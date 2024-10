RFA: Blogger Đường Văn Thái (hình trên) bị Tòa án CSVN kết án 12 năm tù giam trong phiên xử kín. (Photo: The 88 Project).

- Các mục sư cấp tiến ở các tiểu bang chiến trường chi tiền quảng cáo TV: hãy bỏ phiếu cho bà Harris vì tương lai con gái của bạn.

- Đã có 52.507.869 phiếu bầu qua thư gửi về các Sở bầu cử và cả số người bỏ phiếu trực tiếp sớm. Còn gần 10 triệu lá phiếu xin bầu qua thư còn nằm tại nhà cử tri

- 25 tờ báo nhỏ tại các tiểu bang chiến trường sẽ đăng 1 quảng cáo ngyên trang của Đảng Dân chủ kêu gọi bầu cho Harris để lật qua trang mới

- Các chuyên gia: bà Harris muốn nâng cấp kinh tế Hoa Kỳ, nhưng Trump muốn phá bỏ và xây dựng lại từ đầu.

- London: 2 phụ nữ Mỹ lên phi cơ sắp bay về Mỹ, từ chỗ bênh và chống Trump tới mức đấm nhau, bị đưa ra khỏi chuyến bay British Airways (may là chưa bay).

- Báo Washington Post mất 10% độc giả đăng ký, tức là mất 2,5 triệu độc giả vì ông chủ tỷ phú dìm bài Ban biên tập tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Trump lại vu khống: tố bà Harris tiến hành một chiến dịch thù hận

- Florida: Rớt thùng phiếu ra khỏi xe tải, nhân viên bầu cử bị sa thải, dù là bất cẩn.

- Sau khi Vance nói những người như cựu PTT Pence chỉ muốn đưa người Mỹ vào chiến tranh,thì Pence nói "xoa dịu [Putin] và cô lập [Mỹ] mới thực sự là con đường dẫn đến chiến tranh" và nói 2 con ông đang là lính

- Harris: Trump không phải là người của chúng ta vì gieo rắc chia rẽ và sợ hãi. TRump chỉ lo đến bản thân Trump. Trump có một danh sách kẻ thù gồm những người mà Trump dự định truy tố, sẽ sử dụng quân đội Mỹ để chống lại công dân Mỹ không đồng tình với Trump. Harris tự nhận là thế hệ lãnh đạo mới, giành lại tự do từ một tên bạo chúa nhỏ nhen

- Hơn 75.000 người đã tham dự bài phát biểu của Harris

- Jennifer Lopez, nữ nghệ sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới, sẽ phát biểu bên Harris ở Las Vegas vào ngày mai, Thứ Năm

- Hiểu một cách nào đó, Trump đang bị mắng từ phía Cộng Hòa (qua lời Nikki Haley): kỳ thị, chống Mỹ Latin, chống phụ nữ

- Tờ báo lớn nhất Puerto Rico tuyên bố ủng hộ bà Harris, vì phe Trump kỳ thị màu da

- Cả làng MAGA nổi điên vì TT Biden nói: không thấy đảo rác trôi nổi nào, chỉ trừ người ủng hộ MAGA.

- Cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Fiona Hill: Trump và Musk chỉ quan tâm đến lợi nhuận và quyền lực của riêng họ

- Chuyên gia bảo thủ Ryan Girdusky chụp mũ người đối thoại là Hồi giáo khủng bố, liền bị CNN mời ra, liền chụp ngược lại rằng CNN phe tả

- Hơn 200 tờ báo trong USA Today Network, chuỗi báo lớn nhất quốc gia, sẽ không ủng hộ ứng cử viên Tổng thống nào.

- Barbara Pierce Bush (con gái của cựu TT Cộng hòa George W. Bush) tuyên bố ủng hộ Harris, vận động cho Harris

- Trump hứa đưa hãng Mỹ trở lại Mỹ

- Trump: hứa giảm tình trạng trầm cảm ở trẻ em, tỷ lệ tự tử và ung thư nhi khoa nếu ông tái đắc cử.

- Trump ca ngợi phong trào "Make America Great Again" (MAGA) vĩ đại nhất trong lịch sử

- Tòa Tối cao bác đơn kháng cáo khẩn cấp: bắt buộc giữ tên Robert F. Kennedy Jr. trên danh sách bỏ phiếu ở Wisconsin và Michigan

- TT Biden: Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới "luôn trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng"

- Trump nói Liên Âu đang "lợi dụng" Mỹ, Trump hứa sẽ lợi dụng ngược lại

- CNN: Harris và Trump sát nút ở Arizona và Nevada

- Toàn quốc: Harris trở lại vị trí 4 điểm hơn Trump

- Ukraine hy vọng Mỹ đề xuất bảo vệ Ukraine theo Điều 5 của NATO, trong khi Ukraien sẽ chấp nhận đất do Nga chiếm chỉ là "tạm chiếm" để cầu hòa

- Nghi Nga thò tay can thiệp để gian lận bầu cử, Công Tố Georgia (tên VN: Gruzia) phải điều tra.

- Nam Hàn: 1 đơn vị tiền phương của Bắc Hàn có thể đã đến tuyến đầu chiến trường Ukraine

- Eli Lilly doanh thu quý 3 tới 11,4 tỷ USD, tăng 20%

- Caterpillar Inc. doanh thu quý 3 giảm 4%, tới 16,1 tỷ USD

- Tây Ban Nha lũ lụt: Ít nhất 62 người chết

- Lắm vợ, nhiều con, nhưng Musk muốn họ ở chung khu nhà lớn của Musk.

- Elon Musk: có 10% đến 20% khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chuyển sang hướng nguy hiểm.

- Liên Âu: kinh hoàng vì bom Israel dội xuống nhà tập thể cư dân Palestine

- Kinh tế Mỹ tăng đều, tỷ lệ tuyển dụng là 3,5%.

- David DePape, người tấn công chồng của Nancy Pelosi, bị kết án chung thân, trước tòa tự nhận là ngoại cảm, nói thuyết âm mưu về 9/11

- Advanced Micro Devices doanh thu quý 3 đạt 6,8 tỷ đô, tăng 18%

- Alphabet Inc. doanh thu 88,3 tỷ đô trong quý 3, tăng 15%

- Visa Inc. thu nhập quý 4 tăng 12% lên 9,6 tỷ đô

- Visa Inc. sẽ sa thải 1.400 nhân viên vào cuối năm nay

- RFA: Blogger Đường Văn Thái bị kết án 12 năm tù giam trong phiên toà kín.

- TIN VN. Bình Dương: Giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai lãnh án chung thân.

- TIN VN. Khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước.

- HỎI 1: Tuổi già muốn giữ trí nhớ và suy nghĩ minh mẫn, nên chơi: cờ tướng, đánh bài, ô chữ, toán đố? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 50% người chết vì nhiệt ở Châu Âu là do hâm nóng địa cầu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-31/10/2024) ⦿ ---- Hãng dược Eli Lilly and Company đã thông báo hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý III tài khóa 2024 lên tới 11,4 tỷ USD và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, thiếu ước tính. Thu nhập ròng đạt 970,3 triệu đô la trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng được báo cáo đạt 1,07 đô la so với khoản lỗ ròng 57,4 triệu đô la và lỗ trên mỗi cổ phiếu là 0,06 đô la trong quý trước. Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 của ngành dược phẩm đã bị cắt giảm xuống còn từ 45,4 tỷ USD đến 46 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty dược phẩm đã giảm mạnh 10,47% trong phiên giao dịch trước thị trường sau thông báo thu nhập.

⦿ ---- Caterpillar Inc. đã thông báo hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý thứ ba của tài khóa 2024 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 16,1 tỷ USD. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30/9, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng ở mức 5,06 USD, giảm so với mức 5,45 USD được báo cáo trong quý III/2023. Lợi nhuận hoạt động đạt 3,1 tỷ USD trong kỳ báo cáo, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp là 3,6 tỷ đô la, thêm rằng họ đã kết thúc quý thứ ba với 5,6 tỷ đô la tiền mặt doanh nghiệp.

Cổ phiếu của Caterpillar đã giảm 4,26% trong phiên giao dịch trước thị trường sau báo cáo thu nhập.

⦿ ---- Ít nhất 62 người đã chết trong trận lũ lụt tấn công tỉnh Valencia của Tây Ban Nha, chính phủ xác nhận vào thứ Tư. Hiện tại, số người bị thương và mất tích vẫn chưa được xác định. Nhiều người bị mắc kẹt trong nhà và xe cộ của họ vì thiệt hại về đường sá và các cơ sở hạ tầng khác cản trở nỗ lực cứu hộ. Mưa bão dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào hôm nay, Thứ Tư, di chuyển về phía đông bắc của đất nước.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã bày tỏ sự kinh hoàng trước cuộc không kích của Israel tại Beit Lahiya, Gaza, được cho là đã giết chết hơn 100 thường dân. Phát biểu ở mạng X vào thứ Tư, Borrell đã mô tả sự tàn phá, tuyên bố rằng các nguyên tắc về tính tương xứng và bảo vệ thường dân đang bị "bỏ qua một cách tàn bạo" trong các cuộc tấn công đang diễn ra của lực lượng Israel. Ông nhấn mạnh cam kết của EU trong việc lên án những hành động này và kêu gọi giải trình.

Theo chính quyền Gaza, cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà có khoảng 200 người sinh sống. Với nguồn lực y tế giảm xuống mức nghiêm trọng sau các cuộc đột kích gần đây, Bệnh viện Kamal Adwan, tọa lạc tại đó, cho biết họ đang phải vật lộn để điều trị cho hàng chục người bị thương, "không còn nguồn lực, không có vật tư y tế và không có nhân viên y tế".

⦿ ---- Hãy hình dung là vào năm 1979, nhà nước Hà Nội có thể phải lựa chọn giải pháp cho quân Trung Quốc chiếm đóng 6 tỉnh để cầu hòa... Kyiv đang kỳ vọng rằng Hoa Kỳ sẽ là nước đầu tiên đề xuất mở rộng phạm vi bảo vệ theo Điều 5 của NATO sang các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đồng thời tạm thời cho phép Nga chiếm đóng các khu vực khác, theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin vào ngày 26 tháng 10.

Bài báo có tựa đề Con đường đặc biệt của Thủ tướng (Der Sonderweg des Kanzlers), được xuất bản trên ấn bản Chủ Nhật của FAZ vào ngày 27 tháng 10. Bài báo phân tích lập trường của các đồng minh NATO liên quan đến tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine, cũng như kỳ vọng và khả năng thỏa hiệp của Kyiv.

Trong số các chính trị gia hàng đầu của các nước NATO, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn là người phản đối chính việc mời Ukraine gia nhập Liên minh. Cho đến gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chia sẻ lập trường này, nhưng khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc, có dấu hiệu cho thấy lập trường của Hoa Kỳ đang mềm mỏng hơn.

Theo FAZ, các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các chính trị gia hàng đầu từ các nước NATO chủ chốt về việc liệu Liên minh có nên sớm mời Ukraine gia nhập hay không. Các nguồn tin từ Pháp, Mỹ và Ukraine cho biết Paris và London ngày càng có xu hướng ủng hộ bước đi này. Ngay cả ở Washington, nơi Biden trước đây đã phản đối động thái như vậy, thì giờ đây cũng có "sự cởi mở thận trọng" để thảo luận về vấn đề này. Trong khi đó, Berlin vẫn kiên quyết phản đối việc mời Ukraine, theo báo này lưu ý.

Sự khác biệt trong lập trường của các đồng minh NATO đặc biệt đáng chú ý trong cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Vương quốc Anh (Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz và Keir Starmer) tại Đức vào ngày 18 tháng 10. Các nguồn tin ngoại giao tại Paris và những người đối thoại tại Washington đã xác nhận điều này với FAZ. Theo các nguồn tin của Pháp, cuộc họp để lại ấn tượng rằng Hoa Kỳ có thể sẵn sàng mời Ukraine một cách nhanh chóng nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Macron từ lâu đã ủng hộ bước đi này, nhưng cho đến nay Scholz vẫn từ chối.

⦿ ---- Nghi Nga thò tay can thiệp để gian lận bầu cử, Công Tố Georgia phải điều tra. Văn phòng Công tố Georgia hôm thứ Tư đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây. Cuộc điều tra diễn ra sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) kháng cáo vào ngày 30/10, với lý do nghi ngờ kết quả giả mạo theo Điều 164³ của Bộ luật Hình sự Gruzia.

Tuyên bố tuyên bố rằng các báo cáo chỉ ra rằng Tổng thống Gruzia Salome Zurabishvili có thể nắm giữ bằng chứng liên quan đến cáo buộc gian lận đã khiến Văn phòng Công tố triệu tập bà để thẩm vấn vào ngày mai thứ Năm. Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ bao gồm lời khai từ các nhân vật chính trị khác nhau, các nhà quan sát bầu cử và bất kỳ người nào có thể cung cấp thông tin liên quan. Văn phòng Công tố đảm bảo với công chúng về một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có những phát hiện mới. Trong cuộc bầu cử, đảng Giấc Mơ Geargia đã giành được đa số, khiến các khiếu nại, bao gồm cả từ Zurabishvili, người đổ lỗi cho Nga can thiệp vào quá trình bỏ phiếu.

⦿ ---- Một đơn vị tiền phương của quân đội Bắc Hàn có thể đã được triển khai đến tuyến đầu của chiến trường trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Nam Hàn (DIA) thông báo với quốc hội nước này vào hôm thứ Tư. Cơ quan này cho biết việc huy động toàn bộ quân đội Bắc Hàn được gửi đến Nga để tham gia chiến trường, bao gồm cả khu vực Kursk, có vẻ sắp xảy ra.

DIA nhấn mạnh rằng lực lượng Bắc Hàn dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với những khó khăn do địa hình và phương pháp chiến tranh chưa được biết đến. "Cuộc chiến đang được tiến hành dưới hình thức chiến đấu bằng máy bay không người lái, nhưng quân đội Bắc Hàn chưa được cung cấp máy bay không người lái và chưa được huấn luyện phù hợp, vì vậy chúng tôi dự đoán sẽ có thiệt hại đáng kể", cơ quan này chỉ ra.

⦿ ---- Bầu phiếu sớm. Việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở các tiểu bang trên khắp cả nước, nơi cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư. Một số tiểu bang cung cấp thông tin chi tiết về các lá phiếu sớm được bỏ, bao gồm sự phân chia đảng phái và độ tuổi của cử tri, cũng như phương pháp bỏ phiếu. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã thúc đẩy cử tri Dân chủ sử dụng bỏ phiếu sớm tích cực hơn, được coi là một chiến thuật giúp tích lũy phiếu bầu trước Ngày bầu cử. Trong khi ban đầu cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích việc bỏ phiếu sớm, nhưng rồi chiến dịch của ông và Đảng Cộng hòa cũng đã thúc đẩy cử tri bỏ phiếu sớm.

Hiện nay, theo các văn phòng bầu cử, đã có 52.507.869 phiếu bầu gửi về các văn phòng bầu cử qua thư và cả số người bỏ phiếu trực tiếp sớm được bỏ trên toàn quốc. Như thế là còn gần 10 triệu lá phiếu xin bầu qua thư còn nằm tại nhà cử tri, chưa gửi về các phòng bầu cử: thống kê cho biết có 61.929.914 phiếu bầu qua thư và bỏ phiếu trực tiếp sớm được yêu cầu trên toàn quốc.

⦿ ---- Trên hơn hai chục tờ báo nhỏ tại các tiểu bang chiến trường quan trọng ngày hôm nay, cử tri sẽ thấy một quảng cáo toàn trang từ Đảng Dân chủ củng cố chủ đề chính trong bài phát biểu của Harris tối qua trên Ellipse. "Mất kiểm soát. Không ổn định. Không đủ năng lực để lãnh đạo", quảng cáo được in đậm phía trên ảnh chụp tội phạm của Trump. "Không đủ năng lực để lãnh đạo. Chúng ta sẽ không quay lại".

Ủy ban Quốc gia Dân chủ cho biết các quảng cáo sẽ được đăng trên 25 tờ báo ngoại ô và ngoại thành, với hơn một nửa xuất hiện ở các chiến trường miền Trung Tây là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Một phát ngôn viên cho biết đây là lần mua báo nhỏ được phối hợp lớn nhất từ ​​DNC trong ba chu kỳ tranh cử tổng thống gần đây nhất.

"Trong tuần cuối cùng của cuộc bầu cử, đảng Dân chủ sẽ không bỏ sót bất kỳ viên đá nào", Chủ tịch DNC Jaime Harrison cho biết trong thông cáo báo chí công bố khoản mua năm con số của đảng. "Nhắc nhở cử tri ở các tiểu bang chiến trường quan trọng rằng lá phiếu của họ có nghĩa là sự khác biệt giữa hỗn loạn và trả thù với Donald Trump, hoặc một Con đường Mới Tiến về Phía trước với Phó Tổng thống Harris".

Thông điệp của quảng cáo cố tình phản ánh ngôn ngữ của Harris từ bài phát biểu tối qua mà chiến dịch của bà gọi là "thông điệp kết thúc". Đứng trên Ellipse gần National Mall, với Bạch Ốc phía sau, Harris nói với đám đông hàng chục nghìn người rằng bà muốn "lật qua trang" về Trump, người gần bốn năm trước đã "đứng ngay tại nơi này" và "gửi một đám đông có vũ trang đến Điện Capitol Hoa Kỳ để lật ngược ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng". Harris cảnh báo: "Đây là một người không ổn định, ám ảnh với sự trả thù, bị ám ảnh bởi sự bất bình và muốn giành quyền lực không bị kiểm soát."

⦿ ---- Tiếng nói của các mục sư: hãy bỏ phiếu cho tương lai con gái của bạn. Trong một quảng cáo mới từ nhóm truyền giáo Vote Common Good, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar George Clooney nhắc nhở các cử tri nam rằng "bạn có thể bỏ phiếu theo bất kỳ cách nào bạn muốn — và sẽ không ai biết" — kể cả những người bạn Cộng hòa của bạn.

Trong quảng cáo dài 30 giây, lần đầu tiên được chia sẻ với NBC News, ba người đàn ông cùng nhau bước vào một điểm bỏ phiếu, một người trong số họ nói, "Nào, các chàng trai, hãy cùng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", đồng tình với khẩu hiệu chiến dịch của Trump. Nhưng khi một trong hai người đàn ông bước vào phòng bỏ phiếu, anh ta nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình ở gần đó và anh quyết định bỏ phiếu cho Harris.

"Những gì xảy ra trong phòng bỏ phiếu sẽ ở lại trong phòng bỏ phiếu", Clooney, một nhà tài trợ nổi tiếng của đảng Dân chủ, nói trong bản ghi âm. "Hãy bỏ phiếu cho Harris/Walz".

Vote Common Good đã phát hành một quảng cáo tương tự trong tuần này tập trung vào phụ nữ và được thuyết minh bởi diễn viên từng đoạt giải Oscar Julia Roberts, người mô tả các điểm bỏ phiếu là "nơi duy nhất ở Mỹ mà phụ nữ vẫn có quyền lựa chọn".

Trong quảng cáo đó, một cử tri nữ đội mũ bóng chày Stars and Stripes bỏ phiếu cho Harris. Khi cô rời khỏi phòng bỏ phiếu, một người đàn ông có vẻ là chồng cô hỏi: "Cô đã đưa ra lựa chọn đúng đắn chưa?" Cô trả lời: "Chắc chắn rồi, cưng à."

Doug Pagitt, một mục sư truyền giáo và là giám đốc điều hành của Vote Common Good, cho biết mục tiêu của cả hai quảng cáo là nhắc nhở cử tri rằng họ có thể chia tay với bạn bè và thành viên gia đình theo đảng Cộng hòa.

Pagitt cho biết "Chúng tôi biết phong trào MAGA đang gây áp lực ngày càng lớn lên mọi người, nhưng chúng tôi cũng biết ý chí mạnh mẽ của người Mỹ khi họ đứng trong phòng bỏ phiếu".

Vote Common Good ra mắt vào năm 2018 như một đối trọng tiến bộ với sức mạnh chính trị của Trump với những người theo đạo Tin lành bảo thủ, một nhóm nhân khẩu đã bỏ phiếu cho ông với số lượng áp đảo vào năm 2016 và 2020.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris muốn nâng cấp nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi cái nhìn kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump là phá bỏ và xây dựng lại từ đầu. Chương trình nghị sự kinh tế của Harris kêu gọi những cải thiện khiêm tốn được thiết kế để giúp cuộc sống dễ chịu hơn. Khoản tín dụng thuế lớn hơn cho phụ huynh. Tăng mức lương tối thiểu. Xây dựng nhiều nhà hơn. Và nhiều khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ hơn.

Chương trình nghị sự của Trump không có gì tinh tế. Ông ấy kêu gọi những thay đổi mạnh mẽ có thể đảo lộn cuộc sống hàng ngày. Trục xuất hàng loạt. Thuế quan cao không tưởng tượng nổi. Và đủ các khoản miễn thuế để các tỷ phú hài lòng.

Các chiến dịch đang chia rẽ dữ dội về cách tiếp cận nào là tốt nhất cho thời điểm này. Nhưng điều rõ ràng là cử tri không bị buộc phải lựa chọn giữa hai tầm nhìn tương tự. Họ có sự tương phản thực sự: Những thay đổi có cân nhắc đối với nền kinh tế hoặc những thay đổi mạnh mẽ.

Joe Brusuelas, nhà kinh tế trưởng tại RSM, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng "Trump đang đề xuất thay đổi triệt để - nhấn mạnh vào sự triệt để. Khi bạn nói về việc trục xuất cưỡng bức và thuế quan theo kiểu thập niên 1930, bạn đang nói về những gián đoạn đáng kể”.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có cần phải đại tu toàn diện như Trump mong muốn hay không. Rốt cuộc, Cục Dự trữ Liên bang dường như đang trên bờ vực thực hiện một cuộc hạ cánh mềm từng không thể xảy ra: Kiềm chế lạm phát mà không làm sụp đổ thị trường việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong lịch sử. Tỷ lệ lạm phát gần như trở lại bình thường. “Nền kinh tế đang tự vận hành tốt. Nó không cần thay đổi triệt để”, Brusuelas cho biết.

⦿ ---- Hai phụ nữ từ chỗ bênh và chống Trump đã tới mức đấm nhau, bị đưa ra khỏi chuyến bay British Airways (may là mới vào cabin, chưa bay). Theo một báo cáo, hai người phụ nữ đã bị đưa ra khỏi một chiếc máy bay của British Airways tại Vương quốc Anh sau khi 2 bà đánh nhau vì một chiếc mũ Make America Great Again màu đỏ. Cuộc đối đầu bắt đầu hôm thứ Hai tại Nhà ga số 5 của Sân bay Heathrow ở London khi một trong hai người phụ nữ yêu cầu người kia tháo mũ ra, theo báo The Sun đưa tin.

Khi người ủng hộ Donald Trump từ chối, "hai bà đã đấm nhau" tại nhà ga, theo tờ báo lá cải. Cuộc đụng độ sau đó tiếp tục khi những người phụ nữ lên máy bay đến Austin, Texas, với cặp đôi này được cho là đã đối đầu với nhau trong cabin. Cơ trưởng đã yêu cầu hỗ trợ và cảnh sát đã đưa cặp đôi này ra khỏi máy bay phản lực - cả hai đều cáo buộc nhau về hành vi ẩu đả nhưng không ai bị bắt.

Theo The Sun, cả hai hành khách đều là người Mỹ, với cảnh sát xác nhận rằng một người ở độ tuổi 60 trong khi người kia ở độ tuổi 40. "Phi hành đoàn không thể mạo hiểm ẩu đả ở độ cao 30.000ft", một nguồn tin từ Heathrow nói với tờ báo, đồng thời cho biết thêm rằng chuyến bay - được cho là bị hoãn lại hai giờ - là chuyến bay đầu tiên mà các quan chức hàng không có thể nhớ bị trì hoãn "do chiếc mũ bóng chày của một hành khách". British Airways cho biết hãng đã xin lỗi những hành khách bị ảnh hưởng.

⦿ ---- Toàn bộ 10% độc giả đăng ký của Washington Post, với con số 2,5 triệu người đã hủy đăng ký sau khi báo WP thông báo không ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống nào, bất kể Ban biên tập đã viết xong bài tuyên bố ủng hộ bà Harris. Các nguồn tin hôm thứ Ba cho NPR biết rằng hơn 250.000 người đã chấm dứt đăng ký cho đến nay; vào thứ Hai, con số này được báo cáo là 200.000. Nhân viên không còn có thể xem bảng điều khiển người đăng ký nữa, đây rõ ràng là cách các nguồn tin trước đây lấy số liệu, theo tờ Guardian đưa tin. Tờ Los Angeles Times, tờ báo đang trải qua cuộc tranh cãi tương tự, cũng đã mất người đăng ký kể từ khi quyết định không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào.

Chủ tờ báo Washington Post là tỷ phú Jeff Bezos đã viết bài giải thích về quyết định ông ủng hộ ai giữa Harris và Trump vì cho rằng quyết định này sẽ giúp tờ báo lấy lại được lòng tin của công chúng, những người mà ông cho rằng có xu hướng tin rằng phương tiện truyền thông thiên vị. Nhưng hãy tính cả những cựu phóng viên tiêu biểu của Washington Post là Bob Woodward và Carl Bernstein trong số những người không đồng tình với ông Bezos: Các phóng viên đã đưa tin về vụ Watergate đã đưa ra tuyên bố chung vào thứ Ba lên án quyết định này, mà họ cho rằng "bỏ qua bằng chứng tường thuật áp đảo của chính [tờ báo] về mối đe dọa mà Donald Trump gây ra cho nền dân chủ".

⦿ ---- Trump lại vu khống bà Harris. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris "đang tiến hành một chiến dịch thù hận", trái ngược với "chiến dịch giải pháp tích cực để cứu nước Mỹ" của ông. "Bà ấy đã dành cả tuần để so sánh các đối thủ chính trị của mình với những kẻ giết người hàng loạt độc ác nhất trong lịch sử", Trump viết trên X. "Bây giờ, trên hết, Joe Biden gọi những người ủng hộ chúng ta là "rác rưởi". Ông nhấn mạnh rằng ông không thể lãnh đạo nước Mỹ nếu không yêu người dân Mỹ".

Trong cuộc biểu tình cuối tuần của Trump tại Madison Square Garden, một diễn viên hài đã gọi Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi". Đến lượt mình, điều này khiến Biden, trong một cuộc gọi do nhóm vận động người gốc Tây Ban Nha Voto Latino tổ chức, phải nói rằng: "Rác rưởi duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latinh là vô lương tâm".

Sau đó, Biden đã nói với X để làm rõ ý của mình. "Sáng nay, tôi đã gọi những lời lẽ đầy thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ Trump phát ngôn tại cuộc biểu tình ở Madison Square Garden là rác rưởi—đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả điều đó. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latinh là vô lương tâm. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói", ông viết.

⦿ ---- Florida: Rớt thùng phiếu ra khỏi xe tải, nhân viên bầu cử bị sa thải, dù là bất cẩn. Sở Bầu cử Quận Miami-Dade cho biết "lỗi của con người" là nguyên nhân sau khi các thùng chứa đầy lá phiếu đã hoàn thành được đưa đến một con đường địa phương — và khen ngợi những người qua đường trong khu vực đã giúp thu hồi chúng.

Trong một tuyên bố qua email, một viên chức của sở cho biết một công nhân đã quên khóa thùng xe tải khi lái xe đi, khiến một thùng kín và một túi kín đựng các lá phiếu bỏ phiếu sớm rơi ra ngoài. "Rất may là sự việc này đã được những công dân chính trực phát hiện kịp thời, họ đã làm đúng và nộp thùng và túi cho sở cảnh sát", viên chức này cho biết.

Khi đến sở cảnh sát, nhân viên bầu cử sau đó đã xác minh rằng tất cả các con dấu đều còn nguyên vẹn và không có gì bị giả mạo hoặc hư hỏng, viên chức này cho biết. Một cuộc đánh giá thứ hai tại trụ sở Sở Bầu cử đã xác nhận lại rằng tất cả các phiếu đã được kiểm kê và tất cả các con dấu đều còn nguyên vẹn, ông cho biết.

Mặc dù không phải là vô ý, nhưng viên chức này cho biết nhân viên chịu trách nhiệm đã bị sa thải. Tờ Miami Herald đưa tin sự trục trặc xảy ra vào đêm qua. Đoạn phim về vụ rớt thùng phiếu đã thu hút sự chú ý rộng rãi ngày hôm Thứ Ba sau khi được OnlyInDade, một trang tin tức và giải trí địa phương, đăng tải. NBC News cũng đã xác minh độc lập đoạn video.

⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã trả lời tuyên bố của Vance rằng những người như Pence chỉ muốn đưa người Mỹ vào chiến tranh, điều mà ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối tuần.

Tại một bữa tiệc trưa ở Long Island hôm Thứ Ba, Pence đã nói: "Tôi xin nói cho các bạn biết, con trai tôi là một thiếu tá trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Con rể tôi là một trung úy trong Hải quân Hoa Kỳ. Tôi thực sự tin rằng sự xoa dịu và cô lập là con đường dẫn đến chiến tranh", ông nói.

"Hòa bình đến từ sức mạnh của người Mỹ, được thể hiện trên trường thế giới bằng cách sát cánh cùng những người đấu tranh cho tự do", Pence nói thêm.

⦿ ---- Kamala Harris đã nói với người dân Mỹ vào thứ Ba rằng những nỗ lực gieo rắc sự chia rẽ và sợ hãi của Donald Trump "không phải là con người của chúng ta" khi bà củng cố lập luận kết thúc chiến dịch của mình bằng cách đưa ra lập luận đó từ cùng một địa điểm mà cựu tổng thống đảng Cộng hòa đã phát biểu trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021. Một tuần trước Ngày bầu cử, phó tổng thống đã sử dụng bài phát biểu từ Ellipse đầy cỏ gần Bạch Ốc để cam kết với người dân Mỹ rằng bà sẽ nỗ lực cải thiện cuộc sống của họ trong khi lập luận rằng đối thủ đảng Cộng hòa của bà chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Trump "đã dành một thập niên để cố gắng khiến người dân Mỹ chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau: Đó là con người của ông ta", Harris nói. "Nhưng nước Mỹ, tôi ở đây tối nay để nói rằng: Đó không phải là con người của chúng ta. Hãy nhìn xem, chúng ta biết Donald Trump là ai. Ông ta là người đã đứng ở chính nơi này gần bốn năm trước và cử một đám đông có vũ trang đến Điện Capitol Hoa Kỳ để lật đổ ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng."

Nhưng Harris đã không đưa ra một chuyên luận về nền dân chủ - một yếu tố chính trong những nỗ lực của chính Tổng thống Biden nhằm tạo ra sự tương phản với Trump. Thay vào đó, bà muốn đưa ra một lý lẽ rộng hơn về lý do tại sao cử tri nên từ chối Trump và cân nhắc những gì bà đưa ra, đồng thời giới thiệu bản thân với những cử tri vẫn đang kêu gào để biết thêm thông tin và khuyến khích đám đông hình dung ra tương lai khác biệt của họ đang bị đe dọa vào Ngày bầu cử, theo AP đưa tin.

"Ông Trump có một danh sách kẻ thù gồm những người mà ông Trump dự định truy tố", Harris nói. "Ông Trump nói rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của mình là thả những kẻ cực đoan bạo lực đã tấn công những nhân viên thực thi pháp luật vào ngày 6 tháng 1/2021. Donald Trump có ý định sử dụng quân đội Hoa Kỳ để chống lại những công dân Mỹ chỉ đơn giản là không đồng tình với ông Trump. Những người mà ông Trump gọi là 'kẻ thù từ bên trong'. Đây không phải là ứng cử viên tổng thống đang nghĩ về cách làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn".

"Không giống như Donald Trump, tôi không tin rằng những người không đồng tình với tôi là kẻ thù", Harris nói. "Ông ấy muốn bỏ tù họ. Tôi sẽ cho họ một chỗ ngồi tại bàn của tôi. Và tôi cam kết sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và trên bản thân". Bài phát biểu của bà đã thu hút một đám đông lớn đến Washington, với một đám đông tràn ngập bên dưới Đài tưởng niệm Washington trên National Mall.

Cũng là trọng tâm trong thông điệp của bà: định vị bản thân là "thế hệ lãnh đạo mới" sau Trump và thậm chí là ông chủ hiện tại của bà, Biden. "Không nhất thiết phải như vậy", Harris nói. "Chúng ta phải ngừng chỉ trích và bắt đầu khóa tay. Đã đến lúc lật sang trang mới cho vở kịch, xung đột và sự hỗn loạn".

Harris đã liên kết cuộc bầu cử này với Cách mạng Hoa Kỳ vào cuối bài phát biểu của mình. Bà cho biết đất nước này ra đời khi "chúng ta giành lại tự do từ một tên bạo chúa nhỏ nhen", và người Mỹ đã không chiến đấu trong các cuộc xung đột như Thế chiến II "chỉ để thấy chúng ta khuất phục trước ý chí của một tên bạo chúa nhỏ nhen khác. Chúng ta hãy chiến đấu vì đất nước xinh đẹp mà chúng ta yêu quý."

Trước bài phát biểu của Harris, Trump đã sử dụng những lời nhận xét với các phóng viên tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida vào sáng thứ Ba để cáo buộc Harris kết thúc bằng một thông điệp không đề cập đến những cuộc đấu tranh thường ngày và mối quan tâm trong bếp của người Mỹ. Ông cho biết Harris cứ "nói về Hitler và Đức Quốc xã, vì hồ sơ của bà ấy thật kinh khủng".

Khi được một số đồng minh thúc giục xin lỗi vì những bình luận miệt thị chủng tộc của những người phát biểu tại cuộc mít tinh cuối tuần của mình, Trump đã có cách tiếp cận ngược lại vào thứ Ba, nói rằng "thật vinh dự khi được tham gia" vào một sự kiện như vậy và gọi quang cảnh đó là một "lễ hội tình yêu" - cùng một thuật ngữ mà ông đã sử dụng để mô tả cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, theo AP đưa tin.

⦿ ---- Theo chiến dịch của Harris, hơn 75.000 người đã tham dự bài phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tối Thứ Ba 29/10/2024 tại quảng trường Ellipse ở thủ đô Washington, D.C.

Nhiều người biểu tình kêu gọi ủng hộ Palestine và đòi ngưng bắn ở Gaza đã bị an ninh hộ tống ra ngoài khi Harris đưa ra lời kêu gọi cuối cùng của mình với cử tri, ABC News đưa tin. Hãng thông tấn này cho biết thêm rằng những người biểu tình đã "dàn dựng các cuộc biểu tình nhỏ" và kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel để ngưng ngay cuộc diệt chủng dân tộc Palestine.

⦿ ---- Jennifer Lopez, nữ nghệ sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới, sẽ có bài phát biểu tại một cuộc mít tinh của Kamala Harris ở Las Vegas vào ngày mai, Thứ Năm, theo tạp chí Rolling Stone đưa tin. Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi diễn viên hài Tony Hinchcliffe phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì những câu nói đùa kỳ thị chủng tộc của mình tại một cuộc mít tinh của Donald Trump hôm Chủ Nhật.

Lopez, cùng với các nhạc sĩ người Puerto Rico khác là Ricky Martin và Bad Bunny, đã phản pháo lại bình luận của Hinchcliffe rằng Puerto Rico là một "đống rác trôi nổi trên biển". Sau cuộc mít tinh, Lopez đã chia sẻ hai bài đăng từ chiến dịch của Harris về kế hoạch giúp đỡ Puerto Rico của cô. Trước đó, Lopez đã đăng một video khuyến khích đăng ký bỏ phiếu. Harris cũng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử ở Arizona vào Thứ Năm, nơi Tigres del Norte sẽ biểu diễn. Tại cuộc mít tinh ở Nevada cùng ngày, ban nhạc rock Mexico Maná cũng sẽ biểu diễn.

⦿ ---- Hiểu một cách nào đó, Trump đang bị Cộng Hòa mắng nhiếc. Cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley đã lên tiếng trên Fox News hôm thứ Ba về cách bà nghĩ chiến dịch của Donald Trump nên tự nhìn nhận trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2024 — một thông điệp bắt đầu bằng sự ủng hộ nhưng người hâm mộ Kamala Harris cho biết đã kết thúc bằng sự chỉ trích cựu tổng thống.

Haley bắt đầu nói chuyện bằng sự chỉ trích chính quyền Joe Biden và khen ngợi Trump. "Chúng ta đã có bốn năm lạm phát kỷ lục", Haley, người đã công khai ủng hộ Trump làm tổng thống, cho biết. "Chúng ta đã có số lượng người nhập cư bất hợp pháp vô lương tâm". Bà nói thêm, "Bạn không cần phải đồng ý với Trump 100 phần trăm thời gian để bỏ phiếu cho ông ấy".

RFA: Blogger Đường Văn Thái bị kết án 12 năm tù giam trong phiên toà kín.

Bình Dương: Giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai lãnh án chung thân.

Nhưng sau đó, bà đã chuyển sang một bài chỉ trích mà nhiều người coi là chỉ trích những hành động gần đây của cựu tổng thống. "Đó phải là một câu chuyện bổ sung", Haley nói với người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News. “Đây không phải là lúc để chỉ trích người Puerto Rico hay người Mỹ gốc La-tinh, đây không phải là lúc để họ trở nên quá nam tính với thứ tình cảm anh em mà họ đang theo đuổi.”Cựu thống đốc South Carolina và ứng cử viên tổng thống năm 2024 tiếp tục chỉ trích chiến dịch của Trump bằng cách nói rằng thông điệp của Trump "không phải là cách để giành chiến thắng trước phụ nữ", những người mà bà nói thêm là "quan tâm đến các vấn đề" — và bỏ phiếu. "Đây là thời điểm của kỷ luật, và đây là thời điểm của sự bổ sung", bà nói.Bình luận của Haley đã gây ra phản ứng nhanh chóng trên mạng xã hội, với những người ủng hộ Kamala Harris ăn mừng vì bà đã chỉ trích Trump. Gửi đến tất cả người dân Puerto Rico có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ và đại diện cho những người trong chúng ta không thể: Hãy bỏ phiếu cho Kamala Harris", bài xã luận viết.⦿ ---- Cả làng MAGA nổi điên vì câu nói của Tổng Thống Biden: không thấy đảo rác trôi nổi nào, chỉ trừ người ủng hộ MAGA. Người hâm mộ Fox News và Donald Trump trên X đã chỉ trích gay gắt phản ứng của Joe Biden đối với những phát biểu phân biệt chủng tộc về Puerto Rico xuất hiện trong cuộc mít tinh của Trump tại Thành phố New York – một phản ứng của tổng thống cũng làm bùng nổ thế giới MAGA trên mạng xã hội.“Và chỉ mới ngày hôm qua, một diễn giả tại cuộc mít tinh của ông đã gọi Puerto Rico là ‘hòn đảo rác nổi’", Biden nói vào tối thứ Ba. “Được thôi, để tôi nói cho bạn biết điều này… thứ rác duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia chính là những người ủng hộ ông ấy". Trump ca ngợi Putin và thượng đẳng da trắng, và Trump chửi mắng người da nâu, Mỹ latin... có phải là tôn nghiêm?)Bà nói thêm rằng Harris nên “bác bỏ” phản ứng của Biden, mà bà cho là “hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà chiến dịch này đã rao giảng ngay từ đầu.”Đảng Cộng hòa đang cố tình lấy những bình luận của Biden tối nay ra khỏi ngữ cảnh”, chuyên gia thăm dò ý kiến và chiến lược gia của đảng Dân chủ Matt McDermott viết trên X. “Bản ghi chép rất rõ ràng: ông ấy đang ám chỉ đến ‘rác rưởi’ mà diễn viên hài phân biệt chủng tộc này đã nói ra. Thật đáng xấu hổ cho bất kỳ ai lấy điều này ra khỏi ngữ cảnh”.⦿ ---- Cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Fiona Hill cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới rằng cựu Tổng thống Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk "chỉ quan tâm đến lợi nhuận và quyền lực của riêng họ". Là hai doanh nhân giàu có, Trump và Musk đã hợp tác trong suốt quá trình vận động tranh cử. Chúng ta đã thấy các thành viên trong gia đình Trump có được ngày càng nhiều hợp đồng kinh doanh béo bở mà chắc chắn họ sẽ không được làm nếu họ không có mối quan hệ gần gũi với quyền lực”, Hill cho biết.Bà tiếp tục: “Đây đều là đặc điểm của các quốc gia trên thế giới, nơi chúng ta coi việc mọi người ở gần các doanh nghiệp lớn và các tỷ phú thực sự là cách duy nhất để tham gia vào hệ thống kinh tế”. Hill lập luận rằng cá nhân bà không muốn thấy nước Mỹ đi theo con đường kinh tế như vậy, nơi mà “những người duy nhất có thể tiến lên và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp của họ là những người ở vị trí gần gũi với những người chịu trách nhiệm”.⦿ ---- Chuyên gia bảo thủ Ryan Girdusky đã đăng một bài tường thuật hậu trường về lần xuất hiện tai tiếng của mình trên CNN vào tối Thứ Hai, trong đó ông ám chỉ một vị khách Hồi giáo trên kênh này là người ủng hộ nhóm khủng bố Hezbollah—khiến Girdusky bị đuổi ra khỏi phòng thảo luận của CNN. "Vì vậy, nếu bạn từng bị hủy khỏi một mạng lưới tin tức cáp, hãy nhớ rằng, mọi người đều quên sau một vài ngày. Điều đó không quan trọng bằng việc nói sự thật và đôi khi là một trò đùa". (Thực tế, câu nói của Girdusky không phải đùa, mà là chửi mắng nặng nề đối với Hasan, khi Girdusky nói rằng Hasan có thể bị nổ pager, tức là nói rõ Hasan là khủng bố Hồi giáo và sẽ bị tình báo Israel ám sát. Girdusky bị đuổi ra khỏi bàn thảo luận CNN là phải. Cũng như Trump và Musk chụp mũ bà Harris là Cộng Sản. Đó là giết nhau, không phải đùa)⦿ ---- Dòng chảy của các tờ báo lớn không ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào trong năm nay giờ đã trở thành một trận lũ. Công ty truyền thông Gannet cho biết hơn 200 tờ báo trong USA Today Network, chuỗi báo lớn nhất quốc gia, sẽ không ủng hộ ứng cử viên Tổng thống nào. Giám đốc truyền thông của Gannett, Lark-Marie Anton, cho biết trong tuyên bố gửi đến Quốc hội rằng các ấn phẩm này vẫn "có quyền quyết định ủng hộ ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. "Quan điểm cho rằng nhóm công ty của chúng tôi đã tác động đến biên tập là không chính xác". CNN lưu ý rằng USA Today không có lịch sử lâu dài trong việc đưa ra sự ủng hộ cho tổng thống - lần đầu tiên họ ủng hộ như vậy là vào năm 2020, khi họ ủng hộ Joe Biden, họ nghĩ rằng họ đã đưa ra "phản ủng hộ" vào năm 2016, nói rằng trong khi họ coi Donald Trump "không đủ tư cách để giữ chức vụ", họ "không có sự đồng thuận" để ủng hộ Hillary Clinton.⦿ ---- Con gái của cựu Tổng thống Cộng hòa George W. Bush không chỉ ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris cho chức tổng thống, bà còn vận động tranh cử thay mặt cho ứng cử viên này. Bush đều không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử năm nay. Tuy nhiên, cựu phó tổng thống của George W. Bush là Dick Cheney đã nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Harris.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa sẽ đưa các doanh nghiệp Mỹ trở lại Hoa Kỳ, cam kết sẽ phục hồi kinh tế nếu tái đắc cử. Trump đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo trước đây "bên phía chúng ta" vì đã để các công ty chuyển ra nước ngoài, nói rằng quyết định của họ gây tổn hại đến người lao động Mỹ. Trump cũng cảnh báo rằng các doanh nghiệp ở lại nước ngoài sẽ phải đối mặt với mức thuế quan đáng kể nếu họ không quay trở lại."Tất cả họ sẽ quay trở lại, nếu không họ sẽ phải trả mức thuế quan mà họ chưa từng phải nghĩ đến trước đây", ông nói với những người ủng hộ mình tại Pennsylvania. "Chúng ta đã có nền kinh tế tốt nhất trong lịch sử. "Chúng tôi không chỉ muốn quản lý những vấn đề này", Trump nói, "Chúng tôi muốn ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu".⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi phong trào "Make America Great Again" (MAGA) của ông, gọi đó là "phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử, có lẽ của, nhân loại, nhưng chắc chắn là trong phạm vi Hoa Kỳ". Ông nói thêm rằng, nếu ông thắng cử lần nữa, phong trào MAGA sẽ được củng cố là "phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới".Trump cũng nhắm vào các nhân vật chính trị khác và đội ngũ vận động tranh cử của mình, hài hước tuyên bố rằng các ứng cử viên tương lai có thể nghĩ rằng họ có thể đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu tương tự bằng cách thuê nhóm của ông. Ủy ban Bầu cử Wisconsin trước đó đã bỏ phiếu để giữ tên Kennedy trên lá phiếu của tiểu bang mặc dù ông đã yêu cầu xóa tên, một quyết định được Tòa án Tối cao Michigan tiếp theo đưa ra, cũng đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của ông.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phát biểu hôm thứ Ba khi có bài phát biểu tại Baltimore rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới "luôn trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng so với khi chúng ta bước vào khủng hoảng. Chúng ta đang chứng kiến câu chuyện trở lại vĩ đại của nước Mỹ. Niềm tin của người tiêu dùng đang tăng lên. Nền kinh tế đang phát triển. Tầng lớp trung lưu đang làm tốt." Biden nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên tự hào về năng lực của các công đoàn lao động của mình.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng Liên minh châu Âu EU đang "lợi dụng" Hoa Kỳ. "Họ không lấy sản phẩm của chúng ta, nhưng chúng ta lại lấy sản phẩm của họ. Chúng ta lấy sản phẩm nông nghiệp của họ. Hơn nữa, với nhiều cử tri đã bỏ phiếu, nhóm cử tri có thể thuyết phục đang thu hẹp và cả hai ứng cử viên đều đang trong những nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng căng thẳng.Harris đã giành được sự ủng hộ từ các khối nhân khẩu học quan trọng, bao gồm phụ nữ và cử tri gốc Latinh ở Arizona và trong các chủ đề như quyền phá thai. Đồng thời, Trump có lợi thế về các vấn đề như nhập cư và kinh tế.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã giành lại vị trí dẫn đầu 4 điểm so với cựu Tổng thống Trump trong một cuộc khảo sát toàn quốc mới của ABC News và Ipsos. Harris dẫn trước Trump 4 điểm trong số những cử tri tiềm năng trên toàn quốc, 51% so với 47%, trong cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 18 đến 22 tháng 10 và được công bố vào Chủ Nhật. Trong số những cử tri đã đăng ký, Harris có vị trí dẫn đầu hẹp hơn, 49% so với 47%.Harris dẫn trước Trump 4 điểm trong số những cử tri tiềm năng vào đầu tháng 8, với 49% so với 45% của Trump. Những người hàng xóm cho biết họ không chắc tại sao Musk lại chọn những ngôi nhà ở một khu vực đông dân cư, không có cổng của thành phố. Các nguồn tin cho biết Musk đã nói về việc để các con mình lớn lên trong những ngôi nhà liền kề và trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, nhưng theo tờ NY Times, mọi chuyện có "khởi đầu không mấy suôn sẻ".Giám đốc điều hành Neuralink Shivon Zilis, mẹ của ba đứa con của Musk, đang sống tại một trong những ngôi nhà cùng các con của mình, tờ NY Times đưa tin, nhưng nhạc sĩ Claire Boucher, hay còn gọi là Grimes, đang tránh xa vì cuộc chiến giành quyền nuôi ba đứa con của cô với Musk. Tỷ phú này cũng có năm đứa con với người vợ đầu tiên, Justine Musk, nhưng đứa con út hiện đã ở độ tuổi cuối thiếu niên và không rõ liệu có đứa nào trong số chúng sẽ chuyển đến khu nhà này hay không. Các nguồn tin cho biết bà đã từ chối lời đề nghị.⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân Elon Musk đã cảnh báo vào thứ Ba rằng có 10% đến 20% khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chuyển sang hướng nguy hiểm. "Tôi nghĩ AI là mối đe dọa hiện hữu đáng kể và là thứ chúng ta nên chú ý chặt chẽ", tỷ phú này chỉ ra. Trong lần xuất hiện trực tuyến tại hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai ở Riyadh, Musk đã khẳng định lại những dự đoán của mình vào mùa hè khi ông cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ "hủy diệt" thế giới. Tuy nhiên, ông đã đưa ra giọng điệu lạc quan hơn, chỉ ra rằng hiện có 80% đến 90% khả năng sự phát triển của AI có thể dẫn đến những kết quả tích cực."Tôi nghĩ rằng nó có thể làm được bất cứ điều gì mà con người có thể làm, có thể là trong vòng một hoặc hai năm tới", Musk phát biểu tại hội nghị. Tỷ phú này cũng dự đoán rằng đến năm 2040, có thể có khoảng 10.000 robot hình người đang hoạt động.⦿ ---- Kinh tế Mỹ tăng đều. Trước khi bản án được tuyên, Thẩm phán Tòa án cấp cao San Francisco Harry Dorfman đã bác bỏ đơn xin xét xử lại của các luật sư của DePape.Khi được trao cơ hội tự biện hộ, DePape đã có bài phát biểu dài 45 phút, trong đó ông ta tuyên bố mình là "nhà ngoại cảm", tuyên bố vợ mình đã bị thay thế bằng "người đóng thế" và nhắc lại các thuyết âm mưu về vụ 11/9, tờ San Francisco Chronicle đưa tin. DePape đã bị kết án 30 năm tù vì các tội danh liên bang là cố gắng bắt cóc một viên chức liên bang và tấn công thành viên gia đình của một viên chức liên bang vào tháng 5. “Tôi có ý định rằng ông DePape sẽ không bao giờ được ra khỏi tù, ông ta sẽ không bao giờ được ân xá,” Dorfman nói trước khi tuyên án tù chung thân không có khả năng ân xá, theo hãng tin Associated Press đưa tin.⦿ ---- Visa Inc. đã công bố hôm qua, thứ Ba, trong bản công bố thu nhập của quý 4 năm 2024 rằng doanh thu của công ty đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,6 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã giảm 5,86% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc, xuống còn 156,57 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Alphabet Inc. đã chia sẻ hôm thứ Ba rằng công ty đã ghi nhận doanh thu 88,3 tỷ đô la trong quý 3 năm tài chính 2024, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt qua ước tính của thị trường. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 37% lên 2,12 đô la một cổ phiếu trong quý 3, trong khi thu nhập hoạt động tăng vọt 32% lên 28,5 tỷ đô la. Thu nhập ròng của gã khổng lồ công nghệ này tăng 34% so với cùng kỳ năm trước lên 26,3 tỷ đô la trong quý được báo cáo. Cổ phiếu loại A của công ty tăng 3,46% và cổ phiếu loại C tăng 3,54% trong giao dịch mở rộng.⦿ ---- Visa Inc. có kế hoạch sa thải khoảng 1.400 nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng của mình vào cuối năm nay, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Một nguồn tin biết rõ về phiên tòa không muốn nêu danh tính vì lý do an toàn cho RFA biết kết quả của phiên xử bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào chiều cùng ngày. Ông Đường Văn Thái (hay còn được biết đến với tên Thái Văn Đường) là người nổi tiếng vì đã đưa tin về tình trạng tham nhũng của các quan chức trong Đảng, Chính phủ Việt Nam và đưa các tin này lên mạng xã hội... Ông Thái, 42 tuổi, đào thoát sang Thái Lan tị nạn vào đầu năm 2019 và đã được Cao uỷ LHQ về người tị nạn cấp quy chế. Ngay sau khi được phỏng vấn để định cư ở nước thứ ba vào giữa tháng 4/2023, ông bị mất tích ở gần Bangkok. Những bạn bè và một số tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định ông đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay trên đất Thái Lan.Theo thông tin tổng hợp từ các tổ chức nhân quyền, tiểu sử ngắn gọn của anh Thái Văn Đường như sau. Đường Văn Thái, còn được biết đến với tên gọi Thái Văn Đường, sinh năm 1982 tại Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có tin anh lúc này tham gia “Hội anh em dân chủ” để hỗ trợ người dân biểu tình. Khi bị truy nã, Thái Văn Đường đã quyết định bỏ trốn sang Thái Lan để xin tị nạn chính trị. Trong thời gian sống lưu vong tại Thái Lan, Thái Văn Đường trở thành một blogger nổi tiếng. Tuy được Cao uỷ LHQ về người tị nạn cấp quy chế tị nạn, Thái Văn Đường đã bị công an CSVN bắt cóc tại Thái Lan, áp giải về VN. Báo VN đưa tin rằng anh đi từ Lào về VN và bị bắt vì xâm nhập biên giời, một bản tin không ai tin là sự thật. Và bây giờ là bản án 12 năm tù.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo VietnamNet. Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc, giám đốc người Trung Quốc đã dùng dao sát hại nữ kế toán công ty đang mang thai rồi bỏ trốn. Hôm nay (29/10), TAND tỉnh Bình Dương mở lại phiên tòa xét xử vụ án giết người gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 3/2023 xảy ra tại một công ty ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.M. Còn nhóm theo học bổng ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ có khoảng 6.800 người, trong giai đoạn 2017- 2022, trong đó trên 80% ở Nga và Hungari.⦿ ---- HỎI 1: Tuổi già muốn giữ trí nhớ và suy nghĩ minh mẫn, nên chơi: Cờ vua, Trò chơi bài poker, Trò chơi ô chữ, Câu đố toán học (kiểu VN là: cờ tướng, bài, ô chữ, toán đố)?ĐÁP 1: Đúng vậy. Tiến sĩ Gary Small, chủ tịch khoa tâm thần tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack, cho biết một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bài tập trí nhớ đơn giản như những bài được liệt kê dưới đây có thể cải thiện các thách thức về trí nhớ liên quan đến tuổi tác. Nhóm 4 trò chơi trí não giúp tăng cường trí nhớ: Cờ vua, Trò chơi bài poker, Trò chơi ô chữ, Câu đố toán học.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hơn 50% người chết vì nhiệt ở Châu Âu là do hâm nóng địa cầu?ĐÁP 2: Đúng vậy. 