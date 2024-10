Lũ lụt gây ngập diện rộng ở Đồng Nai và nhiều tỉnh Miền Trung: nhà ngập, nhiều nơi cấm đường, trường đóng cửa, học sinh nghỉ học.

- Tính tới sáng nay, có hơn 47 triệu người bỏ phiếu sớm.

- Báo Taiwan News kêu gọi cử tri Mỹ gốc Đài Loan hãy bầu cho bà Harris vì Trump có nhiều thương hiệu kinh doanh ở TQ và Trump lộ ý sẽ bán đứng Đài Loan

- Cả hai phe, Trump và bà Harris, đều tự tin sẽ thắng cử

- Đêm nay, Thứ Ba, là buổi nói chuyện kết thúc chiến dịch của bà Harris với 40.000 người dự biểu tình ở thủ đô

- Trump nói, Trump không nghe tấu hài "Puerto Rico là đảo rác" nên không bác bỏ.

- Michigan là nơi để tìm lá phiếu người Mỹ gốc Ả Rập: Thấy vọng vì Trump thì không ưa dân Hồi giáo, trong khi Biden-Harris đã giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- Bà Harris: thất vọng vì 2 báo Washington Post và Los Angeles Times bị 2 ông chủ tỷ phú dìm bài của 2 ban biên tập viết ủng hộ bà Harris.

- TNS Marco Rubio (Mỹ gốc Cuba, Cộng Hòa MAGA) cũng nổi giận khi Puerto Rico bị chửi mắng là đảo rác.

- Tượng đài dã chiến dựng lên ở thủ đô: Da trắng thượng đẳng xuất hiện không giấu giếm, cảm ơn Trump đã ca ngợi rằng người da trắng đã bị đối xử bất công

- Diễn viên hài Tony Hinchcliffe đã soạn, thực tập câu hài "Puerto Rico là hòn đảo rác nổi". Ban vận động của Trump nói đó chỉ là để giễu hài, không phải ý Trump.

- Được CNN phỏng vấn, bình luận gia cực hữu Ryan Girdusky mắng bình luận viên gốc Ả rập đối thoại là khủng bố chờ chết, liền bị CNN đuổi ra, hôm sau lên mạng hung hăng mắng CNN vì sao cấm chửi mắng người Hồi giáo

- Steve Bannon (cựu chiến lược gia của Trump) được thả khỏi nhà tù, lên ngay radio cực hữu hỗ trợ Trump

- Một MAGA tố cáo cấp trên chôm tiền vận động tranh cử, liền bị chiến dịch của Trump sa thải.

- Cảnh sát truy tìm 1 "chiếc xe khả nghi" của người đốt một số thùng phiếu ở Oregon và tiểu bang Washington.

- Biện lý Philadelphia kiện Elon Musk và siêu ủy ban PAC của Musk vì tặng bạc triệu đôla cho chữ ký cử tri là phạm luật

- Tim Walz chỉ trích Trump đã thần phục, vuốt ve Tập Cận Bình và thích kiểu cai trị dân bằng nắm đấm sắt

- Harris: Trump bị ám ảnh vào bất bình và bản thân Trump, chỉ ưa chia rẽ nước Mỹ

- Bà Harris thách thức Trump làm bài kiểm tra y học về trí tuệ nhận thức như bà

- Washington Post mất hơn 200.000 người mua báo qua kỹ thuật số chỉ vì không ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống nào

- Mục sư MAGA nổi tiếng Joel Webbon của Cộng Hòa: cần xóa bỏ Tu chính án thứ 19 để tước quyền bầu cử của phụ nữ, để xóa bỏ phong trào #MeToo

- Bà Harris hứa sẽ chấm dứt xung đột nhanh chóng ở Gaza và đảm bảo việc thả các con tin.

- Ân xá Quốc tế: Quốc hội Israel cấm Cơ quan Cứu trợ và Công trình LHQ dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) hoạt động là phạm luật quốc tế

- LHQ: không thể thay nổi Cơ quan Cứu trợ và Công trình của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA)

- Israel dội bom Bắc Gaza: Ít nhất 93 người đã chết, trong đó có ít nhất 20 trẻ em

- Mỹ đề xuất ngừng bắn 28 ngày tại Gaza, thả tù Hamas để đổi lấy việc giải thoát 8 con tin bị Hamas bắt

- TGĐ SoftBank: siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) sẽ thông minh hơn não người gấp 10.000 lần sẽ xuất hiện vào năm 2035.

- Oslo: 1 xe điện trật bánh, khiến 4 người bị thương

- McDonald's doanh thu quý 3 đạt 6,9 tỷ đô, tăng 3%

- PayPal doanh thu quý 3 tăng 6% lên 7,8 tỷ đô

- Biden: sẽ đầu tư 3 tỷ đô để củng cố cơ sở hạ tầng cảng, hỗ trợ khoảng 40.000 việc làm trên toàn nền kinh tế

- TSMC ngưng các lô hàng cho 2 công ty phát triển chip bị nghi xuyên rào cấm vận của Mỹ cho Huawei

- Putin: sẽ dùng bom nguyên tử khi cần bảo vệ Nga

- Ukraine và Nam Hàn sẽ hỗ tương tình báo, chuyên môn quân sự trong khi quân Bắc Hàn vào giúp Nga

- Tổng giám đốc ngân hàng tài chính JPMorgan Chase & Co. nói kinh tế Mỹ đang tăng tốc

- Ford Motor: doanh thu quý 3 tăng 5% tới 46,2 tỷ đô

- 5 thành phố nào Zen nhất California: Ojai, Laguna Beach, Encinitas, Sebastopol, Joshua Tree

- San Francisco: Bọn trộm tông xe vào cửa tiệm Louis Vuitton nhưng đột nhập bất thành

- Los Angeles: đi xe đạp mini, cậu 15 tuổi bị đụng chết

- Quận Cam: 1 người trúng số Powerball trị giá 44 triệu đô nhưng chờ 9 tuần lễ vẫn chưa được lãnh

- Texas: Phi-de Dinh Nguyen bị bắt vì đốt nhà hàng xóm, rồi rút kiếm đe dọa.

- TIN VN. Quảng Bình: 1 người chết, 17.628 ngôi nhà bị ngập.

- TIN VN. Hà Nội cấm xe máy từ năm 2030.

- HỎI 1: Tuổi già, càng ít giao du bạn bè sẽ càng ít bệnh hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bà bầu hút cần sa sẽ làm hại sự phát triển cho em bé về sau? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/10/2024) ⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son đã dự đoán vào thứ Ba rằng siêu trí tuệ nhân tạo (ASI), có khả năng thông minh hơn não người gấp 10.000 lần, sẽ xuất hiện vào năm 2035. Phát biểu tại Sáng kiến ​​đầu tư tương lai (Future Investment Initiative), Son nhấn mạnh đến những khoản đầu tư khổng lồ cần thiết để đạt được cột mốc này: "Cần đầu tư hàng trăm tỷ đô la để đạt được siêu trí tuệ nhân tạo".

Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng SoftBank đang bảo toàn hàng chục tỷ đô la để thúc đẩy những tiến bộ trong tương lai về AI, nhằm mục đích đưa công ty đi đầu trong bước nhảy vọt về công nghệ này.

⦿ ---- Một chiếc xe điện đã trật bánh và đâm vào một cửa hàng Apple ở trung tâm Oslo vào thứ Ba, khiến 4 người bị thương, theo cảnh sát cho biết. "Chúng tôi đang làm việc để có được cái nhìn tổng quan về phạm vi, nhưng có rất nhiều thiệt hại cho cửa hàng", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã nhận được báo cáo về bốn người bị thương, bao gồm cả người soát vé". Vu5 na2y liên quan đến một chiếc xe điện chở 20 hành khách dọc theo phố chính Storgata ở thủ đô Na Uy. Sau tai nạn, chính quyền đã sơ tán tòa nhà để đánh giá bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào về mặt cấu trúc.

⦿ ---- McDonald's Corporation đã công bố vào thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 6,9 tỷ đô la, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, thu nhập ròng giảm 3% xuống còn 2,2 tỷ đô la trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu trong quý được báo cáo hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,13 đô la. Cổ phiếu của công ty đã giảm 1,67% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố kết quả và được bán ở mức 291,84 đô la.

.

⦿ ---- PayPal Holdings Inc. đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã tăng 6% hằng năm lên 7,8 tỷ đô la. Mặt khác, thu nhập ròng của công ty đã giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,01 tỷ đô la. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023 lên 0,99 đô la. Ngoài ra, công ty dự kiến ​​EPS pha loãng của mình sẽ tăng lên từ 1,03 đến 1,07 đô la trong quý 4. Do doanh thu không đạt kỳ vọng của thị trường, cổ phiếu của PayPal đã giảm 3,17% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

⦿ ---- Chính quyền Biden đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ đầu tư 3 tỷ đô la để củng cố cơ sở hạ tầng cảng, bao gồm 147 triệu đô la cho cảng Baltimore. Số tiền này sẽ dành cho công nghệ vận chuyển hàng hóa và phà không phát thải, cũng như hệ thống điện bờ cho tàu biển, cơ sở hạ tầng sạc và tiếp nhiên liệu cho xe chạy bằng pin điện và hydro, và sản xuất điện mặt trời, cùng với các khoản đầu tư khác.

Khoản tài trợ này sẽ "hỗ trợ khoảng 40.000 việc làm trên toàn nền kinh tế, bao gồm hơn 6.500 việc làm trong lĩnh vực sản xuất, và dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về thiết bị xử lý hàng hóa bằng điện do Mỹ sản xuất ít nhất gấp sáu lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình", theo tuyên bố. Khoản đầu tư này là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát của chính quyền Biden.

⦿ ---- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã đình chỉ các lô hàng cho ít nhất hai công ty phát triển chip bị nghi ngờ cố gắng vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Hoa Kỳ đối với Huawei Technologies, theo Nikkei Asia đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này.

Theo báo cáo, các công ty đã đặt hàng chip sử dụng công nghệ xử lý 7 nanomet tiên tiến của TSMC, điều này đã gây báo động cho công ty Đài Loan này khi khối lượng các đơn đặt hàng này tăng lên. TSMC, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, trước đó đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh trực tiếp với Huawei từ năm 2020 sau các quy định chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã phải đối mặt với những kẻ la ó trong một cuộc biểu tình, nơi những người tham dự đã chất vấn bà về tình hình ở Gaza. Ứng cử viên tổng thống này đã trả lời trực tiếp những lo ngại của họ, tuyên bố rằng, "Tôi hiểu các bạn".

Harris nhấn mạnh đến nhu cầu chấm dứt xung đột nhanh chóng và đảm bảo việc thả các con tin. Bà đã bày tỏ cam kết ủng hộ các mục tiêu này, nói rằng bà sẽ đấu tranh để mang lại sự thay đổi. "Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt và đưa các con tin ra ngoài", Harris nói.

⦿ ---- Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm thứ Ba rằng luật mới của quốc hội Israel cấm Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) hoạt động trong lãnh thổ Palestine vi phạm chỉ thị của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn nạn diệt chủng.

"Bằng cách cản trở hoạt động của UNRWA, Israel đang vi phạm lệnh của ICJ yêu cầu phải thực hiện các biện pháp ngay lập tức để bảo vệ người Palestine ở Dải Gaza bị chiếm đóng khỏi nguy cơ diệt chủng, bao gồm cả việc đảm bảo hỗ trợ nhân đạo đầy đủ và tạo điều kiện cho các dịch vụ cơ bản", tổ chức phi chính phủ này viết trên X. Ngày hôm trước, quốc hội Israel, Knesset, đã thông qua một đạo luật nhằm cấm các hoạt động của UNRWA tại Israel, với lý do liên quan đến "chủ nghĩa khủng bố".

⦿ ---- Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) Amy Pope tuyên bố hôm thứ Ba rằng văn phòng của bà không thể thay thế Cơ quan Cứu trợ và Công trình của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) nhưng sẽ làm mọi cách có thể để "hỗ trợ những người hiện đang trong cơn khủng hoảng" ở Gaza trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. "Đó là vai trò mà chúng tôi rất, rất muốn đảm nhiệm và chúng tôi sẽ tăng cường với sự hỗ trợ của nhiều bên liên quan khác nhau", Pope nói với các phóng viên.

Những phát biểu của bà được đưa ra sau khi Quốc hội Knesset của Israel bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm UNRWA vào nước này sau khi tuyên bố rằng một số nhân viên của cơ quan này đang hợp tác với Hamas. Động thái này đã gây ra sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Vương quốc Anh. Israel đang kiểm soát các lãnh thổ Palestine từ lâu.

⦿ ---- Ít nhất 93 người đã chết, trong đó có ít nhất 20 trẻ em, trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Beit Lahiya ở phía bắc Gaza, phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết với Al Jazeera vào thứ Ba. Quân đội Israel đã tấn công một tòa nhà có khoảng 200 người sinh sống. Chính quyền Gaza cho biết hàng chục người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Kamal Adwan, nơi là mục tiêu của một cuộc đột kích gần đây của Israel và không thể điều trị cho bệnh nhân. Ít nhất 40 người vẫn mất tích sau cuộc không kích, nhiều người có thể đang ở dưới gạch vụn.

⦿ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns được cho là đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn 28 ngày tại Gaza, thỏa thuận này cũng sẽ mang lại việc thả hàng chục tù nhân Palestine để đổi lấy việc giải thoát 8 con tin bị Hamas bắt giữ, Axios đưa tin, trích dẫn lời của ba quan chức Israel.

Burns đã đưa ra ý tưởng này trong cuộc họp hôm Chủ Nhật với các đối tác Israel và Qatar. "Israel đồng ý tạm dừng, nhưng Hamas muốn tạm dừng để mở ra một tiến trình dẫn đến các bước đi không thể đảo ngược của Israel. Nếu không bên nào mềm mỏng hơn lập trường của mình thì sẽ không có thỏa thuận nào cả", một quan chức cấp cao của Israel nói với hãng thông tấn.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân sẽ là "biện pháp đặc biệt" của Nga để đảm bảo an ninh quốc gia. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức đủ khả năng cần thiết", Putin nói thêm trong buổi huấn luyện cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược. "Nga khẳng định lập trường cơ bản của mình rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cực đoan, đặc biệt để đảm bảo an ninh quốc gia".

Đồng thời, Putin tiết lộ việc tăng cường lực lượng răn đe chiến lược để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa, đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào hải quân và hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol để thảo luận về việc triển khai quân đội Bắc Hàn tại Nga. Zelensky cho biết ông đã thông báo với Yoon rằng khoảng 3.000 quân Bắc Hàn đã đến bãi tập của Nga gần khu vực chiến đấu và số lượng của họ dự kiến ​​sẽ tăng lên 12.000.

"Chúng tôi đã đồng thuận tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ, đặc biệt là cấp cao nhất, để xây dựng chiến lược hành động và các biện pháp đối phó nhằm giải quyết tình trạng leo thang này, và để các đối tác chung của chúng tôi hợp tác", Zelensky cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ukraine và Nam Hàn sẽ sớm trao đổi phái đoàn.

⦿ ---- Sáng nay, Thứ Ba, khi bạn đọc những dòng chữ này, đã có hơn 47 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Tính đến 5:45 giờ sáng theo giờ miền Đông vào thứ Ba, hơn 47 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, theo Phòng thí nghiệm bầu cử tại Đại học Florida. Trong tổng số phiếu bầu sớm, có 24.243.105 phiếu được bỏ trực tiếp và có 23.384.971 phiếu được gửi tới phòng phiếu qua thư. Chỉ còn một tuần nữa là đến Ngày bầu cử.

⦿ ---- Cả hai phe, Trump và bà Harris, đều tự tin sẽ thắng cử tuần sau. Dĩ nhiên, phải có một phía đoán sai. Vâng, có người đã sai. Đối với phe Trump: Báo Axios đưa tin rằng các đồng minh của Donald Trump trong thế giới MAGA "có vẻ cực kỳ tự tin" rằng Trump sẽ thắng cử. Bài viết có trích dẫn một dòng tweet từ nhà phân tích bầu cử của Split Ticket Lakshya Jain: "Đảng Cộng hòa đang đưa ra hình ảnh về một chiến thắng áp đảo và đang thổi phồng về số phiếu bầu sớm theo cách mà tôi chưa từng thấy trước đây". Một nguồn tin trong chiến dịch tranh cử của Trump cho biết các cuộc thăm dò nội bộ cho thấy Trump đang dẫn đầu - mặc dù trong phạm vi sai số - ở tất cả bảy tiểu bang chiến trường. "Họ đúng khi thể hiện sự tự tin vì lý do đó", nguồn tin cho biết, đồng thời cảnh báo rằng "sự kiêu ngạo là cách tạo ra sai lầm".

Đối với phía cả bà Harris: Tờ New York Times đưa tin rằng các phụ tá chiến dịch và đồng minh của Kamala Harris "đang thận trọng lạc quan" rằng bà sẽ giành chiến thắng. Vấn đề cốt lõi là họ tin rằng nỗ lực gần đây của Harris nhằm mô tả Trump là một kẻ phát xít đang được những người ôn hòa, thậm chí là những người Cộng hòa ôn hòa ủng hộ. Và điều đó, kết hợp với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nữ và động thái vận động mạnh mẽ để bỏ phiếu ở các tiểu bang chiến trường, sẽ dẫn đến chiến thắng.

Thực tế: sát nút, theo các bản thăm dò. Bây giờ chỉ còn nhìn váo 7 tiểu bang chiến trường, nơi rất khó đoán vì hơn kém trong thăm do đều ở trong biên độ sai số.

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Ba, là buổi nói chuyện kết thúc chiến dịch của bà Harris. Giấy phép cho bài phát biểu của Harris đã được sửa đổi khi dự kiến ​​có tới 40.000 người tham dự. Một giấy phép của Cục Công viên Quốc gia cho bài phát biểu của Harris tối nay tại Ellipse tại thủ đô Hoa Kỳ đã tăng số lượng người tham dự dự kiến ​​lên 40.000 người. Một giấy phép công viên được cấp cho chiến dịch vào tuần trước cho biết dự kiến ​​có 20.000 người tham dự sự kiện này.

Harris sẽ có bài phát biểu tại Ellipse vào tối thứ Ba lúc 7:30 tối theo giờ miền Đông. Chiến dịch của Harris cho biết bà có kế hoạch mô tả Trump như một người bị ám ảnh bởi những bất bình và mong muốn trả thù vô tận, nhấn mạnh lời cam kết của ông là sẽ truy đuổi những người trong "danh sách kẻ thù" của ông và điều đó trái ngược với sự tập trung của Harris vào "danh sách việc cần làm" của bà.

Bài phát biểu kết thúc của bà sẽ nêu bật điều mà bà tuyên bố là mong muốn của người Mỹ muốn "lật qua trang" khỏi Trump bằng cách nhấn mạnh các kế hoạch và ưu tiên của bà cho đất nước, cụ thể là nền kinh tế. Phó tổng thống đã hứa sẽ giảm chi phí và ưu tiên tầng lớp trung lưu trong "nền kinh tế cơ hội" của bà.

⦿ ---- Không nghe nên không bác bỏ. Trump tuyên bố với Scott của ABC rằng ông không nghe thấy bình luận của diễn viên hài về Puerto Rico, không lên án bình luận đó. Cựu tổng thống phủ nhận việc biết diễn viên hài đã đưa ra một loạt bình luận phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và thô tục tại cuộc biểu tình của ông tại Madison Square Garden, theo Phóng viên Quốc hội của ABC News Rachel Scott đưa tin.

Diễn viên hài đó, Tony Hinchcliffe, đã thu hút sự chú ý một phần vì gọi Puerto Rico là hòn đảo rác nổi. "Tôi không biết anh ta, ai đó đã đưa anh ta lên đó. Tôi không biết anh ta là ai", Trump nói với Scott của ABC.

Trump cũng khẳng định rằng ông không nghe thấy bất kỳ bình luận nào, mặc dù chúng đã được phát trên truyền hình và được viết rất nhiều. Khi được hỏi ông nghĩ gì về chúng, ông đã không tận dụng cơ hội để lên án chúng, lặp lại rằng ông không nghe thấy những bình luận đó. Chiến dịch tranh cử của ông đã nói rằng những bình luận của diễn viên hài không phản ánh quan điểm của Trump hoặc chiến dịch tranh cử.

⦿ ---- Một nơi để tìm lá phiếu người Mỹ gốc Ả Rập: Những món ăn đặc sản của Ả Rập phủ kín các bàn trong một nhà hàng Lebanon gần Detroit, Michigan, nhưng dường như không ai có cảm giác thèm ăn. Một bên là những sứ giả hàng đầu của Kamala Harris đến cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập. Bên kia là những nhà lãnh đạo địa phương đang giải thích — một lần nữa — lý do tại sao nhiều người trong cộng đồng không thể bỏ phiếu cho phó tổng thống vì cuộc chiến ở Gaza.

“Tôi yêu đất nước này, nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết, chúng tôi chưa bao giờ thất vọng về đất nước này như bây giờ,” Nabih H. Ayad, chủ tịch Liên đoàn Dân quyền Người Mỹ gốc Ả Rập cho biết. “Chúng tôi muốn trao cho Đảng Dân chủ cơ hội để làm điều gì đó, và họ đã không làm được. Ranh giới duy nhất mà chúng tôi không thể vượt qua, là tình hình diệt chủng người Palestine.”

Nasrina Bargzie và Brenda Abdelal, những người được chiến dịch của Harris thuê để dẫn đầu hoạt động tiếp cận người Ả Rập và Hồi giáo, đã chăm chú lắng nghe nhưng không nói gì nhiều để đáp lại.

Nếu Harris thua Michigan và cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới, thì những cuộc trò chuyện như thế này có thể giải thích lý do tại sao. Khu vực Detroit có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất cả nước và đảng Dân chủ lo ngại rằng Harris sẽ phải trả giá chính trị đắt đỏ cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel, quốc gia bác bỏ cáo buộc rằng các hoạt động quân sự của họ ở Gaza cấu thành tội diệt chủng.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã bình luận trong một cuộc phỏng vấn với Charlamagne tha God, DJ Envy và Loren LoRosa cho chương trình “The Breakfast Club” phát sóng hồi sáng nay, thứ Ba. Cả hai tờ báo Washington Post và Los Angeles Times đều tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ không đưa ra sự ủng hộ trong cuộc tranh cử tổng thống giữa Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bất kể rằng hai ban biên tập đã soạn sẵn bài viết tuyên bố ủng hộ bà Harris.

Harris đã liên kết các quyết định "không ủng hộ ai" với các tỷ phú trong “câu lạc bộ Donald Trump”. Cả hai báo đều thuộc sở hữu của các giám đốc điều hành giàu có, Jeff Bezos tại Washington Post và Patrick Soon-Shiong tại Los Angeles Times. Các tỷ phú sợ bị Trump trừng phạt nếu báo của họ tuyên bố ủng hộ bà Harris.

⦿ ---- Cộng Hòa MAGA cũng nổi giận khi Puerto Rico bị chửi mắng là đảo rác. Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio là đảng viên Cộng hòa mới nhất lên tiếng phủ nhận những trò đùa phân biệt chủng tộc tại cuộc mít tinh của Donald Trump tại Madison Square Garden. Diễn viên hài Tony Hinchcliffe gọi Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi" tại cuộc mít tinh của Trump vào tối Chủ Nhật. Rubio, người Mỹ gốc Cuba và là một người sùng bái Trump, đã lên X để chỉ trích Hinchcliffe và bảo vệ Trump. "Puerto Rico không phải là rác, đây là quê hương của những công dân Mỹ đã có những đóng góp to lớn cho đất nước chúng ta", ông viết.

Ông nói thêm: "Tôi hiểu tại sao một số người lại bị xúc phạm bởi những trò đùa của một diễn viên hài tối qua. Nhưng đó không phải là lời của Trump. Chúng là những trò đùa của một diễn viên hài chuyên chế nhạo, người xúc phạm hầu như tất cả mọi người, mọi lúc….. bởi vì đó là những gì mà những diễn viên hài chuyên chế nhạo làm." Rubio cũng chỉ trích các nhà báo trong bài đăng của mình, cáo buộc họ "giúp" cho "chiến dịch thù hận nguy hiểm" của Kamala Harris.

⦿ ---- Da trắng thượng đẳng lại xuất hiện không giấu giếm hôm qua, Thứ Hai. Một tượng đài mỉa mai cho "tuyên bố táo bạo" của Donald Trump rằng một số người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tại cuộc biểu tình năm 2017 ở Charlottesville, Virginia là "những người rất tốt" đã xuất hiện vào sáng thứ Hai 28/10/2024, cách Bạch Ốc vài dãy phố, theo Huffington Post đưa tin.

Tấm bảng trên đế ngọn đuốc tiki trông giống như đồng có dòng chữ: "Tượng đài này nhằm tôn vinh Tổng thống Donald Trump và 'những người rất tốt' mà ông Trump đã dũng cảm đứng ra bảo vệ khi họ diễn hành ở Charlottesville, Virginia. Trong khi nhiều người gọi họ là những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và tân quốc xã, thì tiếng nói của Tổng thống Trump đã vang lên trên hết để nhắc nhở tất cả mọi người rằng họ đã 'bị đối xử hoàn toàn bất công'. Tượng đài này tồn tại như một lời nhắc nhở vĩnh cửu về tuyên bố táo bạo đó."

Tượng đài giả này có giọng điệu tương tự như một tượng đài được một nhóm có tên là Civic Crafting lắp đặt vào tuần trước bên cạnh Điện Capitol, Huff Post cũng đưa tin. Bức tranh đó, mô tả cảnh cục phân [do 1 người bạo loạn ị ra] trên bàn làm việc của Dân biểu Nancy Pelosi, “vinh danh những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm đã đột nhập vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021 để cướp bóc, tiểu tiện và đại tiện khắp những hành lang linh thiêng đó nhằm lật ngược một cuộc bầu cử”.

⦿ ---- Theo một bản tin, diễn viên hài Tony Hinchcliffe đã tập hợp một số câu chuyện cười mà anh đã sử dụng trong buổi biểu diễn của mình để mở màn cho cuộc mít tinh của Trump tại Madison Square Garden tại một câu lạc bộ hài kịch ở Thành phố New York vào đêm hôm trước. Nghĩa là, có soạn trước một cách chủ ý.

Hinchcliffe, một diễn viên hài và người dẫn chương trình podcast có trụ sở tại Austin, đã biểu diễn một tiết mục tại The Stand NYC, một câu lạc bộ hài kịch gần Union Square vào tối thứ Bảy và thậm chí còn tập hợp cả câu chuyện cười khét tiếng của mình khi gọi Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi", NBC News đưa tin. Một trong những người tham dự vụ "nổ bom hài diễn" đêm thứ Bảy của Hinchcliffe tình cờ là một nhà sản xuất của NBC News, cùng với ba người khác cũng đã xác nhận tiết mục này.

Theo những người tham dự, câu chuyện cười của Hinchcliffe đã khiến đám đông tại Madison Square Garden xì xào. Hinchcliffe hiện đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các diễn viên hài khác, cộng đồng người Puerto Rico và cả đảng Cộng hòa và Dân chủ vì sự xúc phạm này. Sau đó, chiến dịch tranh cử của Trump khẳng định rằng câu chuyện cười "không phản ánh quan điểm của Tổng thống Trump hoặc chiến dịch tranh cử". The Stand đã không trả lời yêu cầu bình luận từ Daily Beast.

⦿ ---- Nhân vật cánh hữu Ryan Girdusky đã không bày tỏ hối hận trong những bình luận đầu tiên của mình kể từ khi bị đuổi khỏi CNN sau khi ám chỉ một người Hồi giáo cùng tham gia thảo luận là một kẻ khủng bố vào đêm Thứ Hai. Girdusky đã bị loại và sau đó bị cấm khỏi CNN sau khi xuất hiện trên NewsNight, trong đó ông nói với nhà báo Mehdi Hasan, "Tôi hy vọng máy nhắn tin của anh không reo [để nổ tan xác]", sau khi một cuộc thảo luận xung quanh cuộc biểu tình tại Madison Square Garden của Trump đã đi chệch hướng.

Trích dẫn này ám chỉ đến vụ đánh bom máy nhắn tin gần đây ở Lebanon khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Hasan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Palestine khi Girdusky đưa ra lời chỉ trích bằng lời nói. Bình luận đã gây chấn động trên toàn bộ cuộc thảo luận trực tiếp và cuối cùng Girdusky đã bị loại, trong khi Hasan đã chọn không quay lại thảo luận sau giờ nghỉ quảng cáo. Sau đó, CNN xác nhận Girdusky đã rời đi vĩnh viễn, nói trong một tuyên bố, một phần là "Không có chỗ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc cố chấp tại CNN hoặc trên sóng của chúng tôi".

Mặc dù đã xin lỗi trên sóng trong cuộc đối đầu, Girdusky đã đưa ra ít lời xin lỗi hơn sau đó. “Bạn có thể ở lại CNN nếu bạn gọi sai mọi đảng viên Cộng hòa là Đức Quốc xã và đã nhận tiền từ phương tiện truyền thông do Qatar tài trợ. Rõ ràng là bạn không thể ở lại CNN nếu bạn nói đùa. Tôi mừng là nước Mỹ được thấy CNN đại diện cho điều gì,” ông viết trong một bài đăng trên X.

⦿ ---- Steve Bannon, cựu chiến lược gia của cựu Tổng thống Donald Trump, đã được thả khỏi nhà tù liên bang hôm thứ Ba, chỉ một tuần trước Ngày bầu cử. Bannon, người đang thụ án tại Connecticut, đã bị kết án vào năm 2022 vì tội coi thường Quốc hội sau khi từ chối tuân thủ lệnh triệu tập trong quá trình điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. Sau khi được thả, ông đã được con gái Maureen đón và dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn chương trình phát thanh podcast "War Room" của mình.

⦿ ---- Một MAGA tố cáo cấp trên chôm tiền vận động tranh cử, liền bị chiến dịch của Trump sa thải. Một nhân viên chiến dịch tranh cử của Trump đã bị sa thải sau khi tiết lộ những gì cô gọi là "sự gian lận và lòng tham" của các quan chức chiến dịch cấp cao—và một âm mưu "lừa đảo" bị cáo buộc, tờ Daily Beast đã biết được.

Nhân viên này, người mà Beast đang giữ kín danh tính, đã viết một email gây chấn động sau khi bị sa thải, nêu chi tiết mối quan ngại của cô về cách các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chiến dịch, Chris LaCivita và Susie Wiles, dường như đang chuyển hàng triệu đô la cho các công ty mà cô cáo buộc là đang tính phí quá cao cho Donald Trump. Một trong số các công ty đó do một nhà tài trợ lớn của Kamala Harris điều hành.

"Sự gian lận và lòng tham mà tôi chứng kiến khiến tôi phát bệnh và tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo đã quản lý kém tiền của các nhà tài trợ hào phóng", nhân viên chiến dịch này đã viết trong một email gửi cho một đồng nghiệp cũ sau khi cô đột ngột bị sa thải vào ngày 18 tháng 10. "Tôi ủng hộ 100% cho Đội Trump—Tôi muốn điều tốt nhất cho chiến dịch này, nhưng những gì tôi chứng kiến là tham lam và sai trái".

Thậm chí còn giật gân hơn, người phụ nữ này cũng viết trong email của mình rằng các nhân viên chiến dịch đã tin rằng ban lãnh đạo đã lắp đặt "một thiết bị nghe lén trong một lỗ khoét" tại một phòng họp ở trụ sở chiến dịch ở South Florida để nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư của đồng nghiệp.

Sean Dollman, giám đốc tài chính của chiến dịch đã rất lo lắng rằng ông đang bị theo dõi đến nỗi ông và những người khác đã lục soát phòng họp để tìm thiết bị giám sát và ngăn chặn khả năng chặn các cuộc trò chuyện của ông, bà viết.

Dollman "đã ám chỉ đến thực tế là ông không thể nói bất cứ điều gì vì sợ bị trả thù", người phụ nữ nói thêm. "Bây giờ, có những chiếc khăn ăn được nhét vào mọi khoảng trống trong phòng họp. Có vẻ như họ sẵn sàng đi đến cực đoan".

Quảng Bình: 1 người chết, 17.628 ngôi nhà bị ngập.

Hà Nội cấm xe máy từ năm 2030.

"Đây chẳng qua chỉ là những lời nói dối và bịa đặt kỳ quặc từ một cựu nhân viên bất mãn của một nhà cung cấp, và người này rõ ràng là một đồng đội tồi tệ, người cũng tiết lộ thông tin riêng tư, nội bộ cho những cá nhân bên ngoài", viên chức chiến dịch cấp cao cho biết.⦿ ---- Ai muốn đốt phiếu? Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai rằng một "chiếc xe khả nghi" đã được xác định có liên quan đến các thiết bị gây cháy gây ra hỏa hoạn tại các thùng phiếu ở Oregon và tiểu bang Washington. Hình ảnh giám sát đã ghi lại cảnh một chiếc Volvo dừng lại tại một thùng phiếu ở Portland, Oregon, ngay trước khi nhân viên an ninh gần đó phát hiện ra một đám cháy bên trong thùng phiếu vào thứ Hai, phát ngôn viên của Cục Cảnh sát Portland, Mike Benner, cho biết trong một cuộc họp báo.Đám cháy đó đã làm hỏng 3 lá phiếu bên trong, trong khi các quan chức cho biết một vụ hỏa hoạn tại một thùng phiếu ở gần Vancouver, Washington, vào sáng thứ Hai đã phá hủy hàng trăm lá phiếu. Cảnh sát cho biết các thiết bị này được gắn vào bên ngoài các thùng phiếu.Các nhà chức trách cho biết tại một cuộc họp báo ở Portland rằng đã thu hồi đủ vật liệu từ các thiết bị gây cháy để chứng minh rằng hai vụ hỏa hoạn hôm thứ Hai có liên quan đến nhau — và chúng cũng có liên quan đến một vụ vào ngày 8 tháng 10, khi một thiết bị gây cháy được đặt tại một thùng phiếu khác ở Vancouver."Thật đau lòng", Greg Kimsey, kiểm toán viên lâu năm tại Quận Clark, Washington, bao gồm Vancouver, cho biết. "Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ". Các thùng phiếu ở Washington và Oregon đều có hệ thống chữa cháy được thiết kế để kích hoạt khi nhiệt độ bên trong đạt đến một mức nhất định, phủ một lớp bột chữa cháy lên các lá phiếu bên trong. Hệ thống này dường như đã hoạt động trong thùng phiếu ở Portland và các nhân viên an ninh đã ở gần đó để giúp dập lửa.Nhưng vì lý do chưa rõ, hệ thống đã không ngăn chặn được việc phá hủy hàng trăm lá phiếu ở Vancouver, ngay bên kia Sông Columbia từ Portland. Vancouver là thành phố lớn nhất ở Quận quốc hội số 3 của Washington, nơi diễn ra cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ được dự đoán là căng thẳng nhất cả nước, giữa Dân biểu đảng Dân chủ nhiệm kỳ đầu Marie Gluesenkamp Perez và ứng cử viên đảng Cộng hòa Joe Kent."Tôi hy vọng thủ phạm của hành động đáng chê trách này sẽ nhanh chóng bị bắt giữ — và cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi trong nỗ lực giữ cho tiến trình dân chủ của chúng ta được an toàn và bảo mật", Gluesenkamp Perez cho biết trong một tuyên bố.Bà cho biết bà đang yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật túc trực qua đêm tại tất cả các thùng phiếu ở Quận Clark cho đến Ngày bầu cử. “Tây Nam Washington không thể mạo hiểm để mất một phiếu bầu nào do đốt phá và bạo lực chính trị”, tuyên bố của bà cho biết. Các đại diện cho chiến dịch của Kent đã không trả lời ngay các tin nhắn qua điện thoại và email yêu cầu bình luận.Cục Cảnh sát Portland cho biết vụ cháy ở đó được báo cáo vào khoảng 3:30 giờ sáng. Giám đốc Bầu cử Quận Multnomah Tim Scott cho biết nhờ hệ thống dập lửa, chỉ có ba lá phiếu bị hư hại và văn phòng của ông đã lên kế hoạch liên hệ với những cử tri đó để giúp họ có được những lá phiếu thay thế.Vài giờ sau, các đoàn làm phim truyền hình ở Vancouver đã ghi lại cảnh khói bốc ra từ một thùng phiếu tại một trung tâm trung chuyển. Kimsey cho biết có camera giám sát bao phủ thùng phiếu và khu vực xung quanh. Kimsey cho biết lần cuối cùng nhận phiếu bầu tại thùng phiếu của trung tâm trung chuyển là lúc 11 giờ sáng thứ Bảy. Bất kỳ ai bỏ phiếu ở đó sau đó đều được khuyến khích liên hệ với văn phòng kiểm toán để lấy một lá phiếu mới.Trong một tuyên bố, FBI cho biết họ đang phối hợp với các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương để tích cực điều tra hai vụ việc. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với văn phòng FBI gần nhất, cung cấp thông tin quahoặc gọiBộ trưởng Hành chánh Washington Steve Hobbs cho biết tiểu bang sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực nhằm mục đích làm chệch hướng bỏ phiếu. Người bỏ phiếu được khuyến khích kiểm tra tình trạng lá phiếu của mình trực tuyến tại www.votewa.gov để theo dõi tình trạng phiếu gửi về tiểu bang.⦿ ---- Biện lý quận Philadelphia Larry Krasner đang kiện Elon Musk và siêu ủy ban PAC của ông Musk để ngăn chặn việc tặng hàng triệu đô la cho những cử tri đã đăng ký, nhằm ngăn chặn trò lừa bịp theo kiểu xổ số mà các chuyên gia bầu cử và Bộ Tư pháp đã cảnh báo có thể vi phạm luật liên bang. Biện lý Krasner đang tìm kiếm lệnh cấm: Ông lập luận trong hồ sơ nộp vào thứ Hai rằng nỗ lực này là một cuộc xổ số bất hợp pháp, không được quản lý, bỏ qua câu hỏi liệu nó có vi phạm luật chống mua phiếu bầu hay không."America PAC và Musk đang dụ dỗ người dân Philadelphia — và những người khác ở Khối thịnh vượng chung (và các tiểu bang dao động khác trong cuộc bầu cử sắp tới) — từ bỏ thông tin nhận dạng cá nhân của họ và đưa ra lời cam kết chính trị để đổi lấy cơ hội trúng thưởng 1 triệu đô la. Đó là một cuộc xổ số", đơn kiện cáo buộc. "Và chắc chắn đây là một cuộc xổ số bất hợp pháp. Theo luật rõ ràng của Pennsylvania, tất cả các cuộc xổ số ở Pennsylvania phải được Khối thịnh vượng chung Pennsylvania quản lý".Tháng này, America PAC của Musk đã bắt đầu trao tặng 1 triệu đô la mỗi ngày cho một cử tri đã đăng ký ký vào bản kiến nghị cam kết ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai, và 100 đô la cho những cử tri Pennsylvania ký vào bản kiến nghị. Musk đã công bố việc tặng tiền trong khi công khai và thường xuyên vận động cho cựu Tổng thống Donald Trump. Một luật sư đại diện cho America PAC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ kiện. Một phiên điều trần đã được lên lịch vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 lúc 10 giờ sáng.⦿ ---- Trump sẽ đầu hàng Tập Cận Bình và sẽ bỏ rơi Đài Loan, đó là nhận xét của báo Taiwan News. Và báo này kêu gọi cử tri Mỹ gốc Đài Loan hãy bầu cho bà Harris, người công khai nói cần bảo vệ Đài Loan. Bài bình luận Taiwanews ngày 28/10/2024 dịch tóm lược như sau.Người Mỹ gốc Á là nhóm dân số tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa Kỳ và là nhóm có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vậy chúng ta nên giúp bầu ai vào năm 2024? Mặc dù nền dân chủ đang phát triển mạnh mẽ ở Đài Loan, nhưng nó vẫn bị đe dọa ở Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ có trong lá phiếu vào tháng 11 này.Một "Công cụ theo dõi mối đe dọa của chế độ chuyên quyền Hoa Kỳ" do Just Security duy trì đánh giá rằng "có nguy cơ đáng kể về chế độ chuyên quyền nếu Donald Trump giành lại chức tổng thống", lưu ý rằng "Trump đã nói rằng ông sẽ triển khai quân đội chống lại những người biểu tình dân sự", nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành một nhà độc tài và yêu cầu luật sư của mình lập luận rằng một tổng thống nên được miễn truy tố nếu ông chỉ đạo Biệt đội SEAL số 6 ám sát một đối thủ chính trị - một kịch bản kinh hoàng có thể dễ dàng trở thành hiện thực khi Tòa án Tối cao, với sự tham gia của nhiều thẩm phán cánh hữu do Trump bổ nhiệm, đã phán quyết rằng các hành động của tổng thống về cơ bản là cao hơn luật pháp.Không thể tin tưởng Trump-Vance: Việc Trump thiếu cam kết với các đồng minh của chúng ta thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Trump đã cố gắng chận lại viện trợ quân sự cho Ukraine và thậm chí dừng các cuộc tập trận quân sự lâu đời ở Thái Bình Dương trong một hành động xoa dịu đối với Bắc Hàn và Trung Quốc.Việc Trump bác bỏ Đài Loan nói riêng sẽ khiến bất kỳ ai quan tâm đến nền dân chủ của đất nước và người Đài Loan phải sợ hãi. Như cố vấn an ninh quốc gia trước đây của ông đã viết, “Một trong những phép so sánh ưa thích của Trump là chỉ vào đầu một trong những chiếc bút Sharpie (bút dạ) của ông và nói, 'đây là Đài Loan,' sau đó chỉ vào (bàn làm việc của ông trong Phòng Bầu dục) và nói, 'đây là Trung Quốc.' Quá nhiều cam kết và nghĩa vụ của Hoa Kỳ đối với một đồng minh dân chủ khác."Trump đã gọi Tập Cận Bình của Trung Quốc là "thông minh, sáng suốt, mọi thứ đều hoàn hảo", phù hợp với sự ngưỡng mộ lâu dài và lệch lạc của ông đối với các nhà độc tài trên khắp thế giới. Ông sở hữu 114 nhãn hiệu kinh doanh tại Trung Quốc - gấp đôi số lượng tại Hoa Kỳ - phản ánh lợi ích tài chính đáng kể mà Trump không tiết lộ cho đến khi rời nhiệm sở.Chỉ trong năm nay, không có gì ngạc nhiên khi Trump từ chối cam kết bảo vệ Đài Loan khỏi một cuộc xâm lược và sau đó đề xuất rằng Đài Loan phải trả tiền cho quốc phòng, ví Hoa Kỳ như một công ty bảo hiểm - bất chấp thực tế rằng Đài Loan là một trong những nước mua vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ.Không hề đề cập đến Đài Loan trong Cương lĩnh Đảng Cộng hòa năm 2024 gồm 16 trang; ngược lại, Cương lĩnh Đảng Dân chủ năm 2024 gồm 92 trang đặc biệt nhấn mạnh Đạo luật Quan hệ Đài Loan và Sáu điều đảm bảo để hỗ trợ Đài Loan và cam kết "kiên định trong cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan". Điều này phản ánh sự đánh giá ngày càng cao về tầm quan trọng của Đài Loan trong mắt Đảng Dân chủ, trong khi sự quan tâm và ủng hộ của Đảng Cộng hòa đang giảm dần.Và người bạn đồng hành kỳ lạ của Trump, J.D. Vance, thậm chí còn theo chủ nghĩa biệt lập hơn cả ông, là một trong số 15 thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối gói viện trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan.Harris-Walz sẽ thực hiện: Nhưng hơn cả một loạt lý do để không bỏ phiếu cho Trump và Vance, người Mỹ gốc Đài Loan và người Mỹ, may mắn thay, có một tấm vé mà họ có thể tự hào bỏ phiếu trong năm nay: Kamala Harris và Tim Walz.Trái ngược hoàn toàn với Trump rất hay thay đổi và thích giao dịch, Harris đã rõ ràng trong việc ủng hộ Đài Loan. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với nguyên trạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Đài Loan", bà nhận xét trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Nhật Bản vào năm 2022. "Đài Loan là một nền dân chủ năng động đóng góp cho lợi ích toàn cầu, từ công nghệ đến y tế và hơn thế nữa".Mới đây vào tháng 10 trên chương trình 60 Minutes, bà đã cam kết chính quyền tương lai của mình sẽ "hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan, bao gồm cả những gì chúng ta cần làm để đảm bảo tự do cho Eo biển Đài Loan". Chính quyền Biden-Harris cũng đã cung cấp viện trợ hữu hình cho Đài Loan, cho phép bán nhiều vũ khí, hỗ trợ quốc phòng trị giá 567 triệu đô la và gói viện trợ trị giá 8 tỷ đô la cho cả Đài Loan và các đồng minh khác ở Châu Á - Thái Bình Dương, giúp đảm bảo quyền tự quyết của họ.Trong khi Trump vô lý cáo buộc Đài Loan đánh cắp hoạt động kinh doanh chất bán dẫn từ Hoa Kỳ, chính quyền Biden-Harris đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế và thịnh vượng chung thông qua Sáng kiến Hoa Kỳ - Đài Loan về Thương mại Thế kỷ 21. Sự lãnh đạo của Biden và Harris đang mang lại lợi nhuận ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương.Tại Đài Loan, Amazon có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la trong 15 năm tới vào cơ sở hạ tầng đám mây, Google đang hợp tác với Blackrock để phát triển công suất năng lượng mặt trời mới 1 gigawatt và Nvidia có kế hoạch xây dựng một trung tâm siêu máy tính thứ hai và có thể là một trụ sở công ty. Bài rất dài, độc giả quan tâm đọc ở đây:⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu sớm tại Delaware hôm thứ Hai khi ngày bầu cử tổng thống đang đến gần. Vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã rút lui khỏi chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay sau màn trình diễn kém cỏi tại cuộc tranh luận tổng thống với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Nhà lãnh đạo 81 tuổi này sau đó đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tim Walz đã chỉ trích hôm thứ Hai những phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Hoa Kỳ. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Wisconsin, Walz gọi Trump là "kẻ phá hoại không yêu nước. Ông Trump yêu Tập Cận Bình. 'Ông ấy cai trị người dân bằng nắm đấm sắt', đó là những gì Donald Trump đã nói khi ca ngợi một nhà độc tài Trung Quốc, trong khi ông Trump đưa việc làm ra Trung Quốc cho các việc của Trump, Trump không thuê các bạn làm, rồi sau đó đứng trước mọi người và cố gắng nói rằng ông ta cứng rắn với điều này. Tuần trước, ông Trump đã gọi đất nước chúng ta là 'thùng rác của thế giới'", Walz cho biết.Ngược lại với lập trường như vậy, Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ đấu tranh chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ngành sản xuất của Hoa Kỳ, Walz nhấn mạnh.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump "tập trung và thực sự ám ảnh vào những bất bình của Trump, vào bản thân Trump và vào việc chia rẽ đất nước".Phát biểu với các phóng viên, bà nhấn mạnh rằng việc ông Trump có khả năng giành lại Phòng Bầu dục không phải là điều sẽ "củng cố gia đình Mỹ [hoặc] người lao động Mỹ". Harris nhắc lại rằng Trump không coi lợi ích của công dân Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời nói thêm rằng lời lẽ của ông Trump chỉ "thổi bùng ngọn lửa cố gắng chia rẽ đất nước chúng ta".Trong bài phát biểu tại Madison Square Garden hôm Chủ Nhật, cựu nguyên thủ quốc gia đã gọi Harris là "không phù hợp với chức vụ này", đồng thời nhấn mạnh rằng kẻ thù của Washington muốn thấy bà chiến thắng, nhưng Trump không nói cụ thể là ai, nước nào.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết hôm thứ Hai rằng bà sẽ làm bài kiểm tra nhận thức và thách thức đối thủ Cộng hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, làm bài kiểm tra tương tự. Trump đã nhiều lần hạ thấp Harris tại các cuộc vận động của mình, gọi bà là "ngu ngốc", "vô năng" và "điên rồ", cùng nhiều lời lẽ khác. Ông cũng đã nhiều lần khen ngợi kỹ năng tinh thần của chính mình, tuyên bố rằng ông đã "xuất sắc" trong bài kiểm tra nhận thức trước đó mà ông đã làm vào năm 2020."Đây là điều ông ấy đã dùng đến, và tôi nghĩ rằng ông ấy thực sự ngày càng bất ổn và mất kiểm soát và đã dùng đến cách gọi tên vì ông ấy thực sự không có kế hoạch nào cho người dân Mỹ", Harris nói với CBS News.⦿ ---- Theo một báo cáo của NPR trích dẫn lời của hai người tại tờ báo có hiểu biết về các vấn đề nội bộ, tờ Washington Post đã mất hơn 200.000 người mua báo qua kỹ thuật số kể từ quyết định không ủng hộ một ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Con số đó sẽ chiếm khoảng 8 phần trăm trong số 2,5 triệu lượt đăng ký kỹ thuật số và báo in của tờ báo.Quyết định không ủng hộ được cho là do Jeff Bezos, ông chủ tỷ phú của tờ báo, đưa ra sau khi ban biên tập đã soạn thảo và lên kế hoạch xuất bản một bài xã luận ủng hộ Harris. Quyết định này đã dẫn đến một số đơn từ chức, trong khi rất nhiều người đăng ký tờ WP đã lên mạng xã hội để chia sẻ quyết định hủy đăng ký của họ. Nhiều người trong số những người làm như vậy đã lưu ý đến phương châm "dân chủ chết trong bóng tối" của tờ báo.Robert Kagan, một biên tập viên tại tờ WP, đã từ chức vào thứ Sáu, trong khi hai thành viên của ban biên tập tờ Post, Molly Roberts và David Hoffman, cho biết họ sẽ rời khỏi ban biên tập. Roberts cho biết bà từ chức vì "mệnh lệnh ủng hộ Kamala Harris thay vì Donald Trump rõ ràng về mặt đạo đức", trong khi Hoffman, người từng đoạt giải Pulitzer, đã viết trong một lưu ý gửi cho các biên tập viên của mình mà tờ The New York Times có được rằng ông sẽ từ chức khỏi ban quản trị nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình. "Tôi từ chối từ bỏ Washington Post, nơi tôi đã gắn bó 42 năm", ông viết.⦿ ---- Đàn bà theo Kinh Thánh chỉ là cái xương sườn của đàn ông, do vậy họ lấy tư cách gì mà đòi bầu cử như đàn ông? Mục sư MAGA nổi tiếng nói rằng phụ nữ Mỹ là "con heo đeo khuyên mũi vàng", và mục sư muốn lật ngược quyền bầu cử của phụ nữ theo Tu chính án thứ 19 và nói rằng những phụ nữ cáo buộc đàn ông hiếp dâm nhưng không thể chứng minh tuyệt đối nên bị xử tử.Mục sư theo chủ nghĩa dân tộc Thiên chúa giáo Joel Webbon là một ngôi sao đang lên trong Cộng Hòa và gần đây đã có một số điều thú vị để nói về phụ nữ Mỹ. Đầu tiên, ông tuyên bố rằng quý bà được nuông chiều quá mức: "Con heo đeo khuyên mũi vàng". Sau đó, ông tuyên bố đã đến lúc lật ngược Tu chính án thứ 19 và thu hồi quyền bầu cử của phụ nữ vì đó là "điều mà người theo đạo Thiên chúa nên làm".Cuối cùng, để làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, vị mục sư Thiên chúa giáoc hàng đầu của Cộng Hòa lập luận rằng những phụ nữ cáo buộc bị hiếp dâm nhưng không thể chứng minh nên bị hành quyết công khai để chấm dứt phong trào Me Too. "Nếu bạn làm chứng gian bằng cách làm chứng gian dối buộc tội người khác", vị mục sư nói với những người theo dõi mình, "bất kể hình phạt dành cho người đó là gì nếu họ bị kết tội, thì hình phạt đó phải giáng xuống đầu bạn vì đã vu khống họ. … Nếu điều đó xảy ra và những hình phạt công bằng được thực thi, thì bạn, kẻ vu khống, giờ sẽ phải chịu án tử hình. Và đó là một cái chết công khai. Đó là một bản án công khai, được thực hiện công khai, thì công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ này, bạn biết họ sẽ làm gì không? #MeToo sẽ kết thúc rất nhanh. Việc vu khống, đóng vai nạn nhân khi thực tế bạn không phải; bạn biết cách chấm dứt điều đó rất nhanh không? Tất cả những gì bạn phải làm là công khai xử tử một vài người phụ nữ đã nói dối.”⦿ ---- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon đã bình luận vào thứ Hai rằng nền kinh tế Hoa Kỳ "vẫn đang phát triển". Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, Dimon đã cảnh báo rằng lạm phát có thể không giảm "nhanh như vậy".Trong khi đó, khi đề cập đến trí tuệ nhân tạo, ông nhấn mạnh rằng "mọi người nên học cách sử dụng nó". Trong khi "những kẻ xấu" có thể sử dụng sai công nghệ này và không ai có thể ngăn cản chúng làm điều đó, thì những gì các công ty có thể làm là đảm bảo sử dụng nó tốt hơn.⦿ ---- Ford Motor Company đã công bố hôm thứ Hai rằng doanh thu của công ty trong quý 3 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 46,2 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 0,22 đô la trong quý được báo cáo, giảm so với thu nhập được ghi nhận trên mỗi cổ phiếu là 0,30 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng đạt 900 triệu đô la, giảm so với 1,2 tỷ đô la trong quý tương ứng của năm trước. Nhà sản xuất ô tô dự kiến thu nhập điều chỉnh cả năm trước lãi vay và thuế (EBIT) của mình sẽ đạt khoảng 10 tỷ đô la. Cổ phiếu của hãng sản xuất xe đã giảm 3,34% trong giao dịch mở rộng sau khi kết quả được công bố.⦿ ---- Thành phố nào Zen nhất California? Các nhà nghiên cứu tại Mission Connection, nơi cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, đã tìm kiếm những thành phố “Thiền nhất” trên khắp nước Mỹ để xác định chính xác nơi mọi người cảm thấy thư giãn nhất. Những phát hiện của họ dựa trên điểm đánh giá của Google tính đến tháng 10 năm 2024. Có chín địa điểm ở California lọt vào danh sách 150 thành phố. Sau đây là bảng phân tích về 5 thành phố "Zen nhất" tại California và thứ hạng của chúng, cùng với điểm đánh giá của Google.Số 2 toàn quốc: Ojai, California (4,87): “Được bao quanh bởi Dãy núi Topatopa, thị trấn quyến rũ này mang đến bối cảnh lý tưởng cho việc thiền định, thư giãn và khám phá bản thân”, Mission Connection viết. “Ojai là nơi có nhiều khu tĩnh tâm chăm sóc sức khỏe, phòng tập yoga và spa toàn diện tập trung vào sự hòa hợp giữa tâm trí và cơ thể cũng như phương pháp chữa bệnh tự nhiên”.Số 4 toàn quốc: Laguna Beach, Quận Cam, California (4,86): “Laguna Beach không chỉ có cảnh quan đẹp. Thành phố này còn là nơi có nhiều spa chăm sóc sức khỏe, trung tâm trị liệu nghệ thuật và phòng tập yoga, nhiều nơi trong số đó cung cấp các lớp học ngoài trời nhìn ra Thái Bình Dương. Du khách có thể tận hưởng thiền định bên bờ biển, các hội thảo nghệ thuật trị liệu và các liệu pháp spa trẻ hóa được thiết kế để thúc đẩy sự thư giãn.Số 10 Encinitas, California (4,83)Số 13 Sebastopol, California (4,82)Số 19 Joshua Tree, California (4,79)⦿ ---- San Francisco: Bọn trộm đã tông một chiếc xe vào một cửa hàng Louis Vuitton tại Union Square của San Francisco vào sáng sớm Thứ Hai trong một nỗ lực đột nhập bất thành, theo cảnh sát cho biết. Vụ tông xe vào tiệm xảy ra vào khoảng 4:16 giờ sáng tại cửa hàng trên phố Geary St. số 200. Cảnh sát San Francisco cho biết vào thời điểm đó, các cảnh sát đang tuần tra khu vực thì nhìn thấy một chiếc xe đâm vào cửa trước của cửa hàng.Chiếc xe không thể xông vào cửa hàng và cảnh sát cho biết nhiều nghi phạm đã ra khỏi xe và lên hai chiếc xe khác đang chờ sẵn rồi lái đi, một chiếc đi về phía tây trên phố Geary và chiếc còn lại đi về phía nam trên phố Stockton.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một thiếu niên đi xe đạp mini 15 tuổi đã tử vong vào sáng sớm thứ Hai trong một tai nạn xe tông bỏ chạy tại Koreatown, Los Angeles. Các thành viên gia đình cho biết họ phát hiện ra vụ tai nạn xe đạp mini trên ứng dụng Citizen và đã đến hiện trường tại Đại lộ Olympic Blvd. và Phố Arapahoe St. Đó là nơi họ nhận ra một số đồ đạc của Joseph Rangel nằm rải rác trên phố."Thi thể của thiếu niên được phủ một tấm vải trắng, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy đồ đạc của anh và nhận ra đồ đạc của anh", chị gái Stacey Rangel cho biết. Vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 1:30 giờ sáng. Chiếc xe đạp mini đang đi về hướng bắc trên Phố Arapahoe thì người đi xe mất lái và trượt vào ngã tư, nơi nó bị một chiếc xe đang đi về hướng đông trên Đại lộ Olympic đâm phải, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. Người đi xe đạp đã tử vong tại hiện trường.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Quận Cam tuyên bố mình đã trúng lô độc đắc Powerball trị giá 44 triệu đô la cho biết nhiều tuần sau đó, ông vẫn chưa nhận được một xu nào, theo ABC 7 đưa tin. Ông Jerry (họ được ẩn danh) nói đã mua vé trúng thưởng của mình tại siêu thị Ralphs, cả 5 con số, bao gồm cả 10 con số mà ông chọn làm Powerball, đều đã được gọi. Tuy nhiên, hơn chín tuần sau, Jerry vẫn chưa được trả tiền."Quá trình này thực sự khủng khiếp đối với người chiến thắng một giải thưởng lớn... bất kỳ giải xổ số lớn nào", ông nói với ABC 7. "Họ sẽ không nói với bạn vào ngày nào, bạn sẽ nhận được tiền. Họ sẽ không nói với bạn điều đó. Họ để ngỏ để bạn phải ngồi chờ hàng ngày."⦿ ---- Texas: Một người đàn ông ở khu vực Katy đã phải ra hầu tòa tại Houston vào sáng thứ Hai với cáo buộc đốt phá và tấn công nghiêm trọng., 46 tuổi, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 10, sau khi những người hàng xóm ở Brighton Hollow Lane cho biết anh ta đã đốt nhà của họ và đe dọa họ bằng kiếm, theo các tài liệu của tòa án. Nguyen bị truy tố tội hai tội danh đốt phá cấp độ một, tấn công nghiêm trọng đối với một công chức và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người.Các công tố viên cho biết một người phụ nữ đã nhận được cảnh báo rằng ngôi nhà của cô đang bốc cháy. Jackie Gray cho biết cô đã chạy ra ngoài để cố gắng dập lửa bằng vòi nước. “Chắc chắn là có chuyện điên rồ,” Gray nói với chúng tôi. Gray cho biết camera giám sát của cô cho thấy Nguyen đổ một can xăng vào bên hông nhà cô và châm lửa.“Bạn biết đấy, tôi đã quay lại cảnh anh ta làm điều đó – Tôi đã ra ngoài, tôi đối chất với anh ta về chuyện đó, anh ta thừa nhận và sau đó khi anh ta nghĩ rằng nhà tôi sắp bị cháy -- tôi đã có thể khống chế được ngọn lửa – anh ta đã cố gắng quay lại, bạn biết đấy, với một thanh kiếm để tấn công tôi,” Gray nói.Video cho thấy Nguyen đổ chất lỏng bên ngoài gara của cô trong khi cầm một thanh kiếm kiểu Samurai và hút thuốc. Nguyen cũng bị buộc tội đe dọa một cảnh sát trưởng Quận Harris bằng thanh kiếm. Sau đó, cảnh sát trưởng đã dùng súng điện và bắt giữ Nguyen. Tổng số tiền bảo lãnh của anh ta cho cả bốn tội danh được ấn định là 200.000 đô la. Thẩm phán Lacayo cũng ra lệnh rằng Nguyen phải trải qua một cuộc đánh giá sức khỏe tâm thần.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Giao Thông. Sáng 29/10, trường THCS Phước Tân 1 (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã cho hơn 2.600 học sinh nghỉ học do nước lũ sông Buông đang lên nhanh, trường bị ngập. Trước đó, trong đêm 28 và rạng sáng 29/10, nước lũ sông Buông dâng cao và gây ngập ở nhiều khu dân cư và trường học ở mức 60 - 80cm. Nhiều nơi ở TP Biên Hòa chìm trong biển nước. Trước tình hình này, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân và trường học di tản đồ đạc, trang thiết bị dạy học lên chỗ cao ráo. Ngoài thành phố Biên Hòa thì huyện lân cận như Trảng Bom, Xuân Lộc cũng bị ngập tương tự.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Hòa Bình TV. Tính đến trưa 28/10, tại Quảng Bình mưa lớn đã làm 1 người chết, 3 tàu cá bị chìm, 17.628 ngôi nhà bị ngập lụt, đặc biệt tại huyện Lệ Thủy. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến trưa 28/10, mưa lớn trong những ngày qua tại địa phương đã làm 17.628 ngôi nhà ngập lụt (Lệ Thủy 12.361 ngôi nhà; huyện Quảng Ninh 4.897 nhà; TP. Đồng Hới 370 nhà). Bên cạnh ngập lụt, có 44 thôn bản bị chia cắt (huyện Lệ Thủy 5 thôn, bản; huyện Quảng Ninh 38 thôn, bản; huyện Tuyên Hóa 1 thôn). Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời 89 hộ, 333 khẩu.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Việc Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại 5 khu vực từ đầu năm 2025, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030 đang nhận được nhiều ý kiến của người dân và chuyên gia. Trao đổi với PV Tiền Phong, một số chuyên gia về giao thông cho rằng, người dân cần có sự lựa chọn khi thành phố hạn chế và tiến tới cấm hẳn xe máy vào khu vực nội đô. Phương tiện công cộng phải được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, thêm các tuyến xe buýt đi vào các phố nhỏ, các khu vực xa trung tâm; các dự án đường sắt trên cao cần sớm hoàn thiện...⦿ ---- HỎI 1: Tuổi già, càng ít giao du bạn bè sẽ càng ít bệnh hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy việc ít hòa đồng hơn giúp những chú khỉ già không bị ốm. Nhiều loài động vật, bao gồm cả con người, được biết là trải qua "lão hóa xã hội"—giảm số lượng kết nối xã hội khi chúng già đi. Nhưng lý do tại sao điều này xảy ra vẫn còn là một bí ẩn. Nghiên cứu mới do các trường đại học Exeter và Edinburgh dẫn đầu, đã sử dụng dữ liệu dài hạn về loài khỉ đuôi dài ở Cayo Santiago—được gọi là Đảo Khỉ. Họ phát hiện ra rằng những chú khỉ già có khả năng ít mắc bệnh truyền nhiễm hơn, chủ yếu là do mạng lưới xã hội của chúng nhỏ hơn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bà bầu hút cần sa sẽ làm hại sự phát triển cho em bé về sau?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hút cần sa trong thời kỳ mang thai có thể làm giảm chứng ốm nghén, nhưng cũng có thể gây hại cho sự phát triển của con bạn, một nghiên cứu mới cảnh báo. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí JAMA Pediatrics vào thứ Hai rằng việc tiếp xúc với cần sa trong bụng mẹ có liên quan đến việc trẻ nhỏ có kỹ năng tư duy kém hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đứa trẻ này cũng có các vấn đề về hành vi như kiểm soát xung lực, kém chú ý và hành vi hung hăng.Chi tiết: