Báo New York Times và báo Axios loan tin: 82 người đoạt giải Nobel từ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống, ca ngợi cam kết của bà Harris đối với công nghệ và nghiên cứu.

82 nhà khoa học đoạt giải Nobel nhiều lĩnh vực khoa học ký thư chung tuyên bố ủng hộ bà Harris, vì nếu Trump lên thì thê thảm.

.

- 82 nhà khoa học đoạt giải Nobel nhiều lĩnh vực khoa học ký thư chung tuyên bố ủng hộ bà Harris, vì nếu Trump lên thì thê thảm

- Thêm 2 nhà đại tư bản Cộng Hòa tuyên bố ủng hộ bà Harris: chủ tịch Ngân hàng Forbright John Delaney và đồng sáng lập The Home Depot Arthur M. Blank

- Sau Tướng Kelly, 13 cựu quan chức Bạch Ốc của Trump ký thư ngỏ đồng ý lời Kelly nói: Trump say mê Hitller và các nhà độc tài

- Harris: tôi vào Bạch Ốc sẽ suy nghĩ về cách tăng kinh tế, nhưng Trump vào là chỉ nghĩ tới danh sách kẻ thù

- Harris: Trump ngày càng trở nên sân si, bất ổn, loạn thần kinh trong 8 năm qua.

- Obama: Trump chỉ quan tâm là cái tôi, tiền bạc, địa vị của Trump

- Cuộc chiến Ukraine: Thay vì đổ tội cho thằng sát nhân, Trump đổ tội cho kẻ bị xâm lược không chịu nhún nhường.

- Có thể Elon Musk đang bị Putin giựt dây: Musk liên lạc thường xuyên với Putin kể từ cuối năm 2022

- Trump nói ông đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng như Nevada, Arizona và Michigan. Thực tế là ngang ngửa.

- Trump: nếu đắc cử, sẽ sa thải Công tố đặc biệt Jack Smith.

- Putin: Trump chân thành muốn hòa bình cho Ukraine

- Trump đấu tố Liên Âu (EU): tệ hơn cả TQ

- TT Joe Biden sẽ xin lỗi về hệ thống trường nội trú học sinh da đỏ, nơi đã cưỡng ép tách trẻ em bản địa khỏi cha mẹ và đồng hóa chúng.

- Wisconsin: TNS tiểu bang Robert Cowles (Cộng Hòa) công khai nói ủng hộ bà Harris

- Cô Stacey Williams, người mẫu chuyên nghiệp các năm 1990s, kể rằng bị Trump ôm sờ soạng năm 1993

- Đảng Công nhân người Kurd (PKK) nhận trách nhiệm tấn công thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ làm ít nhất 5 người chết và hơn 20 người bị thương.

- Liên Âu lại kêu gọi ngừng bắn tại Lebanon

- Israel dội bom Khan Younis ở nam Gaza, ít nhất 28 người chết

- Israel dội bom Lebanon: 3 nhà báo chết

- Zelensky: từ chối đón quan chức LHQ Antonio Guterres vì vị này vừa dự hội nghị BRICS của Nga

- Putin: Nga sẵn sàng "thỏa hiệp hợp lý" để có hòa bình ở Ukraine.

- Putin hài lòng, cảm ơn VN muốn xin gia nhập BRICS

- Con trai của cố tổng thống Cộng Hòa Gerald Ford nói ủng hộ Trump, trong khi em gái ủng hộ Harris

- Arizona: 1 người đốt cháy thùng phiếu, nhiều phiếu hư

- DB Jamie Raskin, D-Md., và TNS Ron Wyden, D-Ore., đòi chỉ định 1 Công tố đặc biệt để điều tra Jared Kushner (con rể Trump) vì lãnh tiền Saudi Arabia trong khi làm Cố vấn cho Trump

- Michigan: Tim Walz gọi Trump là "già khú đế"

- Các nhóm bên ngoài đã bơm kỷ lục 1,1 tỷ đô vào cuộc đua tranh cử tổng thống tới giờ

- Bộ Quốc phòng Mỹ: không dùng vũ lực gây chết người cho dân thường, bác bỏ tin giả của Cộng Hòa

- Wisconsin: Thị trưởng Waukesha, thành trì của Cộng hòa, tuyên bố ủng hộ Harris và kêu gọi bầu cho Harris

- Colorado: Có ai đã chận 12 lá phiếu trên đường bưu điện, rồi điền phiếu, mạo chữ ký và gửi về Phòng Bầu Cử quận giả như là phiếu được điền và gửi từ cử tri. Lộ vì chữ ký không giống

- Elon Musk đã tặng 10 triệu đô la trong tháng 10 cho Cộng hòa nhằm lật ngược Thượng viện. Tổng cho chi tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa là 120 triệu đô

- Colgate-Palmolive Co. thu nhập quý 3 tăng 2,4% lên 5 tỷ đô

- Công ty xe tự lái WeRide Inc. của TQ lên thị trường chứng khoán Mỹ

- 2 công ty hàng hải Singapore chịu trả cho Mỹ 102 triệu đô vụ tàu hàng tông sập cầu của Baltimore làm sập cầu, 6 người chết

- Na Uy: xe lửa trật bánh, 1 chết và 4 người bị thương

- Google: chỉnh sửa hình dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Google Photos sẽ minh bạch, ghi rõ là hình sửa

- Tỷ lệ sinh của phụ nữ Đài Loan trong độ tuổi từ 15-49 chỉ còn 0,865% vào năm 2023.

- Đài Loan truy tố 10 người tội gián điệp cho TQ

- Gần 1/2 dân Mỹ đang sống thuần dựa vào tiền lương.

- Quận Cam: 1 tiệm cắt tóc ở West Covina bị xe tông vào cửa trước, bể đủ thứ

- Quận Cam: 1 ông bị xe đụng chết ở Little Saigon

- Nhật Bản: Liu Hu, và Vu Thi Chinh bị bắt vì tạo hồ sơ điện từ trái phép và trộm cắp.

- TIN VN. Công an TP.HCM phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên.

- TIN VN. Bạo lực cách mạng: cậu lớp 11 ép cậu lới 9 phải ăn đất rồi quay clip.

- TIN VN. Nhiều trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết cả tháng.

- HỎI 1: Cháy rừng Miền Tây Hoa Kỳ ngày càng nhanh hơn, nhiều hơn, nguy hiểm hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các vụ tự sát thường xảy ra trong các ngày Thứ Hai trong tuần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/10/2024) ⦿ ---- Colgate-Palmolive Co. đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 vào thứ sáu, thông báo doanh số ròng của công ty tăng 2,4% theo năm lên 5 tỷ đô la. Thu nhập ròng tăng 4% lên 737 triệu đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 4,7% theo năm và đạt 0,9 đô la. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn năm 2024 lên, kỳ vọng tăng trưởng doanh số ròng từ 3% đến 5% và tăng trưởng doanh số hữu cơ từ 7% đến 8%. Cổ phiếu Colgate-Palmolive tăng 2,27% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

.

⦿ ---- Lên thị trường chứng khoán Mỹ: Công ty xe tự lái Trung Quốc WeRide Inc. đã công bố vào thứ sáu về giá chào bán công khai lần đầu (IPO: initial public offering) 7.742.400 cổ phiếu ký quỹ của Mỹ với giá 15,50 đô la một cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Công ty cho biết họ đã bán cổ phiếu Loại A trị giá tổng cộng 320,5 triệu đô la thông qua các đợt chào bán riêng lẻ. Họ cho biết họ có thể huy động được 458,5 triệu đô la trong đợt IPO. WeRide đã nộp đơn xin IPO trên Nasdaq vào hôm qua, Thứ Năm 24/10.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp đã đạt được thỏa thuận với hai công ty Singapore có liên quan đến tàu chở hàng đâm vào Cầu Francis Scott Key của Baltimore vào tháng 3, khiến cầu này bị sập và khiến 6 công nhân xây dựng thiệt mạng. NBC News đưa tin rằng chủ sở hữu của Dali là Grace Ocean Private Ltd. và nhà điều hành Synergy Marine Private Ltd. đã đồng ý trả gần 102 triệu đô la để giải quyết vụ kiện dân sự chống lại công ty này về sự kiện "thảm khốc", theo thông cáo của Bộ Tư pháp, trong đó lưu ý rằng số tiền này sẽ được chuyển cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác bị ảnh hưởng hoặc những cơ quan đã giúp ứng phó.

.

Không bao gồm trong thỏa thuận là thiệt hại để xây dựng lại cây cầu, mà AP lưu ý rằng có thể tốn gần 2 tỷ đô la. Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Tư pháp Benjamin Mizer cho biết thỏa thuận này "đảm bảo rằng chi phí cho các nỗ lực dọn dẹp của chính phủ liên bang ... do Grace Ocean và Synergy chịu chứ không phải người nộp thuế Hoa Kỳ", theo Axios. Có những yêu cầu bồi thường đang chờ xử lý khác từ hai công ty, bao gồm một yêu cầu từ chính thành phố Baltimore.

.

Ngay sau vụ sụp đổ ngày 26 tháng 3, cả Grace Ocean và Synergy đều đã đệ đơn lên tòa án để cố gắng giữ trách nhiệm pháp lý của họ ở mức thấp, "trong vụ kiện thương vong hàng hải có thể trở thành tốn kém nhất trong lịch sử", theo AP. "Gần bảy tháng sau một trong những thảm họa giao thông tồi tệ nhất trong ký ức gần đây, cướp đi sinh mạng của sáu người và gây ra thiệt hại không thể kể xiết, chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng", Mizer cho biết, theo tuyên bố của Bộ.

.

⦿ ---- Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hôm thứ Sáu đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người tại thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ trong tuần này khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. "Hành động hy sinh tại khuôn viên trường TAI [Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ] ở Ankara vào khoảng 15:30 giờ địa phương vào thứ Tư được thực hiện bởi một nhóm của tiểu đoàn bất tử", nhóm này cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ trên Telegram.

.

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya tuyên bố rằng những kẻ tấn công nhắm vào trụ sở Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị "vô hiệu hóa" ngay lập tức. Để đáp trả, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của PKK ở Iraq và Syria, nghi ngờ nhóm này có liên quan đến vụ tấn công Ankara.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại Lebanon vào thứ sáu, lưu ý rằng không có giải pháp chính trị nào cho cuộc xung đột ở Trung Đông là khả thi trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông cũng kêu gọi Lebanon tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống "đã bị hoãn quá lâu" để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước.

.

Borrell cũng nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Lebanon phải là lực lượng quân sự duy nhất hiện diện tại quốc gia này và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở phía nam đất nước phải được trao "một nhiệm vụ mới, mạnh mẽ hơn nhiều". Ông hứa rằng EU sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon và hỗ trợ kinh tế sau khi một tổng thống mới được bầu. "Chúng ta hiện đang tham gia vào cuộc chạy đua với thời gian giữa thời điểm có thể bắt đầu một tiến trình chính trị tại Lebanon và một cuộc xung đột toàn diện với những hậu quả không thể tính toán được", ông cảnh báo.

.

⦿ ---- Ít nhất 28 người đã chết trong một cuộc không kích của Israel tại Khan Younis ở phía nam Gaza, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin vào thứ sáu. Hãng này cho biết "hàng chục" người bị thương. Wafa cho biết quân đội Israel đã nhắm vào một ngôi nhà và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hãng này cũng cho biết Israel cũng đã ném bom và đột kích Bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya ở phía bắc Dải Gaza, mặc dù số thương vong vẫn chưa được biết.

.

⦿ ---- Ba nhà báo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thành phố Hasbaya gần biên giới Syria, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin. Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu theo giờ địa phương, cơ quan này cho biết mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện vẫn chưa có xác nhận nào từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối xác nhận chuyến thăm Ukraine theo đề xuất của Antonio Guterres của Liên Hợp Quốc, AFP đưa tin vào thứ Sáu. Guterres đã bị chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo thế giới sau khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS do Nga tổ chức tại Kazan vào đầu tuần này, bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố chuyến thăm "làm tổn hại đến danh tiếng của Liên Hợp Quốc".

.

"Sau khi rời Kazan, [Gutteres] muốn đến Ukraine, nhưng tổng thống Zelensky không xác nhận chuyến thăm của ông. Vì vậy, Gutteres sẽ không có mặt ở đây, cụ thể là vì sự sỉ nhục về sự tỉnh táo và luật pháp quốc tế ở Kazan", một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hôm thứ Sáu rằng đất nước ông sẵn sàng thực hiện những gì ông mô tả là "thỏa hiệp hợp lý" để giải quyết xung đột ở Ukraine. Phát biểu với chương trình 60 Minutes của Rossiya-1, Putin không tiết lộ chi tiết về những thỏa hiệp đó có thể là gì vì "không có cuộc đàm phán thực chất nào và phía bên kia từ chối làm như vậy". Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cũng phải tôn trọng các mục tiêu của Nga và "chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào ở đây; sẽ không có bất kỳ sự trao đổi nào".

.

Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS, Putin một lần nữa cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã sử dụng Ukraine để đe dọa, tuyên bố rằng "họ thậm chí không che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi".

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với mong muốn của Việt Nam gia nhập BRICS trong các cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh ở Kazan vào thứ năm. Putin cảm ơn đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia và nhấn mạnh Nga ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia khối này. Putin và Phạm Minh Chính cũng thảo luận về hợp tác song phương và khả năng tăng cường thương mại giữa hai quốc gia và chuyến thăm Nga của Phạm Minh Chính.

.

⦿ ---- Báo New York Times và báo Axios loan tin: 82 người đoạt giải Nobel từ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống, ca ngợi cam kết của bà Harris đối với công nghệ và nghiên cứu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những tiến bộ khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ bị cựu Tổng thống Trump làm suy yếu trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử mỏng manh này.

.

Những người ký tên là những người đoạt giải Nobel về hóa học, kinh tế, y học và vật lý từ những năm 1970 đến năm nay. "Mức sống và tuổi thọ tăng đáng kể trong hai thế kỷ qua phần lớn là kết quả của những tiến bộ trong khoa học và công nghệ", bức thư viết.

.

"Kamala Harris thừa nhận điều này và hiểu rằng việc duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực này đòi hỏi sự hỗ trợ ngân sách từ chính phủ liên bang, các trường đại học độc lập và sự hợp tác quốc tế". Cựu Tổng thống Trump sẽ làm suy yếu và gây nguy hiểm cho sự phát triển trong các lĩnh vực quan trọng này, họ viết.

.



.

Thư ghi rằng trong nhiệm kỳ của Trump, Trump đã đề xuất một ngân sách sẽ cắt giảm 18% Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health) và 17% Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention). Một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Trump sẽ cản trở các phản ứng đối với biến đổi khí hậu, theo những người đoạt giải Nobel cho biết. Gần đây, ông đã chế giễu các nhà khoa học khí hậu đã liên kết mùa bão tàn khốc năm nay với nhiệt độ ấm lên.

.

Trước đó trong tuần, 23 người nhận giải thưởng Nobel kinh tế đã ủng hộ các đề xuất kinh tế của Harris trong một lá thư được công bố vào thứ Tư, do người chiến thắng năm 2001 Joseph Stiglitz, một giáo sư tại Đại học Columbia, dẫn đầu. Họ cảnh báo rằng các chính sách kinh tế của Trump sẽ làm tăng nợ quốc gia và dẫn đến giá cả cao hơn. Nền kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của cử tri trong cuộc bầu cử này.

.

Các nhà khoa học thường có xu hướng tập trung vào nghiên cứu của họ chứ không phải chính trị, Stiglitz nói với tờ New York Times. Nhưng cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng đối với công việc của họ.

.

⦿ ---- Tư bản Cộng Hòa ủng hộ bà Harris. Hai doanh nhân nổi tiếng đang gia nhập hàng ngũ Lãnh đạo doanh nghiệp vì Harris (Business Leaders for Harris), nhóm đã công bố ngày hôm nay, Thứ Sáu. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới là chủ tịch Ngân hàng Forbright John Delaney và đồng sáng lập The Home Depot Arthur M. Blank. Delaney cũng là cựu thành viên đảng Dân chủ của Quốc hội.

.

Dự án cũng đã công bố ngày hôm nay rằng họ đang triển khai chiến dịch quảng cáo trả phí đầu tiên. Nhóm cho biết quảng cáo, có giá mua nhiều tới 6 con số, đang chạy trên các nền tảng kỹ thuật số ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Quảng cáo có lời chứng thực từ một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Michigan, người cho biết bà đã bỏ phiếu cho Trump hai lần nhưng giờ sẽ bỏ phiếu cho Harris. Lãnh đạo doanh nghiệp vì Harris do PAC Trách nhiệm của Đảng Cộng hòa (Republican Accountability PAC) đứng đầu, không phải chiến dịch của Harris.

.

⦿ ---- Mười ba cựu quan chức Bạch Ốc của Trump đã ký một bức thư ngỏ ủng hộ cựu chánh văn phòng của Trump là John Kelly, người đã nói với tờ New York Times rằng Trump phù hợp với định nghĩa của một kẻ phát xít.

.

"Chúng tôi hoan nghênh Tướng Kelly vì đã nêu bật một cách chi tiết mối nguy hiểm của nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Giống như Tướng Kelly, chúng tôi đã không đưa ra quyết định lên tiếng một cách nhẹ nhàng", bức thư viết. "Tất cả chúng tôi đều là những người Cộng hòa suốt đời phục vụ đất nước. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc trong lịch sử mà chúng ta cần phải đặt đất nước lên trên đảng phái. Đây là một trong những khoảnh khắc như vậy".

.

Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về bức thư này. Bức thư do chiến dịch của Harris công bố, được ký bởi các cựu quan chức bao gồm cựu thư ký báo chí Stephanie Grisham, cựu chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa Miles Taylor và Olivia Troye, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Mike Pence. Cả ba cựu quan chức chính quyền Trump đều đã trở thành những người chỉ trích Trump sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.

.

Troye và Grisham đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm nay. Troye cũng là một trong những người ký tên vào một lá thư vào tháng 8 từ hơn 200 quan chức Cộng hòa ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống.

.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ NY Times, được phát hành vào thứ Ba, Tướng Kelly cũng cho biết ông đã thấy Trump nhiều lần ca ngợi Adolf Hitler. Bình luận của ông được đưa ra cùng ngày tờ Atlantic đưa tin rằng Trump nói rằng ông ước muốn mình có những vị tướng như Hitler.

.

Trong lá thư của họ, các cựu quan chức của Trump cho biết những tuyên bố của Tướng Kelly là "đáng lo ngại và gây sốc". Họ nói thêm rằng "vì chúng tôi biết Trump và đã làm việc cho và cùng làm việc với ông ấy, nên thật đáng buồn là chúng tôi không ngạc nhiên trước những gì Tướng Kelly phải nói. Đây chính là con người của Donald Trump".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã vẽ nên bức tranh về cựu Tổng thống Donald Trump dành thời gian trong Phòng Bầu dục để suy nghĩ về danh sách kẻ thù của Trump. "Hãy tưởng tượng Phòng Bầu dục trong ba tháng nữa", Harris nói với những người tham dự cuộc biểu tình của bà tại Atlanta. "Hoặc là Donald Trump ở đó, suy nghĩ về danh sách kẻ thù của mình, hoặc là tôi, làm việc cho các bạn, hoàn thành danh sách việc cần làm của mình", bà thốt lên.

.

Harris cũng đã tiếp cận những cử tri lần đầu và các nhà lãnh đạo trẻ trong cuộc biểu tình, thừa nhận "quyền lực" và sự hiện diện của họ. "Và tôi biết tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp khi có các bạn lãnh đạo, tôi rất tự hào về các bạn", Harris nói.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris lưu ý rằng cựu Tổng thống Donald Trump ngày càng trở nên tức giận và bất ổn trong tám năm qua. "Bạn thấy điều đó hàng ngày", Harris nói về Trump trong một cuộc biểu tình ở Georgia.

.

"Ông ấy ngày càng mất trí", bà nói tiếp, đồng thời nói thêm rằng không giống như năm 2016, không có ai ở gần ông ấy có thể kiểm soát được ông ấy. Harris cảnh báo rằng Trump có ý định "tuyên bố quyền lực không bị kiểm soát và cực đoan" nếu được bầu lại.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông không hiểu "tại sao mọi người lại nghĩ Donald Trump sẽ làm đảo lộn mọi thứ theo cách có lợi cho bạn". "Hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy người đàn ông này nghĩ đến bất kỳ ai ngoài chính mình", Obama nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng khi cựu Tổng thống Donald Trump "không phàn nàn, ông ta đang cố gắng bán cho bạn thứ gì đó".

.

"Bởi vì tất cả những gì ông ta quan tâm là cái tôi, tiền bạc, địa vị của mình, đó là tư duy của ông ta", Obama nhấn mạnh, trước khi chuyển sang đặt câu hỏi về năng lực của Trump. "Bạn có thấy ông ta gần đây không, ông ta ra ngoài kia và phát biểu trong hai giờ, chỉ toàn nói suông", ông nói về Trump.

.

⦿ ---- Thay vì đổ tội cho thằng sát nhân, Trump đổ tội cho kẻ bị xâm lược. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Ukraine đã mất "toàn bộ nền văn hóa" do cuộc chiến đang diễn ra với Nga, đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng Ukraine sẽ không bao giờ xây dựng lại các thành phố của mình. Trump nhắc lại tuyên bố trước đó của mình rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bao giờ xâm lược nếu Trump vẫn còn là tổng thống.

.

"Hãy nhìn vào Ukraine, rất nhiều người đã chết, những thành phố cổ kính xinh đẹp đó, những mái vòm vàng tráng lệ đó đang nằm sụp xuống, vỡ tan thành từng mảnh ở hai bên... các người sẽ không thể xây dựng lại được đâu", Trump nhận xét. Hơn nữa, Trump nhấn mạnh rằng Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden có thể đã ngăn chặn được cuộc xung đột nhưng ông không biết mình đang làm gì.

.

⦿ ---- Có thể Elon Musk đang hoạt động theo giựt dây của Tổng Thống Nga Putin. Tỷ phú Elon Musk đã liên lạc thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ cuối năm 2022, theo tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các quan chức giấu tên từ Hoa Kỳ, Nga và Châu Âu. Theo báo cáo, Musk và Putin đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm kinh doanh và địa chính trị. Có một lần trong các cuộc trò chuyện được cho là của họ, tổng thống Nga đã yêu cầu Musk không kích hoạt Starlink qua Đài Loan để ủng hộ người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

.

Tuy nhiên, một số quan chức Bạch Ốc được trích dẫn nói rằng họ không biết về các cuộc liên lạc của Musk với Putin trong khi Điện Kremlin tiết lộ rằng lần duy nhất hai người nói chuyện là qua điện thoại để thảo luận về công nghệ vũ trụ, phủ nhận rằng bất kỳ cuộc liên lạc nào khác đã xảy ra giữa họ. Musk vẫn chưa đưa ra bình luận.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Donald Trump tiết lộ rằng ông đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng như Nevada, Arizona và Michigan. "Tôi không được phép nói điều này nhưng chúng ta đang dẫn trước rất nhiều", Trump nói trong tiếng reo hò lớn từ đám đông khi tham dự một cuộc mít tinh ở Nevada. Trump tuyên bố rằng ông cũng đang dẫn đầu ở Pennsylvania và Wisconsin. Hơn nữa, Trump cho biết ông đang dẫn đầu ngay cả ở các tiểu bang thường không được coi là chiến trường như New Hampshire. Thực tế, các cuộc thăm dò khác ghi rằng Harris và Trump ngang ngửa nhau ở 7 tiểu bang chiến trường.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với "Hugh Hewitt Show" trong một cuộc điện thoại vào thứ năm rằng, nếu ông được tái đắc cử, ông sẽ ngay lập tức "sa thải" Công tố viên đặc biệt Jack Smith. "Chúng tôi đã được miễn trừ tại Tòa án Tối cao. Thật dễ dàng. Tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng hai giây. Ông ta sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên được giải quyết", Trump trả lời. Smith là công tố viên liên bang phụ trách các cuộc điều tra hình sự về cáo buộc can thiệp bầu cử và xử lý không đúng cách các tài liệu mật của Trump sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Năm rằng ông coi những lời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump về ý định giải quyết xung đột ở Ukraine là chân thành. "Những gì ông Trump nói gần đây, những gì tôi nghe được - ông ấy nói về mong muốn làm mọi thứ để chấm dứt xung đột ở Ukraine - với tôi có vẻ như ông ấy đã nói điều này một cách chân thành. Những tuyên bố như thế này, bất kể chúng đến từ ai, tất nhiên chúng tôi đều hoan nghênh", Putin chỉ ra tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan, Nga.

.

Tuy nhiên, tổng thống Nga nhấn mạnh rằng trước đây không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với Trump và hiện tại cũng không có. "Chưa từng có chuyện gì như thế này xảy ra. Trước đây chưa từng xảy ra và bây giờ cũng không xảy ra", Putin nói thêm.

.

⦿ ---- Trump đấu tố Liên Âu (EU): Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Liên minh châu Âu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào thứ năm, gọi đây là "một Trung Quốc thu nhỏ" do mất cân bằng thương mại như AFP đưa tin.

.

Trump lập luận rằng EU từ chối chấp nhận các mặt hàng xuất cảng chính của Hoa Kỳ, góp phần gây ra thâm hụt thương mại 312 tỷ đô la. Ông so sánh các chính sách thương mại của khối này với chính sách của Trung Quốc, ngụ ý rằng cả hai đều tham gia vào các hoạt động không công bằng. "Họ không mua xe hơi của chúng tôi, họ không mua sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi, không lấy bất cứ thứ gì. Bạn có thâm hụt 312 tỷ đô la với EU. Bạn biết đấy, EU là một quốc gia thu nhỏ - nhưng không quá thu nhỏ - là một quốc gia thu nhỏ của Trung Quốc", ông nói.

.

Những phát biểu của Trump nhấn mạnh sự không hài lòng lâu nay của ông với những gì ông coi là mối quan hệ thương mại không bình đẳng giữa Hoa Kỳ và EU, một vấn đề mà ông thường xuyên nêu ra.

.

⦿ ---- TT Joe Biden dự kiến sẽ chính thức xin lỗi vào hôm nay Thứ Sáu về hệ thống trường nội trú học sinh da đỏ, nơi đã cưỡng ép tách trẻ em bản địa khỏi cha mẹ và tìm cách đồng hóa chúng. "Tôi không bao giờ đoán được trong một triệu năm rằng một điều như thế này sẽ xảy ra", Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland, một người bản địa, cho biết. "Đây là vấn đề lớn đối với tôi. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là vấn đề lớn đối với toàn bộ Lãnh thổ của người da đỏ".

.

Haaland đã mở một cuộc điều tra về hệ thống trường nội trú ngay sau khi trở thành bộ trưởng, phát hiện ra rằng 18.000 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ trong khoảng thời gian 150 năm trong nỗ lực người Mỹ trắng chiếm đoạt đất đai của bộ lạc. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra hơn 1.000 trường hợp tử vong. Giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra bao gồm việc thu thập lời khai từ những người sống sót. Báo cáo cuối cùng khuyến nghị thừa nhận và xin lỗi về chính sách này.

.

Haaland, người có ông bà đã bị đưa đến trường nội trú, đã đưa đề xuất này lên Biden. Chưa từng có tổng thống nào chính thức xin lỗi về chính sách trường nội trú, cũng như bất kỳ phần nào khác trong sự tàn phá của chính phủ Hoa Kỳ đối với người bản địa. Haaland sẽ tháp tùng Biden trong chuyến thăm ngoại giao đầu tiên của ông tới một quốc gia bộ lạc, nơi ông Biden sẽ đưa ra lời xin lỗi. "Đó sẽ là một trong những điểm nhấn trong toàn bộ cuộc đời tôi", Haaland nói.

.

⦿ ---- Robert Cowles, một thượng nghị sĩ tiểu bang đảng Cộng hòa tại tiểu bang dao động quan trọng Wisconsin, đã nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris, một đảng viên Dân chủ, thay vì ứng cử viên của đảng ông, Donald Trump. "Tôi thực sự nghĩ rằng đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi đã làm", Cowles nói trên một podcast cho Civic Media, một trang web phát thanh tin tức của Wisconsin.

.

"Trump phải bị đánh bại, và chúng ta phải bảo vệ Hiến pháp", ông nói thêm. "Và đất nước sẽ tiếp tục, ngay cả với một số điều cấp tiến mà Harris có thể làm hoặc có thể không làm". Ông gọi Trump là "kẻ toàn trị" và "phát xít", và nhắc đến báo cáo gây chấn động của báo The Atlantic trong đó cựu chánh văn phòng của ứng cử viên đảng Cộng hòa cho biết Trump đã ca ngợi Adolf Hitler. Cowles, thượng nghị sĩ tiểu bang Wisconsin phục vụ lâu nhất, không tìm cách tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa sau tổng cộng 42 năm trong cơ quan lập pháp của tiểu bang.

.

Cowles gia nhập một số đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ Harris thay vì Trump, bao gồm cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, con gái ông là cựu Dân biểu Wyoming Liz Cheney và cựu Dân biểu Illinois Adam Kinzinger. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày bầu cử, Trump và Harris đang cạnh tranh quyết liệt để giành chiến thắng tại Wisconsin—một cuộc thăm dò gần đây cho thấy tiểu bang này đang bế tắc—và 10 phiếu đại cử tri của tiểu bang này sẽ có phần lớn để quyết định ai sẽ thắng cử.

.

⦿ ---- Một cựu người mẫu cho biết cô đã gặp Donald Trump thông qua kẻ lạm dụng tình dục quá cố Jeffrey Epstein đã cáo buộc cựu tổng thống Trump sờ mó và đụng chạm tình dục cô trong một trường hợp ở Trump Tower năm 1993, trong những gì cô tin là một "trò chơi méo mó" giữa hai người đàn ông Epstein và Trump.

.

Cô Stacey Williams, người mẫu chuyên nghiệp vào những năm 1990s, cho biết cô lần đầu gặp Trump vào năm 1992 tại một bữa tiệc Giáng sinh sau khi được Epstein giới thiệu với ông, người mà cô tin là bạn tốt của nhà phát triển bất động sản New York khi đó. Williams cho biết Epstein thích cô và hai người đã hẹn hò trong một vài tháng. "Rõ ràng là sau đó anh ta và Donald thực sự là những người bạn tốt và đã dành nhiều thời gian bên nhau", Williams nói.

Vu Thi Chinh

Công an TP.HCM phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên.

Bạo lực cách mạng: cậu lớp 11 ép cậu lới 9 phải ăn đất rồi quay clip.

Nhiều trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết cả tháng.

Vụ sờ mó bị cáo buộc xảy ra vài tháng sau đó, vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân năm 1993, khi Epstein gợi ý trong một lần đi dạo rằng anh ta và Williams sẽ ghé thăm Trump tại Trump Tower. Epstein sau đó đã bị kết tội về tội xâm hại tình dục và tự tử trong tù vào năm 2019.Cô cáo buộc rằng ngay sau khi họ đến, Trump đã chào Williams, kéo cô về phía Trump và bắt đầu sờ soạng cô. Cô nói rằng ông Trump đã đặt tay "trên khắp ngực tôi" cũng như eo và mông của cô. Cô nói rằng cô đã chết lặng vì "rất bối rối" về những gì đang xảy ra. Đồng thời, cô cho biết cô tin rằng mình đã nhìn thấy hai người đàn ông mỉm cười với nhau.Karoline Leavitt, thư ký báo chí cho chiến dịch của Donald Trump, đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận các cáo buộc, trong đó có đoạn: "Những cáo buộc này, do một cựu nhà hoạt động của Barack Obama đưa ra và được công bố trong cuộc gọi vận động tranh cử của Harris hai tuần trước cuộc bầu cử, hoàn toàn sai sự thật. Rõ ràng là câu chuyện giả mạo này do chiến dịch tranh cử của Harris bịa ra".Williams nói rằng Trump đã gửi cho người đại diện của cô một tấm bưu thiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh vào cuối năm 1993, trong đó có hình ảnh chụp từ trên không của Mar-a-Lago, dinh thự và khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach. Cô đã chia sẻ điều này với tờ Guardian. Trong nét chữ viết tay của mình – dường như là loại bút Sharpie đen thông thường của ông – Trump viết: “Stacey – Ngôi nhà thứ hai của bạn. Yêu Donald”.Williams, năm nay 56 tuổi và là người bản xứ Pennsylvania, đã chia sẻ một số phần trong cáo buộc của mình trên các bài đăng trên mạng xã hội trong quá khứ, nhưng đã tiết lộ chi tiết về cuộc gặp gỡ bị cáo buộc trong một cuộc gọi vào thứ Hai do một nhóm có tên là Những người sống sót vì Kamala tổ chức, nhóm này ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris.Cuộc gọi Zoom có sự tham gia của diễn viên Ashley Judd và giáo sư luật kiêm học giả Anita Hill, cùng nhiều người khác. Những người sống sót vì Kamala cũng đã đăng một quảng cáo trên tờ New York Times vào tuần này, có chữ ký của 200 người sống sót sau bạo lực tình dục và giới tính, với mục đích nhắc nhở rằng Trump đã bị tòa án tuyên bố phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục.Sau vụ việc bị cáo buộc, Williams cho biết cô và Epstein đã rời khỏi Trump Tower và cô bắt đầu cảm thấy Epstein ngày càng tức giận với cô. “Jeffrey và tôi rời đi và anh ta không nhìn tôi hay nói chuyện với tôi và tôi cảm thấy cơn thịnh nộ sôi sục xung quanh mình, và khi chúng tôi xuống vỉa hè, anh ta nhìn tôi và chỉ mắng tôi, và nói: 'Tại sao cô lại để anh ta làm thế?'", cô ấy nói trong cuộc gọi Zoom."Anh ta khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm và tôi nhớ mình đã vô cùng bối rối", cô nói. Cô mô tả rằng vụ việc bị cáo buộc dường như là một phần của một "trò chơi méo mó" đối với cô. "Tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm và khi chúng tôi đi theo những con đường riêng của mình, tôi cảm thấy như đang xem lại nó, trong khi những bàn tay Trump sờ khắp người tôi. Và tôi cảm thấy một hố sâu khủng khiếp trong bụng rằng bằng cách nào đó nó đã được dàn dựng. Tôi cảm thấy mình như một miếng thịt", cô ấy nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian.Cô và Epstein đã chia tay ngay sau đó. Williams cho biết cô chưa bao giờ biết về hành vi lạm dụng tình dục của anh ta, điều này sau đó đã được biết đến. Epstein hiện được coi là một trong những kẻ ấu dâm tồi tệ nhất và hung dữ nhất trong lịch sử hiện đại. Lời cáo buộc sờ mó và đụng chạm tình dục không mong muốn này tuân theo một mô hình hành vi được ghi chép rõ ràng của Trump.Khoảng hai chục phụ nữ đã cáo buộc cựu tổng thống, người đã bị kết án nhiều trọng tội, về hành vi sai trái tình dục trong nhiều thập niên. Các cáo buộc bao gồm cáo buộc Trump hôn họ mà không được họ đồng ý, với tay thò vào dưới váy của họ và, trong trường hợp của một số thí sinh cuộc thi sắc đẹp, bước vào phòng thay đồ của các cô.Một cựu người mẫu tên là Amy Dorris đã chia sẻ những cáo buộc về Trump tương tự như những gì Williams mô tả trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian năm 2020. Trump phủ nhận việc từng quấy rối, lạm dụng hoặc cư xử không đúng mực với Dorris. Năm ngoái, một bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục của nhà báo E Jean Carroll vào năm 1996 và trao cho bà 5 triệu đô la trong một phán quyết.⦿ ---- Con trai của cố tổng thống Gerald Ford đã nói rằng thân phụ của ông sẽ ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử sau khi em gái ông tuyên bố tự hào ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Susan Ford Bales, con gái của cố Tổng Thống Ford, đã đưa ra một tuyên bố vào đầu tuần này thông báo rằng bà ủng hộ Harris."Phó Tổng thống Harris và tôi có thể không đồng tình về một số vấn đề chính sách, nhưng sự chính trực và cam kết của bà đối với những nguyên tắc tương tự mà cha tôi đã hướng dẫn đã khiến tôi kết luận rằng Kamala Harris nên được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ", bà nói trong một tuyên bố vào thứ Hai.Nhưng anh trai bà, Jack Ford, cho biết cha mình "chắc chắn sẽ là một cử tri của Đảng Cộng hòa và bỏ phiếu cho Trump. Tôi không biết liệu cha tôi có đứng ra và ủng hộ hay không vì với tư cách là cựu tổng thống, bạn biết đấy, bạn đang cố gắng đứng ngoài cuộc một chút," khi Jack Ford nói thêm theo The Detroit News.Jack Ford nói ông sẽ bầu cho Trump, và nói ủng hộ Harris của em gái ông không đại diện cho toàn bộ gia đình. Jack Ford cho biết ông “hơi ngạc nhiên” khi em gái mình cho rằng cha họ sẽ bỏ phiếu như thế nào: “Mọi người đều có quyền có quan điểm riêng của mình. Có vẻ như, phương tiện truyền thông đã đưa tin như thể đây là tuyên bố của gia đình Ford, nhưng thực tế không phải vậy. Susan nói cho chính mình chứ không phải cho tôi hay anh chị em tôi, vì không ai trong chúng tôi thực sự thảo luận về điều đó. Tôi không muốn mọi người có ấn tượng rằng cô ấy đang nói thay cho gia đình.”⦿ ---- Arizona: cháy thùng phiếu. Có một số lá phiếu bị hư hại khi một hộp thư thu thập của Bưu điện Hoa Kỳ bị đốt cháy ở Phoenix, theo cảnh sát cho biết. Một người đã đốt cháy bên trong hộp thư thu thập tại một trạm USPS vào sáng sớm thứ năm, theo Sở Cảnh sát Phoenix, nơi cho biết họ đã phản ứng với hiện trường lúc 1:20 giờ sáng. Cảnh sát nói Sở Cứu hỏa Phoenix đã có thể mở hộp thư và dập tắt đám cháy và Thanh tra Bưu điện đã tiếp quản các lá phiếu bị hư hại và thư khác, cảnh sát cho biết.Ban đầu, cảnh sát Phoenix cho biết có khoảng 20 lá phiếu bầu cử bị hư hại, mặc dù sau đó Văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Arizona cho biết họ tin rằng vụ cháy chỉ thiêu rụi 5 lá phiếu trong khi cảnh báo rằng con số cuối cùng vẫn có thể thay đổi. Thị trưởng Phoenix Kate Gallego cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc vào chiều thứ năm. Nghi phạm là Dieter Klofkorn, 35 tuổi, người đã bị bắt vì một tội danh đốt phá tài sản.Klofkorn, người có lệnh bắt giữ đang chờ xử lý vì một vụ việc không liên quan, bị cáo buộc đã thừa nhận đã phóng hỏa mặc dù phủ nhận bất kỳ động cơ chính trị nào, cảnh sát cho biết. "Klofkorn tuyên bố rằng anh ta đã đốt phá vì muốn bị bắt vào tù và hành động của anh ta không có động cơ chính trị và không liên quan đến bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới", Trung sĩ cảnh sát Phoenix Rob Scherer cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Dân biểu Jamie Raskin, D-Md., và Thượng nghị sĩ Ron Wyden, D-Ore., đã yêu cầu Bộ Tư pháp chỉ định một Công tố đặc biệt để điều tra Jared Kushner, con rể và cựu cố vấn cấp cao của Trump, vì có khả năng vi phạm luật liên bang yêu cầu "một số đặc vụ của các nguyên thủ nước ngoài tham gia vào các hoạt động chính trị" phải công khai tiết lộ mối quan hệ của họ với một nguyên thủ nước ngoài.“Trong khi nằm trong danh sách trả lương của chính phủ Saudi, ông Kushner đồng thời là cố vấn chính trị cho cựu Tổng thống Trump và là nhà ngoại giao ngầm và cố vấn chính trị cho Thái tử Saudi Mohammed Bin Salman và các nguyên thủ nước ngoài khác", các nhà lập pháp viết trong thư. "Mặc dù tham gia vào các hoạt động chính trị rõ ràng, ông Kushner vẫn chưa tiết lộ [Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài] cho Bộ Tư pháp liên quan đến hàng triệu đô la mà ông nhận được hàng năm từ các thực thể do chính phủ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar sở hữu và kiểm soát".Ủy ban Tài chính Thượng viện, do Wyden làm chủ tịch, cho biết họ ước tính rằng từ khi kết thúc chính quyền Trump cho đến giữa năm nay, công ty Affinity Partners của Kushner đã nhận được 157,5 triệu đô la tiền phí từ các khách hàng nước ngoài, bao gồm 87 triệu đô la từ Saudi Arabia. Affinity Partners đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.⦿ ---- Tim Walz gọi Trump là "già khú đế" trong bài phát biểu ngắn gọn tại Greenville, North Carolina, hôm Thứ Năm. Walz đã nhắc đến báo cáo rằng Trump đã "hủy một loạt các cuộc phỏng vấn" vì kiệt sức trước khi ông mô tả Trump là "già khú đế. Ông Trump không kiệt sức như chúng ta. Chúng ta đã chán ngấy điều đó. Chúng ta đã chán ngấy sự hỗn loạn. Chúng ta đã chán ngấy sự xấu tính. Chúng ta đã chán ngấy sự thù hận."Khi được hỏi về nhiều cuộc phỏng vấn bị hủy vào tuần trước, Trump cho biết ông không hủy bỏ các buổi xuất hiện theo lịch trình và phủ nhận việc mệt mỏi, nói rằng ông "thực sự phấn khích". Trump ở tuổi 78, lớn tuổi hơn đáng kể so với Harris, người đã bước sang tuổi 60 vào tháng này.⦿ ---- Các nhóm bên ngoài đã bơm một khoản tiền khổng lồ 1,1 tỷ đô la vào cuộc đua tranh cử tổng thống khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử, theo một phân tích của NBC News cho thấy, vượt qua kỷ lục được thiết lập trong cuộc bầu cử năm 2020.Con số này bao gồm chi tiêu từ các PAC siêu cấp và các nhóm khác không liên kết trực tiếp với các chiến dịch của ứng cử viên và các ủy ban đảng trong suốt quá trình diễn ra các chiến dịch bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Để đưa mức chi tiêu bên ngoài hiện tại vào đúng bối cảnh, con số hơn 1 tỷ đô la này lấn át tổng sản phẩm quốc nội của hơn một chục quốc gia.Tốc độ điên cuồng này đã vượt xa mức của bốn năm trước, khi có hơn 910 triệu đô la chi tiêu độc lập tính đến ngày 24 tháng 10. Tổng cộng, chỉ hơn 1 tỷ đô la đã được chi cho cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2020.⦿ ---- Bộ Quốc phòng cho biết họ không có thẩm quyền sử dụng vũ lực gây chết người đối với dân thường, bác bỏ tuyên bố của một nhà lập pháp Cộng hòa rằng BQP đã thay đổi chính sách trước cuộc bầu cử để cho phép can thiệp như vậy trong các cuộc bạo loạn dân sự. Hôm thứ Hai, Dân biểu Andy Harris, R-Md., đã nói tin vịt với hãng tin bảo thủ Newsmax rằng BQP gần đây đã cập nhật một trong những chỉ thị của mình để cho phép sử dụng vũ lực gây chết người trong một số tình huống nhất định.Dân biểu này, lặp lại những tuyên bố tương tự lan truyền trên mạng xã hội trong các nhóm cánh hữu, gọi sự thay đổi này là "rất đáng sợ" và nói rằng "làm suy yếu" đảng Dân chủ sẽ biến quân đội thành vũ khí nếu họ thua cuộc bầu cử. Trong một tuyên bố đêm Thứ Tư, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Sue Gough cho biết cơ quan này đã công bố bản cập nhật cho chỉ thị của BQP liên quan đến hỗ trợ tình báo quân sự cho các cơ quan thực thi pháp luật và những bên khác vào ngày 27 tháng 9, nhưng các điều khoản này "không mới" và "không cho phép Bộ trưởng Quốc phòng sử dụng vũ lực gây chết người đối với công dân Hoa Kỳ, trái ngược với những tin đồn và lời lẽ lan truyền trên mạng xã hội".Gough cho biết bản phát hành "không hề có sự sắp xếp thời gian liên quan đến cuộc bầu cử hay bất kỳ sự kiện nào khác". Mặc dù một phần cụ thể đã được lưu hành trên mạng xã hội là mới, Gough cho biết nó không đại diện cho bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách của cơ quan về việc sử dụng vũ lực gây chết người. Bà cho biết bản sửa đổi "chỉ đơn giản mô tả cách chính sách lâu đời này áp dụng cho cộng đồng tình báo DoD".Bộ Quốc phòng cho biết họ vẫn tuân thủ Đạo luật Posse Comitatus, một luật năm 1878 cấm chính phủ sử dụng lực lượng quân sự để hoạt động như một lực lượng cảnh sát trong biên giới Hoa Kỳ.⦿ ---- Wisconsin: Thị trưởng Waukesha, thành trì của một quận Cộng hòa đáng tin cậy bên ngoài Milwaukee, đã tuyên bố ủng hộ Harris làm tổng thống hôm thứ Tư — lần đầu tiên cựu lãnh đạo thành phố Cộng hòa ủng hộ một đảng viên Dân chủ làm tổng tư lệnh, chiến dịch cho biết."Sẽ dễ dàng hơn đối với tôi nếu giữ im lặng và bỏ phiếu theo lương tâm của mình một cách riêng tư, nhưng lợi ích của cuộc bầu cử này rất quan trọng đến nỗi tôi cảm thấy buộc phải chia sẻ công khai rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi khuyến khích những người Wisconsin khác quan tâm đến đất nước chúng ta cũng làm như vậy", Shawn Reilly cho biết trong một tuyên bố do chiến dịch của Harris phát hành.Reilly nói thêm rằng Trump gây ra "mối nguy hiểm đặc biệt đối với nền dân chủ Hoa Kỳ" và nhiệm kỳ thứ hai "sẽ còn nguy hiểm hơn" nhiệm kỳ đầu tiên vì sẽ không có rào cản nào. "Chúng ta không thể để ông Trump ngồi vào Phòng Bầu dục một lần nữa", ông nói.⦿ ---- Colorado: Có ai đã chận 12 lá phiếu trên đường bưu điện, rồi điền phiếu, mạo chữ ký và gửi về Phòng Bầu Cử quận giả như là phiếu được điền và gửi từ cử tri. Các viên chức Colorado cho biết họ đang điều tra cách thức ít nhất 12 lá phiếu gửi qua thư đã được điền và trả lại, thậm chí trước khi cử tri nhận được chúng.Văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Colorado cho biết trong một tuyên bố rằng vào ngày 23 tháng 10, có 12 lá phiếu "có vẻ đã bị chặn trước khi đến tay cử tri" tại Quận Mesa. Họ cho biết có ai đó đã chặn các lá phiếu sau đó điền chúng và gửi lại qua đường bưu điện. Hệ thống do Colorado thiết lập để phát hiện gian lận bầu cử dường như đã hoạt động như thiết kế. Khi các lá phiếu được gửi lại cho Hội đồng Bầu cử Quận Mesa, xác minh chữ ký của tiểu bang đã phát hiện ra những điểm sai trong chữ ký và đánh dấu để xem xét."Một số cử tri bị ảnh hưởng đã liên hệ với văn phòng Thư ký Quận Mesa sau khi nhận được thông báo rằng lá phiếu của họ cần được xử lý do chữ ký không nhất quán", tuyên bố tiếp tục. Một cử tri cũng nhận thấy rằng hệ thống BallotTrax mà Colorado sử dụng, cho phép cử tri theo dõi lá phiếu của họ, cho thấy lá phiếu của họ đã được tiếp nhận để xử lý.“Chúng tôi hiện đang điều tra hành vi gian lận bầu cử”, Thư ký Quận Mesa Bobbie Gross nói với CNN trong một tuyên bố. “Ưu tiên của chúng tôi là xử lý cuộc điều tra này với sự cẩn trọng và siêng năng tối đa, và tôi tin rằng việc công bố thông tin chi tiết trước thời hạn có thể làm ảnh hưởng đến khả năng buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”.⦿ ---- Elon Musk đã tặng 10 triệu đô la trong tháng 10 cho nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm lật ngược Thượng viện, theo hồ sơ mới của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy, đây là ví dụ mới nhất về người giàu nhất thế giới đang thể hiện sức ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của mình và ủng hộ đảng Cộng hòa.Khoản quyên góp của Musk cho SLF diễn ra sau khi ông quyên góp khoảng 75 triệu đô la trong quý 3 năm nay cho một siêu PAC ủng hộ Trump mà ông đã giúp thành lập và đã chi hàng chục triệu đô la để hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch tranh cử của Trump trong các hoạt động vận động và thực địa. Và siêu PAC của ông, America PAC, đã tiết lộ tổng số tiền chi cho cuộc đua tranh cử tổng thống cho đến nay là gần 120 triệu đô la, theo hồ sơ mới nhất của họ.Ngoài ra, Musk đã bị Bộ Tư pháp giám sát chặt chẽ vì những nỗ lực tiếp theo nhằm thúc đẩy chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, sau khi ông bắt đầu cung cấp các khoản tặng thưởng 1 triệu đô la cho những cử tri đã đăng ký tại các chiến trường quan trọng.⦿ ---- Na Uy: Ít nhất một người đã tử vong và bốn người khác bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật bánh ở miền bắc Na Uy vào thứ năm. Theo phương tiện truyền thông địa phương, có 55 người trên tàu. Cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể xảy ra của vụ tai nạn là do đá lở, khiến một phần của đoàn tàu trượt xuống đường cao tốc.⦿ ---- Google của Alphabet Inc. đã công bố vào thứ năm rằng họ sẽ làm cho các chỉnh sửa dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Google Photos minh bạch hơn. Cụ thể, Google cho biết trong một bài đăng trên blog rằng kể từ tuần tới, Google Photos sẽ chỉ ra thời điểm một bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng các công cụ AI của Google, Magic Editor và Magic Eraser, ngay trong ứng dụng Photos."Ngoài việc chỉ ra thời điểm một bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng AI tạo hình, chúng tôi cũng sẽ sử dụng siêu dữ liệu IPTC [The International Press Telecommunications Council: Hội đồng Viễn thông Báo chí Quốc tế] để chỉ ra thời điểm một bức ảnh được tạo thành từ các thành phần từ các bức ảnh khác nhau bằng các tính năng không tạo hình", Google giải thích.⦿ ---- Chủ tịch Hội đồng Phát triển Quốc gia (NDC) Lưu Chí Thanh (Liu Chin-ching) cho biết hôm thứ Năm rằng tỷ lệ sinh giảm ở Đài Loan rất khó đảo ngược, giống như nhiều nước phát triển khác. Trong báo cáo gửi lên Cơ quan Lập pháp, Lưu đã lưu ý hai vấn đề mà thanh niên Đài Loan phải đối mặt khiến họ không thể sinh con. Thứ nhất là khó khăn trong việc tìm bạn đời, thứ hai là gánh nặng chăm sóc cha mẹ khi về già.Tại Đài Loan, phần lớn trẻ em được sinh ra từ các cặp vợ chồng đã kết hôn (96,25 phần trăm vào năm 2023), điều này có nghĩa là người Đài Loan thường kết hôn trước khi sinh con, không giống như các xã hội phương Tây, Lưu giải thích thêm. Do đó, chính phủ Đài Loan cần hỗ trợ nhiều hơn cho việc chăm sóc trẻ em, giúp các cặp vợ chồng đã kết hôn có nhà ở sớm hơn hoặc dễ dàng hơn và giảm bớt gánh nặng cho những người trẻ tuổi trong việc chăm sóc cha mẹ, ông cho biết.Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ sinh tổng thể của phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 đã giảm đều đặn từ 1,06% vào năm 2018 xuống còn 0,865% vào năm 2023. Vấn đề dân số rất nghiêm trọng và sẽ tác động đến thuế, tiêu dùng và lực lượng lao động trong tương lai, Liu cho biết.Về vấn đề tuyển dụng lao động, NDC đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các công ty trong các ngành công nghiệp chính tuyển dụng nhân tài bằng cách nhắm mục tiêu chính xác đến các cá nhân ở nước ngoài, dân du mục kỹ thuật số, sinh viên nước ngoài và bất kỳ ai có mối liên hệ với Đài Loan, Liu nói thêm. Chính phủ cũng đang nỗ lực sửa đổi Đạo luật tuyển dụng và sử dụng lao động chuyên gia nước ngoài để mở rộng nguồn nhân tài.Báo cáo ước tính dân số Đài Loan, vốn đã giảm hàng năm kể từ năm 2020, sẽ giảm từ 23,4 triệu người vào năm 2024 xuống còn 14,97 triệu người vào năm 2070, trong đó dân số thanh niên giảm 1,71 triệu người, dân số trong độ tuổi lao động giảm 9,2 triệu người và dân số cao tuổi tăng 2,48 triệu người.⦿ ---- Đài Loan hôm thứ Năm đã truy tố 10 người, bao gồm cả người đứng đầu một ngôi chùa ở Tân Bắc (New Taipei), vì cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Cảnh sát từ tháng 6 đã điều tra các thành viên của một ngôi chùa ở quận Lô Châu (Luzhou) bị nghi ngờ đã được Trung Quốc kép vào hoạt động gián điệp cho TQ, theo Đài Loan. Nghi phạm chính sau đó được xác định là một người phụ nữ họ Lý (Lee), chủ tịch của ngôi chùa, người cũng có quan hệ với một băng đảng tội phạm ở Đài Loan.Dựa trên bằng chứng thu thập được, các công tố viên cho biết trong số chín nghi phạm, ba quân nhân đang tại ngũ có họ là Lin, Chen và Liu đã bị phát hiện chuyển thông tin quân sự mật cho Trung Quốc để đổi lấy lợi ích tài chính. Các nghi phạm đã bị truy tố về các tội danh vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia, Bộ luật Hình sự của Lực lượng Vũ trang, Đạo luật Bảo vệ Thông tin An ninh Quốc gia được Phân loại và Đạo luật Chống Tham nhũng.⦿ ---- Từ chi phiếu lương này tới chi phiếu lương kia. Viện Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America Institute) định nghĩa sống dựa vào tiền lương là hộ gia đình "có chi tiêu thiết yếu chiếm hơn 95% thu nhập hộ gia đình, khiến họ còn lại tương đối ít tiền để chi tiêu tùy ý hoặc tiết kiệm". Chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Ngân hàng Hoa Kỳ David Tinsley trả lời CBS MoneyWatch: "Nhiều áp lực chi tiêu này có thể là không thể tránh khỏi, vì chúng liên quan đến chi phí gia đình và nhà ở."Trong một cuộc khảo sát của Viện Ngân hàng Hoa Kỳ đối với người tiêu dùng vào quý 3 năm 2024, gần một nửa cho biết họ coi mình đang sống dựa vào tiền lương. Theo dữ liệu nội bộ của Ngân hàng Hoa Kỳ, khoảng 35% hộ gia đình có thu nhập dưới 50.000 đô la một năm đang sống dựa vào tiền lương, tăng từ 32% vào năm 2019. Trong khi đó, khoảng 20% hộ gia đình kiếm được 150.000 đô la đang sống dựa vào tiền lương, theo phát hiện của Viện Ngân hàng Hoa Kỳ. Theo Tinsley, điều đó chủ yếu là do họ có chi phí nhà ở cố định cao.⦿ ---- Quận Cam: Chủ một tiệm cắt tóc ở West Covina rất biết ơn vì tiệm của họ đang đóng cửa khi một người đàn ông đâm vào tiệm của họ giữa ban ngày. Phía trên tiệm cắt tóc trên phố Nogales vẫn đóng cửa sau vụ việc xảy ra hôm thứ Ba. Đoạn phim giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một tài xế từ từ đâm vào tiệm của họ khi tài xế mất kiểm soát chiếc xe."Tôi đoán là anh ta đã cố phanh lại rồi nhấn ga và lái xe xuyên qua toàn bộ cửa hàng, phá hỏng một nửa mặt tiền cửa hàng của chúng tôi", Derek Perez, chủ sở hữu Above Barbershop cho biết. Người lái xe vẫn ở lại hiện trường vụ tai nạn và hợp tác với các nhà điều tra. Không rõ lý do khiến anh ta lái xe về phía trước. Mặc dù cuối cùng biết ơn vì không có ai bị thương vì cửa hàng đã đóng cửa hôm thứ Ba, Perez vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp tục kinh doanh.Perez cho biết tiệm hư hỏng thê thảm, sàn epoxy hoàn toàn mới bây giờ tất cả đều bị trầy xước, mặt bàn bị móp, tường bị hư hỏng, và sẽ phải thay thế toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Người lái xe không được tiết lộ tên.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã chết trong vụ xe đụng rồi bỏ chạy ở Westminster, và cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 10:20 giờ tối thứ Hai tại khu vực Westminster Boulevard và Yockey Street nằm giữa Newland Street và Magnolia Street, theo Sở Cảnh sát Westminster cho biết. Thi thể của người đàn ông được tìm thấy trên làn đường hướng đông của Westminster Boulevard.Cứu hộ đã có thể cứu sống người đàn ông, nhưng sau đó anh đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân là một người đàn ông châu Á ở độ tuổi 40 hoặc 50. Tên không được tiết lộ. Một chiếc xe ô tô mới, màu tối đã lái đi trước khi cảnh sát đến và lần cuối cùng được nhìn thấy lái xe về hướng đông trên Westminster Boulevard, cảnh sát cho biết. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ tai nạn bỏ chạy hãy gọi cho cảnh sát: 714-548-3767 hoặc Orange County Crime Stoppers theo số 815-TIP-OCCS.⦿ ---- Nhật Bản: Hai người đã bị bắt vì tình nghi sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua và bán lại vé tàu cao tốc Shinkansen, theo cảnh sát Tokyo cho biết hôm thứ Năm, trong một hoạt động gian lận có thể rộng hơn. Theo cảnh sát, các giao dịch mua vé gian lận thông qua trang web JR Central kể từ tháng 1 đã lên tới 870 triệu yên (5,7 triệu đô la) và hai người này được cho là đứng sau một số giao dịch đó.Liu Hu, công dân Trung Quốc 33 tuổi và, công dân Việt Nam 28 tuổi, cả hai đều là cư dân của Kawaguchi, phía bắc Tokyo, đã bị bắt vì tình nghi tạo hồ sơ điện từ trái phép và trộm cắp. Cảnh sát nghi ngờ hai người này, thông đồng với những người khác, đã mua vé tàu bất hợp pháp riêng lẻ từ các máy bán vé tại nhà ga rồi bán cho các doanh nghiệp bán lại vé. Họ cho biết thông tin thẻ tín dụng được sử dụng để mua vé có thể đã được lấy thông qua một trang web lừa đảo.Liu đã bị bắt vào đầu tháng 8 vì nghi ngờ mua bất hợp pháp 18 vé với tổng giá trị bán lẻ là 240.000 yên, trong khi Chinh bị bắt vào giữa tháng 7 vì bị cáo buộc mua 38 vé có giá trị 460.000 yên. Cảnh sát chưa tiết lộ liệu cả hai có thừa nhận cáo buộc hay không.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. Liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi" - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc này để tiếp tục điều tra, làm rõ.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Ngày 25/10, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý những người liên quan đến vụ việc ép bạn học ăn đất rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, xảy ra tại xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Cụ thể, khoảng 21h ngày 19/10, tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 7 (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn), P.T.N. (SN 2008, học sinh lớp 11) và N.V.T. (SN 2010; học sinh lớp 9, cùng trú xã Nam Anh) đã bắt em V.H.Đ. (SN 2010, học sinh lớp 9, trú xã Nam Xuân) bốc đất, bùn ăn. Không những vậy, N. và T. còn bắt em Đ. phải hút thuốc lá không được nhả khói. Trong khi N. có hành vi đe dọa nạn nhân thì T. dùng điện thoại quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Nhiều trường đại học tại TP.HCM công bố lịch nghỉ Tết Ất Tỵ 3 - 4 tuần, có trường cho sinh viên học online một tuần trước và sau Tết. Đến nay Trường đại học Công Thương TP.HCM là trường cho sinh viên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều nhất, 28 ngày, từ ngày 20-1-2025 đến 16-2-2025 (nhằm ngày 21 tháng chạp năm Giáp Thìn đến 19 tháng giêng năm Ất Tỵ).⦿ ---- HỎI 1: Cháy rừng Miền Tây Hoa Kỳ ngày càng nhanh hơn, nhiều hơn, nguy hiểm hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới do Đại học Colorado Boulder dẫn đầu, các đám cháy phát triển nhanh là nguyên nhân gây ra gần 90% thiệt hại liên quan đến hỏa hoạn mặc dù tương đối hiếm ở Hoa Kỳ trong giai đoạn 2001-2020. "Các đám cháy phát triển nhanh", đẩy tàn lửa lên không trung trước khi ngọn lửa lan nhanh, có thể đốt cháy nhà trước khi lực lượng ứng phó khẩn cấp có thể can thiệp. Nghiên cứu được công bố hôm nay trên tạp chí Science cho thấy các đám cháy này đang diễn ra nhanh hơn ở miền Tây Hoa Kỳ, làm tăng nguy cơ cho hàng triệu người.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Các vụ tự sát thường xảy ra trong các ngày Thứ Hai trong tuần?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một "trường hợp của ngày thứ Hai" còn nguy hiểm hơn cả nỗi buồn khi trở lại làm việc, một nghiên cứu mới cảnh báo. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra rằng nguy cơ tự tử cao nhất vào thứ Hai tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. "Thứ Hai và Ngày đầu năm mới đều có liên quan đến việc tăng nguy cơ tự tử ở hầu hết các quốc gia", nhóm nghiên cứu do Yoonhee Kim, phó giáo sư tại Khoa Sức khỏe Môi trường Toàn cầu (Department of Global Environmental Health) của Đại học Tokyo, dẫn đầu đã kết luận. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thứ Hai chiếm 15% đến 18% tổng số vụ tự tử, so với các ngày khác.Chi tiết: