đã được giữ kín cho đến khi thông báo cho người thân của anh ta. Nạn nhân đó được tìm thấy bên cạnh chiếc xe đạp trước một ngôi nhà, bị ít nhất năm vết thương do súng bắn.

.

⦿ ---- Anh quốc: Cảnh sát đang kêu gọi thông tin về cô Loan-Thi Nguyen, người được báo cáo mất tích khỏi thị trấn Leeds. Loan-Thi, 24 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy ở khu vực Chapeltown vào ngày 26 tháng 8/2024 và được báo cáo mất tích vào ngày 9 tháng 9/2024.

.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu rộng để xác định vị trí của Loan-Thi, người được mô tả là có vóc dáng nhỏ nhắn và rất gầy, và hiện đang kêu gọi công chúng liên hệ nếu họ có bất kỳ thông tin nào về nơi cô có thể ở vì lo ngại về phúc lợi của cô ngày càng tăng.

.

.

Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ xác định vị trí của Loan-Thi, vui lòng liên hệ với cảnh sát tại Leeds theo số 101 hoặc sử dụng tiện ích trò chuyện trực tiếp trên trang web của Cảnh sát West Yorkshire. Hồ sơ cô là số 1140 ngày 9 tháng 9/2024.

.

⦿ ---- TIN VN. Từ ngày mai (Chủ Nhật), miền Trung mưa lớn, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nguy cơ ngập lụt. Theo Báo Tuổi Trẻ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông nên từ sáng mai 3-11, ở miền Trung có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở đô thị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cụ thể, từ gần sáng ngày 3-11 đến ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150mm trong 6 giờ. Ngày 4-11, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

.

⦿ ---- TIN VN. Đầu tư vào khu công nghiệp tại TP.HCM giảm mạnh. Theo báo Doanh Nghiệp Tiếp Thị. TPHCM tiếp tục tập trung nâng cao tỉ trọng thu hút nguồn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với khu vực kinh tế tư nhân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, tính chung 10 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 373,5 triệu USD, đạt 67,9% kế hoạch năm, giảm hơn 60,7% so với cùng kỳ.

.

⦿ ---- TIN VN. Chính phủ: Xem xét khả năng tăng nhập khẩu điện Trung Quốc nếu cần. Theo Báo Dân Việt. Thường trực Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương không tăng giá điện giật cục, đảm bào cung ứng điện, an ninh năng lượng và tăng mua điện từ Lào trong thời gian dài 5 năm tới. Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đảm bảo cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng.





.

⦿ ---- HỎI 1: Bỏ hút thuốc sau khi bị chẩn đoán bệnh ung thư sẽ giảm rủi ro chết tới 26%?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Những người hút thuốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường nhún vai và tiếp tục hút thuốc, cho rằng thêm vài điếu thuốc nữa sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng họ đã nhầm to. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người hút thuốc có khả năng tử vong thấp hơn từ 22% đến 26% nếu họ bỏ thuốc sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các kết quả tốt nhất xảy ra ở những bệnh nhân bỏ thuốc trong vòng sáu tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và không hút thuốc trong ít nhất ba tháng, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ năm trên tạp chí JAMA Oncology.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/01/quitting-smoking-cancer-diagnosis-boost-survival/4441730466117/

.

⦿ ---- HỎI 2: Sinh ba hay nhiều hơn đã giảm tại Mỷ, chỉ còn 2,505 bà mẹ năm 2023?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Số lượng sinh ba tại Hoa Kỳ đã đạt mức thấp nhất trong 25 năm qua, theo dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Sau khi bùng nổ vào những năm 1980 và 1990, tỷ lệ sinh ba tại Hoa Kỳ đã giảm 64% trong giai đoạn 1998-2023, theo dữ liệu mới được công bố hôm thứ Năm. Dữ liệu cho thấy các ca sinh nhiều con bậc cao khác, bao gồm cả sinh tư, cũng giảm trong cùng thời kỳ đó.

.

Năm 1998, có 7.625 ca sinh ba, sinh tư và sinh nhiều con bậc cao tại Hoa Kỳ, một mức cao mà các nhà nghiên cứu cho biết là kết quả của việc sử dụng ngày càng nhiều các phương pháp điều trị hiếm muộn, vốn đã trở nên phổ biến vào những năm 1980s. Theo CDC, đến năm 2023, số ca sinh ba hoặc nhiều em bé đã giảm xuống còn 2.505 tại Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/fewer-triplets-being-born-us-163156263.html

.

.