- Cựu Tổng thống Clinton tới Quận Cam mời cử tri bầu phiếu cho ứng cử viên Derek Trần - Hơn 1.000 mục sư tuyên bố ủng hộ bà Harris - Bà Hillary Clinton nói đùa: bà Harris không có James Comey "chờ đợi trong cánh gà" để đánh trộm bể đầu gối - Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tới Michigan vận động bầu phiếu cho bà Harris: hãy tôn trọng phụ nữ, con gái của quý vị, khi chất vấn trình độ và tư cá

PHOTO: Cựu Tổng thống Clinton đã xuất hiện hôm Thứ Bảy tại tiệm Coffee Factory (Little Saigon, Quận Cam) trong khi vận động cử tri hãy bầu phiếu cho ứng cử viên Derek Trần (Dân Chủ) đang tranh cử vào ghế Dân Biểu Hạ Viện.

.

.

QUẬN CAM (VB-27/10/2024) ⦿ ---- Lil Durk, nghệ sĩ nhạc rap từng đoạt giải Grammy, đã bị bắt hôm thứ năm gần Sân bay quốc tế Miami vì vai trò của anh trong một âm mưu thuê giết người, theo hãng tin Associated Press. Durk, tên khai sinh là Durk Devontay Banks, bị cáo buộc đã trả tiền cho một nỗ lực ám sát nghệ sĩ nhạc rap đối thủ Quando Rondo ở Los Angeles vào năm 2022, dẫn đến cái chết của anh họ Rondo là Saviay'a Robinson. Năm thành viên khác trong nhóm nhạc rap Chicago của Durk cũng bị bắt vì là đồng phạm.

.

"Vụ nổ súng xảy ra ngoài trời, tại một trạm xăng ở một ngã tư đông đúc, gây nguy hiểm cho nhiều người khác trong khu vực", Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada cho biết trong một thông cáo báo chí về những gì ông gọi là vụ giết người máu lạnh. "Tội phạm súng bạo lực kiểu này đang tàn phá cộng đồng của chúng ta và chúng tôi sẽ không khoan nhượng đối với những kẻ thực hiện các hành vi bạo lực tàn nhẫn như vậy".

.

Vụ giết người bất thành này được cho là để trả thù cho vụ giết nghệ sĩ nhạc rap King Von tại một hộp đêm ở Atlanta vào tháng 11 năm 2020 sau khi anh này và Rondo cãi nhau. Một người bạn của Rondo đã rút súng và bắn chết Von. Durk được cho là đã thề sẽ trả tiền thưởng cho bất kỳ ai giết được Von. Durk, một nhân vật hàng đầu trong thể loại nhạc drill, đã thắng giải Grammy năm nay cho ca khúc "All My Life" của mình, một sự hợp tác với rapper J. Cole.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và dừng "những động thái nguy hiểm" của mình ở Eo biển Đài Loan, theo hãng thông tấn Xinhua đưa tin. Người phát ngôn tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan là hành vi vi phạm trực tiếp chính sách Một Trung Quốc và ba Thông cáo chung Trung-Mỹ, đồng thời cũng vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

.

TQ cũng lưu ý thêm rằng bằng cách cung cấp vũ khí cho Đài Loan, Washington đã gửi một "thông điệp sai lầm nghiêm trọng" tới các lực lượng ủng hộ độc lập trên hòn đảo này. Đồng thời, Bắc Kinh tuyên bố sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình.

.

⦿ ---- Cuộc tấn công gần đây nhất của Israel được cho là đã giáng một đòn mạnh vào năng lực sản xuất tên lửa của Iran, Sky News Arabia đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Israel. Theo hãng truyền thông này, thiệt hại này có thể làm chậm nỗ lực khôi phục tên lửa của Iran khoảng một năm.

.

Kênh truyền hình này nhấn mạnh rằng các quan chức Israel tin rằng cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran, những địa điểm thiết yếu để duy trì sức mạnh tên lửa của nước này vì nó đã tấn công vào các cơ sở quan trọng để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo. Mặt khác, theo quân đội Iran, số người chết trong cuộc không kích vào sáng sớm của Israel vào các căn cứ quân sự của Iran đã tăng lên 4 người.

.

⦿ ---- Một chiếc xe tải đã đâm vào một trạm xe buýt đông người ở bắc Tel Aviv, khiến ít nhất 35 người bị thương, 6 người bị trầm trọng, theo dịch vụ khẩn cấp của Israel đưa tin. Một số cá nhân vẫn bị mắc kẹt bên dưới xe trong khi các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường. Chi tiết về danh tính hoặc lý lịch của tài xế vẫn chưa được xác nhận nhưng cảnh sát đang coi vụ việc này là một vụ tấn công khủng bố bị tình nghi. Tài xế đã bị bắn chếta.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào sáng Chủ Nhật rằng lực lượng phòng không của họ đã phá hủy tổng cộng 51 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ của một số khu vực ở phía tây nước Nga trong đêm trước đó. Phòng không đã bắn hạ 18 máy bay không người lái trên lãnh thổ Tambov, 16 máy bay trên lãnh thổ Belgorod và bốn máy bay trên lãnh thổ Bryansk, Lipetsk và Orel. Ba máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực Voronezh và một máy bay trên lãnh thổ Kursk. Ngoài ra, một máy bay không người lái đã bị chặn trên Biển Azov.

.

⦿ ---- Hàng ngàn quân nhân Bắc Hàn đã đến Kursk Oblast để hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, theo tờ New York Times đưa tin, trích dẫn lời các quan chức giấu tên. Lưu ý rằng quân nhân Bắc Hàn vẫn chưa tham gia chiến đấu. Hiện vẫn chưa rõ họ sẽ đóng vai trò gì ở tiền tuyến.

.

Theo các quan chức giấu tên, bất kỳ lực lượng quân đội Bắc Hàn đáng kể nào cũng sẽ cho phép Nga duy trì nhiều lực lượng hơn ở miền đông Ukraine, nơi họ có thể tập trung vào việc chiếm giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông đến.

.

Tình báo Nam Hàn tuyên bố rằng Bắc Hàn đã cử 3.000 quân nhân đến Nga trong số 10.000 quân đã hứa. Theo tình báo Ukraine, đến ngày 27-28 tháng 10, Nga dự kiến ​​sẽ triển khai những người lính Bắc Hàn đầu tiên đến các vùng chiến sự.

.

⦿ ---- Bà Harris hôm nay sẽ đến một loạt các khu phố ở Philadelphia, bao gồm các khu vực lịch sử của người da đen và người La tinh, theo một viên chức cấp cao của chiến dịch cho biết. Viên chức này mô tả chuyến thăm này là thân mật và mang tính tương tác hơn. Theo chiến dịch của bà, bà sẽ đến thăm một nhà thờ của người da đen, một tiệm cắt tóc, một nhà hàng Puerto Rico và một cơ sở bóng rổ dành cho thanh thiếu niên.

.

Philadelphia là một phần của đảng Dân chủ trong một tiểu bang dao động quan trọng, và đảng Dân chủ sẽ cần đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong thành phố để bù đắp cho chiến thắng dự kiến ​​của đảng Cộng hòa ở các quận nông thôn hơn.

.

⦿ ---- Hơn một ngàn nhà lãnh đạo tôn giáo đã tuyên bố ủng hộ Kamala Harris vào Chủ Nhật, củng cố nỗ lực của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ nhằm nhấn mạnh đức tin đang định hướng cho chiến dịch của bà trước cuộc bầu cử tuần tới. Trong số những người ủng hộ phó tổng thống có Mục sư William J. Barber II, một nhà lãnh đạo tôn giáo có trụ sở tại North Carolina, người đã thúc đẩy chính quyền Biden kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

.

“Trong thời điểm như thế này, tôi buộc phải nói rõ rằng mọi cử tri đều phải đưa ra lựa chọn và lựa chọn của tôi là phản đối chính trị nguy hiểm mà (Donald) Trump và phong trào MAGA đã gây ra bằng cách ủng hộ liên danh có thể đánh bại tiềm năng này của chủ nghĩa phát xít Mỹ”, Barber cho biết trong một tuyên bố với CNN, đồng thời nhấn mạnh rằng ông ủng hộ Harris với tư cách cá nhân.

.

Những sự ủng hộ này diễn ra khi Harris đang dựa vào đức tin của mình - và mối quan hệ của bà với các cộng đồng tôn giáo Da đen - khi bà tìm cách thu hút cử tri Da đen trong bài phát biểu bế mạc của mình.

.

Phó tổng thống Harris, người đã theo học tại một nhà thờ Black Baptist ở Oakland khi còn nhỏ, đã xuất hiện cùng với mục sư lâu năm của mình, Mục sư Amos C. Brown III của Nhà thờ Third Baptist ở San Francisco, như một phần của chiến dịch "mang linh hồn đến các cuộc bỏ phiếu" ở Georgia vào cuối tuần trước, một nỗ lực rộng rãi nhằm thu hút những người đi nhà thờ Da đen ở các tiểu bang dao động.

.

Và trong các bình luận tại một nhà thờ Da đen ở West Philadelphia vào Chủ Nhật, Harris "sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa đức tin vào hành động trong chiến dịch này", theo một quan chức cấp cao của chiến dịch.

.

Harris đã ám chỉ đến đức tin trong suốt chiến dịch của mình. Phó tổng thống cho biết trong một cuộc họp thị trấn của CNN tuần trước rằng sau khi Tổng thống Joe Biden gọi điện cho bà vào mùa hè này để nói rằng ông sẽ không tái tranh cử nữa, bà đã gọi cho Mục sư Brown, xin lời khuyên và cầu nguyện. Khi được Anderson Cooper của CNN hỏi liệu bà có cầu nguyện hàng ngày không, Harris cho biết bà có cầu nguyện.

.

"Đôi khi là hai lần một ngày", bà nói. "Tôi được nuôi dạy để tin vào một vị Chúa nhân từ, tin rằng đức tin của bạn là một động từ".

.

⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nói đùa vào thứ năm rằng Phó Tổng thống Harris có ít nhất một lợi thế lớn so với chính bà trong cuộc chạy đua vào Bạch Ốc năm 2016: không có James Comey "chờ đợi trong cánh gà" để đánh trộm bể đầu gối quý bà dám tranh cử Tổng Thống.

.

Phát biểu với Kaitlan Collins của CNN, cựu thượng nghị sĩ New York được hỏi Harris có thể làm gì để tránh lặp lại số phận thua cuộc trước Donald Trump của Clinton. Bà cho biết ít nhất Harris không phải đối phó với cựu giám đốc FBI, người đã tuyên bố một cách khét tiếng vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016 rằng ông sẽ mở lại cuộc điều tra về máy chủ email cá nhân của Clinton từ thời bà còn là ngoại trưởng.

.

"Trước hết, tôi không nghĩ bà ấy có Jim Comey chờ đợi trong cánh gà để hạ bệ bà, vì vậy điều đó là tốt", Clinton nói. "Tôi nghĩ bà ấy đang làm những gì bà ấy cần làm". Nhiều đảng viên Dân chủ đổ lỗi cho Comey về việc Trump đánh bại Clinton, người đã dẫn trước ông trong các cuộc thăm dò trong những tuần trước cuộc bỏ phiếu năm 2016. Cuộc điều tra mở lại của ông là một trong những câu chuyện lớn nhất của chiến dịch, mặc dù cuối cùng không có cáo buộc nào được đưa ra.

.

Cựu đệ nhất phu nhân cũng thảo luận về nền tảng của Harris, nói rằng bà vẫn phải đối mặt với tiêu chuẩn kép trong cuộc đua mặc dù đã có sự tiến bộ cho phụ nữ trong chính trị. "Gần như có một sự mặc định trong báo chí khi mọi người quay lại và nói, 'Được rồi, ít nhất Harris đang cố gắng trả lời các câu hỏi, và bà ấy đang đưa ra chính sách thực sự, vì vậy hãy đi chỉ trích bà ấy và đảm bảo rằng chúng ta biết chính xác những gì bà ấy đang nói'", bà nói.

.

Clinton nói thêm rằng "hiếm khi" báo chí lại đi theo Trump theo cách tương tự. Tổng hợp thăm dò của Hill/Decision Desk HQ hiện cho thấy Harris đang dẫn trước cựu tổng thống 1 điểm phần trăm. Cuộc thi đang được coi là một trong những cuộc thi sát nút nhất trong lịch sử hiện đại.

.

⦿ ---- Được Politico gọi là "một tràng pháo tay kéo dài và vang dội" tại Michigan vào thứ Bảy, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với Donald Trump và lời kêu gọi hợp lý nhưng đầy cảm xúc để bầu Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 5 tháng 11. "Theo mọi thước đo, bà Harris đã chứng minh rằng mình đã sẵn sàng", cựu đệ nhất phu nhân cho biết khi trở lại chiến dịch tranh cử, theo AP. "Câu hỏi thực sự là, với tư cách là một quốc gia, chúng ta đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này chưa?"

.

Xuất hiện cùng Harris tạthị trấn Kalamazoo, Obama đã nói về nhiều đề tài cần thiết để bầu phiếu cho Harris. Về quyền phá thai: Giọng nói run rẩy vì xúc động, Obama cảnh báo rằng Trump sẽ làm suy yếu sức khỏe và quyền tự do sinh sản của phụ nữ nếu ông trở lại Bạch Ốc. Bà yêu cầu đàn ông nghĩ đến vợ, con gái, bạn gái và cháu gái của họ, nói rằng họ có thể gặp nguy hiểm về mặt pháp lý nếu tìm cách phá thai hoặc bị sảy thai nếu họ không phá thai. Bà cho biết đàn ông cũng có thể phải đối mặt với "hậu quả tàn khốc" từ việc mang thai ngoài ý muốn, theo Politico. "Tôi yêu cầu tất cả các bạn từ tận đáy lòng mình hãy nghiêm túc với cuộc sống của chúng ta", bà nói.

.

Về kỳ thị, đối xử không công bằng, bà Obama đã trích dẫn một tiêu chuẩn kép trong cách truyền thông và quốc gia đánh giá Harris và Trump. "Chúng ta mong đợi cô Harris thông minh và ăn nói lưu loát, có một bộ chính sách rõ ràng, không bao giờ tỏ ra quá tức giận, chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cô Harris xứng đáng", Obama nói. "Nhưng đối với Trump, chúng ta không mong đợi gì cả, không hiểu biết về chính sách của Trump, không có khả năng đưa ra một lập luận mạch lạc, không trung thực, không đàng hoàng, không đạo đức".

.

Về tình hình cuộc đua, bà Obama bày tỏ sự lo lắng cho đất nước, nói rằng bà đang gặp khó khăn trong việc hiểu tại sao cuộc đua tổng thống lại sát nút như vậy. "Tôi nằm thao thức vào ban đêm và tự hỏi, 'Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy?'" bà nói với đám đông.

.

Trước đó trong ngày, bà Harris đã đến phòng khám bác sĩ ở Portage để nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sinh viên y khoa về các hạn chế phá thai. "Chúng tôi đang xem xét một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ đang ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi hoàn cảnh và giới tính", Harris nói với các phóng viên trước chuyến thăm.

.

⦿ ---- Nhà văn Jill Twiss, chuyên viết cốt truyện cho phim truyền hình và truyện trẻ em, vừa viết bài giải th1ich vì sao cô bầu cho bà Harris. Bài viết có nội dung: Tôi bỏ phiếu cho Harris không phải vì cô Harris xứng đáng mà vì tôi xứng đáng (I’m Voting Harris Not Because She Deserves it But Because I Do). Dịch sơ lược như sau.

.

Tôi không bỏ phiếu cho Kamala Harris vì cô xứng đáng. Không ai xứng đáng làm tổng thống. Không có một người nào ở Mỹ biết mọi thứ và đúng về mọi thứ. Tôi rất thích Harris, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy thực sự đáng báo động khi chúng ta bầu bất kỳ ai vào vị trí đó—đặc biệt là người muốn có vị trí đó.

.

Đừng hiểu lầm tôi. Tôi nghĩ Harris vui vẻ, thông minh, giỏi việc của mình và cô có vẻ là một con người thực sự tỉnh táo, người sẽ không—chỉ là một ví dụ kỳ lạ—đe dọa sử dụng quân đội đối với cử tri của mình hoặc nói về tất cả những cách mà Hitler thực sự đã làm. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi bỏ phiếu cho cô ấy. Trên thực tế, thực ra không phải vì cô ấy. Tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vì những gì tôi xứng đáng.

.

Tôi xứng đáng có quyền đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình. Tôi xứng đáng được đi du lịch trong khi vẫn là một người phụ nữ mà không phải lo lắng rằng—tùy thuộc vào tiểu bang của tôi—có thể họ sẽ để tôi chết. Tôi xứng đáng không phải lo lắng rằng những người ngu ngốc nhất mà chúng ta biết sẽ cấm cả biện pháp tránh thai và thụ tinh trong ống nghiệm.

.

Tôi xứng đáng không phải giải thích với các cô gái trẻ rằng chúng ta đã chọn một kẻ lạm dụng tình dục để nắm giữ chức vụ cao nhất trong cả nước.

.

Tôi xứng đáng không có một phó tổng thống gọi những người như tôi là "kẻ rối loạn nhân cách" "không có lợi ích trực tiếp ở đất nước này" vì tôi không có con.

.

Tôi xứng đáng không phải lo lắng rằng những người bạn đồng tính của tôi sẽ không thể kết hôn nữa nếu Trump được bổ nhiệm thêm nhiều thẩm phán Tòa án Tối cao. Tôi xứng đáng được tham dự những đám cưới đồng tính đó! Họ có nhạc VÀ đồ trang trí đẹp hơn. (Thức ăn có thể theo cả hai cách, tùy thuộc vào cảm nhận của cặp đôi về tinh bột.)

.

Tôi xứng đáng có một tổng thống đánh thuế các tỷ phú thay vì mời họ đến các cuộc mít tinh vận động.

.

Tôi xứng đáng không phải trả khoảng bốn trăm triệu đô la cho loại thuốc mà các nhà sản xuất thuốc chỉ mất mười lăm xu để sản xuất.

.

Tôi xứng đáng biết rằng nếu tôi sống sót sau một thảm họa thiên nhiên, chính phủ sẽ cung cấp viện trợ—không phải để có một tổng thống từ chối viện trợ cứu trợ thiên tai cho những người dân đang đau khổ sống ở những tiểu bang mà ông ta cho rằng không đủ người bỏ phiếu cho mình.

Bây giờ tôi có đồng ý với các chính sách của Harris về mọi thứ không? Hoàn toàn không. Súng làm tôi sợ phát khiếp và cả việc khai thác khí đá phiến. Và, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có một bất đồng chính sách vô cùng nghiêm trọng. Giống như một bất đồng cấp độ "khiến tôi mất ngủ cả đêm". Và tôi không muốn tỏ ra khinh suất hay nói đùa ở đây. Nếu tôi nghĩ rằng việc bỏ phiếu cho một đảng thứ ba sẽ chấm dứt những gì đang diễn ra ở Gaza và bây giờ là phần lớn Trung Đông, thì tôi sẽ làm ngay lập tức. Nếu tôi nghĩ rằng việc ngồi ngoài cuộc bầu cử này sẽ ngăn chặn được cuộc thảm sát những người vô tội, thì tôi sẽ ngồi ở ngoài.

.

Không phải là những vấn đề mà tôi không đồng ý với Kamala Harris không quan trọng. Vấn đề là việc bầu Donald Trump sẽ không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế, giống như mọi thứ tôi có thể nghĩ ra, ông Trump sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

.

Tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris ít nhất một phần vì tôi thực sự nhớ những gì diễn ra trong giai đoạn 2016 đến 2020 và trời ơi, tất cả chúng ta đều xứng đáng không phải trải qua điều đó một lần nữa.

.

Nhiều vùng rộng lớn của đất nước chúng ta dường như đã trải qua một dạng mất trí nhớ tập thể nào đó. Điều đó xảy ra khi bạn trải qua điều gì đó khủng khiếp. Giống như sau khi sinh con, phụ nữ quên mất nỗi đau đó, ngoại trừ việc cuối cùng bạn không có con mà là một nhà độc tài. Được rồi, vâng, tôi nghe thấy chính mình. NHƯNG KẺ ĐỘC TÀI NÀY SẼ KHÔNG TRỒI LÊN NỮA KHI Y BỊ VĨNH VIỄN LOẠI BỎ.

.

Y đã bổ nhiệm các thẩm phán chấm dứt hồ sơ Roe vs Wade, và y nói rằng phụ nữ nên bị trừng phạt vì phá thai.

.

Y gọi những người đã chết trong cuộc chiến đấu vì đất nước chúng ta là "những kẻ ngốc và kẻ thua cuộc".

.

Y đã cung cấp cho Vladimir Putin, một tên độc tài đã nhiều lần đe dọa sẽ ném bom hạt nhân vào chúng ta, thiết bị xét nghiệm COVID trước khi nó được cung cấp rộng rãi cho chính công dân của chúng ta.

.

Y đã tính tiền người nộp thuế hàng triệu đô la bằng cách bắt các nhân viên chính phủ ở lại các bất động sản của y.

.

Y đã phạm tối thiểu 34 trọng tội khi còn là tổng thống. Thế giới này là gì khi mà "y là một tên trọng tội" thực sự nằm ở cuối danh sách?

.

Y đã tách hàng nghìn trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ của chúng mà không có kế hoạch đoàn tụ. Y nhốt trẻ sơ sinh vào lồng.

.

Y đã *** (tác giả chửi thề) cố gắng mua Greenland.

Y đã nói dối về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, cử một đám đông đến Điện Capitol và lập kế hoạch cử những cử tri giả để lật đổ ý chí của cử tri. Thật kỳ lạ khi bạn nghe điều gì đó đủ nhiều lần đến mức nó bắt đầu nghe có vẻ bình thường, nhưng điều này vẫn hoàn toàn là sự điên rồ. Đó là cách các quốc gia bị lật đổ và biến thành chế độ độc tài. Y đã gọi các quan chức bầu cử và bảo họ THAY ĐỔI PHIẾU BẦU.

.

Việc y thất bại lần này không làm cho việc y cố gắng trở nên bớt kinh hoàng hơn. Có rất nhiều cách mà tôi ước hệ thống này khác đi. Nhưng tôi không bỏ phiếu cho hệ thống. Tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vì tôi bỏ phiếu cho chính tôi và những người tôi quan tâm. Và, nếu tôi hoàn toàn trung thực, vì đó là cơ hội tốt nhất của tôi để không bao giờ phải nghe về Donald Trump nữa. Trên hết tất cả những điều khác mà chúng ta xứng đáng có được, chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Clinton đã xuất hiện hôm Thứ Bảy tại tiệm Coffee Factory (Little Saigon, Quận Cam) trong khi vận động cử tri hãy bầu phiếu cho ứng cử viên Derek Trần (Dân Chủ) đang tranh cử vào ghế Dân Biểu hiện do bà Michelle Steel (Cộng Hòa) nắm giữ. Tran phải đối mặt với một cuộc chiến tốn kém và khó khăn trong nỗ lực tìm một vị trí Dân Biểu để giúp cộng đồng Việt có tiếng nói ở Hạ Viện liên bang.

Tại quán Coffee Factory, Little Saigon.

.

⦿ ---- Các viên chức tình báo Hoa Kỳ đã xác nhận rằng một đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy các lá phiếu gửi qua thư bị phá hủy ở vùng ngoại ô chiến trường quan trọng của Quận Bucks, Pennsylvania, là một trò lừa bịp do Nga thực hiện như một phần trong nỗ lực bí mật giúp cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử.

.

Một viên chức liên bang đã nói riêng với USA TODAY vào thứ Sáu rằng các nhà chức trách tin rằng đó là sự thật, dựa trên các chi tiết cụ thể của đoạn video và thực tế là nó nhắm vào Phó Tổng thống Kamala Harris và cố gắng tăng cơ hội đắc cử của Trump.

.

Chưa đầy 12 giờ sau, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đã xác nhận đánh giá đó trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Sáu với FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa.

.

Đoạn video bắt đầu lan truyền vào thứ Năm, cho thấy một chồng phong bì đựng phiếu bầu đã niêm phong trên bàn khi một người đàn ông không rõ danh tính tiến hành mở chúng ra và xé các lá phiếu gửi qua thư có phiếu bầu cho Trump và trả lại các lá phiếu cho Harris.

.

"F--- Donald Trump", người đàn ông trong video liên tục chửi thề và nói trong khi xé các lá phiếu.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thề sẽ ngăn chặn Thế chiến thứ III bằng cách "nhanh chóng" chấm dứt giao tranh ở Ukraine và "hỗn loạn" ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng thế giới hiện đang rất gần với xung đột toàn cầu. Trump nhắc lại những bình luận trước đó của mình rằng cuộc chiến ở Ukraine không bao giờ nên xảy ra, mô tả nó là "khủng khiếp".

Phi Le Nguyen,

Linh Cao Nguyen

Hoang Xuan Tran

Singa Bui

3 người chết do bão Trà Mi.

Đồng thời, cựu tổng thống cũng phác thảo kế hoạch tái thiết quân đội Hoa Kỳ, mà ông cho là tốt nhất thế giới nhưng lại bị "giam cầm" bởi những người "thức thời" ở vị trí cao nhất. Trump bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ giành chiến thắng trong một chiến thắng áp đảo "quá lớn để gian lận" và đánh bại "chương trình nghị sự cực tả" của Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.⦿ ---- Trong một sự kiện ở Michigan, Trump đã chỉ trích Harris, nói rằng bà muốn chiến tranh và muốn có lệnh bắt lính nhập ngũ. "Con trai và con gái của các người sẽ phải nhập ngũ... bà ấy muốn lệnh động viên nhập ngũ. Tất cả những gì bà ấy muốn là một cuộc chiến", Trump nói.Ông cũng nói về sự xuất hiện của ca sĩ Beyonce tại một cuộc mít tinh của Harris ở Houston vào thứ sáu, nói với những người tham dự sự kiện của ông tại Michigan rằng "họ phải sử dụng những người [nổi tiếng] để thu hút mọi người đến các sự kiện của bà ấy".⦿ ---- Trong bản ghi nhớ chiến dịch Harris mới được chia sẻ đầu tiên với NBC News, cố vấn cấp cao Ian Sams viết rằng "rõ ràng là Donald Trump đang rơi vào vị trí biện hộ về nền kinh tế". Sams chỉ ra bài đăng trên TruthSocial hôm thứ Năm của Trump, trong đó ông Trump viết rằng ông không đề xuất thuế bán hàng (sales tax) toàn quốc "như đảng Dân chủ nói trong quảng cáo chống lại tôi".Chiến dịch Harris nói thêm rằng họ đang giành chiến thắng về mặt kinh tế vì họ lập luận rằng kế hoạch áp thuế của Trump sẽ làm tăng chi phí cho người Mỹ. "Các chuyên gia, cử tri và rõ ràng là Donald Trump đồng ý rằng kế hoạch kinh tế của ông sẽ làm tăng chi phí cho tầng lớp trung lưu khi cuộc bầu cử này kết thúc. Những lời nói dối trắng trợn của Trump trên Truth Social cho thấy ông biết đó là một vấn đề", Sams viết.⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Mark Cuban gọi những phát biểu "rác rưởi" của cựu Tổng thống Trump về đất nước là "xúc phạm" nước Mỹ, chỉ trích các đề xuất chính sách của ứng cử viên đảng Cộng hòa. "Tôi tức giận. Tôi tức điên lên. Ý tôi là, đây là, đây là đất nước của chúng ta. Nó đẹp lắm. Chúng ta yêu nó. Tôi vẫn là một phần của thế hệ cũ. Yêu nó, hoặc rời khỏi nó", Cuban, một trong những người đại diện chiến dịch nổi bật nhất của Harris, cho biết trong lần xuất hiện vào tối thứ sáu trên chương trình "The Source" của CNN về những phát biểu của Trump. "Và nói rằng chúng ta đã trở thành thùng rác là xúc phạm đến mọi người Mỹ".Bình luận của Cuban với người dẫn chương trình Kaitlan Collins của CNN được đưa ra sau khi Trump so sánh nước Mỹ với "thùng rác của thế giới" trong một điểm dừng chân trong chiến dịch ở Arizona vào đầu tuần này khi thảo luận về vấn đề nhập cư."Chúng ta là bãi rác", Trump nói ở Tempe. "Chúng ta giống như thùng rác của thế giới. Đó là những gì đã xảy ra. Đó là những gì đã xảy ra với chúng ta — chúng ta giống như một thùng rác vậy.” Trump, người đã sử dụng ngôn ngữ miệt thị để mô tả những người nhập cư, đã thề sẽ thực hiện trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp nếu ông được bầu lại vào tháng 11.Cuban, người cho biết ông đã không nói chuyện với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa kể từ khi ông rời Bạch Ốc bốn năm trước, lập luận rằng Trump đã thay đổi kể từ khi Cuban gặp ông cách đây hai thập niên. “Ông ấy đã suy sụp trí não, cái đầu chậm lại. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đã biết ông ấy trong 25 năm, vào đầu những năm 2000, bạn có thể có một cuộc trò chuyện hợp pháp với ông ấy. Chỉ là bây giờ, đó là điểm nói chuyện [học sẵn],” Cuban nói vào thứ sáu.“Bạn có thể thấy ông ấy đã suy giảm nhận thức. Đó chỉ là thực tế,” ông nói thêm. Sau đó, Collins hỏi Cuban rằng liệu cử tri có thấy sự thay đổi không. “Không, hoàn toàn không. Bởi vì Trump không bao giờ có trí thức về bất cứ điều gì,” Cuban trả lời. “Bạn không bao giờ nghĩ đến Donald Trump và nghĩ rằng, ‘Ồ, đó thực sự là một cuộc trò chuyện sâu sắc mà ông ấy đã có với ai đó.’ Bạn không nghĩ đến Donald Trump và nói rằng điều đó thực sự tinh tế trong những gì ông ấy phải nói về vị trí này hoặc chính sách của mình. Bạn không nghe thấy ông ấy nói sâu sắc về các chính sách chút nào.”⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết "sai lầm lớn nhất" trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là chọn "những người xấu, không trung thành" tham gia chính quyền của mình. "Sai lầm lớn nhất của tôi là tôi đã chọn một số người. Tôi đã chọn một số người tuyệt vời, bạn biết đấy, nhưng bạn không nghĩ về điều đó. Tôi đã chọn một số người mà tôi không nên chọn", Trump nói trong lần xuất hiện vào thứ sáu trên podcast "The Joe Rogan Experience" của Joe Rogan. "Tôi đã chọn một số người mà tôi không nên chọn"."Những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ", Rogan hỏi. "Đúng vậy, những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ hoặc những người xấu hoặc những người không trung thành", Trump nói thêm. Bình luận của Trump trên podcast của Rogan được đưa ra sau khi cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của ông, tướng đã nghỉ hưu John Kelly, gần đây đã nói với The Atlantic rằng Trump được cho là đã ca ngợi các vị tướng của Adolf Hitler vì lòng trung thành của họ. Kelly cũng nói với The New York Times trong một cuộc phỏng vấn rằng Trump "chắc chắn rơi vào định nghĩa chung của chủ nghĩa phát xít, chắc chắn rồi".Để đáp trả, cựu tổng thống gọi Kelly là "kẻ thấp hèn" và "kẻ thoái hóa hoàn toàn", chỉ trích ông ta một lần nữa trong lần xuất hiện trên podcast vào thứ sáu. "Ý tôi là, hãy xem, ý tôi là, hôm nay bạn đọc một chút về họ, một gã như Kelly, một kẻ bắt nạt, một kẻ bắt nạt, nhưng là một kẻ yếu đuối, một người yếu đuối, bạn biết đấy, bạn biết nhiều về những kẻ bắt nạt hơn bất kỳ ai xung quanh vì bạn tham gia vào một môn thể thao nhất định, nơi những kẻ bắt nạt bị phơi bày rất nhanh", ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nói với Rogan.Trong podcast kéo dài gần 3 giờ, Trump cũng gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là "kẻ ngốc", nhưng "ông ấy rất tuyệt với tôi vì tôi sẽ hợp tác với một người như John Bolton". Trump sau đó nói thêm trên podcast khi nói về Bolton, người hiện là một nhà phê bình gay gắt của cựu tổng thống: "Nhưng ông ấy tốt theo một cách nào đó. Ông ta là một kẻ điên. Và mỗi lần tôi phải đối phó với một quốc gia, khi họ nhìn thấy một kẻ lập dị đứng sau tôi, họ nói, 'ôi trời, Trump sắp gây chiến với chúng ta rồi.'”⦿ ---- Trong một bài viết cho MSNBC, cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner tuyên bố rằng gần như chắc chắn rằng Donald Trump sẽ ngay lập tức tìm cách sa thải Công tố đặc biệt Jack Smith nếu ông thắng cử trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, nhưng Trump sẽ phải đối mặt với một đạo luật cấm ông can thiệp cá nhân.Với suy nghĩ đó, với việc Tòa án Tối cao trao cho Trump quyền miễn truy tố gần như hoàn toàn, Trump có thể tiến hành đề cử Thẩm phán Aileen Cannon làm chức Bộ trưởng Tư pháp của mình với sự hiểu biết rằng bà sẽ làm công việc bẩn thỉu thay Trump nếu bà được Thượng viện chấp thuận.Trích dẫn hồ sơ "Cuộc thảm sát đêm thứ bảy" khét tiếng của Richard Nixon nhằm mục đích giúp ông thoát khỏi rắc rối sau vụ đột nhập Watergate, Kirschner viết rằng cựu tổng thống sẽ cần một người cắt bỏ để thoát khỏi Smith và Cannon có vẻ là ứng cử viên hợp lý nhất để bắt đầu một cuộc thanh trừng của Bộ Tư pháp.Lưu ý rằng Cannon do Trump bổ nhiệm đã bác bỏ các cáo buộc liên bang đối với cựu tổng thống về việc lưu giữ trái phép các tài liệu của chính phủ –– với một kháng cáo đang được tiến hành –– Kirschner đã viết "Có thể nói rằng Trump đã trúng số độc đắc khi được Cannon chủ trì và bác bỏ vụ án hình sự của mình. Ông Trump chắc chắn nghĩ như vậy: mặc dù Trump đã liên tục và thường xuyên chỉ trích dữ dội hầu như tất cả các thẩm phán khác đang chủ trì các vụ án hình sự và dân sự của mình, nhưng ông Trump đã ca ngợi Cannon hết lời trong mọi bước đi".Nếu Cannon thấy mình đứng đầu Bộ Tư pháp, Kirschner dự đoán rằng bà sẽ trở thành một công cụ sẵn sàng cho chiến dịch "trả thù" của Trump. "Giả sử Trump đề cử Cannon làm Bộ trưởng Tư pháp và bà được Thượng viện xác nhận. Trump thậm chí có thể không phải bảo Cannon sa thải Smith, bởi vì về cơ bản, bà ấy đã làm rồi. Trump sẽ có thể tránh được thảm họa 'Thảm sát đêm thứ bảy' lộn xộn là một phần trong sự sụp đổ của Nixon", ông viết.⦿ ---- Trong 10 ngày nữa, người Mỹ sẽ quyết định có nên giữ Phó Tổng thống Kamala Harris ở Bạch Ốc hay đưa cựu Tổng thống Donald Trump trở lại nhiệm kỳ thứ hai. Và nhà báo huyền thoại Bob Woodward đang đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với cử tri. Người dẫn chương trình CNN Christiane Amanpour đã mời Woodward tham gia chương trình của cô vào thứ Bảy để nói về cuốn sách mới của ông, "War".Phóng viên lâu năm của Washington Post đã nói cụ thể về cách cựu tổng thống tiếp cận các tình huống an ninh quốc gia và đưa ra quyết định gần như hoàn toàn dựa trên phán đoán của riêng ông thay vì dựa trên ý kiến đóng góp chung của những người xung quanh. "Đây là thời điểm nguy hiểm lớn đối với đất nước và chúng ta không nên tự lừa dối mình", Woodward nói về cách Trump có thể xử lý một cuộc khủng hoảng hạt nhân.Cuốn sách của Woodward, được bày bán vào đầu tháng này, có nhiều tiết lộ về cách Trump giao lưu với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông đưa tin rằng Trump đã có tới 7 cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông rời nhiệm sở và thậm chí còn được cho là đã gửi cho ông Putin nhiều xét nghiệm Covid-19 trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch khi tình trạng thiếu hụt xét nghiệm trên toàn quốc.Khi mô tả điều khiến cựu tổng thống trở nên nguy hiểm như vậy, Woodward — người đã tiết lộ tin tức về vụ bê bối Watergate chấn động với người đồng nghiệp Carl Bernstein tại WP — đã chỉ ra bản chất thất thường và khó đoán của Trump. Amanpour thừa nhận một phần trong cuốn sách của mình, trong đó cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, người được Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ vào năm 2019, đã nói với Woodward rằng ông chủ cũ của mình là một "kẻ phát xít đến tận xương tủy"."Ông có lo ngại rằng loại nhân vật này, người đã viết và nói về việc ngưỡng mộ những người như Putin, những người như Tập [Cận Bình], những người khác, Orbán ở Hungary, ông có lo lắng về những gì họ có thể làm khi nhậm chức không?" Amanpour hỏi."Đây là những gì Trump không làm. Ông ấy không lập kế hoạch. Ông ấy chỉ nói, 'Ồ, tôi sẽ lấy cái đó ra khỏi kệ. Ý tưởng đó, tôi sẽ lưu lại cái này.' Không có hệ thống lập kế hoạch nào cả", ông tiếp tục. "Trong môi trường an ninh quốc gia, bạn không phải đang chơi trò roulette với những con số ngẫu nhiên xuất hiện. Bạn cần phải lập kế hoạch"."Và trong trường hợp của Trump, không có đội nào cả! Ông ấy chỉ quyết định thôi", ông nói thêm. "Việc không có đội nào cả — việc không có kế hoạch — là điều mà mọi người nên cân nhắc và lo lắng".⦿ ---- Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng tại cuộc mít tinh của ông vào thứ Bảy tại Novi, Michigan khi ông không nhận được phản hồi từ những người tham dự mà ông dường như đang tìm kiếm. Với việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu tại tiểu bang chiến trường và những câu hỏi được đặt ra về nỗ lực vận động bỏ phiếu của chiến dịch của ông đang bị chất vấn, tờ New York Times Michael Gold đưa tin cựu tổng thống đã hỏi đám đông rằng họ đã đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu cho ông chưa.Theo Gold, Trump đã hỏi "... đám đông đã bỏ phiếu, và con số này nhỏ hơn nhiều so với những người nói rằng họ vẫn dự định bỏ phiếu". Báo cáo lưu ý rằng sau đó Trump tuyên bố, "Chúng ta đã hết thời hạn với chiến dịch bỏ phiếu sớm".⦿ ---- Nhật Bản: Khoảng 40% nam giới ở Nhật Bản cảm thấy ngại ngùng khi quay lại làm việc sau khi nghỉ phép chăm con, nhiều người lo ngại về gánh nặng gia tăng đối với đồng nghiệp, một cuộc khảo sát gần đây của khu vực tư nhân cho thấy.Theo cuộc khảo sát của Meiji Yasuda Life Insurance Co. với 550 nam giới đã kết hôn có con dưới 6 tuổi, những người được hỏi đã kêu gọi các công ty giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự và cung cấp các chế độ phúc lợi cho đồng nghiệp để nhân viên có thể nghỉ phép chăm con mà không cần do dự.Trong số những người được hỏi, 33,4% đã nghỉ phép chăm con trung bình 42 ngày. Trong số 41,5% cảm thấy không thoải mái khi quay lại làm việc, 23,9% cho biết họ cảm thấy "hơi ngại ngùng", trong khi 16,0% cho biết họ cảm thấy "ngượng ngùng" và 1,6% còn lại cảm thấy "rất ngại ngùng".⦿ ---- Kể từ khi bắt đầu là một hashtag quyên tặng từ thiện vào năm 2012, Ngày GivingTuesday, tức là ngày thứ Ba sau Lễ Tạ ơn, đã trở thành một trong những ngày gây quỹ lớn nhất trong năm cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ. Theo ước tính của tổ chức cùng tên, GivingTuesday đã gây quỹ được 3,1 tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện vào năm 2022 và 2023.Hiện tại, GivingTuesday, tổ chức phi lợi nhuận, cũng triệu tập các nhà nghiên cứu làm việc về các chủ đề liên quan đến hoạt động quyên góp hàng ngày. Tổ chức này cũng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Ngày GivingTuesday năm nay là ngày 3 tháng 12/2024.⦿ ---- California: Một thiếu niên 16 tuổi theo học tại Học khu Thống nhất Thung lũng San Ramon đã tấn công hiệu phó Trường Trung học California vào cuối tuần, theo học khu và Sở Cảnh sát San Ramon. Theo email gửi đến các gia đình của Giám đốc Học khu SRVUSD CJ Cammack, tại buổi khiêu vũ chào mừng hôm thứ Bảy, một hiệu phó đã tiếp cận hai học sinh trên bãi đậu xe. Trong khih tương tác, một thiếu niên 16 tuổi đã tấn công hiệu phó và kéo tóc bà, theo Trung úy Mike Pistello của SRPD.Theo Pistello, các điều tra viên xác định rằng kẻ tấn công là một thiếu niên 16 tuổi theo học tại một trường khác trong học khu. Cảnh sát đã đến địa chỉ của cậu ta và bắt cậu với cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng và bắt cóc. Cậu học trò đã bị giam giữ tại Nhà tù dành cho vị thành niên Quận Contra Costa ở Martinez. Biện lý Quận Contra Costa đã đệ trình các cáo buộc trên đối với nghi phạm.⦿ ---- Quận Riverside: Giám đốc Hội bất vụ lợi chôm tiền gần cả triệu đô. Người sáng lập Queer Works có trụ sở tại Palm Springs đã bị truy tố về 53 tội danh trọng tội trong một âm mưu bị cáo buộc biển thủ hơn 940.000 đô la tiền công quỹ dành cho khách hàng giới tính thứ ba. Biện lý Quận Riverside đã cáo buộc Jacob Joseph Aaron Rostovsky ăn cắp tiền tài trợ từ khách hàng của mình tại phiên tòa xét xử hôm thứ Ba. Tổ chức phi lợi nhuận của Rostovsky có mục đích hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới và giới tính thứ ba.⦿ ---- Quận Cam: Các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương của Quận Cam hôm thứ Sáu đã kêu gọi cần phải quản lý tốt hơn các cơ sở điều trị và phục hồi tại nhà sau khi một cuộc kiểm toán gần đây cho thấy những lo ngại nghiêm trọng về cách thức kiểm tra và giám sát các cơ sở này. Cuộc kiểm toán phát hiện ra rằng các cơ sở đôi khi tập trung ở các khu dân cư, điều mà tiểu bang cho phép, nhưng việc giám sát của tiểu bang không phải lúc nào cũng kịp thời hoặc kỹ lưỡng, theo một tờ thông tin do Văn phòng Kiểm toán Nhà nước California cung cấp.Cuộc kiểm toán của Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (Department of Health Care Services), nơi quản lý các cơ sở điều trị của tiểu bang, cho thấy Nam California là nơi có nhiều cơ sở điều trị phục vụ cho 6 cư dân trở xuống. "Hãy nhìn vào tất cả các cơ sở này ở Quận Cam", Giám sát viên Katrina Foley, người đại diện cho khu vực thứ năm của Quận Cam, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Bà đã nhắc đến từng điểm đánh dấu màu xanh lam trên bản đồ xác định một cơ sở điều trị ma túy và rượu tại nhà. Theo các nhà lãnh đạo Quận Cam, Quận Cam có nhiều cơ sở như vậy hơn bất kỳ quận nào khác trong tiểu bang."Nếu chúng ta có thể quản lý tất cả những điều khác này ở California, chúng ta có thể quản lý thời điểm mọi người có ý định chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất của chúng ta trong thời điểm yếu đuối nhất của họ", Foley cho biết. Cuộc kiểm toán cho thấy tiểu bang không giới hạn số lượng cơ sở trong một khu vực nhất định, tiểu bang cũng không yêu cầu giấy phép đối với các nhà ở hồi phục có 6 người trở xuống."Chúng tôi không biết có bao nhiêu ngôi nhà như thế này trong cộng đồng của chúng tôi", Thượng nghị sĩ Janet Nguyen cho biết. "Có thể có hàng trăm ngôi nhà như vậy". Các nhà lãnh đạo tiểu bang và quận cho biết những phát hiện của cuộc kiểm toán cho thấy bệnh nhân trong các cơ sở và những người sống xung quanh họ không an toàn.⦿ ---- Philippines: Đã có ít nhất 115 người chết và mất tích vì bão. Theo thông tấn Yonhap, số người chết và mất tích trong trận lũ lụt và lở đất lớn do Bão nhiệt đới Trami (Bão Trà Mi, còn được chính phủ VN gọi là Bão số 6) gây ra ở Philippines đã vượt quá 100 người và tổng thống cho biết hôm thứ Bảy rằng nhiều khu vực vẫn bị cô lập với những người cần được cứu hộ.Trami đã thổi bay khỏi vùng tây bắc Philippines vào thứ Sáu, khiến ít nhất 81 người thiệt mạng và 34 người khác mất tích trong một trong những cơn bão chết chóc và tàn phá nhất của quần đảo Đông Nam Á cho đến nay trong năm nay, cơ quan ứng phó thảm họa của chính phủ cho biết. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi có báo cáo từ các khu vực trước đây bị cô lập.Chính phủ cho biết hơn 4,2 triệu người nằm trên đường đi của cơn bão, bao gồm gần nửa triệu người, phần lớn đã chạy đến hơn 6.400 nơi trú ẩn khẩn cấp ở một số tỉnh. Cơn bão được dự báo sẽ tấn công Việt Nam vào cuối tuần nếu nó không đổi hướng.⦿ ---- Houston: Một người đàn ông ở West Harris County đã bị bắt sau khi bị cáo buộc vũ trang bằng dao rựa và đốt nhà hàng xóm của mình.46 tuổi, phải đối mặt với hai tội danh đốt phá và hai tội danh tấn công nghiêm trọng liên quan đến tội ác này. Đoạn video giám sát do Eyewitness News thu thập được cho thấy Nguyen đi bộ qua đường đến nhà hàng xóm trên phố Brighton Hollow Lane vào chiều thứ Tư.Chủ nhà nói rằng Nguyen đã đổ xăng vào bên hông nhà và đốt, nhưng dễ dàng dập tắt được. Có thể nhìn thấy vết cháy xém trên một phần mặt tiền bằng gạch và bãi cỏ. Vài phút sau, Nguyen được nhìn thấy đang tiến đến nhà một người hàng xóm khác. Trong video, y đang hút thuốc và cầm một lon xăng trên một tay và một con dao rựa trên tay kia. Sau đó, y đổ xăng lên lối đi trước khi đi ra khỏi khung hình. Đó là lúc chủ nhà nói rằng Nguyen đã dội xăng vào nhà bà và đốt lửa. Ngọn lửa này dường như chỉ thiêu rụi một phần bãi cỏ.Nguyen rút lui về chân đường lái xe, nơi anh ta có thể được nhìn thấy đang khảo sát thiệt hại trước khi vung dao rựa xung quanh. Hồ sơ tòa án cáo buộc Nguyena đe dọa chủ nhà thứ hai bằng dao rựa cũng như một cảnh sát Quận Harris tới phản ứng.⦿ ---- Arizona: Một bác sĩ ở Peoria đã bị kết án hai năm tù tại Tucson vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Arizona. Bác sĩ, 51 tuổi, đã gian lận các chương trình chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm bao gồm Medicare, TRICARE, AHCCCS, Blue Cross Blue Shield và UnitedHealthcare. Nguyen đã nhận tội gian lận chăm sóc sức khỏe vào ngày 19 tháng 3/2024.Theo các nhà chức trách, Nguyen đã cố tình nộp hàng nghìn yêu cầu thanh toán giả mạo và làm giả hồ sơ bệnh nhân để tránh bị phát hiện. Nguyen đã lừa đảo bảo hiểm khoảng 3,7 triệu đô la và theo một phần bản án, anh ta đã bị lệnh phải trả hơn 1,1 triệu đô la tiền bồi thường cho các công ty bảo hiểm. Nguyen cũng bị lệnh phải trả hơn 2,5 triệu đô la cho chính phủ trong một thỏa thuận dân sự riêng biệt.⦿ ---- Quận Cam:, 58 tuổi, đã tử vong vào đêm Thứ Hai 21/10/2024 trong một tai nạn đụng xe rồi bỏ chạy trên đường Westminster Boulevard. Tai nạn chết người xảy ra lúc 10:18 tối ngày 21 tháng 10, tại phố Yockey Street, theo Trưởng phòng Cảnh sát Giảo nghiệm tử thi Quận Cam.⦿ ---- Canada: Một cặp vợ chồng luật sư ở Toronto đã bị kết án tù vì tội khinh thường tòa án sau nhiều tháng không tuân thủ lệnh cung cấp hồ sơ và thông tin về hàng triệu đô la tiền quỹ bị mất khỏi tài khoản ủy thác của công ty của họ. Vợ chồng Nicholas Cartel vàđã bị ra lệnh vào thứ Sáu phải chịu án tù 30 ngày tại nhà tù của tỉnh. Bản án của Cartel có hiệu lực ngay lập tức. Anh ta đã bị một viên chức tòa án còng tay và đưa ra khỏi phòng xử án ở Toronto ngay sau 2:30 chiều. Bui sẽ thụ án ngay sau Cartel, bắt đầu từ ngày 26 tháng 11.Cặp đôi và công ty luật của họ, Cartel & Bui LLP, đã bị 25 người mua và bán nhà kiện sau khi hơn 6,5 triệu đô la tiền của họ bị biển thủ từ tài khoản ủy thác của công ty, chủ yếu là từ tháng 4 đến tháng 12/2023. Nhiều nguyên đơn trong số đó đã nhận được phán quyết mặc định. Thẩm phán cho biết ông sẽ không chỉ đơn giản ra lệnh phạt tiền vì tội coi thường tòa án vì hai luật sư đã nợ các nguyên đơn hàng triệu đô la.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Bão Trà Mi gây mưa lớn trên diện rộng, làm 3 người thiệt mạng và một người mất tích do lũ cuốn, tai nạn khi chằng chống nhà cửa. Tâm bão Thừa Thiên Huế chịu nhiều thiệt hại lớn nhất với 2 người chết, trong đó một người đi qua đoạn đường ngập nước chảy xiết và một người đi thả lưới bị nước cuốn. Một người ở Quảng Nam tử vong do tai nạn khi trèo lên mái nhà chằng chống. Trong khi tham gia cứu hộ tại hạ lưu đập Thanh Sơn lúc 15h, anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, người dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.⦿ ---- HỎI 1: Bị thương sau khi ngã có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của chứng mất trí ở người lớn tuổi?ĐÁP 1: Đúng vậy. Bị thương sau khi ngã có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của chứng mất trí ở người lớn tuổi. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên JAMA Network Open vào tháng trước. "Nghiên cứu này định lượng một mô hình chẩn đoán mà các bác sĩ lão khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính đã nhận ra trong một thời gian khá dài – té ngã thường xảy ra trước khi chẩn đoán chứng mất trí và người lớn tuổi bị té ngã nên được sàng lọc nhận thức", theo đồng tác giả Molly P. Jarman, Tiến sĩ, Phó giám đốc Trung tâm phẫu thuật và sức khỏe cộng đồng tại Bệnh viện Brigham and Women và phó giáo sư phẫu thuật tại Trường Y Harvard, nói với Fox News Digital.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Một số người cần tăng liều lượng tiêm vaccine ngừa COVID-19?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một số người Mỹ nên tiêm nhiều hơn một mũi vaccine COVID-19 đã cập nhật vì tuổi tác hoặc một số tình trạng sức khỏe nhất định khiến họ dễ bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, các quan chức y tế Hoa Kỳ khuyên trong tuần này. Sáu tháng sau mũi tiêm đầu tiên, những người từ 65 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm mũi thứ hai của loại vaccine đã triển khai vào mùa thu năm nay, theo hướng dẫn mới được một hội đồng cố vấn về vắc-xin chấp thuận và được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ủng hộ vào thứ Tư. Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu cũng có thể tiêm ba liều trở lên nếu bác sĩ cho là thận trọng.Chi tiết: